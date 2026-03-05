Hogyan készítsünk AI-ügynököket ügynökségkezeléshez

Az ügynökségi munka ismétlődő rendszereken alapul.

A kampányok indítása, az ügyfelek számára készített jelentések, a visszacsatolási ciklusok, a feladatok továbbítása és a teljesítmény nyomon követése mind bizonyos mintákat követnek. Ennek ellenére a munka nagy része még mindig manuálisan történik, különböző eszközök, szálak és irányítópultok segítségével.

Az ügyfelek elvárásainak növekedésével és a margók szűkülésével a manuális koordináció már nem skálázható.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, hogyan lehet AI-ügynököket létrehozni ügynökségi menedzsment céljára a projektvégrehajtás, a jelentések és az ügyfélkommunikáció optimalizálása érdekében.

Megtanulhatja, hogyan kell megtervezni, bevezetni és méretezni az AI-ügynököket a munkafolyamatokban, és hogy az olyan eszközök, mint a ClickUp AI-ügynökök, hogyan segíthetnek abban, hogy az ügynökség mindennapi működését autonóm, jól összehangolt rendszerekké alakítsa.

Mik azok az ügynökségkezeléshez használt AI-ügynökök?

Az ügynökségkezeléshez használt AI-ügynökök autonóm digitális csapattársak, akik figyelemmel kísérik a munkafolyamatokat, értelmezik a kontextust, és intézkedéseket hoznak az ügynökség projektjei, jelentései és ügyfélkezelési tevékenységei során.

Ezek az AI-ügynökök a természetes nyelvfeldolgozást és a gépi tanulást használják az utasítások megértéséhez és a felhasználói viselkedésből való tanuláshoz. Ez azt jelenti, hogy nem csak parancsokra várnak. Megfigyelik a munkát, és beavatkoznak, amikor cselekvésre van szükség, emberi beavatkozás nélkül.

Egy modern ügynökségen belül az AI-ügynökök a következőket tehetik:

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását és jelölje meg a szállítási kockázatokat

Konvertálja az ügyfelek visszajelzéseit strukturált feladatokká

Kampány- vagy teljesítményjelentések automatikus generálása

A kérések továbbítása a megfelelő csapatokhoz

Fedezze fel a késedelmeket, a szűk keresztmetszeteket vagy a hatókör-kiterjedést már a korai szakaszban

Ez az áttekintés bemutatja az AI-ügynökök szuperképességeit marketingügynökségek és csapatok számára 👈

Miért érdemes az ügynökségeknek AI-ügynököket használniuk?

Így profitálhat ügynöksége az AI-ügynökökből:

Gyorsabb válaszidők : Az autonóm AI-ügynökök válaszolhatnak a rutin ügyfélkérdésekre, állapotfrissítéseket nyújthatnak a valós idejű projektadatokra hivatkozva, nyomon követhetik a függőben lévő jóváhagyásokat és nyugtázhatják az ügyfelek módosításait – mindenféle tranzakciós kommunikációt, amelyhez nem feltétlenül szükséges emberi közreműködés.

Okosabb erőforrás-elosztás : az AI-ügynökök intelligensen osztják el a munkaterhelést a csapat tagjai és a projektek között az egyéni kapacitás, a készségek és a projekt fontossága alapján, biztosítva ezzel a pontos ügyfélszolgáltatást és az optimális erőforrás-elosztást.

Kevesebb hiba: A határidők elmulasztása, az átadások elfelejtése és a jóváhagyások kihagyása túlságosan gyakoriakká válnak, amikor a csapat tagjai egyszerre több ügyféllel foglalkoznak – az ügynökök A határidők elmulasztása, az átadások elfelejtése és a jóváhagyások kihagyása túlságosan gyakoriakká válnak, amikor a csapat tagjai egyszerre több ügyféllel foglalkoznak – az ügynökök automatizálják a munkafolyamatokat , mint például az útvonaltervezés, a jóváhagyás és az állapotfrissítés, így nincs helye a kézi munkavégzéssel járó hatékonysági veszteségeknek.

Gyorsabb beilleszkedés: Az ügynökök gyorsabban felkészítik csapatát az ismétlődő beilleszkedési feladatok automatizálásával, mint például a projektstruktúrák létrehozása, a feladat sablonok kitöltése, az új ügyfelek tájékoztatása és a felvételi dokumentáció elküldése.

Megtakarítja az alkalmazottak idejét : Ha az alkalmazottak nem kötődnek koordinációs és adminisztratív feladatokhoz, akkor a tényleges eredményekre és a stratégiai szakértelmüket igénylő munkára koncentrálhatnak.

Tájékozott döntéshozatal : Az ügynökök képesek elemezni az élő projektadatokat, nagy táblázatokat és vállalatának tudásbázisát, hogy olyan betekintést nyújtsanak, amely segít gyorsabb, tájékozottabb döntések meghozatalában.

Jobb ügyfélélmény: Ha az ügyfelek időben kapnak friss információkat, és nem kell maguknak utánajárniuk az ügyek állásának, akkor elégedettebbek lesznek, és sokkal kevésbé valószínű, hogy máshova fordulnak.

📮 ClickUp Insight: 45% a munkavállalóknak gondolt már az automatizálás bevezetésére, de még nem tett lépéseket ebben az irányban. Az időhiány, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség visszatarthatja az embereket attól, hogy megtegyék az első lépést az automatizálás felé. ⚒️ A könnyen létrehozható AI-ügynökökkel és természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp megkönnyíti az automatizálás bevezetését. A feladatok automatikus kiosztásától az AI által generált projektösszefoglalókig, perceken belül hatékony automatizálást valósíthat meg, és akár egyedi AI-ügynököket is létrehozhat – tanulási görbe nélkül. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

Lépésről lépésre: Hogyan készítsünk AI-ügynököket ügynökségkezeléshez

Most nézzük meg, hogyan lehet saját AI-ügynököket létrehozni és bevezetni egy ügynökségben:

1. lépés: Az ügynökségi munkafolyamatok ismétlődő elemeinek azonosítása

Mit szeretne elérni az AI-ügynökökkel?

Csökkenteni szeretné az ügyfelek válaszidejét vagy az adminisztrációs költségeket? Vagy azt szeretné, hogy csapata többet koncentráljon a stratégiai munkára?

Vizsgálja meg az ügynökség mindennapi munkafolyamatait, amelyek ezekhez a célokhoz kapcsolódnak. Ezek olyan munkafolyamatok, amelyek:

A csapat idejének nagy részét felemészti, azaz a státuszjelentések, a jóváhagyások nyomon követése és az ügyfelekkel való kommunikáció.

Gyakran késnek az emberi függőség miatt, azaz a függőben lévő jóváhagyások, átadások miatt.

Kövesse ugyanazt a megismételhető mintát minden projektben, azaz a beilleszkedési ellenőrzőlistákat, a heti jelentéseket és a számlák nyomon követését.

Nincs szükség stratégiai döntésekre a végrehajtáshoz, azaz adatbevitel, feladatkiosztás és határidő-emlékeztetők.

Ezek a legalkalmasabb automatizálási lehetőségek. Adjon prioritást azoknak a munkafolyamatoknak, amelyek minimális beállítással azonnali eredményeket hoznak.

🚀 ClickUp előny: Használja a ClickUp Brain-t az ügynöki automatizálásból leginkább profitáló munkafolyamatok azonosításához. Mivel a ClickUp Brain egy konvergens AI-munkaterületen belül működik, kontextuális ismerete van a munkafolyamatokról, folyamatokról, feladatokról, határidőkről és a csapat tevékenységéről. A BrainGPT felsorolja azokat az ügynökségi munkafolyamatokat, amelyek zökkenőmentesen automatizálhatók a ClickUp munkaterületen belül. A ClickUp Brain megérti és megjegyzi a munkaterület adatait, hogy kontextusfüggő betekintést nyújtson.

2. lépés: Térképezze fel a jelenlegi munkafolyamatát

Dokumentálja azokat a munkafolyamatokat, amelyeket az AI-ügynökök automatizálni fognak az elejétől a végéig. Vonja be azokat az érdekelt feleket és csapattagokat, akik nap mint nap ténylegesen végrehajtják ezeket a folyamatokat. Ez pontosabbá teszi a folyamatok feltérképezését, és segít a következőket felvázolni:

A folyamatot alkotó egymást követő feladatok

A projekt elindítása, a munka terjedelme és a feladatok befejezésének kritériumai

Hogyan áramlanak az adatok a lépések és a különböző eszközök között?

Az egyes csapat tagok szerepei és felelősségei

A meglévő folyamatok hatékonytalansága, azaz a feladatátadás késedelmei, a kommunikációs zavarok

Ha az ügyfelek komoly panaszokkal vagy eskalációkkal fordulnak hozzánk

Ismétlődő, egyszerű feladatok, amelyek időt emésztenek fel, de még mindig manuálisan végzik őket

Ne feledje, hogy az ügynökök csak annyira jók, mint a mögöttük álló folyamat. Ezen a pontosságon kívül egy olyan komplexitási réteget ad hozzá, amely több hatékonysági problémát és zavart okozhat, mint amennyivel kezdte.

🚀 ClickUp előnye: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az ügynökség munkafolyamatait bemutató vizuális térkép elkészítéséhez. A Whiteboards alkalmazáson belül használhatja a ClickUp Brain alkalmazást is, és beágyazhat dokumentumokat, feladatokat, linkeket, hivatkozásokat és jegyzeteket, így egyetlen összekapcsolt teret hozhat létre az összes folyamatgondolatához. A Whiteboards segítségével: Címkézze meg a csapattagokat, hogy pontosításokat vagy véleményeket kapjon bizonyos lépésekről.

Használja a szabadkézi rajzolást a problémás pontok megjelöléséhez vagy a csapat által javasolt alternatív útvonalak jelöléséhez.

A beépített AI segítségével, amely az ötleteket közvetlenül feladatokká alakítja, alakítsa át a durva ötleteket megvalósítható projektekbe.

Tartsa egy helyen az összes érdekelt fél visszajelzését, a munkafolyamat-diagramokat és a folyamatjegyzeteket. Használja az előre elkészített sablonok egyikét, hogy áttekinthető útitervet készítsen a folyamatáról. Térképezze fel automatizálási folyamatait a ClickUp Whiteboards segítségével

3. lépés: Határozza meg az ügynök szerepét és céljait

Határozza meg pontosan az egyes ügynökök felelősségi körét, akiket be szeretne vonni a folyamatba. A világosan meghatározott szerepkörök lehetővé teszik az AI-ügynökök számára, hogy a megengedett határokon belül döntéseket hozzanak, így nagyobb pontosságot biztosítva és garantálva az ügynökség működési irányelveinek betartását.

Minden ügynök esetében határozza meg a következőket:

Meghatározás Mit kell tennie Példa Az ügynök szerepe és személyisége Hozzon létre egy személyiséget, amely meghatározza, hogyan kommunikál és viselkedik az ügynök, valamint mi a szerepe. Ügyfél-bevonási ügynök, jelentési ügynök, jóváhagyás-nyomkövető ügynök Fő feladatok Határozza meg az egyes ügynökök konkrét feladatait Az ügyfél-bevonási ügynök projektstruktúrákat hoz létre, feladatokat oszt ki és felvételi dokumentációt küld az új ügyfeleknek. Memóriaparaméterek Határozza meg, hogy az ügynök hogyan használja a rövid távú és a hosszú távú memóriát. Rövid távú memória az aktuális ügyfélkapcsolatokhoz Hosszú távú memória a korábbi projektadatokhoz, a korábbi kommunikációs mintákhoz és a korábban megoldott ügyfélproblémákhoz Autonómia szintek Döntse el, hogy az ügynök teljesen függetlenül működik-e, vagy bizonyos műveletekhez emberi beavatkozásra van szükség. Szokatlan ügyfélkérések továbbítása az ügyfélkapcsolati vezetőnek Védőkorlátok Határozza meg a korlátokat, hogy az ügynök etikai és szervezeti keretek között működjön. Soha ne ossza meg ügyféladatait más fiókokkal, és ne küldjön külső kommunikációt jóváhagyás nélkül. Sikerességi mutatók Határozza meg a siker definícióját A bevezetés 24 órán belül befejeződik, nincs szükség manuális utánkövetésre.

🔔 Ne feledje: Több speciális ügynökre lesz szüksége ahhoz, hogy valóban automatizálja az AI-ügynökök munkafolyamatát. Ha azt várja, hogy egyetlen autonóm ügynök mindent elintézzen, az kaotikus eredményekhez vezet.

Összpontosítson olyan szűk profilú ügynökök létrehozására, amelyek kivételesen jól végrehajtják a konkrét feladatokat. Ezek az ügynökök egymással összehangoltan dolgoznak, hogy zökkenőmentesen végrehajtsák a teljes munkafolyamatot.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy növekvő digitális marketingügynökséget vezet, amely egyszerre több ügyfélkampányt is kezel. Ahelyett, hogy teljes mértékben a projektmenedzserekre támaszkodna, akik mindent manuálisan koordinálnak, három speciális AI-ügynököt alkalmaz. Minden ügynök egy világosan meghatározott operatív célra koncentrál, és a saját hatáskörén belül végzi a feladatát:

Az ügyfél-bevonási ügynök: Amikor egy új ügyfél aláírja a szerződést, ez az ügynök létrehozza a projekt struktúráját, a szolgáltatási csomag alapján feladatlistákat készít, kijelöli a felelősöket, és automatikusan elküldi a felvételi űrlapokat és a kezdési dokumentumokat.

A jelentéstevő ügynök: Ez az ügynök figyelemmel kíséri a kampányok irányítópultjait, összegyűjti a teljesítményadatokat a különböző platformokról, és hetente vagy havonta elkészíti az ügyfelek számára kész összefoglalókat, amelyek tartalmazzák a legfontosabb eredményeket, a kockázatokat és a következő lépéseket.

A visszajelzés és jóváhagyás ügynök: Amikor egy ügyfél megjegyzéseket hagy e-mailben, csevegésben vagy projekt szálakban, ez az ügynök rögzíti a visszajelzéseket, strukturált feladatokká alakítja őket, hozzárendeli a megfelelő csapattagokhoz, és nyomon követi a jóváhagyási állapotot a lezárásig.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp olyan szuperügynököket kínál, amelyek kivételesen jól teljesítenek szűk funkciókban. Az ügynökségi projektmenedzsmenthez olyan ügynökök állnak rendelkezésre, mint a projektmenedzser, a StandUp menedzser, az állapotjelentő és a prioritások menedzser, amelyek mindegyike egy adott funkciót lát el ugyanazon munkafolyamaton belül. Az egyes ügynökök szerepe és hatásköre egyértelműen meghatározott. A StandUp Manager egyszerűen összegyűjti és megosztja a csapat frissítéseit. Nem foglalkozik a prioritásokkal és nem jelzi az akadályokat. Ez a Priorities Manager feladata. Ez a szétválasztás tartja tisztán és megbízhatóan a rendszert. Hozza létre és testreszabja ezeket az ügynököket az ügynökség igényeinek megfelelően. Egyszerűen írja le, mit szeretne, hogy az ügynök tegyen, és a ClickUp elkészíti azt. Állítson be AI-alapú csapattagokat, akik a ClickUp Super Agents segítségével teljes kontextusban kezelik az adaptív, több lépésből álló munkafolyamatokat.

Ha szeretné látni, hogyan működik ez a gyakorlatban, nézze meg ezt a videót arról, hogyan használja a ClickUp a Super Agents szolgáltatást 👇

4. lépés: Válassza ki az adatforrásait

Ahhoz, hogy egy ügynök gondolkodni, cselekedni és pontos eredményeket szállítani tudjon, minőségi és releváns adatokra van szükség. Egy ügynökség számára ez általában a következőket jelenti:

CRM az ügyféladatok, a kommunikációs előzmények és a fiókállapotok kezeléséhez

Projektmenedzsment eszköz feladatadatok és határidők kezeléséhez

E-mail és üzenetküldő eszközök a kommunikációs kontextushoz

Táblázatok vagy jelentéskészítő eszközök a teljesítmény és a számlázási adatokhoz

Belső vagy Google Docs a folyamatirányelvekhez és sablonokhoz

Azonosítsa az ügynöknek a kijelölt feladat elvégzéséhez szükséges adatforrásokat, és kapcsolja össze ezeket az adatforrásokat a rendszerek közötti zökkenőmentes adatáramlás érdekében.

📌 Példa: Ha egy ügyfél-bevonási ügynöknek teljes bevonási folyamatot kell végrehajtania, akkor hozzáférésre lesz szüksége a CRM-hez (ügyféladatok), a projektmenedzsment eszközhöz (feladatstruktúrák létrehozása) és az e-mailhez (felvételi dokumentáció elküldése) egy automatizált folyamatban.

Emellett tegyen tudatos erőfeszítéseket arra, hogy adatait ezeken a alapvető ellenőrzéseken futtassa át. Végül is az AI-ügynökök csak annyira hatékonyak, amennyire az őket tápláló adatok:

Tisztítsa meg és strukturálja adatait: Távolítsa el az inkonzisztenciákat, hibákat, duplikátumokat és torzításokat, hogy az ügynök alapjául szolgáló neurális hálózat releváns, kiváló minőségű adatokból tanulhasson.

Címkézze meg adatait: Jegyezze fel az adatokat, hogy az ügynök megértse a kontextust és a szándékot, azaz a munka hatókörét és az ügyfélnek szállítandó eredményt.

Vezesse be a RAG (Retrieval-Augmented Generation) technológiát: Lehetővé teszi az ügynök számára, hogy valós időben pontos, naprakész információkat szerezzen be a tudásbázisból anélkül, hogy minden alkalommal újra képezni kellene.

Hozzáférés engedélyezése: Határozza meg a tudásközponthoz és az adatforrásokhoz való hozzáférést, azaz egy tájékoztató ügynöknek nincs szüksége hozzáférésre a számlázási adatokhoz.

Emellett a ClickUp Docs segítségével hozzon létre egy központi tudásbázist, amely tartalmazza az ügynök működéséhez szükséges összes információt. Gondoljon rá úgy, mint az ügynök agyára. Tartalmaznia kell a szokásos működési eljárásokat, az ügyfélkommunikációs sablonokat, a projektirányelveket, a korábbi adatokat és az ügynökség által követett domain-specifikus szabályokat.

Tartsa összes adatát egy platformon a gyorsabb és hatékonyabb eredmények érdekében a ClickUp Docs segítségével.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp for Creative Agencies központosított munkaterületet kínál, ahol egy helyen rögzítheti, kezelheti és tárolhatja az összes projektadatot, ügyfélkommunikációt, csapataktivitást, visszajelzést és a munka előrehaladását. Központosítsa ügynöksége működését a ClickUp Creative Agencies segítségével. A ClickUp segítségével több mint 20 egyéni mezővel rögzítheti az ügyféladatokat, és testreszabható widgetekkel láthatja el a projekt előrehaladását számlák, fizetési emlékeztetők, különleges kérések és egyebek tekintetében. A ClickUp Docs-ban valós idejű együttműködési hozzáféréssel jegyzetelhet ötleteket, értekezletek jegyzőkönyveit és SOP-kat, és meghívhat külső érdekelt feleket, például ügyfeleket, hogy közvetlenül hozzájáruljanak a munkához. A ClickUp Super Agents adatokat gyűjt az élő ClickUp munkaterületéről, így nem kell attól tartania, hogy az ügynökök döntéseit következetlen vagy elavult adatok befolyásolják. Az összes adatának központosításával a ClickUp-ban a Super Agents képes: Valós idejű betekintést nyerhet a projektekbe anélkül, hogy bárkinek manuálisan kellene jelentéseket készítenie.

A munkafolyamatok automatikus elindítása, amikor a feladatok állapota, határideje vagy prioritása megváltozik

A munka előrehaladtával automatikusan frissítse a projektek állapotát

Jelölje meg a kockázatokat, késedelmeket vagy kapacitáskonfliktusokat, mielőtt azok hatással lennének a teljesítésre.

Az ügyfelek visszajelzéseit, jóváhagyásait és kéréseit azonnal továbbítsa a megfelelő csapattagnak.

5. lépés: Promptok és műveletek tervezése

Az Ön utasításai alakítják az ügynök gondolkodásmódját. Ezek tisztázzák az ügynök szerepét, gondolkodási folyamatát, a tőle elvárt cselekvéseket és a kimenet formátumát.

Használjon markdown vagy XML címkéket a rendszer promptjának egyértelmű szervezéséhez:

#Szerep: Határozza meg, ki az ügynök

#Cél: Határozza meg, mit kell elérni

#Korlátozások: Állítson be korlátozásokat a hallucinációk vagy jogosulatlan cselekmények megelőzése érdekében, azaz csak a befejezettként megjelölt feladatokról készítsen jelentést, és soha ne ossza meg a belső csapatjegyzeteket az ügyfelekkel.

#Kimeneti formátum: Adja meg a szükséges formátumot, hogy előre jelezhető, strukturált válaszokat kapjon, azaz egy JSON sémát vagy egy rögzített e-mail sablont, amelyet az ügynök kitölt.

#Példák: Adjon meg példaadatokat és várható kimeneteket az ügynök viselkedésének irányításához, hogy pontosan tudja, mi a jó eredmény.

#Érvelési ciklus: Határozza meg az ügynök cselekvés előtti gondolkodási sorrendjét, azaz ellenőrizze a feladat állapotát, ellenőrizze a befejezési kritériumokat, készítsen összefoglalót, jelölje meg a kivételeket, majd küldje el.

Így néz ki egy jól felépített prompt egy ügynökségi állapotjelentő ügynök számára: #Szerep: Ön egy digitális marketing ügynökség ügyfélállapot-jelentő ügynöke. #Cél: Minden pénteken gyűjtsön össze az aktuális héten befejezettnek jelölt összes feladatot, foglalja össze a projekt ütemtervéhez viszonyított előrehaladást, és készítsen egy ügyfélnek szánt állapotfrissítést. #Korlátozások: Csak a befejezettként megjelölt feladatokat vegye fel. Ne hivatkozzon belső csapatmegbeszélésekre, belső jelöléssel ellátott akadályokra vagy költségvetési részletekre. Ne küldje el a jelentést az ügyfélkapcsolati vezető jóváhagyása nélkül. #Kimeneti formátum: Írjon rövid e-mailt a státuszfrissítésről. Tartalmazza: a héten frissített projekteket, a teljesített mérföldkövek százalékos arányát és a következő hét prioritásait. #Érvelési hurok: Ellenőrizze az összes aktív projekt feladatainak státuszát, azonosítsa a befejezett feladatokat, hasonlítsa össze a projekt mérföldköveivel, írjon összefoglalót, jelölje meg a befejezetlen feladatokat az ügyfélkapcsolati vezető általi felülvizsgálathoz, majd tegye sorba a küldéshez.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain segítségével szuperügynököket hozhat létre, amelyek természetes nyelvű utasítások alapján végrehajtják az egész munkafolyamatot. Egyszerűen írja le a kívánt ügynököt, és a BrainGPT létrehozza azt. Szuper ügynökök létrehozása a ClickUp Brain segítségével Ne építsen azonban AI-ügynököt elszigetelten. Először a ClickUp Docs segítségével készítse el és finomítsa az ügynökök utasításait. Itt valós időben együttműködhet csapatával, hogy pontosan meghatározzák a hiányosságokat, javaslatokat tegyenek a változtatásokra és egyeztessenek a korlátozásokról, majd a véglegesített utasításokat továbbítsák a Brainnek az ügynök létrehozásához.

6. lépés: Az AI-ügynök betanítása és tesztelése

Az AI-ügynökök munkafolyamatba történő integrálásakor mindig kövesse a „kúszás-járás-futás” megközelítést:

Crawl: Kezdjen egy egyetlen célra szolgáló ügynökkel, amely nagy volumenű, alacsony kockázatú feladatokat lát el, pl. heti állapotfrissítő e-mailek küldése vagy a lejárt feladatok jelölése az ügyfélszámlákon.

Séta: Vezesse be a koordinációt két ügynök között egy kapcsolódó munkafolyamatban, azaz egy jóváhagyás-nyomkövető ügynök átadja a megerősített jóváhagyásokat egy feladatkiosztó ügynöknek.

Futtatás: Teljesen összehangolt ügynökrendszert telepítsen, amely végigkíséri a teljes folyamatot, azaz az új ügyfél briefjét a felvételtől a teljesen strukturált projektté alakítja, kijelölt csapattagokkal.

Figyelje meg, hol teljesít az ügynök az utasításoknak megfelelően, mely feladatoknál kell ösztönözni, mikor lépnek működésbe az eskalációs mechanizmusok, milyen a teljesítési arány, és mikor fordul elő teljes kudarc.

Használja ezt alapként az ügynökök teljesítményének figyelemmel kísérése során 👇

Tesztelendő paraméter Pass Kudarc Kimeneti pontosság Az ügynök a valós projektadatokból helyes eredményeket generál. Az ügynök a hiányzó adatokat feltételezésekkel pótolja, ahelyett, hogy megjelölné azokat. Korlátozások betartása Az ügynök soha nem osztja meg a belső jegyzeteket az ügyfeleknek szánt kimenetekben. Az ügynök címkézési hiányosság miatt más ügyfélfiókból vonja le az adatokat. Útválasztási logika Az ügynök a kétértelmű ügyfélkérések esetén azonnal továbbítja azokat az ügyfélkapcsolati vezetőnek. Az ügynök megkísérli önállóan megoldani a hatókörön kívüli kérést. Formátum konzisztencia A kimenet minden alkalommal megegyezik a meghatározott sablonnal. Az ügynök kihagyja a kötelező mezőket, ha a forrásadatok részben nem állnak rendelkezésre. Hiba kezelése Az ügynök naplózza a hibát és értesíti a megfelelő személyt. Az ügynök csendben meghibásodik, és a feladat helytelenül befejezettként kerül megjelölésre.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Dashboards megkönnyíti az ügynökök teljesítményének vizualizálását az ügyfélszámlák között. Készítsen egyedi widgeteket, amelyek megmutatják a legfontosabb mutatókat, és jelzik, hol nem teljesítenek jól az ügynökök. Kövesse nyomon ügynökei sikerét a ClickUp Dashboards segítségével. Adja hozzá ezeket az AI-kártyákat és widgeteket, hogy valós időben követhesse nyomon az automatizálás eredményeit: Oszlop-/kördiagramok: vizualizálja a feladatok számát állapot szerint, hogy lássa, az ügynökök sikeresen haladnak-e a folyamatban.

Számítókártyák: mérje a KPI-ket, például az egy állapotban eltöltött teljes időt, hogy felmérje, az ügynökök valóban csökkentik-e a késéseket.

AI Brain: tegyen fel kérdéseket, például „melyik ügyfélfeladatok vannak a leghosszabb ideje felülvizsgálat alatt?”, és kapjon azonnali válaszokat anélkül, hogy manuálisan szűrnie kellene az adatokat.

AI StandUp: összefoglalja a kiválasztott időszakban végzett munkafolyamatokat, hogy gyorsan áttekintse, mi működik és mi nem.

7. lépés: Telepítés a csapatokba

Miután az ügynök átment a tesztelésen, terjessze ki a csapatok, osztályok és ügyfélszámlák között. Vonja be az ügyfeleket az ügynök használatába:

Tisztázza, hogyan használják és tárolják az adataikat, és ki fér hozzá azokhoz.

Adjon nekik egy egyértelmű eskalációs útvonalat, hogy szükség esetén elérjék az embereket.

Tájékoztassa őket arról, hogy mely interakciókat kezeli az ügynök, és melyeket az ember.

Belső szinten gondoskodjon arról, hogy csapata megértse az egyes ügynökök szerepét és beavatkozási területeit. Képezze őket az ügynökök viselkedésének korrekciójára és a problémák felettesek felé történő jelzésére, ha szükséges.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp engedélyezési és megosztási beállításai lehetővé teszik, hogy pontosan szabályozza, mit láthatnak a munkatársak és az ügyfelek a munkaterületen. Ahogy az ügynököket a csapatok és az ügyfélszámlák között skálázza, a következőket teheti: Ügyfeleket vendégként hívjon meg, akik korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a saját projektadataikhoz.

Használja az értesítési beállításokat, hogy ügyfelei mindig naprakészek legyenek.

Állítson be ügyfélorientált irányítópultokat, amelyek csak az ügyfelek számára releváns mutatókat jelenítik meg.

A legjobb AI-ügynökök felhasználási esetei ügynökségkezeléshez

Néhány módszer az ügynökök integrálására az ügynökségi munkafolyamatokba 👇

Heti állapotügynök

A heti állapotügynök feladata, hogy automatikusan összeállítsa és elküldje az ügyfeleknek a projekt állapotának heti frissítéseit.

Példa: A projektmenedzsment eszközéből lekérdezi a befejezett feladatokat, az elért mérföldköveket és a közelgő határidőket.

Előre jóváhagyott állapotjelentés-sablont tölt ki élő projektadatokkal

A jelentést a tervezett időpontban elküldi az érintett ügyfélnek, anélkül, hogy a csapatának bárki is meg kellene fogalmaznia.

Jelölje meg azokat a projekteket, amelyeknél a haladás elmarad a tervtől, és továbbítsa azokat az ügyfélkapcsolati vezetőnek, mielőtt a jelentés elkészül.

Ügyfél-bevonási ügynök

Ebben az AI-ügynök használati esetben az ügynök feladata a teljes beilleszkedési folyamat lebonyolítása minimális beavatkozással.

Példa: Létrehoz egy projektstruktúrát, és kitölti a feladat sablonokat a munka terjedelme alapján.

A csapat tagjainak kijelölése a jelenlegi kapacitás és a projekt követelményei alapján

Automatikusan elküldi az ügyfélnek az üdvözlő e-mailt, a felvételi űrlapot és a projekt ütemtervét.

Ha az ügyfél válasza hiányos információkat tartalmaz vagy a kérés nem tartozik a hatáskörébe, akkor az ügyet továbbítja az ügyfélkapcsolati vezetőnek.

Jelentéskészítő ügynök

A jelentési ügynök feladata az aktív ügyfélkampányok teljesítményjelentéseinek összeállítása és továbbítása.

Példa: Kampányadatokat gyűjt a csatlakoztatott marketingeszközökből és irányítópultokból

A jelentést a megadott időpontban, manuális beavatkozás nélkül elküldi az ügyfélnek.

Jelzi a gyengén teljesítő kampányokat, és továbbítja azokat a stratégának felülvizsgálatra.

Jóváhagyás-nyomkövető

A jóváhagyás-követő feladata az összes aktív projektben a függőben lévő jóváhagyások nyomon követése és automatikus nyomon követése.

Példa: Nyomon követi minden olyan feladatot vagy teljesítést, amely ügyfél vagy belső jóváhagyásra vár.

Automatikus emlékeztetőket küld a releváns érdekelt feleknek, ha egy jóváhagyás késedelmes.

A jóváhagyás megerősítése után frissíti a feladat állapotát, és értesíti a kijelölt csapattagot.

Ha egy jóváhagyás a meghatározott küszöbérték felett marad, akkor az ügyfélkapcsolati vezetőhöz kerül.

Kreatív ügynök

A kreatív ügynök feladata a kreatív folyamat támogatása az első vázlatok, hangulat táblák, referenciák és kreatív irányelvek elkészítésével az ügyfél briefje alapján.

Példa: Kivonja a célokat, a hangnemet és a teljesítési követelményeket a jóváhagyott ügyfélbriefből.

Első vázlatot készít a kreatív irányvonalról vagy szövegváltozatokat a csapat számára, hogy azok finomítsák azokat.

Jelzi azokat a kreatív hiányosságokat, ahol a brief nem tartalmaz elegendő részletet a minőségi eredmények eléréséhez.

A tervezetet a kijelölt kreatív vezetőnek továbbítja felülvizsgálatra, mielőtt bármi is eljutna az ügyfélhez.

Kampányteljesítmény-ügynök

A kampányteljesítmény-ügynök feladata a kampány élő mutatóinak figyelemmel kísérése és a csapat figyelmeztetése, ha a teljesítményben változás történik.

Példa: Valós időben követi nyomon az aktív kampányok legfontosabb teljesítménymutatóit.

Figyelmezteti a stratégát, ha egy kampány teljesítménye a meghatározott küszöbérték alá csökken.

A korábbi adatok felhasználásával összehasonlítja a jelenlegi teljesítményt a korábbi kampányokkal.

Összefoglalót készít az ajánlásokról a fiók vezetőjének felülvizsgálatához, a teljesítménytrendek alapján.

Számlázási ügynök

A számlázási ügynök feladata a számlák automatikus generálása, a fizetések nyomon követése és a számlák egyeztetése az aktív ügyfélszámlák között.

Példa: Kivonja az árakra vonatkozó feltételeket és a teljesítendő feladatokat az aláírt ajánlatokból vagy e-mailekből.

Értesíti az értékesítési csapatokat, és automatikusan elindítja a számlák generálását, miután egy ügyletet lezártnak jelöltek a CRM-ben.

Nyomon követi az összes aktív ügyfélszámla fizetési állapotát, és nyomon követi a lejárt számlákat.

Számlázási vita vagy árkülönbség esetén az ügyfélkapcsolati vezetőhöz továbbítja az ügyet.

Gyakori hibák AI-ügynökök létrehozásakor

Íme néhány hiba, amelyet el kell kerülnie az ügynökségéhez AI-ügynökök létrehozásakor:

❌ Hiba ✅ Mit kell tenni helyette Olyan folyamat automatizálása, amelyet nem ért teljesen Ábrázolja a munkafolyamatot vizuálisan vagy folyamatábrával, figyelembe véve az adatáramlást, a felelősségi köröket, a hatékonysági hiányosságokat és az automatizálásból profitálható feladatokat. Határozza meg, hol van még szükség manuális beavatkozásra. Gyenge tudásbázisra építve Távolítsa el az ismétlődéseket, javítsa ki az ellentmondásokat, és címkézze meg helyesen az adatokat, hogy az ügynök megbízható információk alapján tudjon következtetéseket levonni, és elkerülje a hallucinációkat. Elvárás, hogy egy ügynök mindent megcsináljon Szűkítse le az egyes ügynökök hatókörét a lehető legszűkebb keretekre. Egy szigorúan meghatározott ügynök, amely egy feladatot kivételesen jól végrehajt, mindig jobb teljesítményt nyújt, mint egy több feladatot ellátó, túlterhelt ügynök. Nincs visszajelzési vagy javítási mechanizmus Gyűjtsön rendszeresen visszajelzéseket a csapattagoktól és az ügyfelektől, akik első kézből tapasztalják az ügynök teljesítményét. A csapat bevonása a tervezési folyamatba Vonja be a csapat tagjait az ügynökök tervezési folyamatába. Tartson egy munkamegbeszélést, ahol bemutatják Önnek a napi munkafolyamatokat és azokat a feladatokat, amelyekkel rendszeresen megakadnak. A biztonság és a irányítás figyelmen kívül hagyása Állítson be egyértelmű korlátokat, amelyek meghatározzák, hogy az egyes ügynökök mire férhetnek hozzá, hogyan kezelik az ügyféladatokat, és mely műveletekhez szükséges kifejezett emberi jóváhagyás a végrehajtás előtt.

👀 Tudta? Az első AI-ügynök, Shakey, az 1960-as években készült. Képes volt érzékelni és értelmezni a környezetét. Shakey olyan feladatokat tudott végrehajtani, amelyek tervezést, útvonaltervezést és egyszerű tárgyak átrendezését igényelték. A Life magazin 1970-ben „az első elektronikus személynek” nevezte. via Sri

A jelenlegi AI-ügynökök korlátai

A jelenlegi AI-ügynökök szűk, strukturált feladatokban jeleskednek. Az ügynökségek valós munkafolyamatai azonban rendkívül összetettek és dinamikusak. Az AI-ügynökök a következő területeken mutathatnak hiányosságokat:

Küzdelem a kétértelmű vagy homályos bemenetekkel: Az ügynökök nem tudják úgy következtetni a szándékra, ahogyan az emberek, ha a brief nem tartalmaz egyértelmű célokat – hajlamosak saját értelmezéseket vagy feltételezéseket tenni más ügyféladatok alapján.

Nem determinisztikus viselkedés: Ugyanaz a bemenet nem mindig ugyanazt a kimenetet eredményezi, azaz két azonos jóváhagyási kérelem eltérő módon kerülhet továbbításra, ami az ügynököket megbízhatatlanná teszi olyan munkafolyamatokban, ahol a kliensnek nyújtott szolgáltatások konzisztenciája nem megkerülhető.

A hallucinációk továbbra is valós kockázatot jelentenek: Ha hiányos adatokkal vagy a tudásuk határain kívül eső információkkal dolgoznak, az ügynökök olyan meggyőződéssel adnak helytelen eredményeket, hogy azokat nehéz észrevenni.

Gyenge hosszú távú memória: A kontextusablakok terén elért fejlődés ellenére az ügynököknek nehézséget okoz a kontextus megőrzése komplex, több lépésből álló feladatok során, például egy hosszú távú ügyfélkampány kezelése során, amelynek követelményei folyamatosan változnak.

A józan ész hiánya: Gyakran hiányzik az alapvető józan ész, ami technikailag helyes, de logikailag hibás vagy kivitelezhetetlen megoldásokat eredményez.

Magas késleltetés és költségek: Több ügynök futtatása komplex munkafolyamatokban mind a válaszidő, mind a működési költségek tekintetében megnöveli a terhelést, ami gondos kezelés nélkül ellensúlyozhatja a hatékonyságnövekedést.

Etikai és felügyeleti hiányosságok: Az ügynökök nem értik meg természetüknél fogva a titoktartási határokat, az összeférhetetlenséget, vagy azt, hogy egy döntés mikor jár olyan következményekkel, amelyek emberi felülvizsgálatot igényelnek.

👀 Tudta? A Deloitte részleges visszatérítést fizetett egy 290 000 dolláros kormányzati jelentésért, miután az AI hallucinációk hamis tudományos hivatkozásokat és egy hamis szövetségi bírósági idézetet hoztak létre. Az ellenőrizetlen AI nem csak újramunkát eredményez, hanem jogi felelősséget és hírnévrombolást is okozhat, ami messze meghaladja az eredeti hiba költségeit.

Az ügynököket a nulláról kezdve kódolhatja, alacsony kódszintű automatizálási platformokat használhat, vagy olyan eszközökkel dolgozhat, amelyekkel emberi nyelven hozhat létre ügynököket.

Ha gyorsan szeretne AI-ügynököket építeni és bevezetni, itt van három eszköz, amelyet érdemes megfontolni:

ClickUp

A ClickUp egy konvergens AI-munkaterület, amely lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy egy helyen kezeljék az ügyfélprojekteket, a belső munkát, a kommunikációt és a tudást.

A legjobb rész pedig a ClickUp Brain, a platform kontextusfüggő AI asszisztense. Megérti a munkáját és az ügyfelekkel való interakcióit, így nem kell folyamatosan váltogatnia az eszközök és a táblázatok között, hogy összerakja a munkafolyamatok közötti információkat.

Így könnyíti meg az életét 🦸

Csatlakoztassa az egész munkaterületét

A ClickUp AI Enterprise Search teljes munkaterületi tudásbázisát felhasználva releváns válaszokat, betekintéseket és műveleteket jelenít meg igény szerint.

Kérdezze meg a ClickUp AI Enterprise Search-t, hogy mutassa meg a munkaterület információit.

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket az ügynökségével, az ügyfelek ütemtervével, a feladatok állapotával, a projektdokumentumokkal vagy a csapat tevékenységével kapcsolatban. Az eszköz mélyreható keresést végez a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és a kapcsolódó külső alkalmazások, például a Google Drive és a OneDrive között, és kiválasztja a megfelelő kontextust anélkül, hogy Önnek keresnie kellene.

Hozzáférés több AI-modellhez

A ClickUp BrainGPT ugyanazon a felületen több külső AI-modellhez is hozzáférést biztosít. Nem kell eszközöket váltania vagy külön előfizetéseket kezelnie, hogy különböző modellkimenetekkel kísérletezzen.

📌 Példa: ChatGPT a napi végrehajtási feladatokhoz. Claude a hosszú távú elemzésekhez és szintézisekhez. Gemini az információkban gazdag és keresztreferenciált feladatokhoz.

Az automatizálás biztosítja az ügynökségi munkafolyamatok zavartalan működését, manuális nyomon követés nélkül.

A teljes AI-ügynökök bevezetése előtt az ügynökségeknek strukturált munkafolyamatokra van szükségük. A ClickUp Automations kezeli a kiszámítható átadásokat, állapotváltozásokat és ismétlődő koordinációs feladatokat, amelyek manuális kezelés esetén lassítják a teljesítést.

Állítson be szabályokat, amelyek automatikusan műveleteket indítanak el, amikor a munka előrehalad a ClickUp Automations segítségével.

Ezzel megbízható működési alapot hozhat létre, amelyre az AI-ügynökök később építhetnek.

📌 Példa: Egy tervezési feladat „Folyamatban” állapotból „Ügyfél általi felülvizsgálat” állapotba kerül. A ClickUp Automation azonnal kijelölheti az ügyfélmenedzsert, csatolhatja az ügyfél visszajelzési űrlapját, értesítheti a felülvizsgálati csatornát, és beállíthat egy emlékeztetőt, ha 48 órán belül nem érkezik visszajelzés. Senkinek nem kell emlékeznie a következő lépésre. A munkafolyamat önmagától halad előre.

Tartsa mozgásban a munkát átadások és felülvizsgálatok révén

A munkák átadása a legtöbb időt emészti fel az ügynökségi munkafolyamatokban. Előfordul, hogy egy teljesítendő feladat napokig nem kerül kiosztásra, a lektor nem kap értesítést, vagy a státuszváltozások között elveszik a kontextus.

A ClickUp Super Agents automatikusan reagál ezekre az átmenetekre.

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat végpontok között a testreszabott ClickUp Super Agents segítségével.

Így néz ki az AI-ügynök példája:

Amikor egy feladat „Felülvizsgálatra kész” állapotba kerül, az ügynök az előre meghatározott tulajdonjogi szabályok alapján kijelöli a megfelelő felülvizsgálót.

Ez a csapat szabványai alapján összeállítja és csatolja a felülvizsgálati ellenőrzőlistát.

Értesíti a megfelelő csatornát, így a felülvizsgáló azonnal értesül róla.

Ha a feladat egy meghatározott küszöbérték felett marad, az ügynök jelzi azt, mielőtt az hatással lenne a szállítási határidőre.

A ClickUp legfontosabb funkciói

Mesterséges intelligenciával működő író a munkához: A munkaterület kontextusa alapján jelentéseket, e-maileket, dokumentációkat és feladatleírásokat ír, anélkül, hogy részletes utasításokra lenne szüksége.

Konvergens AI-munkaterület: összekapcsolja a feladatokat, állapotokat, ütemterveket és tulajdonjogokat, így az ügynökök teljes áttekintést és hozzáférést kapnak az ügynökség teljes rendszeréhez.

Kód nélküli ügynöképítő: Készítsen és telepítsen ügynököket anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna, természetes nyelvű utasítások segítségével.

ClickUp integrációk: Több mint 1000 eszközzel csatlakozik, hogy a meglévő adathalmazából adatokat vonjon egy munkaterületre.

Szuperügynök-katalógus: Előre elkészített utasítások a saját ügynökeinek testreszabásához projektmenedzsment, feladatkezelés, személyes és vezetői termelékenység, ütemezés, intelligencia, jelentések és akár írás céljára is.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkcionalitás és funkciókészlet új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelés és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy felhasználó pozitív tapasztalatait a G2-n:

A ClickUp rugalmassága a legnagyobb előny számunkra. Az egész munkaterületet az üzleti munkafolyamatainkhoz igazítottuk, ahelyett, hogy a folyamatainkat az eszközhöz igazítottuk volna. A Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance és Tech részlegekben használjuk, és az, hogy minden egy helyen van, erős struktúrát és átláthatóságot eredményezett. Az egyéni állapotok, mezők, automatizálások és irányítópultok segítenek az onboarding, a compliance, az integrációk és a belső nyomon követés zökkenőmentes lebonyolításában, sokkal kevesebb e-mailre és utánkövetésre támaszkodva.

A ClickUp rugalmassága a legnagyobb előny számunkra. Az egész munkaterületet az üzleti munkafolyamatainkhoz igazítottuk, ahelyett, hogy a folyamatainkat az eszközhöz igazítottuk volna. A Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance és Tech részlegekben használjuk, és az, hogy minden egy helyen van, erős struktúrát és átláthatóságot eredményezett. Az egyéni állapotok, mezők, automatizálások és irányítópultok segítenek az onboarding, a compliance, az integrációk és a belső nyomon követés zökkenőmentes lebonyolításában, sokkal kevesebb e-mailre és utánkövetésre támaszkodva.

Ügyfél történet: ClickUp X Bell Direct 😓 A probléma: A „munka a munkáról” gátolta a valódi termelékenységet A Bell Direct operációs csapata túlterhelt volt. Naponta több mint 800 ügyfél-e-mailt kezelt, amelyeket mindegyiket manuálisan kellett elolvasni, osztályozni, kategorizálni és a megfelelő személyhez továbbítani. Ez a helyzet nyomást gyakorolt a csapat hatékonyságára, láthatóságára és a szolgáltatás minőségére, annak ellenére, hogy a vállalat kiváló eredményeket ért el az ügyfelek számára. ✅ A megoldás: egységes munkaterület + AI-ügynökök, akik csapattársakként működnek Ahelyett, hogy újabb, egymástól független eszközt adtak volna a rendszerhez, a Bell Direct a ClickUp-ot választotta központi irányító központjának. Minden feladatot, dokumentumot, folyamatot és tudást egyetlen munkaterületbe konszolidáltak, ahol az AI teljes kontextusban működött. Ahelyett, hogy általános botokra vagy sablonokra támaszkodtak volna, egy „Delegator” nevű szuperügynököt telepítettek. Ez egy autonóm csapattag, akit a beérkező munkák osztályozására képeztek ki: Minden e-mailt elolvas, amely a megosztott beérkező levelek mappájába érkezik.

Az AI-alapú egyéni mezők segítségével osztályozza a sürgősséget, az ügyfelet és a témát.

Valós időben rangsorolja és a megfelelő személyhez irányítja az egyes feladatokat. Mindezt emberi operátorok manuális beavatkozása nélkül végzi. 😄 A hatás: Mérhető működési nyereség 20%-kal növelheti működési hatékonyságát, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal több munkát végezhet el gyorsabban.

2 teljes munkaidős alkalmazott kapacitása felszabadult, amely mostantól magas értékű stratégiai feladatokra fordítható.

Több mint 800 napi ügyfél-e-mail valós időben történő osztályozása A Super Agent most már úgy irányítja a munkát, ahogyan az ember tenné, de gépi sebességgel és méretben.

Készítsen

via Make

A Make egy vizuális automatizálási platform, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek elágazó logikára, komplex adatátalakításokra és többlépcsős munkafolyamatokra van szükségük. A lineáris fejlesztőktől eltérően ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a teljes munkafolyamatot egyszerre lássa egy vásznon, ami megkönnyíti a rendszerek közötti adatmozgás megértését, ahogy a munkafolyamatok egyre komplexebbé válnak.

A közelmúltban elindította a Make AI Agents szolgáltatást is, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az ügynöki automatizálást közvetlenül a forgatókönyveikbe ágyazzák, így ez egy megbízható lehetőség azoknak az ügynökségeknek, amelyek készek túllépni az alapvető automatizáláson.

Főbb funkciók

Használja a vizuális vászonépítőt útválasztókkal, iterátorokkal és aggregátorokkal, amelyek lehetővé teszik az adatok több útvonalra történő felosztását és a párhuzamos műveletek eredményeinek kombinálását.

Beépített adatátalakítási funkciók a dátumok átformázásához, a JSON elemzéséhez és a szövegek manipulálásához, külső eszközök használata nélkül.

Csatlakoztasson bármilyen REST API-t a HTTP modulhoz, ha előre elkészített integrációk nem állnak rendelkezésre, a több mint 3000 natív csatlakozó mellett.

A Make Grid irányítópultján egy pillanat alatt áttekintheti az összes forgatókönyvet, a végrehajtás állapotát, a hibaarányokat és a hitelkeret felhasználását az ügyfélszámlák között.

Szerezzen natív AI-ügynök támogatást, hogy az ügynöki lépéseket közvetlenül a meglévő munkafolyamatokba ágyazhassa.

Korlátozások

A vászon alapú felület megtanulása nem technikai felhasználók számára nehézséget jelenthet.

A kredit alapú árazás miatt a költségek nehezebben jósolhatók meg; minden művelet és kiváltó esemény krediteket fogyaszt, beleértve azokat is, amelyek nem kerülnek végrehajtásra.

Árazás

Ingyenes

Make Plan : 9 USD/hó

Vállalati vállalkozás

Értékelés készítése

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Make-ről a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy G2-értékelő véleményét:

A Make-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerű és intuitív az automatizálás létrehozása. Különösen értékelem, hogy milyen könnyen kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a Webflow és sok más, így komplex kódok nélkül is automatizálhatók a folyamatok.

A Make-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerű és intuitív az automatizálás létrehozása. Különösen értékelem, hogy milyen könnyen kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a Webflow és sok más, így komplex kódok nélkül is automatizálhatók a folyamatok.

Zapier

a Zapier segítségével

A Zapier több mint 8000 alkalmazást kapcsol össze egy trigger-and-action modellel, amelyet a nem technikai csapatok perceken belül beállíthatnak. Évek óta ez a legnépszerűbb megoldás az egyszerű, alkalmazások közötti automatizáláshoz, és a Zapier Agents hozzáadásával most már több lépéses, autonóm munkafolyamatokat is támogat, amelyek döntéseket hozhatnak és cselekedhetnek a csatlakoztatott eszközökön anélkül, hogy minden lépésnél manuális beavatkozásra lenne szükség.

A Zapier legfontosabb funkciói

Kódírás nélkül hozhat létre több lépésből álló Zaps-okat feltételes útvonalakkal, szűrőkkel és logikai ágakkal.

A Zapier ügynökök önállóan kezelik a döntésalapú feladatokat a csatlakoztatott alkalmazásokban, a potenciális ügyfelek minősítésétől az ügyfélkérések továbbításáig.

Több mint 8000 natív integráció, amely CRM-eket, projektmenedzsment eszközöket, e-mail platformokat és még sok mást fed le.

A Copilot AI asszisztens segít a munkafolyamatok létrehozásában, hibakeresésében és iterálásában egyszerű nyelv használatával.

A szűrők, útvonalak és formázók nem számítanak bele a feladat használatába, így a komplex munkafolyamatok költségei jobban kiszámíthatóak maradnak.

A Zapier korlátai

A feladat alapú árazás gyorsan skálázható azoknak az ügynökségeknek, amelyek több ügyfélszámlán nagy volumenű munkafolyamatokat futtatnak.

A költségek váratlanul megugorhatnak, ha a munkafolyamatok a hónap közepén elérik a feladatkorlátot, ami feladatonkénti túlfizetési számlázást eredményez.

Zapier árak

Ingyenes

Professzionális: 19,99 USD/hó

Csapat : 69 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Zapier értékelés

G2 : 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy G2-értékelő véleményét:

A Zapier egyszerűvé teszi az automatizálást, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai háttérrel. Lehetővé tette számomra, hogy több platformot (például a TikTok Lead Ads, a Meta Lead Forms és a Google Sheets) összekapcsoljak, így a leadkezelésünk sokkal gyorsabbá és szervezettebbé vált. A Zaps beállítása után megbízhatóan futnak a háttérben, és rengeteg manuális munkát megspórolnak nekünk.

A Zapier egyszerűvé teszi az automatizálást, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai háttérrel. Lehetővé tette számomra, hogy több platformot (például a TikTok Lead Ads, a Meta Lead Forms és a Google Sheets) összekapcsoljak, így a leadkezelésünk sokkal gyorsabbá és szervezettebbé vált. A Zaps beállítása után megbízhatóan futnak a háttérben, és rengeteg manuális munkát megspórolnak nekünk.

Milyen etikai kérdéseket kell figyelembe venniük az ügynökségeknek az AI-ügynökök bevezetésekor?

Az ügynökségek felelősek egy proaktív etikai keretrendszer bevezetéséért, amely nem veszélyezteti az ügyfelek adatainak integritását vagy az ügyfelekkel kiépített bizalmat.

Mielőtt bármilyen típusú AI-ügynököt alkalmazna, tisztában kell lennie a következő kérdésekkel:

Etikai kérdés Mit jelent ez az ügynökségének? Adatvédelem és hozzájárulás Az ügyfeleknek kifejezetten bele kell egyezniük abba, hogy adataikat egy ügynök feldolgozza, különösen a kommunikációs munkafolyamatokban. Előítéletek a döntéshozatalban Végezzen elfogultsági ellenőrzéseket a telepítés előtt és után. Használjon sokszínű és reprezentatív képzési adatkészleteket, hogy megakadályozza, hogy az ügynökök örököljék azokat a korábbi elfogultságokat, amelyek bizonyos ügyfélszámlák prioritását csökkentik vagy a kéréseket rossz útvonalra irányítják. Felelősség A telepítés előtt határozza meg a szerződéses feltételekben a felelősségre vonhatóságra vonatkozó záradékokat. Ha egy ügynök határidő elmulasztását, hibás teljesítést vagy pénzügyi veszteséget okoz, akkor egyértelmű felelősségi láncnak kell lennie. Adatbiztonság Az ügynököket vállalati szintű biztonsági protokollok keretében működtesse, szigorú hozzáférés-ellenőrzéssel, minden végrehajtott művelet auditálásával és egyértelmű adatmegőrzési irányelvekkel. Túlzott automatizálás Ne cserélje le teljesen az emberi ítélőképességet az ügyfelekkel kapcsolatos munkafolyamatokban a gyorsabb növekedés érdekében. Az ügyfelek észreveszik, ha eltűnik a személyes figyelem, és egyetlen ügynök sem képes lemásolni egy jó ügyfélkapcsolati menedzser kapcsolati intelligenciáját.

Szuper ügynökök létrehozása az ügynökség munkafolyamatához

Ügynöksége munkafolyamatai a növekedés során folyamatosan fejlődni fognak. Intelligens ügynökökre van szüksége, amelyek felgyorsíthatják a teljesítést és biztosíthatják a rutinműveletek következetességét, még akkor is, ha az ügyfelek igényei növekednek.

A fragmentált eszközök azonban fragmentált ügynököket eredményeznek. Ha az adatok, a kommunikáció és a projektek különálló rendszerekben találhatók, az ügynökök nem rendelkeznek a megbízható működéshez szükséges kontextussal.

A ClickUp konvergált AI munkaterülete egy helyen egyesíti a feladatait, dokumentumait, ütemterveit és ügyfél-munkafolyamatait, így a Super Agents teljes áttekintést kap a munka koordinálásához, a kockázatok feltárásához és a teljesítés folyamatos előrehaladásához. Készítse el egyszer, telepítse a munkafolyamatokba, és hagyja, hogy ügynöksége olyan átláthatósággal és ellenőrzéssel működjön, amelyet a manuális koordináció nem tud nagy léptékben fenntartani.

Készen áll az ügynökségéhez előre elkészített ügynökök telepítésére? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on ✅

GYIK

Vannak olyan kód nélküli, drag-and-drop ügynöképítők, amelyekkel technikai ismeretek nélkül is építhet. Ügynököket természetes nyelven is építhet, egyszerűen leírva a kívánt ügynököt, és hagyva, hogy a platform konfigurálja azt.

A megfelelő választás végső soron attól függ, hogy hogyan van felépítve a mesterséges intelligencia rendszer, és milyen követelményeket támaszt az ügynökség munkafolyamatai. A GPT-4 és a Claude jól kezeli a logikai és nyelvcentrikus feladatokat, míg a Gemini inkább mélyreható logikai feladatokra és széles körű ismeretek visszakeresését igénylő feladatokra alkalmas.

Az ügynökök gondolkodási és cselekvési képessége az alapul szolgáló adatok minőségétől és relevanciájától függ. Táplálja őket tiszta, címkézett, strukturált adatokkal, alkalmazzon RAG-ot, ha az adatokat több forrásból kell begyűjteni, és hatékonyan strukturálja a promptot egyértelmű határokkal, hogy csökkentse a hallucinációkat.

A rosszul definiált utasítások, a gyenge vagy inkonzisztens adatforrások, a visszacsatolási hurok hiánya és a túl korai emberi felügyelet megszüntetése a leggyakoribb okok, amelyek miatt az ügynökök meghibásodnak az élő környezetben.

Igen. Az AI-ügynökök rövid és hosszú távú memóriát használnak a kontextus kezeléséhez. A rövid távú memória egy adott munkamenet kontextusát kezeli, míg a hosszú távú memória a munkamenetek közötti történeti adatokat tárolja, általában vektoros adatbázisban.

A költség a modelltől, a felhasználás mennyiségétől és a platformtól függ. Az API-költségek olyan modellek esetében, mint a GPT-4, tokenalapúak. A nagy gyakoriságú, összetett munkafolyamatok gyorsan drágává válhatnak, ha nem figyelik őket.

Nem. Az ügynökök a végrehajtást és a koordinációt végzik. A stratégia, az ügyfélkapcsolatok, a kreatív döntések és a felelősségvállalás továbbra is emberi beavatkozást igényelnek. Az ügynökök egyszerűen csak gyorsabbá és ügyesebbé teszik a csapatát.