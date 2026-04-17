A ClickUp AI Project Assistant 12 egyedülálló előnye ügynökségek számára

Az ügynökségi munka természeténél fogva kaotikus – több ügyfél, változó prioritások és folyamatos frissítések. Ha a kontextus szétszórt, a munka lelassul. Megpróbálhatja az AI segítségét igénybe venni. De ha az AI-nak nincs kontextusa, akkor csak egy újabb csevegőrobot lesz belőle.

A ClickUp AI Project Assistant ügynökségek számára forradalmi változást hoz. Ahelyett, hogy egymástól független alkalmazások, csevegési szálak és dokumentumok között kellene ugrálnia, egy olyan mesterséges intelligenciát kap, amely megérti az egész munkaterületét.

Ez a cikk bemutatja a ClickUp AI Project Assistant 12 előnyét az ügynökségek számára. Megismerheti, hogyan működnek együtt a ClickUp Brain mesterséges intelligenciája és projektmenedzsment funkciói egyetlen, integrált munkaterületen.

Csökkentse az adminisztratív terheket, szüntesse meg az eszközök szétszóródását, és biztosítson csapatának olyan mesterséges intelligenciát, amely valóban átlátja minden ügyfélkampány teljes képét. 👀

Mi az a ClickUp AI Project Assistant?

A ClickUp AI Project Assistant a ClickUp belső AI-rétege, nem pedig egy különálló eszköz vagy kiegészítő. Ez egy olyan beszélgető, kontextusfüggő AI-funkciók gyűjteménye, amely a ClickUp minden részén elérhető, és összeköti a szervezet munkatársait, munkájukat és tudásukat. 👀

Az ügynökségek számára ez egy nagy változás. A legtöbb csapat egymásra halmozza az eszközöket – projektmenedzsment szoftvereket, dokumentumokat, csevegőalkalmazásokat, és most már AI-eszközöket is. Ez oda vezet, hogy az eszközök szétszóródására rárakódik az AI szétszóródása, és így senki sem látja a teljes képet.

👀 Tudta-e: A Salesforce/YouGov felmérése szerint a munkavállalók 76%-a szerint a preferált AI-eszközeik nem rendelkeznek hozzáféréssel a vállalati adatokhoz vagy a munkakörnyezethez.

Amikor a briefek egy eszközben, a visszajelzések egy másikban, az ügyféladatok pedig egy külön platformon találhatók, az ügynökségek túl sok időt töltenek a kontextusok szétszóródásának kezelésével.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy mindent egy helyen összegyűjt:

ClickUp Brain → AI-csevegés, tudásmenedzsment és írás

AI-ügynökök → Önálló feladatkezelés és automatizálás

AI Notetaker → Találkozók összefoglalói és teendők

Több LLM-hez való hozzáférés → Rugalmasság a különböző AI-modellek között

Mivel mindez ugyanazon a munkaterületen belül zajlik, az AI nem találgat – valódi adatokkal dolgozik.

1. előny: AI-alapú tudásmenedzsment a ClickUp Brain segítségével

Az ügynökségek tudása mindenhol ott van – és sehol. El van temetve régi dokumentumokban, Slack-szálakban és az emberek fejében. A ClickUp Brain az egész munkaterületét egy olyan AI-alapú tudásbázissá alakítja, amelyet valóban használni is tud.

Íme, mit kínál ez:

Azonnali válaszok → Tegyen fel kérdéseket, és kapjon kontextushoz igazodó válaszokat

Univerzális keresés → Másodpercek alatt megtalálhat bármit az eszközök között

Autonóm ügynökök → A ismétlődő feladatok automatikus kezelése

Kontextusfüggő munkaterületi válaszok igény szerint

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket, például:

„Mi a helyzet az X ügyfél harmadik negyedévi kampányával?”

„Milyen visszajelzést adott az ügyfél a honlap újratervezéséről?”

Azonnali, kontextusfüggő válaszok a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egyértelmű válaszokat ad forráslinkekkel, a feladatokból, dokumentumokból, megjegyzésekből és csevegési szálakból merítve. Nincs szükség fájlok átkutatására vagy emberek után való kutatásra.

Az ügyfélmenedzserek számára ez kevesebb megszakítást és gyorsabb ügyfélválaszokat jelent.

Vállalati keresés minden csatlakoztatott eszközön

Az ügynökségek több eszközt is használnak, például a Google Drive-ot, a Figma-t, a HubSpot-ot és a Slack-et. A probléma az, hogy nehéz megjegyezni, hol található az egyes dolgok.

A ClickUp Connected Search megoldja ezt a problémát azáltal, hogy indexeli a felhőalapú tárolókból, tervezőeszközökből és CRM-ekből származó fájlokat. Egyetlen keresősáv az egész rendszerből gyűjt össze eredményeket – nincs szükség találgatásra.

A Connected Search segítségével a ClickUp AI keresősávjából bármit megtalálhat

📮ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével. Ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-beszélgetések és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens változtathat ezen. Ismerje meg a ClickUp Brain-t! Az alkalmazás másodpercek alatt megjeleníti a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatadatokat, így azonnali betekintést és válaszokat nyújt – így nem kell tovább keresgélnie, hanem rögtön munkához láthat. 💫 Valódi eredmények: Az olyan csapatok, mint a QubicaAMF, a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyertek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, az elavult tudáskezelési folyamatok kiküszöbölésével. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy-egy extra termelékeny héttel minden negyedévben!

Autonóm AI-ügynökök ismétlődő feladatokhoz

Szabadítson fel órákat az adminisztratív munkából a ClickUp AI-ügynökökkel. Ezek ügynökségvezetéshez készült AI-ügynökök, amelyeket csevegőcsatornákban vagy listákban állíthat be.

Úgy működnek, mint a csapat további tagjai az adminisztratív feladatok ellátásában, például:

Az ügyfél-felvételi űrlap teljesen strukturált projektté alakítása

Válaszadás a csapat kérdéseire a csatornában vagy a listában

Feladatok automatikus kiosztása a munkafolyamat-szabályok alapján

Heti ügyféljelentések készítése

Mivel a munkaterületén belül működnek, döntéseiket valós projektadatok alapján hozzák meg – nem általános szabályok alapján.

Vigye a dolgokat egy szinttel magasabbra a ClickUp Super Agents segítségével. Ezek a környezeti, kontextusfüggő és autonóm AI-csapattársai, akik a többlépcsős ügynökségi munkafolyamatokat végigkezelik.

Például egy Super Agent figyelemmel kísérheti az ügyfél-felvételi űrlapot, létrehozhat egy projektet a megfelelő sablon használatával, feladatokat rendelhet az egyes csapatokhoz, határidőket állíthat be és elkészítheti a projektindító briefet – mindezt manuális beavatkozás nélkül. Ez a megismételhető folyamatokat skálázható rendszerekké alakítja, így a csapata kevesebb időt tölt a munka előkészítésével, és többet a végrehajtásával.

🎥 Nézze meg, hogyan tudják a ClickUp Super Agents automatizálni a rutin munkafolyamatokat, és ezzel átalakítani ügynöksége termelékenységét.

2. előny: Egyetlen egységes platform, amely megszünteti az eszközök szétszóródását

👀 Tudta-e: A Microsoft Work Trend Index felmérése szerint a munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy munkája kaotikus és széttagolt.

Az átlagos ügynökség különálló alkalmazásokat használ az ügynökségi projektmenedzsmenthez, a munkafájlokhoz, az időnyilvántartáshoz, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és a jelentésekhez. Minden eszközváltás kontextusvesztéssel jár. Minden adatszilo hatástalanabbá teszi az AI-t.

A ClickUp segítségével a feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok, táblák, időkövetés és a mesterséges intelligencia egy helyen találhatók. Nincs szükség eszközváltásra, és nem veszik el a kontextust.

Ha minden egy helyen van, a ClickUp Brain képes az egészre kiterjedő következtetéseket levonni.

A ClickUp egyetlen helyen egyesíti az összes munkáját; nincs többé eszközök szétszóródása

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain MAX-ot munkaterületek közötti irányító központként 🧠 Ahelyett, hogy az eszközök között ugrálna a frissítések ellenőrzése érdekében, használja a Brain MAX-ot egyetlen felületként, ahol kérdéseket tehet fel, műveleteket indíthat el és feladatokat generálhat az egész munkaterületén. Például megkérheti, hogy: Összefoglalja az elmúlt hét összes ügyfélfrissítését

A kockázatos projektek azonosítása

Állapotjelentés készítése Mindezt anélkül, hogy egyes feladatokat vagy irányítópultokat kellene megnyitni. Ez különösen hatékony az ügynökségek vezetői és ügyfélmenedzserei számára, akiknek átfogó képre van szükségük anélkül, hogy belemennének a végrehajtás részleteibe.

3. előny: Intelligens munkafolyamat-automatizálás az ügyfelek kampányaihoz

Az ügynökségek ismétlődő folyamatokat hajtanak végre – kampányindítások, tartalmi naptárak, jóváhagyási munkafolyamatok stb. A munkafolyamatok automatizálása nélkül a csapata órákat tölt a manuális átadásokkal.

A ClickUp Automations kód írása nélkül, trigger-alapú munkafolyamatok segítségével kezeli mindezt. Minden automatizálás három részből áll:

Kiváltó okok (mi indítja el)

Feltételek (opcionális szűrők)

Műveletek (mi történik ezután)

A ClickUp Brain emellett a munkamódszereid alapján automatizálási lehetőségeket is javasol, segítve a rejtett hatékonysági hiányosságok felismerését.

Indítsa el automatikusan a megfelelő műveleteket, és bonyolítsa le a feladatokat zökkenőmentesen a ClickUp Automations segítségével

Íme néhány példa az automatizálható napi feladatokra:

Rövid jóváhagyások: automatikus értesítés az érintetteknek, amikor egy feladat átkerül az ügyfél általi felülvizsgálatra

Tartalom közzététele: Helyezze át a kész eszközöket a „Közzétételre kész” listába, és jelölje meg a közösségi média menedzsert

Visszacsatolási ciklusok: Amikor egy ügyfél megjegyzést hagy, automatikusan rendeljen hozzá egy nyomon követési feladatot az ügyfélkapcsolati vezetőhöz

Sprint-indítások: Használjon sablont, és rendeljen hozzá feladatokat, amikor egy új sprint kezdődik

4. előny: Rugalmas nézetek minden szerepkör és ügyfél számára

A tervezőknek, projektmenedzsereknek, szövegíróknak és ügyfeleknek mind ugyanazt a munkát kell látniuk, de mindannyian másképp. Ha minden érintett számára külön táblázatokat vagy párhuzamos táblákat kell vezetni, az időpazarlás és zavart okoz.

A ClickUp Views segítségével mindenki ugyanazokkal az adatokkal dolgozhat, csak másképp látja őket.

Kezelje könnyedén az érdekelt felek összetett igényeit a testreszabható ClickUp nézetek segítségével

Íme néhány példa:

💡 Profi tipp: Soha többé ne készítsen kézzel állapotjelentést. Készítsen ügyfeleknek szóló, automatikusan frissülő irányítópultokat a ClickUp Dashboards segítségével. Ügynöksége számára ez kevesebb jelentést és nagyobb átláthatóságot jelent. Adjon hozzá AI-kártyákat, hogy azok automatikusan értelmezzék az adatokat az Ön számára. Ahelyett, hogy manuálisan elemezné a kampány teljesítményét vagy a projekt állapotát, az AI-kártyák egyszerű nyelven kiemelik a trendeket, összefoglalják az előrehaladást és jelzik a kockázatokat (például a késedelmeket vagy a költségtúllépéseket). Ez különösen hasznos az ügyfeleknek szóló jelentések készítésekor, ahol a „itt vannak az adatok” helyett „ez az adatok jelentése és a következő lépések” felé haladhat – további elemzési munkák nélkül. Az AI-kártyákkal automatikusan frissülő ClickUp-műszerfalak egyszerűsítik az ügyfelekkel való kommunikációt és erősítik a bizalmat

5. előny: Beépített együttműködés alkalmazásváltás nélkül

Az ügynökségek közötti együttműködés általában több eszközre oszlik szét. A visszajelzések e-mailben, a döntések a Slackben, a fájlok a Drive-ban, a feladatok pedig a projektmenedzsment eszközben találhatók. Ahhoz, hogy megtudjuk, miért született egy döntés, négy alkalmazást kell átnéznünk.

A széttagolt projekt-együttműködés hetente több órányi időveszteséget jelent az ügynökségek számára.

A ClickUp ezt a munkaterületbe beépített együttműködési eszközökkel oldja meg:

Feladathoz kapcsolódó csevegés, amely megőrzi a kontextust

Tartsa a beszélgetéseket kontextusban a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat közvetlenül összekapcsolja az üzeneteket a feladatokkal, dokumentumokkal vagy projektekkel. Így minden beszélgetés kapcsolódik a munkához, amelyre utal, így mindenki ugyanazokat a frissítéseket látja. Például, amikor egy szövegíró és egy ügyfélmenedzser a módosításokról tárgyal, az a beszélgetés magán a feladaton belül zajlik.

A csevegőüzeneteket azonnal nyomon követhető feladatokká is alakíthatja – másolás-beillesztés nélkül.

AI-alapú értekezletjegyzetek és automatikus teendők

Ne veszítse szem elől, hogy ki mit kell csinálnia az ügyfélhívások után. Rögzítse automatikusan minden megbeszélésen hozott döntést a ClickUp AI Notetaker segítségével. Csatlakozik a hívásokhoz, jegyzeteket készít, összefoglalja a legfontosabb pontokat, és automatikusan feladatokat hoz létre a teendőkből.

A jegyzetek és a feladatok összekapcsolódnak, így egyértelmű nyomon követhetőséget biztosítanak az értekezlettől a leadott munkáig. Azoknál az ügynökségeknél, amelyek naponta több ügyféllel is tárgyalnak, ez kiküszöböli a zavart és egyértelművé teszi a felelősségi köröket.

Tegye a megbeszéléseket cselekvésre ösztönzővé a ClickUp AI Notetaker segítségével

📮ClickUp Insight: A ClickUp megállapította, hogy a válaszadók 27%-a küzd a követés nélküli megbeszélésekkel, ami elmulasztott teendőkhez, megoldatlan feladatokhoz és végső soron alacsony termelékenységhez vezet. Ezt a problémát tovább súlyosbítja az, ahogyan a csapatok nyomon követik a munkájukat. Csapatkommunikációs felmérésünkből kiderül, hogy a szakemberek közel 40%-a manuálisan követi nyomon a teendőket, ami időigényes és hibalehetőségekkel járó folyamat. 38% következetlen módszerekre támaszkodik, ami növeli a félreértések és a határidők elmulasztásának kockázatát. A ClickUp véget vet a teendőkkel kapcsolatos káosznak! Az értekezleteken hozott döntéseket azonnal feladatokká alakíthatja – mindezt ugyanazon a platformon, ahol a munka is zajlik.

6. előny: AI-alapú időtervezés és erőforrás-kezelés

Az ügynökségek óradíj alapján számlázzák a munkát, vagy a becsült ráfordítás alapján határozzák meg a projektek terjedelmét. Megfelelő erőforrás-kezelés és a túlterheltek átláthatósága nélkül kiszolgáltatottá válik a last-minute meglepetéseknek.

A ClickUp biztosítja a pontos kapacitástervezéshez szükséges átláthatóságot. Kövesse nyomon az időt közvetlenül a feladatokon a natív ClickUp időkövető funkcióval, majd tekintse meg az összes ügyfélprojekt kapacitását a Workload View segítségével.

Kövesd nyomon az időt könnyedén a ClickUp natív időkövető funkciójával a zökkenőmentes feladatkezelés érdekében

Ez például a következőket segítheti:

Észlelje, ha egy tervező túlterhelt a bevezetés előtt

Ismerje fel a feladatbővülést, mielőtt az hatással lenne az ütemtervre

Becsülje meg a jövőbeli munkát a múltbeli adatok alapján

Figyelje a havi közepén az allokációt meghaladó óradíj-felhasználást

A munkaterhelés kiegyensúlyozása a csapatok között

💡 Profi tipp: Tervezzen hatékonyabban az AI segítségével! A ClickUp Brain elemezheti a korábbi időadatokat, és segíthet reálisabb ütemterveket készíteni az új pályázatokhoz.

7. előny: Kész sablonok az ügynökségi munkafolyamatokhoz

A projektstruktúrák nulláról történő felépítése olyan időt vesz igénybe, amelyet számlázható munkára fordíthatna. Ne találja fel újra a kereket minden alkalommal. A ClickUp sablonkönyvtára ügynökségspecifikus sablonokat tartalmaz, előre elkészített feladatstruktúrákkal, ClickUp egyéni mezőkkel és automatizálásokkal.

Segítenek időt megtakarítani olyan feladatokban, mint az ügyfelek bevonása, a kampánykezelés, a tartalmi naptárak és a kreatív briefek. A munka következetes marad, anélkül, hogy lassítaná a csapatokat.

🚀 Próbálja ki még ma ezt a sablont A ClickUp marketingügynökségeknek szánt üzleti sablonja segítségével könnyedén nyomon követheti projektjeit. Készítsen átfogó projektterveket, amelyek prioritásba helyezik a feladatokat

Rendezze, tárolja és ossza meg az összes munkáját egy helyen

Egy gombnyomással láthatóvá teheti az ütemterveket és a határidőket Ingyenes sablon letöltése Akár új terméket indít, akár ügyfélkörét bővíti, a ClickUp marketingügynökségeknek szóló üzleti sablonja mindenre kiterjed!

💡 Profi tipp: Testreszabhatja a sablonokat menet közben a ClickUp Brain segítségével. Új e-kereskedelmi ügyfelet szerzett? Használja a kampánykezelési sablont, és kérje meg a Brain-t, hogy igazítsa azt az e-kereskedelmi eredményekhez. Még azt is megkérheti a Brain-t, hogy mentse el kedvenc munkafolyamatait egyéni sablonként. 🤩

8. előny: AI írási segítség az ügyfeleknek szánt anyagokhoz

Az ügynökségi csapatok hatalmas mennyiségű írott tartalmat állítanak elő – ügyfélbriefek, ajánlatok, közösségi média szövegek, jelentések. Az általános AI-írók, mint a Jasper és a Copy AI, nem ismerik a kontextust, ezért minden alkalommal újra el kell magyaráznia a projekt hátterét.

A ClickUp segítségével nem kell többé újra és újra elmagyaráznia a projekt hátterét az AI-nek.

A ClickUp Brain AI Writer segítségével közvetlenül a ClickUp Docs-ban és a feladatokban készíthet vázlatot, szerkeszthet, összefoglalhat és újrahasznosíthat tartalmakat a teljes projektkontextus figyelembevételével. A kontextusfüggő AI már ismeri az ügyfelet, a briefet és a kampány céljait, mivel ezek mind ugyanabban a munkaterületen találhatók.

ClickUp Docs a ClickUp Brain AI Writer használatával

Ügyfélajánlatok: A Brain a feladatokban már meghatározott projektterjedelemből és ütemtervből merít

Kampányösszefoglalók: Készítsen vezetői összefoglalókat a Dashboard adatai alapján

Tartalom újrahasznosítása: alakítson hosszú blogbejegyzéseket közösségi média-bejegyzésekké anélkül, hogy elhagyná a munkaterületet

9. előny: Vállalati szintű biztonság részletes jogosultságokkal

Ügynöksége érzékeny ügyféladatokat kezel – márkastratégiákat, még nem publikált kreatív anyagokat és pénzügyi információkat. Egy véletlen adat szivárgás az ügyfélfiókok között egy éjszaka alatt tönkreteheti a bizalmat.

A ClickUp vállalati szintű biztonságot és adatvédelmet biztosít a következőkkel:

SOC 2 Type II tanúsítás

GDPR-megfelelés

Titkosítás tároláskor és átvitel közben

Részletes jogosultságokat is beállíthat a munkaterület, a tér, a mappa, a lista vagy a feladat szintjén. Ez biztosítja, hogy az ügyfelek és a szabadúszók csak a saját munkájukat lássák. A PharmacyMentor csapata is így működik.

A ClickUp-on belül kommunikálunk, és mindenki, aki részt vesz egy projektben, az első naptól kezdve megfigyelőként kerül hozzáadásra. Van egy fő ügyfélkártyánk is, és ha valaki ezen a kártyán kívül dolgozik valamit egy ügyfél számára, akkor jegyzetet készít és visszalinkel a tevékenységre, így az ügyfélkapcsolati menedzserek láthatják az összes folyamatot.

A ClickUp-on belül kommunikálunk, és mindenki, aki részt vesz egy projektben, az első naptól kezdve megfigyelőként kerül hozzáadásra. Van egy fő ügyfélkártyánk is, és ha valaki ezen a kártyán kívül dolgozik valamit egy ügyfél számára, akkor jegyzetet készít és visszalinkel a tevékenységre, így az ügyfélkapcsolati menedzserek láthatják az összes folyamatot.

Nyugodjon meg, tudva, hogy az AI nem szivárogtat ki érzékeny adatokat – a ClickUp Brain tiszteletben tartja az Ön által beállított engedélyeket, és nem hoz nyilvánosságra olyan információkat, amelyekhez a felhasználó nem fér hozzá.

Részletes hozzáférés-vezérlés és testreszabott vendégszerepkörök engedélyezése a ClickUp-ban

10. előny: Zökkenőmentes integráció az ügynökségek eszközkészleteivel

Még egy összevont munkaterületen is lesznek olyan eszközök, amelyekről a csapata nem fog lemondani. A kulcs nem csupán az eszközök összekapcsolása, hanem az, hogy az adatok kereshetővé és felhasználhatóvá váljanak a ClickUp-on belül.

Csatlakoztassa egyéb eszközeit a ClickUp-hoz az integrációk segítségével

A ClickUp natív integrációi és nyílt API-ja segítségével a külső eszközökből származó adatok kereshetővé és felhasználhatóvá válnak a ClickUp-on belül.

Találja meg a tervezési fájlokat anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot – a feladathoz kapcsolt Figma-fájl a Connected Search segítségével kereshetővé válik

Automatizálja a munkafolyamatokat az egész eszközkészletén belül – egy HubSpot-ügylet frissítése elindíthat egy ClickUp-automatizálást

A Google Drive-ban tárolt fájlokhoz közvetlenül a ClickUp feladataiból férhet hozzá

A legfontosabb különbség: az integrációk visszajuttatják az adatokat a ClickUpba, így azok a tudásbázis részévé válnak, és az AI felhasználhatja őket.

🎥 Ez a videó bemutatja a legjobb ügynökségkezelő szoftvert azoknak a kreatív, marketing és tanácsadó ügynökségeknek, amelyek jobb átláthatóságot és kevesebb zűrzavart szeretnének.

11. előny: Skálázható struktúra minden méretű ügynökség számára

Az ügynökségek gyorsan növekednek, és a legtöbb eszköz nem tud lépést tartani velük. Ami egy ötfős csapatnál működik, 20 főnél már kezd meghibásodni, 50 főnél pedig teljesen összeomlik.

A szokásos eredmény? Néhány évente ismétlődő, fárasztó eszközváltási ciklus – a munkafolyamatok újjáépítése, a csapatok átképzése, és a folyamat során az ügyfelek kiszolgálásának megszakadásának kockázata.

A ClickUp ezt elkerüli azzal, hogy minden szakaszban az ügynökségével együtt növekszik:

Kezdje egyszerűen az alapvető feladatkezeléssel és az együttműködéssel

Adjon szerkezetet az egyéni mezők, automatizálások és sablonok segítségével, ahogy ügyfélkörének növekedésével

Építsen be fejlett funkciókat, mint például az AI-ügynökök, a műszerfalak és az erőforrás-kezelés, ahogy a műveletek egyre összetettebbé válnak

Ez azt jelenti, hogy nem vált rendszert – hanem ugyanazt a munkaterületet fejleszti, ahogy ügynöksége fejlődik.

A Graphite, egy technológiaorientált növekedési ügynökség, azzal a kihívással szembesült, hogy az eszközök nem tudták követni a csapat növekedését. Mivel ez negatívan hatott az együttműködésre és a termelékenységre, úgy döntöttek, hogy megszüntetik az eszközök szétszóródását, és áttérnek a ClickUp-ra. ✨ Az eredmény: 12-szeres növekedés a tartalomtermelésben

20-szor kevesebb üzenet a kontextust igénylő csapatok között

Hetente 3 óra megtakarítás az értekezletek szükségességének megszüntetésével Ethan Smith, vezérigazgató szavai szerint: A ClickUp lehetővé teszi csapatunk számára, hogy a legjobb munkát végezzék azáltal, hogy optimalizálja a folyamatokat a határidőre történő teljesítés biztosítása és a hatékonyság növelése érdekében.

Legyen mindig egy lépéssel előrébb a folyamatosan fejlődő AI-vel, a ClickUp segítségével.

A ClickUpnál az AI nem egyszeri funkcióbevezetés; a termék magjába van beépítve. Ez azt jelenti, hogy amit ma használ, az egyre okosabbá válik anélkül, hogy eszközöket kellene váltania vagy a munkafolyamatokat újra kellene építenie.

A legújabb kiegészítések máris jól mutatják az innováció irányát és ütemét:

AI Super Agents , amelyek önállóan kezelik az ismétlődő feladatokat, mint például a feladatok továbbítása és a jelentések készítése , amelyek önállóan kezelik az ismétlődő feladatokat, mint például a feladatok továbbítása és a jelentések készítése

AI Notetaker , amely az értekezleteket összefoglalók és teendőlistákká alakítja

Beszéd-szöveggé a gyorsabb bevitel és frissítés érdekében a gyorsabb bevitel és frissítés érdekében

ClickUp Brain MAX , az asztali AI-társ, amely lehetővé teszi a munkaalkalmazások és az internet átkutatását

A több LLM-hez való hozzáférésnek köszönhetően a ClickUp Brain nem kötődik egyetlen AI-szolgáltatóhoz sem. Minden feladattípushoz kiválasztja a legjobb modellt, az írástól az adatelemzésen át a kódgenerálásig.

A legtöbb eszköz csak egy alapvető AI-chatbotot kínál, és ennyiben marad. A csapatok továbbra is másolják-beillesztik a kontextust, váltogatnak az eszközök között, és manuálisan kötik össze a pontokat.

A ClickUp más megközelítést alkalmaz. Mivel az AI egy konvergált munkaterületbe van beágyazva, minden új funkció javítja a teljes rendszer működését.

Funkció ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike A munkaterületbe beépített natív AI ✅ Korlátozott Korlátozott Korlátozott Korlátozott AI-alapú tudásmenedzsment az összes munkaterületen ✅ ❌ ❌ Részleges ❌ Beépített dokumentumkezelő, csevegő és időkövető ✅ Részleges Részleges Részleges Részleges Több LLM-alapú AI-hozzáférés ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ AI-ügynökök autonóm feladatokhoz ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Ügyfél-vendég jogosultságok ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

A legtöbb eszköz önmagában kiváló funkciókat kínál. A Notion remek a dokumentumokhoz. Az Asana erős a feladatok nyomon követésében. A Monday.com rugalmas a munkafolyamatokhoz.

De az ügynökségének nem elszigetelt erősségekre van szüksége; hanem arra, hogy minden együtt működjön. Ez az, ami a ClickUp AI-ját segítőből valódi operátorrá teszi. Amikor az AI minden feladatot, dokumentumot, csevegőüzenetet és időbejegyzést egy helyen lát, akkor már nem újdonság, hanem versenyelőny lesz.

Egy platform. Teljes kontextus. Hatékony és produktív ügynökségek

A sikeres ügynökségek nem azok, amelyek a legtöbb eszközt használják, hanem azok, amelyek a megfelelő rendszert használják. Egy konvergált AI-munkaterület kiküszöböli a kontextusok szétszóródását, csökkenti a felesleges munkát, és biztosítja az AI számára azt a teljes képet, amelyre szüksége van ahhoz, hogy hasznos legyen.

Az alternatíva az, hogy összekapcsolja az egymástól független eszközöket és egy olyan mesterséges intelligenciát, amely soha nem érti meg teljesen a munkáját.

Gyakran feltett kérdések a ClickUp AI ügynökségek számára

Az önálló AI projektmenedzsment eszközök intelligenciával egészítik ki az alapvető feladatkezelőt, de hiányzik belőlük a teljes munkaterületi kontextus. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat, a csevegést és az integrációkat. Ez azt jelenti, hogy az AI az ügynökség összes munkáját figyelembe veszi, nem csak a feladatlistákat.

A kisebb ügynökségek vagy a szabadúszók is profitálhatnak a ClickUp AI funkcióiból?

Igen – a ClickUp AI funkciói bármilyen méretű csapat számára hatékonyak. A kisebb ügynökségek gyakran kiemelkedő hatást tapasztalnak, mivel az AI átveszi azokat az adminisztratív feladatokat, amelyek egyébként további személyzet felvételét tennék szükségessé.

Milyen AI-modelleket támogat a ClickUp Brain?

A ClickUp Brain a Multi-LLM Access technológiát használja, ami azt jelenti, hogy több AI-modellt (Gemini, Claude, ChatGPT stb.) használ, ahelyett, hogy egyetlen szolgáltatóhoz lenne kötve. Ez lehetővé teszi, hogy minden feladattípushoz a legjobb modellt válassza, az írástól az adatelemzésen át a kódgenerálásig.