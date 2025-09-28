Dari Awal Hingga Sukses: 10 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Usaha Kecil

Mengelola usaha kecil? Ini bukan soal ‘menjadi bos’ melainkan lebih ke ‘melakukan semuanya’.

Anda harus membagi waktu antara urusan penjualan, arus kas, perekrutan, panggilan klien, dan media sosial sambil berusaha menjaga proyek-proyek Anda tetap berjalan sesuai rencana. Tak heran jika 62% pemilik usaha kecil bekerja lebih dari 50 jam seminggu, seringkali tanpa istirahat di akhir pekan.

Masalah sebenarnya? Kurangnya sistem terpusat. Tanpa departemen khusus dan pekerjaan yang tersebar di berbagai alat yang tidak terintegrasi, tenggat waktu terlewat, kelelahan meningkat, dan pertumbuhan terhenti.

Perangkat lunak manajemen proyek yang tepat untuk usaha kecil mengubah segalanya: pengelolaan tugas yang lebih cerdas, jadwal yang lebih cepat, dan kolaborasi tim yang lancar.

Alat yang tepat sudah menanti; mari kita temukan yang paling sesuai untuk Anda.

🧠 Fakta Menarik: Pasar perangkat lunak manajemen proyek diperkirakan akan mencapai $15,08 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 10,68%. Bahkan tim terkecil pun berinvestasi pada alat yang menghemat waktu, mengurangi hambatan, dan meningkatkan produktivitas.

Mengapa Perangkat Lunak Manajemen Proyek Kini Lebih Penting dari Sebelumnya

Lebih dari 33 juta usaha kecil menyumbang 99,9% dari perekonomian AS. Namun, dalam hal manajemen proyek, sebagian besar dari mereka tidak memiliki metode yang konsisten dan dapat disesuaikan.

Meskipun ada banyak pembicaraan seputar kerangka kerja Scrum, Lean, dan Agile, tidak ada pendekatan universal yang cocok untuk setiap tim. Apa yang berhasil untuk agensi dengan 30 orang mungkin akan membebani tim beranggotakan 3 orang yang harus menangani berbagai peran sekaligus.

Itulah sebabnya semakin banyak tim yang beralih ke sistem manajemen proyek yang sederhana, fleksibel, dan mudah disesuaikan, yang mencerminkan alur kerja di dunia nyata. Inilah yang mendorong pergeseran tersebut:

Siklus pelaksanaan yang lebih cepat: Tangani prioritas yang berubah-ubah tanpa kekacauan. Perangkat lunak manajemen proyek memberikan pelacakan waktu secara real-time, penugasan tugas, dan pengecekan status secara asinkron kepada tim kecil sehingga pekerjaan berjalan lancar, bahkan saat semua orang sedang melakukan banyak tugas sekaligus

Peningkatan produktivitas: Otomatiskan pembaruan status, alur kerja persetujuan, dan tindak lanjut rutin. Karena Otomatiskan pembaruan status, alur kerja persetujuan, dan tindak lanjut rutin. Karena 70% pemimpin menghabiskan hingga 40% waktunya untuk tugas-tugas berulang, perangkat lunak manajemen tugas yang baik membantu mengembalikan waktu tersebut dan meningkatkan pelaksanaan di berbagai proyek

Harapan klien yang semakin tinggi: Berikan pembaruan, bukan alasan di kotak masuk. Klien saat ini mengharapkan respons cepat, transparansi penuh, dan umpan balik yang teratur, dan pusat informasi bersama memastikan semuanya dapat dilacak, tepat waktu, dan sesuai dengan citra merek.

Optimasi sumber daya yang lebih cerdas: Cegah kelelahan dengan menyeimbangkan kembali beban kerja sesuai dengan kapasitas tim. Alat manajemen proyek yang canggih meningkatkan transparansi terkait ketersediaan, sehingga Cegah kelelahan dengan menyeimbangkan kembali beban kerja sesuai dengan kapasitas tim. Alat manajemen proyek yang canggih meningkatkan transparansi terkait ketersediaan, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih cepat, adil, dan bebas stres

Kebutuhan akan skalabilitas: Tingkatkan tim Anda, bukan daftar tugas Anda. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan kecil, alat-alat ini membantu menstandarkan proses, mempercepat proses onboarding, dan mengembangkan operasional tanpa kehilangan kendali

Sinkronisasi tim jarak jauh: Bekerja seolah-olah Anda berada di meja yang sama, bahkan di zona waktu yang berbeda. Dengan Bekerja seolah-olah Anda berada di meja yang sama, bahkan di zona waktu yang berbeda. Dengan 90% bisnis beralih ke model hybrid, ruang kerja kolaboratif bersama memastikan komunikasi tetap lancar dan manajemen tim tetap kuat

👀 Tahukah Anda? 66% tim yang menggunakan alat manajemen proyek berhasil menyelesaikan proyek sesuai anggaran, dibandingkan dengan hanya 47% yang tidak menggunakannya. Bagi usaha kecil, fitur pelacakan anggaran bawaan menawarkan cara yang efektif untuk mengelola keuangan, mengurangi perluasan ruang lingkup, dan tetap menguntungkan.

Alat Fitur Utama Paling Cocok Untuk Harga ClickUp Tujuan, diagram Gantt, otomatisasi AI, dasbor, lebih dari 15 tampilan kustom, templat siap pakai, pelacakan waktu Tim dari skala kecil hingga korporat yang membutuhkan solusi all-in-one untuk eksekusi, pembaruan asinkron, dan kemampuan skalabilitas Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Monday.com Papan tugas visual, alur kerja tanpa kode, dan integrasi Tim kreatif mengelola proyek dengan papan kerja yang fleksibel Gratis, Berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Asana Tampilan garis waktu, portofolio, ruang proyek bersama Tim yang memantau tugas dan hasil kerja di berbagai proyek Gratis, Berbayar mulai dari $13,49 per bulan per pengguna Notion Dokumen + tugas, ringkasan AI, tata letak fleksibel, tampilan yang difilter Startup mengelola dokumen, wiki, dan fungsi dalam satu ruang kerja modular Gratis, Berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Kerja sama tim Portal klien, templat proyek, perencanaan beban kerja Agen yang mengelola proyek yang dapat ditagih dan jadwal klien Gratis, Berbayar mulai dari $13,99/bulan per pengguna Trello Papan Kanban, Power-Ups, dan otomatisasi dengan Butler Tim kecil hingga menengah yang memantau alur kerja sederhana secara visual Gratis, Berbayar mulai dari $6/bulan per pengguna Smartsheet Tata letak bergaya spreadsheet, dasbor, otomatisasi Tim yang lebih menyukai tampilan mirip Excel dengan struktur yang lebih terorganisir Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Basecamp Daftar tugas, obrolan, papan pesan, dan berbagi file Tim yang membutuhkan manajemen tugas dasar dan harga tetap Gratis, $349/bulan (pengguna tak terbatas) Zoho Projects Diagram Gantt, Blueprints, pelacakan tugas, dan alat anggaran dasar Bisnis dalam ekosistem Zoho yang menjalankan proyek terstruktur Gratis, Berbayar mulai dari $5/bulan per pengguna Jira Papan Agile, perencanaan sprint, dan integrasi pengembangan Tim perangkat lunak dan pengembangan yang mengelola kode, masalah, dan daftar tugas yang tertunda Gratis, Berbayar mulai dari $8,60 per bulan per pengguna Airtable Database terintegrasi, Desainer Antarmuka, pembuat tanpa kode Tim yang mengembangkan alur kerja kustom dan CRM ringan Gratis, Berbayar mulai dari $24/bulan per pengguna Freedcamp Kanban, pelacakan waktu, penagihan, kalender bersama Tim kecil yang mengelola tugas internal dan pekerjaan klien Gratis, Berbayar mulai dari $2,49/bulan per pengguna SmartTask Tugas + CRM, pelacakan waktu, tampilan garis waktu, otomatisasi Tim yang membutuhkan fitur manajemen proyek dasar dengan fitur penjualan dan pelaporan Gratis, Berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Usaha Kecil

Tidak semua alat manajemen proyek dirancang khusus untuk usaha kecil hingga menengah. Beberapa di antaranya dipenuhi dengan fitur-fitur canggih yang tidak akan pernah Anda gunakan. Yang lain tidak mampu mengikuti perkembangan bisnis Anda. Itulah mengapa kami telah memilih opsi terbaik yang mudah diadopsi, hemat biaya, dan siap untuk berkembang.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengatur tujuan, jadwal, dan tugas dalam satu ruang kolaboratif)

Mulai proyek Anda lebih cepat dengan menetapkan tujuan, membagikan tugas, dan menyelaraskan jadwal dalam satu ruang kerja ClickUp

96,7% tim mengatakan mereka menjadi lebih efisien setelah beralih ke ClickUp untuk Manajemen Proyek. Dan ketika Anda melihat apa yang ditawarkan oleh aplikasi serba guna untuk pekerjaan ini, Anda akan memahami alasannya dengan jelas.

ClickUp menyatukan tim, alur kerja, dan data Anda ke dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan, sehingga Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah tab atau kewalahan dengan banyaknya alat. Perangkat lunak ini dirancang untuk eksekusi yang cepat dengan fitur-fitur tingkat perusahaan yang cukup kuat untuk tim yang berkembang, namun cukup intuitif bagi usaha kecil untuk mulai menggunakannya hari ini.

Mulailah dengan ClickUp Goals untuk mendefinisikan kesuksesan sesuai cara Anda, lalu hubungkan dengan tugas-tugas yang mendorong kemajuan pekerjaan. Berkat dasbor dan pelaporan bawaan, Anda akan mendapatkan gambaran real-time tentang apa yang berjalan lancar, apa yang terhambat, dan di mana Anda perlu turun tangan — semuanya tanpa perlu rapat status lagi.

Lihat tenggat waktu dan ketergantungan secara real-time dengan Diagram Gantt ClickUp

Jika Anda kesulitan melacak tenggat waktu yang berubah-ubah atau ketergantungan tim, Diagram Gantt ClickUp memberikan gambaran visual lengkap mengenai jalur proyek Anda. Susunlah garis waktu proyek lengkap, ketergantungan, jalur kritis, dan tenggat waktu Anda. Seret, lepas, dan atur ulang jadwal saat prioritas berubah, serta beralih antara tampilan Gantt, Kanban, dan Kalender tanpa gangguan sama sekali.

💡 Tips Pro: Anda dapat membuat tampilan dan bidang kustom yang sesuai dengan alur kerja unik Anda, sehingga ClickUp menjadi fleksibel untuk proses bisnis kecil apa pun.

Ubah jam kerja yang tercatat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan lembar waktu pelacakan proyek ClickUp

Setelah tugas Anda aktif, ClickUp Time Tracking memastikan pekerjaan tetap terlihat dan dapat ditagih. Catat jam kerja, tetapkan perkiraan, dan tandai entri waktu berdasarkan proyek atau klien. Gunakan ringkasan untuk melihat total jam kerja di seluruh tugas, tambahkan catatan untuk konteks tambahan, dan buat laporan terperinci.

Perlu melacak pekerjaan yang dapat ditagih untuk klien atau proyek? ClickUp memudahkan Anda mengubah catatan waktu menjadi laporan yang dapat dibagikan untuk faktur atau analisis profitabilitas.

Otomatiskan pembaruan tugas, persetujuan, dan pemberitahuan dengan ClickUp Automations

Dan jika Anda harus menangani banyak tugas sekaligus (siapa yang tidak?), ClickUp Automations akan mengurangi pekerjaan rutin. Atur aturan sekali saja dan biarkan platform menangani sisanya. Berikan tugas saat formulir diisi, perbarui status seiring berjalannya pekerjaan, atau beri tahu pemangku kepentingan saat ada yang tidak sesuai rencana.

Biarkan AI menangani pekerjaan berat dengan ClickUp Brain. Mulai dari merangkum dokumen proyek hingga memperbarui status tugas secara otomatis, ClickUp Brain membantu Anda mengelola pekerjaan secara cerdas—tanpa perlu perintah manual.

Dengan ClickUp Brain Max, Anda dapat mengubah ide-ide Anda menjadi teks , mengadakan rapat dengan ClickUp AI Notetaker, dan memicu langkah selanjutnya dengan AI Agents, mengubah percakapan real-time menjadi kemajuan nyata.

💡 Tips Pro: Otomatisasi dan Agen berbasis AI dari ClickUp dapat menangani lebih banyak lagi, seperti membuat ringkasan rapat, mengirim pengingat, dan mengotomatiskan tugas konten yang berulang—sangat cocok untuk tim kecil.

👉 Otomatisasi alur kerja berarti menggunakan teknologi untuk menangani tugas-tugas berulang yang biasanya memerlukan upaya manual—atau dengan kata lain, membuat sistem Anda bekerja untuk Anda. Video ini menunjukkan bagaimana proses sehari-hari menjadi lebih efisien, antrean menghilang, dan tim bekerja lebih cepat dengan lebih sedikit serah terima.

Ingin melewati proses pengaturan? Template manajemen proyek ClickUp yang siap pakai menawarkan titik awal yang sempurna, sehingga Anda dapat fokus pada pelaksanaan, bukan pengaturan.

Dapatkan gambaran visual dari setiap aspek proyek dan hilangkan sekat-sekat dengan Template Manajemen Proyek ClickUp

Dengan Template Manajemen Proyek ClickUp, Anda dapat membangun momentum sejak awal. Template ini memetakan seluruh perjalanan proyek Anda, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian, dengan pemilik tugas, ketergantungan, dan jadwal yang sudah terintegrasi!

Buat panduan yang mudah dinavigasi sebelum memulai proyek dengan Template Piagam Proyek ClickUp

Pilihan lain yang tak kalah bagus untuk memudahkan manajemen proyek adalah Template Piagam Proyek ClickUp.

Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat menetapkan apa, mengapa, dan siapa sebelum proyek dimulai. Template ini memastikan setiap anggota tim dapat menyimpan dan mengakses ruang lingkup, tujuan, serta tonggak pencapaian yang terkait dengan proyek tertentu di satu tempat.

Mengapa ClickUp menonjol untuk tim kecil

Ubah instruksi sederhana menjadi rencana proyek penyampaian layanan klien yang lengkap dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain mengintegrasikan AI ke dalam pekerjaan yang sudah Anda kelola—tugas, dokumen, tujuan, dan obrolan—sehingga Anda dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa perlu alat tambahan. Beralih di antara model-model terkemuka (mis. GPT-4, Claude 3.7) untuk memilih antara kecepatan dan nuansa, gunakan Enterprise Search untuk mencari file di seluruh ClickUp + aplikasi terhubung, dan ubah catatan menjadi tugas hanya dengan satu klik. Dengan ClickUp Brain Max, fitur Talk to Text menangkap ide tanpa perlu mengetik dan langsung memasukkannya ke dalam tugas atau dokumen—sempurna untuk pemilik usaha yang selalu mobile.

💡 Tips Pro: ClickUp menawarkan aplikasi seluler yang andal untuk mengelola proyek dan tugas di mana saja—sangat cocok untuk pemilik usaha kecil dan tim jarak jauh.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 5–500 pengguna (untuk tim yang berkembang dengan kebutuhan manajemen proyek yang semakin meningkat)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk manajer proyek yang ingin menyelaraskan jadwal, KPI, dan hasil kerja di seluruh tim

Sangat cocok untuk tim yang berinteraksi langsung dengan klien yang menangani lingkup proyek yang kompleks dan prioritas yang terus berubah

Mendukung tim jarak jauh dalam mengelola tugas asinkron, pembaruan, dan operasi lintas zona waktu

Sangat cocok untuk tim sumber daya manusia yang ingin menstandarkan proses onboarding dan peluncuran internal

Fitur terbaik ClickUp

Atur ruang kerja Anda dengan hierarki fleksibel yang terdiri dari ruang, folder, dan daftar yang saling tumpang tindih

Ubah diskusi menjadi tugas dengan mengonversi obrolan, komentar, dan email secara instan

Bekerja sama secara visual dengan papan tulis real-time untuk perencanaan dan brainstorming

Rencanakan beban kerja dengan lebih cerdas menggunakan alat manajemen sumber daya yang menyeimbangkan kapasitas tim

Keunggulan ClickUp

Tingkatkan skala bisnis dengan mudah berkat lebih dari 1.000 integrasi, lebih dari 35 ClickApps, dan templat yang dapat digunakan kembali

Bekerja sama dari mana saja dengan aplikasi seluler, desktop, dan web yang andal

Pertahankan kendali dengan izin yang terperinci dan peran pengguna yang dapat disesuaikan

Ulasan G2 untuk ClickUp:

Serius, platform ClickUp itu seperti negeri ajaib di mana setiap hari saya menemukan fitur baru, keunikan, atau cara kerja yang cerdas. Selalu ada hal menarik baru yang bisa ditemukan, meskipun saya sudah menggunakan ClickUp selama lebih dari 7 tahun. Selain itu, saya suka betapa mudahnya platform ini diakses oleh pemula dan pemilik usaha kecil—paket gratis selamanya ini benar-benar merupakan opsi gratis perangkat lunak paling murah hati yang pernah saya lihat.

Kekurangan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru karena banyaknya fitur yang tersedia

Aplikasi seluler menawarkan akses terbatas ke beberapa fitur lanjutan

Ulasan Capterra untuk ClickUp:

ClickUp memiliki kurva pembelajaran, seperti halnya semua perangkat lunak, yang bergantung pada seberapa familiar pengguna dengan perangkat lunak serupa dan kemampuannya untuk meluangkan waktu untuk belajar. Namun, hal yang baik dari templat-templat ini adalah bahwa mereka diberi label dengan tingkat kesulitan mulai dari yang ramah pemula hingga yang lebih lanjut.

Ulasan ClickUp G2 & Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Harga ClickUp

🎉 Tips ClickUp: Manfaatkan setiap rapat dengan AI Notetaker ClickUp. Fitur ini secara otomatis bergabung, merekam, dan merangkum rapat standup, tinjauan sprint, dan rapat pengecekan Anda, lalu langsung mengubah wawasan menjadi tugas. Gunakan ClickUp Autopilot Agents untuk memicu alur kerja saat keterlambatan, hambatan, atau persetujuan disebutkan, sehingga proyek Anda tetap berjalan sesuai rencana.

2. Monday.com (Pilihan terbaik untuk perencanaan tugas visual dan tim yang berkembang)

Jika Anda mengelola alur kerja yang kompleks dan membutuhkan visibilitas penuh tanpa fitur yang berlebihan, monday.com adalah solusinya. Ini bukan perangkat lunak manajemen proyek tradisional, melainkan sistem operasi kerja yang fleksibel yang mengubah cara tim ramping mengubah kekacauan menjadi kejelasan.

Mulailah dengan templat proyek siap pakai, lalu sesuaikan kolom, dasbor, dan alur tugas agar sesuai dengan ritme tim Anda tanpa perlu waktu pengembangan. Monday, mulai dari peluncuran produk hingga kampanye pemasaran, beradaptasi dengan struktur tim yang terus berubah dan beban tugas yang semakin bertambah.

Ukuran tim: 5–50 pengguna (Tim kecil hingga menengah dengan kebutuhan alur kerja yang dinamis)

Sangat cocok untuk

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk tim jarak jauh yang mengelola berbagai proyek di berbagai zona waktu

Sangat cocok untuk tim konten dan kreatif yang mengelola hasil kerja pemasaran

Berguna bagi pendiri startup yang mengawasi kontraktor dan alur kerja internal

Fitur terbaik monday.com

Tingkatkan efisiensi dengan otomatisasi alur kerja tanpa kode yang menghilangkan tugas-tugas berulang

Visualisasikan ketergantungan tugas menggunakan papan Kanban, diagram Gantt, dan tampilan garis waktu dinamis

Sesuaikan dengan lebih dari 30 jenis kolom dan logika kondisional lanjutan

Terintegrasi dengan mulus dengan alat kolaborasi seperti Slack, Google Drive, dan Zoom

Keunggulan monday.com

Sentralisasikan pembaruan tugas, file, dan komunikasi dalam satu ruang kerja bersama

Lihat siapa yang kelebihan beban dan siapa yang tersedia untuk membantu mengalokasikan sumber daya dengan mudah

Kurangi waktu yang dihabiskan dalam rapat pembaruan status dengan memberikan visibilitas proyek secara instan

Ulasan G2 untuk monday.com:

Monday.com Work Management telah menjadi terobosan besar bagi usaha kecil kami. Kami dapat menggunakannya untuk berkomunikasi secara instan antara kantor dan staf lapangan kami. Kami menghemat waktu, yang pada gilirannya menghemat biaya karena tidak perlu mengulang-ulang catatan yang sama berulang kali.

Kekurangan monday.com

Paket gratis hanya mendukung dua pengguna dan tidak dilengkapi dengan fitur manajemen proyek yang penting

Biaya per pengguna dapat meningkat dengan cepat seiring pertumbuhan tim, terutama saat memperluas penggunaan lintas departemen

Tidak dilengkapi dengan alat pelacakan waktu yang canggih, dan aplikasi selulernya tidak ideal untuk manajemen tugas saat bepergian

Ulasan Capterra untuk monday.com:

Hal yang paling menjadi pertimbangan bagi saya adalah harganya bagi usaha kecil. Saya berharap kami memiliki versi enterprise karena berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaannya, tetapi kami tidak mampu membelinya.

Ulasan monday.com di G2 & Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.500 ulasan)

Harga monday.com

Gratis

Paket Dasar: $12 per bulan per pengguna

Standar: $14/bulan per pengguna

Pro: $24 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

➡️ Baca Juga: Cara Menggunakan Perangkat Lunak Manajemen Proyek Secara Efektif

3. Asana (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas yang sederhana)

melalui Asana

Menangani segala hal di bisnis Anda? Asana membantu Anda tetap fokus dengan menghubungkan tugas-tugas individu ke rencana proyek yang lebih besar. Baik itu pekerjaan klien maupun tujuan internal, semuanya tetap terkendali, sehingga tim Anda tidak pernah kehilangan fokus pada hal-hal yang penting.

Mulailah dengan Tampilan Daftar atau beralih ke Kanban, Kalender, atau Garis Waktu untuk melacak apa yang harus diselesaikan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang berisiko. Jika Anda bosan mengulang pengaturan yang sama, Asana memungkinkan Anda mengotomatiskan penyerahan tugas dan pembaruan status, sehingga tim Anda dapat terus maju tanpa perlu terus-menerus memeriksa perkembangan.

Dan saat Anda menandai suatu tugas sebagai selesai? Anda akan melihat seekor unicorn atau narwhal terbang melintas di layar Anda. Ini adalah pencapaian kecil yang menjaga motivasi tetap tinggi, bahkan saat tenggat waktu semakin mendekat.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 5–25 pengguna (tim ramping, pekerja lepas, dan tim startup)

Contoh penggunaan:

Cocok untuk agensi pemasaran berskala kecil yang mengelola hasil kerja untuk klien

Sangat cocok untuk merek e-commerce kecil yang mengoordinasikan peluncuran produk dan persediaan

Sangat cocok untuk startup teknologi yang harus menyeimbangkan pengembangan perangkat lunak dan dukungan pelanggan

Fitur terbaik Asana

Kirimkan pembaruan yang jelas dan cepat dengan laporan status yang diambil secara otomatis dari kemajuan tugas

Selaraskan semua orang dengan tab pengetahuan bersama yang berisi istilah, FAQ proyek, dan panduan langkah demi langkah

Pantau hasil kerja di berbagai tim dengan alat manajemen proyek real-time

Gunakan portofolio dan dasbor untuk memudahkan pengelolaan sumber daya di seluruh departemen

Keunggulan Asana

Atur tampilan proyek untuk pemantauan detail maupun tingkat tinggi

Libatkan klien atau rekan tim tanpa perlu berurusan dengan percakapan email yang berantakan atau pembaruan yang terlewat

Tetap kendalikan segalanya saat bepergian dengan aplikasi seluler yang terintegrasi sempurna ke dalam alur kerja Anda

Saya suka betapa mudahnya Asana untuk dipasang. Perangkat lunak ini tidak terlalu rumit seperti banyak perangkat lunak manajemen proyek lain yang pernah saya gunakan. Saya bukan penggemar diagram Gantt dan senang bahwa hal itu bukan fokus utama Asana. Sangat mudah untuk membuat proyek, berkolaborasi dengan anggota tim, dan melihat gambaran proyek mulai dari tingkat tertinggi hingga tugas terendah.

Kekurangan Asana

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan kecuali Anda mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga

Tidak adanya tampilan garis waktu dan laporan penting dalam paket gratis membatasi perencanaan untuk tujuan yang lebih besar

Kurva pembelajaran yang curam, terutama bagi pengguna non-teknis atau pendiri tunggal

Ulasan Capterra untuk Asana:

Dengan banyaknya papan kerja yang aktif, hal ini bisa terasa membingungkan. Paket gratis tidak mencakup tampilan tertentu seperti Timeline, yang kami butuhkan untuk perencanaan tingkat atas.

Ulasan Asana G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 13.300 ulasan)

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Paket Pemula: $13,49 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $30,49 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

📮 Wawasan ClickUp: 63% responden survei kami mengurutkan tujuan pribadi mereka berdasarkan urgensi dan pentingnya—tetapi hanya 25% yang mengelompokkannya berdasarkan jangka waktu. Artinya? Anda tahu apa yang penting, tapi belum tentu tahu kapan. ⏳ ClickUp Goals, yang didukung oleh bantuan AI dari ClickUp Brain, memberikan kejelasan di sini. Fitur ini membantu Anda memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang terikat waktu dan dapat ditindaklanjuti. ClickUp Brain memberikan saran cerdas untuk jadwal dan memastikan Anda tetap pada jalurnya dengan pembaruan kemajuan secara real-time serta perubahan status otomatis saat Anda menyelesaikan tugas. 💫 Hasil Nyata: Pengguna melaporkan peningkatan produktivitas hingga 2 kali lipat setelah beralih ke ClickUp. Gunakan ClickUp Brain untuk membagi tujuan besar menjadi pencapaian mingguan dan tetap pada jalurnya tanpa perlu mengawasi secara berlebihan

💡 Tips Pro: Perencanaan menentukan arah, tetapi pemantauan yang konsisten memastikan penyelesaian tetap sesuai rencana. Gunakan Dasbor ClickUp untuk memantau KPI proyek, seperti penggunaan anggaran, perbandingan waktu dengan perkiraan, dan kemajuan pencapaian tonggak, sehingga Anda dapat mengambil keputusan tepat waktu dan didukung data sebelum tenggat waktu terlewat.

4. Notion (Pilihan terbaik untuk dokumentasi dan manajemen pengetahuan)

via Notion

Notion adalah alat manajemen proyek serba bisa yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis kecil Anda. Sebagai gabungan antara wiki, pengelola tugas, dan pusat konten, Notion menyatukan daftar tugas, SOP, dokumen strategi, dan catatan rapat ke dalam satu ruang kerja yang terintegrasi.

Namun, ini lebih dari sekadar catatan yang terhubung. Notion membantu Anda membagi proyek menjadi sub-tugas, menugaskan pemilik, dan melacak status dengan tampilan yang difilter. Atur berdasarkan sprint, hubungkan brief dengan tindakan yang harus dilakukan, dan percepat proses dengan otomatisasi alur kerja—tanpa perlu coding.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 1–20 karyawan (pekerja lepas, startup, dan tim yang berfokus pada pengetahuan)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk tim yang membutuhkan dokumentasi lengkap bersamaan dengan manajemen proyek

Sangat cocok untuk tim pengembangan atau produk yang membangun, meluncurkan, dan memperbarui dari pusat kerja bersama

Sangat cocok untuk agensi yang mengelola pekerjaan klien, aset merek, dan SOP internal

Fitur terbaik Notion

Beralih antara tampilan papan, kalender, garis waktu, atau tabel sesuai dengan alur kerja Anda

Gunakan Notion AI untuk membuat ringkasan instan, langkah selanjutnya, atau templat yang terisi otomatis

Pantau kemajuan menggunakan berbagai Bidang Kustom, label status, dan tampilan yang difilter

Buat dasbor untuk memvisualisasikan kondisi proyek, hambatan, dan tenggat waktu

Keunggulan Notion

Rancang alur kerja yang fleksibel tanpa perlu pengaturan teknis, ideal untuk tim yang terus berkembang

Sentralisasikan dokumen, tugas, brief, dan wiki dalam satu sistem yang rapi dan dapat disesuaikan

Kurangi kekacauan dengan antarmuka yang sederhana dan tata letak modular

Ulasan G2 untuk Notion:

Notion adalah otak bisnis saya. Mulai dari manajemen pengetahuan terpusat hingga kolaborasi tim secara real-time, Notion membantu menyederhanakan segala hal—mulai dari proses onboarding klien hingga pelaksanaan proyek. Asisten Penulisan AI-nya sangat menghemat waktu untuk dokumentasi, SOP, dan brainstorming kreatif.

Kekurangan Notion

Jadwal tidak dilengkapi dengan fitur seret dan lepas atau ketergantungan tugas

Tidak dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti tanggal jatuh tempo berulang atau pelacakan waktu bawaan

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi tim yang baru mengenal ruang kerja modular

Ulasan Capterra untuk Notion:

Perangkat lunak ini tidak seintuitif yang diklaim. Antarmukanya terlihat rapi, tetapi memahami cara mengatur strukturnya membutuhkan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Ada kurva pembelajaran, dan mudah untuk membuat tugas yang seharusnya sederhana menjadi rumit. Akibatnya, hal ini terasa seperti proyek tersendiri.

Ulasan Notion G2 & Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Harga Notion

Gratis: Fitur dasar

Plus: $12 per bulan per anggota

Bisnis: $24/bulan per anggota

Perusahaan: Harga khusus

💡 Tips Pro: AI akan mengelola hingga 80% tugas manajemen proyek pada tahun 2030. Mulai dari perencanaan sprint hingga dasbor real-time, masa depan dunia kerja adalah otomatisasi. Berikut cara AI dapat membantu usaha kecil berkembang: Temukan tugas-tugas berdampak tinggi yang siap diluncurkan dengan wawasan prediktif ⚡

Otomatiskan pembaruan, perencanaan sprint, dan tugas berulang 🔁

Ganti laporan statis dengan dasbor real-time dan pelacakan kemajuan secara langsung 📊

Ambil keputusan lebih cepat dan tanpa bias dengan rekomendasi yang didukung data 🎯

5. Teamwork (Pilihan terbaik untuk bisnis layanan pelanggan)

via Teamwork

Pernahkah Anda mengikuti panggilan dengan klien tanpa pembaruan tugas terbaru, hanya untuk mendapati bahwa semua orang bekerja berdasarkan versi yang berbeda-beda? Dalam bisnis berbasis layanan, ketidaksesuaian ini menimbulkan gesekan dan menghabiskan jam kerja yang dapat ditagih, menunda penyelesaian, serta merusak kepercayaan.

Teamwork adalah alat manajemen proyek dan sumber daya yang dirancang untuk tim yang mengelola berbagai pemangku kepentingan dan ekspektasi. Alat ini mengintegrasikan setiap tugas, komentar, tenggat waktu, dan file ke dalam satu sistem terpusat sehingga proses persetujuan tetap terkendali dan klien selalu merasa terlibat.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 10–100 (agen, konsultan, tim berbasis layanan)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk agensi yang mengelola beberapa kontrak dengan tenggat waktu yang ketat

Pilihan yang tepat untuk tim IT atau SaaS yang harus menyeimbangkan dukungan klien dan penyesuaian

Berguna bagi konsultan yang membutuhkan pelaporan fleksibel dan pemantauan profitabilitas

Fitur terbaik untuk kerja tim

Seimbangkan beban kerja dengan penjadwalan seret dan lepas serta perencanaan kapasitas visual

Kendalikan keuangan dengan fitur pelacakan pengeluaran, manajemen biaya, dan alat penagihan

Pantau kondisi proyek menggunakan wawasan dasbor seperti perbandingan antara rencana dan realisasi

Kelola persetujuan, umpan balik, dan komunikasi dalam satu portal klien

Keunggulan kerja tim

Dapatkan visibilitas real-time mengenai kondisi proyek, risiko anggaran, dan status pengiriman

Gunakan rencana berbasis templat yang mendukung jenis proyek dan proses yang berulang

Kurangi waktu administrasi dengan alat cerdas untuk pembuatan tugas dan pelacakan secara real-time

Ulasan G2 untuk Teamwork:

Andal, dapat diandalkan, dan powerful—begitulah cara saya mendeskripsikan perangkat lunak manajemen proyek Teamwork. Perangkat lunak ini mudah digunakan, intuitif, dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang berguna untuk menangani dan mengelola tugas proyek, pembaruan, serta pengelolaan jadwal secara keseluruhan.

Kekurangan kerja tim

Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan sistem manajemen proyek yang lebih baru

Beberapa alat pelaporan dan peramalan canggih masih terus berkembang

Kurang cocok untuk tim internal saja atau tim pengembangan perangkat lunak yang tidak menangani proyek klien

Ulasan G2 untuk Teamwork:

Data dapat memakan waktu lama untuk dimuat dan diperbarui/berubah saat menggulir daftar. Hal ini mengganggu visibilitas dan membuat penggunaan alat ini cukup terbatas untuk penilaian ‘secara real-time’.

Ulasan Teamwork G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 900 ulasan)

Harga untuk kerja tim

Gratis

Harga: $13,99/bulan per pengguna

Grow: $25,99/bulan per pengguna

Skala: Harga disesuaikan

Perusahaan: Harga khusus

➡️ Baca Juga: Alat Kolaborasi Terbaik untuk Usaha Kecil

6. Trello (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas visual dan pelacakan proyek yang ringan)

melalui Trello

Trello adalah apa yang diinginkan oleh catatan tempel—terorganisir, digital, dan selalu terlihat. Tata letak bergaya Kanban-nya memberi Anda gambaran yang jelas tentang apa yang sedang berjalan, apa yang terhenti, dan siapa yang sedang mengerjakan apa, semuanya dalam sekali pandang.

Baik Anda sedang merencanakan peluncuran, mengelola operasional harian, atau melacak tugas berulang, Trello dapat disesuaikan dengan ritme kerja Anda. Tambahkan tanggal jatuh tempo, file, dan komentar ke setiap kartu. Butuh struktur yang lebih terorganisir? Beralihlah ke tampilan Kalender, Garis Waktu, atau Tabel untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 2–20 (tim kecil, pekerja lepas, dan startup tahap awal)

Contoh penggunaan:

Dirancang untuk para pemikir visual yang menyukai perencanaan dengan fitur seret dan lepas

Sangat cocok untuk tim pemasaran, operasional, dan administrasi yang mengelola alur kerja sehari-hari

Berguna bagi pendiri yang harus menangani berbagai peran tanpa perlu alat yang rumit

Fitur terbaik Trello

Teruskan email ke kotak masuk Trello Anda dan biarkan AI Atlassian secara otomatis membuat daftar tugas

Sinkronkan kartu di seluruh papan untuk menyinkronkan pembaruan dan menghilangkan pekerjaan ganda

Otomatiskan pekerjaan rutin dengan aturan Butler, pemicu, dan tindakan tenggat waktu

Gunakan Power-Ups untuk mengintegrasikan alat seperti Google Drive, Slack, dan Confluence

Keunggulan Trello

Luncurkan proyek dengan mudah menggunakan antarmuka yang dirancang khusus untuk tim yang mengutamakan visual

Susun kartu sesuai dengan proses Anda menggunakan bidang, label, dan daftar periksa

Dorong adopsi oleh tim dengan tampilan yang membuat pelacakan tugas menjadi menarik

Ulasan G2 untuk Trello:

Saya menggunakan Trello selama tahap awal peluncuran proyek-proyek kecil bersama teman-teman saya selama lebih dari dua tahun. Kesederhanaan dan antarmuka yang ramah pengguna membuatnya mudah digunakan. Kemajuan tim dapat dengan mudah dipahami melalui kartu, pembaruan status, dan papan. Trello menonjol sebagai alat manajemen proyek yang patut diacungi jempol untuk usaha kecil, yang menyediakan pelacakan tugas yang sederhana.

Kekurangan Trello

Tidak dilengkapi dengan fitur-fitur inti manajemen proyek seperti obrolan real-time, pelacakan waktu, diagram Gantt, dan pelaporan terperinci

Sulit untuk berkembang karena papan tugas menjadi lebih sulit dikelola seiring bertambahnya tugas dan kontributor

Paket berbayar membuka akses ke fitur dan alat premium yang sering kali ditawarkan secara gratis oleh pesaing

Ulasan Capterra untuk Trello:

Terlalu sederhana untuk proyek yang kompleks. Kurang fitur canggih seperti diagram Gantt atau pelacakan waktu. Bisa jadi berantakan—proyek besar dengan banyak kartu terasa penuh sesak.

Ulasan Trello G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 22.000 ulasan)

Harga Trello

Gratis

Standar: $6/bulan per pengguna

Premium: $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: harga khusus

👀 Tahukah Anda? Para insinyur Microsoft beralih dari kekacauan sprint ke papan Kanban dan langsung meningkatkan kejelasan tugas serta alur kerja tim. Anda pun bisa melakukannya. Untuk tim yang lebih kecil, sistem visual ini mengurangi kekacauan, mengidentifikasi hambatan dengan cepat, dan menjaga semua orang tetap selaras tanpa stres.

7. Smartsheet (Pilihan terbaik untuk alur kerja bergaya spreadsheet dan otomatisasi)

melalui Smartsheet

Jika tim Anda terbiasa menggunakan Excel tetapi kesulitan dalam mengelola tugas yang semakin banyak dan melacak hasil kerja, Smartsheet mungkin adalah solusi yang Anda butuhkan. Smartsheet mempertahankan tata letak grid yang sudah Anda kenal, namun dilengkapi dengan dasbor, otomatisasi, dan pelacakan tugas bawaan untuk memudahkan pengelolaan pekerjaan yang semakin kompleks.

Rencanakan proyek tanpa batas, otomatiskan pembaruan rutin, dan tampilkan data yang tepat menggunakan filter, rumus, dan tampilan kustom. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk tim yang menginginkan presisi tanpa perlu menulis kode atau mengelola sistem manajemen konten terpisah.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 5–100 (UKM, konsultan, dan tim lintas fungsi)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk tim operasional atau keuangan yang mengelola anggaran dan persetujuan

Sangat cocok untuk pemimpin proyek yang harus mengelola kompleksitas tugas dan proses berulang

Berguna bagi tim yang berinteraksi langsung dengan klien dalam mengelola proyek lintas departemen

Fitur terbaik Smartsheet

Otomatiskan tugas menggunakan pemicu, kondisi, dan tindakan

Pantau ketersediaan sumber daya, status tugas, dan penggunaan anggaran secara real-time

Kelola izin pengguna pada tingkat yang lebih detail untuk mengontrol visibilitas dan pengeditan

Luncurkan proyek lebih cepat dengan templat proyek siap pakai dan alur kerja yang dapat disesuaikan

Keunggulan Smartsheet

Ubah spreadsheet menjadi alur kerja cerdas tanpa perlu coding atau keahlian IT

Tetap terinformasi dengan pemberitahuan, pengingat, dan pemicu persetujuan

Sesuaikan rencana dengan cepat menggunakan filter, formulir, dan tampilan yang fleksibel

Ulasan G2 untuk Smartsheet:

Perusahaan kecil/menengah kami sering menggunakan Smartsheet untuk manajemen alur kerja. Melalui penggunaan formulir pendaftaran dan pemberitahuan, informasi mengalir ke orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya.

Kekurangan Smartsheet

Hal ini mungkin terasa membingungkan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan rumus atau lembar kerja yang rumit

Banyak fitur premium dan integrasi memerlukan upgrade ke paket berbayar yang lebih tinggi

Pengalaman seluler kurang intuitif untuk mengedit dasbor yang kompleks

Ulasan Capterra untuk Smartsheet:

Terkadang fungsionalitasnya terasa terbatas. Misalnya, saya dapat mengatur laporan agar diurutkan secara otomatis, tetapi saya tidak dapat mengatur lembar kerja agar diurutkan secara otomatis. Kami harus mengurutkannya secara manual atau mengklik kanan dan mengatur ulang filter pengurutan setiap kali.

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2: 4,4/5 (lebih dari 19.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.400 ulasan)

Harga Smartsheet

Pro: $12/bulan per anggota

Bisnis: $24/bulan per anggota

Perusahaan: Harga khusus

➡️ Baca Juga: Cara Efektif Memantau Kemajuan Proyek Anda

8. Basecamp (Pilihan terbaik untuk fitur kolaborasi tim yang sederhana)

melalui Basecamp

Jika Anda lelah harus berganti-ganti alat hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar, Basecamp menyederhanakannya. Perangkat lunak manajemen proyek ini menggabungkan tugas, file, dan pembaruan ke dalam satu ruang yang rapi dan bebas gangguan, memastikan tim Anda selalu tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Anda akan mendapatkan daftar tugas untuk membagikan pekerjaan, Campfires untuk obrolan grup, dan Pings untuk komunikasi 1:1 yang cepat. Hill Charts membantu Anda memvisualisasikan kemajuan secara sekilas dan melakukan penyesuaian arah sejak dini. Dengan harga tetap untuk pengguna dan proyek tanpa batas, Basecamp adalah pilihan praktis bagi tim yang berkembang pesat

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 3–50 (perusahaan kecil, agensi, dan tim jarak jauh)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk tim kreatif yang mengelola berkas desain, umpan balik, dan persetujuan

Sangat cocok untuk agensi layanan klien yang mengelola berbagai hasil kerja

Berguna bagi pendiri startup yang ingin mengoordinasikan tugas tim tanpa perlu menggunakan alat yang rumit

Fitur terbaik Basecamp

Atur tugas dengan mudah menggunakan daftar tugas seret dan lepas

Sentralisasikan percakapan di papan pesan yang terhubung dengan setiap proyek

Tetap fokus dengan kotak masuk ‘Hey!’ dan jam tenang yang dapat disesuaikan

Bagikan pembaruan dan kumpulkan persetujuan dalam satu ruang kerja yang terintegrasi dengan klien

Keunggulan Basecamp

Sederhanakan alur kerja Anda dengan menggabungkan tugas, obrolan, dan dokumen dalam satu platform

Latih anggota tim baru dengan cepat dan mudah

Bekerja sama dengan lancar bersama klien melalui akses yang jelas dan berbasis izin

Ulasan G2 untuk Basecamp

Basecamp adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan semua orang di perusahaan berada di halaman yang sama setelah bertahun-tahun berjuang dengan email, pesan teks, dan sebagainya yang tersebar. Dan sebagai perangkat lunak manajemen proyek, Basecamp relatif sederhana dan mudah digunakan, yang sangat membantu jika karyawan Anda kurang familiar dengan teknologi. Selain itu, harganya tetap untuk jumlah pengguna tak terbatas, sehingga memudahkan perencanaan anggaran.

Kekurangan Basecamp

Tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti ketergantungan, pelacakan waktu, dan otomatisasi

Pilihan penyesuaian tampilan yang terbatas dan tidak ada status tugas yang terperinci

Tidak cocok untuk tim yang mengelola proyek kompleks atau perencanaan sumber daya yang intensif

Ulasan Capterra untuk Basecamp:

Saya merasa Basecamp perlu memperbarui antarmukanya ke desain yang lebih modern. Fitur obrolan (Campfire) tidak terlalu kuat, terutama untuk komunikasi kelompok. Fitur unggah dan berbagi file juga agak kaku. Terkadang saya butuh waktu cukup lama untuk menemukan sesuatu karena fitur pencariannya tidak terlalu kuat.

Ulasan Basecamp G2 & Capterra

G2: 4,1/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

Harga Basecamp

Gratis

Plus: $15/bulan per pengguna

Pro Unlimited: Harga tetap $349 per bulan

📮 Wawasan ClickUp: Sekitar 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien, pesan sering tersebar di berbagai saluran, utas, atau pesan langsung, sehingga menyulitkan pencarian informasi di kemudian hari. Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, riwayat obrolan Anda dihubungkan dengan proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan tetap relevan dan mudah diakses.

9. Zoho Projects (Pilihan terbaik untuk mengelola proyek dalam ekosistem Zoho)

via Zoho

Sudah menggunakan alat lain seperti Zoho CRM, Mail, atau Books? Zoho Projects memperluas ekosistem tersebut dengan semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan, melacak, dan menyelesaikan pekerjaan, tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

Dirancang untuk tim yang mengikuti alur kerja terstruktur, Zoho Projects memudahkan Anda untuk membagi tugas, menetapkan ketergantungan, menandai hambatan, dan melacak jam kerja di satu tempat. Perangkat lunak ini sangat berguna untuk proyek bertahap atau lintas fungsi di mana transparansi dan akuntabilitas sangat penting.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 5–500 (tim menengah, firma konsultan, tim operasional produk)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk tim yang menggunakan metodologi proyek Waterfall atau hybrid

Sangat cocok untuk bisnis yang menggunakan Zoho dan mengelola banyak hasil kerja

Berguna bagi manajer proyek yang mengelola waktu, biaya, dan kapasitas tim di berbagai departemen

Fitur terbaik Zoho Projects

Visualisasikan garis waktu dan ketergantungan menggunakan diagram Gantt yang fleksibel

Otomatiskan pengalokasian tugas dan SLA dengan Blueprint alur kerja

Pantau metrik waktu dan biaya dengan lembar waktu dan anggaran bawaan

Sinkronkan kolaborasi dengan umpan berurutan, forum, dan berbagi dokumen

Keunggulan Zoho Projects

Buat rencana terstruktur dengan dukungan alur tugas penting dan waktu tunggu

Percepat alur kerja dengan aturan khusus dan otomatisasi status

Kelola proyek internal dan proyek yang berinteraksi dengan klien dalam sistem yang sama

Ulasan Capterra untuk Zoho Projects:

Zoho Projects sangat baik dalam menciptakan antarmuka yang menampilkan detail tugas yang cukup lengkap, namun tetap terasa sederhana dan mudah digunakan. Bagi agensi pemasaran dan kreatif seperti kami, perangkat lunak ini memungkinkan kami menjalankan kampanye, mencatat jam kerja yang dapat ditagih, dan membagikan tugas tanpa merasa kewalahan.

Kekurangan Zoho Projects

Navigasi antarmuka pengguna terasa ketinggalan zaman dan terkadang tidak intuitif

Zia AI masih terbatas dalam rekomendasinya dan responsnya

Integrasi eksternal yang lebih sedikit dibandingkan platform manajemen proyek terkemuka lainnya

Ulasan G2 untuk Zoho Projects:

Grafik alokasi sumber daya di Zoho Projects sangat membingungkan, dan tidak ada cukup filter pencarian untuk manajemen kontak. Alat pelaporan tidak efektif untuk kelompok besar, antarmuka perangkat lunak tidak terlalu intuitif, dan fungsi manajemen masalah tidak terlalu solid dan perlu ditingkatkan.

Ulasan Zoho Projects di G2 & Capterra

G2: 4,3/5 (lebih dari 470 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 810 ulasan)

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium: $5 per bulan per pengguna

Enterprise: $10/bulan per pengguna

🧠 Fakta Menarik: Anda 42% lebih mungkin mencapai tujuan Anda hanya dengan menuliskannya. Perangkat lunak manajemen proyek terbaik membuat hal itu semakin mudah dengan mengubah tujuan tertulis tersebut menjadi rencana yang jelas dan dapat dilacak, lengkap dengan jadwal, penanggung jawab tugas, dan visibilitas kemajuan.

10. Jira (Pilihan terbaik untuk pengembangan perangkat lunak dan sprint produk)

melalui Jira

Mengelola daftar tugas pengembangan? Butuh visibilitas 360 derajat atas setiap masalah, sprint, dan rilis? Jira dirancang untuk itu. Didesain untuk tim perangkat lunak Agile, Jira memberi Anda alat untuk mengelola bug, sprint, peta jalan, dan alur kerja deployment dengan presisi.

Keunggulan utamanya terletak pada pengembangan berulang. Bagi proyek besar menjadi epik, tetapkan cerita pengguna, visualisasikan ketergantungan, dan lacak kecepatan di papan Kanban atau Scrum.

Dengan lebih dari 3.000 integrasi dan perpustakaan templat yang luas, Jira dapat menyesuaikan diri bahkan dengan alur kerja teknis yang paling kompleks.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 10–1.000+ (tim teknik, tim operasi TI, tim DevOps)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk pengembang perangkat lunak yang mengelola kode, bug, dan peluncuran fitur

Sangat cocok untuk manajer produk yang memimpin sprint lintas fungsi dan perencanaan strategis

Berguna bagi pemimpin tim TI dalam menangani insiden dan memastikan kesepakatan tingkat layanan terpenuhi

Fitur terbaik Jira

Pantau kecepatan sprint dan kondisi backlog dengan papan Kanban dan Scrum

Kelola ketergantungan tugas, jadwal pengiriman, dan kapasitas tim dalam satu platform

Otomatiskan tugas berulang menggunakan logika kondisional ‘if-this-then-that’ yang canggih

Hubungkan masalah secara langsung ke commit dan pull request melalui GitHub, Bitbucket, dan GitLab

Keunggulan Jira

Sesuaikan alur kerja, izin, dan dasbor agar sesuai dengan siklus pengembangan apa pun

Identifikasi hambatan sprint sejak dini dengan grafik dan laporan burndown real-time

Jaga jejak end-to-end dari tiket hingga basis kode

Ulasan G2 dari Jira:

Fleksibilitas dan opsi penyesuaian Jira adalah hal yang paling saya sukai. Perangkat lunak ini mendukung berbagai metodologi manajemen proyek seperti Scrum dan Kanban, sehingga sangat cocok untuk tim agile. Perangkat lunak ini digunakan setiap hari oleh tim saya.

Kekurangan Jira

Proses onboarding bisa terasa rumit bagi tim baru atau pengguna non-teknis

Antarmuka mungkin menjadi berantakan akibat terlalu banyak bidang kustom atau plugin

Membutuhkan pengelolaan admin yang aktif untuk mencegah penyebaran izin yang tidak terkendali

Ulasan Capterra tentang Jira:

Mencari sesuatu itu merepotkan. Misalnya, mencari cara untuk menambahkan nilai lain ke menu tarik-turun bidang kustom memakan waktu jauh lebih lama dari yang seharusnya. Membuat dasbor memakan waktu lama sekali. Saya berharap ada dasbor yang sudah jadi. Aturan otomatisasi sulit diatur, dan sulit diatasi jika aturan tersebut gagal.

Ulasan Jira G2 & Capterra

G2: 4,3/5 (lebih dari 6.400 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 15.000 ulasan)

Harga Jira

Gratis

Standar: $9/bulan per pengguna

Premium: $17 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

💡 Tips Pro: Masih ragu dengan Agile? Mungkin Anda perlu mempertimbangkannya kembali. Tim manajemen proyek Agile mencapai tingkat keberhasilan lebih dari 70%, yang tertinggi di antara semua metodologi. Berikut cara Agile membantu usaha kecil bergerak lebih cepat dan cerdas: Beradaptasi dengan cepat ketika kebutuhan pelanggan, pasar, atau prioritas berubah secara tak terduga

Berikan nilai nyata lebih awal dengan merilis fitur yang dapat digunakan dalam siklus yang lebih singkat

Deteksi masalah lebih awal dengan transparansi bawaan dan sesi koordinasi tim

Lakukan alokasi sumber daya dengan lebih cerdas dengan mengevaluasi kemajuan secara berkala dan mengalihkan sumber daya sesuai kebutuhan

Belajar sambil jalan dengan tinjauan berkala yang mendorong perbaikan terus-menerus

11. Airtable (Pilihan terbaik untuk tim yang membangun sistem proyek bergaya spreadsheet)

melalui Airtable

Masih mengandalkan spreadsheet yang berantakan begitu tim Anda berkembang? Airtable membantu Anda membangun sistem manajemen proyek sendiri, dengan kemudahan spreadsheet dan fleksibilitas basis data relasional.

Baik Anda sedang menyiapkan CRM ringan, alur kerja konten, atau pelacak aset, Airtable memberi Anda kendali penuh. Gunakan tabel yang disinkronkan untuk menghindari duplikasi, tampilan seret dan lepas untuk memvisualisasikan kemajuan, serta izin tingkat bidang untuk mengamankan data sensitif.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 5–200 (tim lintas fungsi, pemasar, pemimpin operasional)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk tim konten yang mengelola kalender produksi dan brief kampanye

Sangat cocok untuk pendiri yang sedang mengembangkan alat internal tanpa dukungan tim teknik

Berguna bagi tim yang berinteraksi langsung dengan klien untuk mempermudah proses onboarding, berbagi aset, dan persetujuan

Fitur terbaik Airtable

Buat alur kerja tanpa kode dengan berbagai jenis bidang (lampiran, pencarian, rumus)

Impor data dari aplikasi seperti Salesforce, Slack, dan Google Calendar melalui integrasi

Buat tampilan yang disesuaikan menggunakan Interface Designer untuk tim atau pemangku kepentingan yang berbeda

Otomatiskan tindakan menggunakan JavaScript atau logika bawaan tanpa harus bergantung pada pengembang

Keunggulan Airtable

Bangun tepat sesuai kebutuhan proyek Anda, tanpa perlu menulis kode backend

Jaga agar data tetap rapi dan terhubung di seluruh tim dengan menggunakan tabel yang terhubung

Sesuaikan izin dan tingkat akses di seluruh peran, tim, dan proyek

Ulasan Capterra untuk Airtable:

Yang paling saya sukai: Antarmuka yang intuitif memudahkan untuk menyesuaikan tampilan (grid, kalender, kanban, formulir) dan membangun hubungan antar tabel. Fitur otomatisasi ini benar-benar mengubah permainan, menghemat waktu saya berjam-jam untuk tugas-tugas berulang.

Kekurangan Airtable

Kurangnya fitur pelaporan bawaan dan pelacakan waktu membuat lebih sulit untuk memantau kemajuan secara luas

Pengaturan hierarki tugas terasa rumit bagi tim yang terbiasa menggunakan alat manajemen proyek tradisional

Harga menyesuaikan dengan cepat seiring dengan pertumbuhan data dan kebutuhan kolaborasi

Ulasan G2 untuk Airtable:

Ekspor data bisa jadi rumit dan tidak intuitif. Aplikasi selulernya perlu diperbaiki, karena butuh banyak ketukan untuk mencapai data/tabel yang paling sering Anda gunakan. Dan yang terpenting, ketidakmampuan untuk menggabungkan bidang merupakan kelemahan besar.

Ulasan Airtable G2 & Capterra

G2: 4,6/5 (lebih dari 2.900 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.100 ulasan)

Harga Airtable

Gratis

Tim: $24/bulan per pengguna

Bisnis: $54/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

12. Freedcamp (Pilihan terbaik untuk pelacakan proyek dasar dengan fitur penyesuaian)

via Freedcamp

Freedcamp tidak berusaha menjadi segalanya sekaligus, dan itulah tepatnya mengapa perangkat lunak ini cocok untuk usaha kecil. Konfigurasi modularnya mencakup segala hal mulai dari daftar tugas dengan catatan tempel dan pelacakan waktu hingga penagihan, CRM, dan penyimpanan file bersama, semuanya tanpa membuat ruang kerja Anda berantakan.

Jika Anda adalah tipe pemikir visual, Anda pasti akan menyukai papan Kanban dan diagram Gantt, sementara para perencana dapat mengandalkan tonggak pencapaian, tugas berulang, dan kalender tim untuk memenuhi tenggat waktu. Selain itu, terdapat juga portal klien berlabel putih yang memungkinkan Anda mengelola pemangku kepentingan eksternal dengan mudah.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 1–20 (profesional mandiri dan startup tahap awal)

Contoh penggunaan:

Sangat cocok untuk manajer proyek yang ingin memantau tugas, jadwal, dan anggaran

Sangat cocok untuk tim kecil yang menangani pekerjaan klien dan proyek internal secara bersamaan

Sangat berguna bagi tim yang bekerja lintas departemen tanpa perlu sistem yang rumit

Fitur terbaik Freedcamp

Rencanakan dan lacak pekerjaan dengan papan Kanban, diagram Gantt, atau kalender tim

Catat jam kerja dan buat faktur klien dengan alat pelacakan waktu bawaan

Sentralisasikan file, tonggak pencapaian, dan percakapan dalam pusat proyek bersama

Sesuaikan dasbor dengan widget untuk menyoroti metrik terpenting Anda

Keunggulan Freedcamp

Memudahkan pengelolaan beberapa proyek dengan papan tugas yang rapi dan kalender bersama

Termasuk fitur penagihan, CRM, dan branding white-label, yang jarang ditemukan pada kisaran harga ini

Menawarkan pengguna dan penyimpanan tanpa batas bahkan pada paket berbayar tingkat bawah

Ulasan G2 untuk Freedcamp

Freedcamp adalah salah satu opsi termurah dibandingkan dengan monday.com, Microsoft Teams, dan lainnya. Perangkat lunak ini memiliki banyak fitur dan fungsi, jauh lebih banyak daripada Trello. Anda dapat menambahkan seluruh tim Anda dan mengelola tugas secara terpusat.

Kekurangan Freedcamp

Beberapa pengguna melaporkan pengalaman mobile yang kurang lancar

Tidak banyak integrasi bawaan dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen proyek lainnya

Fitur-fitur canggih seperti pelacak masalah dan dasbor hanya tersedia di paket berbayar

Ulasan Capterra untuk Freedcamp

Meskipun pengaturan izin pengguna dan peran sangat berguna, kami membutuhkan sedikit waktu untuk sepenuhnya memahami cara mengonfigurasinya dengan benar sesuai dengan struktur tim kami.

Ulasan dan penilaian Freedcamp

G2: 4,5/5 (lebih dari 130 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 460 ulasan)

Harga Freedcamp

Gratis

Pro: $2,49/bulan per pengguna

Bisnis: $8,99/bulan per pengguna

Enterprise: $19,99/bulan per pengguna

13. SmartTask (Pilihan terbaik untuk tim kecil yang membutuhkan struktur tanpa fitur berlebihan)

melalui SmartTask

Apakah Anda pemilik usaha kecil yang mencari alur kerja yang dapat disesuaikan dan fitur-fitur kelas korporat tanpa membebani anggaran Anda? SmartTask menawarkan semua itu. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan manajemen tugas, portofolio proyek, CRM, dan pelacakan waktu, tanpa fitur-fitur yang tidak akan pernah Anda gunakan.

Apa yang membedakannya? SmartTask mengutamakan fitur-fitur kejelasan, koordinasi, dan manajemen sumber daya yang membantu tim tetap produktif dan efisien.

Baik Anda mengelola jadwal yang berjalan bersamaan atau menangani berbagai tanggung jawab di bidang penjualan, operasional, dan pengiriman, perangkat lunak ini membantu memperlancar pelaksanaan.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim: 3–50 (startup yang sedang berkembang, agensi kecil, dan tim hibrida)

Contoh penggunaan:

Cocok untuk manajer proyek yang membutuhkan visibilitas jadwal dan ketergantungan tugas

Sangat cocok untuk UKM yang perlu menyeimbangkan kolaborasi, pelaporan, dan perencanaan sumber daya

Sangat cocok untuk tim yang menggabungkan CRM dan pelaksanaan tugas dalam satu sistem manajemen proyek

Fitur terbaik SmartTask

Optimalkan alokasi sumber daya dengan diagram beban kerja dan perkiraan waktu per tugas

Atur otomatisasi dan pengingat berbasis aturan untuk menangani tugas-tugas yang berulang

Pantau kesepakatan dan aktivitas klien di dalam CRM bawaan bersamaan dengan pekerjaan proyek

Buat dasbor kinerja menggunakan analisis khusus dan laporan yang dapat diekspor

Keunggulan SmartTask

Gabungkan rapat, tugas, dan pembaruan klien dalam satu ruang kerja yang praktis

Penuhi tenggat waktu dengan pelacakan jalur kritis dan garis waktu proyek visual

Hemat biaya dengan paket gratis yang mencakup pelacakan waktu dan panggilan video

Ulasan Capterra untuk SmartTask:

Tampilan portofolio, modul CRM-nya bagus, fitur pelaporannya lengkap, tugas-tugasnya sangat powerful dan praktis, saya merasa perusahaan kecil saya jadi 20 kali lebih terorganisir dan efisien. Serius! Alat ini benar-benar mengubah alur kerja dan rutinitas harian saya.

Kekurangan SmartTask

Antarmuka pengguna terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan beberapa alat manajemen proyek modern

Versi seluler tidak memiliki beberapa fitur yang tersedia di versi desktop

Integrasi yang terbatas dengan alat pengembang seperti GitHub atau Jira

Ulasan G2 untuk SmartTask:

Terkadang, perhitungan log tidak akurat. Selain itu, pengguna tidak dapat menugaskan suatu tugas kepada beberapa anggota tim sekaligus, yang merupakan kelemahan utama. Anda tidak dapat membuka subtugas hanya dengan mengkliknya, yang cukup mengganggu.

Peringkat dan ulasan SmartTask

G2: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 30 ulasan)

Harga SmartTask

Gratis:

Premium: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $16 per bulan per pengguna

Enterprise: harga khusus

Catatan Khusus Nifty: Alat manajemen proyek kolaboratif yang dirancang untuk tim jarak jauh. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, alat ini sangat cocok untuk startup yang mengelola hasil kerja kompleks dengan fitur tonggak pencapaian, dokumen, dan pelacakan waktu yang terintegrasi dalam satu platform.

Wrike: Dirancang untuk kolaborasi lintas fungsi. Alur kerja yang dapat disesuaikan, formulir pendaftaran, dan pelaporan menjadikannya pilihan cerdas bagi tim kreatif dan pemasaran yang menangani banyak permintaan

Forecast: Platform efisien dengan fitur manajemen sumber daya canggih dan pelacakan proyek bawaan. Alokasikan sumber daya secara efektif, perkirakan beban kerja, dan kelola anggaran dengan wawasan yang didukung AI

Paymo: Alat manajemen tugas yang tangguh, dirancang khusus untuk usaha kecil yang mengelola banyak klien. Lacak waktu dengan akurat, ubah jam kerja menjadi faktur, dan rencanakan proyek tanpa hambatan

➡️ Baca Juga: Tips Manajemen Waktu untuk Kesuksesan Usaha Kecil

Cara Memilih Alat Manajemen Proyek yang Tepat untuk Bisnis Anda Tidak semua tim bekerja dengan cara yang sama. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan: Apakah Anda lebih suka papan visual (seperti Trello), garis waktu terstruktur (seperti ClickUp), atau kisi-kisi mirip spreadsheet (seperti Smartsheet)?

Apakah Anda membutuhkan fitur CRM, penagihan, atau portal klien yang terintegrasi?

Apakah alat Anda perlu mendukung kolaborasi hybrid atau jarak jauh?

Apakah otomatisasi dan bantuan AI menjadi bagian dari rencana masa depan Anda? Pilihan terbaik Anda adalah platform yang selaras dengan alur kerja Anda saat ini dan pertumbuhan di masa depan.

Pertanyaan Umum

ClickUp, Trello, dan Freedcamp menawarkan paket gratis yang lengkap dengan fitur-fitur penting seperti pelacakan tugas, kolaborasi, dan tampilan proyek.

ClickUp, Teamwork, SmartTask, dan Zoho Projects dilengkapi dengan alat pelacakan waktu bawaan untuk memantau jam kerja yang dapat ditagih dan produktivitas.

Ya. Alat seperti ClickUp, Teamwork, dan Paymo dilengkapi dengan portal klien, fitur penagihan, dan pengaturan visibilitas tugas yang ideal untuk agensi atau konsultan.

Trello dan Basecamp dikenal karena kemudahan penggunaannya, sementara ClickUp menawarkan templat yang ramah pemula untuk membantu tim memulai dengan cepat.