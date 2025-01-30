A 10 legjobb irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) eszköz 2025-ben

A kormányzás, kockázatkezelés és megfelelőség (GRC) egy ellenőrzési és egyensúlyi rendszer, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a biztonsági szabványok javítását, az adatvédelmi kockázatok minimalizálását és a szabályozási követelmények teljesítését.

A szervezeteknek számos szabályozást be kell tartaniuk, többek között a GDPR, PCI-DSS, CCPA és SOX előírásait. A GRC szoftverek összehangolják az IT-infrastruktúrát az üzleti célokkal, miközben kezelik a kockázatokat és teljesítik a megfelelőségi szabványokat.

Manapság még a kisvállalkozások is globális szinten működnek. Ilyen helyzetben be kell tartaniuk a nemzetközi szabályozásokat, és fel kell készülniük azokra a fenyegetésekre, amelyek károsíthatják működésüket, ha nem felelnek meg a GRC-követelményeknek.

A GRC szoftver segítségével létrehozhat, koordinálhat és figyelemmel kísérhet irányelveket és ellenőrzéseket, valamint megtervezheti a szabályozási és belső megfelelési követelményeket. Ezek a megoldások előfizetéses SaaS-t kínálnak, automatizálják a folyamatokat, növelik a kormányzási csapat hatékonyságát, miközben csökkentik a komplexitást.

Ez a cikk a 2024-es év 10 legjobb irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) eszközét mutatja be, azok jellemzőivel, hátrányaival és áraival együtt.

Mit kell keresnie egy GRC szoftverben?

Ha megfelelőségi szoftvert keres, válasszon olyan GRC-eszközöket, amelyek egyszerűsítik az időigényes kockázatértékelési, megfelelőségkezelési és belső auditokat a megfelelőségi és kockázati szabványok tekintetében. Ezenkívül illeszkedniük kell a meglévő munkafolyamatokhoz, üzleti folyamatokhoz és kultúrához.

Munkafolyamat-kezelés és automatizálás: A választott GRC eszköznek képesnek kell lennie a gyakori munkafolyamatok automatizálására, például a kockázatok és ellenőrzések valós idejű jelentésére. Lehetővé kell tennie a folyamatos ellenőrzés-monitorozást (CCM), a bizonyítékok gyűjtését és az információk más rendszerekből történő lekérését az Ön által választott ütemezés szerint.

Folyamatos ellenőrzés (CCM): A CCM lehetővé teszi az ellenőrzések folyamatos vagy gyakori figyelemmel kísérését, hogy ellenőrizze a GRC-keretrendszer hatékonyságát a kockázatok csökkentése érdekében.

Vállalati szintű biztonság és könnyű használat: Mivel az összes sebezhetőségét a GRC platformon tárolja, olyan eszközre van szüksége, amely biztonságban tartja adatait, miközben hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Válasszon olyan eszközöket, amelyek beépített, Excel-szerű funkciókkal rendelkeznek, így nem kell időt pazarolnia a GRC megoldás megismerésére. Keressen olyan együttműködési eszközöket, amelyekkel feladatokat hozhat létre, csapatokat kezelhet és biztonságban maradhat.

Skálázhatóság: A megfelelés skálázása összetett és időigényes folyamat. A táblázatok használata a vállalati GRC-program futtatásához megnehezíti a további GRC-keretrendszerek hozzáadását, a bizonyítékok gyűjtését és a megfelelési folyamatok fenntartását. Válasszon olyan GRC-szoftvert, amely az üzleti növekedéssel együtt skálázható, hogy a szervezet méretétől függetlenül biztosítsa a megfelelést és a biztonságot.

Jelentések: A GRC-eszközök jelentéskészítő funkciójával megtekintheti a legfontosabb ellenőrzéseket, a legnagyobb kockázatokat és az incidenskezelést az egységes adat környezetben. A GRC-platformnak egyszerűsítenie kell és összesítenie kell ezeket az adatokat a műszerfalakon, amelyek az egész szervezet számára egyetlen megbízható információforrásként szolgálnak.

Harmadik féltől származó integrációk: A kockázatkezelési és megfelelőségi program integrált kockázatkezeléséhez a GRC szoftvernek kommunikálnia kell a technológiai rendszerében található egyéb eszközökkel, például A kockázatkezelési és megfelelőségi program integrált kockázatkezeléséhez a GRC szoftvernek kommunikálnia kell a technológiai rendszerében található egyéb eszközökkel, például a jogi menedzsment szoftverrel és a kockázatkezelési szoftverrel . A platformnak integrálódnia kell a mobilalkalmazásokhoz, a projektmenedzsmenthez és egyéb megfelelőségi és jelentési eszközökhöz a pontos és időszerű információáramlás érdekében.

Íme a GRC szoftverek listája, amelyek segítségével csapata a manuális folyamatok vagy a rugalmatlan, elavult megoldások fárasztó munkája nélkül is biztosíthatja a szabályoknak való megfelelést.

1. ClickUp

A ClickUp egykomponensű megoldás a megfeleléskezelés és a projektmenedzsment területén. Testreszabható és funkcionális funkcióival, valamint beépített sablonjaival a ClickUp egy helyen koordinálja az összes kockázat- és megfelelési programját. Csapatának méretétől függetlenül használja ezt a GRC eszközt a projektfrissítések nyomon követésére, a kockázatok kezelésére és az együttműködésre egy helyen.

Kímélje meg csapatát a kockázatértékeléshez, a belső folyamatok auditálásához és a projektmenedzsmenthez szükséges több eszköz használatának gondjától, mivel a ClickUp mindezt egyesíti. A zökkenőmentes munkamenedzsment élményből mindenki profitál, legyen szó kis csapatról vagy nagyobb szervezetről.

A ClickUp munkaterülete sokkal többet kínál, mint az átlagos GRC-megoldások.

A ClickUp munkafolyamat-elemzése, több mint 100 integrációja, digitális táblái és együttműködési dokumentumai segítenek a szervezettség fenntartásában és a kockázatok csökkentésében a vállalati kockázatkezelési programjában. Íme, hogyan.

A ClickUp legjobb funkciói

Műszerfalak: Szerezzen átfogó képet az auditkezelési folyamat, a megfelelőségi követelmények és a GRC-keretrendszer minden aspektusáról egy testreszabható ClickUp műszerfalon . Több mint 50, a munkafolyamatához igazítható widget segítségével kiválaszthatja a megtekinteni kívánt információkat és azok megjelenítésének módját.

A ClickUp fejlett elemzési funkcióival figyelemmel kísérheti a projekt állását.

Megfelelőségi projektterv sablon : Használja ezt a sablont, hogy egy helyen koordinálja az összes megfelelőségi tevékenységét. A megfelelőségi követelmények azonosításától és értékelésétől a megfelelőségi program méréseig és a korrekciós intézkedések meghozataláig ez a sablon mindenre lehetőséget nyújt.

Használja ezt a ClickUp sablont a megfelelés tervezéséhez és kezeléséhez, beleértve a követelmények értékelését, az előrehaladás mérését és a korrekciós intézkedéseket.

Dokumentumok: Sorolja fel a ClickUp Docs- on az összes szabályozást és keretrendszert, amelyet be kell tartania. Rendeljen szerepeket és felelősségi köröket, hogy minden GRC-keretrendszer betartásra kerüljön, egy csapattag figyelemmel kísérje a változásokat, és a problémák kezelésre kerüljenek.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

Gantt-diagram nézet: A ClickUp Gantt-diagram nézetével idővonalakat hozhat létre minden kockázatkezelési projekthez. Állítson be idővonalakat, rendeljen feladatokat az egyes csapattagokhoz, és jelölje meg más csapatokat a jogi és pénzügyi kérdésekhez kapcsolódó megjegyzésekben.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével nyomon követheti a projekt ütemtervét.

Kockázatértékelési sablonok : Használja ezeket a sablonokat, hogy időt takarítson meg a projektmenedzsernek azáltal, hogy kiemeli a potenciális kockázatokat, mielőtt a csapat megkezdené a munkát a projekten. Például a ClickUp Value Risk Matrix Template sablonjával kockázati mátrixot hozhat létre minden lehetséges kockázathoz a proaktív kockázatkezelés érdekében.

ClickUp hátrányai

Lassú válaszidő

A fizetős csomagokban olyan fejlett funkciók is elérhetők, mint a ClickUp AI.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Pathlock

via Pathlock

A legtöbb GRC eszközhöz hasonlóan a Pathlock is teljes áttekintést nyújt a kormányzati szabályozások és a megfelelőségkezelés terén elkövetett szabályszegésekről. Automatizált jelentésekkel egyszerűsítheti megfelelőségi programjait, minimalizálva és csökkentve a kockázatokat.

Adjon hozzá új alkalmazásokat kockázatkezelési és megfelelőségi rendszereihez, hogy korán felismerje a hozzáférési szabályok megsértését.

A Pathlock kockázatkezelési és megfelelőségi megoldása minimális beállítást és karbantartást igényel. Növelje biztonsági szintjét, maximalizálja termelékenységét, és ismerje meg, hogyan felel meg az iparági és kormányzati előírásoknak.

A Pathlock legjobb funkciói

Folyamatos, skálázható és automatizált ellenőrzés az alkalmazások közötti kockázatkezelés és a biztonsági kockázatok nyomon követéséhez.

Automatizálja a belső ellenőrzést, hogy az automatizálás, a gazdag adatok és az érdekelt felek és alkalmazások közötti jobb összehangolás révén csökkentse az ellenőrzések és kontrollok meredeken emelkedő költségeit.

Teljes körű irányítási hozzáférési alkalmazáscsomag hozzáférési kockázatelemzéssel, megfelelőségi biztosítással, emelt szintű hozzáféréskezeléssel és szerepkörkezeléssel.

A Pathlock hátrányai

Megtanulása első használatkor nehéz lehet

A Pathlock használatának megkezdéséhez technikai támogatásra van szüksége.

Pathlock árak

Egyedi árazás

Pathlock értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Fusion Framework rendszer

via Fusion Framework System

A felhőalapú GRC szoftver, a Fusion Framework System lehetővé teszi dinamikus üzletmenet-folytonossági programok létrehozását az adatok, szolgáltatások, rendszerek és eljárások integrálásával.

A Fusion kockázatkezelő szoftver integrálható különböző üzleti forrásokkal, hogy összhangba hozza azokat a szervezet stratégiai céljaival és biztosítsa a megfelelőséget.

Hangolja össze szervezetének stratégiai céljait, biztosítsa a megfelelőséget, és szerezzen optimális áttekinthetőséget a prediktív elemzések segítségével. Kifejezetten a kormányzás, a kockázatértékelés és az incidenskezelés fenntartására készült.

A Fusion Framework System legjobb funkciói

A kockázatkezelő szoftver összekapcsolja az összes adatot, és javítja a funkciók közötti összehangolást.

Használja ki a technológia által lehetővé tett működési rugalmasságot, hogy megfeleljen a folyamatosan változó szabályozási követelményeknek.

A Fusion válság- és incidenskezelő rendszere a felhasználók számára hasznos információkkal látja el őket, hogy alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz, elkerüljék a zavarokat és javítsák üzleti teljesítményüket.

Fusion Framework System hátrányai

Elsősorban az üzletmenet-folytonosság és a kockázatcsökkentés céljára használják, de hiányoznak belőle a GRC-stratégiához szükséges eszközök.

A megvalósítók sok időt töltenének a kockázatkezelési funkciók konfigurálásával.

Nincs átlátható árstruktúra

Fusion Framework System árak

Egyedi árazás

Fusion Framework System értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (101 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (45 értékelés)

4. Riskonnect

via Riskonnect

A Riskonnect szolgáltatása és GRC eszköze megkönnyíti a szabályozási követelményeknek való megfelelést a kiskereskedelmi, egészségügyi, biztosítási és gyártási ágazatokban. Ezt a megfelelőségi szoftverplatformot kockázatkezeléshez, kockázati események figyelemmel kíséréséhez, irányítás kezeléséhez, adatvédelmi szabályok kezeléséhez és kockázatok csökkentéséhez belső és külső auditokkal használhatja.

Más GRC eszközökhöz hasonlóan a Riskonnect is segíti a dokumentumkezelést az üzleti szempontból kritikus dokumentumok tárolásával, hogy egyszerűsítse a kockázatkezelési folyamatokat.

A Riskonnect legjobb funkciói

Figyelemmel kísérheti vállalati és jogi irányelveit, hogy elkerülje a bírságokat és egyéb károkat.

Bontsa le a szilárd határokat, és biztosítson zökkenőmentes kommunikációt az első vonaltól a vezetőségig, hogy minden szinten a várakozásoknak megfelelő intézkedések szülessenek.

Dokumentálja a dokumentumokkal kapcsolatos problémákat, incidenseket és módosításokat egyértelmű ellenőrzési nyomvonallal.

A Riskonnect hátrányai

A kvantitatív elemzés kimenete nehézkesnek tűnik, és frissítésre szorul.

Ez az eszköz csak Internet Explorer böngészővel működik, iPad-en nem.

Riskonnect árak

Egyedi árazás

Riskonnect értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. IBM OpenPages

via IBM OpenPages

Az IBM OpenPages egy egységes GRC-platform, amely egyszerűsíti a kockázatok és a szabályozási megfelelés proaktív kezelését.

Az IBM OpenPages egyszerűsíti az adatirányítást, a kockázatértékelést és a szabályozási megfelelést vállalati kockázatkezelési programjában.

Az IBM OpenPages® egy skálázható, AI-alapú megfelelőségi megoldás, amely az IBM Cloud Pak® for Data segítségével bármely felhőn futtatható. Központosítsa szilárd kockázatkezelési funkcióit egyetlen környezetben, hogy azonosítsa, figyelemmel kísérje, jelentse és csökkentse a kockázatokat a jelenlegi dinamikus környezetben.

Kezelje a jelenlegi megfelelőségi követelményeket, és készüljön fel a jövőre egy teljesen bővíthető, több ezer felhasználóra méretezhető vállalati GRC-platformmal.

Az IBM OpenPages legjobb funkciói

A feladatközpontú felhasználói felület minimális képzéssel egyszerűsíti a komplex folyamatokat és műveleteket.

A GRC munkafolyamat funkcióval előre beállított és igény szerinti alapon futtathatja a kész használatra alkalmas alkalmazási eseteket.

Dinamikus diagramok, jelentések és irányítópultok segítségével könnyen létrehozhat hatékony GRC-stratégiát, amely betekintést nyújt a szervezet egészének kockázataiba.

IBM OpenPages hátrányai

A felhasználók panaszkodnak, hogy rengeteg időt töltenek jelentések készítésével, amelyekhez MS Excel és PowerPoint szükséges.

Az integráció más eszközökkel, például auditáló eszközökkel, felmérési menedzsmenttel és SOC-2 megfelelőségi szoftverekkel , kihívást jelent.

IBM OpenPages árak

Egyedi árazás

IBM OpenPages értékelések és vélemények

G2: 4/5 (51 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. LogicManager

via LogicManager

A LogicManager vállalati kockázatkezelő szoftvere összeköti a vállalati irányítási területeket, és egyetlen megbízható információforrásként szolgál a szervezet számára. Az adatok összekapcsolásával a különböző részlegek között, beleértve a belső ellenőrzést, az információbiztonságot, a GRC-t és a pénzügyeket, azonosíthatja a magas működési kockázatú területeket és a csalásveszélyes zónákat.

Ráadásul a LogicManager integrált kockázatkezelő szoftvere lebontja a részlegek közötti szilárd határokat, hogy segítsen Önnek egy hatékony GRC program létrehozásában. A szoftver úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a stratégiai célok és az operatív célok összehangolásában, és teljes képet adjon a biztonsági kockázatokról.

A LogicManager legjobb funkciói

Az integrált kockázatkezelő szoftver segít felismerni a szilók közötti sebezhetőségeket, és előre elkészített kockázati könyvtárak segítségével hozzárendelni az ellenőrzési tevékenységeket.

A szerkeszthető és objektív kockázatértékelési kritériumok segítségével azonosítsa a szervezetében felmerülő kritikus kockázatokat.

Szolgáltasson érdemi jelentéseket az érdekelt feleknek a legfontosabb kockázati összefoglalók és egyedi irányítópultok segítségével, hogy kockázattudatos döntéseket hozhassanak.

A LogicManager hátrányai

Korlátozott önjelentési lehetőségek belső ellenőrzés után

Mivel az eszköz csak három szintet kínál a kockázatok és ellenőrzések tekintetében, nehéz részletes adatokat szerezni.

A LogicManager árai

Egyedi árazás

LogicManager értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (51 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (22 értékelés)

7. Standard Fusion

via Standard Fusion

A StandardFusion megfelelőségkezelési GRC eszköz segít a technológiai, egészségügyi, pénzügyi szolgáltatási, gyártási, kormányzati és kiskereskedelmi vállalatoknak a megfelelőség fenntartásában.

Egyszerűsítse belső ellenőrzési folyamatának minden aspektusát, függetlenül attól, hogy ellenőrzéseket vagy követelményeket vizsgál. Kezelje belső és külső ellenőrzési státuszát és dokumentálja a követelményeket egy központi platformon.

Ami megkülönbözteti a többi GRC eszköztől, az az, hogy a StandardFusionon gyorsan elindíthat és kezelhet több auditot, és egyidejűleg nyomon követheti azok előrehaladását.

A StandardFusion legjobb funkciói

Az auditkezeléshez szükséges összes bizonyíték egy platformon

Kövesse nyomon valamennyi auditját valós időben, szerezzen be teljes eseménynaplókat és verziótörténetet a korábbi auditok nyomon követéséhez.

Határozza meg, dokumentálja, vizsgálja felül és készítsen jelentést a megfelelőségi programokról, és kezelje a szervezetre jellemző ellenőrzéseket.

StandardFusion hátrányai

Lehetőség szélesebb körű integrációs funkciókra más megfelelőségi és biztonsági eszközökkel

Nincs elegendő jelentési lehetőség

StandardFusion árak

Starter: 1500 USD/hó

Professzionális: 2500 USD/hó

Vállalati: 4500 USD/hó

Enterprise+: 8000 USD/hó

StandardFusion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. ServiceNow Governance Risk and Compliance

via ServiceNow

A ServiceNow irányítási kockázati programja rugalmas vállalkozásokat támogat a mindennapi munkába beépített, kockázattudatos döntésekkel. Ez a GRC szoftver egy központi platformon keresztül összeköti az üzleti, a biztonsági és az informatikai tevékenységeket.

A legjobb az egészben, hogy a ServiceNow integrálható a meglévő szoftvereivel, beleértve a tartalomkonszolidátorokat, a biztonsági pontszám-szolgáltatókat és az üzleti folyamatok megoldásait.

A ServiceNow kockázatkezelése szorosan együttműködik a szolgáltatáskezeléssel és a biztonsági műveletekkel, és integrált megközelítést kínál a kockázatok kezeléséhez.

A ServiceNow legjobb funkciói

Egységes adatkezelési környezet mélyreható, egyedi adatelemzéssel

Valós idejű figyelemmel kísérés, automatizálás és elemzés a gyorsabb reagálás érdekében

Folyamatos működési kockázatkezelés a veszteségek minimalizálása érdekében

A ServiceNow hátrányai

Kevesebb API-integráció más GRC-eszközökhöz képest

Meredek tanulási görbe

ServiceNow árak

Egyedi árazás

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (782 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (227 értékelés)

9. SAI360

via SAI360

A SAI360 GRC szoftvere egyszerűsíti a kockázatkezelési folyamatot, hogy Ön a megfelelő időben, magabiztosan és koncentráltan vállalhasson megfelelő kockázatokat. Tárolja, kezelje és nyerje ki a kockázati adatokat az egész vállalatban ezzel a skálázható kockázat-, ESG- és fenntarthatósági szoftverrel.

A SAI360 legjobb funkciói

Az előre konfigurált GRC modulok figyelemmel kísérik, vizsgálják és megelőzik a zavarokat.

Tegye láthatóvá a megfelelés hiányosságait, hozza meg gyors döntéseit a kockázat- és megfelelési program optimalizálása érdekében testreszabható jelentések segítségével.

Biztosítsa az üzletmenet folytonosságát, kezelje a kritikus beszállítói tevékenységeket, és csökkentse az adatvédelemmel és biztonsági fenyegetésekkel töltött időt a SAI360 segítségével.

SAI360 hátrányok

Elavult felhasználói felület és felhasználói élmény

A fejlett testreszabáshoz előfordulhat, hogy professzionális szolgáltatásokért kell fizetnie.

SAI360 árak

Egyedi árazás

SAI360 értékelések és vélemények

G2: 4/5 (121 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. SAP GRC

via SAP GRC

Szerezzen korai és előrejelző betekintést az anomáliákba és a potenciális kockázatokba, és folyamatosan figyelje a szervezeteket, a kiberfenyegetéseket és a küldetéskritikus folyamatok megfelelését az SAP GRC segítségével.

Az SAP GRC-eszközeinek használata az ismétlődő audit- és megfelelőség-kezelési feladatok automatizálására valós idejű áttekintést biztosít a kontrollok felügyeletéről.

Az SAP rugalmas megoldásokat kínál a kiberfenyegetések figyelemmel kíséréséhez, az adatok ellenőrzéséhez, az identitás- és hozzáférés-kezeléshez, valamint az adatvédelmi ellenőrzéshez, hogy rendszerei biztonságban legyenek a folyamatosan változó szabályozási és üzleti környezetben.

A SAP GRC legjobb funkciói

Ellenőrizze a kulcsfontosságú folyamatokat és kezelje a megfelelőséget a kritikus folyamatkockázatok dokumentálásával, értékelésével, tesztelésével és orvoslásával.

Használja ki a prediktív képességeket az üzleti folyamatok és műveletek tájékoztatásához

Az identitás- és hozzáférés-irányítás védi szellemi tulajdonát és hírnevét az egész szervezetben.

SAP GRC hátrányok

A megvalósítóknak speciális ismeretekre és SAP-képzésre van szükségük.

Lassú teljesítmény és a rendszer lefagy, ha nagy mennyiségű adatot dolgoz fel.

SAP GRC árak

Egyedi árazás

SAP GRC értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (62 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (32 értékelés)

Bár sok GRC-platform kezeli a kockázatokat és a szabályozási megfelelést, Önnek olyan GRC-szoftvermegoldásra van szüksége, amely ezt a meglévő technológiai infrastruktúráját megzavarása nélkül végzi el.

A ClickUp a legjobb megoldást kínálja mindkét területen, mint olyan GRC eszköz, amely optimalizálja a kormányzási, kockázatkezelési és megfelelőségi keretrendszereket, miközben korán felismeri a működési és megfelelőségi kockázatokat.

Ez a GRC eszköz kezdőbarát, így csapata bármely tagja használhatja előzetes technikai ismeretek nélkül. Tegye hatékonyabbá kockázatkezelési folyamatát testreszabható funkciókkal, mint például a műszerfalak és a célok. Használja az előre elkészített megfelelőségi sablonokat és projektdokumentációs sablonokat, hogy rendszeresen figyelemmel kísérje, hogyan kezeli kockázatait szervezete.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp-on a kockázatok csökkentése semmibe sem kerül.

Regisztráljon a ClickUp-on, és kezdje el nyomon követni megfelelőségi folyamatait.