GDPR-megfelelőségi ellenőrzőlista: lépések és eszközök az adatvédelem biztosításához

Mindannyian hallottunk már az általános adatvédelmi rendeletről (GDPR).

Ez adatvédelmi kérdés, igaz? Lényegében igen. De a vállalkozások számára ez alapvető változást jelent abban, ahogyan ügyfeleikkel és célközönségükkel kommunikálnak és kapcsolatot tartanak.

Például a Meta 1,3 milliárd dolláros bírságot kapott azért, mert nem tartotta be a GDPR által meghatározott adatvédelmi paramétereket. 😲

Tehát, ha ügyfelei vannak az EU régióban, akkor ezt a dolgot rendbe kell hoznia, és minél hamarabb!

Ez a blogbejegyzés világos képet ad a GDPR-nak való megfelelésről, egy praktikus ellenőrzőlistát tartalmaz annak eléréséhez, valamint néhány hasznos eszközt a folyamat automatizálásához és egyszerűsítéséhez.

Kezdjük! 🎢

GDPR 101: Az alapok megértése

Mi az a GDPR?

A GDPR az EU által bevezetett szabályozás, amelynek célja a régióban élő személyek adatainak védelme. Meghatározza, hogy az EU polgárainak személyes adatait a vállalkozások hogyan gyűjthetik, tárolhatják, használhatják és végezhetik.

A törvény 2018 májusában lépett hatályba, és jelentősen befolyásolta a vállalatok és az ügyfelek közötti interakciókat. Ez a kimerítő iránymutatás az adatvédelem három átfogó aspektusának szabályozására jött létre:

Adatvédelem: A GDPR nagyobb ellenőrzést biztosít az egyéneknek személyes adataik felett, beleértve a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, a feldolgozás korlátozása, az adatok hordozhatósága, a feldolgozás elleni tiltakozás és az adatfeldolgozási tevékenységekről való tájékoztatás jogát.

Adatbiztonság: A vállalatoknak megfelelő technikai és szervezeti A vállalatoknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell végrehajtaniuk a személyes adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy megsemmisítés elleni védelme érdekében.

Felelősség: A vállalatok felelősek a GDPR-nak való megfelelés bizonyításáért. Ez magában foglalja az adatvédelmi hatásvizsgálatok (DPIA) elvégzését a magas kockázatú adatkezelési tevékenységek, például a banki tevékenységek esetében, valamint bizonyos esetekben adatvédelmi tisztviselő (DPO) kinevezését.

🚦Ne feledje: Bármely szervezet, amely EU-lakosok személyes adatait gyűjti vagy feldolgozza, függetlenül a vállalat székhelyétől, meg kell felelnie a GDPR előírásainak. Ez magában foglalja a kisvállalkozásokat, a multinacionális vállalatokat és még a nonprofit szervezeteket is.

Milyen adatokról van szó?

A GDPR a személyazonosításra alkalmas információkra (PII) összpontosít, amelyek bármely olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve felhasználhatók egy személy azonosítására. Példák:

Közvetlen azonosítók: név, cím, társadalombiztosítási szám vagy azzal egyenértékű szám, telefonszám, e-mail cím

Közvetett azonosítók: nem, faj, születési dátum, földrajzi jelző, foglalkozás, demográfiai adatok

Érzékeny személyes adatok: jogosítvány száma, útlevél száma, biometrikus adatok, pénzügyi információk, orvosi adatok, elektronikus és digitális fiókadatok, alkalmazotti személyi adatok, jelszóadatok, iskolai azonosító számok

Mit jelent ez a vállalkozások számára?

A GDPR szempontjából Ön vagy adatkezelő, vagy adatfeldolgozó, aki az EU polgárainak adataival dolgozik. Attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik, az Önnel szemben támasztott elvárások vállalkozásként eltérőek lehetnek.

Adatkezelő: Ez az a szervezet, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját. Felelős a GDPR-nak való megfelelés biztosításáért.

Adatfeldolgozó: Ez az a szervezet, amely az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelő utasításait kell követniük.

Egy valós példában az adatkezelő lehet egy kórház, az adatfeldolgozó pedig egy felhőalapú tárolási szolgáltató, ahol a kórház tárolja a betegek adatait. Adatkezelőként a kórház dönti el, hogy milyen információkat tárol és hogyan használja azokat. A felhőszolgáltató (adatfeldolgozó) egyszerűen csak biztonságosan tárolja az adatokat a kórház utasításainak megfelelően.

🚦Ne feledje: a GDPR nagyobb felelősséget ró az adatkezelőkre, hogy minden üzleti folyamatukba beépítsék és megvalósítsák az adatvédelmet.

GDPR: adatvédelmi törvény vagy információbiztonsági törvény?

Az adatvédelmi és az információbiztonsági törvényeket gyakran szinonimaként használják, de közöttük vannak finom különbségek. Mindkettő az egyének adatainak védelmét célozza, de kissé eltérő szemszögből közelítik meg a kérdést.

A adatvédelmi törvények legszélesebb értelemben védenek az egyéneket a magánéletükbe és fizikai térükbe való behatolásoktól, például a nem kívánt otthoni látogatásoktól. Az információvédelmi törvények viszont kifejezetten a személyes adatok, például az IP-címek vagy az e-mailek védelmére összpontosítanak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy szolgáltatás, amelyre feliratkozott, a telefonja GPS-én keresztül hozzáférhet a tartózkodási helyéhez, és a tartózkodási helyére szabott frissítéseket küldhet Önnek, vagy egy szállítási szolgáltatás a lakcímére szállíthatja az árukat. Ha ezek közül bármelyik vállalkozás adatvédelmi incidenst szenved, a lakcímét hirtelen mindenki megismerheti, és azt visszaélésszerűen felhasználhatják.

Ebben az összefüggésben, bár a GDPR elsősorban a személyes adatokat védi, szélesebb körű adatvédelmi kérdéseket is érint.

A GDPR nem csak az adatvédelemről szól. Alapvető jogokról is szól, beleértve a magánélethez való jogot és az elfeledtetéshez való jogot.

A GDPR-megfelelőség ellenőrzőlista: útmutató az adatvédelemhez

Most, hogy megfejtettük a GDPR kódját (vagy legalábbis az alapjait!), nézzük meg azokat a főbb lépéseket, amelyeket fel kell venni a GDPR-ellenőrzési ellenőrzőlistára a megfelelés érdekében.

1. Térképezze fel adatforrásait

Mielőtt megvédhetné az adatokat, meg kell értenie, hogy milyen adatokat gyűjt. Végezzen ellenőrzést, hogy azonosítsa az összes személyes adatot, amelyet vállalkozása gyűjt, azok forrását és felhasználásukat.

Ahhoz, hogy ezt hatékonyan megtehesse, a következőket kell figyelembe vennie:

Adatleltár: Készítsen részletes leltárt az összes összegyűjtött személyes adatkategóriáról, beleértve a neveket, címeket, elérhetőségeket, pénzügyi adatokat, biometrikus adatokat és egyebeket.

Adatforrások: Azonosítsa az adatok forrásait, például webhelyeket, űrlapokat, harmadik fél szolgáltatókat vagy fizikai interakciókat.

Adatfeldolgozási tevékenységek: Határozza meg, hogyan használják az adatokat, beleértve a tárolást, feldolgozást, továbbítást és megosztást.

Adattárolás: Hozzon létre olyan adattárolási irányelveket (az adatok rendszerben való tárolásának időtartamára vonatkozóan), amelyek összhangban vannak a GDPR elveivel, és minimalizálják a személyes adatok tárolását.

Adatáramlás: Térképezze fel az adatáramlást a szervezeten belül és a külső felek felé. Például egy harmadik fél szállítási szolgáltató, amely a szállítási megrendelését végzi, ebbe a kategóriába tartozik.

💡 Profi tipp: A ClickUp CRM egy átfogó adatkezelési megoldás lehet az ügyféladatok feltérképezéséhez és tárolásához. Az értékesítési leadek e-mail címeinek rögzítésétől az ügyfélutak és az egyéb interakciók nyomon követéséig segít az összes adatot egy helyen rendszerezni.

Kezelje ügyfélfiókjait, egyszerűsítse munkafolyamatait és automatizálja ügyfélkapcsolatait a ClickUp CRM segítségével

2. Vegyünk fel egy adatvédelmi tisztviselőt (DPO)

A DPO az adatvédelem egyetlen kapcsolattartója a szervezeten belül.

Adatvédelmi szakértőként az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik arról, hogy a szervezet adatkezelési gyakorlatai megfeleljenek a GDPR követelményeinek. Feladatai közé tartozik az érintettek kérelmeinek kezelése, az adatvédelmi incidensek kezelése, a kockázatértékelésekben való közreműködés, valamint a kapcsolatok fenntartása az adatvédelmi hatóságokkal.

Ahhoz, hogy valaki adatvédelmi tisztviselőnek minősüljön, rendelkeznie kell adatvédelmi jogi szakértelemmel, és könnyen elérhetőnek kell lennie a munkavállalók és az érintettek számára. Képzett adatvédelmi tisztviselő kinevezésével bizonyíthatja elkötelezettségét az adatvédelem iránt, csökkentheti a szabályszegés kockázatát, és növelheti vállalkozása hitelességét az ügyfelek körében.

3. Dokumentálja a GDPR-folyamatot az elejétől a végéig

Dokumentáljon mindent! Az adatfeldolgozási politika kidolgozása magában foglalja az egyes folyamatok leírását, hogy pontosan meg tudja határozni, hol tárolják az ügyfelek adatait, vagy mennyi ideig tárolják azokat, miután például lemondták előfizetésüket.

Győződjön meg arról, hogy a folyamat áttekintése és a részletes információk egyértelműen meghatározottak és hozzáférhetők minden olyan csapat számára, amelynek rendszeresen frissítenie vagy hivatkoznia kell rájuk.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy központosított, könnyen hozzáférhető nyilvántartást vezessen adatkezelési tevékenységeiről, beleértve az adatok típusát, az adatgyűjtés jogalapját és a megőrzési időtartamot.

A megfelelőségi dokumentáció nem feltétlenül unalmas; próbálja ki a ClickUp Docs szolgáltatást!

Készítsen külön dokumentumokat a megfelelés különböző aspektusairól, például az adatok feltérképezéséről, az adatmegőrzési irányelvekről, az adatvédelmi incidensekre való reagálási tervekről és a kockázatértékelésekről.

Ezeket a dokumentumokat beágyazott oldalak segítségével hierarchikus struktúrába rendezheti, így könnyen navigálhat és hivatkozhat rájuk. Használhatja a ClickUp együttműködési funkcióit is, például az @mentions funkciót, hogy bevonja a folyamatba a releváns csapatokat és személyeket, így biztosítva, hogy mindenki összhangban legyen és tájékozott legyen.

4. Értékelje újra adatgyűjtési folyamatait

Tényleg szüksége van az összes adatra? A GDPR hangsúlyozza az adatok minimalizálásának elvét, amely szerint a szervezeteknek csak a konkrét célokhoz szükséges személyes adatokat szabad gyűjteniük és feldolgozniuk.

A megfelelés biztosítása érdekében rendszeresen értékelje adatgyűjtési gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy az csak a szükséges mértékben és az üzleti céljaival arányosan történik. Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

A célhoz kötöttség

Győződjön meg arról, hogy az összegyűjtött adatok közvetlenül kapcsolódnak üzleti céljaihoz, és nem használják őket nem szándékolt célokra. Például a megrendelések feldolgozásához egy e-kereskedelmi webhely gyűjthet ügyfélneveket, címeket és fizetési információkat. Ezeket az adatokat nem szabad célzott reklámozásra használni az ügyfél hozzájárulása nélkül.

Adatminimalizálás

Határozza meg, hogy vannak-e olyan adatmezők, amelyeket eltávolíthat vagy anonimizálhat anélkül, hogy az adatgyűjtés célját veszélyeztetné. Egy közösségi média platform kezdetben gyűjtheti a felhasználók teljes nevét, e-mail címét és születési dátumát. Ha azonban a platform csak a felhasználónevek és e-mail címek megadásával is megfelelően működik, akkor minimalizálnia kell a személyes adatok gyűjtését.

Adattárolás

Állítson be megfelelő adatmegőrzési irányelveket, hogy az adatok ne legyenek a szükségesnél hosszabb ideig tárolva. A szabályozási előírások betartása érdekében egy bank meghatározott ideig megőrizheti a hitelkártya-igénylések adatait. A kötelezően előírt időszak letelte után ezeket az adatokat anonimizálni vagy törölni lehet.

Hozzájárulás

Ha a feldolgozás jogalapjaként a hozzájárulásra támaszkodik, győződjön meg arról, hogy az szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű. Egy mobilalkalmazás megkéri a felhasználókat, hogy hozzájáruljanak a helyadatok gyűjtéséhez személyre szabott ajánlások érdekében. A hozzájárulásnak szabadon adottnak és konkrétnak kell lennie (például csak az alkalmazás használata során lehet hozzáférni a helyadatokhoz).

Jogszerű érdekek

Ha jogos érdekekre támaszkodik, gondosan mérlegelje, hogy azok felülmúlják-e az egyén érdekeit, jogait és szabadságait. Egy hírügynökség feldolgozhatja az újságírók elérhetőségi adatait a kommunikáció és az együttműködés megkönnyítése érdekében. Ez jogos érdeknek tekinthető az újságírói tevékenységek szempontjából.

🌈 Tudta? A SOC 2 egy GDPR-hez hasonló keretrendszer, amely szorosabban kapcsolódik az amerikai vállalkozásokhoz. Ez egy önkéntes szabvány, amelyet a szervezetek használnak az adatbiztonság és az adatvédelem iránti elkötelezettségük bizonyítására. Míg a GDPR az Európai Unión belüli személyek személyes adatainak védelmére összpontosító jogi szabályozás, a SOC 2 kiegészítő szabványnak tekinthető. A SOC 2-nek való megfeleléssel bizonyíthatja, hogy adatkezelésért felelős üzleti szervezet, és betartja a globálisan elismert adatbiztonsági intézkedéseket.

5. Vigyázzon az adatvédelmi incidensekre, és cselekedjen gyorsan

A GDPR szerint az adatvédelmi incidensek bejelentésekor a szervezeteknek fel kell mérniük az egyének jogait és szabadságait érintő potenciális kockázatokat. Ehhez figyelembe kell venni a veszélybe került adatok típusát, a jogosulatlan hozzáférés valószínűségét és az érintett egyénekre gyakorolt potenciális következményeket.

A GDPR előírja, hogy az adatvédelmi incidenseket 72 órán belül be kell jelenteni, ha azok nagy kockázatot jelentenek az egyének jogaira és szabadságaira nézve.

Sok esetben a szervezeteknek közvetlenül is értesíteniük kell az érintett személyeket, és egyértelmű információkat kell nyújtaniuk az adatvédelmi incidensről, az érintett adatokról és a probléma megoldása érdekében tett lépésekről.

Ezenkívül alapos vizsgálat szükséges a jogsértés okának megértéséhez és a megelőző intézkedések végrehajtásához. Elengedhetetlen az egész folyamat részletes nyilvántartása, beleértve a jogsértés bejelentésére és annak hatásának enyhítésére tett lépéseket is.

Példa: a British Airways adatvédelmi incidense 2018-ban a British Airways jelentős adatvédelmi incidenst szenvedett el , amely körülbelül 500 000 ügyfelet érintett. A hackerek jogosulatlanul hozzáfértek a légitársaság foglalási rendszeréhez, és ellopták az ügyfelek személyes adatait, például nevüket, címüket, fizetési kártyájuk adatait és utazási útvonalukat. Ez a jogsértés egyértelműen megsértette a GDPR-t, mivel nagy léptékű, jogosulatlan személyes adatkezeléssel járt. A British Airways-t az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatala (ICO) 20 millió fontra büntette az incidens miatt.

6. Tegye prioritássá az adatgyűjtés átláthatóságát

Ügyfelei joggal tudni szeretnék, hogy pontosan milyen adatokat gyűjt és hogyan használja fel azokat. Íme néhány lépés, amellyel biztosíthatja adatgyűjtési folyamatainak átláthatóságát:

Világos és tömör adatvédelmi irányelvek: Biztosítson könnyen hozzáférhető, érthető adatvédelmi irányelveket, amelyek világosan ismertetik az adatkezelési gyakorlatot. Ezeket az irányelveket egyszerű nyelven kell megfogalmazni, és kerülni kell a jogi szakzsargont.

Tájékozott hozzájárulás: A hozzájárulás beszerzésének folyamatában határozza meg az adatgyűjtés céljait, a gyűjtött adatok típusait és az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az érintettek hozzáférési kérelmei: Az érintettek hozzáférési kérelmeire haladéktalanul és átfogóan válaszoljon. Ez azt jelenti, hogy az érintetteknek másolatot kell adni a személyes adataikról és arról, hogy azok hogyan kerülnek feldolgozásra.

Harmadik felekkel történő adatmegosztás: Ha személyes adatokat oszt meg harmadik felekkel, gondoskodjon arról, hogy megfelelő biztonsági intézkedések legyenek érvényben az adatok védelme érdekében, és hogy a harmadik felek is megfeleljenek a GDPR előírásainak.

7. Gondoskodjon a kiskorú ügyfelek szülői hozzájárulásáról

A GDPR előírja, hogy a vállalkozásoknak a legtöbb EU-országban szülői vagy törvényes gondviselői hozzájárulást kell beszerezniük, mielőtt 16 év alatti gyermekek személyes adatait feldolgoznák.

A felhasználók életkorának ellenőrzéséhez alkalmazzon megbízható módszereket, például szülői hozzájárulás megkövetelését vagy életkor-ellenőrző szolgáltatások igénybevételét. A szülői hozzájárulás megszerzése esetén annak önkéntesnek, konkrétnak, tájékozottnak és egyértelműnek kell lennie.

Ezenkívül vezessen részletes nyilvántartást a hozzájárulási folyamatról, beleértve a hozzájárulás dátumát, módját és a hozzájáruló fél személyazonosságát. Adjon hozzá további lépéseket annak biztosítására, hogy gyermekektől ne gyűjtsenek érzékeny információkat, és hogy adataikat ne tárolják a szükségesnél hosszabb ideig.

Példa: TikTok kontra Ír Adatvédelmi Bizottság A TikTok 379 millió dolláros bírságot kapott az ír adatvédelmi bizottságtól (DPC), mert nem védte megfelelően a gyermekek személyes adatait. A DPC megállapította, hogy a TikTok nem szerezte meg a GDPR által előírt érvényes hozzájárulást a 13 év alatti gyermekektől. Ezenkívül a DPC bírálta a TikTokot, mert nem tett eleget annak érdekében, hogy megakadályozza a gyermekek számára a potenciálisan káros tartalmak megtekintését. Ez az egyik legnagyobb bírság, amelyet a GDPR alapján szabtak ki, ami rávilágít a gyermekek online adatainak védelmének fontosságára.

8. Alkalmazzon kettős opt-in hozzájárulást

A valóban tájékozott hozzájárulási folyamat elősegítése érdekében gyűjtsön kifejezett hozzájárulást az ügyfelektől, mielőtt marketing célokra feldolgozná adataikat, beleértve e-mail címeiket is. A kettős opt-in folyamat egy hatékony módszer annak biztosítására, hogy az egyének tudatosan és önként iratkozzanak fel egy e-mail listára.

Hogyan működik a kettős opt-in?

Első előfizetés: Amikor egy személy megadja e-mail címét, hogy feliratkozzon egy e-mail listára, megerősítő e-mailt kap. Megerősítés: Az érintett személynek a megerősítő e-mailben található linkre vagy gombra kell kattintania a feliratkozási folyamat befejezéséhez.

Ez a kétlépcsős ellenőrzési folyamat segít megelőzni a spameket és biztosítja, hogy az egyének aktívan hozzájáruljanak az e-mailek fogadásához. A kettős opt-in folyamat bevezetésével csökkentheti annak kockázatát, hogy nem kívánt e-mailes marketing miatt jelölést kapjon.

Rendszeresen ellenőrizze és frissítse adatvédelmi irányelveit, hogy azok tükrözzék az adatkezelési gyakorlatában vagy a jogi követelményekben bekövetkezett változásokat. Az adatvédelmi irányelveinek optimális állapotban tartása érdekében összpontosítson a következő szempontokra:

Pontosság: Győződjön meg arról, hogy az adatvédelmi irányelvekben szereplő információk pontosak és naprakészek.

Hozzáférhetőség: Tegye adatvédelmi irányelveit könnyen hozzáférhetővé webhelyén, és helyezzen el egy linket hozzájuk más releváns oldalakon is.

Következetesség: Győződjön meg arról, hogy adatvédelmi irányelvei összhangban vannak a tényleges adatkezelési gyakorlatával.

💈Bónusz: Inspirációt keres? Tekintse meg a ClickUp adatvédelmi irányelveit.

Példa a ClickUp adatvédelmi irányelveiből

10. Mérje fel a harmadik felek kockázatait

Adatfelelős üzleti szervezetként Önnek kell ellenőriznie, hogy harmadik fél partnerei megfelelnek-e a GDPR előírásainak. Tudjuk, hogy ez könnyebb mondani, mint megtenni! De itt van egy folyamatáttekintés, amely segít kidolgozni a harmadik felek auditálására vonatkozó irányelveket:

Készítsen egy egyértelmű adatfeldolgozási megállapodást, amelyben felvázolja a munka hatókörét, a megosztott adatokat, a biztonsági intézkedéseket és mindkét fél felelősségi körét.

Végezzen alapos átvilágítást ezekről a harmadik felekről, értékelje adatvédelmi irányelveiket, tanúsításaikat és referenciáikat.

Mérje fel az adatok megosztásával járó kockázatokat, figyelembe véve olyan tényezőket, mint az adatok érzékenysége, a feldolgozási tevékenységek és földrajzi elhelyezkedésük, függetlenül attól, hogy az EU-n belül vagy kívül találhatók-e.

Rendszeresen ellenőrizze a megfelelést és végezzen auditokat.

Hú, ez egy elég hosszú ellenőrzőlista. Szerencsére nem kell egyedül végigjárnia ezt a megfelelési utat.

Számos digitális GRC eszköz egyszerűsítheti a folyamatot és megkönnyítheti az életét, és ezek egyike a ClickUp. Az all-in-one projektmenedzsment platformként a ClickUp könnyedén átveheti a GDPR-megfelelés központi irányításának szerepét.

Egy olyan bonyolult folyamat beállítása, mint a GDPR-megfelelőségi ellenőrzőlista, lépésről lépésre történő megközelítést igényel, és mi a ClickUp-nál pontosan ezt tesszük. 🪜

Az olyan funkciók, mint a ClickUp feladatellenőrző listák, arra szolgálnak, hogy lebontsák és kezeljék az ilyen összetett folyamatokat. Gondoljon rájuk úgy, mint a feladatokon belüli teendőlistákra. Ellenőrző listák létrehozásával egyértelműen meghatározhatja a feladat elvégzéséhez szükséges konkrét lépéseket, kioszthatja azokat a csapat tagjai között, és nyomon követheti azok előrehaladását.

A ClickUp feladatellenőrző listáival könnyedén létrehozhat ellenőrző listákat az egyes feladatokhoz.

A ClickUp feladatok ellenőrzőlistáinak használatához egyszerűen hozzon létre egy új feladatot, kattintson a feladat „Ellenőrzőlisták” fülére, és adja hozzá az egyes lépéseket. Ezután a megfelelés ellenőrzőlistáját kisebb, könnyebben kezelhető alfeladatokra oszthatja, például így:

Alfeladatok létrehozása ellenőrzőlistákban

Miután az összes lépés készen áll a feladatlistákban, rendelje hozzá az egyes feladatokat a megfelelő csapatokhoz, például a jogi csapathoz, hogy elindulhasson a folyamat.

A ClickUp Gantt-diagram nézetét is használhatja, hogy idővonalon vizualizálja ezt a folyamatot, nyomon kövesse az előrehaladást, és világos idővonal-becsléseket készítsen a projekt befejezésére vonatkozóan.

A ClickUp Gantt-diagramjaival vizualizálhatja a legfontosabb feladatait

De ez még nem minden. Miután kialakította a folyamatot, használja a ClickUp Automation szolgáltatást, hogy a meghatározott szabályok alapján végrehajtsa a konkrét műveleteket. Például beállíthat egy egyéni automatizálást, amely háromhavonta értesíti az embereket, hogy adják hozzá, vizsgálják felül és frissítsék az adatvédelmi irányelveket.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, hogy a megfelelőségi feladatok a folyamat során haladjanak előre

Végül pedig a GDPR-nak való megfelelés rengeteg dokumentációval jár.

Ha a folyamat bármely pontján elakad, használja a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, amely segít Önnek a politikák könnyen érthető, egyszerű nyelven történő megfogalmazásában, vagy akár a GDPR-rel kapcsolatos iparági legjobb gyakorlatok kutatásában is.

A ClickUp Brain AI Writer segít gyorsabban elkészíteni a dokumentáció vázlatát.

Ezenkívül a ClickUp egyedi sablonokkal is rendelkezik, amelyek megkönnyítik az ellenőrzőlista tervezési folyamatát.

A ClickUp segítségével könnyű a megfelelés

Egy jól felépített GDPR-megfelelőségi ellenőrzőlista elengedhetetlen ahhoz, hogy szervezeted megfeleljen ennek a fontos szabályozásnak a követelményeinek.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói hatékony platformot biztosítanak a GDPR-megfelelőségi ellenőrzőlista létrehozásához és kezeléséhez. Ezzel a látszólag bonyolult folyamatot kisebb, kezelhető feladatokra bontva hatékonyan nyomon követheti az előrehaladást, azonosíthatja a potenciális problémákat és biztosíthatja a megfelelőséget.

A folyamat vázlatos leírásától a felelősségek kiosztásán, az előrehaladás nyomon követésén és a csapatával való együttműködésen át a ClickUp segíthet abban, hogy megfelelési projektje a tervek szerint haladjon.

