Bagaimana Cara Menghasilkan Gambar Menggunakan ChatGPT?

Ingatkah Anda ketika Anda perlu membuat gambar khusus tetapi tidak memiliki waktu atau keterampilan untuk membuat sebuah karya? Mungkin Anda terjebak dalam upaya menemukan foto yang tepat untuk sebuah artikel blog atau membutuhkan desain yang menarik untuk sebuah proyek.

Beruntunglah Anda, ChatGPT sekarang bisa membantu Anda! Selain pembuatan teks, aplikasi ini juga merupakan Alat AI untuk para desainer .

Menghasilkan gambar dengan ChatGPT sangat sederhana-yang Anda butuhkan hanyalah sebuah perintah teks. Jelaskan saja apa yang Anda inginkan, apakah itu gambar yang realistis atau gambar yang sedikit aneh.

Suka kucing dengan topi tinggi? Atau kota futuristik saat matahari terbenam? Kemungkinannya tidak terbatas. Tapi bagaimana Anda memulai? Kami di sini untuk membantu!

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membuat ChatGPT menghasilkan gambar-dari Permintaan seni AI untuk maju teknik kreatif untuk membantu Anda menghasilkan visual berkualitas profesional.

⏰ Ringkasan 60 Detik

Berikut adalah cara Anda dapat menghasilkan gambar dengan ChatGPT:

Mulailah dengan masuk dan mengakses kotak Pesan ChatGPT

Pilih opsi "Gambar" dari kotak alat untuk memulai pembuatan gambar

Buatlah perintah yang terperinci dan jelas untuk hasil terbaik (misalnya, tentukan warna, gaya, dan komposisi)

Bereksperimenlah dengan petunjuk untuk menyesuaikan detail gambar, seperti pencahayaan atau perspektif

Gunakan referensi gaya seni tertentu atau seniman terkenal untuk memandu estetika

Menggambarkan suasana hati atau suasana untuk menambah kedalaman (misalnya, pencahayaan, lingkungan sekitar)

Sempurnakan gambar dengan meminta kembali untuk melakukan perubahan sampai puas

Ingatlah batasan-batasan seperti batas jumlah gambar, ketergantungan pada alat bantu eksternal seperti DALL-E, dan batasan etika pada konten yang dilindungi hak cipta

Gunakan ClickUp untuk mengatur, mengelola, dan melacak gambar yang dihasilkan AI bersama tugas dan proyek untuk integrasi yang lebih baik dengan manajemen proyek

Pengantar Kemampuan Pembuatan Gambar ChatGPT

ChatGPT melayani 250 juta pengguna setiap minggu . Namun kami yakin sebagian besar dari mereka tidak sepenuhnya menyadari potensi platform ini.

Dapatkah Anda melakukan lebih dari sekadar membuat email atau postingan blog? Atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendesak Anda? Anda pasti bisa dengan menghasilkan gambar.

Fitur pembuatan gambar platform ini menggunakan AI untuk mengubah kata-kata Anda menjadi seni visual. Didukung oleh DALL-E 3, ChatGPT dapat menangani segala sesuatu mulai dari gambar realistis hingga seni yang lebih abstrak.

Generator gambar AI yang kuat ini disertakan tanpa biaya tambahan untuk pengguna ChatGPT dengan langganan gratis, plus, dan tim. Model mini GPT-4o, yang menggantikan GPT-3.5 yang lebih lama, mempertahankan output berkualitas tinggi sekaligus lebih hemat sumber daya.

➡️ Baca Juga: Alat Generator Seni AI Terbaik untuk Desainer 👀 Tahukah Anda? Pada tahun 2018, sebuah lukisan yang dihasilkan oleh AI berjudul Edmond de Belamy, yang dibuat oleh kolektif seni yang berbasis di Paris, Obvious, menjadi karya seni AI pertama yang mungkin akan terjual. Lukisan tersebut dibeli di lelang Christie's dengan harga $ 432.500, menandai momen penting dalam pengakuan arus utama AI sebagai alat yang serius untuk menciptakan karya seni.

Mengapa Menggunakan ChatGPT untuk Pembuatan Gambar?

Sederhana saja-ChatGPT membuat pembuatan gambar yang unik dan berkualitas tinggi menjadi mudah dan dapat diakses. Baik sebagai pembuat konten, pemilik bisnis, atau hanya untuk bersenang-senang, Anda dapat menghasilkan gambar yang realistis atau artistik hanya dengan perintah teks.

Selain itu, aplikasi ini cepat, dapat disesuaikan, dan tersedia di ujung jari Anda, menghemat waktu sekaligus meningkatkan kreativitas-mungkin pilihan yang lebih baik daripada yang lainnya Alternatif ChatGPT !

Inilah yang membuat ChatGPT sangat berguna untuk membuat gambar:

1. Percakapan alami mengalahkan perintah yang rumit

Menjadi seniman digital yang baik tidak perlu mempelajari sintaks perintah atau struktur menu tertentu. Dengan ChatGPT, Anda dapat menjelaskan kebutuhan Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana

Sebagai contoh, misalkan anda adalah seorang guru yang ingin membuat alat bantu visual untuk fotosintesis . Dalam hal ini, Anda cukup mendeskripsikan proses yang ingin Anda ilustrasikan, dan ChatGPT akan membantu menghasilkan visual yang sesuai.

Kemudahan penggunaan ini memungkinkan hasil yang lebih cepat dan lebih efisien tanpa harus menghafal instruksi yang rumit.

2. Kustomisasi menjadi mudah

Menyesuaikan gambar Anda dengan ChatGPT sangatlah mudah. Setelah Anda memasukkan prompt Anda, Anda dapat menyesuaikan elemen-elemen seperti gaya, warna, dan rasio aspek agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Apakah Anda mencari pemandangan yang realistis atau sesuatu yang lebih abstrak, fleksibilitas untuk mengubah detail memastikan hasil akhir sesuai dengan visi Anda.

Selain itu, Anda bisa bereksperimen dengan versi yang berbeda untuk menemukan penampilan yang sempurna, sehingga Anda memiliki kendali penuh atas proses penciptaan gambar Anda.

Departemen yang sangat membutuhkan visual seperti tim pemasaran sering menggunakan seni AI untuk menghasilkan konsep awal yang tepat untuk kampanye, maket, dan postingan mereka. Menggunakan alat seperti ChatGPT-yang sudah menjadi bagian dari rencana kerja mereka, membantu mempermudah prosesnya.

3. Mempercepat pembuatan gambar

Dengan ChatGPT, menghasilkan seni yang dihasilkan AI yang hebat cepat dan efisien. Apa yang dulunya membutuhkan waktu berjam-jam menggunakan alat desain tradisional atau bekerja dengan seorang profesional, sekarang dapat dilakukan dalam hitungan detik.

Anda cukup memberikan perintah teks, dan AI langsung membuat gambar Anda. Seperti itu! Perputaran yang cepat memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar, memenuhi tenggat waktu tanpa perlu repot-repot melakukan proses yang lambat atau menunggu desainer.

4. Hemat biaya dalam jangka pendek

Membuat gambar dengan ChatGPT sangat hemat biaya. Daripada berinvestasi pada perangkat lunak desain yang mahal atau menyewa seorang desainer grafis, Anda bisa membuat gambar berkualitas tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya.

Alat ini memungkinkan bisnis, pembuat konten, dan individu untuk menghasilkan visual profesional tanpa biaya tambahan, terutama bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas.

Dengan akun gratis atau opsi berbayar yang terjangkau, pembuatan gambar ChatGPT menawarkan nilai yang sangat baik tanpa mengorbankan kualitas.

Langkah-langkah untuk Menghasilkan Gambar dengan ChatGPT

Anda siap untuk memulai, tetapi sebelum Anda membuat gambar dengan ChatGPT, akan sangat membantu jika Anda mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Memahami prosesnya akan memastikan Anda mendapatkan hasil terbaik dari permintaan Anda.

Kami akan memandu Anda melalui setiap langkah sehingga Anda sepenuhnya siap untuk membuat gambar yang sempurna.

Langkah 1: Memahami dasar-dasarnya

melalui ChatGPT Menggunakan ChatGPT akan mengharuskan Anda untuk membuat akun atau masuk dengan akun yang sudah ada. Anda dapat menggunakan alamat email Anda atau mendaftar melalui Google untuk memulai.

Lihatlah sekeliling antarmukanya. Kotak Pesan ChatGPT adalah tempat keajaiban terjadi. Di sini, Anda bisa menambahkan perintah untuk kebutuhan pembuatan teks atau gambar Anda.

Bilah alat yang terpasang pada bagian ini memiliki banyak opsi untuk menyempurnakan pekerjaan Anda. Ada opsi lampiran untuk mengunggah file untuk analisis, kotak alat (akan dibahas nanti), dan opsi mikrofon yang memungkinkan Anda untuk mengucapkan pertanyaan dan perintah langsung ke dalam kotak teks.

via ChatGPT Sekarang, klik kotak alat dan pilih opsi Gambar untuk memberi tahu ChatGPT bahwa Anda ingin membuat kreasi visual. Alat ini seperti memiliki seorang seniman yang terampil yang melukis dengan tepat apa yang Anda gambarkan!

Langkah 2: Menyiapkan prompt Anda

Namun, kunci untuk mendapatkan gambar yang bagus terletak pada prompt ChatGPT yang efektif. Semakin tepat prompt Anda, semakin baik hasil gambar Anda. Jangan hanya meminta alat ini untuk "melukis gambar matahari terbenam". Tuliskan deskripsi spesifik untuk menyertakan elemen visual (warna dan bentuk), preferensi gaya (realistis, abstrak), dan detail komposisi (latar depan, latar belakang).

Sebagai contoh, alih-alih mengetik "Seekor kucing," cobalah "Seekor kucing jahe yang duduk di ambang jendela saat matahari terbenam, dengan cahaya oranye lembut yang menyinari bulunya, dengan gaya cat air."_

melalui ChatGPT Anda akan langsung melihat perbedaan antara gambar kucing secara acak yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan gaya gambar kucing yang Anda cari!

via ChatGPT Tentu saja, Anda bisa meminta ChatGPT untuk memperbaiki bagian yang tidak Anda sukai. Meminta ulang alat untuk memperbaiki pencahayaan, kucing, atau apa pun. Anda dapat melakukan ini sebanyak yang Anda butuhkan sampai Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan.

Tip Pro: Pisahkan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mudah dicerna daripada menulis satu perintah yang panjang. Sebagai contoh, pertama-tama minta ChatGPT untuk membuat adegan (misalnya, "Sebuah hutan mistis"), kemudian tambahkan rincian tentang suasana hati, pencahayaan, dan warna dalam prompt lanjutan. Hal ini memberi Anda lebih banyak kontrol atas hal-hal yang spesifik dan memungkinkan Anda untuk menyempurnakan hasilnya.

Saran untuk Menyusun Petunjuk yang Efektif

Ingin seni AI yang memukau? Semuanya dimulai dari cara Anda membingkai prompt awal Anda. Prompt yang dibuat dengan baik adalah rahasia untuk mengubah visi Anda menjadi kenyataan. Berikut ini cara membuat prompt yang membantu generator gambar ChatGPT menghidupkan gambar yang Anda bayangkan.

1. Mulailah dengan konsep inti yang jelas

Prompt awal Anda membutuhkan ide utama yang kuat-pikirkanlah seperti memberikan sketsa mental kepada DALL-E sebelum menambahkan detailnya. Prompt yang jelas dan deskriptif akan menentukan nada gambar dan memastikan hasil yang akurat.

Contoh Prompt: Ciptakan puncak gunung yang bergerigi dan tertutup salju dengan cahaya matahari keemasan yang menerpa wajah timurnya.

Hasil: Puncak gunung yang dramatis dan tajam yang diselimuti salju, bersinar hangat saat matahari pagi mencium lereng timurnya yang berbatu, menerpakan bayangan lembut di sisi yang berlawanan!

melalui ChatGPT

2. Tambahkan detail visual yang kaya

Semakin banyak detail spesifik yang Anda sertakan, semakin baik gambar Anda dengan ChatGPT akan selaras dengan visi Anda. **Menambahkan elemen seperti pencahayaan, perspektif, dan suasana hati dapat membuat perbedaan yang signifikan.

Misalnya, daripada perintah yang tidak jelas seperti "Gambarlah kedai kopi yang nyaman", cobalah sesuatu yang lebih jelas:

Contoh Perintah: Gambarlah interior kedai kopi pedesaan dengan balok kayu, lampu Edison yang hangat menggantung di langit-langit, dan cahaya pagi yang masuk melalui jendela besar.

Seperti inilah hasilnya:

3. Gunakan referensi gaya artistik

Ketika membuat permintaan untuk DALL-E, referensi gaya seni atau seniman tertentu dapat membantu menentukan estetika yang Anda bayangkan. Gaya seni mengatur nada untuk tekstur, palet warna, dan tingkat detail, sehingga permintaan Anda lebih tepat.

Sebutkan gerakan seperti Impresionisme (penuh cahaya dan lembut), Surealisme (melamun dan abstrak), atau Barok (kaya dan dramatis). Anda juga bisa menyebutkan nama seniman seperti Monet (lanskap atmosfer), Van Gogh (bersemangat dan emotif), atau Hokusai (desain balok kayu Jepang).

Contoh Prompt: Lukis lanskap hutan berkabut dengan gaya anime, dengan warna pastel yang lembut dan pencahayaan yang membuai.

Seperti inilah penampilannya:

melalui ChatGPT

4. Atur suasana dengan suasana

Menetapkan suasana hati yang tepat untuk gambar ChatGPT Anda, adalah tentang detail atmosfer dan lingkungan.

Deskripsi yang jelas menciptakan getaran tertentu yang membuat pemandangan Anda menjadi hidup. Sertakan elemen pencahayaan seperti "cahaya matahari terbenam keemasan" atau "cahaya bulan yang lembut yang menyaring awan" dan gambarkan lingkungan sekitar seperti "tundra yang sedingin es" atau "perbukitan yang hijau." Kata sifat seperti "tenteram", "tidak menyenangkan", atau _"megah", bisa menambah kedalaman emosional.

Contoh Permintaan: Tunjukkan kastil abad pertengahan pada malam badai, dengan petir yang menerangi dinding batu yang gelap dan benteng yang disiram hujan.

Seperti inilah penampakannya:

melalui ChatGPT

5. Memandu bagaimana subjek muncul

Mengarahkan fokus DALL-E pada aspek spesifik subjek Anda, dapat meningkatkan kualitas gambar Anda. Anda memastikan kejernihan dan ketepatan dengan menentukan detail seperti pemosisian, fitur, dan interaksi dengan sekelilingnya.

Pertimbangkan pose, ekspresi, dan interaksi subjek dengan lingkungannya untuk menghidupkan visi Anda.

Contoh Permintaan: Ciptakan gambar rubah merah yang sedang duduk siaga di tengah salju tebal, bulunya yang tertiup angin sepoi-sepoi, dengan nafas yang terlihat jelas di udara yang dingin.

Seperti inilah hasilnya!

melalui ChatGPT Jika ide Anda tidak lolos, edit atau tambahkan petunjuk baru. Jika Anda sudah puas dengan karya Anda, tekan ikon unduh!

Fakta Menarik: Pengguna telah membuat lebih dari 15 miliar gambar menggunakan platform seperti DALL-E 2, Midjourney, dan Stable Diffusion. Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada jumlah total gambar di seluruh perpustakaan Shutterstock! DALL-E 2 sendiri menghasilkan sekitar 916 juta gambar hanya dalam waktu 15 bulan.

Keterbatasan Penggunaan ChatGPT untuk Pembuatan Gambar

Meskipun ChatGPT adalah alat bantu yang luar biasa untuk menghasilkan permintaan gambar dan memicu kreativitas, tetapi bukan berarti tanpa kendala. Memahami keterbatasannya dapat membantu Anda mengelola ekspektasi dan menavigasi potensi tantangan secara efektif.

Sistem membatasi jumlah gambar yang dihasilkan per permintaan, biasanya dibatasi hingga tiga gambar, yang bisa memperlambat proyek yang memerlukan variasi gambar yang luas

Kualitas gambar sangat bergantung pada kejelasan dan detail permintaan, yang berarti permintaan yang tidak jelas sering kali menyebabkan banyak revisi

ChatGPT tidak menghasilkan gambar tetapi bergantung pada alat seperti DALL-E, yang dapat menimbulkan masalah jika alat eksternal ini mengalami waktu henti

Pembatasan etika dan hak cipta mencegah penggunaan artis, merek, atau karakter berhak cipta modern, sehingga membatasi kemungkinan kreatif tertentu

Fitur kolaborasi waktu nyata tidak ada, yang berarti pengguna tidak dapat secara langsung membuat bersama, berbagi petunjuk, atau mendiskusikan iterasi di dalam alat ini

ChatGPT tidak dapat diintegrasikan secara native dengan platform manajemen proyek seperti ClickUp, Trello, atau Asana, yang membutuhkan pembaruan manual untuk alur kerja proyek

➡️ Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Desain Grafis

Pembuatan Gambar AI dengan ClickUp

Meskipun ChatGPT memungkinkan Anda untuk melakukan brainstorming ide dan menghasilkan konten atau bahkan gambar, tidak banyak yang bisa Anda lakukan di platform ini. Ketika harus benar-benar menggunakan konten tersebut, ada keterputusan yang parah antara platform AI Anda dengan platform manajemen proyek.

Masuk: ClickUp . Ini adalah aplikasi segalanya untuk bekerja yang membuat eksperimen AI dan pekerjaan Anda tetap berada di platform yang sama!

Ingin membuat proyek pembuatan gambar AI Anda berjalan seperti jarum jam? Inilah cara fitur-fitur ClickUp yang kaya dapat membantu Anda mengatur, melacak, dan menyelesaikan proyek dengan sukses.

AI yang cepat menghasilkan gambar untuk Papan Tulis ClickUp Anda secara real-time

Untuk sesi curah pendapat, Papan Tulis ClickUp adalah fitur yang fantastis. Anda bisa dengan mudah memetakan ide Anda, membuat sketsa kasar, dan berkolaborasi dalam konsep visual dengan tim Anda.

Dan ketika Anda mendapatkan ide terobosan, luncurkan tugas langsung dari papan tulis Anda! Benar, tidak akan pernah melewatkan ide lagi. ✨

Ini adalah hal yang luar biasa Alat papan tulis AI untuk membuat semua orang berada di halaman yang sama dan memvisualisasikan ide dengan generator gambar AI pada tahap awal. Ya! Anda dapat menggunakan ClickUp Brain dan fitur AI-nya yang kuat pada aplikasi Papan Tulis ClickUp untuk menghasilkan gambar yang Anda inginkan. Inilah cara kerjanya:

Tambahkan perintah Anda-dalam hal ini, "Create an illustration of a lit up bulb," dan inilah hasilnya!

Hasilkan gambar secara real-time dengan ClickUp Brain

➡️ Baca Juga: Templat AI untuk Menghemat Waktu dan Meningkatkan Produktivitas Siap untuk mulai menugaskan pekerjaan yang berhubungan dengan seni kepada tim Anda? Tugas ClickUp membantu memecah proses pembuatan gambar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan tanpa harus pusing. Dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan daftar tugas yang mendetail, tetap terorganisir dan sesuai jadwal menjadi sangat mudah.

Berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time dengan ClickUp

Dan jangan lupa Alat kolaborasi ClickUp . Dengan komentar tugas, @mentions, dan notifikasi waktu nyata, tim Anda dapat langsung berbagi umpan balik tentang karya seni Anda dan ide-ide baru!

Mengatur tugas Anda ke mode otomatis dengan Otomatisasi ClickUp

Menangani tugas yang berulang dalam pembuatan gambar AI bisa jadi membosankan, tetapi Otomatisasi ClickUp menyederhanakan prosesnya, sehingga Anda dapat fokus pada kreativitas.

Bayangkan **secara otomatis memberikan tugas, memperbarui status proyek, dan mengirim pengingat - semuanya tanpa mengangkat jari. Ini alat otomatisasi kreatif memungkinkan tim Anda untuk fokus pada hal yang benar-benar penting: menciptakan gambar AI dengan sempurna. Otomatisasi membuat semuanya berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada langkah dalam proses yang terlewatkan.

Dengan menggabungkan otomatisasi, manajemen tugas, dan kolaborasi dalam satu platform, ClickUp membuat pengelolaan proyek pembuatan gambar AI menjadi lebih lancar dan lebih efisien daripada sebelumnya

➡️ Baca Juga: Template Papan Suasana Hati Gratis di PPT, Slide, Word & ClickUp

Jadikan Pembuatan Gambar AI Bekerja untuk Anda di ClickUp!

Memulai dengan pembuatan gambar AI melalui ChatGPT mungkin terasa seperti mempelajari keterampilan baru - karena memang begitu! Tetapi dengan alat dan proses yang tepat, Anda dapat mengubah teknologi canggih ini menjadi bagian yang dapat diandalkan dari alur kerja kreatif Anda.

Tentu saja, alat ini memiliki beberapa keterbatasan-pembatasan jumlah gambar yang dihasilkan atau perubahan yang dilakukan termasuk-tetapi untuk kebutuhan dasar, alat ini berfungsi dengan baik!

Namun, untuk mengelola proyek gambar AI Anda secara efisien, Anda memerlukan tempat terpusat untuk menyimpan petunjuk, melacak versi, dan mengatur gambar yang dihasilkan. Di situlah platform seperti ClickUp sangat berharga!

Dengan mengintegrasikan semuanya dalam satu platform, ClickUp memastikan bahwa proyek kreatif Anda tetap terorganisir, kolaboratif, dan efisien. Mengapa harus menggunakan banyak alat jika Anda bisa mendapatkan semuanya di satu tempat? Daftar ClickUp hari ini dan jadilah kreatif sembari Anda tetap terorganisir!