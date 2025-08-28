Ügyfél-elégedettségi kérdőív kérdései: példák és bevált gyakorlatok

Kijavította a hibákat, finomította a bevezetési folyamatot, és talán még egy chatbotot is hozzáadott a platformjához – de valahogy mégis csökken a felhasználói szám. Az ügyfelek csendben távoznak, és Ön nem tudja, miért, amíg már túl késő nem lesz.

A megfelelően végzett ügyfél-elégedettségi felmérések korai figyelmeztető rendszerként szolgálnak. De a „megfelelően végzett” nem azt jelenti, hogy csak néhány mosolygós arcot ragasztunk a kérdőívre, és ezzel el is van intézve a dolog. Arról van szó, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek feltárják a súrlódási pontokat, a be nem teljesült elvárásokat és a meglepő örömteli pillanatokat – közvetlenül azoktól az emberektől, akik a legfontosabbak.

Ebben az útmutatóban túllépünk az általános sablonokon. Olyan, a gyakorlatban bevált kérdéseket kap, amelyeket olyan cégek használnak, amelyek ténylegesen cselekszenek a visszajelzések alapján, valamint a legjobb ügyfél-visszajelzési eszközöket. Ezenkívül megismerheti a legjobb gyakorlatokat, amelyekkel elkerülheti az elfogultságot, növelheti a válaszadási arányt, és az így nyert betekintést aranyat érő ügyfélmegtartási eszközzé alakíthatja.

⭐️ Kiemelt sablon A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablonja segítségével a csapatok könnyedén összegyűjthetik az ügyfelek visszajelzéseit, azonosíthatják a fejlesztendő területeket és erősíthetik az ügyfélkapcsolatokat. Ez biztosítja a magasabb elégedettséget, a lojalitást és a hosszú távú üzleti növekedést. Ingyenes sablon letöltése Mérje jobban a sikert a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával!

Mik azok az ügyfél-elégedettségi kérdőív kérdései?

Az ügyfél-elégedettségi kérdőív kérdései arra szolgálnak, hogy felmérjék, mennyire elégedettek vagy elégedetlenek az ügyfelek a termékkel, szolgáltatással vagy az általános élménnyel.

De ezek nem csak jóleső mutatók. Túlmutatnak a homályos „hogyan teljesítünk?” kérdéseken, és konkrét, megvalósítható pontokat érintenek az ügyfélút során.

A cél? Őszinte, releváns visszajelzések – nem pedig szépített dicséretek.

👀 Tudta? Az ügyfélélményt előtérbe helyező vállalkozások bevételei 4–8%-kal meghaladják a piac átlagát.

Az ügyfél-elégedettségi felmérések típusai

Az elégedettségi felmérések és kérdőív sablonok nem univerzálisak. Azonosságot kell keresnie a mérni kívánt tényezővel – márkahűség, termék használhatósága vagy ügyfélszolgálati tapasztalatok – és ez alapján kell választania. Minden felméréstípus egy üzleti kérdésre ad választ, és segít hatékonyabban reagálni a visszajelzésekre.

Vessünk egy pillantást a három leggyakrabban használt (és visszaélt) típusra:

Net Promoter Score (NPS) felmérések

Korábban már láttad a klasszikus „Mennyire valószínű, hogy ajánlaná minket?” kérdést. Ez az NPS-felmérés lényege: az ügyfélhűség és az ügyfél és a márka közötti érzelmi kapcsolat mérése. De van egy apró különbség: nem csak az ügyfélélmény KPI-jeiről van szó. Az igazi érték a következő kérdésben rejlik: „Miért adott nekünk ezt a pontszámot?”

Az NPS nyomon követése csak a kezdet. Az igazi érték a kvalitatív visszajelzések elemzéséből származik: a minták felismeréséből, az ügyfelek hangulatának megértéséből és az onboarding, a termékjellemzők vagy az üzenetek jelentősebb változtatásából. Ha csak a pontszámot figyeli, nem kap teljes képet a helyzetről.

🧠 Érdekesség: Az NPS-t a Bain & Company fejlesztette ki 2003-ban, és ma a Fortune 1000 legnagyobb vállalatai használják azt az ügyfélhűség nyomon követésének alapvető mutatójaként.

Ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT) felmérések

Az egyszerű, konkrét és könnyen megvalósítható CSAT-felmérések az ügyfelek elégedettségét mérik egy adott interakció, funkció vagy élmény tekintetében. Gondoljon például a támogatás utáni jegyekre, a szállítás utánra vagy a vásárlás utánra.

A CSAT akkor jön jól, ha visszajelzésre van szükséged az ügyfélút egy részéről, nem pedig az egészről. Szeretnéd tudni, hogy a chatbotod segített-e valakinek, vagy inkább frusztrálta? A CSAT a megoldás. De ne feledd: ez egy pillanatnyi állapotot tükröz. A ragyogó CSAT nem mindig jelenti a hosszú távú lojalitást – csak azt, hogy abban a pillanatban jól működött.

Ügyfél-erőfeszítési pontszám (CES) felmérések

„Mennyire volt könnyű megoldani a problémáját?” Ez a CES lényege. Méri, hogy az ügyfél mennyire érez nehézséget, amikor valamit meg akar oldani, legyen az segítségkérés, fizetés vagy információkeresés.

Egy olyan korszakban, amikor a sebesség fontosabb, mint a felesleges sallangok, a CES egy hatékony megtartási mutató.

Időzítés tipp: Mikor küldje el a kérdőíveit? CSAT: Közvetlenül a támogatás után

CES: Feladat elvégzése után (pénztár, űrlap elküldése)

NPS: 30–60 nappal a bevezetés vagy a mérföldkő után

Alapvető ügyfél-elégedettségi kérdőív kérdések

Ha őszinte, hasznos visszajelzéseket szeretne kapni, a kérdések minősége fontosabb, mint a mennyiség. Ez az 50 kérdés kategóriák szerint van rendezve, így könnyebben felismerhető, mi működik és mi nem a termékek, szolgáltatások, ügyfélszolgálat, bevezetés és egyéb területeken.

Általános elégedettségi kérdések

Az általános elégedettségi kérdések képezik az alapot. Ezek magas szintű áttekintést nyújtanak az ügyfelek márkájával vagy termékével kapcsolatos érzéseiről.

Bár ezek a kérdések nem árulják el pontosan, hogy valaki miért elégedett vagy elégedetlen, jelzik a percepcióban megfigyelhető trendeket, és segítenek azonosítani, mikor van szükség mélyebb vizsgálatra. Gondoljon ezekre úgy, mint „pulzusmérésre” vagy felhasználói kutatásra – egyszerű, közvetlen és elengedhetetlen a hangulat időbeli nyomon követéséhez.

Használja őket a veszélyjelzések korai felismeréséhez, a hosszú távú elégedettség méréséhez, vagy annak megállapításához, hogy a kínálatában végrehajtott változások hogyan hatnak a felhasználókra.

Az általános elégedettség méréséhez tegyen fel ilyen kérdéseket:

Mennyire elégedett termékünkkel/szolgáltatásunkkal? Mennyire felel meg termékünk az Ön igényeinek? Hogyan értékelné az általános tapasztalatait velünk kapcsolatban? Mennyire valószínű, hogy továbbra is használni fogja termékünket? Miért választotta a mi termékünket a többi helyett? Változtak-e az elvárásai, vagy maradtak változatlanok? Milyen gyakran használja termékünket/szolgáltatásunkat? Mit javítana az eddigi tapasztalatai alapján? Mennyire valószínű, hogy megújítja előfizetését? 1–10-es skálán mennyire értékes Önnek a termékünk?

Szolgáltatás és támogatás kérdések

Egy rossz ügyfélszolgálati élmény hónapok alatt felépített jó hírnevet semmissé tehet. Nem csak az a fontos, hogy a probléma megoldódott-e, hanem az is, hogy hogyan oldották meg: milyen hangnemben, milyen gyorsan, milyen egyértelműen, és hogy az ügyfél bizalommal távozott-e.

A megfelelő ügyfélszolgálati kérdések feltevésével feltárhatja a rejtett problémákat, kiemelheti, amit a felhasználók szeretnek, és megmutathatja, hogy ügyfélszolgálata hasznos vagy inkább kellemetlen.

Használja ezeket a kérdéseket a támogatási tapasztalatok értékeléséhez:

Segített ügyfélszolgálatunk a probléma megoldásában? Milyen gyorsan kapott választ az ügyfélszolgálattól? Úgy érezte, hogy csapatunk meghallgatta és megértette Önt? A probléma teljes mértékben megoldódott az Ön megelégedésére? Mennyire tűnt jól tájékozottnak ügyfélszolgálati csapatunk? A kommunikáció hangneme professzionális és barátságos volt? Könnyű volt kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal? Többször kellett felvennie a kapcsolatot ugyanazon ügyben? Bátran fordulna újra az ügyfélszolgálathoz? Hogyan javíthatnánk ügyfélszolgálati tapasztalatainkat?

💡 Profi tipp: Használjon űrlapautomatizáló szoftvert, hogy a válaszokat azonnal továbbítsa oda, ahol a leginkább szükség van rájuk – például a sürgős visszajelzéseket a támogatási csapatnak, a termékkel kapcsolatos problémákat pedig a mérnököknek.

Termékminőségi kérdések

A kiváló márkaépítés és marketing csak akkor eredményes, ha a termék is megfelel az elvárásoknak. A termékminőségre vonatkozó kérdések segítenek megkülönböztetni a felszínes elégedettséget a valódi, hosszú távú termékhűségtől.

Ezek a kérdések azt is kiemelik, hogy mérnöki és termékfejlesztési tervei összhangban vannak-e az ügyfelek elvárásaival.

Ezeket a kérdéseket tegye fel, hogy megismerje a termék teljesítményét és megbízhatóságát:

Hogyan értékelné termékünk minőségét? Mennyire megbízható termékünk hosszú távon? Talált hibákat, tévedéseket vagy problémákat? Mennyire teljesíti a termék a tervezett funkcióját? A termék kialakítása/felhasználói felülete intuitív? Mennyire elégedett a termék állagával? Úgy érzi, hogy a termék megéri az árat, amit fizetett érte? Melyik funkciókat szereti a legjobban? Mely funkciók tűnnek feleslegesnek vagy zavarosnak? Ha egy dolgot megváltoztathatna a termékkel kapcsolatban, mi lenne az?

Bevezetés és beállítási tapasztalatok

Az első benyomások meghatározzák az egész ügyfélélményt. A bevezetési és beállítási kérdésekből kiderül, mennyire könnyű (vagy nehéz!) a felhasználók számára, hogy meglássák a termék értékét. Ha a beállítás nehézkes vagy zavaros, az ügyfelek soha nem maradnak elég sokáig ahhoz, hogy megismerjék a legjobb funkciókat.

Ezek a kérdések segítenek feltárni, hol és miért hagyják el a felhasználók a szolgáltatást, így egyszerűsítheti az onboardingot és csökkentheti a lemorzsolódást, különösen a SaaS vagy komplex eszközök esetében.

Használja ezeket a kérdéseket az új munkatársak beilleszkedési folyamatának értékeléséhez:

Mennyire volt könnyű elkezdeni a termékünk használatát? Úgy érezte, hogy az onboarding során útmutatást vagy támogatást kapott? A használati utasítás/dokumentáció világos és hasznos volt? Mennyi időbe telt, mire felismerte a termék értékét? Mi volt a leginkább zavaró része az új munkavállalók beilleszkedésének? Ajánlaná másoknak is a beilleszkedési folyamatunkat?

🧠 Érdekes tény: A STANLEY Security csapata hetente egy egész napot megtakarít a ClickUp-ban való együttműködéssel. A feladatok, visszajelzések és frissítések központosítása csökkenti a oda-vissza levelezést, és végre segít megszabadulni a szétszórt eszközöktől.

Árazás és értékérzékelés

Még egy fantasztikus termék is ellenállásba ütközik, ha a felhasználók túl drágának tartják, vagy ami még rosszabb, ha nem értik az értékét.

Az árakkal és az értékérzékeléssel kapcsolatos kérdések a vásárlási döntések mögötti pszichológiát vizsgálják. A felhasználók tisztában vannak azzal, hogy miért fizetnek? Úgy érzik, hogy a befektetés megtérülése igazolja a költségeket? Úgy érzik, hogy a versenytársak jobb ajánlatot kínálnak?

Az árérzékeléssel kapcsolatos kérdések nem csak azt mutatják meg, hogy az ügyfelek „drágának” tartják-e a termékét, hanem azt is, hogy jól indokolja-e az árat az érték, az egyértelműség és a megkülönböztető jellemzők révén.

Próbálja ki ezeket, hogy megértse, hogyan vélekednek az ügyfelek az árazási modelljéről:

Mennyire elégedett termékünk árával? Úgy érzi, hogy jó ár-érték arányt kap a pénzéért? Hogyan viszonyul az áraink az Ön által fontolóra vett alternatívákhoz? Többet, kevesebbet vagy ugyanannyit fizetne a jelenlegi élményért? Volt már olyan, hogy az ár miatt habozott vásárolni vagy frissíteni?

Könnyű használat és felhasználói élmény

Egy hatékony funkció minden értékét elveszíti, ha a felhasználók nem találják meg vagy nem értik. Ezek a kérdések segítenek feltárni az UX-ben fellelhető problémákat – a nehézkes navigációtól a rosszul címkézett gombokig vagy az inkonzisztens folyamatokig.

A felmérések feltételes logikájából nyert betekintés közvetlenül befolyásolja a tervezési, termék- és mérnöki döntéseket.

Ezeket a kérdéseket tegye fel a termék használhatóságának és tervezési folyamatának értékeléséhez:

Mennyire könnyű a termékünk napi használata? Találkozott-e bármilyen nehézséggel a platform használata során? A termék elrendezése/kialakítása intuitív? Milyen gyorsan tudja elvégezni a mindennapi feladatokat a termék használatával?

Hűség és ajánlási potenciál

Az ügyfélhűség hosszú távú folyamat, de már korán jeleket ad.

A lojalitással és az ajánlási potenciállal kapcsolatos kérdések túlmutatnak az elégedettségi kérdéseken, és az ajánlásra is kiterjednek: vajon valaki kockáztatná-e a hírnevét azzal, hogy másoknak ajánlja a márkáját?

Ezek a kérdések segítenek felismerni a csendes kilépőket is – azokat az ügyfeleket, akik még nem váltottak szolgáltatót, de mentálisan már elhagyták a céget.

Használja ezeket az ügyfélmegtartás és a szájreklám potenciáljának felmérésére:

Mennyire valószínű, hogy ajánlaná szolgáltatásainkat egy barátjának vagy kollégájának? (NPS) Mi ösztönözné Önt arra, hogy ajánljon minket másoknak? Megbízhatónak tartja márkánkat? Fontolóra venné, hogy áttérjen egy versenytárshoz? Miért vagy miért nem? Miért tér vissza hozzánk?

🧠 Érdekes tény: A világos, következetes kommunikáció nem csupán jó modor, hanem egy ügyfélmegtartási stratégia is. Fedezze fel, hogyan működik ez ügyfélkommunikációs útmutatónkban.

A hatékony kérdőívkészítés legjobb gyakorlata

Az ügyfél-elégedettségi felmérések készítése nem csak a megfelelő típusú kérdések feltevéséről szól, hanem a visszajelzések megfelelő módon történő kikéréséről is. A rosszul megfogalmazott vagy túl bonyolult kérdések torzíthatják az eredményeket, megzavarhatják a válaszadókat és félrevezető adatokhoz vezethetnek.

Kövesse ezeket a bevált gyakorlatokat, hogy pontos, hasznosítható információkat szerezzen:

A kérdéseket tartsa világosnak és tömörnek

Kerülje a szakzsargont és a túl bonyolult megfogalmazásokat. Ha az ügyfeleknek újra kell olvasniuk egy kérdést, akkor vagy elhagyják a felmérést, vagy félreértik azt.

✅ „Hogyan értékelné a támogató csapatunk segítőkészségét?”

❌ „Hogyan értékelné általánosságban a támogatási funkciónk működési hatékonyságát?”

Egyszerre csak egy kérdést tegyen fel

Ne keverjen több témát egyetlen kérdésbe. A kettős kérdések megzavarják a válaszadókat és torzítják az adatokat.

❌ „Mennyire elégedett az árainkkal és ügyfélszolgálatunkkal?”

✅ „Mennyire elégedett az árainkkal?”

✅ „Mennyire elégedett ügyfélszolgálatunkkal?”

Használjon következetes skálákat

Tartsa be ugyanazt az értékelési formátumot (pl. 1–5 vagy 1–10) az összes kérdésnél. A skála megváltoztatása a felmérés közepén zavaróvá teszi az élményt és inkonzisztens adatokat eredményez.

❌ Értékelje termékünk minőségét (1–5) és ügyfélszolgálatunkat (1–10)

✅ Használja ugyanazt az 1–5-ös skálát mind a termékminőség, mind a támogatás értékeléséhez

Egyensúlyozza a nyitott és a többválasztós kérdéseket

A zárt kérdések mérhető adatokat nyújtanak, de a nyitott kérdésekre adott válaszok gazdagabb betekintést nyújtanak. Használja mindkettőt stratégiailag.

❌ Csak zárt kérdéseket tegyen fel, például: „Mennyire elégedett termékünkkel?”

✅ Kombinálja a zárt kérdéseket („Mennyire elégedett termékünkkel?”) a nyitott kérdésekkel („Mi a fő oka az Ön értékelésének?”)

Legyen rövid, de tartalmas

Az 5–10 kérdésből álló felmérések a leghatékonyabbak. A hosszú ügyfél-visszajelzési űrlapok és a találkozó utáni felmérési kérdések elriasztják a válaszadókat. Ne rövidítse azonban annyira a kérdőívet, hogy kihagyja a legfontosabb visszajelzési területeket. Fókuszáljon a nagy hatással bíró kérdésekre, amelyek az élmény több dimenzióját is lefedik.

❌ 20+ kérdéses felmérések, amelyek minden apró részletet lefednek

✅ 7 kérdésből álló, a termékre, a támogatásra és az általános élményre összpontosító felmérés

Kerülje a sugalló vagy elfogult megfogalmazásokat

A kérdéseknek semlegesnek kell maradniuk. A sugalló nyelvhasználat a vásárlókat egy bizonyos válasz felé tereli, ami megbízhatatlanná teszi az adatokat.

❌ „Mennyire volt pozitív az élménye a fantasztikus új frissítésünkkel?”

✅ „Hogyan értékelné a legújabb frissítésünket?”

Ha lehetséges, személyre szabja a kérdéseket.

Használjon olyan címkéket, mint az ügyfél neve, a csomag típusa vagy a legutóbbi tevékenység. A személyre szabás relevánssá teszi a kérdéseket és növeli az elkötelezettséget.

❌ „Hogy tetszik a termék?”

✅ „Szia Alex, mennyire vagy elégedett a Pro csomag funkcióival eddig?”

Küldje el a kérdőíveket a megfelelő időben

Az időzítés befolyásolja a pontosságot. Küldje el a kérdőíveket, amikor az élmény még friss, de az ügyfelek már rendelkeznek elegendő kontextussal ahhoz, hogy értelmes válaszokat adjanak.

❌ Funkciókkal kapcsolatos visszajelzési felmérés küldése közvetlenül a regisztráció után

✅ A felmérést két héttel a regisztráció után küldjük el, miután az ügyfelek megismerkedtek a legfontosabb funkciókkal

💡 Profi tipp: Ne korlátozza a visszajelzéseket csak a támogatás utáni vagy vásárlás utáni pillanatokra. A CSAT vagy NPS felmérések beépítése az onboarding folyamatba segít megragadni az első benyomásokat – és jelzi a súrlódásokat –, mielőtt azok ügyfélvesztés kockázatává válnának.

Hogyan segít a ClickUp az ügyfelek visszajelzéseinek megvalósításában?

A ClickUp Brain segítségével jobban elemezheti a felmérési kérdéseit.

Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése egy dolog, de a legtöbb csapat nem tud mit kezdeni azokkal, és ez a legnagyobb hibájuk.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás nem csak a válaszok összegyűjtésében segít, hanem minden visszajelzést olyanná alakít, amire a csapata ténylegesen reagálhat.

A betekintés megszerzésétől a trendek elemzésén át az ügyfélprojekt-menedzsment javításáig ez a strukturált rendszer biztosítja, hogy a visszajelzések soha ne maradjanak a táblázatokban.

…Tiszta és elegáns kialakításának köszönhetően a ClickUp az egyik legjobb projektmenedzsment alkalmazás. A ClickUp segítségével számos alkalmazást és programot eltávolíthat. Ezzel csapata jelentős időt és energiát takaríthat meg, miközben kiváló minőségű eredményeket és ügyfél-elégedettséget biztosít…

Így használhatja csapata a ClickUp-ot az ügyfél-elégedettségi ciklus teljes körű kezeléséhez:

Készítsen visszajelzési csatornákat a ClickUp Forms segítségével

Gyűjtsön visszajelzéseket a ClickUp Forms segítségével, és azonnal alakítsa át a válaszokat nyomon követhető, megvalósítható feladatokká a munkaterületén belül.

Unod már a Typeform, a Google Forms és az e-mailes válaszok közötti váltogatást? A ClickUp Forms segítségével közvetlenül a munkaterületeden belül készíthetsz felméréseket, és minden választ nyomon követhető feladattá alakíthatsz.

Sürgős visszajelzéseket szeretne megjelölni? Adjon hozzá egyéni mezőket, például „Probléma súlyossága” vagy „Termékterület”, hogy azonnal prioritást adhasson a legfontosabb dolgoknak.

Ingyenes sablon letöltése Hagyja ki a beállítást, és indítsa el CSAT-ját perceken belül a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával.

🎥 Nézze meg, hogyan egyszerűsíti a ClickUp Forms a visszajelzések gyűjtését és rendszerezését, így ügyfelei minden döntés középpontjában maradnak ✨

Hogy még könnyebb legyen, a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon előre elkészített, használatra kész kérdésekkel, automatizálással és munkafolyamatokkal rendelkezik, így nem kell a nulláról kezdenie.

Testreszabhatja a visszajelzési űrlap sablonját, beillesztheti azt a támogatási nyomon követési vagy vásárlás utáni e-mailekbe, és megkezdheti a visszajelzések gyűjtését anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot. Minden válasz naplózásra kerül, kategorizálásra kerül, és készen áll a feldolgozásra – nincs többé szétszórt visszajelzés vagy elmulasztott betekintés.

Példa: 5 kérdéses CSAT felmérés sablon

Mennyire volt elégedett a mai ügyfélszolgálatunkkal? Miért adta ezt a pontszámot? Megoldódott a problémája? Hogyan tudnánk javulni? Újra felvenné velünk a kapcsolatot?

Ne gondolkodjon túl sokat a kérdéseken – hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el a munkát!

Készítsen jobb kérdéseket és azonnali összefoglalókat a ClickUp Brain segítségével, a beépített mesterséges intelligencia asszisztenssel, amely felméréseinek megírásában és visszajelzéseinek elemzésében segít.

A jó felmérési kérdések megírása időigényes, és az elfogultság gyorsabban bekövetkezik, mint gondolná.

A ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens, automatikusan elfogulatlan, egyértelműen megfogalmazott kérdéseket generálhat az Ön céljai alapján („Szeretném mérni az ügyfél-elégedettséget”), vagy az ügyfelek válaszait alapul véve további kérdéseket javasolhat.

Még a hosszú válaszokat is összefoglalja az ügyfélértékelési sablonok ból, így csapata nem kell minden egyes szót átnéznie.

A legjobb rész? Közvetlenül összekapcsolható más vezető LLM-ekkel, mint a Gemini, a ChatGPT és a Claude – közvetlenül a ClickUp munkaterületéről –, így a munkafolyamatot megszakítás nélkül használhatja a kívánt mesterséges intelligenciát.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy egyszerű szöveges parancs alapján automatizált munkafolyamatot végrehajtani? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megfogalmazását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindenre kiterjedő munkaalkalmazásunkra!

ClickUp Brain Max: A beszélgetéstől a szövegig, az ügyfelekről szóló betekintésig

Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Az ügyfelek visszajelzései gyakran hosszú felmérési válaszokban, értekezletek összefoglalóiban vagy szétszórt dokumentumokban rejtőznek. A ClickUp Brain Max segítségével nem csak válaszokat gyűjt, hanem azokat cselekvéssé is alakítja. Használja a Talk to Text funkciót, hogy diktálja a visszajelzéseket a felülvizsgálati hívások során, vagy rögzítsen gyors jegyzeteket közvetlenül a feladatokban, majd hagyja, hogy a Brain Max automatikusan összefoglalja az ügyfelek megjegyzéseit világos betekintéssé.

Párosítsa ezt az Enterprise Search funkcióval, és kérdezze meg: „Mutasd meg az elmúlt hónapban az „onboarding” címkével ellátott összes visszajelzést” vagy „Összegezd az árakkal kapcsolatos aggályokat említő felmérési válaszokat”. A Brain Max azonnal kiválasztja a megfelelő kontextust a munkaterületéről – űrlapok, dokumentumok, feladatok, sőt, korábbi felmérések is.

Ahelyett, hogy manuálisan válogatná a válaszokat, csapata másodpercek alatt strukturált betekintést kap. Ez segít azonosítani a lemorzsolódás kockázatait, prioritásokat felállítani a javításokhoz, és időben reagálni az ügyfelek igényeire.

Rendezzen mindent a ClickUp Docs-ban

Készítsen valós idejű dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, hogy felmérési kérdéseket fogalmazzon meg, betekintést nyerjen és valós időben együttműködjön az ügyfél-visszajelzési stratégiák kidolgozásában.

Ne tartsa kutatásait és kérdéseit szétszórva a Notion, Word dokumentumok és e-mail vázlatok között. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy valós idejű tudásbázist építsen fel felméréseihez. Kérdéseket fogalmazhat meg, betekintést nyerhet, vagy belső útmutatókat készíthet, például „Hogyan reagáljunk a negatív CSAT-ra” címmel, pontosan ott, ahol csapata már dolgozik.

A ClickUp Dashboards segítségével áttekintheti a teljes képet.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a CSAT, NPS és egyéb kulcsfontosságú mutatókat – ezeket úgy alakítottuk ki, hogy egy pillanat alatt nyomon követhesse a trendeket, prioritásokat és teljesítményt.

Amint a visszajelzések beérkeznek, egy táblázaton túlmutató eszközre lesz szüksége. A ClickUp Dashboards segítségével vizuális jelentéseket készíthet a CSAT-ról, az NPS-ről, vagy akár a nyitott visszajelzési feladatok számáról kategóriánként.

Hozzáadhat oszlopdiagramokat, amelyek az elégedettségi trendeket mutatják, kördiagramokat, amelyek a problémák típusait mutatják, vagy burnup-diagramokat, amelyek azt mutatják, milyen gyorsan oldják meg a visszajelzéseket.

👀 Tudta? A QubicaAMF 40%-kal csökkentette a jelentések és diagramok elkészítéséhez szükséges időt azáltal, hogy áttért a ClickUp Dashboards használatára.

Rendeljen cselekvési feladatokat a támogató és termékcsapatok számára.

A ClickUp ügyfélszolgálati eszközeivel gyorsabban zárhatja le a folyamatot – hozzárendelhet feladatokat, kezelheti a visszajelzéseket és jobb élményt nyújthat anélkül, hogy platformot kellene váltania.

A visszajelzések soha nem maradhatnak figyelmen kívül. A ClickUp ügyfélszolgálati megoldásával minden visszajelzés nyomon követhető feladattá válik, amelyet hozzárendelhet, címkézhet és a megoldásig követhet.

Ismétlődő panaszok érkeznek az onboardinggal kapcsolatban? Terelje azokat a Termék részleghez. Hiba jelentés? Küldje közvetlenül a Mérnöki részleghez. Semmi sem marad ki.

Mit kell tenni az ügyfelek visszajelzéseinek kézhezvétele után?

A visszajelzések csak akkor értékesek, ha feldolgozzák, fontossági sorrendbe állítják és döntésekbe ültetik át őket. Miután összegyűjtötte az ügyfelek válaszait, az alábbiakban bemutatjuk, hogyan emelheti a követési stratégiáját az alapvető reakciók szintje fölé:

1. Különbséget kell tenni a zaj és a jel között

Nem minden visszajelzésnek ugyanolyan súlya van. Egyetlen megjegyzés a gomb színével kapcsolatban nem ugyanaz, mint a használhatósággal kapcsolatos ismétlődő panaszok. Dolgozzon ki egy címkézési vagy pontozási rendszert, hogy megkülönböztesse az egyéni preferenciákat a mintázatokon alapuló betekintésektől.

💡 Profi tipp: A döntéshozatal megkönnyítése érdekében rendeljen minden elemhez „hatáspontszámot” a gyakoriság, a felhasználói szint és az érintett funkció alapján.

2. A visszajelzések és az üzleti hatások összefüggéseinek feltérképezése

Minden visszajelzésnek kapcsolódnia kell egy üzleti célhoz – megtartás, konverzió, funkciók bevezetése stb. Ha ez nem így van, akkor nem feltétlenül kell azonnal cselekedni. Ez a lépés biztosítja, hogy a csapatok ne a zajra reagáljanak, hanem a fejlesztéseket az OKR-ekhez vagy a roadmap témáihoz igazítsák.

📌 Példa: Panaszok az árak oldalának elrendezésével kapcsolatban? Mielőtt prioritásként kezelné az újratervezést, hasonlítsa össze a konverziós adatokkal.

3. Tegye láthatóvá a visszajelzéseket az összes csapat számára

Gyakori, hogy a visszajelzések a támogatási eszközökben maradnak, és a termékfejlesztés vagy a marketing számára láthatatlanok. Hozzon létre egy megosztott visszajelzési irányítópultot vagy munkaterületet, ahol mindenki – a tervezőktől a vezetőkig – láthatja a trendeket, a megoldatlan elemeket és a zárt körű statisztikákat.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá címkéket a csapatok felelősségi köréhez (pl. „Termékfelülvizsgálat szükséges”), és szűrje a műszerfalakat osztályok szerint, hogy elkerülje a szilárd struktúrákat.

4. Ne kezelje a nyomon követést támogató feladatként

A visszajelzések nyomon követése nem csak az ügyfélszolgálat feladata – ez egy megtartási stratégia. Készítsen előre jóváhagyott válaszsablonokat a termék-, marketing- és sikercsapatok számára, hogy személyesen zárhassák le a kört, különösen a nagy értékű felhasználók vagy a lemorzsolódás kockázatának kitett felhasználók esetében.

📬 Sablonötlet: „Legutóbbi visszajelzésében [X] említette. Belsőleg áttekintettük és [Y] frissítést hajtottunk végre. Köszönjük, hogy segít nekünk jobbá válni. ”

5. Rendszeresen tekintse át a „lezárt” visszajelzéseket

Ami hat hónappal ezelőtt még nem volt fontos, ma már egyértelműen prioritás lehet. Tegye a visszajelzések áttekintését rendszeres feladattá – havonta vagy negyedévente –, és keresse meg azokat a mintákat, amelyek korábban elkerülték a figyelmét. Ez különösen értékes lehet a roadmap ciklusok vagy új kampányok tervezésekor.

Készen áll arra, hogy a ClickUp segítségével a visszajelzéseket valódi eredményekké alakítsa?

Az ügyfél-elégedettségi felmérések hatása attól függ, hogy mit kezdesz a válaszokkal. A megfelelő kérdések irányt mutatnak, de a megfelelő rendszer lendületet ad.

Az információk gyűjtésétől az ügyfél-visszajelzések elemzésén át a nyomon követésig több kell, mint csak űrlapok és táblázatok. Olyan munkaterületre van szükség, ahol a visszajelzések valóban cselekvéshez vezetnek.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Beépített űrlapokkal, AI-alapú kérdésgenerálással, élő irányítópultokkal és a támogatási, termék- és vezetői csapatok közötti összekapcsolt munkafolyamatokkal a ClickUp nem csupán egy felmérések kezelésére szolgáló hely – itt javul az ügyfélélmény, egy válasz után a másik után.

📢 Regisztráljon most ingyen, és készítsen olyan kérdőíveket, amelyek valódi változást hoznak. 🌍