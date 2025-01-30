A 10 legjobb irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) eszköz 2025-ben

A kormányzás, kockázatkezelés és megfelelőség (GRC) egy ellenőrzési és egyensúlyi rendszer, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a biztonsági szabványok javítását, az adatvédelmi kockázatok minimalizálását és a szabályozási követelmények teljesítését.
A szervezeteknek számos szabályozást be kell tartaniuk, többek között a GDPR, PCI-DSS, CCPA és SOX előírásait. A GRC szoftverek összehangolják az IT-infrastruktúrát az üzleti célokkal, miközben kezelik a kockázatokat és teljesítik a megfelelőségi szabványokat.
Manapság még a kisvállalkozások is globális szinten működnek. Ilyen helyzetben be kell tartaniuk a nemzetközi szabályozásokat, és fel kell készülniük azokra a fenyegetésekre, amelyek károsíthatják működésüket, ha nem felelnek meg a GRC-követelményeknek.
A GRC szoftver segítségével létrehozhat, koordinálhat és figyelemmel kísérhet irányelveket és ellenőrzéseket, valamint megtervezheti a szabályozási és belső megfelelési követelményeket. Ezek a megoldások előfizetéses SaaS-t kínálnak, automatizálják a folyamatokat, növelik a kormányzási csapat hatékonyságát, miközben csökkentik a komplexitást.
Ez a cikk a 2024-es év 10 legjobb irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) eszközét mutatja be, azok jellemzőivel, hátrányaival és áraival együtt.
Mit kell keresnie egy GRC szoftverben?
Ha megfelelőségi szoftvert keres, válasszon olyan GRC-eszközöket, amelyek egyszerűsítik az időigényes kockázatértékelési, megfelelőségkezelési és belső auditokat a megfelelőségi és kockázati szabványok tekintetében. Ezenkívül illeszkedniük kell a meglévő munkafolyamatokhoz, üzleti folyamatokhoz és kultúrához.
- Munkafolyamat-kezelés és automatizálás: A választott GRC eszköznek képesnek kell lennie a gyakori munkafolyamatok automatizálására, például a kockázatok és ellenőrzések valós idejű jelentésére. Lehetővé kell tennie a folyamatos ellenőrzés-monitorozást (CCM), a bizonyítékok gyűjtését és az információk más rendszerekből történő lekérését az Ön által választott ütemezés szerint.
- Folyamatos ellenőrzés (CCM): A CCM lehetővé teszi az ellenőrzések folyamatos vagy gyakori figyelemmel kísérését, hogy ellenőrizze a GRC-keretrendszer hatékonyságát a kockázatok csökkentése érdekében.
- Vállalati szintű biztonság és könnyű használat: Mivel az összes sebezhetőségét a GRC platformon tárolja, olyan eszközre van szüksége, amely biztonságban tartja adatait, miközben hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Válasszon olyan eszközöket, amelyek beépített, Excel-szerű funkciókkal rendelkeznek, így nem kell időt pazarolnia a GRC megoldás megismerésére. Keressen olyan együttműködési eszközöket, amelyekkel feladatokat hozhat létre, csapatokat kezelhet és biztonságban maradhat.
- Skálázhatóság: A megfelelés skálázása összetett és időigényes folyamat. A táblázatok használata a vállalati GRC-program futtatásához megnehezíti a további GRC-keretrendszerek hozzáadását, a bizonyítékok gyűjtését és a megfelelési folyamatok fenntartását. Válasszon olyan GRC-szoftvert, amely az üzleti növekedéssel együtt skálázható, hogy a szervezet méretétől függetlenül biztosítsa a megfelelést és a biztonságot.
- Jelentések: A GRC-eszközök jelentéskészítő funkciójával megtekintheti a legfontosabb ellenőrzéseket, a legnagyobb kockázatokat és az incidenskezelést az egységes adat környezetben. A GRC-platformnak egyszerűsítenie kell és összesítenie kell ezeket az adatokat a műszerfalakon, amelyek az egész szervezet számára egyetlen megbízható információforrásként szolgálnak.
- Harmadik féltől származó integrációk: A kockázatkezelési és megfelelőségi program integrált kockázatkezeléséhez a GRC szoftvernek kommunikálnia kell a technológiai rendszerében található egyéb eszközökkel, például a jogi menedzsment szoftverrel és a kockázatkezelési szoftverrel. A platformnak integrálódnia kell a mobilalkalmazásokhoz, a projektmenedzsmenthez és egyéb megfelelőségi és jelentési eszközökhöz a pontos és időszerű információáramlás érdekében.
A 10 legjobb irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) eszköz
Íme a GRC szoftverek listája, amelyek segítségével csapata a manuális folyamatok vagy a rugalmatlan, elavult megoldások fárasztó munkája nélkül is biztosíthatja a szabályoknak való megfelelést.
1. ClickUp
A ClickUp egykomponensű megoldás a megfeleléskezelés és a projektmenedzsment területén. Testreszabható és funkcionális funkcióival, valamint beépített sablonjaival a ClickUp egy helyen koordinálja az összes kockázat- és megfelelési programját. Csapatának méretétől függetlenül használja ezt a GRC eszközt a projektfrissítések nyomon követésére, a kockázatok kezelésére és az együttműködésre egy helyen.
Kímélje meg csapatát a kockázatértékeléshez, a belső folyamatok auditálásához és a projektmenedzsmenthez szükséges több eszköz használatának gondjától, mivel a ClickUp mindezt egyesíti. A zökkenőmentes munkamenedzsment élményből mindenki profitál, legyen szó kis csapatról vagy nagyobb szervezetről.
A ClickUp munkaterülete sokkal többet kínál, mint az átlagos GRC-megoldások.
A ClickUp munkafolyamat-elemzése, több mint 100 integrációja, digitális táblái és együttműködési dokumentumai segítenek a szervezettség fenntartásában és a kockázatok csökkentésében a vállalati kockázatkezelési programjában. Íme, hogyan.
A ClickUp legjobb funkciói
- Műszerfalak: Szerezzen átfogó képet az auditkezelési folyamat, a megfelelőségi követelmények és a GRC-keretrendszer minden aspektusáról egy testreszabható ClickUp műszerfalon. Több mint 50, a munkafolyamatához igazítható widget segítségével kiválaszthatja a megtekinteni kívánt információkat és azok megjelenítésének módját.
- Megfelelőségi projektterv sablon: Használja ezt a sablont, hogy egy helyen koordinálja az összes megfelelőségi tevékenységét. A megfelelőségi követelmények azonosításától és értékelésétől a megfelelőségi program méréseig és a korrekciós intézkedések meghozataláig ez a sablon mindenre lehetőséget nyújt.
- Dokumentumok: Sorolja fel a ClickUp Docs-on az összes szabályozást és keretrendszert, amelyet be kell tartania. Rendeljen szerepeket és felelősségi köröket, hogy minden GRC-keretrendszer betartásra kerüljön, egy csapattag figyelemmel kísérje a változásokat, és a problémák kezelésre kerüljenek.
- Gantt-diagram nézet: A ClickUp Gantt-diagram nézetével idővonalakat hozhat létre minden kockázatkezelési projekthez. Állítson be idővonalakat, rendeljen feladatokat az egyes csapattagokhoz, és jelölje meg más csapatokat a jogi és pénzügyi kérdésekhez kapcsolódó megjegyzésekben.
- Kockázatértékelési sablonok: Használja ezeket a sablonokat, hogy időt takarítson meg a projektmenedzsernek azáltal, hogy kiemeli a potenciális kockázatokat, mielőtt a csapat megkezdené a munkát a projekten. Például a ClickUp Value Risk Matrix Template sablonjával kockázati mátrixot hozhat létre minden lehetséges kockázathoz a proaktív kockázatkezelés érdekében.
ClickUp hátrányai
- Lassú válaszidő
- A fizetős csomagokban olyan fejlett funkciók is elérhetők, mint a ClickUp AI.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Pathlock
A legtöbb GRC eszközhöz hasonlóan a Pathlock is teljes áttekintést nyújt a kormányzati szabályozások és a megfelelőségkezelés terén elkövetett szabályszegésekről. Automatizált jelentésekkel egyszerűsítheti megfelelőségi programjait, minimalizálva és csökkentve a kockázatokat.
Adjon hozzá új alkalmazásokat kockázatkezelési és megfelelőségi rendszereihez, hogy korán felismerje a hozzáférési szabályok megsértését.
A Pathlock kockázatkezelési és megfelelőségi megoldása minimális beállítást és karbantartást igényel. Növelje biztonsági szintjét, maximalizálja termelékenységét, és ismerje meg, hogyan felel meg az iparági és kormányzati előírásoknak.
A Pathlock legjobb funkciói
- Folyamatos, skálázható és automatizált ellenőrzés az alkalmazások közötti kockázatkezelés és a biztonsági kockázatok nyomon követéséhez.
- Automatizálja a belső ellenőrzést, hogy az automatizálás, a gazdag adatok és az érdekelt felek és alkalmazások közötti jobb összehangolás révén csökkentse az ellenőrzések és kontrollok meredeken emelkedő költségeit.
- Teljes körű irányítási hozzáférési alkalmazáscsomag hozzáférési kockázatelemzéssel, megfelelőségi biztosítással, emelt szintű hozzáféréskezeléssel és szerepkörkezeléssel.
A Pathlock hátrányai
- Megtanulása első használatkor nehéz lehet
- A Pathlock használatának megkezdéséhez technikai támogatásra van szüksége.
Pathlock árak
- Egyedi árazás
Pathlock értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Fusion Framework rendszer
A felhőalapú GRC szoftver, a Fusion Framework System lehetővé teszi dinamikus üzletmenet-folytonossági programok létrehozását az adatok, szolgáltatások, rendszerek és eljárások integrálásával.
A Fusion kockázatkezelő szoftver integrálható különböző üzleti forrásokkal, hogy összhangba hozza azokat a szervezet stratégiai céljaival és biztosítsa a megfelelőséget.
Hangolja össze szervezetének stratégiai céljait, biztosítsa a megfelelőséget, és szerezzen optimális áttekinthetőséget a prediktív elemzések segítségével. Kifejezetten a kormányzás, a kockázatértékelés és az incidenskezelés fenntartására készült.
A Fusion Framework System legjobb funkciói
- A kockázatkezelő szoftver összekapcsolja az összes adatot, és javítja a funkciók közötti összehangolást.
- Használja ki a technológia által lehetővé tett működési rugalmasságot, hogy megfeleljen a folyamatosan változó szabályozási követelményeknek.
- A Fusion válság- és incidenskezelő rendszere a felhasználók számára hasznos információkkal látja el őket, hogy alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz, elkerüljék a zavarokat és javítsák üzleti teljesítményüket.
Fusion Framework System hátrányai
- Elsősorban az üzletmenet-folytonosság és a kockázatcsökkentés céljára használják, de hiányoznak belőle a GRC-stratégiához szükséges eszközök.
- A megvalósítók sok időt töltenének a kockázatkezelési funkciók konfigurálásával.
- Nincs átlátható árstruktúra
Fusion Framework System árak
- Egyedi árazás
Fusion Framework System értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (101 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (45 értékelés)
4. Riskonnect
A Riskonnect szolgáltatása és GRC eszköze megkönnyíti a szabályozási követelményeknek való megfelelést a kiskereskedelmi, egészségügyi, biztosítási és gyártási ágazatokban. Ezt a megfelelőségi szoftverplatformot kockázatkezeléshez, kockázati események figyelemmel kíséréséhez, irányítás kezeléséhez, adatvédelmi szabályok kezeléséhez és kockázatok csökkentéséhez belső és külső auditokkal használhatja.
Más GRC eszközökhöz hasonlóan a Riskonnect is segíti a dokumentumkezelést az üzleti szempontból kritikus dokumentumok tárolásával, hogy egyszerűsítse a kockázatkezelési folyamatokat.
A Riskonnect legjobb funkciói
- Figyelemmel kísérheti vállalati és jogi irányelveit, hogy elkerülje a bírságokat és egyéb károkat.
- Bontsa le a szilárd határokat, és biztosítson zökkenőmentes kommunikációt az első vonaltól a vezetőségig, hogy minden szinten a várakozásoknak megfelelő intézkedések szülessenek.
- Dokumentálja a dokumentumokkal kapcsolatos problémákat, incidenseket és módosításokat egyértelmű ellenőrzési nyomvonallal.
A Riskonnect hátrányai
- A kvantitatív elemzés kimenete nehézkesnek tűnik, és frissítésre szorul.
- Ez az eszköz csak Internet Explorer böngészővel működik, iPad-en nem.
Riskonnect árak
- Egyedi árazás
Riskonnect értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. IBM OpenPages
Az IBM OpenPages egy egységes GRC-platform, amely egyszerűsíti a kockázatok és a szabályozási megfelelés proaktív kezelését.
Az IBM OpenPages egyszerűsíti az adatirányítást, a kockázatértékelést és a szabályozási megfelelést vállalati kockázatkezelési programjában.
Az IBM OpenPages® egy skálázható, AI-alapú megfelelőségi megoldás, amely az IBM Cloud Pak® for Data segítségével bármely felhőn futtatható. Központosítsa szilárd kockázatkezelési funkcióit egyetlen környezetben, hogy azonosítsa, figyelemmel kísérje, jelentse és csökkentse a kockázatokat a jelenlegi dinamikus környezetben.
Kezelje a jelenlegi megfelelőségi követelményeket, és készüljön fel a jövőre egy teljesen bővíthető, több ezer felhasználóra méretezhető vállalati GRC-platformmal.
Az IBM OpenPages legjobb funkciói
- A feladatközpontú felhasználói felület minimális képzéssel egyszerűsíti a komplex folyamatokat és műveleteket.
- A GRC munkafolyamat funkcióval előre beállított és igény szerinti alapon futtathatja a kész használatra alkalmas alkalmazási eseteket.
- Dinamikus diagramok, jelentések és irányítópultok segítségével könnyen létrehozhat hatékony GRC-stratégiát, amely betekintést nyújt a szervezet egészének kockázataiba.
IBM OpenPages hátrányai
- A felhasználók panaszkodnak, hogy rengeteg időt töltenek jelentések készítésével, amelyekhez MS Excel és PowerPoint szükséges.
- Az integráció más eszközökkel, például auditáló eszközökkel, felmérési menedzsmenttel és SOC-2 megfelelőségi szoftverekkel, kihívást jelent.
IBM OpenPages árak
- Egyedi árazás
IBM OpenPages értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (51 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. LogicManager
A LogicManager vállalati kockázatkezelő szoftvere összeköti a vállalati irányítási területeket, és egyetlen megbízható információforrásként szolgál a szervezet számára. Az adatok összekapcsolásával a különböző részlegek között, beleértve a belső ellenőrzést, az információbiztonságot, a GRC-t és a pénzügyeket, azonosíthatja a magas működési kockázatú területeket és a csalásveszélyes zónákat.
Ráadásul a LogicManager integrált kockázatkezelő szoftvere lebontja a részlegek közötti szilárd határokat, hogy segítsen Önnek egy hatékony GRC program létrehozásában. A szoftver úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a stratégiai célok és az operatív célok összehangolásában, és teljes képet adjon a biztonsági kockázatokról.
A LogicManager legjobb funkciói
- Az integrált kockázatkezelő szoftver segít felismerni a szilók közötti sebezhetőségeket, és előre elkészített kockázati könyvtárak segítségével hozzárendelni az ellenőrzési tevékenységeket.
- A szerkeszthető és objektív kockázatértékelési kritériumok segítségével azonosítsa a szervezetében felmerülő kritikus kockázatokat.
- Szolgáltasson érdemi jelentéseket az érdekelt feleknek a legfontosabb kockázati összefoglalók és egyedi irányítópultok segítségével, hogy kockázattudatos döntéseket hozhassanak.
A LogicManager hátrányai
- Korlátozott önjelentési lehetőségek belső ellenőrzés után
- Mivel az eszköz csak három szintet kínál a kockázatok és ellenőrzések tekintetében, nehéz részletes adatokat szerezni.
A LogicManager árai
- Egyedi árazás
LogicManager értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (51 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (22 értékelés)
7. Standard Fusion
A StandardFusion megfelelőségkezelési GRC eszköz segít a technológiai, egészségügyi, pénzügyi szolgáltatási, gyártási, kormányzati és kiskereskedelmi vállalatoknak a megfelelőség fenntartásában.
Egyszerűsítse belső ellenőrzési folyamatának minden aspektusát, függetlenül attól, hogy ellenőrzéseket vagy követelményeket vizsgál. Kezelje belső és külső ellenőrzési státuszát és dokumentálja a követelményeket egy központi platformon.
Ami megkülönbözteti a többi GRC eszköztől, az az, hogy a StandardFusionon gyorsan elindíthat és kezelhet több auditot, és egyidejűleg nyomon követheti azok előrehaladását.
A StandardFusion legjobb funkciói
- Az auditkezeléshez szükséges összes bizonyíték egy platformon
- Kövesse nyomon valamennyi auditját valós időben, szerezzen be teljes eseménynaplókat és verziótörténetet a korábbi auditok nyomon követéséhez.
- Határozza meg, dokumentálja, vizsgálja felül és készítsen jelentést a megfelelőségi programokról, és kezelje a szervezetre jellemző ellenőrzéseket.
StandardFusion hátrányai
- Lehetőség szélesebb körű integrációs funkciókra más megfelelőségi és biztonsági eszközökkel
- Nincs elegendő jelentési lehetőség
StandardFusion árak
- Starter: 1500 USD/hó
- Professzionális: 2500 USD/hó
- Vállalati: 4500 USD/hó
- Enterprise+: 8000 USD/hó
StandardFusion értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. ServiceNow Governance Risk and Compliance
A ServiceNow irányítási kockázati programja rugalmas vállalkozásokat támogat a mindennapi munkába beépített, kockázattudatos döntésekkel. Ez a GRC szoftver egy központi platformon keresztül összeköti az üzleti, a biztonsági és az informatikai tevékenységeket.
A legjobb az egészben, hogy a ServiceNow integrálható a meglévő szoftvereivel, beleértve a tartalomkonszolidátorokat, a biztonsági pontszám-szolgáltatókat és az üzleti folyamatok megoldásait.
A ServiceNow kockázatkezelése szorosan együttműködik a szolgáltatáskezeléssel és a biztonsági műveletekkel, és integrált megközelítést kínál a kockázatok kezeléséhez.
A ServiceNow legjobb funkciói
- Egységes adatkezelési környezet mélyreható, egyedi adatelemzéssel
- Valós idejű figyelemmel kísérés, automatizálás és elemzés a gyorsabb reagálás érdekében
- Folyamatos működési kockázatkezelés a veszteségek minimalizálása érdekében
A ServiceNow hátrányai
- Kevesebb API-integráció más GRC-eszközökhöz képest
- Meredek tanulási görbe
ServiceNow árak
- Egyedi árazás
ServiceNow értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (782 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (227 értékelés)
9. SAI360
A SAI360 GRC szoftvere egyszerűsíti a kockázatkezelési folyamatot, hogy Ön a megfelelő időben, magabiztosan és koncentráltan vállalhasson megfelelő kockázatokat. Tárolja, kezelje és nyerje ki a kockázati adatokat az egész vállalatban ezzel a skálázható kockázat-, ESG- és fenntarthatósági szoftverrel.
A SAI360 legjobb funkciói
- Az előre konfigurált GRC modulok figyelemmel kísérik, vizsgálják és megelőzik a zavarokat.
- Tegye láthatóvá a megfelelés hiányosságait, hozza meg gyors döntéseit a kockázat- és megfelelési program optimalizálása érdekében testreszabható jelentések segítségével.
- Biztosítsa az üzletmenet folytonosságát, kezelje a kritikus beszállítói tevékenységeket, és csökkentse az adatvédelemmel és biztonsági fenyegetésekkel töltött időt a SAI360 segítségével.
SAI360 hátrányok
- Elavult felhasználói felület és felhasználói élmény
- A fejlett testreszabáshoz előfordulhat, hogy professzionális szolgáltatásokért kell fizetnie.
SAI360 árak
- Egyedi árazás
SAI360 értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (121 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. SAP GRC
Szerezzen korai és előrejelző betekintést az anomáliákba és a potenciális kockázatokba, és folyamatosan figyelje a szervezeteket, a kiberfenyegetéseket és a küldetéskritikus folyamatok megfelelését az SAP GRC segítségével.
Az SAP GRC-eszközeinek használata az ismétlődő audit- és megfelelőség-kezelési feladatok automatizálására valós idejű áttekintést biztosít a kontrollok felügyeletéről.
Az SAP rugalmas megoldásokat kínál a kiberfenyegetések figyelemmel kíséréséhez, az adatok ellenőrzéséhez, az identitás- és hozzáférés-kezeléshez, valamint az adatvédelmi ellenőrzéshez, hogy rendszerei biztonságban legyenek a folyamatosan változó szabályozási és üzleti környezetben.
A SAP GRC legjobb funkciói
- Ellenőrizze a kulcsfontosságú folyamatokat és kezelje a megfelelőséget a kritikus folyamatkockázatok dokumentálásával, értékelésével, tesztelésével és orvoslásával.
- Használja ki a prediktív képességeket az üzleti folyamatok és műveletek tájékoztatásához
- Az identitás- és hozzáférés-irányítás védi szellemi tulajdonát és hírnevét az egész szervezetben.
SAP GRC hátrányok
- A megvalósítóknak speciális ismeretekre és SAP-képzésre van szükségük.
- Lassú teljesítmény és a rendszer lefagy, ha nagy mennyiségű adatot dolgoz fel.
SAP GRC árak
- Egyedi árazás
SAP GRC értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (62 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (32 értékelés)
Kezelje szervezetének irányítását, kockázatkezelését és megfelelőségét a legjobb GRC eszközökkel, mint például a ClickUp.
Bár sok GRC-platform kezeli a kockázatokat és a szabályozási megfelelést, Önnek olyan GRC-szoftvermegoldásra van szüksége, amely ezt a meglévő technológiai infrastruktúráját megzavarása nélkül végzi el.
A ClickUp a legjobb megoldást kínálja mindkét területen, mint olyan GRC eszköz, amely optimalizálja a kormányzási, kockázatkezelési és megfelelőségi keretrendszereket, miközben korán felismeri a működési és megfelelőségi kockázatokat.
Ez a GRC eszköz kezdőbarát, így csapata bármely tagja használhatja előzetes technikai ismeretek nélkül. Tegye hatékonyabbá kockázatkezelési folyamatát testreszabható funkciókkal, mint például a műszerfalak és a célok. Használja az előre elkészített megfelelőségi sablonokat és projektdokumentációs sablonokat, hogy rendszeresen figyelemmel kísérje, hogyan kezeli kockázatait szervezete.
A legjobb az egészben, hogy a ClickUp-on a kockázatok csökkentése semmibe sem kerül.
Regisztráljon a ClickUp-on, és kezdje el nyomon követni megfelelőségi folyamatait.