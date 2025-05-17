Cara Membuat Formulir di Excel (Panduan 2025)

Jika ruang kerja Anda menggunakan Microsoft Excel, mengumpulkan data menggunakan formulir di Excel sangat praktis. Misalnya, Anda tidak perlu mengambil data dari sumber lain dan menyusunnya secara manual dalam baris dan kolom. Semuanya sudah terorganisir dengan rapi.

Anda dapat menggunakan fungsi bawaan Excel untuk menganalisis data formulir, melakukan perhitungan, atau menghasilkan laporan, serta fungsi lain seperti penyaringan, pengurutan, atau pemformatan bersyarat untuk menjaga data Anda tetap dapat ditindaklanjuti.

Tidak yakin cara membuat formulir di Excel? Berikut panduan langkah demi langkah yang cepat untuk membantu Anda melakukannya dengan cepat dan efisien.

Kami juga akan membahas keterbatasannya dan menyarankan alat alternatif untuk membuat formulir dengan mudah.

Apa Itu Formulir Excel?

Formulir Excel adalah alat pengumpulan data dari Microsoft Excel. Secara dasar, ini adalah kotak dialog yang berisi bidang-bidang untuk satu catatan.

Pada setiap catatan, Anda dapat memasukkan hingga 32 bidang, dan header kolom lembar kerja Excel Anda akan menjadi nama bidang formulir.

Apa saja manfaat menggunakan formulir entri data Excel?

Orang menggunakan formulir Excel untuk melakukan entri data dengan cepat di bidang yang tepat tanpa perlu menggulir naik turun seluruh lembar kerja. Tidak perlu lagi memasukkan data ke dalam lembar kerja Excel baris demi baris demi baris demi baris…

Formulir entri data Excel memungkinkan Anda:

Lihat lebih banyak data tanpa perlu menggulir naik turun.

Sertakan validasi data

Kurangi risiko kesalahan manusia.

Terdengar cukup bermanfaat. Jadi, mari kita pelajari cara membuat formulir Excel.

Cara Membuat Formulir di Excel

Ikuti panduan langkah demi langkah ini untuk membuat formulir Excel Anda sendiri menggunakan fitur bawaan.

Langkah 1: Buat tabel di lembar kerja Excel Anda

Sebelum memulai, atur header kolom lembar kerja Excel Anda—ini akan menjadi bidang formulir Anda dan membantu mengatur formulir entri data Anda dengan akurat. Setelah itu, Anda perlu:

Buka lembar kerja Excel dan masukkan label data Anda di baris atas (misalnya, Nama, Email, Umpan Balik) Pilih header dan sel kosong yang terkait

Buka tab Sisipkan > klik Tabel

Di kotak dialog, centang 'Tabel saya memiliki header'

Klik OK untuk membuat tabel Excel

Anda telah mengatur lembar kerja untuk formulir entri data dasar. Sesuaikan lebar kolom sesuai kebutuhan untuk menampung respons yang diharapkan.

✨ Fakta Menarik: Excel telah ada sejak tahun 1985. Awalnya diluncurkan untuk Apple Macintosh sebelum hadir di Windows pada tahun 1987 — menjadikannya lebih tua daripada banyak pengguna yang menggunakannya saat ini.

Langkah 2: Tambahkan opsi formulir input data ke pita

Secara default, Excel menyembunyikan ikon formulir. Untuk membuat formulir, Anda perlu mengaktifkannya secara manual (ini adalah langkah penting dalam proses ini):

Klik kanan pada Insert atau ikon yang sudah ada.

Klik Sesuaikan Pita

Di jendela Opsi Excel, pilih Semua Perintah dari menu tarik-turun di sebelah kiri.

Gulir ke bawah dan pilih Form, lalu klik Add untuk menyisipkannya ke dalam grup atau tab baru.

(Opsional) Ubah nama tab menjadi “Form” untuk akses cepat.

Untuk akses yang lebih mudah, tambahkan tombol Form ke Quick Access Toolbar dengan memilihnya di bawah All Commands > klik Add > tekan Enter untuk sel yang Anda pilih.

Sekarang Anda akan melihat ikon formulir di bilah atas.

Langkah 3: Masukkan data formulir menggunakan tampilan formulir

Klik pada sel mana pun di tabel Klik ikon formulir dari bilah alat.

Kotak dialog tampilan formulir akan muncul, menampilkan setiap bidang sebagai input berlabel.

Isi kolom formulir dan klik New untuk memasukkan semua data.

Ulangi langkah ini untuk menambahkan beberapa catatan tunggal Klik Tutup untuk kembali ke lembar kerja.

Antarmuka pengguna yang ramah ini memastikan penginputan data yang lebih cepat dan rapi.

Langkah 4: Terapkan aturan validasi data (opsional)

Untuk menghindari kesalahan input dan menjaga data tetap bersih:

Pilih sel yang ingin Anda batasi (misalnya, kolom Umpan Balik) Buka tab Data > klik Validasi Data

Di kotak dialog, pilih Panjang teks di bawah Izinkan, lalu atur batas karakter maksimum.

Klik OK

Jika pengguna memasukkan teks yang tidak valid, Excel akan menampilkan pesan kesalahan. Hal ini sangat berguna saat mengumpulkan sejumlah besar umpan balik atau memerlukan masukan yang standar.

Langkah 5: Bagikan atau gunakan formulir untuk pengumpulan data

Setelah formulir Excel Anda siap:

Kumpulkan data dengan memasukkannya sendiri

Bagikan berkas Excel melalui email atau tautan menggunakan tombol Bagikan.

Kirim salinan sebagai lampiran agar orang lain dapat mengisinya.

Metode ini efisien untuk pengumpulan data cepat dan membantu Anda mengelola input terstruktur di dalam buku kerja Excel yang sudah ada.

✨ Fakta Menarik: Formophobia ( ya, itu benar-benar ada) adalah rasa takut mengisi formulir—seringkali disebabkan oleh kebingungan, tekanan, atau desain yang buruk.

Bonus: Gunakan tab Pengembang untuk formulir kustom.

Jika Anda ingin membuat formulir kustom dengan kotak centang, daftar tarik-turun, atau kotak kombinasi:

Buka File > Options > Customize Ribbon Aktifkan tab Pengembang

Di bawah Developer, klik Insert dan pilih kontrol yang Anda inginkan.

Klik kanan pada kontrol > Format Kontrol untuk mengatur properti.

Gunakan Protect Sheet untuk membatasi perubahan dan simpan berkas Excel.

Berbeda dengan opsi formulir default Excel, pendekatan ini memungkinkan lebih banyak kustomisasi, meskipun membutuhkan waktu penyiapan yang lebih lama.

5 Batasan Penggunaan Excel untuk Membuat Formulir

Meskipun membuat formulir di Excel efektif untuk pengumpulan data sederhana, hal ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi skalabilitas dan akurasi data.

Berikut adalah kelemahan formulir Excel yang perlu Anda waspadai:

🚩 Excel membatasi formulir hingga 32 bidang, sehingga tidak cocok untuk pengumpulan data yang detail atau berlapis-lapis pada proyek yang kompleks.

🚩 Fitur ini hanya menyediakan validasi data dasar, yang memungkinkan kesalahan seperti format yang salah atau entri yang tidak valid lolos—terutama selama pengisian data secara manual.

🚩 Karena tidak memiliki fitur kolaborasi real-time, Anda dapat menghadapi masalah seperti penimpaaan data, pembaruan yang hilang, atau kebingungan versi saat beberapa pengguna mengedit file yang sama.

🚩 Hal ini mengurangi kinerja saat menangani jumlah data formulir yang besar, dengan batasan baris dan kolom yang menghambat skalabilitas.

🚩 Karena memerlukan skrip khusus atau langkah manual untuk integrasi, otomatisasi, dan sinkronisasi dengan sistem lain, hal ini menjadi tidak efisien.

Dengan mempertimbangkan batasan-batasan ini, alternatif Excel apa yang bisa Anda pilih? Mari kita cari tahu.

Mengapa Formulir ClickUp Adalah Alternatif yang Lebih Baik

Kami telah melihat cara membuat formulir di Excel. Kami juga telah melihat bagaimana batasan formulir Excel—seperti batasan kolom, kurangnya otomatisasi, dan kolaborasi yang buruk—dapat menghambat produktivitas Anda. Di sisi lain, ClickUp menawarkan solusi fleksibel dan skalabel yang mengubah cara tim mengumpulkan data, bertindak atasnya, dan berkolaborasi.

Bayangkan ClickUp sebagai CRM untuk kolaborasi—tempat pusat di mana semua pekerjaan, data, dan komunikasi Anda tetap terhubung. Sementara Excel hanya mencatat input formulir, ClickUp mengubah input tersebut menjadi tugas yang dapat dilacak, alur kerja, dan wawasan real-time.

Inilah cara ClickUp Forms mengatasi masalah inti yang tidak dapat diselesaikan oleh Excel:

Buat formulir kustom dalam hitungan detik dengan ClickUp Forms

Membuat formulir di ClickUp sangatlah mudah. Dengan pembuat formulir seret dan lepas, siapa pun di tim Anda dapat membuat formulir kustom dengan bidang teks, daftar dropdown, prioritas, dan fitur lainnya—tanpa memerlukan keterampilan teknis.

Seret dan lepas bidang tanpa pengalaman teknis dengan Clickup Forms

Perangkat lunak pembuat formulir ini menghilangkan hambatan dan memberikan kemampuan kepada setiap tim untuk mengumpulkan masukan dengan cepat, akurat, dan konsisten.

Mencari panduan visual tentang cara membuat formulir ClickUp sendiri? Lihat video ini:

Otomatiskan alur kerja dan hilangkan kesalahan manual dengan ClickUp Automations

Di Excel, kesalahan pengisian data sering terjadi karena validasi yang terbatas. ClickUp Automations mengatasi hal itu.

Secara otomatis ubah data formulir menjadi tugas dengan pemilik yang ditugaskan dan tanggal jatuh tempo.

Aktifkan otomatisasi kustom berdasarkan respons—seperti mengirim peringatan atau menetapkan prioritas.

Kurangi risiko kesalahan, keterlambatan, atau data yang terlewat.

Trigger otomatisasi kustom berdasarkan respons dengan ClickUp Automations

Dengan perangkat lunak otomatisasi formulir ini, Anda tidak hanya memasukkan data formulir—Anda dapat bertindak atasnya secara langsung.

Format formulir yang tidak konsisten adalah masalah yang tidak bisa dihindari saat menggunakan Excel. Kolom-kolom menjadi tidak sejajar, pengguna melewatkan input yang wajib, dan setiap pengiriman memerlukan pembersihan manual sebelum dapat digunakan. Kalikan itu dengan 20+ respons, dan tiba-tiba formulir "sederhana" Anda menjadi tugas penuh waktu.

Dengan templat di ClickUp, masalah-masalah tersebut hilang.

Lacak respons dan lanjutkan pekerjaan dengan ClickUp Tasks

Berbeda dengan Excel, di mana data formulir hanya tersimpan di lembar kerja, ClickUp Tasks menghubungkan pengiriman formulir dengan alur kerja Anda.

Perlu mengikuti perkembangan permintaan? Itu sudah menjadi tugas. Perlu melaporkan kemajuan? Dashboard, daftar, dan bahkan tujuan menghubungkan pengiriman data.

Lihat kemajuan setiap pengiriman menjadi tugas yang dapat dilacak dengan ClickUp Tasks

Fitur di atas secara praktis membuat semua proses dari pengumpulan data hingga pelaksanaan menjadi lancar, memungkinkan Anda menyaring tugas dengan mudah.

Bekerja sama secara real-time

Pengalaman ClickUp juga dilengkapi dengan fitur kolaborasi. Alih-alih mengirim berkas Excel bolak-balik melalui email atau khawatir tentang pengendalian versi, Anda dapat:

Bagikan formulir ClickUp menggunakan tautan publik atau kode embed.

Perbarui ruang kerja Anda secara real-time dengan setiap pengiriman.

Hindari risiko file yang tertimpa, perubahan yang tersebar, atau versi yang sudah usang.

Tanpa kekacauan kontrol versi, tanpa penghapusan tidak sengaja, dan tanpa pembaruan yang terlewat dengan fitur kolaborasi ClickUp

Dengan integrasi ClickUp yang menggabungkan tugas, formulir, dokumen, dan dasbor, tim Anda dapat secara efisien menghindari kebutuhan untuk berpindah antar alat yang berbeda.

Apa lagi?

ClickUp memiliki begitu banyak fitur hebat lainnya yang menanti Anda.

Cara Membuat Formulir dengan ClickUp

Begini cara membuat formulir ClickUp dengan cepat dan mudah:

Langkah 1: Tambahkan Tampilan Formulir

Anda harus terlebih dahulu menambahkan Tampilan Formulir. Anda dapat melakukannya dari Bilah Tampilan, Bilah Samping, atau Pusat Formulir.

Di bilah Tampilan, pilih Formulir

Mulailah dengan menambahkan Tampilan Formulir ke ruang kerja Anda

Pilih templat atau klik Mulai dari awal

Pilih daftar tempat Anda ingin menyimpan pengiriman formulir.

Mulai buat formulir Anda segera di editor.

Anda juga dapat membuat formulir dengan mengarahkan kursor ke Space atau List di Sidebar, memilih ikon plus atau menu, dan memilih Form. Prosesnya sama mudahnya dari sana.

Langkah 2: Buat formulir Anda

Pembuat formulir seret-dan-lepas ClickUp memungkinkan Anda menambahkan bidang tanpa memerlukan pengalaman teknis. Pilih dari berbagai jenis bidang, termasuk:

Kolom teks

Daftar tarik-turun

Kotak centang

Pemilih tanggal

Lampiran file

Tambahkan bidang seperti input teks, daftar dropdown, dan kotak centang agar responden Anda tahu apa yang dimaksud dengan formulir tersebut

Anda dapat menyesuaikan setiap pertanyaan dengan judul, deskripsi, dan logika kondisional untuk membimbing pengguna berdasarkan masukan mereka. Tambahkan pertanyaan baru dengan mengklik tombol "Tambah Pertanyaan", atau sisipkan pertanyaan di antara pertanyaan yang sudah ada.

Dengan mudah mengatur ulang atau menambahkan pertanyaan baru hanya dengan satu klik tombol

Ingin membuat formulir Anda lebih informatif? Tambahkan instruksi dan visual menggunakan blok informasi untuk membimbing respons.

Langkah 3: Sesuaikan pengaturan pengiriman

Setelah Anda membuat formulir, Anda dapat mengonfigurasi apa yang terjadi saat seseorang mengklik tombol Kirim. Anda dapat:

Otomatis menugaskan tugas baru kepada anggota tim tertentu

Sesuaikan apa yang terjadi setelah seseorang mengisi formulir

Gunakan templat untuk menstandarkan respons

Alihkan pengguna ke halaman ucapan terima kasih atau URL.

Sesuaikan teks tombol kirim (misalnya, “Kirim Umpan Balik”)

Opsi-opsi ini membantu menghilangkan hambatan dan mengurangi kebutuhan untuk membuat tugas secara manual atau melakukan tindak lanjut.

Apakah Anda masih secara manual menyortir email dan detail kontak yang tersebar di Excel? Itu adalah cara mudah untuk melewatkan pertanyaan penting. Template Formulir Kontak ClickUp mengumpulkan semua komunikasi pelanggan di satu tempat. Dengan cara ini, Anda dapat mengumpulkan, mengorganisir, dan merespons pertanyaan lebih cepat tanpa kehilangan data.

Langkah 4: Sesuaikan gaya dan branding formulir Anda

ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan formulir dengan identitas merek Anda. Pilih antara tata letak satu kolom atau dua kolom, dan sesuaikan:

Warna formulir, jenis huruf, dan gaya tombol

Gambar latar belakang

Penghapusan merek

Sesuaikan formulir Anda dengan merek Anda menggunakan pengaturan desain ClickUp

Proses di atas memastikan bahwa formulir Anda tidak hanya fungsional tetapi juga secara visual selaras dengan pengalaman merek Anda secara keseluruhan.

✨ Fakta Menarik: Meskipun hanya 40% pemasar yang menggunakan formulir multi-langkah, mereka yang melakukannya mengalami tingkat konversi 86% lebih tinggi dibandingkan dengan formulir satu langkah.

Langkah 5: Bagikan dan sematkan formulir Anda

Setelah formulir Anda siap, Anda dapat membagikannya menggunakan tautan publik atau menghasilkan kode embed untuk menempatkannya langsung di situs web atau portal internal Anda.

Salin tautan publik dan kirim melalui email atau chat, atau gunakan kode embed untuk menempatkannya langsung di situs web

Opsi-opsi ini memastikan aksesibilitas bagi semua pemangku kepentingan tanpa memerlukan mereka untuk membuka file Excel atau mengedit lembar kerja.

💡 Tips Pro: Aktifkan reCAPTCHA untuk mencegah spam dan memastikan data formulir yang bersih dari pengguna yang sah.

Umpan balik yang tersebar di Excel membuat sulit untuk mengidentifikasi pola. Template Formulir Umpan Balik ClickUp mengatasi hal itu dengan mengubah setiap pengiriman menjadi tugas yang dapat Anda tugaskan, analisis, dan tindak lanjuti secara instan. Ini adalah cara tercepat Anda untuk membangun siklus umpan balik yang andal dan dapat diulang yang benar-benar memengaruhi keputusan.

Usaha yang Bagus, Tapi ClickUp Sudah Menguasai Hal Ini

Ketika formulir berantakan, data pun menjadi berantakan—dan itu adalah masalah yang tidak bisa Anda abaikan, terutama jika menggunakan kotak centang atau kotak dropdown. Formulir Excel, meskipun berguna dalam situasi tertentu, rentan terhadap masukan yang tidak konsisten.

Di sisi lain, formulir yang rapi dan terstruktur merupakan tulang punggung data yang bersih dan andal—serta kemampuan tim Anda untuk bergerak cepat tanpa ragu-ragu.

ClickUp unggul dalam hal ini. Dari jenis bidang dinamis hingga alur kerja otomatis, ini adalah panduan lengkap dalam membuat formulir yang ramah pengguna dan siap digunakan. Setiap pengiriman menjadi tugas, pemicu, dan langkah berikutnya—tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Mungkin inilah mengapa Lauren Makielski, Kepala Staf di Hawke Media, mencatat:

Saya mencoba ClickUp dan langsung jatuh cinta padanya. Platform ini telah menjadi bagian favorit dari hari kerja saya. Saya adalah penggemar setia—saya menceritakan tentang ClickUp kepada semua orang.

Saya mencoba ClickUp dan langsung jatuh cinta padanya. Platform ini telah menjadi bagian favorit dari hari kerja saya. Saya adalah penggemar setia—saya menceritakan tentang ClickUp kepada semua orang.

Siap membuat formulir yang lebih cerdas dengan lebih cepat? Daftar ke ClickUp sekarang dan ubah setiap respons menjadi kemajuan nyata!