25 Tips ChatGPT untuk Mengubah Cara Anda Bekerja di Tahun 2026

Bayangkan memiliki asisten yang bisa melakukan segalanya, mulai dari mempermudah analisis data, merangkum dokumen panjang, dan mengotomatiskan tugas pemrograman hingga menceritakan kisah atau lelucon saat istirahat minum kopi!

Tidak hanya itu, Anda juga dapat mengintegrasikan asisten ini ke dalam alur kerja Anda dengan mulus dan mengubah tugas-tugas rutin menjadi pengalaman yang efisien dan produktif.

Anda bisa melakukan semua ini dan masih banyak lagi dengan ChatGPT. 🎉

Sebagai salah satu alat AI pertama yang tersedia secara luas dan gratis, ChatGPT kini mampu melakukan berbagai macam tindakan.

Meskipun beberapa pengguna mengkhawatirkan efektivitasnya sebagai alat pembuat konten—dan sebagian menganggapnya sebagai ancaman terhadap orisinalitas—ChatGPT telah membuktikan dirinya sebagai mitra bagi para profesional di berbagai bidang. Hal ini terlihat dari ratusan juta orang yang mengunjungi situs web tersebut setiap minggu.

Mari kita lihat berbagai trik ChatGPT yang dapat membantu meningkatkan produktivitas Anda.

Apa itu ChatGPT?

ChatGPT adalah chatbot gratis yang didasarkan pada sistem AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Chatbot ini menggunakan model bahasa besar (LLM) yang mampu memahami representasi dan hubungan bahasa yang kompleks serta berinteraksi dalam percakapan alami dengan pengguna.

GPT merupakan singkatan dari ‘Generative Pre-trained Transformer’: Generative berarti model bahasa tersebut dapat menghasilkan konten yang koheren atau teks baru berdasarkan masukan; pre-trained berarti model tersebut telah dilatih menggunakan sejumlah besar data yang beragam; transformer merujuk pada arsitektur jaringan saraf yang menjadi dasar pengembangan ChatGPT.

ChatGPT dapat memahami dan memproses bahasa alami menggunakan lapisan aturan kompleks untuk menemukan pola dalam data dan menggunakannya untuk menghasilkan respons. Chatbot ini juga merespons umpan balik dari pengguna dan dapat menyempurnakan responsnya berdasarkan rangkaian percakapan tertentu.

Istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi AI memang rumit, tetapi secara sederhana, ChatGPT unggul dalam melakukan percakapan layaknya manusia dan memahami maksud Anda.

Sebagai contoh, berikut cara ChatGPT memperkenalkan dirinya: “Halo! Saya ChatGPT, sebuah chatbot yang dibuat oleh OpenAI. Saya hadir untuk mempermudah hidup Anda dan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Saya dapat membantu berbagai tugas dan memberikan informasi yang berguna. Tanyakan saja apa pun kepada saya atau sampaikan apa yang Anda butuhkan, dan mari kita perbaiki alur kerja Anda serta tingkatkan produktivitas Anda!” 💯

25 Tips ChatGPT untuk Setiap Kebutuhan

Para profesional di seluruh dunia dan di hampir semua industri menggunakan ChatGPT untuk menyederhanakan cara mereka bekerja. Mereka menggunakan chatbot ini untuk menyusun draf email, membuat konten, mencari solusi, memperoleh informasi, menulis kode, dan bahkan sebagai alat bantu belajar serta kamus.

ChatGPT berfungsi ganda sebagai asisten AI yang mumpuni dan siap membantu untuk membuat Anda lebih efisien dan kreatif. Berikut adalah 25 trik ChatGPT untuk meningkatkan produktivitas dan pengalaman kerja secara keseluruhan.

1. Kuasai seni membuat prompt

ChatGPT bergantung pada instruksi yang jelas dan terperinci untuk memberikan respons kepada Anda. Instruksi ini disebut prompt—dan semakin baik prompt-nya, semakin akurat pula responsnya.

Pastikan perintah ChatGPT Anda jelas, spesifik, dan memiliki konteks yang cukup agar alat tersebut dapat sepenuhnya memahami kebutuhan Anda. Jika pertanyaan atau permintaan Anda rumit, cobalah memecahnya menjadi serangkaian perintah yang lebih sederhana yang mengarah ke tujuan akhir.

Tentu saja, menguasai prompt adalah soal eksperimen.

2. Buat jadwal secara otomatis

Dengan menggunakan ChatGPT sebagai asisten penjadwalan Anda, Anda dapat merencanakan hari dan minggu Anda dalam sekejap.

Masukkan prioritas dan daftar tugas Anda, lalu lihat bagaimana alat ini mengatur jadwal Anda. Alat ini dapat menyisihkan waktu khusus untuk pekerjaan mendalam, menyisipkan waktu istirahat minum kopi, dan menambahkan pengingat agar Anda tidak melewatkan waktu makan.

Berikut adalah contoh prompt untuk memaksimalkan trik ChatGPT ini: “Buatlah jadwal harian untuk seorang manajer proyek yang sibuk, dengan memprioritaskan tugas kerja, rapat, olahraga, dan urusan pribadi, sambil memastikan ada waktu yang cukup untuk istirahat dan relaksasi.”

3. Otomatiskan tugas-tugas yang berulang

Model AI sangat handal dalam menyelesaikan tugas-tugas berulang secara mandiri.

Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk membuat templat email, merangkum dokumen yang panjang, membuat presentasi, dan mengotomatiskan tugas-tugas manajemen proyek.

Misalnya, manajer proyek secara rutin menerima pesan yang berisi laporan status untuk tugas-tugas terkait proyek. Manajer proyek mengumpulkan pesan-pesan tersebut, menganalisis tanggapan yang diterima, dan kemudian merangkum kemajuan yang telah dicapai.

ChatGPT akan membantu Anda menyelesaikan seluruh proses ini dalam sekejap.

Masukkan detail yang harus diekstraksi oleh alat ini dan jelaskan format ringkasan yang Anda inginkan. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan pesan dan melihatnya menghasilkan laporan ringkasan yang sempurna.

4. Gunakan plugin ChatGPT

Dengan banyaknya plugin ChatGPT yang tersedia untuk Gmail, Expedia, Zapier, dan banyak lagi, mengotomatiskan alur kerja Anda kini menjadi lebih mudah dari sebelumnya.

Dengan berbagai plugin yang tersedia untuk Chrome, Anda dapat mencari dan memesan tiket perjalanan, menggunakan alat ringkasan untuk mengekstrak poin-poin penting dari file PDF, membuat transkrip dari video, menulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman, dan bahkan membuat gambar menggunakan Canva.

Baik Anda seorang penulis, pengembang, atau pemasar, plugin ChatGPT dapat membantu Anda mencapai lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit.

Bonus: Pelajari cara membuat gambar menggunakan ChatGPT!

5. Jadikan AI sebagai mentor Anda

Selain menjadi asisten yang hebat, ChatGPT juga merupakan guru yang baik.

Dengan ringkasan, penjelasan, dan panduan belajar yang disederhanakan, alat ini membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang topik-topik kompleks di hampir semua bidang.

Berikut contohnya: Jika Anda sedang mempersiapkan diri untuk wawancara sebagai pengembang web, gunakan trik prompt ChatGPT di bawah ini. Dengan pertanyaan yang dihasilkannya, Anda dapat mengevaluasi keterampilan Anda dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

“Buatlah soal latihan untuk wawancara pemrograman bagi pengembang web front-end, dengan fokus pada sintaks JavaScript dan HTML/CSS serta teknik pemecahan masalah.”

Pelajari alternatif ChatGPT terbaik untuk pemrograman!

6. Terjemahkan antar bahasa

Baik Anda menerjemahkan untuk keperluan bisnis atau perjalanan, membaca artikel berita dalam bahasa asing, atau bercakap-cakap dengan teman dari negara lain, biarkan ChatGPT menjembatani hambatan bahasa dengan dukungan untuk lebih dari 26 bahasa.

Coba perintah ini: “Terjemahkan artikel ini dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris sambil mempertahankan suasana dan nada aslinya.” Atau yang ini: “Bagaimana cara mengatakan ‘Bagaimana kabarmu?’ dalam bahasa Korea?”

7. Tingkatkan kualitas presentasi Anda

Sebelum adanya AI Generatif, membuat presentasi yang bagus membutuhkan waktu berjam-jam. Anda harus membuat kerangka, menambahkan konten, memikirkan animasi dan transisi, menyisipkan gambar, serta menyesuaikan desain, belum lagi menyusun catatan pembicara di bagian akhir.

Trik prompt ChatGPT ini dapat menghasilkan kerangka presentasi dengan jauh lebih cepat. Apa lagi? Trik ini juga akan memberikan petunjuk dalam membuat konten serta tips desain.

Inilah perintahnya: “Buat kerangka presentasi slide yang merangkum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan fokus pada produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Presentasi slide ini ditujukan untuk audiens bisnis dan harus menyoroti penerapan praktisnya.”

Anda bisa melangkah lebih jauh: Berikan serangkaian instruksi terperinci, seperti detail mengenai audiens target, pesan utama, data dan statistik, tema desain, dan sebagainya. ChatGPT kemudian akan membuat kerangka kerja yang komprehensif lengkap dengan slide yang menarik secara visual serta konten slide.

8. Buat konten kreatif

Pembuatan konten kini menjadi lebih mudah dan cepat berkat adanya alat penulisan berbasis AI.

Anda dapat membuat konten yang menarik dengan ChatGPT, mulai dari kerangka blog dan draf siaran pers hingga presentasi proposal, postingan media sosial, dan bahkan artikel kepemimpinan pemikiran yang lengkap. Chatbot ini juga merupakan mitra diskusi yang hebat untuk menemukan topik dan sudut pandang baru yang mungkin terlewatkan. 💡

Coba perintah ini: “Tulis sebuah postingan blog tentang lima tips produktivitas teratas untuk para profesional yang sibuk, dengan menyertakan langkah-langkah praktis dan contoh nyata.” Dengan sedikit percobaan dan kesalahan, Anda dapat terus menyempurnakan perintah tersebut untuk membuat artikel yang menarik dalam berbagai gaya penulisan.

9. Lakukan brainstorming dan sempurnakan ide

Anda dapat meminta ChatGPT untuk menghasilkan berbagai konsep kreatif, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Anda kemudian dapat menyempurnakan dan mengulangi ide-ide ini hingga menemukan satu yang selaras sempurna dengan visi dan tujuan Anda.

Misalnya, Anda dapat meminta alat ini untuk “Menyusun 10 ide kreatif peluncuran produk untuk lini aksesori mode berkelanjutan baru, yang ditujukan bagi konsumen milenial yang peduli lingkungan.”

Setelah Anda memiliki daftar tersebut, Anda dapat menggunakan prompt kedua: “Urutkan ide-ide tersebut dari yang paling menjanjikan dan layak hingga yang paling tidak, mengingat kami adalah tim yang terdiri dari [x] orang dan memiliki anggaran peluncuran sebesar [y] dolar.”

Kemudian, silakan pilih yang paling sesuai dengan kriteria Anda.

10. Sesuaikan nada dan tingkat kerumitan

Dalam hal komunikasi, cara Anda menyampaikan sesuatu sama pentingnya (jika tidak lebih penting) daripada apa yang Anda sampaikan.

Nada bicara dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hubungan—baik hubungan pribadi maupun profesional.

Untungnya, dengan ChatGPT, Anda dapat menyusun komunikasi yang menarik dengan nada yang tepat untuk hampir semua topik.

Berikut adalah trik prompt ChatGPT terbaik untuk melakukannya. Setelah Anda membuat pesan, email, atau bahkan artikel lengkap, sesuaikan nada dan tingkat kerumitannya agar sesuai dengan audiens/penerima. Misalnya: “Buat nada pesan ini lebih formal, sopan, dan penuh penghargaan.” Atau: “Gunakan nada yang berbeda untuk membuat postingan blog ini lebih seperti percakapan, ramah, dan menarik. Hindari penggunaan istilah teknis dan gunakan bahasa yang sederhana dan sehari-hari.”

Fitur "reprompting" memungkinkan Anda untuk mengedit ulang sejumlah besar konten agar sesuai dengan gaya bahasa yang Anda inginkan

ChatGPT sangat berguna untuk membuat komunikasi di tempat kerja, seperti email, memo, instruksi, dan laporan dengan gaya dan nada yang tepat.

11. Buat skrip yang menarik

Baik Anda sedang membuat iklan TV, video pendek untuk Instagram, naskah podcast, atau video untuk situs web Anda, ChatGPT dapat menjadi mitra kreatif yang menghasilkan narasi dan naskah yang menarik untuk membuat audiens Anda terpikat sejak awal!

Misalnya, coba perintah “Tulis naskah untuk video promosi berdurasi 15 detik untuk lini produk disinfektan baru, dengan menekankan komposisi dan harganya yang terjangkau.”

Anda mungkin perlu memasukkan detail, seperti spesifikasi produk dan format iklan, agar alat ini dapat menghasilkan skrip yang disesuaikan.

12. Buat gambar dan karya seni

Meskipun versi gratis ChatGPT tidak menyediakan alat pembuatan gambar, mengintegrasikan versi premium (ChatGPT-4) dengan DALL-E 3 memungkinkan Anda membuat gambar dan karya seni yang hidup.

Dengan memberikan deskripsi atau detail konsep Anda kepada model AI, Anda dapat mengubah gambaran di pikiran Anda menjadi visual di layar. Misalnya, ketik “Gambarlah pemandangan menakjubkan dengan pulau-pulau terapung dan flora yang berwarna-warni” untuk melihat ChatGPT mengubah kata-kata menjadi visual yang memukau.

Anda dapat mengedit gambar tersebut lebih lanjut dengan instruksi berbasis teks, seperti “Tambahkan judul ‘Kunjungi Bahama’ yang ditonjolkan di bagian tubuh gambar.”

13. Lakukan riset kata kunci

Perluas jangkauan konten Anda dengan kemampuan AI dalam mendukung upaya SEO Anda.

Masukkan kata kunci atau topik target Anda ke ChatGPT, dan ia akan memberikan daftar lengkap kata kunci terkait, termasuk opsi long-tail dan kata kunci dengan volume pencarian tinggi.

Anda juga dapat meminta ChatGPT untuk mengidentifikasi kata kunci yang sedang tren dan meneliti niat pencarian agar konten Anda sesuai dengan apa yang dicari pembaca.

14. Temukan rumus spreadsheet yang tepat

Tips ChatGPT ini akan menghemat waktu berharga dan mengurangi beban pikiran Anda saat mengolah data di spreadsheet. Baik itu MS Excel maupun Google Sheets; Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk menemukan rumus dan mempelajari cara menggunakannya.

Cukup jelaskan tugas analisis atau kebutuhan perhitungan spesifik Anda, dan alat ini akan mengidentifikasi rumus yang tepat serta memberikan petunjuk langkah demi langkah.

Ini adalah contoh prompt seperti itu: “Di spreadsheet saya, saya perlu menghitung angka penjualan rata-rata untuk setiap kategori produk. Ada tiga kategori produk dan sekitar 1.000 baris angka penjualan. Bantu saya mengidentifikasi rumus yang tepat dan pandu saya dalam mengimplementasikannya.”

15. Akses mesin pencari alternatif yang hebat

Mencari jawaban atas pertanyaan yang rumit? Bosan menggulir postingan blog yang panjang dan butuh waktu lama untuk menemukan jawabannya?

ChatGPT dapat mengenali niat Anda dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk memberikan jawaban yang disesuaikan secara instan. Tidak hanya menghemat waktu Anda, tetapi juga menyesuaikan hasil dan hanya membagikan informasi yang relevan, berbeda dengan mesin pencari konvensional seperti Bing atau Google.

16. Lakukan analisis tren bisnis

Manfaatkan AI untuk analisis data guna mendapatkan wawasan tentang tren bisnis.

Anda hanya perlu memberikan data organisasi atau industri yang relevan kepada ChatGPT, seperti laporan pasar, laporan keuangan, dan umpan balik pelanggan. Chatbot ini akan mengidentifikasi pola, tren, dan peluang yang muncul.

Dengan perintah yang tepat, ChatGPT juga dapat memberikan rekomendasi khusus dan mengidentifikasi solusi untuk masalah tertentu. 🙌🏼

17. Lakukan analisis sentimen

Ingin memahami umpan balik pelanggan dalam sekejap? Hal ini dapat dilakukan melalui analisis sentimen yang didukung AI.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan masukan berupa ulasan pelanggan, komentar di media sosial, atau bentuk umpan balik pelanggan lainnya.

Alat ini akan mengidentifikasi dan mendokumentasikan sentimen pelanggan secara keseluruhan (positif, netral, atau negatif), mengelompokkan umpan balik ke dalam tema-tema, dan mengekstrak poin-poin utama. Tips ChatGPT ini sangat berguna bagi bisnis yang harus memproses data pelanggan dalam jumlah kecil.

18. Membaca sekilas dan mencari informasi

Ubah data pasif dalam file Anda menjadi sumber daya yang sangat interaktif dengan plugin ChatGPT!

Misalnya, gunakan AskYourPDF bersama ChatGPT untuk menganalisis isi file apa pun, mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda, dan mengekstrak ringkasan.

Bahkan tanpa plugin, Anda dapat meminta GPT untuk mengekstrak informasi tertentu dari sumber teks.

Gunakan trik prompt GPT ini: Tulis prompt “Ekstrak dan daftar informasi faktual utama dari artikel ini”, lalu tempelkan isi artikel ke dalam kotak teks.

19. Ringkas video dari transkrip

Selain berkas, ChatGPT juga memungkinkan pengguna untuk mengekstrak informasi sensitif penting dari video berdurasi panjang dengan merangkum transkripnya.

Ini sangat berguna jika Anda ingin mengekstrak wawasan dari transkrip rapat, ceramah, dan presentasi bisnis. Sama seperti pada file teks, masukkan perintah yang meminta GPT untuk mengekstrak informasi kunci dari transkrip video.

20. Menulis kode

AI adalah terobosan besar dalam penulisan kode. Baik Anda pemula maupun ahli dalam pemrograman, cukup jelaskan apa yang perlu dilakukan oleh kode Anda, bahasa pemrograman yang ingin Anda gunakan, serta fitur dan fungsionalitas spesifik yang Anda butuhkan—ChatGPT akan mulai membuat kode yang kemudian dapat Anda implementasikan.

Anda hanya perlu memastikan bahwa instruksinya spesifik dan logis. 🖥️

Berikut contoh yang bagus: “Buatlah fungsi Python yang menerima string sebagai input dan mengembalikan jumlah setiap kata unik dalam string tersebut. Abaikan perbedaan huruf besar-kecil, dan anggap kata-kata sebagai entitas yang dipisahkan oleh spasi.”

21. Debug kode

Saat membuat kode yang kompleks, Anda mungkin sering menemui beberapa kesalahan yang sulit diidentifikasi. ChatGPT memudahkan penyelesaian kesalahan-kesalahan ini dengan menyediakan antarmuka percakapan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan kode.

Cukup berikan potongan kode atau deskripsi kesalahan Anda kepada ChatGPT, dan alat ini akan menganalisis kode, mengidentifikasi akar masalah, memberikan umpan balik, serta menyarankan solusi potensial. 📈

Tingkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan kode dengan menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan komentar pada kode Anda.

Masukkan potongan kode Anda atau deskripsi terperinci mengenai tujuan dan fungsionalitas kode tersebut, dan alat ini akan menyiapkan komentar informatif yang menjelaskan logika, struktur, dan maksud kode tersebut.

23. Atur infrastruktur TI secara efisien

Di perusahaan kecil, para profesional sering kali ditugaskan untuk menyiapkan infrastruktur TI sendiri. Kini Anda dapat meminta ChatGPT untuk mempermudah proses ini, sehingga memastikan transisi yang lancar dan efisien.

Dengan memberikan panduan komprehensif dan bantuan pemecahan masalah, ChatGPT dapat menyederhanakan tugas-tugas rumit seperti perencanaan, perancangan, implementasi, konfigurasi, dan pemecahan masalah pada perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen jaringan.

24. Hiburan saat istirahat minum kopi

Tidak hanya bekerja tanpa bersenang-senang! Anda juga bisa menggunakan ChatGPT untuk bersenang-senang. Dan apa lagi kesempatan yang lebih baik daripada saat istirahat minum kopi?

Dengan perintah yang tepat, alat ini menyajikan kuis, teka-teki, dan tantangan interaktif lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda bahkan bisa bermain game seperti catur dan tic-tac-toe. Akhirnya, ada alternatif yang bagus daripada menghabiskan waktu dengan terus-menerus menggulir layar!

Jika Anda seorang pembaca setia, gunakan trik prompt ChatGPT untuk membuat cerita pendek Anda sendiri yang bisa dibaca dengan cepat. Bagian terbaiknya? Anda bisa memilih genre (dan nasib para karakter)! 💫

25. Motivasi diri Anda

Setiap orang pasti pernah merasakan "Monday blues" pada suatu saat. Dan bagi mereka yang bekerja di bidang layanan pelanggan, wajar jika merasa sedikit cemas sebelum melakukan panggilan telepon atau pertemuan tatap muka!

Gunakan AI ChatGPT sebagai mentor motivasi Anda dan atasi hal-hal yang menghambat produktivitas.

Ada trik ChatGPT yang sederhana: “Saya merasa kurang termotivasi untuk memulai hari ini. Tolong bagikan beberapa kutipan dan cerita motivasi untuk membantu saya memulai hari.”

Cukup gunakan variasi dari prompt ini dan sampaikan tujuan, tantangan, serta aspirasi Anda. Chatbot ini akan menghasilkan dorongan yang dipersonalisasi, saran yang disesuaikan, tips, trik, dan kisah-kisah inspiratif untuk menjaga motivasi Anda.

Jadi, Anda lihat, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda lakukan dengan ChatGPT. Yang Anda butuhkan hanyalah beberapa trik prompt yang efektif untuk memulainya.

Keterbatasan Penggunaan ChatGPT

Meskipun ChatGPT menawarkan banyak manfaat yang luar biasa, kita juga harus menyadari keterbatasannya dan potensi kelemahannya.

Kontrol terbatas atas konten yang dihasilkan : Kemampuan ChatGPT untuk menghasilkan teks yang mirip manusia berasal dari pelatihan yang dilakukannya pada kumpulan data teks dan kode yang sangat besar. Kumpulan data ini mungkin mengandung bias, ketidakakuratan, atau bahkan konten yang menyinggung. Akibatnya, teks yang dihasilkan mungkin mencerminkan bias tersebut atau mengandung informasi yang tidak akurat atau menyinggung

Masalah etika : Kemampuan untuk menghasilkan teks yang realistis dan meyakinkan menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran informasi yang salah. Misalnya, pihak yang berniat jahat dapat menggunakan ChatGPT untuk menulis artikel berita palsu dan postingan media sosial, atau merancang situs web secara keseluruhan. Hal ini membuat pembedaan antara konten asli dan palsu menjadi sulit

Kekurangan kecerdasan emosional : ChatGPT tidak dapat memahami dan merespons emosi manusia. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustrasi, karena pengguna mungkin mengharapkan ChatGPT untuk berempati terhadap perasaan mereka atau memberikan dukungan emosional

Masalah privasi dan keamanan: ChatGPT mengumpulkan informasi dari penggunanya, termasuk interaksi mereka dengan model dan prompt yang mereka berikan. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna, melacak perilaku mereka, atau menargetkan mereka dengan iklan yang dipersonalisasi

Penting untuk menyadari masalah privasi ini dan menggunakan ChatGPT secara bertanggung jawab.

Terakhir, meskipun ChatGPT dapat menghasilkan ide-ide kreatif, ia tidak dapat menggantikan kreativitas dan orisinalitas manusia.

Kenalkan ClickUp: Alternatif ChatGPT Terbaik untuk Membantu Anda di Tempat Kerja

Tentu saja, ChatGPT bisa melakukan banyak hal, tetapi jika Anda menginginkan lebih, tersedia berbagai layanan alternatif ChatGPT. Jika Anda menginginkan solusi all-in-one, kami punya jawabannya!

Buat konten dan ide dengan ClickUp AI

ClickUp AI dapat membantu Anda mengelola tim, meningkatkan komunikasi, mengotomatisasi tugas, menjaga proyek tetap pada jalurnya, dan memberikan bantuan dalam berbagai cara.

Gunakan asisten penulisan AI di ClickUp untuk membuat postingan blog, mengumpulkan ide, menyusun email, dan banyak lagi

ClickUp adalah platform produktivitas all-in-one yang menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi Anda. Anggaplah ClickUp sebagai asisten produktivitas pribadi Anda yang mengotomatiskan tugas-tugas berulang, seperti menjadwalkan rapat, mengirim pengingat, dan membuat laporan.

Dengan ClickUp AI, para profesional dari berbagai bidang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Misalnya, pemasar dapat memasukkan beberapa perintah singkat dan menghasilkan konten situs web yang efektif dalam mengonversi pengunjung. Demikian pula, seorang manajer operasional dapat menyusun SOP tanpa kesulitan.

Gabungkan ClickUp AI dengan ratusan templat yang tersedia untuk Anda guna memaksimalkan penggunaan platform ini. Tersedia templat untuk hampir semua kebutuhan di bidang pemasaran, operasional, manajemen produk, dan lainnya.

Terlebih lagi, informasi pribadi Anda tidak akan pernah keluar dari platform ini—data Anda terlindungi dan privasi Anda terjaga. 🙌🏼

ClickUp Brain Max: AI Berbasis Suara untuk perintah yang lebih cepat dan pelaksanaan alur kerja

Jika ChatGPT membantu Anda bereksperimen dengan prompt, ClickUp Brain Max menghilangkan kebutuhan akan keyboard.

Brain Max adalah pendamping AI pengubah suara menjadi teks untuk desktop yang terintegrasi langsung ke dalam ClickUp. Alih-alih mengetik setiap instruksi, Anda dapat menyampaikan perintah, perintah negatif, atau bahkan catatan rapat tanpa perlu mengetik. Brain Max langsung mengubah suara Anda menjadi teks terstruktur yang dapat ditambahkan ke tugas, Dokumen, atau komentar.

Brain Max Ubah Suara Menjadi Teks

Artinya, Anda dapat mencari ide topik blog, menyempurnakan prompt, atau mencatat pembaruan proyek secepat berbicara—semuanya sambil tetap fokus.

💡 Mengapa Brain Max meningkatkan produktivitas melebihi ChatGPT:

Diktekan, jangan ketik: Ucapkan perintah atau instruksi, dan biarkan AI menyempurnakannya menjadi teks profesional

Berorientasi pada alur kerja: Terhubung langsung ke tugas, Dokumen, dan dasbor di ClickUp, sehingga hasilnya dapat langsung ditindaklanjuti—bukan sekadar teks yang terpisah-pisah

AI Kontekstual: Mengenali @mentions, dokumen yang tertaut, dan konteks proyek sehingga catatan dan perintah Anda terintegrasi dengan mulus ke dalam ruang kerja Anda

Iterasi yang lebih cepat: Sangat cocok untuk para kreator dan tim yang bereksperimen dengan berbagai variasi prompt—cukup ucapkan perubahan yang diinginkan daripada mengetik ulang

Bagi siapa pun yang sedang menangani pembuatan konten, pembaruan tugas, atau rekayasa prompt secara real-time, Brain Max menjembatani kesenjangan antara ide dan pelaksanaan dengan lebih cepat daripada mengetik.

Kolaborasi dan Otomatisasi Real-Time di ClickUp

Antarmuka ClickUp dirancang untuk menjaga agar tim tetap terkoordinasi di satu tempat. Alih-alih harus berpindah-pindah antar aplikasi, Anda dapat melakukan brainstorming, merencanakan, dan mengeksekusi tugas langsung di dalam ClickUp.

Dengan ClickUp Chat real-time, rekan tim dapat mendiskusikan pembaruan tanpa perlu berpindah platform. ClickUp Docs memungkinkan Anda mengedit dokumen secara bersama-sama secara langsung, menyematkan tugas atau dasbor langsung di dalamnya, serta meninggalkan komentar langsung untuk umpan balik cepat. Tambahkan dasbor khusus proyek, dan tim Anda akan memiliki pusat terpusat di mana percakapan, dokumentasi, dan pelaksanaan berjalan secara terintegrasi.

ClickUp juga menyesuaikan diri dengan cara kerja tim Anda yang paling efektif. Platform ini mempelajari preferensi Anda, menampilkan saran yang relevan, dan bahkan merekomendasikan otomatisasi ClickUp yang berguna—seperti mengubah komentar menjadi tugas atau menandai orang yang tepat—sehingga kolaborasi terasa alami, bukan dipaksakan.

Tingkatkan personalisasi dengan prompt yang sudah disiapkan

ClickUp juga menyediakan perpustakaan prompt siap pakai yang dirancang untuk memicu percakapan alami, disesuaikan dengan suara merek Anda, dan disesuaikan dengan segmen audiens tertentu. Platform ini menganalisis data pengguna dan sinyal pembelian untuk mempersonalisasi setiap interaksi.

Dengan bantuannya, Anda dapat membangun kepercayaan dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan melalui alur percakapan yang alami, melampaui ekspektasi, dan membangun loyalitas yang langgeng.

