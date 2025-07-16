Felmérés: 1000 munkavállaló véleménye az AI-terjedésről és annak megoldásáról

Az üzleti vezetők befektetési paradoxonba kerültek. Az AI-ra fordított kiadások 130%-kal nőttek, mégis a szervezetek 80%-a jelenti, hogy generatív AI-befektetéseik nem gyakoroltak kézzelfogható hatást a vállalat egészének EBIT-jére (Forrás: Wharton, McKinsey ).
A befektetés és a hatás közötti ez a szakadék nem a technológiából fakad. Hanem egy reaktív, félelem által vezérelt stratégiából, amely az ügynökök elszaporodását és az eszközök túlterheltségét ösztönzi.
A lemaradás félelme siettetett megszállottságot vált ki az új, egymástól független AI-eszközök bevezetése iránt, ami véletlenül egy „AI-terjeszkedést” eredményez – egy egymástól független ökoszisztémát, ahol az egyes eszközök hatékonyak, de hiányzik a csapat alapvető munkaterületeinek közös kontextusa.
Ez a belső káosz most már a nyilvánosság elé is kerül, mivel olyan szoftveróriások, mint a Salesforce és az Atlassian, elkezdték korlátozni vagy blokkolni a harmadik féltől származó eszközök hozzáférését az érzékeny adatokhoz és a kontextusfüggő munkainformációkhoz.
Pontosan ez a fajta káosz és fragmentáció kérdőjelezi meg azt a feltételezést, hogy a következő AI-eszköz megoldja a túlterjedés problémáját. A spekulációk túllépése és a mindennapi AI-használat valóságának feltárása érdekében több mint 1000 tudásmunkást kérdeztünk meg világszerte.
Célunk az volt, hogy megválaszoljuk a következő kritikus kérdéseket: Mi az AI-terjedés valódi költsége, és mi ösztönzi a tudásmunkásokat arra, hogy az AI-t gyakran és nagy értékű felhasználásra alkalmazzák?
Felmérésünk legfontosabb eredményei:
- Csak 7,2% a csapatok közül értékeli AI-stratégiáját „rendkívül hatékonynak” és erős ROI-nak.
- A munkavállalók 91%-a hetente csak 1-4 AI-eszközt használ, annak ellenére, hogy a vállalatok több tucatba fektetnek be.
- A csapatok 44,8%-a már felhagyott az elmúlt évben bevezetett AI-eszközök használatával.
- Az integrált AI-t használó felhasználók 2,78-szor nagyobb valószínűséggel érik el a napi rendszeres használatot.
A megoldás? Kutatásaink azt mutatják, hogy a kontextusfüggő, integrált AI drámaian magasabb elfogadási arányt és felhasználói elégedettséget eredményez.
A mesterséges intelligencia nagy elhagyása már folyamatban van
Míg az IT-osztályok továbbra is vásárlási hullámokat indítanak, az alkalmazottak máris a munkafolyamataikkal szavaztak. Annak ellenére, hogy a szervezetek több tucat AI-eszközt vásároltak, a munkavállalók 91%-a hetente csak 1-4 eszközt használ:
- 54,4% csak 1-2 eszközt használ
- 36,8% 3-4 eszközt használ
- Csak 9% használ rendszeresen 5 vagy több eszközt.
Még riasztóbb, hogy a csapatok 44,8%-a már felhagyott az elmúlt évben bevezetett AI-eszközökkel:
- 32,0% néhány eszközt (kevesebb mint a felét) felhagyott
- 12,8% több mint felét hagyta el AI-befektetéseinek
Ez nem csak pazarló licencelési költségeket jelent, hanem elvesztegetett implementációs időt, képzési erőforrásokat és a munkavállalók bizalmának csökkenését a jövőbeli AI-kezdeményezések iránt.
Az üzenet egyértelmű: Az AI-portfóliója valószínűleg jelentős holt súlyt tartalmaz. Minden új eszköz, amelyet mások kivonása nélkül adnak hozzá, növeli a további elhagyás valószínűségét.
A kontextusváltás rejtett költségei
Az összes munkavállaló közel fele (46,5%) kénytelen két vagy több AI-eszköz között váltogatni egy-egy feladat elvégzéséhez.
Ez a termelékenységet rontó minta – amely egy eszközzel kezdődik, az eredmények másolásával egy másikba, a promptok átfogalmazásával, a kimenetek összehangolásával – megfelelési kockázatokat és zavart okoz. Ez nem automatizálás. Ez bonyolultság.
A hatás a felhasználói elégedettségben is megmutatkozik:
- A munkavállalók 79,3%-a jelenti, hogy az AI használata aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a hozamhoz képest.
- Csak 21,7% tapasztalja ritkán ezt az erőfeszítés-érték aránytalanságot.
Minden eszközváltáshoz a következőkre van szükség:
- A kontextus újbóli magyarázata
- Adatok átformázása
- Különböző interfészek kezelése
- Az egymásnak ellentmondó eredmények összehangolása
A kognitív terhelés addig halmozódik, amíg az AI használata nehezebbé válik, mint a munka manuális elvégzése.
Következtetés: A váltással nem csak termelékenységet veszít, hanem arra is ráveszi csapatait, hogy teljesen elkerüljék az AI használatát.
A mesterséges intelligencia a sötétben működik: nulla kontextus
A munkavállalók több mint egyharmada (34,4%) olyan AI-eszközöket használ, amelyek egyáltalán nem integrálódnak a fő munkaterületükhöz – projektekhez, dokumentumokhoz és csevegésekhez.
Ez azt jelenti, hogy az AI-rendszerek nem ismerik a projekteket, nem férnek hozzá a dokumentumokhoz és nem értik a beszélgetéseket. Ez olyan, mintha felvennénk egy asszisztenst, és bekötnénk a szemét.
Az integrációs statisztikák feltárják a probléma teljes mértékét:
|Integrációs szint
|A felhasználók százalékos aránya
|Teljes integráció (mind a 3 munkaterület)
|25,6%
|Részleges integráció (2 terület)
|22,8%
|Minimális integráció (1 terület)
|17,3%
|Nulla integráció
|34,4%
Ha az AI nem fér hozzá a munka kontextusához, minden interakció nulláról indul, ami elősegíti a felügyelet és megfelelő integráció nélkül bevezetett árnyék-AI eszközök terjedését. A felhasználóknak manuálisan kell megadniuk a háttérinformációkat, elmagyarázniuk a terminológiát és rekonstruálniuk a munkarendszereikben már meglévő kontextust.
A valóság: Integráció nélkül az AI-eszközök drága számológépekké válnak, amelyek inkább biztonsági kockázatot jelentenek, mintsem intelligens asszisztenseként működnek.
A munkavállalók kevesebb eszközt szeretnének, nem többet
Íme egy megállapítás, amely minden AI-stratégiai megbeszélést megakadályozhat: A munkavállalók 77,5%-a közömbös vagy megkönnyebbült lenne, ha az AI-eszközeik felét eltávolítanák.
A lebontás feltárja az eszközökkel kapcsolatos fáradtság mélységét:
- 53,6% közömbös lenne
- 23,9% valójában megkönnyebbülne
- Csak 15% érezné magát zavarban a konszolidáció miatt.
Ők nem a technológia ellenzői, hanem a szerszámok komplexitásában elmerülő tudásmunkások, akik a konszolidációt felszabadulásnak tekintik. Megértik azt, amit sok vezető nem: több szerszám több kontextusváltást, több jelszót, több megtanulandó felületet jelent, és végső soron kevesebb termelékenységet.
Az előrelépés útja egyértelmű: az AI sikere a konszolidáción, nem pedig a proliferáción múlik. A csapatok nem több lehetőséget kérnek, hanem egyszerűsítést.
A bizonyíték: az integráció mindent megváltoztat
Az adatok egy egyetlen igazságra kristályosodnak: az integráció jelenti a különbséget az AI sikere és kudarca között.
Az integráció előnye
A teljesen integrált AI-vel rendelkező munkavállalók 2,78-szor nagyobb valószínűséggel használják az AI-t folyamatosan a nap folyamán:
- 21,1% az integrált felhasználóknak napi 20-nál többször használja az AI-t.
- Csak 7,6% a nem integrált felhasználók közül éri el ezt a gyakoriságot.
A megtérülés valósága, amellyel senki sem akar szembenézni
Kevesebb mint 10 csapatból 1 ér el jelentős AI-hozamot:
📊 Főbb ROI-mutatók:
- Csak 7,2% értékeli AI-stratégiáját „rendkívül hatékonynak” és erős ROI-nak.
- Több mint 66% aktívan keresi a mesterséges intelligencia bevezetésével kapcsolatos szakértői tanácsokat.
- 95% a munkavállalók közül természetesen csak 1-2 eszközt használ feladatonként, ha lehetősége van választani.
Ez nem csalódás, hanem teljes kudarc. A külső szakértelemért folyó versengés azt mutatja, hogy széles körben elismert tény, hogy a jelenlegi megközelítések kudarcot vallottak – gyakran az AI-stratégiák kidolgozásának és bevezetésének mélyreható irányítási hiányosságai miatt.
A munkavállalók viselkedése árulja el az igazságot. Ők intuitív módon megértik, amit sok stratégia figyelmen kívül hagy: az eszközök elszaporodása a termelékenység ellensége.
A kemény igazság: Valószínűleg az AI-stratégiája nem működik, és a csapatai tudják ezt.
A túlterjedéstől a stratégiáig
A kutatás egyértelmű lépéseket javasol azoknak a vezetőknek, akik készek túllépni az AI-terjedésen:
❌ STOP:
- Pontos megoldások beszerzése natív integrációs tervek nélkül
- Az AI sikerének mérése eszközök számával, nem pedig eredménymutatókkal
- A szerszámok túlterheltségére és elhagyására utaló egyre több bizonyíték figyelmen kívül hagyása
- Törékeny harmadik féltől származó integrációktól függő munkafolyamatok kiépítése
✅ KEZDÉS:
- A jelenlegi AI-portfólió redundanciájának és elhagyásának ellenőrzése
- A mélyen integrált, kontextusfüggő AI-megoldások prioritása
- A siker mérése az elfogadási arányok és a hatékonyságnövekedés alapján
- Konszolidálás olyan platformok körül, amelyek AI-t biztosítanak a munkafolyamatában
A kontextusfüggő AI-megoldás
Ezért hoztuk létre a ClickUp Brain -t – nem mint egy újabb eszközt, amely tovább növeli a túlterheltséget, hanem mint megoldást.
A generikus AI-asszisztensekkel ellentétben a ClickUp Brain:
- Megtanulja a szervezetének sajátos kontextusát és terminológiáját
- Működik a meglévő munkafolyamatokon belül (nincs szükség eszközváltásra)
- Biztosít AI-képességeket minden munkaterületen egyetlen platformról.
- Biztosítja az integrációt, amely 2,78-szorosára növeli az elfogadási arányt.
A ClickUp Brain felhasználói jelentése:
- 2. 26-szor magasabb teljes integrációs arányok
- 39,1% éri el a teljes integrációt (szemben más eszközök 17,3%-ával)
- 27,1% ritkán tapasztal AI-frusztrációt – ez a legmagasabb elégedettségi arány.
- 83% kifejezetten megkönnyebbült az eszközök konszolidációja miatt (szemben a nem felhasználók 13,5%-ával).
Ezek a felhasználók megtapasztalták, mi működik, és természetesen a hatékony eszközök körüli egyszerűsítés felé gravitálnak.
A verdikt: A mély, natív integráció nem csak az AI-t javítja, hanem a csapatok munkamódszerét is átalakítja.
A választás egyértelmű
Kutatásaink bizonyítják, hogy az AI-terjedés tönkreteszi az AI ígéretét, amelynek célja a felesleges munkák kiküszöbölése, nem pedig azok számának növelése. A fragmentáció miatt frusztrált munkavállalók elutasítják az eszközöket, feladják a beruházásokat és konszolidációra vágynak.
A sikert elérő kisebbségnek egy közös jellemzője van: mélyen integrált, kontextusfüggő AI.
A jövő azoknak a szervezeteknek tartozik, amelyek megértik ezt az igazságot: az AI értéke nem a sok eszközből származik, hanem a megfelelő eszközből – amely megérti a munkakörnyezetet, integrálódik a munkafolyamatokba, és idővel egyre értékesebbé válik.
Minden vezető számára fontos kérdés:
Továbbra is növeli a túlterheltséget, nézi, ahogy nő az elhagyási arány, és csalódást okoz a ROI?
Vagy inkább a bevált kontextusfüggő AI útját választja?
Kutatási módszertan: A jelentéshez szükséges adatokat 2025 júniusának közepétől végéig tartó két hét alatt gyűjtöttük. A 10 többválasztós kérdésből álló felmérést névtelenül végeztük több mint 1000 résztvevővel. A válaszadók egyensúlyban képviselték a szakmai szerepköröket, a vezetői pozícióktól és menedzserektől az egyéni tudásmunkásokig és vállalkozókig. A teljes módszertan és a részletes eredményekért vegye fel a kapcsolatot a research@clickup.com címmel.