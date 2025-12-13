A 10 legjobb Google Workspace Studio alternatíva csapatok számára

A Google Workspace Studio-t kinövő csapatok gyakran többet akarnak, mint amit a Gemini és az alapvető együttműködési eszközök nyújtanak. Sok IT-döntéshozó, alapító és üzemeltetési vezető mélyebb testreszabási lehetőségeket kínáló eszközöket szeretne. Emellett erősebb adatvédelmi beállításokat és a gyorsan növekvő csapatoknak megfelelő árakat is keresnek.

Ebben az útmutatóban bemutatunk 10 figyelemre méltó Google Workspace Studio alternatívát – a ClickUp-hoz hasonló, mesterséges intelligenciával működő ügynököket és strukturált feladatkezelést kínáló platformoktól az ONLYOFFICE és a Protonhoz hasonló, saját szerveren futó adatvédelemre és megfelelőségre összpontosító eszközökig.

Akár a működés bővítésén, akár a munkavégzés újragondolásán dolgozik, ezek az opciók segítenek abban, hogy a Studio-nál tovább jusson.

A legjobb Google Workspace Studio alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Google Workspace Studio alternatívákról. 👇

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Strukturált, AI-alapú munkafolyamat-automatizálás funkciók közötti csapatok, gyorsan növekvő vállalatok és nagyvállalati műveletek számára. ClickUp Brain kontextusfüggő ajánlásokhoz, ClickUp Agents automatizált felügyelethez, ClickUp Automations megbízható munkafolyamat-végrehajtáshoz, Brain MAX alkalmazásközi támogatáshoz, Talk to Text az ötletek azonnali rögzítéséhez. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Microsoft 365 Vállalati szintű termelékenységi ökoszisztémák Windows-infrastruktúrára szabványosított szervezetek számára Kontextusfüggő Copilot segítség, alkalmazások közötti munkafolyamat-automatizálás a Power Automate segítségével, autonóm Agents 365 és vizuális dokumentum-összehasonlítás. Ingyenes próba; 7,20 USD/hó/felhasználó áron Zoho Workplace Költségtudatos csapatok, akik integrált termelékenységi csomagot keresnek erős natív automatizálási funkciókkal. Zia AI Agents az anomáliák észleléséhez, az e-mailek tisztításához és a dokumentumok osztályozásához, valamint szoros CRM- és ökoszisztéma-integrációkhoz. Ingyenes próba; 4 USD/hó/felhasználó áron ONLYOFFICE Workspace Saját szerveren futó, adatvédelmi szempontból ellenőrzött dokumentumkezelő környezet biztonságra összpontosító szervezetek számára. Egyedi AI-ügynökök részletes hozzáférési jogokkal, többnyelvű dokumentumfordítás, eredménytárolás az AI-kimenethez és hitelesített digitális aláírások. Ingyenes; 30 USD/hó/adminisztrátor áron Proton Suite Adatvédelem szempontjából kritikus tevékenységeket végző szervezetek, például jogi csapatok, egészségügyi csoportok, újságírók és biztonságérzékeny szervezetek. Nulla hozzáférésű titkosított e-mail, Drive és Docs; Lumo AI adatnaplózás nélkül; lejáró linkek; és titkosított e-mail lejárati ellenőrzéssel. 14,99 USD/hó/felhasználó áron Notion Rendkívül rugalmas munkaterületek csapatok számára, amelyek dokumentumokat, adatbázisokat, wikiket és AI-támogatott tudásközpontokat ötvöznek. Mesterséges intelligenciával támogatott adatkinyerés, munkaterület-szintű tudáskeresés, automatizált szabályzatfrissítések és többnézetes adatbázis-struktúrák. Ingyenes; 12 USD/hó/felhasználó áron Coda Interaktív dokumentumkezelő rendszerek adatvezérelt munkafolyamatokat és alkalmazásszerű dokumentumokat létrehozó csapatok számára. AI oszlopok tömeges adatgazdagításhoz, ütemezett automatizálás, összekapcsolt Packs ökoszisztéma és verziótörténet-vezérlés Ingyenes; 12 USD/hó áron kezdődik Doc Maker LibreOffice Online Nyílt forráskódú dokumentum-együttműködés csapatok számára, akik el akarják kerülni a beszállítói függőséget vagy a saját fejlesztésű felhőalapú csomagokat. Böngészőalapú szerkesztés Writer/Calc/Impress programokhoz, fő dokumentum funkciók, levelezés egyesítése és vektoros rajzeszközök Ingyenes (nyílt forráskódú) Bitrix24 All-in-one üzleti menedzsment kis- és középvállalkozások számára, amely CRM-et, csapatkommunikációt, feladatokat és automatizálást ötvöz. CoPilot AI hívásátíráshoz, strukturált feladatgeneráláshoz, tartalomátíráshoz és automatizált CRM-frissítésekhez Ingyenes próba; 61 USD/hó áron elérhető szervezetenként Polaris Office Eszközfüggetlen dokumentum-munkafolyamatok asztali, mobil és webes eszközökön dolgozó csapatok számára AI Write az automatizált tartalomkészítéshez, Ask Doc a PDF-fájlok elemzéséhez, automatikusan generált prezentációkhoz és mobil OCR-szkenneléshez. Ingyenes próba; 7,99 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie a Google Workspace Studio alternatíváiban?

Mielőtt összehasonlítaná az AI termelékenységi eszközöket, tudnia kell, mi elengedhetetlen a csapata munkafolyamataiban. Egy jó alternatíva segítenie kell az együttműködésben, a tartalom létrehozásában és a napi feladatok automatizálásában. Mindezt anélkül kell megtennie, hogy bonyolultabbá tenné a dolgokat.

A Google Workspace Studio alternatíváinak értékelésekor érdemes figyelni a következőkre:

Ügynöképítő vezérlők: Állítson be pontos kiváltókat, feltételeket és többlépcsős műveleteket, amelyek pontosan úgy futnak, ahogyan Ön szeretné.

Alkalmazások közötti elérhetőség: lépjen túl a Google Workspace határain – csatlakoztassa CRM, HR, támogatási és mérnöki eszközeit is!

Kontextusgazdag adatok: Hozzon adatokat adatbázisaiból, wikijeiből vagy API-jaiból, hogy az ügynökök megalapozott döntéseket hozzanak, ne pedig találgatásokat.

Beépített irányítás: auditnaplók, használatkövetés és szerepkörökön alapuló jogosultságok biztosítják a biztonságot és a szabályoknak való megfelelést.

Vállalati szintű biztonság: A titkosítás, a hozzáférési szintek és az adatok tárolási helyének ellenőrzése a nyugalom érdekében.

Kódírás nélküli létrehozás: Drag-and-drop építők és újrafelhasználható sablonok segítségével gyorsan megtervezheti, tesztelheti és elindíthatja az ügynököket.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédeket (4%) vagy automatizált ügynököket (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgető AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak is köszönhető lehet, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy meghatározott munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait egyesíti. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

A legjobb Google Workspace Studio alternatívák

Most pedig részletesen bemutatjuk a legjobb Google Workspace Studio alternatívák közül kiválasztottakat. 🎯

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb strukturált, AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz egységes ökoszisztémában)

A ClickUp Brain segítségével kontextusérzékeny betekintést nyerhet, amely megerősíti munkafolyamatait

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere központi szerepet játszik a munkarendszerében. Az első konvergált AI munkaterületen egyesíti a feladatokat, projekteket, dokumentumokat, mesterséges intelligenciát és automatizálást.

Ez felváltja a Google Workspace Studio szétszórt munkafolyamatait. Mostantól egyetlen, szervezett rendszer áll rendelkezésére. A felelősség könnyen skálázható.

Gyorsabb munkavégzés a kontextusfüggő mesterséges intelligenciával

A ClickUp Brain nem találgat – elolvassa a munkaterületét és megérti a projektjeit. Ezáltal valós kontextuson alapuló útmutatást nyújt, nem pedig felszínes javaslatokat.

Tegyük fel, hogy számos új ügyfélszegmens bevezetési folyamatát kezeli.

Megkéri a ClickUp Brain-t, hogy vizsgálja meg a feladatok, a kapcsolódó dokumentumok és a legutóbbi megjegyzések frissítéseit az onboarding munkaterületén. A rendszer azonosítja a szegmensek közötti hiányosságokat, kiemeli a támogatást igénylő tulajdonosokat, és világos sorrendben megadja a következő lépéseket. Ön összehangoltan és felkészülten érkezik a felülvizsgálati értekezletre, hogy kioszthassa a feladatokat.

Így használhatja az AI-t a mindennapi feladatokhoz:

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Tekintse át a bevezetési munkaterületünket. Összefoglalja a szegmensek közötti hiányosságokat, és sorolja fel a ma elvégzendő követő intézkedéseket.

Támogassa munkafolyamatait AI-ügynökökkel

Használja a ClickUp Agents szolgáltatást a komplex munkafolyamatok figyelemmel kíséréséhez és az operatív felügyelet támogatásához

A ClickUp Agents segít csapatának a működési munkák méretezésében anélkül, hogy további eszközöket kellene hozzáadnia. Olvasják a munkaterület tevékenységét, értelmezik a mintákat és végrehajtják a rutin műveleteket, hogy a munkafolyamatok megbízhatóan haladjanak előre.

Tegyük fel például, hogy PMO-csapata több párhuzamos implementációs projektet követ nyomon. Ön létrehoz egy egyéni ügynököt, amely minden reggel áttekinti a projekt irányítópultjait, azonosítja a lemaradt feladatokat, és rövid frissítést tesz közzé a heti tervezési feladatában.

Nézze meg ezt a videót, hogy elkészíthesse a sajátját:

Ráadásul a Prebuilt Agents segítségével könnyű elkezdeni a munkát:

A Live Answers Agent a valódi munkaterületi kontextus felhasználásával azonnal válaszol a csapat kérdéseire.

A Live Intelligence Agent betekintést nyújt, kiemeli a felmerülő kockázatokat és összefoglalókat készít a valós idejű projektadatok alapján.

Az automatizált jelentéskészítő ügynök triggerek vagy ütemezés alapján állítja össze a jelentéseket, állapotfrissítéseket vagy irányítópult-összefoglalókat.

A Task-Creation Agent figyelemmel kíséri az űrlapokat, jegyeket vagy üzeneteket, és automatikusan létrehozza a megfelelő tulajdonosokkal és metaadatokkal rendelkező feladatokat.

Értesítési és riasztási ügynök figyel a lejárt tételekre, állapotváltozásokra vagy új megjegyzésekre, és értesíti az illetékes személyeket.

🔍 Tudta? A vállalatok 79%-a állítja, hogy már alkalmazza az AI-ügynököket, és ezek 66%-a mérhető termelékenység-növekedésről számol be.

Automatizálja a megbízható folyamatokat

Készítsen munkafolyamat-automatizálásokat a ClickUp-ban, hogy a projektek haladjanak

A ClickUp Automation segít önállóan futó, strukturált munkafolyamatok tervezésében. A manuális ellenőrzési pontok eltávolításával a munkaterület automatizálja az ismétlődő műveleteket. Így csapata a státuszfrissítések helyett a stratégiára koncentrálhat.

Például egy marketingcsapat, amely a kampány végrehajtását a tervezéstől a jelentéskészítésig kezeli, a következőket teheti:

Frissítse a jelentési irányítópultokat a feladatok befejezésének pillanatában

A feladatok automatikus kiosztása, amikor egy kampány új szakaszba lép

Alkalmazzon előre beállított ellenőrzőlistákat a kampány típusának megfelelően.

Vigye munkaterületének kontextusát minden alkalmazásba

A ClickUp Brain MAX segítségével a munkaterülethez kapcsolódó ismereteket bármely alkalmazásba beviheti, amelyben dolgozik.

A ClickUp BrainGPT az Ön AI-társa asztali számítógépen és böngészőben egyaránt.

Megnyitja az oldalsávot, feltesz egy kérdést, és a BrainGPT a munkaterületének kontextusát felhasználva támogatja a ClickUp-on kívüli munkáját.

Tegyük fel például, hogy egy másik eszközzel finomít egy negyedéves stratégiai tervet. Megnyitja a BrainGPT-t, és megkéri, hogy foglalja össze a roadmap előrehaladását. Az eszköz elolvassa a feladatait és dokumentumait, azonosítja a befejezett kezdeményezéseket és a megoldatlan kockázatokat, majd elkészíti a diákhoz tartozó szöveget.

Ön továbbra is koncentrálhat, mert a mesterséges intelligencia követi a valódi munkáját.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott az AI és az ügynökök használata.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy elégedett felhasználó megosztotta ezt a véleményt a G2-n:

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosul, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növeli a hatékonyságot és a áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, és hatékonyan elvégzi a feladataimat. Ez az automatizálási funkció nagyon hasznos, mert egyszerűsíti a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható más, általam használt eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremt. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosul, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növeli a hatékonyságot és a áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, és hatékonyan elvégzi a feladataimat.

Ez az automatizálási funkció nagyon hasznos, mert egyszerűsíti a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható más, általam használt eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremt. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.

🔍 Tudta? Az AI-ügynökök iránti érdeklődés robbanásszerűen növekszik. A szervezetek 62%-a állítja, hogy már kísérletezik velük, és az ügynököket a hatékonyabb, gyorsabb munkavégzés következő nagy eszközének tekinti.

2. Microsoft 365 (legalkalmasabb meglévő vállalati ökoszisztémákhoz)

A Microsoft 365 a Copilot AI segítségével összeköti a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és Teams alkalmazásokat, amely az Ön által használt alkalmazáson belül kontextusfüggően működik. A Power Automate vizuális építők segítségével összekapcsolja az alkalmazások közötti munkafolyamatokat, kivonja az e-mail adatokat a táblázatokba, elindítja a jóváhagyási láncokat a Teams alkalmazásban, vagy szinkronizálja a SharePoint dokumentumokat.

A Google Workspace Studio alternatívája természetesen működik a már Windows-infrastruktúrát használó szervezeteknél, összekapcsolt rendszereket hozva létre, amelyek inkább natívnak tűnnek, mint összerakottnak.

Az autonóm ügynökök továbbfejlesztik a belső kommunikációs szoftvert azzal, hogy lehetővé teszik a felhasználók számára autonóm AI-ügynökök létrehozását, amelyek figyelemmel kísérik a konkrét üzleti folyamatokat, reagálnak a kiváltó eseményekre, és végrehajtják a munkafolyamatokat az egész ökoszisztémában, anélkül, hogy folyamatos emberi felügyeletre lenne szükség.

A Microsoft 365 legjobb funkciói

Elemezze az e-mailek hangulatmintáit, és kapjon AI-ajánlásokat az optimális küldési időpontokról, a címzettek korábbi üzeneteivel való interakciói alapján.

Hasonlítson össze akár öt dokumentumot egymás mellett a OneDrive-ban, és azonnal jelölje ki a legfontosabb különbségeket a szerződésfelülvizsgálatok egyszerűsítése érdekében.

Készítsen vizuális elemeket természetes nyelvű utasítások segítségével a Business Chat vagy a Visual Creator Agent segítségével.

Készítsen egyedi autonóm ügynököket, amelyek figyelemmel kísérik a feltételeket és előre meghatározott műveleteket hajtanak végre manuális beavatkozás nélkül.

A Microsoft 365 korlátai

A Copilot AI használatához a Microsoft 365 alaplicencen felül további előfizetési réteg megvásárlása szükséges.

A felület több tucat egymással összekapcsolt alkalmazáson terjeszti szét az eszközöket , ami megzavarja az új felhasználókat, akik az alapvető funkciókat próbálják megtalálni.

Microsoft 365 árak

Ingyenes próba

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 950+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft 365-ről a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Microsoft Copilotban leginkább az tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excelrel és az Outlookkal. Időt takarít meg azzal, hogy másodpercek alatt vázlatokat készít, adatokat elemz és hosszú szálakat vagy dokumentumokat összefoglal. A természetes nyelvű utasítások nagyon könnyűvé teszik a használatát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek magas szintű technikai ismeretekkel. Ismétlődő vagy kutatásigényes feladatok esetén olyan érzés, mintha egy személyi asszisztens lenne beépítve a munkaterületembe, ami javítja mind a termelékenységet, mind a koncentrációt.

A Microsoft Copilotban leginkább az tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excelrel és az Outlookkal. Időt takarít meg azzal, hogy másodpercek alatt vázlatokat készít, adatokat elemz és hosszú szálakat vagy dokumentumokat összefoglal. A természetes nyelvű utasítások nagyon könnyűvé teszik a használatát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek magas szintű technikai ismeretekkel. Ismétlődő vagy kutatásigényes feladatok esetén olyan érzés, mintha egy személyi asszisztens lenne beépítve a munkaterületembe, ami javítja mind a termelékenységet, mind a koncentrációt.

🧠 Érdekesség: A Harvardon végzett kísérlet során egy Kilobots nevű apró robotokból álló raj jött létre. Egy robot önmagában ügyetlen és lassú, de ezer robot együtt formákat, mintákat és összehangolt viselkedést tud kialakítani, ami szinte élőlénynek tűnik. Ez az egyik legegyértelműbb példa arra, hogy egyszerű elemek komplex intelligenciát hozhatnak létre.

3. Zoho Workplace (a legalkalmasabb szűkös költségvetésű vállalkozások számára)

a Zoho Workplace-en keresztül

A Zoho Workplace egyetlen platformon egyesíti az e-maileket, dokumentumokat, táblázatokat, prezentációkat, csevegést és videokonferenciákat.

A Zia AI intelligens asszisztensként működik az egész távoli munkavégző eszközön, önállóan vizsgálja a mintákat és automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat. Az adminisztrátorok harmadik féltől származó modelleket, például ChatGPT, Gemini, Claude vagy Cohere csatlakoztathatnak a Zia funkcióinak támogatásához, és a modellek erősségei alapján különböző feladatokat rendelhetnek hozzájuk.

A szélesebb Zoho ökoszisztéma természetes hidat képez az ügyféladatok és a termelékenységi eszközök között, lehetővé téve, hogy az értékesítési megkeresések manuális átvitel nélkül közvetlenül a CRM-be kerüljenek. A Zia képes e-maileket beolvasni, potenciális ügyfeleket azonosítani, és az elemzett tartalom alapján automatikusan létrehozni vagy frissíteni a CRM-bejegyzéseket.

A Zoho Workplace legjobb funkciói

Telepítsen autonóm Zia Agents programokat, amelyek figyelik az e-mail mintákat, észlelik a rendellenességeket és automatikusan végrehajtják a tisztítási terveket.

Konfigurálja az ügynököket úgy, hogy felismerjék az e-mailekben rejlő biztonsági fenyegetéseket, és automatikusan létrehozzák az incidensjelentéseket az adminisztrátorok számára.

Hagyja, hogy az ügynökök automatikusan osztályozzák és rendszerezzék a jogi dokumentumokat, és tartalomelemzés alapján továbbítsák azokat felülvizsgálatra.

A Zoho Writer offline módjában internetkapcsolat nélkül is folytathatja a dokumentumok szerkesztését, és a változtatások automatikusan szinkronizálódnak, amint újra csatlakozik.

A Zoho Workplace korlátai

A vizuális kialakítás elavultnak tűnik a modern projektmenedzsment eszközökhöz képest, különösen a dokumentumszerkesztők és a táblázatkezelő felületek tekintetében.

Az integrációs lehetőségek a Zoho termékek ökoszisztémáján kívül jelentősen korlátozottak.

Zoho Workplace árak

Ingyenes próba

5 GB

Workplace Standard: 4 USD/hó felhasználónként

Mail Lite: 1 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Mail Premium: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Workplace Professional: 7 USD/hó felhasználónként

Workplace Enterprise: Egyedi árazás

10 GB

Workplace Standard: 4 USD/hó felhasználónként

Mail Lite: 1,25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Mail Premium: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Workplace Professional: 7 USD/hó felhasználónként

Workplace Enterprise: Egyedi árazás

Zoho Workplace értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 26 440 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Workplace-ről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Imádom a Zoho CRM robusztus automatizálási funkcióit, amelyek egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek nyomon követése és a munkafolyamatok kezelése, így rengeteg időt spórolok. A Zia mesterséges intelligencia asszisztens kiemelkedő teljesítményt nyújt, előrejelző betekintést és anomália-felismerést kínál, ami segít nekem a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásában. Több mint 1000 alkalmazással, köztük a Google Workspace-szel és a Mailchimp-pel való zökkenőmentes integrációja rendkívül sokoldalúvá teszi. Ráadásul a testreszabható irányítópultok és a fejlett elemzések valós idejű betekintést nyújtanak, ami okosabb döntések meghozatalát teszi lehetővé.

Imádom a Zoho CRM robusztus automatizálási funkcióit, amelyek egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek nyomon követése és a munkafolyamatok kezelése, így rengeteg időt spórolok. A Zia mesterséges intelligencia asszisztens kiemelkedő teljesítményt nyújt, előrejelző betekintést és anomália-felismerést kínál, ami segít nekem a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásában. Több mint 1000 alkalmazással, köztük a Google Workspace-szel és a Mailchimp-pel való zökkenőmentes integrációja rendkívül sokoldalúvá teszi. Ráadásul a testreszabható irányítópultok és a fejlett elemzések valós idejű betekintést nyújtanak, ami okosabb döntések meghozatalát teszi lehetővé.

4. ONLYOFFICE Workspace (a legjobb az infrastruktúra függetlenségéhez)

via ONLYOFFICE Workspace

Az ONLYOFFICE Workspace a saját szerverein fut, így nem kell külső felhőszolgáltatókra támaszkodnia.

AI-ügynökökkel rendelkezik dokumentumelemzéshez, tartalomgeneráláshoz, webes kereséshez és munkaterület-kezelési feladatokhoz. Fájlokat szervezhetnek és csapat tagokat hívhatnak meg. Az OpenAI, Anthropic, TogetherAI vagy OpenRouter AI-szolgáltatókat csatlakoztathatja ezekhez az ügynökökhöz. Ezután engedélyezze az MCP-kiszolgálót, hogy azok közvetlenül kommunikálhassanak a DocSpace elemekkel.

Az ügynökök kereshetnek a tudásbázisában (amelyet a saját dokumentumaiból indexeltek), vagy szükség esetén információkat szerezhetnek be az internetről. A szobatípusok között megtalálhatók a közös szerzéshez szükséges csapatmunkára alkalmas terek, az egyedi munkafolyamatokhoz testreszabott szobák, a külső megosztáshoz alkalmas nyilvános szobák, az adatgyűjtéshez szükséges űrlapkitöltő szobák és a biztonságos kezeléshez szükséges virtuális adatszobák.

ONLYOFFICE Workspace legjobb funkciói

ügynökmenedzserek , tartalomkészítők vagy nézők számára. Készítsen egyedi AI-ügynök példákat konkrét utasításokkal és célokkal, hozzáférési jogokat rendelvevagyszámára.

Fordítson dokumentumokat több mint 30 nyelv között közvetlenül a szerkesztőben, anélkül, hogy a szöveget külső eszközökbe kellene másolnia.

Az AI által generált eredményeket mentse a Result Storage -ba, ahol folytathatja a szerkesztést, együttműködhet a csapatokkal, vagy megoszthatja azokat nyilvános linkeken keresztül.

Adjon hozzá digitális aláírásokat a szerződésekhez és megállapodásokhoz tanúsítványalapú hitelesítéssel a jogi érvényesség érdekében.

ONLYOFFICE Workspace korlátozások

A felhasználói felület funkcionálisnak tűnik, de nem modern. Hiányzik belőle a felhőalapú Google Workspace Studio alternatívákban látható vizuális kifinomultság.

A támogatási modell nagymértékben támaszkodik a közösségi csatornákra. Bár ezek hasznosak, nem kínálnak olyan gyors, SLA-alapú válaszidőt, amelyet a vállalati csapatok elvárnak a nagy kereskedelmi szolgáltatóktól.

ONLYOFFICE Workspace árak

DocSpace

Ingyenes

Üzleti: 30 USD/hó adminisztrátoronként

Vállalati: Egyedi árazás

Docs Enterprise: 1500 dollártól

ONLYOFFICE Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (320+ értékelés)

Mit mondanak az ONLYOFFICE Workspace-ről a valódi felhasználók?

A G2-n megosztott információk szerint:

Az OnlyOffice egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra a széles körű funkciók és eszközök, amelyek segítségével hatékonyan és eredményesen hozhatok létre és szerkeszthetek dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat. Az OnlyOffice másik kiemelkedő tulajdonsága az intuitív és felhasználóbarát felület, amely nagyon megkönnyíti a dokumentumokkal való munkát. Ezenkívül a szoftver zökkenőmentesen működik különböző platformokon és eszközökön, így bárhol és bármikor dolgozhatok.

Az OnlyOffice egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra a széles körű funkciók és eszközök, amelyek segítségével hatékonyan és eredményesen hozhatok létre és szerkeszthetek dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat. Az OnlyOffice másik kiemelkedő tulajdonsága az intuitív és felhasználóbarát felület, amely nagyon megkönnyíti a dokumentumokkal való munkát. Ezenkívül a szoftver zökkenőmentesen működik különböző platformokon és eszközökön, így bárhol és bármikor dolgozhatok.

🔍 Tudta? Bár a vezetők 57%-a mérhető ROI-t vár a következő évben, a legtöbbjük szerint az előnyök máris megmutatkoznak. 97% termelékenységnövekedést tapasztal, 94% erősebb jövedelmezőségről számol be, 91% pedig azt mondja, hogy javult a munka minősége.

5. Proton Suite (a legalkalmasabb bizalmas információk kezelésére)

a Proton Suite segítségével

A Proton Suite a nulla hozzáférésű titkosításra összpontosít. Ez azt jelenti, hogy az adatok titkosításra kerülnek az eszközön, mielőtt a Proton szervereire kerülnének. A Mail, a Drive, a Naptár és a Dokumentumok mind ezt a titkosítási rendszert használják.

Ezeket a svájci adatvédelmi törvények védik, nem pedig az amerikai felügyeleti szabályok. A Proton hozzáadta a Lumo nevű AI asszisztenst, amely nem rögzíti a beszélgetéseket és titkosítja a mentett csevegéseket, így senki sem tudja elolvasni őket. Nyílt forráskódú nagy nyelvi modellekre (LLM) épül. A Proton európai adatközpontjaiból működik, és nem használ harmadik fél szolgáltatókat, mint például az OpenAI.

A dokumentumokat közvetlenül a Proton Drive-ról töltheti fel elemzésre anélkül, hogy nyomot hagyna a távoli szervereken. Az egészségügyi szolgáltatók, jogászok, újságírók és aktivisták a valódi titoktartásra támaszkodnak. A keresési funkciók azonban korlátozottak. Ez azért van, mert a szerver oldali indexelés nem működik, amíg a tartalom titkosítva van.

A Proton Suite legjobb funkciói

Töltsön fel fájlokat biztonságosan a Proton Drive-ról, és hagyja, hogy a Lumo összefoglalja, e-maileket fogalmazzon meg vagy kódot vizsgáljon – mindezt végpontok közötti titkosítással.

Aktiválja a szellem módot, hogy a jelenlegi csevegés bezárás után örökre eltűnjön, és sehol ne maradjon nyoma.

Tárolja fájljait a Proton Drive-ban, és ossza meg őket jelszóval védett linkekkel, amelyek egy meghatározott számú nap vagy megtekintés után lejárnak.

Állítson be lejárati dátumokat az elküldött e-mailekre. Így az üzenetek egy bizonyos idő után már nem lesznek elérhetők a címzettek számára.

A Proton Suite korlátai

A funkciókészlet jelentősen elmarad a mainstream termelékenységi csomagoktól, hiányoznak belőle a fejlett formázási lehetőségek, sablonkönyvtárak és kifinomult szerkesztőeszközök.

Az együttműködés szándékosan minimális. Kapsz kommentálási és kurzor követési funkciókat, de nem a modern csapatok által elvárt valós idejű közös szerkesztési vagy javaslattevési eszközöket.

A Proton Suite árai

Proton Business Suite: 14,99 USD/hó felhasználónként

Proton Business Suite + Lumo AI: 27,98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Proton Suite értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (115+ értékelés)

Mit mondanak a Proton Suite-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése alapján:

A Protonmail végpontok közötti titkosítást biztosít a platformján keresztül elküldött e-mailek számára. A titkosítás a címzett oldalán más e-mail szolgáltatások esetében is működik. Könnyen támogatja a Gmail beérkező levelek mappájának integrálását, így egyszerű hozzáférés biztosított egy platformon belül. E-maileken keresztül mellékletfájlok biztonságos küldésére és fogadására használható.

A Protonmail végpontok közötti titkosítást biztosít a platformján keresztül elküldött e-mailek számára. A titkosítás a címzett oldalán más e-mail szolgáltatások esetében is működik. Könnyen támogatja a Gmail beérkező levelek mappájának integrálását, így egyszerű hozzáférés biztosított egy platformon belül. E-maileken keresztül mellékletfájlok biztonságos küldésére és fogadására használható.

📖 Olvassa el még: A legjobban értékelt Proton Drive alternatívák csapatok számára

6. Notion (A legjobb az adaptív munkaterület-tervezéshez)

via Notion

A Notion olyan építőelemeket kínál, mint szövegek, adatbázisok, galériák, táblák és naptárak.

Ezeket egyéni munkaterületekbe rendezheti, ahelyett, hogy rögzített dokumentumtípusokat használna. Az oldalak adatbázisokat tartalmazhatnak, amelyek különböző módokon szűrik és jelenítenek meg információkat egyszerre. Ugyanazok az adatok feladatlistaként, kanban táblaként, naptárként vagy táblázatként is megjelenhetnek.

Emellett a Notion AI az egész platformon működik. A kérdésekre az adatbázis oldalakon található tulajdonságokból és jegyzetekből származó információk alapján ad választ. Az oldalak közötti linkek tudásgrafikonokat hoznak létre, ahol a belső dokumentáció, a találkozók jegyzetai, a feladatkövetők és a wikik könnyen összekapcsolódnak.

Az AI külső eszközökhöz, például Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive és GitHub csatlakozhat, hogy ezekből a szolgáltatásokból nyújtson válaszokat.

A Notion legjobb funkciói

A Notion AI kivonási eszközeivel másodpercek alatt rendezett adatbázisokká alakíthatja a rendezetlen PDF-fájlokat.

Gyűjtsön információkat szétszórt forrásokból – Slack-szálak, dokumentumok, internetes kutatások – és hagyja, hogy a mesterséges intelligencia azonnal feltárja az ismétlődő témákat.

Kérje meg AI-ügynökét, hogy keresse meg a munkaterületen található szabályzatokat, és frissítse azokat új információkkal, miközben a formázás konzisztens marad.

Készítsen újrafelhasználható adatbázis- és feladatkezelési sablonokat , amelyek automatikusan kitöltik az új bejegyzéseket előre beállított tulajdonságokkal, feladatokkal és struktúrával.

A Notion korlátai

A teljesítmény nagyon nagy munkaterületeken lelassulhat, különösen komplex, többkapcsolatos adatbázisok használata esetén.

Az offline funkcionalitás továbbra is korlátozott, a legtöbb művelethez stabil internetkapcsolatra van szükség.

A Notion AI erős az írás és az összefoglalás terén, de hiányzik belőle a fejlettebb AI munkaterületeken megtalálható mély operatív kontextus és automatizálási képességek.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Notion hihetetlenül rugalmas, és lehetővé teszi, hogy dokumentumokat, jegyzeteket, feladatokat és adatbázisokat egy tiszta munkaterületen egyesítsem. A felület intuitív, a drag-and-drop struktúra megkönnyíti a tartalom átszervezését, és a különböző típusú média beágyazásának vagy a kapcsolódó oldalak linkelésének lehetősége jelentősen növeli a termelékenységet. Különösen értékelem, hogy lehetővé teszi számomra, hogy mindent – projektismertetőket, feladatlistákat és kutatásokat – vizuálisan rendezett és könnyen navigálható formában tároljak. Emellett nagyon testreszabható, így különböző munkafolyamatokhoz is alkalmazkodik anélkül, hogy merev struktúrába kényszerítene.

A Notion hihetetlenül rugalmas, és lehetővé teszi, hogy dokumentumokat, jegyzeteket, feladatokat és adatbázisokat egy tiszta munkaterületen egyesítsem. A felület intuitív, a drag-and-drop struktúra megkönnyíti a tartalom átszervezését, és a különböző típusú média beágyazásának vagy a kapcsolódó oldalak linkelésének lehetősége jelentősen növeli a termelékenységet. Különösen értékelem, hogy lehetővé teszi számomra, hogy mindent – projektismertetőket, feladatlistákat és kutatásokat – vizuálisan rendezett és könnyen navigálható formában tároljak. Emellett nagyon testreszabható, így különböző munkafolyamatokhoz is alkalmazkodik anélkül, hogy merev struktúrába kényszerítene.

📖 Olvassa el még: A legjobb Notion alternatívák és versenytársak

7. Coda (a legjobb interaktív dokumentumkezeléshez)

via Coda

A Coda tudásmenedzsment szoftvere a dokumentumokat funkcionális alkalmazásokká alakítja. Itt a táblázatok külső API-khoz kapcsolódnak, a gombok több lépésből álló műveleteket indítanak el, a képletek pedig több oldalon átívelő számításokat hajtanak végre.

A Packs ökoszisztéma több mint 600 kapcsolódó szolgáltatást közvetlenül összekapcsol a dokumentumokkal, beleértve a Slacket, a Google Naptárat, a GitHubot, a Jirát és a Salesforce-t.

A Coda AI egy összekapcsolt munkaasszisztensként működik, amely közvetlenül a dokumentumokban hajt végre műveleteket. Az AI hivatkozhat az összes összekapcsolt alkalmazás adataira, összefoglalhatja az információkat, generálhat tartalmat és automatizálhatja a ismétlődő feladatokat nagy léptékben. A Formulas segítségével pedig túlléphet az egyszerű táblázatkezelő funkciókon: Slack üzeneteket küldhet, naptári eseményeket hozhat létre vagy külső rendszereket frissíthet, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

A Coda legjobb funkciói

Készítsen automatizált folyamatokat, amelyek ütemezés, kiváltó események vagy gombnyomások alapján futnak, és így dokumentumait alkalmazásszerű munkafolyamatokká alakítja.

Használja az AI oszlopokat a tartalom gazdagításához, kategorizálásához vagy generálásához egyszerre több száz sorban.

Csatlakozzon több mint 600 alkalmazáshoz a Packs segítségével, és töltse le élő adatokat olyan eszközökből, mint a Slack, a Jira, a Salesforce vagy a Google Naptár, közvetlenül a dokumentumaiba.

Kövesse nyomon a dokumentumok változásait az idő múlásával, és állítsa vissza a korábbi verziókat, ha vissza kell vonnia a szerkesztéseket.

A Coda korlátai

A csomagok, komplex képletek és automatizáláshoz hasonló fejlett funkciók megtanulása nehéz, ezért a nem technikai csapatok számára nehéz elsajátítani őket.

A nagy dokumentumok vagy komplex relációs beállítások idővel lassúvá válhatnak vagy nehezen karbantarthatók lehetnek.

A mobilalkalmazás szerkesztési lehetőségei korlátozottak más Coda alternatívákhoz képest.

Coda árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó Doc Maker-enként

Csapat: 36 USD/hó Doc Maker-enként

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (485+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a Coda-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Coda ötvözi a rugalmasságot és a struktúrát – dokumentumok, adatok és munkafolyamatok egy helyen. Tetszik, hogy több eszközt is helyettesít, miközben intuitív marad. A valós idejű együttműködés, az automatizálás és a kapcsolódó táblázatok zökkenőmentessé és hatékonnyá teszik a projektek szervezését és végrehajtását. Lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok összekapcsolását és interaktív diagramok készítését is.

A Coda ötvözi a rugalmasságot és a struktúrát – dokumentumok, adatok és munkafolyamatok egy helyen. Tetszik, hogy több eszközt is helyettesít, miközben intuitív marad. A valós idejű együttműködés, az automatizálás és a kapcsolódó táblázatok zökkenőmentessé és hatékonnyá teszik a projektek szervezését és végrehajtását. Lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok összekapcsolását és interaktív diagramok készítését is.

🧠 Érdekesség: A kutatók létrehozták a RoboBee-t, egy robotrovar, amely kevesebb, mint egy gemkapocs súlya. Repülni, ülni és reagálni tud a környezeti változásokra, így ez az egyik legkisebb funkcionális ügynökrendszer, amelyet valaha létrehoztak.

8. LibreOffice Online (a legjobb nyílt forráskódú szoftverek híveinek)

a LibreOffice Online segítségével

A LibreOffice Online az OffiDocs és hasonló szolgáltatások segítségével a böngészőkbe viszi át asztali motorját. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szabadon szerkesszék a dokumentumokat, gyártói függőség és tulajdonosi korlátozások nélkül. Böngészőbővítményeket és webszolgáltatásokat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy DOC, XLS és PPT formátumú dokumentumokat hozzanak létre, szerkesszenek és megtekinthessenek.

A szerkesztő lehetővé teszi az egyidejű szerkesztést, kommentelést és alapvető formázást. Jól működnek a Microsoft Office és az OpenDocument formátumokkal is. A felhasználói élmény praktikusabbnak tűnik, mint a modern felhőalapú csomagoké, és megbízható dokumentumszerkesztést biztosít.

A LibreOffice Online legjobb funkciói

Készítsen és szerkesszen dokumentumokat a Writer programban, táblázatokat a Calc programban, és prezentációkat az Impress programban közvetlenül a böngészőjében.

Hozzon létre olyan fő dokumentumokat, amelyek több különálló fájlt egyesítenek egy egységes kiadványba, miközben megőrzik az egyes fájlok szerkeszthetőségét.

Alkalmazzon levelezés-összevonást személyre szabott levelek, címkék vagy borítékok létrehozásához táblázatkezelő adatforrásokból.

Tervezzen egyedi rajzobjektumokat és diagramokat a dokumentumszerkesztőkbe integrált vektorgrafikus eszközök segítségével.

A LibreOffice Online korlátai

A felület kialakítása elavultnak tűnik a modern felhőalapú irodai programcsomagokhoz képest.

Nincs AI-támogatás, intelligens sablonok vagy automatizálási funkciók

Az önálló üzemeltetés folyamatos technikai karbantartást, biztonsági frissítéseket és hibaelhárítási szakértelmet igényel.

LibreOffice Online árak

Ingyenes (nyílt forráskódú)

LibreOffice Online értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (265+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2230+ értékelés)

Mit mondanak a LibreOffice Online-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A LibreOffice egy hatékony, ingyenes irodai programcsomag, amely kiváló fájlkompatibilitással rendelkezik. Felülete azonban még finomításra szorul, és nagyobb dokumentumok esetén a teljesítménye elmaradhat.

A LibreOffice egy hatékony, ingyenes irodai programcsomag, amely kiváló fájlkompatibilitással rendelkezik. Felülete azonban még finomításra szorul, és nagyobb dokumentumok esetén a teljesítménye elmaradhat.

📖 Olvassa el még: LibreOffice alternatívák dokumentumok létrehozásához

via Bitrix24

A Bitrix24 a szokásos termelékenységi eszközöket kínálja, mint például dokumentumok, feladatok, csevegés és videohívások, de nagy hangsúlyt fektet az üzleti műveletekre is. Egy helyen kaphat ügyletcsatornákat, potenciális ügyfelek nyomon követését és automatizált értékesítési munkafolyamatokat. A CoPilot ezeken a modulokon belül működik, hogy tartalmat generáljon, információkat elemezzen és rutinfeladatokat végezzen, így a csapatok gyorsabban haladhatnak.

Vizuális munkafolyamat-építője összeköti a platform különböző részeit. Automatizált folyamatokat hozhat létre, amelyek az első ügyfélérdeklődéstől a végső számláig mindenre kiterjednek.

Ez az all-in-one megközelítés vonzó azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek csökkenteni szeretnék az általuk használt eszközök számát. A hátránya, hogy a Bitrix24 túlzsúfoltnak tűnhet. Mivel egy helyen olyan sok minden elérhető, a felület a mindennapi munkában zavaró lehet.

A Bitrix24 legjobb funkciói

A rögzített telefonhívásokat automatikusan leírja, és a CoPilot összefoglalja azokat, miközben automatikusan kitölti a kapcsolattartó vagy üzleti mezőket.

Tisztítja a vázlatokat az e-mailek, ajánlatok és közösségi bejegyzések nyelvtani, hangnemi és érthetőségi javításával.

Strukturált feladatokat generál egyértelmű leírásokkal, alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal, hogy felgyorsítsa a projekt beállítását.

A Bitrix24 korlátai

A platform lelassulhat, ha a csapatok egyszerre több modult használnak, ami gyakran arra készteti a felhasználókat, hogy könnyebb Bitrix24 alternatívákat keressenek.

A támogatás minősége nem egységes, mert a tapasztalatok jelentősen eltérnek az ingyenes és a fizetős csomagok között.

Bitrix24 árak

Ingyenes próba

Alap: 61 USD/hó szervezetenként (öt felhasználó számára)

Standard: 124 USD/hó szervezetenként (50 felhasználó esetén)

Professional: 249 USD/hó szervezetenként (100 felhasználó esetén)

Vállalati: 499 USD/hó szervezetenként (250 felhasználó esetén)

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (585+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (975+ értékelés)

Mit mondanak a Bitrix24-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználó a Capterra oldalán így írt:

Csodálatos, mert AI-asszisztenssel rendelkezik, ami megkönnyíti a munkát. Videokonferenciákat tarthatok kollégáimmal, hogy könnyedén kommunikálhassunk a fenntarthatóságról. [sic] Ez a platform mindig hasznos számomra.

Csodálatos, mert AI-asszisztenssel rendelkezik, ami megkönnyíti a munkát. Videokonferenciákat tarthatok kollégáimmal, hogy könnyedén kommunikálhassunk a fenntarthatóságról. [sic] Ez a platform mindig hasznos számomra.

🧠 Érdekesség: Az 1980-as években létrehozott, Boids nevű valódi többügynökös szimuláció kimutatta, hogy a madarak rajzási viselkedése három apró szabályból fakad: tartani a távolságot, igazodni a sebességhez és a szomszédok felé irányulni. Ezt a modellt ma is használják az ügynökök koordinációjának alapjainak tanítására.

10. Polaris Office (a legjobb eszközfüggetlen munkafolyamatokhoz)

via Polaris Office

A Polaris Office minden eszközön egységes felhasználói élményt biztosít. Akár Windows, Mac, Linux, iOS, Android rendszeren, akár csak böngészőben dolgozik, a felület ismerősnek tűnik. A Microsoft Office fájlokat is zökkenőmentesen kezeli, így formázási problémák vagy konverziók nélkül együttműködhet ügyfeleivel vagy csapattársaival.

PDF-eszközei többet kínálnak, mint egyszerű megtekintést. A PDF-fájlokat közvetlenül szerkesztheti, formátumok között konvertálhatja, és mindent a Polaris Drive-ban tárolhat, amely szinkronizálja a fájlokat az eszközök között.

A Polaris Office egy könnyen kezelhető AI munkaterületet is tartalmaz. Elég teljesítményt nyújt hosszú jelentések vagy prezentációk elkészítéséhez anélkül, hogy túlterhelné azokat, akik csak a mindennapi feladataikat szeretnék elvégezni.

A Polaris Office legjobb funkciói

Cikkek, jelentések vagy egyéb tartalmak létrehozása az AI Write eszközzel

Kivonatok, címsorok vagy válaszok kivonása PDF-ekből vagy szövegfájlokból az Ask Doc segítségével

Témákat vagy vázlatokat automatikusan teljes prezentációs anyagokká alakíthat

Tegye be a telefonjába a fizikai dokumentumokat, és alakítsa át őket szerkeszthető szöveggé az OCR segítségével.

A Polaris Office korlátai

A fejlett táblázatkezelő funkciók, mint például a komplex makrók, továbbra is korlátozottak.

Az ingyenes verzió hirdetéseket jelenít meg a dokumentumszerkesztő felületeken, megszakítva ezzel a munkafolyamatokat.

Egyes felhasználók alkalmi szinkronizálási problémákról számolnak be, amikor egyszerre több eszközön dolgoznak.

Polaris Office árak

Ingyenes próba

Üzleti: 7,99 USD/hó felhasználónként

Oktatás: Egyedi árazás

Polaris Office értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Polaris Office-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A legjobban az tetszik ebben a csomagban, hogy egyszerű, letisztult és tökéletesen kezelhető. Megfizethető, és egyetlen csomagban mindent tartalmaz, amire csak szükség lehet, így kényelmesen használható, mert minden, ami egy csomagban szükséges lehet, rendelkezésre áll, a szövegszerkesztőtől a táblázatkezelőn át a prezentációkészítőig és a PDF-ig. Tetszik, hogy a csomag több személy együttműködését is lehetővé teszi ugyanazon a projekten, így további előnyt jelent.

A legjobban az tetszik ebben a csomagban, hogy egyszerű, letisztult és tökéletesen kezelhető. Megfizethető, és egyetlen csomagban mindent tartalmaz, amire csak szükség lehet, így kényelmesen használható, mert minden, ami egy csomagban szükséges lehet, rendelkezésre áll, a szövegszerkesztőtől a táblázatkezelőn át a prezentációkészítőig és a PDF-ig. Tetszik, hogy a csomag több személy együttműködését is lehetővé teszi ugyanazon a projekten, így további előnyt jelent.

🔍 Tudta? Az irodai dolgozók 84%-a azt állítja, hogy szívesen használna mesterséges intelligencia alapú eszközöket a mindennapi munkájában. Ez egy valódi elmozdulást jelez a mesterséges intelligencia által támogatott szerepek felé, amelyek nagyobb támogatást nyújtanak.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Google Táblázatokat projektmenedzsmenthez (+sablonok)

⭐ Külön említésre méltó

Egy adatvédelmet előtérbe helyező, saját szerveren futó alternatíva, amely teljes ellenőrzést biztosít a szervezeteknek a fájlok, dokumentumok, naptárak és együttműködési eszközök felett. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek nem tárolhatnak adatokat harmadik fél szerverén, és nyílt forráskódú rugalmassággal rendelkező, vállalati szintű titkosításra van szükségük.

Gyors, kereshető csapatüzenetküldéshez kifejlesztett kommunikációs erőmű. Noha nem teljes munkaterület-csomag, mély integrációi és csatornaalapú munkafolyamatai miatt kiváló kiegészítője vagy alternatívája azoknak a csapatoknak, amelyek munkája a valós idejű együttműködés körül forog.

Vizuális munkamenedzsment platform, amely strukturált projekttervezésben és automatizálásban jeleskedik. Leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyeknek testreszabható táblákra, ütemtervekre és munkafolyamatokra van szükségük, nem feltétlenül teljes dokumentumkészítő vagy kommunikációs eszközökre.

Egy egyszerűsített projekt- és feladatkezelő rendszer, amelyet az áttekinthetőség, a felelősségre vonhatóság és a csapatok közötti koordináció érdekében terveztek. Az Asana akkor nyújt kiemelkedő teljesítményt, amikor a csapatok strukturált munkafolyamatokat, célkövetést és automatizálást igényelnek, amelyeken túlmutat a Google Workspace Studio által nyújtott lehetőségek.

Erőteljes páros mérnöki és technikai csapatok számára. A Confluence a dokumentációt és a tudásmegosztást kezeli, míg a Jira a problémák nyomon követését, az agilis munkafolyamatokat és a komplex projektek végrehajtását támogatja – ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek a Google Workspace Studio által kínáltnál mélyebb struktúrára van szükségük.

Találja meg a saját ritmusát a ClickUp segítségével

A Google Workspace Studio alternatíváinak felfedezése lehetőséget ad arra, hogy újragondolja, hogyan működik együtt csapata, és hogyan kellene működnie a rendszereinek a munka fejlődésével.

A ClickUp ezt a teret biztosítja Önnek, és struktúrát ad hozzá ott, ahol a legtöbb eszköz megáll. A feladatok, dokumentumok, automatizálások, ügynökök, irányítópultok és mesterséges intelligencia egyetlen munkafolyamat-motorban találhatók, így csapata kontextusvesztés nélkül tervezhet, végrehajthat és kommunikálhat.

A BrainGPT, az AI Agents és az Automations valós munkaterület-tudatossággal támogatja a napi műveleteket, így csapata megkapja a gyorsan növekvő környezetek által megkövetelt átláthatóságot és lendületet.

Ha készen áll arra, hogy racionalizálja csapata munkáját és olyan rendszert építsen ki, amely Önnel együtt növekszik, regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran feltett kérdések a Google Workspace Studio alternatíváiról

A Google Workspace Studio egy termelékenységi csomag dokumentumok létrehozásához, együttműködéshez és csapatkommunikációhoz. Tartalmazza a Gmailt, a Docs-ot, a Sheets-et, a Drive-ot és még sok mást, amelyeket a csapatok általánosan használnak a felhőalapú környezetben végzett munkák kezeléséhez.

A csapatok akkor váltanak alternatívákra, ha mélyebb testreszabásra, fejlett AI-képességekre, erősebb adatvédelmi ellenőrzésre és eszközök közötti automatizálásra van szükségük. A ClickUp mindezeket megoldja egységes platformjával, a ClickUp Brain-nel és rugalmas AI-ügynökeivel.

A ClickUp örökre ingyenes csomagot kínál olyan AI- és automatizálási funkciókkal, amelyekért más eszközök extra díjat számolnak fel. Egységes munkaterülete miatt nincs szükség több előfizetésre, így a csapatok növekedésével költséghatékony megoldássá válik.

Míg a Zoho Workplace alacsony belépési árat kínál, a ClickUp jelentősen több AI-t, automatizálást és projektmenedzsment értéket nyújt dolláronként – különösen a növekvő igények esetén. Úgy tervezték, hogy gyorsan változó csapatokkal együtt skálázható legyen, anélkül, hogy árak közötti ugrásokra lenne szükség.

A ClickUp vezető szerepet tölt be a strukturált, AI-alapú automatizálás terén olyan eszközökkel, mint a ClickUp Brain, az egyedi ügynökök és a kódolás nélküli automatizálások, amelyek összekapcsolják a feladatokat, a dokumentumokat és a műszerfalakat. Azok számára készült, akik sebességet és kontextust szeretnének.

Igen. A ClickUp és a Microsoft 365 egyaránt vállalati szintű ellenőrzési funkciókat kínál, beleértve az SSO-t, az ellenőrzési nyomvonalakat és a szerepkörökön alapuló jogosultságokat. A ClickUp kiemelkedik azzal, hogy mindezt testreszabható munkafolyamatokkal és AI-ügynökökkel kombinálja egy ökoszisztémában.