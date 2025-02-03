A 10 legjobb megfeleléskezelési eszköz és szoftver 2025-ben

Ha Ön is olyan, mint a legtöbb vállalkozás, akkor valószínűleg nehezen tart lépést a megfeleléssel kapcsolatos folyamatfejlesztési technikákkal.
A mai vállalatok egyre többet fektetnek a szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megfelelőségi és kockázatkezelési eszközökbe.
A megfelelőségi automatizálási szoftvermegoldás segít kiküszöbölni a nem hatékony folyamatokat és a papírmunkát, miközben biztosítja, hogy mindig naprakész legyen a legújabb szabályozási követelményekkel kapcsolatban.
Az üzleti igényeinek leginkább megfelelő megfelelőségkezelési szoftverek megtalálásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Kezdje azzal, hogy áttekinti a megfelelés és a kockázatkezelés helyzetét az Ön vállalkozásának és iparágának közvetlen környezetében.
- Azonosítsa a releváns követelményeket az összes üzleti érdekelt féllel folytatott megbeszélések során
- Végül pedig hozzon létre egy optimalizált kockázatcsökkentési folyamatot és infrastruktúrát.
A jó hír az, hogy mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett, és kiválasztottuk a legjobb szabályozási megfelelési szoftvermegoldásokat, amelyek közül választhat.
Akkor vágjunk is bele! ?
Mik azok a megfeleléskezelő eszközök?
A megfeleléskezelő eszközök segítenek a vállalkozásoknak a belső irányelvek, az iparági követelmények, valamint a szabályozási és jogi protokollok betartásában. Néha szabályozási megfeleléskezelő eszközöknek is nevezik őket, és segítenek a vállalkozásoknak számos kockázatkezelési feladat automatizálásában, az auditok ütemezésében és az etikai gyakorlatok betartásában.
Az iparági minőségjavítási és munkaügyi szabványok betartásával a vállalkozások megőrizhetik jó hírnevüket és elkerülhetik a szabályszegés kockázatát.
A skálázható megfeleléskezelő eszköz jelentősen javíthatja vállalatának kockázatértékelését és biztosíthatja a kockázatkezelési szabványok betartását.
Mit kell keresnie a megfelelőségi menedzsment eszközökben?
A vállalkozásához legmegfelelőbb megfelelőségi menedzsment megoldás megtalálása nehéz feladat lehet, mivel a piacon számos lehetőség áll rendelkezésre, amelyek mindegyike különböző funkciókkal és előnyökkel rendelkezik.
Mint bármely más B2B vállalati szoftver esetében, határozza meg a nem megkerülhető paramétereket, hogy megtalálja a szervezetének legmegfelelőbb megfelelőségkezelési megoldást. Összeállítottunk egy listát a megfelelőségkezelési szoftverekben elengedhetetlen funkciókról:
- Adatbesorolási képesség: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz segít Önnek megfelelni az adatvédelmi előírásoknak, például a GDPR-nek. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lennie az adatok érzékenységük szerint történő besorolására, valamint a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazására azok védelme érdekében.
- Valós idejű riasztások: Nem szeretné, ha a vállalatnál a beállított küszöbértékek alapján szabályszegés történne, és ez váratlanul érné. Egy jó eszköz valós idejű vörös riasztásokat küld, hogy a lehető leghamarabb reagálhasson és foglalkozhasson a kritikus eseménnyel.
- Integráció a technológiai rendszerével: A többi szoftverplatformjával szinkronizálható megfelelési szoftver megkönnyíti az összes üzleti tevékenység nyomon követését.
- Kiterjedt jelentéskészítési lehetőségek: A szabályozási és megfelelési kérdések gyakran apró részletekről szólnak. Ezért győződjön meg arról, hogy az Ön eszköze képes-e testreszabott, iparág-specifikus jelentéseket készíteni a kockázati helyzetekről, a szabályok betartásáról, a munkavállalók tevékenységéről stb.
- Intelligens jelszó- és hozzáféréskezelés: Nem szeretné kockáztatni, hogy a szabályozási megfeleléssel kapcsolatos érzékeny adatai jogosulatlan felhasználók számára láthatóvá váljanak. Győződjön meg arról, hogy a szabályozási megfelelés-kezelő eszköze szerepköralapú hozzáférést biztosít, és automatikusan eltávolítja az inaktív felhasználói fiókok hozzáférését.
- Egyszerű felület: A könnyen használható eszköz gyorsabb megfelelési képzést és szélesebb körű alkalmazást biztosít a csapatok számára. Keressen tehát olyan eszközt, amely felhasználóbarát kialakítású és intuitív funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűvé teszik a megfeleléskezelést.
- Szakértői támogatás: Győződjön meg arról, hogy a szabályozási megfelelés-kezelő szoftvere hozzáférhető és reagálóképes támogató csapattal rendelkezik, hogy a hibaelhárítás és a szabályozási frissítések is megoldódjanak.
A 10 legjobb megfelelőség-kezelési eszköz
Most, hogy már rendelkezik az értékelési paraméterekkel, tekintse meg ezt a rövid listát a megfelelőségkezelési eszközökről, amelyek csökkenthetik vállalkozása megfelelőségi kockázatát.
1. Resolver
A Resolver egy integrált platform, amely különböző megfeleléskezelési modulokat ötvöz, mint például a kockázatértékelés, az incidensek kezelése és az auditfolyamatok. Összegyűjti az összes kockázati adatot, és azokat az Ön üzleti környezete alapján elemzi, segítve Önt a potenciális fenyegetések és sebezhetőségek azonosításában és csökkentésében.
A Resolver kiemelkedik a kritikus bevezetési fázisban nyújtott technikai segítségnyújtással és testreszabott beállítással. Ezenkívül támogató csapatuk rendszeresen megosztja az információkat, hogy frissíthesse vállalati biztonsági intézkedéseit.
A Resolver legjobb funkciói
- Csökkentse a megfelelés terén jelentkező fáradtságot az ismétlődő információkérés kiküszöbölésével. A Resolver teljesen integrált GRC platformja lehetővé teszi az adatok megosztását és láthatóságát az audit, kockázatkezelés és megfelelés csapatok számára.
- Készítsen részletes dokumentációt, jelentéseket és bizonyítékokat a szabályozó hatóságok számára egyetlen gombnyomással
- Használja ki a platform elemzési és jelentéskészítési funkcióit, és szerezzen hasznos információkat a jelenlegi megfelelési állapotról és a potenciális kockázati területekről.
- Konfigurálja és testreszabja a Resolver platformot a vállalatára vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően
- Valós időben együttműködhet és kommunikálhat belső csapataival, így vállalkozása minden tagja közösen dolgozhat a megfelelés és a szabályozási kötelezettségek teljesítésén.
A Resolver korlátai
- Az első használatkor a felhasználóknak szükségük lehet némi képzésre, hogy megszokják a platformot.
Resolver árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Resolver értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
2. Predict360
A Predict360 a 360factors zászlóshajója. Számos megfelelési eszközt egyesít egy SaaS platformon, amely gondoskodik a megfelelési kockázatokról és ellenőrzésekről, a szabályzatokról és eljárásokról, a kötelező alkalmazotti képzésekről és a szabályozási követelményekről.
A Predict360 a megelőző kockázatkezelésre specializálódott, segítve a vállalkozásokat a működési kockázatok könnyű előrejelzésében és csökkentésében. Ezenkívül AI-kiegészített megoldása egyetlen felhőalapú platformon keresztül automatizálja a szervezet egészére kiterjedő megfeleléshez szükséges feladatokat és munkafolyamatokat.
A Predict360 legjobb funkciói
- Készítsen kimerítő keretrendszereket és kérdésekből álló adatbázisokat kockázati felméréseihez és ellenőrzéseihez
- Állítson be megfelelési küszöbértékeket, és kapjon valós idejű riasztást, ha bármely gyanús felhasználói viselkedés meghaladja a küszöbértékeket.
- Használja ki a mesterséges intelligencia (AI) és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) előnyeit a folyamatosan változó megfelelési és szabályozási követelmények frissítéseinek automatizálásához.
- Fokozza a megfelelés képzését és az önigazolást a platform integrált tanulásirányítási rendszerével (LMS)
A Predict360 korlátai
- Az eszköz teljes potenciáljának és funkcióinak kihasználása időt és képzést igényelhet.
Predict360 árak
- Kapcsolat
Predict360 értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. CMW Tracker
A CMW Tracker egy alacsony kódszintű megfeleléskezelő eszköz, amely ideális nem technikai szakemberek számára. Segítségével automatizálhatja a megfeleléshez és a szabályzatkezeléshez kapcsolódó üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat.
A CMW Tracker üzleti szabályokat állíthat be, biztonságosan kezelheti a dokumentációt és kommunikálhat az üzleti funkciók között, hogy biztosítsa a folyamatos megfelelést és csökkentse a szervezeti kockázatot.
A CMW Tracker legjobb funkciói
- Adatok kezelése és digitális dokumentumok ellenőrzése egy központi helyen
- Automatikus audit nyomvonalak generálása
- Integrálja az eszközt harmadik féltől származó szabályozási megfeleléskezelő szoftverrel
A CMW Tracker korlátai
- A felhasználók időnként lassúságot és hibákat tapasztalnak
CMW Tracker árak
- Csináld magad: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállvetve: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Count On Partner: Árakért vegye fel a kapcsolatot
CMW Tracker értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (390+ értékelés)
4. Risk Hawk
A Risk Hawk előre konfigurált, testreszabható megfelelési munkafolyamatokat kínál a szabályozási megfelelési folyamatok automatizálásához. A Risk Hawk segítségével átfogóan kezelheti a kockázatokat, az incidenseket, a szabályzatokat, az ellenőrzéseket és a szabályozási megfelelési auditokat.
Beállíthatja akár felhőalapú, akár helyszíni megoldásként. A felhasználók kedvelik a Risk Hawk-ot az anonim vagy névvel ellátott bejelentő funkciója miatt, amely a megfelelést a munkahelyen minden egyén kollektív felelősségévé teszi.
A Risk Hawk legjobb funkciói
- Kezelje a médiában megjelenő jelentések alapján készült hatástanulmányokat
- Értesítést kapjon a belső és külső panaszokról, és tegyen lépéseket azok ügyében
- Biztosítsa a megfelelőségi adatok és digitális dokumentumok biztonságát
- Használja ki a 24 órás ügyfélszolgálatot, hogy az üzleti igényeinek változásaihoz igazodva fejlessze a testreszabási lehetőségeket.
A Risk Hawk korlátai
- A felhasználók néha kezdeti problémákkal szembesülnek
- A kockázati nyilvántartás testreszabási lehetőségei korlátozottak
A Risk Hawk árai
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Risk Hawk értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
5. HIPAA One
A HIPAA, vagyis az „Egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény” az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HSS) által szabályozott és a Polgári Jogi Hivatal (OCR) által végrehajtott törvény. A HIPAA-nak való megfelelés szükséges az egészségügyi szervezetek számára a betegek adatainak titkosságának, biztonságának és integritásának biztosítása érdekében.
A HIPAA One egy automatizált megoldás, amely segít Önnek a HIPAA biztonsági kockázatértékelés gyors és egyszerű elvégzésében.
A HIPAA One felhasználói bíznak benne, mert lépésről lépésre közelíti meg a kockázatelemzést, a javítást és a dokumentációt. Emellett átfogó jelentéseket készít, amelyeket a vezetőség és a szabályozó hatóságok is elismernek és jól fogadnak.
A HIPAA One legjobb funkciói
- Növelje alkalmazottai HIPAA-val kapcsolatos ismereteit online tanfolyamokkal
- Végezzen adatvédelmi incidensértékelést az érzékeny adatbázisán, és tegyen proaktív védelmi intézkedéseket
- Szerezzen be rendszer által generált kockázati besorolásokat és javítási ajánlásokat a megfelelőség fenntartásának megerősítéséhez
- Kezelje és adjon hozzá megbízottakat, amikor szükséges. Tartsa őket naprakészen automatikus emlékeztetőkkal
- Használja ki a HIPAA One iparági szakértői csapatát a komplex szabályzatfrissítések kezeléséhez
A HIPAA One korlátai
- A kezdeti beállításhoz némi technikai szakértelemre lehet szükség
HIPAA One árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
A HIPAA One értékelései és véleményei
- G2: Nem elérhető
- Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)
6. Ziflow
A Ziflow egy vállalati szintű online ellenőrzési platform, amely auditra kész marketing megfelelési és ellenőrzési funkciókkal rendelkezik. A Ziflow segít a szabályalapú munkafolyamatok érvényesítésében, a részletes tevékenységi naplózások vezetésében és a biztonságos együttműködés lehetővé tételében az Ön vállalkozása számára.
A Ziflow egy remek eszköz, amely kiküszöböli a nyilvános tartalmakkal vagy marketinganyagokkal kapcsolatos megfelelőségi kockázatokat. Leginkább marketingcsapatok és kreatív ügynökségek használják üzleti tevékenységük és ügyfeleik védelme érdekében.
A Ziflow legjobb funkciói
- Kezelje a kreatív felülvizsgálatokhoz szükséges testreszabott és automatizált jóváhagyási folyamatokat
- Ellenőrizze a bizalmas és érzékeny projektekhez való hozzáférést
- Biztosítsa a kreatív visszajelzésekért való felelősségvállalást a Ziflow ellenőrzőlistáival és elektronikus aláírásaival
- Kövesse nyomon hatékonyan a megfelelőséget részletes tevékenységi naplókkal
A Ziflow korlátai
- Előfordultak olyan esetek, amikor a bizonyítékok betöltése hosszabb ideig tartott.
Ziflow árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 249 USD/hó 15 felhasználó számára
- Előny: 399 USD/hó 20 felhasználó számára
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Ziflow értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (380+ értékelés)
7. Donesafe
A Donesafe egy felhőalapú platform, amely segít a modern vállalatoknak a megfelelési kötelezettségek teljesítésében. A Donesafe segítségével proaktívan ellenőrizheti és betarthatja a kockázati, kormányzati, biztonsági és munkahelyi előírásokat – mindezt egyetlen felületen.
A Donesafe leginkább az integrált, végpontok közötti keretrendszeréről ismert, amely segítségével felügyelheti a teljes kockázatkezelési ciklust. Lehetőség van a kockázatok előre történő automatikus azonosítására, folyamatok kidolgozására, ellenőrzések végrehajtására és ellenőrzési könyvtárak kihasználására.
A Donesafe legjobb funkciói
- Kockázatok felmérése valós idejű adatgyűjtéssel több adatforrásból
- Végezzen rendszeresen és időben ellenőrzéseket, ellenőrző listákat és vizsgálatokat
- Kövesse nyomon az okokat, hatásokat és ellenőrzéseket a megfelelőségi folyamatok és a KRI-k (kulcsfontosságú kockázati mutatók) tekintetében, és így tartsa karban és kezelje a kockázati nyilvántartásokat.
- Rendszeresen készítsen áttekintést, és azonosítsa a megfelelőségi folyamatok javításának lehetőségeit
A Donesafe korlátai
- Az első beállítás és a képzés időigényes
- A felhasználók alkalmi hibákat jelentettek
A Donesafe árai
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Donesafe értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)
8. Libryo
A Libryo platform egy Software as a Service (SaaS) ökoszisztémát foglal magában, amely szoftveralkalmazásokat, tartalmakat, professzionális szolgáltatásokat és harmadik féltől származó szoftverintegrációkat tartalmaz. Globális API-alapú szabályozási adatkészletre épül.
A Libryo egyszerűsíti az összes jogszabályhoz való hozzáférést és azok megértését. Az Ön üzleti tevékenységének szakaszát és helyét figyelembe véve azonosítja, hogy milyen előírásoknak kell megfelelnie, és segít Önnek a teljes megfeleléshez szükséges lépések megtételében.
A Libryo legjobb funkciói
- Fordítsa le és egyszerűsítse a komplex jogi kérdéseket globális csapata számára a többnyelvű funkciók segítségével
- Legyen naprakész az új szabályozásokról szóló értesítésekkel
- Használja ki a Libryo helyspecifikus jogi nyomon követési funkcióját, hogy betartsa a helyi irányelveket és megfelelési követelményeket.
- Kérjen tanácsot a Libryo jogi szakértőitől, vagy bármikor élő csevegésen keresztül a támogató csapattól.
A Libryo korlátai
- A felhasználói felület kissé bonyolult, és a navigáció nehéz lehet.
Libryo árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Libryo értékelések és vélemények
- G2: Nem elérhető
- Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)
9. Netwrix
A Netwrix egy megfelelőségi és auditkezelési megoldás, amely az auditorok elégedettségét is biztosítja!
A Netwrix állítása szerint akár 85%-kal is csökkenthető az auditok előkészítési ideje, mivel nincs szükség táblázatok átnézésére, jelentések összeállítására és naplófájlok összehasonlítására a belső és külső auditokhoz.
A Netwrix teljes körű biztonsági megoldásával túlmutat a puszta megfelelésen. Az eszköz segítségével csökkentheti az adatvédelmi incidensek kockázatát, és megvédheti érzékeny adatait a veszélyektől.
A Netwrix legjobb funkciói
- A Netwrix Change Tracker segítségével biztosíthatja IT-rendszereinek biztonságát
- A StealthAUDIT megoldás segítségével azonosítsa és csökkentse az érzékeny adataira jelentett potenciális kockázatokat
- A valós idejű riasztási rendszer segítségével észlelje az előre beállított küszöbértékeket meghaladó szokatlan viselkedéseket
- Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy csapatait megkímélje az ismétlődő feladatok terhétől
A Netwrix korlátai
- A testreszabási lehetőségek viszonylag korlátozottak
- A jelentési szűrők zavarosak lehetnek
Netwrix árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Netwrix értékelések és vélemények
- G2: 4,4 / 5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)
10. Filestage
A Filestage egy átfogó tartalom-felülvizsgálati és jóváhagyási platform. A Filestage segítségével testreszabott munkafolyamatokat és felülvizsgáló csoportokat állíthat be, hogy jelentősen felgyorsítsa tartalom-jóváhagyási ciklusait.
A Filestage biztosítja az FCA előírásainak való megfelelést, és segít marketingcsapatainak abban, hogy promócióikat és kampányaikat magabiztosan tegyék közzé.
A Filestage legjobb funkciói
- Szabadítsa meg csapatait a kaotikus felülvizsgálati folyamatoktól az automatikus megjegyzés-, címkézési és értesítési rendszerekkel
- Használjon készen használható sablonokat az új projektek felgyorsításához és a folyamatok felülvizsgálatához
- Központosított és automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a felülvizsgálatok és jóváhagyásokhoz
- Integrálja más projektmenedzsment eszközeivel, hogy minden feladatot holisztikusan kezelhessen
A Filestage korlátai
- A felhasználók alkalmanként hibákat tapasztalnak
Filestage árak
- Ingyenes
- Alap: 59 USD/hó
- Professzionális: 299 USD/hó
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Filestage értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
Egyéb kockázatkezelési eszközök
A megfelelés és a kockázatkezelés minden vállalkozás számára elengedhetetlen, de ugyanakkor kihívást jelentő és költséges is lehet.
Éppen ezért van szüksége a ClickUp-ra, egy projektmenedzsment platformra, amely egy átfogóbb, AI-alapú funkciókészletet kínál a kockázat- és megfeleléskezelési munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a funkciók közötti együttműködés javításához és a csapatok termelékenységének növeléséhez.
ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely lehetővé teszi az összes projektmunkafolyamat létrehozását és kezelését, beleértve a kockázat- és megfeleléskezelést is.
A ClickUp segítségével automatizálhatja a rutin feladatokat, prioritásba helyezheti a fontos tevékenységeket, nyomon követheti az előrehaladást és valós idejű jelentéseket készíthet – mindez elengedhetetlen a sikeres kockázatkezelési folyamatokhoz.
Kockázatkezelés a ClickUp segítségével
A ClickUp hatékony kockázatkezelési eszközként használható a szervezethez vagy csapathoz kapcsolódó összes munka és projekt kezelésére. A ClickUp projektmenedzsment megoldással testreszabhatja kockázatkezelési munkafolyamatait.
A legjobb kockázatkezelési tervek a legfontosabb érdekelt felekkel együttműködve kerülnek kidolgozásra. A ClickUp Whiteboard segítségével vizualizálhatja a javasolt kockázatcsökkentési folyamatot a csapatával, és offline vagy valós időben kérheti véleményüket és észrevételeiket.
Miután elkészítette kockázatkezelési tervét, a ClickUp Tasks segítségével megvalósíthatja azt. Kockázatcsökkentési tervét kisebb feladatokra oszthatja, és azokat a felelős erőforrásokhoz rendelheti. Emellett nyomon követheti csapata előrehaladását az egyes eredmények tekintetében a meghatározott határidőkhöz képest.
Kerülje el az operatív kockázatokat a ClickUp Dashboard segítségével, amely valós időben követi nyomon kockázatkezelési tervét. Beállíthat automatikus emlékeztetőket és valós idejű címkéket is, hogy csapattagjai mindig naprakészek legyenek és a terv szerint haladjanak.
Ha aggódik az adatbiztonság miatt, ne tegye!
A ClickUp ISO tanúsítvánnyal rendelkezik, SOC 2 és PCI kompatibilis, és AES-256 titkosítással végpontok közötti adat titkosítást kínál.
A hibátlan kockázatkezelési folyamat bevezetése nehéz lehet. Időmegtakarítás és a kezdeti lépések megkönnyítése érdekében létrehoztunk egy részletes ClickUp kockázatkezelési sablont, amely segítséget nyújthat. Ötletekért tekintse meg ezt a részletes ClickUp megfelelési projekttervet is.
Biztosak vagyunk benne, hogy ezek jelentősen javítják kockázat- és megfeleléskezelési folyamatait.
A ClickUp legjobb funkciói
- Biztonságosan ossza meg belső irányelveit, szabályzatait, megfelelési követelményeit és irányítási információit csapataival
- Használja ki a ClickUp projektmenedzsment funkcióit a szerepek és felelősségek kiosztásához, az ütemtervek meghatározásához és a kockázatkezelési terv előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Automatikus riasztások és emlékeztetők bevezetésével tartsa csapatát naprakészen és a kockázatkezelési feladatokkal kapcsolatban a helyes úton.
- Határozzon meg rendszeres felülvizsgálati ütemtervet, és valós idejű jelentésekkel vitassa meg a tervek előrehaladását a ClickUp Views segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az első használatkor az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a ClickUp által kínált számos funkciót.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
Tartsa kézben a megfelelőségi követelményeket
A szabályozási megfelelés terén nincs helye hibáknak.
A hatékony megfeleléskezelés elengedhetetlen a szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez és az etikus munkahelyi kultúra kialakításához.
A folyamatosan változó iparági szabályozások és előírások követése lehetetlen feladat, ezért a megfelelőségi menedzsment eszközök elengedhetetlen részét képezik a modern vállalatok technológiai eszköztárának.
Győződjön meg arról, hogy a legjobb eszközöket választja a szabályozási megfelelési folyamatok kezeléséhez és fejlesztéséhez. A ClickUp egy all-in-one eszköz, amely segít munkája minden aspektusában, miközben erősíti kockázatkezelési képességeit.