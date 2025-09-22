Forrester tanulmány: A ClickUp 384%-os ROI-t és 92 400 óra időmegtakarítást eredményez a harmadik évre

A mai gyorsan változó digitális világban a munkaterületek szétaprózódása a termelékenység csendes gyilkosa. Az egymástól független eszközök, a szigetelt információk és a manuális folyamatok mindenhol időt és energiát vonnak el a csapatoktól.

De mi lenne, ha visszaszerezhetné ezeket az órákat, növelhetné a bevételt és támogatást nyújthatna munkatársainak – mindezt egy helyen?

Pontosan ezt tárja fel a legújabb Forrester Total Economic Impact™ (TEI) tanulmány a ClickUp-ról. A ClickUp megbízásából és a Forrester Research által készített független tanulmány számszerűsíti a munka konvergált AI munkaterületbe történő összevonásának valós hatását.

A számok: a megtérülés magáért beszél

A Forrester szigorú elemzése megállapította, hogy három év alatt egy ClickUp-ot használó összetett szervezet* a következőket érte el:

384%-os befektetési megtérülés (ROI)

92 400 produktív óra megtakarítás a harmadik évre az automatizálás és a mesterséges intelligencia révén.

3,9 millió dollár bevétel-növekedés a ClickUp segítségével

Kevesebb mint 6 hónapos megtérülési idő

Munkánk alapja a munkafolyamat-kezelés… A ClickUp nélkül nem tudtuk volna elérni ezeket az eredményeket.

*A kompozit szervezet egy amerikai vállalat, amelynek éves bevétele 150 millió dollár, és 1000 alkalmazottja van. Ez reprezentatív a megkérdezett ügyfelek körében, és az összesített pénzügyi elemzés bemutatására szolgál.

Íme egy vizuális áttekintés arról, hogy ezek a számok mit jelentenek az Ön számára:

Hogyan ér el eredményeket a ClickUp: mesterséges intelligencia, automatizálás és konvergencia

A ClickUp felhasználók által 3 év alatt elért előnyök. Forrás: Forrester TEI tanulmány

1. A termelékenység felszabadítása az automatizálás és az AI segítségével

A ClickUp-ot használó csapatok a harmadik évre átlagosan 12 órát takarítanak meg alkalmazottanként havonta. Az AI-alapú funkciók, mint például az automatikus standup összefoglalók, az Enterprise AI Search és a munkafolyamat-automatizálás kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat és a kontextusváltást, így a csapatok a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhatnak.

Imádom az AI-t. Imádom az AskAI-t. Nagyon hatékony. Van egy sor irányítópultom – minden nap felkelek, és újságként átnézem őket, hogy megértsem, hogyan haladnak a projektek.

2. Bevétel növekedés a létszám növelése nélkül

Az így megtakarított időt értékteremtő projektekre fordítva a szervezetek egyes részlegeiben 7-szeres termelékenységnövekedést értek el, és három év alatt 3,9 millió dollár új bevételt generáltak. A ClickUp központosított munkaterülete lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több ügyfelet vállaljanak, több kampányt indítsanak és több terméket szállítsanak – anélkül, hogy további alkalmazottakat kellene felvenniük.

Jelenleg havonta körülbelül 500 marketingfeladatot kezelünk... A ClickUp nélkül csak a feladatok felét tudnánk elvégezni.

A ClickUp felváltja a fragmentált projektmenedzsment megoldásokat, 60%-kal csökkenti a régi szoftverek költségeit a harmadik évre, és időt takarít meg az IT-adminisztrátoroknak. Ez 114 000 dollár költségmegtakarítást jelent a kompozit szervezet számára, ráadásul az összes elem egy helyen található, ami szintén jelentős előnyt jelent.

Mindezek a mikrokommunikációk... azonnal eltűnnek, ha helyesen csinálja, és ez rendkívül értékes.

4. Meghatározhatatlan előnyök a boldogabb ügyfelek és csapatok számára

Jobb ügyfél-elégedettség: A gyorsabb válaszidők és a jobb problémakövetésnek köszönhetően A gyorsabb válaszidők és a jobb problémakövetésnek köszönhetően a CSAT pontszámok 90 fölé emelkedtek.

Jobb munkavállalói élmény: A központosított feladatok és kommunikáció csökkentette a stresszt és megerősítette a csapatokat.

Egyetlen megbízható forrás: a valós idejű frissítések és a valós idejű frissítések és a tudásmenedzsment biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

Egy évvel később, miután bevezettük a ClickUp-ot... ő el tudta vinni az apját a Disney Worldbe az adóbevallási időszakban. Ez a különbség, amit a ClickUp hozott – a fürdőszobában sírós könnyekről a Disney-ben mosolygós arcokra.

📘 Szeretné látni a teljes lebontást? Fedezze fel, hogyan segít a ClickUp a vállalatoknak 7-szeresére növelni a termelékenységet és 3,9 millió dollár bevételt elérni a Forrester TEI jelentésében👇🏼

Miért fontos ez?

A Forrester TEI tanulmány megerősíti, amit a ClickUp ügyfelei már tudnak: a munka egyetlen, AI-alapú platformba történő összevonása nem csak a termelékenységet növeli, hanem stratégiai előnyt is jelent. Akár vállalkozásának bővítésén, bevételeinek növelésén dolgozik, akár egyszerűen csak időt szeretne visszaadni csapatának, a ClickUp mérhető eredményeket biztosít.

A projektmenedzsment ROI-jától a konvergált AI munkaterület erejéig, az adatok egyértelműek: kevesebb eszköz, több kontextus és okosabb automatizálás teret ad a csapatoknak, hogy a legjobb munkát végezzék.

Készen áll a teljes hatásra? Töltse le a Forrester TEI tanulmányt, és fedezze fel, hogyan tudja a ClickUp átalakítani szervezetét.