Felmérés: 1000 munkavállaló véleménye az AI-terjedésről és annak megoldásáról

Az üzleti vezetők befektetési paradoxonba kerültek. Az AI-ra fordított kiadások 130%-kal nőttek, mégis a szervezetek 80%-a jelenti, hogy generatív AI-befektetéseik nem gyakoroltak kézzelfogható hatást a vállalat egészének EBIT-jére (Forrás: Wharton, McKinsey ).

A befektetés és a hatás közötti ez a szakadék nem a technológiából fakad. Hanem egy reaktív, félelem által vezérelt stratégiából, amely az ügynökök elszaporodását és az eszközök túlterheltségét ösztönzi.

A lemaradás félelme siettetett megszállottságot vált ki az új, egymástól független AI-eszközök bevezetése iránt, ami véletlenül egy „AI-terjeszkedést” eredményez – egy egymástól független ökoszisztémát, ahol az egyes eszközök hatékonyak, de hiányzik a csapat alapvető munkaterületeinek közös kontextusa.

Ez a belső káosz most már a nyilvánosság elé is kerül, mivel olyan szoftveróriások, mint a Salesforce és az Atlassian, elkezdték korlátozni vagy blokkolni a harmadik féltől származó eszközök hozzáférését az érzékeny adatokhoz és a kontextusfüggő munkainformációkhoz.

Több eszközzel történő AI-terjedés

Pontosan ez a fajta káosz és fragmentáció kérdőjelezi meg azt a feltételezést, hogy a következő AI-eszköz megoldja a túlterjedés problémáját. A spekulációk túllépése és a mindennapi AI-használat valóságának feltárása érdekében több mint 1000 tudásmunkást kérdeztünk meg világszerte.

Célunk az volt, hogy megválaszoljuk a következő kritikus kérdéseket: Mi az AI-terjedés valódi költsége, és mi ösztönzi a tudásmunkásokat arra, hogy az AI-t gyakran és nagy értékű felhasználásra alkalmazzák?

Felmérésünk legfontosabb eredményei:

Csak 7,2% a csapatok közül értékeli AI-stratégiáját „rendkívül hatékonynak” és erős ROI-nak.

A munkavállalók 91%-a hetente csak 1-4 AI-eszközt használ, annak ellenére, hogy a vállalatok több tucatba fektetnek be.

A csapatok 44,8%-a már felhagyott az elmúlt évben bevezetett AI-eszközök használatával.

Az integrált AI-t használó felhasználók 2,78-szor nagyobb valószínűséggel érik el a napi rendszeres használatot.

A megoldás? Kutatásaink azt mutatják, hogy a kontextusfüggő, integrált AI drámaian magasabb elfogadási arányt és felhasználói elégedettséget eredményez.

A mesterséges intelligencia nagy elhagyása már folyamatban van

Míg az IT-osztályok továbbra is vásárlási hullámokat indítanak, az alkalmazottak máris a munkafolyamataikkal szavaztak. Annak ellenére, hogy a szervezetek több tucat AI-eszközt vásároltak, a munkavállalók 91%-a hetente csak 1-4 eszközt használ:

ClickUp felmérés az AI-terjedésről: Heti AI-eszközhasználat eloszlása

54,4% csak 1-2 eszközt használ

36,8% 3-4 eszközt használ

Csak 9% használ rendszeresen 5 vagy több eszközt.

Még riasztóbb, hogy a csapatok 44,8%-a már felhagyott az elmúlt évben bevezetett AI-eszközökkel:

ClickUp felmérés az AI-terjedésről: Az AI-eszközök elhagyásának válsága

32,0% néhány eszközt (kevesebb mint a felét) felhagyott

12,8% több mint felét hagyta el AI-befektetéseinek

Ez nem csak pazarló licencelési költségeket jelent, hanem elvesztegetett implementációs időt, képzési erőforrásokat és a munkavállalók bizalmának csökkenését a jövőbeli AI-kezdeményezések iránt.

Az üzenet egyértelmű: Az AI-portfóliója valószínűleg jelentős holt súlyt tartalmaz. Minden új eszköz, amelyet mások kivonása nélkül adnak hozzá, növeli a további elhagyás valószínűségét.

A kontextusváltás rejtett költségei

Az összes munkavállaló közel fele (46,5%) kénytelen két vagy több AI-eszköz között váltogatni egy-egy feladat elvégzéséhez.

Ez a termelékenységet rontó minta – amely egy eszközzel kezdődik, az eredmények másolásával egy másikba, a promptok átfogalmazásával, a kimenetek összehangolásával – megfelelési kockázatokat és zavart okoz. Ez nem automatizálás. Ez bonyolultság.

A hatás a felhasználói elégedettségben is megmutatkozik:

A munkavállalók 79,3%-a jelenti, hogy az AI használata aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a hozamhoz képest.

Csak 21,7% tapasztalja ritkán ezt az erőfeszítés-érték aránytalanságot.

Minden eszközváltáshoz a következőkre van szükség:

A kontextus újbóli magyarázata

Adatok átformázása

Különböző interfészek kezelése

Az egymásnak ellentmondó eredmények összehangolása

A kognitív terhelés addig halmozódik, amíg az AI használata nehezebbé válik, mint a munka manuális elvégzése.

Következtetés: A váltással nem csak termelékenységet veszít, hanem arra is ráveszi csapatait, hogy teljesen elkerüljék az AI használatát.

A mesterséges intelligencia a sötétben működik: nulla kontextus

A munkavállalók több mint egyharmada (34,4%) olyan AI-eszközöket használ, amelyek egyáltalán nem integrálódnak a fő munkaterületükhöz – projektekhez, dokumentumokhoz és csevegésekhez.

ClickUp felmérés az AI-terjedésről: Az AI integrációs szintjei a szervezetekben

Ez azt jelenti, hogy az AI-rendszerek nem ismerik a projekteket, nem férnek hozzá a dokumentumokhoz és nem értik a beszélgetéseket. Ez olyan, mintha felvennénk egy asszisztenst, és bekötnénk a szemét.

Az integrációs statisztikák feltárják a probléma teljes mértékét:

Integrációs szint A felhasználók százalékos aránya Teljes integráció (mind a 3 munkaterület) 25,6% Részleges integráció (2 terület) 22,8% Minimális integráció (1 terület) 17,3% Nulla integráció 34,4%

Ha az AI nem fér hozzá a munka kontextusához, minden interakció nulláról indul, ami elősegíti a felügyelet és megfelelő integráció nélkül bevezetett árnyék-AI eszközök terjedését. A felhasználóknak manuálisan kell megadniuk a háttérinformációkat, elmagyarázniuk a terminológiát és rekonstruálniuk a munkarendszereikben már meglévő kontextust.

A valóság: Integráció nélkül az AI-eszközök drága számológépekké válnak, amelyek inkább biztonsági kockázatot jelentenek, mintsem intelligens asszisztenseként működnek.

Íme egy megállapítás, amely minden AI-stratégiai megbeszélést megakadályozhat: A munkavállalók 77,5%-a közömbös vagy megkönnyebbült lenne, ha az AI-eszközeik felét eltávolítanák.

ClickUp felmérés az AI-terjedésről: a munkavállalók véleménye az AI-eszközök konszolidációjáról

A lebontás feltárja az eszközökkel kapcsolatos fáradtság mélységét:

53,6% közömbös lenne

23,9% valójában megkönnyebbülne

Csak 15% érezné magát zavarban a konszolidáció miatt.

Ők nem a technológia ellenzői, hanem a szerszámok komplexitásában elmerülő tudásmunkások, akik a konszolidációt felszabadulásnak tekintik. Megértik azt, amit sok vezető nem: több szerszám több kontextusváltást, több jelszót, több megtanulandó felületet jelent, és végső soron kevesebb termelékenységet.

Az előrelépés útja egyértelmű: az AI sikere a konszolidáción, nem pedig a proliferáción múlik. A csapatok nem több lehetőséget kérnek, hanem egyszerűsítést.

A bizonyíték: az integráció mindent megváltoztat

Az adatok egy egyetlen igazságra kristályosodnak: az integráció jelenti a különbséget az AI sikere és kudarca között.

Az integráció előnye

A teljesen integrált AI-vel rendelkező munkavállalók 2,78-szor nagyobb valószínűséggel használják az AI-t folyamatosan a nap folyamán:

ClickUp felmérés az AI-terjedésről: Az AI-integráció hatása a napi használatra

21,1% az integrált felhasználóknak napi 20-nál többször használja az AI-t.

Csak 7,6% a nem integrált felhasználók közül éri el ezt a gyakoriságot.

A megtérülés valósága, amellyel senki sem akar szembenézni

Kevesebb mint 10 csapatból 1 ér el jelentős AI-hozamot:

📊 Főbb ROI-mutatók:

Csak 7,2% értékeli AI-stratégiáját „rendkívül hatékonynak” és erős ROI-nak.

Több mint 66% aktívan keresi a mesterséges intelligencia bevezetésével kapcsolatos szakértői tanácsokat.

95% a munkavállalók közül természetesen csak 1-2 eszközt használ feladatonként, ha lehetősége van választani.

Ez nem csalódás, hanem teljes kudarc. A külső szakértelemért folyó versengés azt mutatja, hogy széles körben elismert tény, hogy a jelenlegi megközelítések kudarcot vallottak – gyakran az AI-stratégiák kidolgozásának és bevezetésének mélyreható irányítási hiányosságai miatt.

A munkavállalók viselkedése árulja el az igazságot. Ők intuitív módon megértik, amit sok stratégia figyelmen kívül hagy: az eszközök elszaporodása a termelékenység ellensége.

A kemény igazság: Valószínűleg az AI-stratégiája nem működik, és a csapatai tudják ezt.

A túlterjedéstől a stratégiáig

A kutatás egyértelmű lépéseket javasol azoknak a vezetőknek, akik készek túllépni az AI-terjedésen:

❌ STOP:

Pontos megoldások beszerzése natív integrációs tervek nélkül

Az AI sikerének mérése eszközök számával, nem pedig eredménymutatókkal

A szerszámok túlterheltségére és elhagyására utaló egyre több bizonyíték figyelmen kívül hagyása

Törékeny harmadik féltől származó integrációktól függő munkafolyamatok kiépítése

✅ KEZDÉS:

A jelenlegi AI-portfólió redundanciájának és elhagyásának ellenőrzése

A mélyen integrált, kontextusfüggő AI-megoldások prioritása

A siker mérése az elfogadási arányok és a hatékonyságnövekedés alapján

Konszolidálás olyan platformok körül, amelyek AI-t biztosítanak a munkafolyamatában

A kontextusfüggő AI-megoldás

Ezért hoztuk létre a ClickUp Brain -t – nem mint egy újabb eszközt, amely tovább növeli a túlterheltséget, hanem mint megoldást.

ClickUp Brain, a megoldás az AI-terjedésre

A generikus AI-asszisztensekkel ellentétben a ClickUp Brain:

Megtanulja a szervezetének sajátos kontextusát és terminológiáját

Működik a meglévő munkafolyamatokon belül (nincs szükség eszközváltásra)

Biztosít AI-képességeket minden munkaterületen egyetlen platformról.

Biztosítja az integrációt, amely 2,78-szorosára növeli az elfogadási arányt.

A ClickUp Brain felhasználói jelentése:

2. 26-szor magasabb teljes integrációs arányok

39,1% éri el a teljes integrációt (szemben más eszközök 17,3%-ával)

27,1% ritkán tapasztal AI-frusztrációt – ez a legmagasabb elégedettségi arány.

83% kifejezetten megkönnyebbült az eszközök konszolidációja miatt (szemben a nem felhasználók 13,5%-ával).

Ezek a felhasználók megtapasztalták, mi működik, és természetesen a hatékony eszközök körüli egyszerűsítés felé gravitálnak.

A verdikt: A mély, natív integráció nem csak az AI-t javítja, hanem a csapatok munkamódszerét is átalakítja.

A választás egyértelmű

Kutatásaink bizonyítják, hogy az AI-terjedés tönkreteszi az AI ígéretét, amelynek célja a felesleges munkák kiküszöbölése, nem pedig azok számának növelése. A fragmentáció miatt frusztrált munkavállalók elutasítják az eszközöket, feladják a beruházásokat és konszolidációra vágynak.

A sikert elérő kisebbségnek egy közös jellemzője van: mélyen integrált, kontextusfüggő AI.

A jövő azoknak a szervezeteknek tartozik, amelyek megértik ezt az igazságot: az AI értéke nem a sok eszközből származik, hanem a megfelelő eszközből – amely megérti a munkakörnyezetet, integrálódik a munkafolyamatokba, és idővel egyre értékesebbé válik.

Minden vezető számára fontos kérdés:

Továbbra is növeli a túlterheltséget, nézi, ahogy nő az elhagyási arány, és csalódást okoz a ROI?

Vagy inkább a bevált kontextusfüggő AI útját választja?

Cselekedjen még ma!

Tudjon meg többet a ClickUp Brainről

Az egyetlen AI, amely összeköti az összes munkáját.

📺 Hozzáférés az on-demand webináriumhoz és a kézikönyvhöz

Nézze meg, hogyan szüntetik meg a vezető csapatok az AI-terjedést és érnek el valódi ROI-t.

💬 Egyéni konzultáció időpontjának egyeztetése

Beszélje meg szakértőinkkel szervezetének AI-konszolidációs lehetőségeit.

Kutatási módszertan: A jelentéshez szükséges adatokat 2025 júniusának közepétől végéig tartó két hét alatt gyűjtöttük. A 10 többválasztós kérdésből álló felmérést névtelenül végeztük több mint 1000 résztvevővel. A válaszadók egyensúlyban képviselték a szakmai szerepköröket, a vezetői pozícióktól és menedzserektől az egyéni tudásmunkásokig és vállalkozókig. A teljes módszertan és a részletes eredményekért vegye fel a kapcsolatot a research@clickup.com címmel.