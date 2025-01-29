A 7 legjobb SOC 2 megfelelőségi szoftvereszköz 2025-ben

A biztonsági keretrendszereknek, például a System and Organization Controls 2 (SOC 2) előírásoknak való megfelelés védelmi pajzsként szolgál az érzékeny adatok számára. A kiberbiztonsági fenyegetések napról napra kifinomultabbá válnak, és a megfelelő biztonsági intézkedések a legjobb védelmet nyújtják ellenük.

Ez nem csak etikai kötelezettség az ügyfelek felé, hanem kritikus üzleti kötelezettség is. Az adatvédelmi incidensek bizalmas információk elvesztéséhez és az ügyfelek bizalmának elvesztéséhez vezethetnek. Egyes területeken még jogi követelmények is vannak az adatok biztonságára vonatkozóan, amelyek egy adott keretrendszer szabványainak megfelelően kell teljesíteni.

A mai technológiai rendszerek nagy mennyiségű adatot kezelnek sokféle forrásból. Mindennek nyomon követése, és mindezt úgy, hogy közben megfeleljen a szabályoknak, herkulesi feladat lehet. Szerencsére vannak olyan szoftverek a piacon, amelyek automatizálják ezeket a feladatokat, és így az adatok szabályoknak való megfelelésének nyomon követése sokkal könnyebben megvalósítható cél lesz.

Ebben a cikkben azokról a legjobb termékekről beszélünk, amelyekkel adatai a SOC 2 szabványnak megfelelően védhetők. Ezek közül néhány eszköz más adatbiztonsági szabványokat is támogat, amelyeknek Önnek is meg kell felelnie!

Mi az a SOC 2-megfelelés?

A SOC 2 egy keretrendszer, amely öt bizalmi szolgáltatási elv szerint határozza meg az ügyféladatok kezelésének kritériumait. Ezek az elvek a biztonság, a rendelkezésre állás, a feldolgozás integritása, a titkosság és a magánélet védelme.

A SOC 2 megfelelőség minden olyan vállalkozás számára szükséges, amely ügyféladatokat tárol a felhőben. Ez biztosítja az információk biztonságát és integritását. A SOC 2 megfelelőség elérése és fenntartása bizonyítja az ügyfelek és az érdekelt felek számára, hogy a szervezet robusztus biztonsági ellenőrzésekkel rendelkezik az adatok védelme érdekében.

Mit kell keresnie a SOC 2 megfelelőségi szoftverben?

Amikor SOC 2 megfelelőségi eszközöket keres a vállalatához, az elsődleges célja az lesz, hogy egyszerűsítse az időigényes auditálási folyamatot oly módon, hogy az jól illeszkedjen a meglévő munkafolyamatokhoz és kultúrához. De vannak más fontos funkciók is, amelyekre figyelni kell, például:

Automatizált bizonyítékgyűjtés: A kézi bizonyítékgyűjtés csökkentésével a szoftver időt takarít meg és egyszerűsíti az ellenőrzéseket.

Kockázatértékelő eszközök: A rendszeres kockázatértékelés a kiberbiztonság egyik legfontosabb eleme, ezért hasznos lehet egy átfogó eszközkészlet ennek elvégzéséhez.

Szállítói menedzsment: A külső szállítók biztonsági réseket okozhatnak. A választott szoftvernek segítenie kell a szállítói biztonság értékelésében.

Biztonsági képzési modulok: A képzés az első lépés a szilárd biztonsági alapok megteremtéséhez, legyen szó az új munkavállalók betanításáról vagy a folyamatos biztonsági képzésről.

Automatizált felügyelet: Az automatizálás csökkenti a manuális munkák szükségességét és biztosítja a folyamatos megfelelést azáltal, hogy 24 órában, 7 napban a héten át láthatja a megfelelést.

Egyedi vezérlők: A vezérlőknek az Ön üzleti igényeihez való igazítása segít biztosítani, hogy a szoftver az Ön vállalkozásával együtt növekedjen.

Integráció a technológiai stackkel: Ha biztosítja, hogy a megfelelőségi szoftvere együttműködjön a stackben található többi eszközzel, akkor több forrásból is beolvashat adatokat.

Gyors auditálási lehetőségek: A jó SOC 2 megfelelőségi eszközök gyorsabb auditálást tesznek lehetővé azáltal, hogy hatékonyan kezelik a bizonyítékok iránti kérelmeket és csökkentik az auditorokkal való levelezést.

A 7 legjobb SOC 2 megfelelőségi szoftver

A megfelelő SOC 2 megfelelőségi szoftver kiválasztása előnyt jelenthet vállalkozásának a folyamatosan változó szabványoknak megfelelő, sikeres megfelelőségi program kidolgozásában. Annak érdekében, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb biztonsági és megfelelőségi szoftvert, összeállítottuk a piacon elérhető legjobb lehetőségek listáját.

1. Drata

A Drata automatizálja a vállalkozások megfelelőségét, megkönnyítve számukra a SOC 2 megfelelőség elérését és fenntartását. Ez a platform nagy hangsúlyt fektet arra, hogy automatikusan gyűjtsön bizonyítékokat a vállalat technológiai rendszeréből.

Ez sok szervezet számára időigényes folyamat. Az automatizálás felgyorsítja a megfelelőségi folyamatot, ugyanakkor biztosítja, hogy az összegyűjtött bizonyítékok pontosak és naprakészek legyenek. Gyorsan növekvő vállalatok számára ez elengedhetetlen, mivel így jelentős manuális erőfeszítés nélkül is megmutathatják ügyfeleiknek, hogy mennyire komolyan veszik a biztonságot és a megfelelőséget.

A Drata legjobb funkciói

Automatizálja a bizonyítékok gyűjtését és tesztelését szakértő által tervezett megfelelőségi automatizálási eszközökkel.

Központosított helyről kezeli a SOC 2 és más keretrendszereket, például az ISO 27001, HIPAA, GDPR és másokat.

Folyamatos megfelelést és fokozott adatbiztonságot biztosít a folyamatos figyelemmel kísérés révén.

A vállalat méretének növekedésével az Ön igényeihez igazodó testreszabási lehetőségeket kínál, beleértve a keretrendszer és az ellenőrzés testreszabását.

A Drata biztonsági és megfelelőségi szakértői csapata gyorsan megadja Önnek a szükséges segítséget.

Integrálható más szoftverekkel a bizonyítékok gyűjtésének további automatizálása és a megfelelőség fenntartása érdekében.

A Drata korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ár magas az egyszerű igényű vállalkozások számára.

Egyes ügyfelek jobb együttműködési eszközöket keresnek

Drata árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Drata értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

2. JupiterOne

Ez a szoftver holisztikus megközelítést alkalmaz a biztonsági programok kialakításában. A JupiterOne az üzleti tevékenység teljes technológiai háttérrendszerével integrálva jobb kockázatkezelést kínál.

Ezek az integrációk lehetővé teszik a szoftver számára, hogy automatikusan gyűjtsön bizonyítékokat a megfelelőségi auditokhoz. Ez megkönnyíti a megfelelőségi menedzsmentet és nyugalmat biztosít. A szoftver emellett beszállítókezelő eszközökkel is rendelkezik, amelyek segítenek csökkenteni a harmadik fél beszállítók bevonásával járó kockázatokat.

A JupiterOne legjobb funkciói

Automatikusan felismeri és nyomon követi az összes eszközt a különböző adatforrásokban, így egyetlen helyen biztosítja a megfelelőségi adatokat.

A JupiterOne Query Language segítségével hatékony keresést biztosít, amely gyorsabbá teszi a megfelelőségi információk keresését és elemzését.

A grafikon alapú vizualizációval könnyen azonosíthatóvá teszi az eszközök közötti kapcsolatokat.

Lehetővé teszi a biztonsági adatok részletes szegmentálását testreszabható és átfogó címkézés segítségével.

Elősegíti a folyamatos megfelelést azáltal, hogy az eszközöket biztonsági szabványokhoz rendeli, és lehetővé teszi a szabványok és a hozzárendelések testreszabását.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy irányítópultokat hozzanak létre a biztonsági helyzetről való jelentéshez és riasztásokat állítsanak be különböző biztonsági eseményekre.

A JupiterOne korlátai

A felhasználók a kezdeti tanulási görbét kissé meredeknek találták.

Egyes ügyfelek több integrációs lehetőséget szeretnének.

JupiterOne árak

Egy felhasználó számára örökre ingyenes

Alap: 1000 USD/hó korlátlan felhasználói számmal

Plusz: havi 1250 dollártól korlátlan számú felhasználó számára

Vállalati: havi 1600 dollártól, korlátlan felhasználói számmal

JupiterOne értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (5 értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés)

3. Vanta

Ez a termék automatizált megfelelőségi megoldásokkal egyszerűsíti a megfelelőségi folyamatot a vállalatok számára. A Vanta segít a vállalkozásoknak felkészülni a SOC 2 megfelelőségi vagy más népszerű biztonsági keretrendszer megfelelőségi auditjára.

A szoftver készenléti értékeléseket készít, amelyek segítségével a vállalatok megismerhetik jelenlegi helyzetüket és a proaktív fejlesztési lehetőségeket. A kockázatértékelések folyamatos nyomon követése lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy jobban felkészüljenek az esetleges auditokra.

A Vanta legjobb funkciói

Óránkénti tesztekkel figyeli a biztonsági állapotot, és figyelmeztetést küld, ha bármilyen eltérést észlel.

Tartalmaz előre elkészített integrációkat és egy API-t egyedi kapcsolatok létrehozásához, amelyek holisztikus képet adnak az adatok megfelelőségéről.

Egyszerűsíti az auditálási folyamatot, megkönnyíti az auditorok kiválasztását és lehetővé teszi az auditok elvégzését közvetlenül a platformon belülről.

A több keretrendszerhez szükséges munka akár 90%-át automatizálja, biztosítva a hatékony megfelelést és kockázatkezelést.

Lehetővé teszi egyedi keretrendszerek létrehozását konkrét ellenőrzések és irányelvek számára.

Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy proaktívan megosszák biztonsági és megfelelőségi programjuk részleteit, hogy bizalmat építsenek ki az érdekelt felekkel.

A Vanta korlátai

Az ár kissé magasabb, mint egyesek szeretnék.

Egy kis időbe telik, mire megismeri az összes lehetőséget.

Vanta árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Vanta értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (16 értékelés)

4. Thoropass

Ez a SOC2-megfelelőségi szoftver nagy hangsúlyt fektet a hozzáféréskezelésre. A Thoropass biztosítja, hogy csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá az érzékeny rendszerekhez és adatokhoz. Például figyelemmel kísérheti és visszavonhatja a korábbi alkalmazottak hozzáférését, így biztosítva, hogy az üzleti adatok az alkalmazottak távozása után is biztonságban maradjanak.

Természetesen a Thoropass számos egyéb funkciót is kínál (elég ahhoz, hogy minden megfelelési igényét kielégítse). A kiterjedt integrációs lehetőségek teljes képet adnak a biztonsági helyzetéről.

A Thoropass legjobb funkciói

Egyedi kihívásokra szabott megfelelőségi megoldásokat kínál, így a vállalkozások mindenhol megfelelő támogatást kapnak a megfelelőségi folyamat során.

Több keretrendszert támogat, beleértve a SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA és GDPR szabványokat, mindezt egyetlen platformon.

Gondtalan auditálási élményt biztosít azáltal, hogy az audit 100%-át a platformon belül kezeli, és átlagosan 67%-kal gyorsabb auditálási időt biztosít.

Integrálható más szoftverekkel az előírásoknak való megfeleléshez fontos adatok és bizonyítékok gyűjtése érdekében.

Belső szakértők állnak rendelkezésre, akik készen állnak az időszerű támogatásra és a hosszú távú megfelelési igényekre vonatkozó, jövőbiztos stratégiák kidolgozására.

A Thoropass korlátai

Egyes felhasználók több automatizálási lehetőséget szeretnének

A felület egyes területeken nehézkes lehet.

Thoropass árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Thoropass értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

5. Secureframe

A Secureframe célja, hogy segítse a vállalkozásokat a világ legszigorúbb biztonsági szabványainak való megfelelésben. Erőssége az automatizált megfelelési képességeiben rejlik, amelyek csökkentik az időigényes bizonyítékgyűjtési feladatot.

A szoftver képességeit hatékony AI algoritmusok egészítik ki, amelyek a biztonság minden aspektusában segítik a felhasználókat. Ezenkívül az onboarding és offboarding eszközökkel a munkavállalók mindig naprakészek maradnak. A szabályzatok elfogadásának nyomon követése biztosítja, hogy mindenki betartsa a szervezet biztonsági szabályzatait.

A Secureframe legjobb funkciói

Egy helyen biztosítja az eszközök és alkalmazottak folyamatos nyomon követését, így áttekintést nyújt arról, hogy kik férnek hozzá az érzékeny adatokhoz.

Növeli a biztonságot olyan eszközökkel, amelyekkel kezelheti a hibás ellenőrzéseket, értékelheti a kockázatokat és javíthatja biztonsági helyzetét.

Mesterséges intelligenciát használ a manuális feladatok automatizálására, egyszerűsítve a biztonság, a kockázat és a megfelelőség kezelését.

Automatizálja és egyszerűsíti a teljes megfelelőségi folyamatot, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy gyorsan megfeleljenek a követelményeknek.

Támogatja a biztonsági és adatvédelmi szabványok széles skáláját, beleértve a SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR és más szabványokat.

A Secureframe korlátai

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének

Hiányoznak néhány integrációk, amelyeket az ügyfelek szeretnének

Secureframe árak

Alapvető információk: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Növekedés: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Prémium: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Secureframe értékelések és vélemények

Capterra: 5/5 (4 értékelés)

6. Scytale

A Scytale egy másik platform, ahol az AI jelentős szerepet játszik a kockázatkezelés megközelítésében. A vállalat AI-eszközei nagy pontossággal képesek előre jelezni a potenciális kockázatokat, lehetővé téve azok proaktívabb kezelését.

A Scytale kockázati nyilvántartást is biztosít a szervezetek számára, amelynek segítségével a potenciális fenyegetések nyomon követése és kezelése biztonsági programjuk alapkövévé válhat. Ez a megközelítés különösen előnyös a gyorsan növekvő vállalatok számára, amelyeknek esetleg nincs elegendő erőforrásuk technológiai eszközeik folyamatos figyelemmel kísérésére.

A Scytale legjobb funkciói

Olyan ellenőrzési funkciókat biztosít, amelyeket a szervezetéhez igazíthat, így pontosan megfelel a megfelelőségi követelményeknek.

Biztonsági tudatosságot növelő képzési eszközöket kínál a felkészültség javítása és a potenciális megfelelési problémák minimalizálása érdekében.

Automatizálja a bizonyítékok gyűjtésének folyamatát, ellenőrzi azok megfelelőségét a legfontosabb auditálási szabványok szerint, és 24 órás ellenőrzést biztosít a kontrollok felett.

Auditorok által jóváhagyott sablonokat biztosít a biztonsági irányelvek és protokollok egyszerűbb beállításához és összehangolásához.

Lehetővé teszi az együttműködést a biztonsági auditorokkal, hogy a szoftverből kezelhesse az egész folyamatot.

Automatizálási funkciókat biztosít, amelyek garantálják, hogy a HR-es beilleszkedési és kilépési folyamatok során ne legyenek biztonsági rések.

A Scytale korlátai

Egyes felhasználók több exportálási lehetőséget szeretnének

A navigáció nem olyan intuitív, mint egyes ügyfelek szeretnék.

Scytale árak

Startup: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Növekedés: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Scytale értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés)

7. Apptega

Az Apptega egy komplett megoldás biztonsági programok létrehozásához. Olyan megfelelőségi eszközök sorozatát kínálja, amelyek megkönnyítik a vállalkozások számára a több mint 30 iparági szabványnak való megfelelést, beleértve a SOC 2-t is.

A termék egyik fő célja a kiberbiztonság kezelésének bonyolultságának és költségeinek csökkentése. Ennek érdekében a vállalat intuitív platformja teljes körű irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) megoldást kínál, így nincs szükség táblázatokra vagy Word-dokumentumokra. A megfelelőség nyomon követése nagyrészt automatikus és folyamatos, így gyorsan azonosíthatók a biztonsági hiányosságok, és elkészíthető a javítás tervrajza.

Az Apptega legjobb funkciói

Több mint 30 iparági szabvány keretrendszert támogat, például SOC 2, CMMC, PCI és ISO27001.

Eszközöket biztosít a biztonsági rések gyors azonosításához, és útmutatást nyújt a javításhoz.

Eszközöket kínál a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni védekezéshez, készen használható kockázat-, beszállítói kockázat- és auditkezelési funkciókkal.

Intuitív, végpontok közötti GRC platformot biztosít, amelynek köszönhetően nincs szükség táblázatokra és Word-dokumentumokra.

Több mint 50%-kal növeli a hatékonyságot azáltal, hogy másodpercek alatt összehasonlítja az összes megfelelőségi keretrendszert.

Az Apptega korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói felület nem olyan intuitív, mint lehetne.

Néhány értékelő nagyobb funkciókészletet szeretne

Apptega árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Apptega értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (54+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (21 értékelés)

Védje csapatát egy szilárd megfelelési folyamattal

A fenti áttekintésekben számos kiváló SOC 2-megfelelőségi eszközt ismerhetett meg. Láthatta azt is, hogy ezek közül sok a beszállítói menedzsmentet helyezi előtérbe. Ha harmadik fél szolgáltatókat vesz igénybe, meg kell győződnie arról, hogy azok betartják a megfelelő biztonsági szabványokat.

