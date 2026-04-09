Hogyan kezelje az ügyfeleket az ügynökség növekedésével?

A legtöbb ügynökség azért veszíti el ügyfeleit, mert a kapcsolattartás terén hiányzik egy egyértelmű felelős személy, struktúra vagy olyan rendszer, amely a növekedés során is működőképes marad.

A McKinsey 2024-es B2B Pulse felmérése szerint a B2B-vásárlók több mint fele váltana szolgáltatót, ha a csatornák közötti élmény nem lenne összehangolt.

Ezért ez az útmutató bemutatja, hogyan alakítson ki olyan ügyfélkezelési stratégiát, amely valóban skálázható. Mindenre kiterjedünk, az ideális ügyfélprofil meghatározásától kezdve a kommunikációs ritmusok, az ismételhető munkafolyamatok és a megtartási mutatók kialakításáig.

Kezdjük el! 💪

Mit jelent az ügyfélkezelés egy növekvő ügynökség számára

Az ügyfélkezelés az a folyamatok, kommunikációs ritmusok és eszközök rendszere, amelyet az ügynöksége használ a munka elvégzéséhez, a bizalom fenntartásához és az ügyfelek hosszú távú megtartásához. Ez akkor válik igazán fontossá, amikor már túllép az első néhány ügyfélszámlán, és az alapító nem tud személyesen foglalkozni minden egyes feladattal, illetve részt venni minden egyes híváson.

Öt ügyfélnél a kapcsolatok még a memóriára és a jó szándékra épülnek. 15 vagy 20 ügyfélnél ez gyorsan összeomlik, és olyan munkaterhelést eredményez, amely csendben felemészti az ügynökség nyereségét.

Így néz ki ez a hiányosság a gyakorlatban:

Az alapító kívülről tudja minden ügyfél preferenciáit: Szüksége van egy dokumentált rendszerre, amely az ügyfelek hátterét a csapat minden tagjának elérhetővé teszi

A frissítések akkor történnek, amikor valaki eszébe jut elküldeni őket: Szüksége van egy automatizált jelentési rendszerre, amely be van építve a munkafolyamatba

Egy személy kezeli a teljesítést és a kapcsolatot: Szüksége van egy egyértelmű feladatkör-megosztásra az ügyfélkapcsolat-kezelés és a végrehajtás között

🤝 Barátkozó emlékeztető: Van különbség az ügyfélkezelés és a projektmenedzsment között. A projektmenedzsment a feladatokat és a határidőket követi nyomon. Az ügyfélkezelés viszont az egész kapcsolatra kiterjed: az ügyfél bevonására, a kommunikáció gyakoriságára, a teljesítések nyomon követésére, a jelentésekre és a szerződésmegújításra. Lehet, hogy minden feladatot időben teljesít, és mégis elveszíti az ügyfelet, mert senki sem felel a kapcsolati rétegért.

Hogyan építsen ki egy skálázható ügyfél-bevezetési folyamatot

A legtöbb ügynökség minden alkalommal másképp oldja meg az ügyfelek bevonását. Ez az inkonzisztencia a vezető csapat tagjainak idejét veszi el, és az új ügyfeleket zavarba ejti azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak. A megoldás egy ismétlődő folyamat, amelynek keretében az ügyféladatokat egyszer tárolják el, és mindenki számára elérhetővé teszik az adott fiókban.

Megnézzük azt is, hogy a ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete hogyan segít Önnek egy ilyen rendszer felépítésében!

Határozza meg az ideális ügyfélprofilját, mielőtt bárkivel szerződést kötne

Az ideális ügyfélprofil (ICP) leírja, hogy milyen típusú ügyfeleknek tud az ügynöksége a legjobban szolgálni, így biztosítva a teljesítési kapacitást. Ha nem megfelelő ügyfeleket vállal, azok az ügyfelek sokkal több időt vesznek igénybe, és kimerítik a csapatát.

Dokumentálja ICP-jét egy megosztott, folyamatosan frissülő dokumentumban, amelyre mind az értékesítési, mind a szállítási csapat hivatkozhat:

Iparági illeszkedés: Biztosítja, hogy csapata szakértelme megfeleljen az ügyfél piacának, így a bevezetési idő rövid marad

Költségvetési tartomány: Kiszűri azokat az ügyfeleket, akik ugyanazon az áron több munkát akarnak

Kommunikációs stílus: Meghatározza, hogy az ügyfél napi jelentkezést vagy havi összefoglalót vár-e

A belső csapat érettsége: Meghatározza, hogy az ügyfélnek van-e kijelölt kapcsolattartója, vagy hat különböző részleg között kell-e koordinálnia a munkát

🚀 A ClickUp előnye: Alakítsa ICP-jét egy élő, együttműködésen alapuló munkaterületté, amely a ClickUp Docs segítségével közvetlenül kapcsolódik a végrehajtáshoz. Készítse el ICP-ellenőrzőlistáját a ClickUp Docs-ban Készítsen megosztott, folyamatosan fejlődő útmutatót az ICP-jéhez a ClickUp Docs segítségével Így működik ez a gyakorlatban: Központosítsa ICP-jét egy vállalati wikiként: Szervezze meg ICP-dokumentumát oldalakkal és aloldalakkal (iparági illeszkedés, költségvetési küszöbértékek, kommunikációs elvárások stb.)

Tegye elérhetővé a csapatok számára: A Docs Hub és a globális kereső segítségével bárki másodpercek alatt előhívhatja az ICP-t

Valós idejű együttműködés és finomítás: A csapatok megjegyzéseket fűzhetnek, érintetteket jelölhetnek meg, és közösen frissíthetik a kritériumokat

Kapcsolja össze az ICP-vel kapcsolatos betekintéseket közvetlenül az ügyfélmunkával: Kössön össze dokumentumokat Kössön össze dokumentumokat a ClickUp-feladatokkal , projektekkel és munkafolyamatokkal, hogy az ICP alapján tudja eldönteni, kit vonjon be

Szabványosítson sablonokkal: Miután elkészült, az ICP-dokumentumát újrafelhasználható Miután elkészült, az ICP-dokumentumát újrafelhasználható ClickUp-sablonná alakíthatja.

Határozza meg az elvárásokat és a határokat már az első naptól kezdve

Azok az ügynökségek, amelyek kihagyják ezt a lépést, a feladatbővülés spiráljába kerülnek, ami tönkreteszi a jövedelmezőséget. Legyen világos a következőkről:

A munka hatálya

Kommunikációs csatornák

Válaszidőre vonatkozó szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k)

Revíziós korlátok

Escalation paths

Jelentések gyakorisága

Készítsen egy egyszerű ügyfél-bevezetési ellenőrzőlistát és egy együttműködési szabályzatot. Határozza meg, kik a kapcsolattartók, hogyan történik a visszajelzés benyújtása, és hogyan néz ki a jóváhagyási munkafolyamat.

⚡ Sablonarchívum: Szerezzen be egy előre elkészített bevezetési rendszert, hogy egységesítse a bevezetési folyamatot a ClickUp ügyfélbevezetési sablon segítségével. Ingyenes sablon letöltése Alakítsa át az ügyfél-bevezetési folyamatát a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonjával Miért fogja szeretni ezt a sablont: Előre elkészített bevezetési munkafolyamat: Kövesse nyomon minden ügyfelet a kezdetektől a befejezésig Kövesse nyomon minden ügyfelet a kezdetektől a befejezésig a ClickUp egyéni állapotokkal , mint például Új ügyfél, Bevezető beszélgetés, Bevezető kérdőív, Csapatkiosztás és Befejezve

Az ügyféladatok rögzítésére szolgáló struktúra: Tárolja a legfontosabb bevezetési információkat Tárolja a legfontosabb bevezetési információkat a ClickUp egyéni mezőiben , például az e-mail cím, az ügyféltípus, a szolgáltatások, a szolgáltatási csomag és a bevezetési beszélgetés adatait.

Több nézet a bevezetés különböző szakaszaihoz: Váltson Váltson a ClickUp nézetek között, mint például az Ügyfélfelvételi űrlap, Bevezetési folyamat, Bevezető útmutató és Szolgáltatási csomagok szerint*

Beépített felvételi és kérdőívrendszer: Rögzítse a követelményeket és a visszajelzéseket már a korai szakaszban a speciális felvételi és bevezetési kérdőívnézetek segítségével

Kommunikációs stratégiák az ügynökségi ügyfelek hűségének megőrzéséhez

Az ügynökségi életben a haladás érzékelése ugyanolyan fontos, mint a tényleges haladás.

Mert ha az ügyfelek úgy érzik, hogy nem kapnak elég információt, máshol kezdenek keresgélni.

Ahogy a vállalkozás növekszik, a kommunikációt is rendszerezni kell. A kontextus szétszóródása – az e-mailekben, a Slacken, SMS-ekben és portálok bejelentkezési adataiban szétszórt információk – miatt az ügyfelek úgy érzik, hogy maguknak kell a saját ügynökségüket üldözniük a válaszokért.

A találkozók ütemezésének okos választása egy hibrid felállás: aszinkron heti frissítések és havi élő stratégiai megbeszélések kombinációja. Íme, hogyan működik mindkettő:

Heti beszámolók Havi mélyreható elemzések Leginkább alkalmas Aktív kampányok változó elemekkel Stratégiai tervezés és kapcsolatépítés Formátum Aszinkron írásbeli frissítés vagy rövid, 15 perces szinkronizálás 45–60 perces élő videohívás Tipikus napirend Feladatállapot, akadályok, közeledő határidők Teljesítményértékelés, következő negyedévi kiigazítások, visszajelzés Kockázat, ha önmagában használja Érett fiókok esetében ez mikromanagementnek tűnhet A kisebb problémák hetekig elhúzódnak, mielőtt felszínre kerülnének

Miben segít a ClickUp?

Ahogy az ügynöksége növekszik, a kommunikáció széttöredezetté válik. A ClickUp Chat megoldja ezt azáltal, hogy a beszélgetéseket és a munkát egy helyre hozza, így semmi sem vész el a frissítések között.

Ossza meg az aszinkron frissítéseket, és bármikor kezdeményezzen hívást egy felületről a ClickUp Chat segítségével

Így illeszkedik ez természetesen a hibrid kommunikációs modelljébe:

Gyors hívások kezdeményezése: A havi részletes megbeszélésekhez használja A havi részletes megbeszélésekhez használja a ClickUp SyncUps funkciót , amellyel közvetlenül a munkaterületén belül kezdeményezhet hang- vagy videohívásokat

Tegye a beszélgetéseket tettekké: A heti aszinkron frissítések során, ha egy ügyfél a Csevegésben jelzi, hogy valami akadályozza a munkát, egyetlen kattintással feladatot hozhat létre az üzenetből

Tartsa a kontextust a konkrét munkához kapcsolva: A csevegések a feladatok, listák vagy projektek mellett is megjelenhetnek

@említések és valós idejű együttműködés: Azonnal vonja be a megfelelő érdekelt feleket, legyen szó a belső csapatáról vagy az ügyfél kapcsolattartójáról

Munkafolyamatok és rendszerek több ügyfélfiók kezeléséhez

Szüksége van egy megfelelő munkafolyamat-kezelésre, amely akkor is működik, ha az alapító figyel-e rá, vagy sem.

Az ügynökségek gyakran ellenállnak ennek a folyamatnak, mert bürokratikusnak érzik. A megfelelő rendszerek azonban felszabadítják a kreatív energiát azáltal, hogy megszüntetik a rutinmunkával járó döntéshozatali fáradtságot. 🛠️

Rangsorolja a feladatokat egy egyszerű, sürgősség és érték alapú keretrendszer segítségével

Ha minden feladatod prioritásnak tűnik, akkor valójában semmi sem az. A kéttengelyes keretrendszer segít az ügyfélmenedzsereknek abban, hogy minden nap gyorsabb döntéseket hozzanak. A sürgősség a határidő nyomását méri, az érték pedig az ügyfélre vagy a bevételre gyakorolt hatást.

Rendkívül sürgős + nagy érték: Csinálja meg most, bízza a legjobb embereire!

Nagy sürgősség + alacsony érték: Delegálja vagy csoportosítsa a hasonló, gyors feladatokat

Alacsony sürgősség + nagy érték: Tervezze be, és tartsa fenn az időt

Alacsony sürgősség + alacsony érték: Csökkentse a prioritását , vagy hagyja el teljesen

🚀 A ClickUp előnye: Élessze meg a sürgősség-érték keretrendszerét a munkafolyamatán belül a ClickUp feladatprioritások segítségével. Jelölje meg a feladatokat Sürgős, Magas, Normál és Alacsony címkékkel, így azonnal láthatóvá válik, mire kell először figyelni. Akár az AI-t is megkérheti, hogy rangsorolja a feladatokat! Használja az AI Autofill feladatjellemzőket a munkatársak és prioritások automatikus hozzárendeléséhez

Hozzon létre ismételhető folyamatokat minden ügyféltípus számára

Az elképzelés az, hogy minden szolgáltatástípushoz (havi előleg, egyszeri kampány, folyamatos SEO) legyen egy alapfolyamat, amelyet ügyfélenként lemásolhat és testreszabhat. A következőket érdemes sablonként rögzíteni:

Feladatlista: Egységesíti az egyes szolgáltatásokhoz tartozó eredményeket és lépéseket

Mappaszerkezetek: Minden ügyfélfiókot ugyanúgy szervez, így bárki könnyen bekapcsolódhat a munkába

Jóváhagyási szakaszok: Biztosítja, hogy az ügyfél jóváhagyása minden alkalommal ugyanazokon a ellenőrzési pontokon történjen

Ügyféljelentés-sablonok : Biztosítja a heti vagy havi frissítések egységességét az összes fiók esetében Biztosítja a heti vagy havi frissítések egységességét az összes fiók esetében

⚡ Sablonarchívum: Lépjen a lemorzsolódás elé a megújítási határidők és az ügyfélkapcsolatok nyomon követésével a ClickUp Ügyfélsiker-sablon segítségével. Ingyenes sablon letöltése Szerezzen átfogó képet ügyfelei összes igényéről és elvárásáról a ClickUp ügyfélsiker-sablon segítségével Miért fogja szeretni ezt a sablont: Beépített útmutatók: Dokumentálja a bevált gyakorlatokat és a szabványos működési eljárásokat külön nézetekben

Az ügyfél életciklusának teljes körű nyomon követése: Kezelje minden ügyfelét a bevonástól a megtartásig olyan állapotokkal, mint Bevonás, Kapcsolatépítés, Megújításra vár, Megújítva és Elvesztve

Központosított ügyféladatok: Rögzítse és rendszerezze a legfontosabb ügyféladatokat egyéni mezők segítségével, hogy szegmentálhassa a fiókokat, nyomon követhesse a teljesítményt és személyre szabhassa az ügyfélkapcsolatot

Többféle nézet: Hozzáférhet olyan nézetekhez, mint az Ügyfélsiker-kézikönyv, a Bevezető útmutató, a Visszajelzési űrlap, a Megújítás és az Elkötelezettség

Hogyan használhatja a ClickUp-ot az ügyfelek kezelésére az ügynöksége növekedése során

A legtöbb ügynökség összerak egy CRM-et, egy projektmenedzsment eszközt, egy dokumentumkezelőt, egy csevegőalkalmazást és egy jelentéskészítő irányítópultot, majd csodálkozik, hogy miért nem működik együtt semmi.

Szüntesse meg az eszközök szétszóródását a ClickUp Small Business Suite bevezetésével. 🤩

Egyetlen helyen összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, csevegéseit, irányítópultjait és munkafolyamatait, így az új ügyfelek bevonásának folyamata egyszeri erőfeszítés helyett strukturált, megismételhető rendszerré válik. Az ügyféladatokat egyszer rögzítik, és azok az egész csapat számára elérhetők maradnak, így semmi sem vész el az átadások során.

Mivel pedig több mint 20 olyan eszközt egyesít, amelyeket egyébként külön-külön kellene összeállítania, az ügynökségek vállalati szintű technológiai eszköztárat kapnak a költségek töredékéért, anélkül, hogy több rendszer kezelésével járó terhekkel kellene számolniuk.

Így segít ez:

ClickUp űrlapok az új ügyfelek bevonásához

A legtöbb bevezetési folyamat még meg sem kezdődik, máris megszakad – az ügyfelek félig kész briefeket küldenek, a követelmények e-mailekben szerepelnek, és a csapata órákat tölt az alapok tisztázásával.

A ClickUp Forms megoldja ezt azáltal, hogy az ügyfélfelvételt egy szabványosított adatgyűjtő rendszerré alakítja, amely közvetlenül táplálja a munkafolyamatát.

A ClickUp Forms segítségével alakítsa át a rendezetlen ügyféladatokat strukturált, újrafelhasználható adatokká

Például egy új SEO-ügyfél szerződik. Ahelyett, hogy egy alapvető kérdésekkel teli kezdő megbeszélést tartana, elküld egy ClickUp űrlapot, amely a következőket rögzíti:

Üzleti célok, célszavak, versenytársak

Hozzáférési adatok

Költségvetés + szolgáltatáskör

A beküldés után automatikusan létrehoz egy ClickUp-feladatot, amelyben minden részlet előre kitöltve van. Ezen felül a ClickUp űrlapok egyéni mezői a válaszokat közvetlenül strukturált feladatadatokká alakítják. Az ügyfelek már az elején csatolhatnak márkaeszközöket, briefeket vagy hitelesítő adatokat is.

🔍 Tudta? Az átlagos ügyfél mindössze 2,2 esélyt ad egy vállalatnak, mielőtt elfordulna tőle, és még a „kielégítő” élmény sem jelent biztosítékot. Valójában az ügyfelek 27%-a nem tér vissza, még akkor sem, ha úgy érezte, hogy minden rendben volt.

A ClickUp Brain a munka optimalizálásához

A növekedés során a probléma a szétszórt kontextus lesz. A ClickUp Brain ezt úgy oldja meg, hogy mesterséges intelligencia rétegként működik a feladatok, dokumentumok, csevegés és előzmények között, így a csapata kérdéseket tehet fel, ahelyett, hogy válaszokat keresne.

Lehetőségei:

Találjon válaszokat a feladatok, dokumentumok és akár régi beszélgetések között is

Kérdéseket téve frissítéseket kaphat anélkül, hogy megnyitná a feladatokat

Heti ügyfél-frissítések automatikus generálása a tényleges munkadatok alapján

A csevegéseket, jegyzeteket vagy briefeket azonnal strukturált feladatokká alakíthatja

Kérje meg, hogy a munkaterhelés és a szakértelem alapján ossza el a feladatokat

📮 ClickUp Insight: Az emberek 24%-a azt mondja, hogy elsősorban az unalmas feladatok automatizálása miatt szeretne mesterséges intelligenciával működő ügynököket. Az elvárás itt az alacsony hozzáadott értékű munkák alól való mentesülés, és ez jogos. Ha egy ügynök folyamatos beállításra, felügyeletre vagy ösztönzésre szorul, az már nem tűnik hasznosnak, hanem inkább plusz munkának. A ClickUp-ban a szuperügynökök folyamatosan a háttérben dolgoznak, frissítik a feladatokat, dokumentumokat készítenek, és ugyanazokkal az eszközökkel viszik előre a munkát, amelyeket a csapata már használ. Küldj nekik privát üzenetet, ha egyszeri segítségre van szükséged, vagy akár @megemlítheted őket egy dokumentumban, hogy a brainstormingból világos terv szülessen!

Használja a ClickUp Brain MAX-ot az ügyfélismeretek egységesítéséhez

A ChatGPT-t íráshoz, a Perplexity-t kutatáshoz, a Claude-ot jegyzetekhez használja… és a kontextus mindenhol elveszik. A ClickUp Brain MAX megoldja ezt azáltal, hogy egy központi AI-munkaterületet biztosít, amely egyetlen helyen összeköti az összes eszközét, adatát és modelljét.

A következőket kínálja:

Egységes keresés az alkalmazások között: Hozzáférés a ClickUp-hoz, a kapcsolódó eszközökhöz és az internethez egy helyen

Többféle AI-modell: Válassza ki a feladathoz legmegfelelőbb AI-modellt, beleértve a Claude-ot, a GPT-t és a Gemini-t

Mély kontextusérzékenység: Együttesen értelmezi a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és a korábbi történetet

Hang-szöveg átalakítás: Diktálja fel azonnal a feladatokat, jegyzeteket vagy frissítéseket Diktálja fel azonnal a feladatokat, jegyzeteket vagy frissítéseket a ClickUp Talk-to-Text segítségével

🚀 A ClickUp előnye: Szerezze vissza az ismétlődő manuális lépések miatt elvesztegetett órákat a ClickUp Automations segítségével megvalósított munkafolyamat-automatizálással. Az automatizálásoknak három testreszabható összetevőjük van: kiváltók (az automatizálást elindító események), feltételek (opcionális kritériumok, amelyeknek teljesülniük kell) és műveletek (mi történik ezután). A ClickUp Automations segítségével a munkafolyamatok önállóan futnak, ahogy az ügyfélállomány növekszik Példa munkafolyamatra: Amikor egy ügyfél-bevezetési űrlapot küldenek be: Az ügyfél értesítést kap

Feladat létrehozása

Kijelölve az onboarding menedzsernek

Állapot beállítva: „Kickoff”

Belső ellenőrzőlista elindítva

Egy valódi felhasználó így nyilatkozott:

Az agilis módszertannal jól működik, és az ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a teendők hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A műszerfala annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt takarít meg és hatékony elemzést tesz lehetővé.

Az agilis módszertannal jól működik, és az ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a teendők hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A műszerfala annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt takarít meg és hatékony elemzést tesz lehetővé.

Az agilis módszertannal jól működik, és az ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a teendők hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A műszerfala annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt takarít meg és hatékony elemzést tesz lehetővé.

Az agilis módszertannal jól működik, és az ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a teendők hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A műszerfala annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt takarít meg és hatékony elemzést tesz lehetővé.

ClickUp irányítópultok a valós idejű ügyfél-átláthatóságért

Az ügyfelek átláthatóságot várnak, a ClickUp irányítópultjai pedig valós idejű jelentéseket nyújtanak. Ahelyett, hogy kézzel készítené a jelentéseket, csapata megnyit egy irányítópultot, amelyen már látható a kampány előrehaladása, a csapat munkaterhelése és a legfontosabb mutatók.

Hozzáférhet:

Mérföldkő-kártya: Kövesse nyomon a legfontosabb teljesítéseket és határidőket az összes fiókban

Időkövető kártya: Rögzítse az ügyfelek vagy projektek szerint eltöltött órákat

Számítási kártya: Összesített adatok (pl. összes számlázható óra, kampányköltségek)

A ClickUp Dashboards segítségével alakítsa át a jelentéstételt egy élő rendszerré, ahelyett, hogy havonta kapkodna utána!

Ezen felül a ClickUp Brain beépül a műszerfalába, ami azt jelenti, hogy hozzáférhet olyan AI-kártyákhoz, mint például:

AI projektfrissítési kártya: Összefoglalja az aktuális állapotot, az akadályokat és a következő lépéseket

AI Executive Summary Card: Átfogó áttekintés, amely tökéletesen alkalmas ügyféljelentésekhez

AI Brain Card (személyre szabott kérdések): Tegyen fel kérdéseket, például „Milyen kockázatokra kell felhívnom a figyelmet ennek az ügyfélnek?”, és azonnal választ kap

Készítsen ügyfél-dashboardot:

Ügyfélmegtartási mutatók, amelyek bizonyítják, hogy a rendszer működik

A PwC 2025-ös ügyfélélmény-felmérése szerint a vezetők 83%-ának jobb eszközökre van szüksége ahhoz, hogy felmérje, mi ösztönzi a vásárlást. Ezért elengedhetetlenek a strukturált ügyfélmegtartási mutatók.

Íme néhány, amit érdemes megnéznie:

Ügyfélmegtartási arány : Azoknak az ügyfeleknek a százalékos aránya, akik egy adott időszak alatt megmaradnak. Ha ez csökken az új fiókok hozzáadásával, akkor a kapcsolati rétegben hiányosságok vannak Azoknak az ügyfeleknek a százalékos aránya, akik egy adott időszak alatt megmaradnak. Ha ez csökken az új fiókok hozzáadásával, akkor a kapcsolati rétegben hiányosságok vannak

Átlagos ügyfél-élettartam: Mennyi ideig maradnak az ügyfelek. A növekvő szám azt jelenti, hogy az ügyfél-bevezetési és kommunikációs rendszerei jól működnek

Projekt jövedelmezőség ügyfelenként: Bevétel mínusz a teljesítés költsége. Ha a megtartási arány magas, de a jövedelmezőség csökken, akkor a feladatkezelésében vannak hiányosságok Bevétel mínusz a teljesítés költsége. Ha a megtartási arány magas, de a jövedelmezőség csökken, akkor a feladatkezelésében vannak hiányosságok

A teljesítés idejének alakulása: Lassul a folyamat, ahogy egyre több ügyfelet szerez? Ha igen, akkor a munkafolyamatai nem igazán skálázhatók

Ügyfél-elégedettségi pontszám: Egy egyszerű Egy egyszerű ügyfél-elégedettségi felmérés vagy negyedéves állapotfelmérés

Tartsa meg ügyfeleit a ClickUp segítségével

Egy ügynökség növekedése azt jelenti, hogy nagyobb komplexitást kell kezelni anélkül, hogy minden lelassulna. Több ügyfél több mozgó alkatrészt, több érdekelt felet és több esélyt jelent arra, hogy valami elromoljon.

A ClickUp segítségével összekapcsolt munkaterületet hozhat létre, ahol az ügyfelek bevonása strukturált adatokkal kezdődik a Forms segítségével, a stratégia és a végrehajtás pedig a Docs és a ClickUp Brain segítségével marad összehangolt. Ezen felül az Automations csendben kezeli az ismétlődő koordinációs feladatokat, a Task Priorities pedig biztosítja, hogy csapata mindig tudja, mi a legfontosabb.

A kommunikáció a ClickUp Chat és a SyncUps segítségével folyamatos marad. Amikor eljön a jelentés ideje, a műszerfalak és az AI-kártyák a nyers adatokat világos, valós idejű betekintéssé alakítják, amit az ügyfeleinek nem kell külön kérniük.

Szóval, mire vár még? Beszéljen még ma egy szakértővel! ✅