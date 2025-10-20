A kontextus az Ön versenyelőnye a mesterséges intelligencia korában

Az AI paradoxon: miért vallunk kudarcot a nagy felhajtás ellenére?

Az AI mindenütt jelen van. A vezetőségi értekezletek központi témája, a technológiai hírek kedvence és a nagyvállalati beruházások középpontjában áll. A fejlődés leghangosabb ígérete, ugyanakkor az egyik legcsendesebb csalódás.

Itt van a kényelmetlen igazság: az AI-pilotprogramok 95%-a kudarcot vall. Az AI-ra fordított kiadások 130%-os emelkedése ellenére a szervezetek több mint 80%-a jelenti, hogy a generatív AI nem gyakorolt kézzelfogható hatást a vállalat egészére.

Miért?

A válasz nem az ambíció vagy az intelligencia hiánya. Hanem a kontextus hiánya.

A munka terjeszkedésének , a mesterséges intelligencia terjeszkedésének és a kontextus terjeszkedésének korszakában élünk – ez egy tökéletes vihar, amelyben egymástól elszigetelt eszközök, fragmentált tudás és szilárd intelligencia találkozik.

Az eredmény? Az AI, amely kontextus nélkül egyszerűen értelmetlen.

Munkahelyi terjeszkedés: a termelékenység illúziója

Az eszközök, értesítések és kézi frissítések kezelése, más néven a munka terjeszkedése, felemészti a munkanapját és megakadályozza, hogy érdemi munkát végezzen.

A modern szervezetek elmerülnek a egymástól független alkalmazások és platformok tengerében.

A munkavállalók idejének 60%-a elavult információk keresésével telik el

Négy alkalmazottból háromnak nincs áttekintése a projektekről

A hatékonyság hiánya miatt évente 2,57 billió dollár gazdasági érték veszik el.

A munkahelyi terjeszkedés nem csupán kellemetlenség, hanem a termelékenység és az innováció létfontosságú fenyegetése is.

Az alkalmazottak a Slack, Confluence, Zoom, Notion, Trello és számtalan más eszköz között ugrálnak – mindegyik tartalmaz egy darabot a kirakósból, de egyik sem ad teljes képet. A döntések elvesznek, a jóváhagyások örökké tartanak, és a termelékenység csendesen eltűnik.

A modern munka egy labirintus, amelyben az alkalmazások nem kapcsolódnak egymáshoz, és a döntések elvesznek.

Ahelyett, hogy a munkát előre mozdítanánk, 17 különböző adatbázis között mozgatjuk az információkat, ami időt, pénzt és figyelmet igényel.

AI-terjedés: a „több” hamis ígérete

A mesterséges intelligencia bevezetésének sietségében elfelejtettük megkérdezni: egyáltalán tudjuk, mit tanítunk neki? A szervezetek több tucat, egymástól független mesterséges intelligencia eszközt telepítettek a különböző részlegekbe.

A vállalatok 74%-a küzd azzal, hogy az AI-t valódi üzleti hatékonysággá alakítsa

A munkavállalók 49,8%-a úgy írja le vállalatának mesterséges intelligencia-politikáját, mint „a vadnyugat”.

60% vallja be, hogy engedélyezetlen nyilvános AI eszközöket használ a munkájához

Ez az AI terjedése:

Szigetelt eszközök , amelyek nem tudnak kommunikálni egymással

Összekapcsolatlan kontextus – olyan AI, amely nem érti a munkafolyamatokat vagy a nyelvet

Duplikált erőfeszítések a ugyanazokat a problémákat megoldó csapatok között

Komplex integrációk , amelyek patchwork-jellegű javításokkal terhelik az IT-t

Inkonzisztens eredmények az egységes információforrás hiánya miatt

A paradoxon egyértelmű: több AI, kevesebb intelligencia.

Kontextus-terjedés: a csendes gyilkos

A munkahelyi és mesterséges intelligencia terjeszkedés középpontjában a kontextus terjeszkedése áll, vagyis a tudás, az adatok és a döntéshozatali folyamatok fragmentáltsága.

Ha a kontextus több tucat eszköz között szétszóródik, akkor még a legokosabb mesterséges intelligencia is csak találgatásokra képes. A mesterséges intelligenciát márkakövetelményekkel, termékadatokkal és stratégiával láthatja el, de ha nem tudja, mit mondott tegnap este a vezérigazgatója, vagy nem ismeri a piac finom árnyalatait, akkor az eredmény mindig hiányos lesz.

A kontextus teszi az intelligenciát hasznossá – mind az emberek, mind az AI számára

Nem alkalmazna új munkatársat, és nem várná el tőle, hogy jól teljesítsen, ha nincs világos munkaköri leírása, hozzáférése a vállalati tudáshoz és a megfelelő erőforrásokhoz. Pedig pontosan ezt tesszük az AI-vel: fragmentált környezetbe telepítjük, és elvárjuk, hogy értéket teremtsen.

A mesterséges butaság kijavítása: a három pillér

1. Szüntesse meg a munka terjeszkedését

A munkahelyi terjeszkedés nem csupán technológiai probléma, hanem üzleti probléma is.

A probléma megoldásához a szervezeteknek egységesíteniük kell munkafolyamataikat, központosítaniuk kell tudásukat és lebontaniuk kell a szilárd struktúrákat. Ez azt jelenti, hogy el kell mozdulniuk a egymástól független alkalmazások patchworkjétől egy egységes információforrás felé.

2. A kontextus akadályainak eltávolítása

Az AI csak annyira jó, mint a neki adott példák és kontextus.

A szervezeteknek a legjobb példákat kell bemutatniuk, egyértelművé kell tenniük, hogy „mi a jó”, és az AI-nak hozzáférést kell biztosítaniuk a valós idejű kontextushoz. Így lehet átlépni az általános eredményekről a valóban differenciált eredményekre.

3. Ne kezelje a biztonságot utólagos gondolatként

Az AI-eszközök elterjedése biztonsági rémálmot okozott.

Csak olyan mesterséges intelligencia eszközökben bízzon, amelyek nulla adatmegtartással rendelkeznek.

Ne képezzen modelleket az adataiból !

Követelje meg a legmagasabb szintű biztonsági tanúsítványokat (ISO 42001 és annál magasabb)

A biztonság nem egy funkció, hanem egy alapvető eleme. A burjánzó árnyék-mesterséges intelligencia korában a biztonságot minden megoldás alapjába kell beépíteni.

💬 A kritikusok szerint: A jelenlegi mesterséges intelligencia-boom meghaladta a valós eredményeket. A Gartner szerint a generatív mesterséges intelligencia-projektek több mint 50%-a kudarcot vall a nem egyértelmű üzleti érték, az adatproblémák vagy a funkciók közötti összehangoltság hiánya miatt. Még hatalmas beruházások ellenére is sok szervezet nem látja a végső eredményt, ami az innováció és a végrehajtás közötti szakadékot tükrözi.

Az ígéret földje: kontextusfüggő mesterséges intelligencia és a konvergens mesterséges intelligencia munkaterület

Az eszközök konszolidálása és az AI integrálása átalakította a csapat termelékenységét és tapasztalatait – a kézi káosztól a racionalizált sikerig.

A megoldás nem több AI. Hanem kontextusfüggő AI, amely közvetlenül beágyazódik a munkafolyamatába, tanul a valós idejű munkaterületéről, és releváns, megalapozott, valós idejű AI-kimenetet biztosít.

A még mélyebb mesterséges intelligencia interakció érdekében a ClickUp Brain MAX támogatja a közvetlen hangvezérelt átírást és a feladatok végrehajtását. Emellett több vezető mesterséges intelligencia modellt is kínál, többek között a ChatGPT-t, a Claude-ot, a Gemini-t és másokat, közvetlenül az alkalmazásból, a munkája teljes kontextusával, és lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kommunikáljon a munkaterületével. Ez egy kontextustudatos és mindig aktív mesterséges intelligencia.

Beszéljen, írjon és gondolkodjon okosabban a ClickUp Brain MAX beszéd-szöveggé alakító funkciójával.

A konvergált mesterséges intelligencia munkaterület véget vet a munka, a mesterséges intelligencia és a kontextus szétszóródásának:

Minden szükséges munkaalkalmazás egyetlen platformon egyesítve

Az Ön életkörülményeiből tanuló mesterséges intelligencia eszközök és ügynökök

Valós idejű, élő kontextus minden döntéshez

Biztonság és megfelelőség a tervezés során

Ez nem csupán a termelékenységet növeli, hanem stratégiai előnyt is jelent. Lehetővé teszi az emberek és a mesterséges intelligencia együttműködését, maximalizálva a termelékenységet, a kreativitást és a biztonságot.

💡 Miért nyújt a kontextusfüggő mesterséges intelligencia valódi értéket? Nem az AI teszi okosabbá a munkát, hanem a kontextus. A legtöbb eszköz elkülönítve keresi az intelligenciát. A kontextusfüggő AI ott építi fel, ahol annak a helye van: a munkádban. Nem egy másik lapon található, és nem várja meg a parancsodat; a valós idejű munkaterületedből tanul, és valós időben megérti a céljaidat, a projekteidet és az embereket. ✅ Beépített, nem utólag hozzáadott: minden feladatba, dokumentumba és megjegyzésbe beágyazott intelligencia✅ Többmodellű rugalmasság: válasszon különböző AI modellek közül – azonnal✅ Valós idejű tájékozottság: mindig naprakész információk a csapat tevékenységéről és döntéseiről Ez nem egy mesterséges intelligencia asszisztens, hanem egy élő megértési réteg a munkafolyamatán belül. A kontextusfüggő AI segítségével a tudás Önnel együtt mozog, a döntések összekapcsolódnak, és minden cselekvés a kontextusból indul ki.

Mesterséges intelligencia érettsége: a szétkapcsoltságtól a konvergenciáig

A nem összekapcsolt eszközöktől a környezeti AI-ig – nézze meg, hol tart a szervezete az AI-átalakulás útján!

A szervezeteknek az alábbiak révén kell fejleszteniük mesterséges intelligenciájuk érettségét:

Jelenlegi technológiai háttér és munkafolyamatok értékelése

Lehetőségek felismerése az AI és az ügynökök számára a munkafolyamatok felgyorsítására

A mesterséges intelligencia munkafolyamatainak a jelenlegi érettségi szintjükhöz igazított feltérképezése

Az út a szétkapcsolt, manuális munkától és a szilárd automatizálástól az egységes intelligenciáig és a valódi AI-átalakulásig vezet. 👀 Tudta ezt? A munkaterjedés az ellenőrizetlen mesterséges intelligencia használatának mellékterméke – olyan tartalom, amely kifinomultnak tűnik, de hiányzik belőle a kontextus, a betekintés vagy a valódi érték. Addig úgy tűnik, hogy előrelépés, amíg meg nem próbálja használni. Egy friss tanulmány szerint ez az alacsony értékű mesterséges intelligencia tartalom havonta körülbelül 186 dollár termelékenységi veszteséget okoz az amerikai irodai dolgozóknak. 🚀 Hogyan akadályozza meg a ClickUp az AI-szétszóródást: A legtöbb AI-eszköz félkész vázlatokat és összefoglalókat hagy maga után a munkafolyamatán kívül. Ez több másolást, több keresgélést és több elvesztegetett órát jelent. A ClickUp Brain átírja az egyenletet azzal, hogy pontosan illeszkedik a munkafolyamatába. A frissítések, összefoglalók és nyomon követések a csapatának napi feladatait és dokumentumait veszik alapul. Az Ön elvárásai és márkája alapján vannak betanítva, így minden eredmény értelmes és releváns. Az eredmény? Ahelyett, hogy a zajt csiszolná, a haladást fokozza. Minden kimenet mozgatja, hozzárendeli vagy tájékoztatja magát a munkát.

Az út a szétkapcsolt, manuális munkától és a szilárd automatizálástól az egységes intelligenciáig és a valódi AI-átalakulásig vezet.

Az előrelépés útja: mélyreható megoldások és megvalósítható tanulságok

Kontextusfüggő mesterséges intelligencia = mérhető átalakulás A Forrester Economic Impact™ tanulmánya szerint a kontextusfüggő AI-t használó csapatok 384%-os ROI-t értek el és 92 400 órát spóroltak meg a harmadik évre. A kontextusfüggő AI mérhető eredményeket hoz, az időmegtakarítástól a különböző részlegek teljesítményének gyorsításáig. Amikor a kontextus, a munkafolyamatok és az intelligencia egy helyen találhatóak, a csapatok nem csak dolgoznak. Győznek.

Az AI hibáit nem több modellel, hanem jobb rendszerekkel javítjuk ki. A hype-tól a hatékonyságig vezető út gyakorlati, strukturális lépésekkel kezdődik, amelyek az intelligenciát a kontextusba ágyazzák.

Az AI hibáit nem több modellel, hanem jobb rendszerekkel javítjuk ki. A hype-tól a hatékonyságig vezető út gyakorlati, strukturális lépésekkel kezdődik, amelyek az intelligenciát a kontextusba ágyazzák.

⏩ Mesterséges intelligencia képessége: A széles körű kudarcok ellenére vannak erős jelek arra, hogy mi működik, ha a kontextus összehangolt. A McKinsey becslései szerint az AI vállalati felhasználási esetei 2,6–4,4 billió dollár értékű bevételt generálhatnak az iparágakban. A PwC előrejelzése szerint az AI 2030-ra 15,7 billió dollárral járulhat hozzá a globális GDP-hez, amelyből 6,6 billió dollár pusztán a termelékenység növekedéséből származik. Ezek nem spekulatívak – ezek lehetséges eredmények, amikor a mesterséges intelligenciát nem csak hozzáadják, hanem integrálják az élő kontextusba, a munkafolyamatokba és a stratégiai összehangolásba.

Így hidalhatják át a szervezetek ezt a szakadékot: az ambíciókat megvalósításba, az AI-káoszt pedig egyértelműségbe.

Ellenőrizze a kontextusáramlást: térképezze fel, hol található a kontextus a szervezetében. Azonosítsa a tudásbeli szűk keresztmetszeteket, az elszigetelt döntéseket és a fordítás során elveszett információkat. Tervezzen a kontextusra, ne csak az automatizálásra: Válasszon olyan AI-megoldásokat, amelyek megértik az üzleti nyelvét és munkafolyamatait, és amelyek hozzáférnek az élő tudásbázisához, és tanulnak belőle. Egységesítse munkaterületét: lépjen át egy konvergált AI munkaterületre, ahol az eszközök, az adatok és az AI képességek egységesek. Szüntesse meg a szilókat, központosítsa a tudást, és tegye a kontextust alapértelmezetté. Tegye a biztonságot nem megkerülhetővé: Válasszon olyan AI-megoldásokat, amelyek nem igényelnek adatmegőrzést, nem igényelnek modellképzést az Ön adatain, és rendelkeznek az iparágban vezető tanúsítványokkal. Oktassa a csapatokat a Shadow AI kockázatairól, és biztosítson számukra biztonságos, engedélyezett eszközöket. Fektessen be a változáskezelésbe: A kontextusfüggő mesterséges intelligencia és a konvergencia ugyanolyan mértékben a kultúráról szól, mint a technológiáról. Tanítsa meg a csapatokat rendszerszemléletű gondolkodásra, jutalmazza az együttműködést, és tegye a kontextust alapvető értékévé. Kössük össze a domain szakértelmet az AI szakértelemmel: párosítsuk a domain szakértőket az AI szakértőkkel, hogy felgyorsítsuk az AI ügynökök fejlesztését, finomítsuk az iterációkat és gyorsabban teremtsünk értéket. Használjuk ki a domain ismereteket, hogy az AI megoldások relevánsak, praktikusak és összhangban álljanak az üzleti célokkal.

Gondolja át, mit jelent az „intelligens” kifejezés!

A jövő nem azoknak a szervezeteknek fog tartozni, amelyek a legtöbb mesterséges intelligenciával rendelkeznek.

Ez azoké lesz, akik a leginkább kontextusfüggőek – akik képesek az intelligenciát, a munkafolyamatokat és a biztonságot egyetlen, élő rendszerbe egyesíteni.

Ne elégedjen meg buta mesterséges intelligenciával.

Ne fogadja el a munkahelyi terjeszkedést, az AI terjeszkedést vagy a kontextus terjeszkedést az üzleti tevékenység költségeinek részeként.

Többet követeljen. Hozzon létre egy konvergált AI munkaterületet. Tegye a kontextust versenyelőnyévé.

A buta, összefüggéstelen mesterséges intelligencia korszaka véget ért. Elkezdődött a kontextusfüggő mesterséges intelligencia és a konvergált mesterséges intelligencia munkaterület korszaka. Ön vezetni fog, vagy lemarad?