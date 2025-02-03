A 10 legjobb megfeleléskezelési eszköz és szoftver 2025-ben

Ha Ön is olyan, mint a legtöbb vállalkozás, akkor valószínűleg nehezen tart lépést a megfeleléssel kapcsolatos folyamatfejlesztési technikákkal.

A mai vállalatok egyre többet fektetnek a szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megfelelőségi és kockázatkezelési eszközökbe.

A megfelelőségi automatizálási szoftvermegoldás segít kiküszöbölni a nem hatékony folyamatokat és a papírmunkát, miközben biztosítja, hogy mindig naprakész legyen a legújabb szabályozási követelményekkel kapcsolatban.

Az üzleti igényeinek leginkább megfelelő megfelelőségkezelési szoftverek megtalálásához kövesse az alábbi lépéseket:

Kezdje azzal, hogy áttekinti a megfelelés és a kockázatkezelés helyzetét az Ön vállalkozásának és iparágának közvetlen környezetében.

Azonosítsa a releváns követelményeket az összes üzleti érdekelt féllel folytatott megbeszélések során

Végül pedig hozzon létre egy optimalizált kockázatcsökkentési folyamatot és infrastruktúrát.

A jó hír az, hogy mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett, és kiválasztottuk a legjobb szabályozási megfelelési szoftvermegoldásokat, amelyek közül választhat.

Akkor vágjunk is bele! ?

A megfeleléskezelő eszközök segítenek a vállalkozásoknak a belső irányelvek, az iparági követelmények, valamint a szabályozási és jogi protokollok betartásában. Néha szabályozási megfeleléskezelő eszközöknek is nevezik őket, és segítenek a vállalkozásoknak számos kockázatkezelési feladat automatizálásában, az auditok ütemezésében és az etikai gyakorlatok betartásában.

Az iparági minőségjavítási és munkaügyi szabványok betartásával a vállalkozások megőrizhetik jó hírnevüket és elkerülhetik a szabályszegés kockázatát.

A skálázható megfeleléskezelő eszköz jelentősen javíthatja vállalatának kockázatértékelését és biztosíthatja a kockázatkezelési szabványok betartását.

A vállalkozásához legmegfelelőbb megfelelőségi menedzsment megoldás megtalálása nehéz feladat lehet, mivel a piacon számos lehetőség áll rendelkezésre, amelyek mindegyike különböző funkciókkal és előnyökkel rendelkezik.

Mint bármely más B2B vállalati szoftver esetében, határozza meg a nem megkerülhető paramétereket, hogy megtalálja a szervezetének legmegfelelőbb megfelelőségkezelési megoldást. Összeállítottunk egy listát a megfelelőségkezelési szoftverekben elengedhetetlen funkciókról:

Adatbesorolási képesség: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz segít Önnek megfelelni az adatvédelmi előírásoknak, például a GDPR-nek. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lennie az adatok érzékenységük szerint történő besorolására, valamint a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazására azok védelme érdekében.

Valós idejű riasztások: Nem szeretné, ha a vállalatnál a beállított küszöbértékek alapján szabályszegés történne, és ez váratlanul érné. Egy jó eszköz valós idejű vörös riasztásokat küld, hogy a lehető leghamarabb reagálhasson és foglalkozhasson a kritikus eseménnyel.

Integráció a technológiai rendszerével: A többi szoftverplatformjával szinkronizálható megfelelési szoftver megkönnyíti az összes üzleti tevékenység nyomon követését.

Kiterjedt jelentéskészítési lehetőségek: A szabályozási és megfelelési kérdések gyakran apró részletekről szólnak. Ezért győződjön meg arról, hogy az Ön eszköze képes-e testreszabott, iparág-specifikus jelentéseket készíteni a kockázati helyzetekről, a szabályok betartásáról, a munkavállalók tevékenységéről stb.

Intelligens jelszó- és hozzáféréskezelés: Nem szeretné kockáztatni, hogy a szabályozási megfeleléssel kapcsolatos érzékeny adatai jogosulatlan felhasználók számára láthatóvá váljanak. Győződjön meg arról, hogy a szabályozási megfelelés-kezelő eszköze szerepköralapú hozzáférést biztosít, és automatikusan eltávolítja az inaktív felhasználói fiókok hozzáférését.

Egyszerű felület: A könnyen használható eszköz gyorsabb megfelelési képzést és szélesebb körű alkalmazást biztosít a csapatok számára. Keressen tehát olyan eszközt, amely felhasználóbarát kialakítású és intuitív funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűvé teszik a megfeleléskezelést.

Szakértői támogatás: Győződjön meg arról, hogy a szabályozási megfelelés-kezelő szoftvere hozzáférhető és reagálóképes támogató csapattal rendelkezik, hogy a hibaelhárítás és a szabályozási frissítések is megoldódjanak.

Most, hogy már rendelkezik az értékelési paraméterekkel, tekintse meg ezt a rövid listát a megfelelőségkezelési eszközökről, amelyek csökkenthetik vállalkozása megfelelőségi kockázatát.

1. Resolver

a Resolver segítségével

A Resolver egy integrált platform, amely különböző megfeleléskezelési modulokat ötvöz, mint például a kockázatértékelés, az incidensek kezelése és az auditfolyamatok. Összegyűjti az összes kockázati adatot, és azokat az Ön üzleti környezete alapján elemzi, segítve Önt a potenciális fenyegetések és sebezhetőségek azonosításában és csökkentésében.

A Resolver kiemelkedik a kritikus bevezetési fázisban nyújtott technikai segítségnyújtással és testreszabott beállítással. Ezenkívül támogató csapatuk rendszeresen megosztja az információkat, hogy frissíthesse vállalati biztonsági intézkedéseit.

A Resolver legjobb funkciói

Csökkentse a megfelelés terén jelentkező fáradtságot az ismétlődő információkérés kiküszöbölésével. A Resolver teljesen integrált GRC platformja lehetővé teszi az adatok megosztását és láthatóságát az audit, kockázatkezelés és megfelelés csapatok számára.

Készítsen részletes dokumentációt, jelentéseket és bizonyítékokat a szabályozó hatóságok számára egyetlen gombnyomással

Használja ki a platform elemzési és jelentéskészítési funkcióit, és szerezzen hasznos információkat a jelenlegi megfelelési állapotról és a potenciális kockázati területekről.

Konfigurálja és testreszabja a Resolver platformot a vállalatára vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően

Valós időben együttműködhet és kommunikálhat belső csapataival, így vállalkozása minden tagja közösen dolgozhat a megfelelés és a szabályozási kötelezettségek teljesítésén.

A Resolver korlátai

Az első használatkor a felhasználóknak szükségük lehet némi képzésre, hogy megszokják a platformot.

Resolver árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Resolver értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

2. Predict360

a Predict360 segítségével

A Predict360 a 360factors zászlóshajója. Számos megfelelési eszközt egyesít egy SaaS platformon, amely gondoskodik a megfelelési kockázatokról és ellenőrzésekről, a szabályzatokról és eljárásokról, a kötelező alkalmazotti képzésekről és a szabályozási követelményekről.

A Predict360 a megelőző kockázatkezelésre specializálódott, segítve a vállalkozásokat a működési kockázatok könnyű előrejelzésében és csökkentésében. Ezenkívül AI-kiegészített megoldása egyetlen felhőalapú platformon keresztül automatizálja a szervezet egészére kiterjedő megfeleléshez szükséges feladatokat és munkafolyamatokat.

A Predict360 legjobb funkciói

Készítsen kimerítő keretrendszereket és kérdésekből álló adatbázisokat kockázati felméréseihez és ellenőrzéseihez

Állítson be megfelelési küszöbértékeket, és kapjon valós idejű riasztást, ha bármely gyanús felhasználói viselkedés meghaladja a küszöbértékeket.

Használja ki a mesterséges intelligencia (AI) és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) előnyeit a folyamatosan változó megfelelési és szabályozási követelmények frissítéseinek automatizálásához.

Fokozza a megfelelés képzését és az önigazolást a platform integrált tanulásirányítási rendszerével (LMS)

A Predict360 korlátai

Az eszköz teljes potenciáljának és funkcióinak kihasználása időt és képzést igényelhet.

Predict360 árak

Kapcsolat

Predict360 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. CMW Tracker

a CMV Tracker segítségével

A CMW Tracker egy alacsony kódszintű megfeleléskezelő eszköz, amely ideális nem technikai szakemberek számára. Segítségével automatizálhatja a megfeleléshez és a szabályzatkezeléshez kapcsolódó üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat.

A CMW Tracker üzleti szabályokat állíthat be, biztonságosan kezelheti a dokumentációt és kommunikálhat az üzleti funkciók között, hogy biztosítsa a folyamatos megfelelést és csökkentse a szervezeti kockázatot.

A CMW Tracker legjobb funkciói

Adatok kezelése és digitális dokumentumok ellenőrzése egy központi helyen

Automatikus audit nyomvonalak generálása

Integrálja az eszközt harmadik féltől származó szabályozási megfeleléskezelő szoftverrel

A CMW Tracker korlátai

A felhasználók időnként lassúságot és hibákat tapasztalnak

CMW Tracker árak

Csináld magad: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállvetve: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Count On Partner: Árakért vegye fel a kapcsolatot

CMW Tracker értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (390+ értékelés)

4. Risk Hawk

a Risk Hawk segítségével

A Risk Hawk előre konfigurált, testreszabható megfelelési munkafolyamatokat kínál a szabályozási megfelelési folyamatok automatizálásához. A Risk Hawk segítségével átfogóan kezelheti a kockázatokat, az incidenseket, a szabályzatokat, az ellenőrzéseket és a szabályozási megfelelési auditokat.

Beállíthatja akár felhőalapú, akár helyszíni megoldásként. A felhasználók kedvelik a Risk Hawk-ot az anonim vagy névvel ellátott bejelentő funkciója miatt, amely a megfelelést a munkahelyen minden egyén kollektív felelősségévé teszi.

A Risk Hawk legjobb funkciói

Kezelje a médiában megjelenő jelentések alapján készült hatástanulmányokat

Értesítést kapjon a belső és külső panaszokról, és tegyen lépéseket azok ügyében

Biztosítsa a megfelelőségi adatok és digitális dokumentumok biztonságát

Használja ki a 24 órás ügyfélszolgálatot, hogy az üzleti igényeinek változásaihoz igazodva fejlessze a testreszabási lehetőségeket.

A Risk Hawk korlátai

A felhasználók néha kezdeti problémákkal szembesülnek

A kockázati nyilvántartás testreszabási lehetőségei korlátozottak

A Risk Hawk árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Risk Hawk értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

5. HIPAA One

a HIPAA One segítségével

A HIPAA, vagyis az „Egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény” az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HSS) által szabályozott és a Polgári Jogi Hivatal (OCR) által végrehajtott törvény. A HIPAA-nak való megfelelés szükséges az egészségügyi szervezetek számára a betegek adatainak titkosságának, biztonságának és integritásának biztosítása érdekében.

A HIPAA One egy automatizált megoldás, amely segít Önnek a HIPAA biztonsági kockázatértékelés gyors és egyszerű elvégzésében.

A HIPAA One felhasználói bíznak benne, mert lépésről lépésre közelíti meg a kockázatelemzést, a javítást és a dokumentációt. Emellett átfogó jelentéseket készít, amelyeket a vezetőség és a szabályozó hatóságok is elismernek és jól fogadnak.

A HIPAA One legjobb funkciói

Növelje alkalmazottai HIPAA-val kapcsolatos ismereteit online tanfolyamokkal

Végezzen adatvédelmi incidensértékelést az érzékeny adatbázisán, és tegyen proaktív védelmi intézkedéseket

Szerezzen be rendszer által generált kockázati besorolásokat és javítási ajánlásokat a megfelelőség fenntartásának megerősítéséhez

Kezelje és adjon hozzá megbízottakat, amikor szükséges. Tartsa őket naprakészen automatikus emlékeztetőkkal

Használja ki a HIPAA One iparági szakértői csapatát a komplex szabályzatfrissítések kezeléséhez

A HIPAA One korlátai

A kezdeti beállításhoz némi technikai szakértelemre lehet szükség

HIPAA One árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A HIPAA One értékelései és véleményei

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

6. Ziflow

a Ziflow segítségével

A Ziflow egy vállalati szintű online ellenőrzési platform, amely auditra kész marketing megfelelési és ellenőrzési funkciókkal rendelkezik. A Ziflow segít a szabályalapú munkafolyamatok érvényesítésében, a részletes tevékenységi naplózások vezetésében és a biztonságos együttműködés lehetővé tételében az Ön vállalkozása számára.

A Ziflow egy remek eszköz, amely kiküszöböli a nyilvános tartalmakkal vagy marketinganyagokkal kapcsolatos megfelelőségi kockázatokat. Leginkább marketingcsapatok és kreatív ügynökségek használják üzleti tevékenységük és ügyfeleik védelme érdekében.

A Ziflow legjobb funkciói

Kezelje a kreatív felülvizsgálatokhoz szükséges testreszabott és automatizált jóváhagyási folyamatokat

Ellenőrizze a bizalmas és érzékeny projektekhez való hozzáférést

Biztosítsa a kreatív visszajelzésekért való felelősségvállalást a Ziflow ellenőrzőlistáival és elektronikus aláírásaival

Kövesse nyomon hatékonyan a megfelelőséget részletes tevékenységi naplókkal

A Ziflow korlátai

Előfordultak olyan esetek, amikor a bizonyítékok betöltése hosszabb ideig tartott.

Ziflow árak

Ingyenes

Alapcsomag: 249 USD/hó 15 felhasználó számára

Előny: 399 USD/hó 20 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ziflow értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (380+ értékelés)

7. Donesafe

a Donesafe segítségével

A Donesafe egy felhőalapú platform, amely segít a modern vállalatoknak a megfelelési kötelezettségek teljesítésében. A Donesafe segítségével proaktívan ellenőrizheti és betarthatja a kockázati, kormányzati, biztonsági és munkahelyi előírásokat – mindezt egyetlen felületen.

A Donesafe leginkább az integrált, végpontok közötti keretrendszeréről ismert, amely segítségével felügyelheti a teljes kockázatkezelési ciklust. Lehetőség van a kockázatok előre történő automatikus azonosítására, folyamatok kidolgozására, ellenőrzések végrehajtására és ellenőrzési könyvtárak kihasználására.

A Donesafe legjobb funkciói

Kockázatok felmérése valós idejű adatgyűjtéssel több adatforrásból

Végezzen rendszeresen és időben ellenőrzéseket, ellenőrző listákat és vizsgálatokat

Kövesse nyomon az okokat, hatásokat és ellenőrzéseket a megfelelőségi folyamatok és a KRI-k (kulcsfontosságú kockázati mutatók) tekintetében, és így tartsa karban és kezelje a kockázati nyilvántartásokat.

Rendszeresen készítsen áttekintést, és azonosítsa a megfelelőségi folyamatok javításának lehetőségeit

A Donesafe korlátai

Az első beállítás és a képzés időigényes

A felhasználók alkalmi hibákat jelentettek

A Donesafe árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Donesafe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

8. Libryo

a Libryo segítségével

A Libryo platform egy Software as a Service (SaaS) ökoszisztémát foglal magában, amely szoftveralkalmazásokat, tartalmakat, professzionális szolgáltatásokat és harmadik féltől származó szoftverintegrációkat tartalmaz. Globális API-alapú szabályozási adatkészletre épül.

A Libryo egyszerűsíti az összes jogszabályhoz való hozzáférést és azok megértését. Az Ön üzleti tevékenységének szakaszát és helyét figyelembe véve azonosítja, hogy milyen előírásoknak kell megfelelnie, és segít Önnek a teljes megfeleléshez szükséges lépések megtételében.

A Libryo legjobb funkciói

Fordítsa le és egyszerűsítse a komplex jogi kérdéseket globális csapata számára a többnyelvű funkciók segítségével

Legyen naprakész az új szabályozásokról szóló értesítésekkel

Használja ki a Libryo helyspecifikus jogi nyomon követési funkcióját, hogy betartsa a helyi irányelveket és megfelelési követelményeket.

Kérjen tanácsot a Libryo jogi szakértőitől, vagy bármikor élő csevegésen keresztül a támogató csapattól.

A Libryo korlátai

A felhasználói felület kissé bonyolult, és a navigáció nehéz lehet.

Libryo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Libryo értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

9. Netwrix

a Netwrix segítségével

A Netwrix egy megfelelőségi és auditkezelési megoldás, amely az auditorok elégedettségét is biztosítja!

A Netwrix állítása szerint akár 85%-kal is csökkenthető az auditok előkészítési ideje, mivel nincs szükség táblázatok átnézésére, jelentések összeállítására és naplófájlok összehasonlítására a belső és külső auditokhoz.

A Netwrix teljes körű biztonsági megoldásával túlmutat a puszta megfelelésen. Az eszköz segítségével csökkentheti az adatvédelmi incidensek kockázatát, és megvédheti érzékeny adatait a veszélyektől.

A Netwrix legjobb funkciói

A Netwrix Change Tracker segítségével biztosíthatja IT-rendszereinek biztonságát

A StealthAUDIT megoldás segítségével azonosítsa és csökkentse az érzékeny adataira jelentett potenciális kockázatokat

A valós idejű riasztási rendszer segítségével észlelje az előre beállított küszöbértékeket meghaladó szokatlan viselkedéseket

Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy csapatait megkímélje az ismétlődő feladatok terhétől

A Netwrix korlátai

A testreszabási lehetőségek viszonylag korlátozottak

A jelentési szűrők zavarosak lehetnek

Netwrix árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Netwrix értékelések és vélemények

G2: 4,4 / 5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

10. Filestage

a Filestage segítségével

A Filestage egy átfogó tartalom-felülvizsgálati és jóváhagyási platform. A Filestage segítségével testreszabott munkafolyamatokat és felülvizsgáló csoportokat állíthat be, hogy jelentősen felgyorsítsa tartalom-jóváhagyási ciklusait.

A Filestage biztosítja az FCA előírásainak való megfelelést, és segít marketingcsapatainak abban, hogy promócióikat és kampányaikat magabiztosan tegyék közzé.

A Filestage legjobb funkciói

Szabadítsa meg csapatait a kaotikus felülvizsgálati folyamatoktól az automatikus megjegyzés-, címkézési és értesítési rendszerekkel

Használjon készen használható sablonokat az új projektek felgyorsításához és a folyamatok felülvizsgálatához

Központosított és automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a felülvizsgálatok és jóváhagyásokhoz

Integrálja más projektmenedzsment eszközeivel, hogy minden feladatot holisztikusan kezelhessen

A Filestage korlátai

A felhasználók alkalmanként hibákat tapasztalnak

Filestage árak

Ingyenes

Alap: 59 USD/hó

Professzionális: 299 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

A megfelelés és a kockázatkezelés minden vállalkozás számára elengedhetetlen, de ugyanakkor kihívást jelentő és költséges is lehet.

Éppen ezért van szüksége a ClickUp-ra, egy projektmenedzsment platformra, amely egy átfogóbb, AI-alapú funkciókészletet kínál a kockázat- és megfeleléskezelési munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a funkciók közötti együttműködés javításához és a csapatok termelékenységének növeléséhez.

ClickUp

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely lehetővé teszi az összes projektmunkafolyamat létrehozását és kezelését, beleértve a kockázat- és megfeleléskezelést is.

A ClickUp segítségével automatizálhatja a rutin feladatokat, prioritásba helyezheti a fontos tevékenységeket, nyomon követheti az előrehaladást és valós idejű jelentéseket készíthet – mindez elengedhetetlen a sikeres kockázatkezelési folyamatokhoz.

Kockázatkezelés a ClickUp segítségével

A ClickUp hatékony kockázatkezelési eszközként használható a szervezethez vagy csapathoz kapcsolódó összes munka és projekt kezelésére. A ClickUp projektmenedzsment megoldással testreszabhatja kockázatkezelési munkafolyamatait.

A legjobb kockázatkezelési tervek a legfontosabb érdekelt felekkel együttműködve kerülnek kidolgozásra. A ClickUp Whiteboard segítségével vizualizálhatja a javasolt kockázatcsökkentési folyamatot a csapatával, és offline vagy valós időben kérheti véleményüket és észrevételeiket.

A ClickUp Whiteboard segítségével ötleteljen és működjön együtt, hogy olyan kockázatkezelési tervet dolgozzon ki, amely a legjobban megfelel szervezete igényeinek

Miután elkészítette kockázatkezelési tervét, a ClickUp Tasks segítségével megvalósíthatja azt. Kockázatcsökkentési tervét kisebb feladatokra oszthatja, és azokat a felelős erőforrásokhoz rendelheti. Emellett nyomon követheti csapata előrehaladását az egyes eredmények tekintetében a meghatározott határidőkhöz képest.

A ClickUp Tasks segítségével nyomon követheti kockázatcsökkentési tervének előrehaladását

Kerülje el az operatív kockázatokat a ClickUp Dashboard segítségével, amely valós időben követi nyomon kockázatkezelési tervét. Beállíthat automatikus emlékeztetőket és valós idejű címkéket is, hogy csapattagjai mindig naprakészek legyenek és a terv szerint haladjanak.

Kövesse nyomon a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat valós időben a ClickUp Gantt nézet segítségével

Ha aggódik az adatbiztonság miatt, ne tegye!

A ClickUp ISO tanúsítvánnyal rendelkezik, SOC 2 és PCI kompatibilis, és AES-256 titkosítással végpontok közötti adat titkosítást kínál.

A hibátlan kockázatkezelési folyamat bevezetése nehéz lehet. Időmegtakarítás és a kezdeti lépések megkönnyítése érdekében létrehoztunk egy részletes ClickUp kockázatkezelési sablont, amely segítséget nyújthat. Ötletekért tekintse meg ezt a részletes ClickUp megfelelési projekttervet is.

Biztosak vagyunk benne, hogy ezek jelentősen javítják kockázat- és megfeleléskezelési folyamatait.

Töltse le ezt a sablont Kezdje meg a kockázatkezelési folyamatot a ClickUp kockázatkezelési sablonjával

A ClickUp legjobb funkciói

Biztonságosan ossza meg belső irányelveit, szabályzatait, megfelelési követelményeit és irányítási információit csapataival

Használja ki a ClickUp projektmenedzsment funkcióit a szerepek és felelősségek kiosztásához, az ütemtervek meghatározásához és a kockázatkezelési terv előrehaladásának nyomon követéséhez.

Automatikus riasztások és emlékeztetők bevezetésével tartsa csapatát naprakészen és a kockázatkezelési feladatokkal kapcsolatban a helyes úton.

Határozzon meg rendszeres felülvizsgálati ütemtervet, és valós idejű jelentésekkel vitassa meg a tervek előrehaladását a ClickUp Views segítségével.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a ClickUp által kínált számos funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Tartsa kézben a megfelelőségi követelményeket

A szabályozási megfelelés terén nincs helye hibáknak.

A hatékony megfeleléskezelés elengedhetetlen a szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez és az etikus munkahelyi kultúra kialakításához.

A folyamatosan változó iparági szabályozások és előírások követése lehetetlen feladat, ezért a megfelelőségi menedzsment eszközök elengedhetetlen részét képezik a modern vállalatok technológiai eszköztárának.

Győződjön meg arról, hogy a legjobb eszközöket választja a szabályozási megfelelési folyamatok kezeléséhez és fejlesztéséhez. A ClickUp egy all-in-one eszköz, amely segít munkája minden aspektusában, miközben erősíti kockázatkezelési képességeit.

Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára!