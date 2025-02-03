ClickUp blog
A 10 legjobb megfeleléskezelési eszköz és szoftver 2025-ben

Engineering Team
2025. február 3.

Ha Ön is olyan, mint a legtöbb vállalkozás, akkor valószínűleg nehezen tart lépést a megfeleléssel kapcsolatos folyamatfejlesztési technikákkal.

A mai vállalatok egyre többet fektetnek a szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megfelelőségi és kockázatkezelési eszközökbe.

A megfelelőségi automatizálási szoftvermegoldás segít kiküszöbölni a nem hatékony folyamatokat és a papírmunkát, miközben biztosítja, hogy mindig naprakész legyen a legújabb szabályozási követelményekkel kapcsolatban.

Az üzleti igényeinek leginkább megfelelő megfelelőségkezelési szoftverek megtalálásához kövesse az alábbi lépéseket:

  • Kezdje azzal, hogy áttekinti a megfelelés és a kockázatkezelés helyzetét az Ön vállalkozásának és iparágának közvetlen környezetében.
  • Azonosítsa a releváns követelményeket az összes üzleti érdekelt féllel folytatott megbeszélések során
  • Végül pedig hozzon létre egy optimalizált kockázatcsökkentési folyamatot és infrastruktúrát.

A jó hír az, hogy mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett, és kiválasztottuk a legjobb szabályozási megfelelési szoftvermegoldásokat, amelyek közül választhat.

Akkor vágjunk is bele! ?

Mik azok a megfeleléskezelő eszközök?

A megfeleléskezelő eszközök segítenek a vállalkozásoknak a belső irányelvek, az iparági követelmények, valamint a szabályozási és jogi protokollok betartásában. Néha szabályozási megfeleléskezelő eszközöknek is nevezik őket, és segítenek a vállalkozásoknak számos kockázatkezelési feladat automatizálásában, az auditok ütemezésében és az etikai gyakorlatok betartásában.

Az iparági minőségjavítási és munkaügyi szabványok betartásával a vállalkozások megőrizhetik jó hírnevüket és elkerülhetik a szabályszegés kockázatát.

A skálázható megfeleléskezelő eszköz jelentősen javíthatja vállalatának kockázatértékelését és biztosíthatja a kockázatkezelési szabványok betartását.

Mit kell keresnie a megfelelőségi menedzsment eszközökben?

A vállalkozásához legmegfelelőbb megfelelőségi menedzsment megoldás megtalálása nehéz feladat lehet, mivel a piacon számos lehetőség áll rendelkezésre, amelyek mindegyike különböző funkciókkal és előnyökkel rendelkezik.

Mint bármely más B2B vállalati szoftver esetében, határozza meg a nem megkerülhető paramétereket, hogy megtalálja a szervezetének legmegfelelőbb megfelelőségkezelési megoldást. Összeállítottunk egy listát a megfelelőségkezelési szoftverekben elengedhetetlen funkciókról:

  • Adatbesorolási képesség: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz segít Önnek megfelelni az adatvédelmi előírásoknak, például a GDPR-nek. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lennie az adatok érzékenységük szerint történő besorolására, valamint a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazására azok védelme érdekében.
  • Valós idejű riasztások: Nem szeretné, ha a vállalatnál a beállított küszöbértékek alapján szabályszegés történne, és ez váratlanul érné. Egy jó eszköz valós idejű vörös riasztásokat küld, hogy a lehető leghamarabb reagálhasson és foglalkozhasson a kritikus eseménnyel.
  • Integráció a technológiai rendszerével: A többi szoftverplatformjával szinkronizálható megfelelési szoftver megkönnyíti az összes üzleti tevékenység nyomon követését.
  • Kiterjedt jelentéskészítési lehetőségek: A szabályozási és megfelelési kérdések gyakran apró részletekről szólnak. Ezért győződjön meg arról, hogy az Ön eszköze képes-e testreszabott, iparág-specifikus jelentéseket készíteni a kockázati helyzetekről, a szabályok betartásáról, a munkavállalók tevékenységéről stb.
  • Intelligens jelszó- és hozzáféréskezelés: Nem szeretné kockáztatni, hogy a szabályozási megfeleléssel kapcsolatos érzékeny adatai jogosulatlan felhasználók számára láthatóvá váljanak. Győződjön meg arról, hogy a szabályozási megfelelés-kezelő eszköze szerepköralapú hozzáférést biztosít, és automatikusan eltávolítja az inaktív felhasználói fiókok hozzáférését.
  • Egyszerű felület: A könnyen használható eszköz gyorsabb megfelelési képzést és szélesebb körű alkalmazást biztosít a csapatok számára. Keressen tehát olyan eszközt, amely felhasználóbarát kialakítású és intuitív funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűvé teszik a megfeleléskezelést.
  • Szakértői támogatás: Győződjön meg arról, hogy a szabályozási megfelelés-kezelő szoftvere hozzáférhető és reagálóképes támogató csapattal rendelkezik, hogy a hibaelhárítás és a szabályozási frissítések is megoldódjanak.

A 10 legjobb megfelelőség-kezelési eszköz

Most, hogy már rendelkezik az értékelési paraméterekkel, tekintse meg ezt a rövid listát a megfelelőségkezelési eszközökről, amelyek csökkenthetik vállalkozása megfelelőségi kockázatát.

1. Resolver

Resolver
a Resolver segítségével

A Resolver egy integrált platform, amely különböző megfeleléskezelési modulokat ötvöz, mint például a kockázatértékelés, az incidensek kezelése és az auditfolyamatok. Összegyűjti az összes kockázati adatot, és azokat az Ön üzleti környezete alapján elemzi, segítve Önt a potenciális fenyegetések és sebezhetőségek azonosításában és csökkentésében.

A Resolver kiemelkedik a kritikus bevezetési fázisban nyújtott technikai segítségnyújtással és testreszabott beállítással. Ezenkívül támogató csapatuk rendszeresen megosztja az információkat, hogy frissíthesse vállalati biztonsági intézkedéseit.

A Resolver legjobb funkciói

  • Csökkentse a megfelelés terén jelentkező fáradtságot az ismétlődő információkérés kiküszöbölésével. A Resolver teljesen integrált GRC platformja lehetővé teszi az adatok megosztását és láthatóságát az audit, kockázatkezelés és megfelelés csapatok számára.
  • Készítsen részletes dokumentációt, jelentéseket és bizonyítékokat a szabályozó hatóságok számára egyetlen gombnyomással
  • Használja ki a platform elemzési és jelentéskészítési funkcióit, és szerezzen hasznos információkat a jelenlegi megfelelési állapotról és a potenciális kockázati területekről.
  • Konfigurálja és testreszabja a Resolver platformot a vállalatára vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően
  • Valós időben együttműködhet és kommunikálhat belső csapataival, így vállalkozása minden tagja közösen dolgozhat a megfelelés és a szabályozási kötelezettségek teljesítésén.

A Resolver korlátai

  • Az első használatkor a felhasználóknak szükségük lehet némi képzésre, hogy megszokják a platformot.

Resolver árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Resolver értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

2. Predict360

Predict360
a Predict360 segítségével

A Predict360 a 360factors zászlóshajója. Számos megfelelési eszközt egyesít egy SaaS platformon, amely gondoskodik a megfelelési kockázatokról és ellenőrzésekről, a szabályzatokról és eljárásokról, a kötelező alkalmazotti képzésekről és a szabályozási követelményekről.

A Predict360 a megelőző kockázatkezelésre specializálódott, segítve a vállalkozásokat a működési kockázatok könnyű előrejelzésében és csökkentésében. Ezenkívül AI-kiegészített megoldása egyetlen felhőalapú platformon keresztül automatizálja a szervezet egészére kiterjedő megfeleléshez szükséges feladatokat és munkafolyamatokat.

A Predict360 legjobb funkciói

  • Készítsen kimerítő keretrendszereket és kérdésekből álló adatbázisokat kockázati felméréseihez és ellenőrzéseihez
  • Állítson be megfelelési küszöbértékeket, és kapjon valós idejű riasztást, ha bármely gyanús felhasználói viselkedés meghaladja a küszöbértékeket.
  • Használja ki a mesterséges intelligencia (AI) és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) előnyeit a folyamatosan változó megfelelési és szabályozási követelmények frissítéseinek automatizálásához.
  • Fokozza a megfelelés képzését és az önigazolást a platform integrált tanulásirányítási rendszerével (LMS)

A Predict360 korlátai

  • Az eszköz teljes potenciáljának és funkcióinak kihasználása időt és képzést igényelhet.

Predict360 árak

  • Kapcsolat

Predict360 értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

3. CMW Tracker

CMV Tracker
a CMV Tracker segítségével

A CMW Tracker egy alacsony kódszintű megfeleléskezelő eszköz, amely ideális nem technikai szakemberek számára. Segítségével automatizálhatja a megfeleléshez és a szabályzatkezeléshez kapcsolódó üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat.

A CMW Tracker üzleti szabályokat állíthat be, biztonságosan kezelheti a dokumentációt és kommunikálhat az üzleti funkciók között, hogy biztosítsa a folyamatos megfelelést és csökkentse a szervezeti kockázatot.

A CMW Tracker legjobb funkciói

  • Adatok kezelése és digitális dokumentumok ellenőrzése egy központi helyen
  • Automatikus audit nyomvonalak generálása
  • Integrálja az eszközt harmadik féltől származó szabályozási megfeleléskezelő szoftverrel

A CMW Tracker korlátai

  • A felhasználók időnként lassúságot és hibákat tapasztalnak

CMW Tracker árak

  • Csináld magad: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállvetve: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Count On Partner: Árakért vegye fel a kapcsolatot

CMW Tracker értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (390+ értékelés)

4. Risk Hawk

Risk Hawk
a Risk Hawk segítségével

A Risk Hawk előre konfigurált, testreszabható megfelelési munkafolyamatokat kínál a szabályozási megfelelési folyamatok automatizálásához. A Risk Hawk segítségével átfogóan kezelheti a kockázatokat, az incidenseket, a szabályzatokat, az ellenőrzéseket és a szabályozási megfelelési auditokat.

Beállíthatja akár felhőalapú, akár helyszíni megoldásként. A felhasználók kedvelik a Risk Hawk-ot az anonim vagy névvel ellátott bejelentő funkciója miatt, amely a megfelelést a munkahelyen minden egyén kollektív felelősségévé teszi.

A Risk Hawk legjobb funkciói

  • Kezelje a médiában megjelenő jelentések alapján készült hatástanulmányokat
  • Értesítést kapjon a belső és külső panaszokról, és tegyen lépéseket azok ügyében
  • Biztosítsa a megfelelőségi adatok és digitális dokumentumok biztonságát
  • Használja ki a 24 órás ügyfélszolgálatot, hogy az üzleti igényeinek változásaihoz igazodva fejlessze a testreszabási lehetőségeket.

A Risk Hawk korlátai

  • A felhasználók néha kezdeti problémákkal szembesülnek
  • A kockázati nyilvántartás testreszabási lehetőségei korlátozottak

A Risk Hawk árai

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Risk Hawk értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

5. HIPAA One

HIPAA One
a HIPAA One segítségével

A HIPAA, vagyis az „Egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény” az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HSS) által szabályozott és a Polgári Jogi Hivatal (OCR) által végrehajtott törvény. A HIPAA-nak való megfelelés szükséges az egészségügyi szervezetek számára a betegek adatainak titkosságának, biztonságának és integritásának biztosítása érdekében.

A HIPAA One egy automatizált megoldás, amely segít Önnek a HIPAA biztonsági kockázatértékelés gyors és egyszerű elvégzésében.

A HIPAA One felhasználói bíznak benne, mert lépésről lépésre közelíti meg a kockázatelemzést, a javítást és a dokumentációt. Emellett átfogó jelentéseket készít, amelyeket a vezetőség és a szabályozó hatóságok is elismernek és jól fogadnak.

A HIPAA One legjobb funkciói

  • Növelje alkalmazottai HIPAA-val kapcsolatos ismereteit online tanfolyamokkal
  • Végezzen adatvédelmi incidensértékelést az érzékeny adatbázisán, és tegyen proaktív védelmi intézkedéseket
  • Szerezzen be rendszer által generált kockázati besorolásokat és javítási ajánlásokat a megfelelőség fenntartásának megerősítéséhez
  • Kezelje és adjon hozzá megbízottakat, amikor szükséges. Tartsa őket naprakészen automatikus emlékeztetőkkal
  • Használja ki a HIPAA One iparági szakértői csapatát a komplex szabályzatfrissítések kezeléséhez

A HIPAA One korlátai

  • A kezdeti beállításhoz némi technikai szakértelemre lehet szükség

HIPAA One árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A HIPAA One értékelései és véleményei

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

6. Ziflow

Ziflow
a Ziflow segítségével

A Ziflow egy vállalati szintű online ellenőrzési platform, amely auditra kész marketing megfelelési és ellenőrzési funkciókkal rendelkezik. A Ziflow segít a szabályalapú munkafolyamatok érvényesítésében, a részletes tevékenységi naplózások vezetésében és a biztonságos együttműködés lehetővé tételében az Ön vállalkozása számára.

A Ziflow egy remek eszköz, amely kiküszöböli a nyilvános tartalmakkal vagy marketinganyagokkal kapcsolatos megfelelőségi kockázatokat. Leginkább marketingcsapatok és kreatív ügynökségek használják üzleti tevékenységük és ügyfeleik védelme érdekében.

A Ziflow legjobb funkciói

  • Kezelje a kreatív felülvizsgálatokhoz szükséges testreszabott és automatizált jóváhagyási folyamatokat
  • Ellenőrizze a bizalmas és érzékeny projektekhez való hozzáférést
  • Biztosítsa a kreatív visszajelzésekért való felelősségvállalást a Ziflow ellenőrzőlistáival és elektronikus aláírásaival
  • Kövesse nyomon hatékonyan a megfelelőséget részletes tevékenységi naplókkal

A Ziflow korlátai

  • Előfordultak olyan esetek, amikor a bizonyítékok betöltése hosszabb ideig tartott.

Ziflow árak

  • Ingyenes
  • Alapcsomag: 249 USD/hó 15 felhasználó számára
  • Előny: 399 USD/hó 20 felhasználó számára
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ziflow értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (380+ értékelés)

7. Donesafe

HSI Donesafe
a Donesafe segítségével

A Donesafe egy felhőalapú platform, amely segít a modern vállalatoknak a megfelelési kötelezettségek teljesítésében. A Donesafe segítségével proaktívan ellenőrizheti és betarthatja a kockázati, kormányzati, biztonsági és munkahelyi előírásokat – mindezt egyetlen felületen.

A Donesafe leginkább az integrált, végpontok közötti keretrendszeréről ismert, amely segítségével felügyelheti a teljes kockázatkezelési ciklust. Lehetőség van a kockázatok előre történő automatikus azonosítására, folyamatok kidolgozására, ellenőrzések végrehajtására és ellenőrzési könyvtárak kihasználására.

A Donesafe legjobb funkciói

  • Kockázatok felmérése valós idejű adatgyűjtéssel több adatforrásból
  • Végezzen rendszeresen és időben ellenőrzéseket, ellenőrző listákat és vizsgálatokat
  • Kövesse nyomon az okokat, hatásokat és ellenőrzéseket a megfelelőségi folyamatok és a KRI-k (kulcsfontosságú kockázati mutatók) tekintetében, és így tartsa karban és kezelje a kockázati nyilvántartásokat.
  • Rendszeresen készítsen áttekintést, és azonosítsa a megfelelőségi folyamatok javításának lehetőségeit

A Donesafe korlátai

  • Az első beállítás és a képzés időigényes
  • A felhasználók alkalmi hibákat jelentettek

A Donesafe árai

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Donesafe értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

8. Libryo

Libryo
a Libryo segítségével

A Libryo platform egy Software as a Service (SaaS) ökoszisztémát foglal magában, amely szoftveralkalmazásokat, tartalmakat, professzionális szolgáltatásokat és harmadik féltől származó szoftverintegrációkat tartalmaz. Globális API-alapú szabályozási adatkészletre épül.

A Libryo egyszerűsíti az összes jogszabályhoz való hozzáférést és azok megértését. Az Ön üzleti tevékenységének szakaszát és helyét figyelembe véve azonosítja, hogy milyen előírásoknak kell megfelelnie, és segít Önnek a teljes megfeleléshez szükséges lépések megtételében.

A Libryo legjobb funkciói

  • Fordítsa le és egyszerűsítse a komplex jogi kérdéseket globális csapata számára a többnyelvű funkciók segítségével
  • Legyen naprakész az új szabályozásokról szóló értesítésekkel
  • Használja ki a Libryo helyspecifikus jogi nyomon követési funkcióját, hogy betartsa a helyi irányelveket és megfelelési követelményeket.
  • Kérjen tanácsot a Libryo jogi szakértőitől, vagy bármikor élő csevegésen keresztül a támogató csapattól.

A Libryo korlátai

  • A felhasználói felület kissé bonyolult, és a navigáció nehéz lehet.

Libryo árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Libryo értékelések és vélemények

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

9. Netwrix

Netwrix
a Netwrix segítségével

A Netwrix egy megfelelőségi és auditkezelési megoldás, amely az auditorok elégedettségét is biztosítja!

A Netwrix állítása szerint akár 85%-kal is csökkenthető az auditok előkészítési ideje, mivel nincs szükség táblázatok átnézésére, jelentések összeállítására és naplófájlok összehasonlítására a belső és külső auditokhoz.

A Netwrix teljes körű biztonsági megoldásával túlmutat a puszta megfelelésen. Az eszköz segítségével csökkentheti az adatvédelmi incidensek kockázatát, és megvédheti érzékeny adatait a veszélyektől.

A Netwrix legjobb funkciói

  • A Netwrix Change Tracker segítségével biztosíthatja IT-rendszereinek biztonságát
  • A StealthAUDIT megoldás segítségével azonosítsa és csökkentse az érzékeny adataira jelentett potenciális kockázatokat
  • A valós idejű riasztási rendszer segítségével észlelje az előre beállított küszöbértékeket meghaladó szokatlan viselkedéseket
  • Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy csapatait megkímélje az ismétlődő feladatok terhétől

A Netwrix korlátai

  • A testreszabási lehetőségek viszonylag korlátozottak
  • A jelentési szűrők zavarosak lehetnek

Netwrix árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Netwrix értékelések és vélemények

  • G2: 4,4 / 5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

10. Filestage

Filestage
a Filestage segítségével

A Filestage egy átfogó tartalom-felülvizsgálati és jóváhagyási platform. A Filestage segítségével testreszabott munkafolyamatokat és felülvizsgáló csoportokat állíthat be, hogy jelentősen felgyorsítsa tartalom-jóváhagyási ciklusait.

A Filestage biztosítja az FCA előírásainak való megfelelést, és segít marketingcsapatainak abban, hogy promócióikat és kampányaikat magabiztosan tegyék közzé.

A Filestage legjobb funkciói

  • Szabadítsa meg csapatait a kaotikus felülvizsgálati folyamatoktól az automatikus megjegyzés-, címkézési és értesítési rendszerekkel
  • Használjon készen használható sablonokat az új projektek felgyorsításához és a folyamatok felülvizsgálatához
  • Központosított és automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a felülvizsgálatok és jóváhagyásokhoz
  • Integrálja más projektmenedzsment eszközeivel, hogy minden feladatot holisztikusan kezelhessen

A Filestage korlátai

  • A felhasználók alkalmanként hibákat tapasztalnak

Filestage árak

  • Ingyenes
  • Alap: 59 USD/hó
  • Professzionális: 299 USD/hó
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Filestage értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Egyéb kockázatkezelési eszközök

A megfelelés és a kockázatkezelés minden vállalkozás számára elengedhetetlen, de ugyanakkor kihívást jelentő és költséges is lehet.

Éppen ezért van szüksége a ClickUp-ra, egy projektmenedzsment platformra, amely egy átfogóbb, AI-alapú funkciókészletet kínál a kockázat- és megfeleléskezelési munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a funkciók közötti együttműködés javításához és a csapatok termelékenységének növeléséhez.

ClickUp

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely lehetővé teszi az összes projektmunkafolyamat létrehozását és kezelését, beleértve a kockázat- és megfeleléskezelést is.

A ClickUp segítségével automatizálhatja a rutin feladatokat, prioritásba helyezheti a fontos tevékenységeket, nyomon követheti az előrehaladást és valós idejű jelentéseket készíthet – mindez elengedhetetlen a sikeres kockázatkezelési folyamatokhoz.

Kockázatkezelés a ClickUp segítségével

A ClickUp hatékony kockázatkezelési eszközként használható a szervezethez vagy csapathoz kapcsolódó összes munka és projekt kezelésére. A ClickUp projektmenedzsment megoldással testreszabhatja kockázatkezelési munkafolyamatait.

A legjobb kockázatkezelési tervek a legfontosabb érdekelt felekkel együttműködve kerülnek kidolgozásra. A ClickUp Whiteboard segítségével vizualizálhatja a javasolt kockázatcsökkentési folyamatot a csapatával, és offline vagy valós időben kérheti véleményüket és észrevételeiket.

ClickUp Whiteboard
A ClickUp Whiteboard segítségével ötleteljen és működjön együtt, hogy olyan kockázatkezelési tervet dolgozzon ki, amely a legjobban megfelel szervezete igényeinek

Miután elkészítette kockázatkezelési tervét, a ClickUp Tasks segítségével megvalósíthatja azt. Kockázatcsökkentési tervét kisebb feladatokra oszthatja, és azokat a felelős erőforrásokhoz rendelheti. Emellett nyomon követheti csapata előrehaladását az egyes eredmények tekintetében a meghatározott határidőkhöz képest.

ClickUp Feladatok
A ClickUp Tasks segítségével nyomon követheti kockázatcsökkentési tervének előrehaladását

Kerülje el az operatív kockázatokat a ClickUp Dashboard segítségével, amely valós időben követi nyomon kockázatkezelési tervét. Beállíthat automatikus emlékeztetőket és valós idejű címkéket is, hogy csapattagjai mindig naprakészek legyenek és a terv szerint haladjanak.

ClickUp Gantt nézet
Kövesse nyomon a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat valós időben a ClickUp Gantt nézet segítségével

Ha aggódik az adatbiztonság miatt, ne tegye!

A ClickUp ISO tanúsítvánnyal rendelkezik, SOC 2 és PCI kompatibilis, és AES-256 titkosítással végpontok közötti adat titkosítást kínál.

A hibátlan kockázatkezelési folyamat bevezetése nehéz lehet. Időmegtakarítás és a kezdeti lépések megkönnyítése érdekében létrehoztunk egy részletes ClickUp kockázatkezelési sablont, amely segítséget nyújthat. Ötletekért tekintse meg ezt a részletes ClickUp megfelelési projekttervet is.

Biztosak vagyunk benne, hogy ezek jelentősen javítják kockázat- és megfeleléskezelési folyamatait.

Kezdje meg a kockázatkezelési folyamatot a ClickUp kockázatkezelési sablonjával
Töltse le ezt a sablont
Kezdje meg a kockázatkezelési folyamatot a ClickUp kockázatkezelési sablonjával

A ClickUp legjobb funkciói

  • Biztonságosan ossza meg belső irányelveit, szabályzatait, megfelelési követelményeit és irányítási információit csapataival
  • Használja ki a ClickUp projektmenedzsment funkcióit a szerepek és felelősségek kiosztásához, az ütemtervek meghatározásához és a kockázatkezelési terv előrehaladásának nyomon követéséhez.
  • Automatikus riasztások és emlékeztetők bevezetésével tartsa csapatát naprakészen és a kockázatkezelési feladatokkal kapcsolatban a helyes úton.
  • Határozzon meg rendszeres felülvizsgálati ütemtervet, és valós idejű jelentésekkel vitassa meg a tervek előrehaladását a ClickUp Views segítségével.

A ClickUp korlátai

  • Az első használatkor az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a ClickUp által kínált számos funkciót.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Tartsa kézben a megfelelőségi követelményeket

A szabályozási megfelelés terén nincs helye hibáknak.

A hatékony megfeleléskezelés elengedhetetlen a szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez és az etikus munkahelyi kultúra kialakításához.

A folyamatosan változó iparági szabályozások és előírások követése lehetetlen feladat, ezért a megfelelőségi menedzsment eszközök elengedhetetlen részét képezik a modern vállalatok technológiai eszköztárának.

Győződjön meg arról, hogy a legjobb eszközöket választja a szabályozási megfelelési folyamatok kezeléséhez és fejlesztéséhez. A ClickUp egy all-in-one eszköz, amely segít munkája minden aspektusában, miközben erősíti kockázatkezelési képességeit.

Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára!

