Felmérés: Az AI-terjedés megdöbbentő irányítási kockázatai és biztonsági hiányosságai

Az AI ígérete hatalmas, de sok IT-vezető számára ez a megfelelőség és a biztonság rémálmává válik. Ennek a szakadéknak a feltárása érdekében átfogó felmérést végeztünk több mint 200 tudásmunkás bevonásával.

Eredményeink azt mutatják, hogy a szervezetek jelentős összegeket fektetnek be, de gyakran a szükséges biztonsági intézkedések nélkül, ami megdöbbentő biztonsági kockázatokhoz és az AI-terjedés egyéb következményeihez vezet.

Felmérésünk legfontosabb eredményei:

A csapatok 79,6%-a nem rendelkezik egyértelmű irányelvekkel a nem engedélyezett AI-eszközökkel kapcsolatban.

A munkavállalók 60%-a elismeri, hogy engedélyezetlen AI-eszközöket használ, és a vezetők 68%-a tudja, hogy ez történik .

A csapatok 44%-ában senki sem felelős hivatalosan a rossz AI-eredmények következményeiért.

A vállalatok több mint 42%-a nem biztos abban, hogy ma átmenne egy beszállítói biztonsági auditon.

Az AI túlterjedése nem csak hatékonyságcsökkenést jelent, hanem kritikus biztonsági és felelősségre vonhatósági kockázatot is.

A megoldás egy biztonságos, egységes és ellenőrizhető AI bevezetésében rejlik, amelyet olyan új szabványok támasztanak alá, mint az ISO 42001 – az első, kifejezetten a mesterséges intelligencia irányítási rendszerekre (AIMS) vonatkozó nemzetközi szabvány.

A ClickUp büszke arra, hogy az elsők között szerepel az ISO 42001 tanúsítványt megszerző platformok között. Ez a szigorú tanúsítás bizonyítja elkötelezettségünket a biztonságos, átlátható és etikus AI-gyakorlatok iránt minden megoldásunkban. Az ISO 42001 követelményeknek való megfeleléssel a ClickUp biztosítja, hogy szervezete innovatív és szabályoknak megfelelő mesterséges intelligenciát használjon. Tanúsításunk igazolható biztosítékot nyújt arra, hogy adatai és munkafolyamatai az iparág legmagasabb szintű szabványai szerint vannak védve. A ClickUp segítségével bízhat abban, hogy mesterséges intelligenciával támogatott munkája felelősségteljesen van irányítva, ami versenyelőnyt biztosít a mai digitális környezetben.

Miért jelent veszélyt a jogosulatlan mesterséges intelligencia a vállalkozására?

A jelentős adatkezelési és megfelelőségi szabálysértések közvetlen következményei a jogosulatlan AI használatának: a munkavállalók 60%-a beismeri, hogy jogosulatlan AI-t használ, hogy előnyt szerezzen a munkaköri feladatok elvégzésében.

A költségek nem csak a potenciális bírságokból állnak; hanem a bizalom eróziójából, az adatbiztonság veszélyeztetéséből és a digitális eszközök feletti alapvető ellenőrzés elvesztéséből is.

Ez az AI kaotikus és nem szabályozott megközelítéséből fakad, amelyben nincs strukturált AI-irányítási keretrendszer:

A munkavállalók 49,8% -a „vadnyugatnak” írja le csapata mesterséges intelligencia-politikáját.

További 29,8% kockázatos „Ne kérdezz, ne mondd el” megközelítés szerint működik.

A csapatok mesterséges intelligencia irányelveinek kördiagramja

A vezetők tudják, hogy a kockázatok léteznek, de nincsenek meg a szükséges erőforrásaik azok kiküszöbölésére:

33,17% úgy véli, hogy csapata semmiképpen sem kivétel ezek alól a szabályszegések alól.

35,12% szerint csapata valószínűleg nem lesz kivétel

Az AI-terjedés mögött rejlő fenyegetés leküzdése érdekében az IT-vezetőknek proaktív AI-irányítási stratégiára van szükségük, nem pedig általános tilalmakra. Az ISO 42001-hez hasonló keretrendszerekkel összhangban lévő kockázatcsökkentési megközelítés kialakítása elengedhetetlen az innováció és az ellenőrzés közötti egyensúly megteremtéséhez.

A felelősségre nem vonható AI a megfelelés kockázatos játékát jelenti

Ez az ellenőrzés hiánya félelmetes felelősséghiányhoz és valódi félelemhez vezet, hogy az ügyfelek vagy a szabályozó hatóságok felkészületlenül érnek. Világos felelősségteljes AI-irányítás nélkül a vállalkozások egyre növekvő AI-megfelelési kockázatokkal és az AI-vezérelt döntéshozatal nyomon követhetetlenségével szembesülnek.

A rossz tanácsok vagy az AI elfogult eredményeinek nem szándékolt következményeiért a csapatok 44%-a szerint senki sem lenne hivatalosan felelős.

Ezen aggasztó tényen túlmenően az AI terjedése szinte lehetetlenné teszi az AI döntéseinek nyomon követését, az etikus használat bizonyítását, vagy akár a biztonsági audit magabiztos teljesítését.

A csapatok több mint 42%-a nem biztos abban, hogy ma megfelelne egy biztonságos AI-gyakorlatokra vonatkozó auditon.

Oszlopdiagram a csapat bizalmáról és felelősségvállalásáról a biztonságos AI-auditok terén

A proaktív AI-irányítás már nem opcionális. Az ISO 42001-hez hasonló szabványok biztosítják a átláthatóság és az elszámoltathatóság kritikus kereteit, közvetlenül ellensúlyozva az AI-terjedés szabályozási kockázatait.

A munkavállalók felhatalmazása a biztonság feláldozása nélkül

A munkavállalók az AI-t azért használják, mert az valóban növeli a termelékenységüket. A teljes tiltás megkísérlése belső feszültségekhez és az AI továbbterjedéséhez vezetne a háttérben működő IT-rendszerekben. Ehelyett a szervezeteknek egyértelmű irányelvek, etikus AI-gyakorlatok és a nem engedélyezett AI-eszközök használatának átláthatósága révén kell biztosítaniuk az AI biztonságos bevezetését.

A vezetők 82%-a arra számít, hogy a munkavállalók panaszt fognak tenni, ha a nem engedélyezett AI-webhelyeket egyszerűen blokkolják.

A munkavállalók prioritásai egyértelműek:

42,44% a sebességet és a hatékonyságot tartja prioritásnak

14. 63% a vállalati irányelveket és a biztonságot tartja elsődleges fontosságúnak

42,93% mindkettőt prioritásként kezeli

Kördiagram a munkavállalók prioritásairól az AI használatával kapcsolatban

Olyan megoldást igényelnek, amely nem kényszerít kompromisszumra a sebesség és a biztonság között.

Az ideális megoldás az összes háttér-LLM komplexitását egyetlen, egy szállítóval kötött megállapodásba rejti. A szállító szerződései és alkalmazása révén kezeli az egyetlen AI-szabvány beállításának összes komplexitását. Nem kell aggódnunk az LLM-ek vagy modellek összes részletével kapcsolatban. Ez egyszerűen nagyszerű.

Az ideális megoldás az összes háttérbeli LLM komplexitását egyetlen, egy szállítóval kötött megállapodásba rejti. A szállító szerződései és alkalmazásai révén kezeli az egyetlen AI-szabvány beállításának összes komplexitását. Nem kell aggódnunk az LLM-ek vagy modellek összes részletessége miatt. Ez egyszerűen nagyszerű.

Ez aláhúzza annak fontosságát, hogy szükség van egy megbízható, egységes eszközre, amely egyszerűsíti az AI-kezelést az IT- és biztonsági csapatok számára, lehetővé téve a csapatok számára, hogy elfogadhatatlan kockázat bevezetése nélkül innováljanak.

A káosztól a megfelelőségig

A kontrollálatlan AI-terjedés korszaka véget ér. Itt az ideje, hogy az IT visszanyerje hatalmát:

❌ STOP: Az ad hoc AI-eszközök bevezetésére támaszkodva és a legjobbakra reménykedve lehetővé tesszük, hogy az AI-terjedés kezelhetetlen megfelelési vakfoltokat hozzon létre.

❌ STOP: Az AI teljes körű betiltása, amely gátolja a termelékenységet és árnyék-IT-t eredményez.

❌ STOP: Különböző csapatok számára ad hoc AI-eszközök értékelése, ami szinte lehetetlenné teszi a hatékony irányítást.

✅ KEZDÉS: Olyan egységes AI-platform bevezetése, amely zökkenőmentesen integrálódik a meglévő munkafolyamatokba, és biztosítja a szükséges audit-készséget, kockázatkezelést és felügyeletet a szabályozási megfelelés érdekében – mindezek a modern AI-irányítási keretrendszerek alapvető pillérei.

✅ KEZDÉS: Az AI biztonságának prioritása a kezdetektől fogva. Integráljon robusztus biztonsági intézkedéseket az AI stratégiájába az első naptól kezdve, ahelyett, hogy utólag foglalkozna vele.

✅ KEZDÉS: Azon AI-megoldások előtérbe helyezése, amelyek vállalati szintű biztonságot és ellenőrizhető elszámoltathatóságot kínálnak, például az ISO 42001 szabványnak megfelelőek.

Pontosan ezért lett a ClickUp másképp tervezve. Megértjük, hogy az IT-vezetőknek nem csak egy újabb AI-eszközre van szükségük, hanem egy átfogó AI-irányítási rendszerre, amelynek célja a túlburjánzás megszüntetése és a szabályoknak való megfelelés biztosítása.

A ClickUp most megszerezte az ISO 42001 tanúsítványt, ezzel új szabványt teremtve a munkahelyi megbízható AI területén. Ez a tanúsítvány igazolható biztosítékot nyújt arra, hogy platformunk az IT-vezetők számára elengedhetetlenül szükséges adatbiztonságot, elszámoltathatóságot és felelősségteljes AI-gyakorlatokat kínál, amelyeket egy globális szabályozási előírásoknak megfelelő, megbízható AI-irányítási keretrendszeren keresztül biztosítunk.

Az előrelépés útja

Az AI terjedése veszélyes kihívást jelent a modern vállalkozások számára, különösen az IT-vezetők számára.

Véleményem szerint minél kevesebb beszállítónk van, annál jobb... Minden egyes beszállító időt, általános költségeket, költségeket és bonyodalmakat jelent. Ez nagyon rossz.

Véleményem szerint minél kevesebb beszállítónk van, annál jobb... Minden egyes beszállító időt, ráfordítást, költséget és bonyodalmakat jelent. Ez nagyon kellemetlen.

Az ok: Kutatásaink szerint a munkavállalók nem engedélyezett AI-t használnak a termelékenység növelése érdekében. Azonban a felelősségre vonhatóság és az auditra való felkészültség hiánya hatalmas kockázatot jelent a vállalkozás számára a szabályoknak való megfelelés és a biztonság terén.

A következőket kell tennie: A megoldás nem a korlátozás, hanem a stratégiai ellenőrzés. A megoldás az AI egyetlen, egységes platformon való konszolidálása, amely biztosítja mind a munkavállalók által igényelt termelékenységet, mind a vezetők által igényelt vállalati szintű irányítást.

Íme a ClickUp megoldás: A ClickUp-ot úgy tervezték, hogy megszüntesse az AI-terjedést. Az egyik első ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkező platformként nem csupán hatékony AI-t kínálunk, hanem ellenőrizhető AI-irányítási rendszert is. Ez a tanúsítvány garantálja, hogy a ClickUp biztonságot, elszámoltathatóságot és felelősségteljes keretrendszert biztosít, amely a káoszt megbízható, stratégiai előnnyé alakítja.

Kutatási módszertan megjegyzés: A jelentés adatai 2025 júliusának végén, két héten keresztül kerültek összegyűjtésre. A 10 többválasztós kérdésből álló felmérést névtelenül végezték el több mint 200 résztvevővel. A válaszadók egyensúlyban képviselték a szakmai szerepköröket, a vezetői és menedzser pozícióktól az egyéni tudásmunkásokig és vállalkozókig. A teljes módszertan és a részletes eredményekért vegye fel a kapcsolatot a research@clickup.com címen.