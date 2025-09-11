A 10 legjobb Proton Drive alternatíva csapatok számára

Valószínűleg ugyanazért kezdte el használni a Proton Drive-ot, mint a legtöbb ember: a magánélet védelme miatt.

Biztonságos és egyszerű. De ahogy a munkája növekedett, úgy nőttek az igényei is.

Talán már találkozott olyan akadályokkal, mint a Proton Calendar korlátozott megosztási lehetőségei, a valós idejű együttműködés hiánya vagy a Proton Mail eszközök közötti nehézkes szinkronizálás.

Ha ez Önre is igaz, ideje más lehetőségeket is megvizsgálnia.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb Proton Drive alternatívákat, amelyek nagyobb ellenőrzést, okosabb funkciókat és zökkenőmentesebb munkafolyamatot kínálnak. 🎯

Mit kell keresnie a Proton Drive alternatíváiban?

Tehát a Proton Drive nem felel meg minden elvárásának, és most olyan megoldást keres, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Mielőtt új digitális platformot kezdene használni, vegye figyelembe ezeket a szempontokat. 👀

Biztonság és adatvédelem: Keressen erős titkosítást (ideális esetben végpontok közötti), többfaktoros hitelesítést és olyan szabványoknak való megfelelést, mint a GDPR vagy a HIPAA, ha adatai érzékenyek.

Sebesség és teljesítmény: Ha nagy fájlokkal dolgozik, vagy gyors hozzáférésre van szüksége, válasszon alacsony késleltetésű, globálisan elosztott adatközpontokkal rendelkező szolgáltatót.

Hosszú távú tárolási kapacitás: Győződjön meg arról, hogy a szolgáltató skálázható lehetőségeket kínál, így nem kell újra váltania a növekvő tárolási igények miatt.

Adatmentés és redundancia: Keressen olyan szolgáltatásokat, amelyek automatikusan replikálják az adatait különböző régiókban, ami rendkívül hasznos hardverhibák vagy váratlan problémák esetén.

Fájlkezelési funkciók: Keressen olyan praktikus kiegészítő funkciókat, mint a verziókezelés, a fájlmegosztás és az automatikus biztonsági mentés, amelyek jelentősen befolyásolják a folyamatok zökkenőmentes működését.

Integráció és hozzáférhetőség: Fontolja meg, hogy az összes eszközén működni fog-e. Csatlakoztatható-e az Ön eszközeihez (például CRM-ek, projektmenedzsment alkalmazások vagy termelékenységi csomagok)?

💡 Profi tipp: Vegye át a nulla bizalom modelleket – minden fájlhozzáférési kérés, még a belső felhasználóktól érkező is, ellenőrzésre kerül. Ez olyan, mint egy biztonsági ellenőrzés minden ajtónál.

A 10 legjobb Proton Drive alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid összefoglaló a 10 legjobb Proton Drive alternatíváról. ⚒️

Proton Drive alternatíva A legjobb Főbb jellemzők Árak * ClickUp Intelligens fájlkezelés hatékony keresési funkcióval Mesterséges intelligenciával támogatott automatizálás, valós idejű együttműködés, központosított tudáskezelés Ingyenes Nextcloud Teljes ellenőrzéssel rendelkező, saját üzemeltetésű felhő létrehozása Végpontok közötti titkosítás, munkafolyamat-automatizálás és biztonságos kommunikációs eszközök Ár: 77 USD/év/felhasználó MEGA Nagy titkosított fájlok egyszerű elküldése Nulla tudású titkosítás, valós idejű szinkronizálás és jelszókezelő Ingyenes Filen Automatikus, végpontok közötti titkosított biztonsági mentések Ügyféloldali titkosítás, valós idejű szinkronizálás és markdown támogatás Havonta 2,26 dollártól/felhasználónként Internxt Drive Platformok közötti nulla tudású fájltárolás Decentralizált tárolás, több platformon való támogatás Ingyenes Tresorit Vállalati szintű megfelelőség és biztonságos együttműködés GDPR/HIPAA-megfelelőség és részletes jogosultságok 5,99 USD/hó/felhasználó áron elérhető. Box A fájltárolás integrálása az üzleti munkafolyamatokba Munkafolyamat-automatizálás, integráció üzleti eszközökkel Ingyenes pCloud Életre szóló tárhely beépített média lejátszási funkcióval Egyszeri fizetés az életre szóló csomagokért, média streaming 19,99 USD/hó/felhasználó áron Sync. com Biztonságos csapatmegosztás részletes jogosultságokkal Verziótörténet, biztonságos fájlmegosztás Havi 5 USD-tól felhasználónként (éves számlázással) Cryptee Privát dokumentum- és fotótárolás Titkosított tárolóhely dokumentumok és fényképek számára Ingyenes

A 10 legjobb Proton Drive alternatíva

Vessünk egy pillantást a Proton Drive alternatíváinak top 10-es listájára. 💁

1. ClickUp (a legjobb intelligens fájlkezeléshez, hatékony keresési funkcióval)

A Proton Drive helyet biztosít a fájlok tárolásához, de mi van a projektekkel, feladatokkal, jegyzetekkel és a kommunikációval?

Ha minden különálló eszközökben található, a munka lassúvá, szigetelté és szétszórtá válik – így küzdenie kell a munka terjeszkedésével.

A ClickUp megoldja ezt a problémát. Ez az AI-alapú, mindent magában foglaló munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést, segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Kezdje a ClickUp Brain-nel, az AI motorral, amely megérti a munkaterületét. Tegyen fel neki kérdéseket, például: „Melyek a biztonsági protokollok az ügyféladatokra vonatkozóan?”, és ő megtalálja a válaszokat a Feladatok, Dokumentumok vagy wikik között – még akkor is, ha az információ mélyen el van rejtve egy ellenőrzőlistán vagy kommentárszálban.

Míg a Proton Drive a magánélet védelmére és a fájlok tárolására lett tervezve, a ClickUp Brain az AI-alapú automatizálással továbbfejleszti a tudásmenedzsmentet. Ahelyett, hogy feltöltené a dokumentumot, és elfelejtené, a következőket teheti:

Hosszú fájlok, cikkek vagy értekezletek jegyzetének automatikus összefoglalása

Indítson el intelligens automatizálásokat , például feladatok vagy dokumentumok létrehozását tartalom, határidők vagy beszélgetések frissítései alapján.

Kivonhat adatokat külső forrásokból vagy meglévő dokumentumokból, hogy gyorsabban készíthessen jelentéseket, útmutatókat vagy bevezető anyagokat.

Fordítsa le a tartalmat több nyelvre, hogy támogassa a globális együttműködést.

Integrálja eszközeivel API-kapcsolatok segítségével az automatizált fájlkezelés és a több eszközös munkafolyamatok érdekében.

De a válasz csak akkor működik, ha az információk valóban rendszerezettek. Itt jön be a ClickUp AI Knowledge Management.

Az erőforrásokat wikikbe, SOP-könyvtárakba vagy csapat-játékkönyvekbe csoportosíthatja. Mindegyik visszakapcsolható a releváns feladatokhoz, frissítésekhez és dokumentumokhoz, így az információk nem maradnak elszigetelten. A legjobb rész? A ClickUp AI-ügynökei itt szinte vagy egyáltalán nem igényelnek segítséget. 👇🏼

Miután létrehozta ezt a struktúrát, a ClickUp Docs bevonja az együttműködést is a folyamatba. Ezek élő, együttműködési terek, amelyek teljes mértékben integrálódnak a feladatokba, projektekbe és munkafolyamatokba. Az AI által generált betekintéseket részletes összefoglalókba, SOP-kba vagy értekezletjegyzetekbe alakíthatja. Ezután közvetlenül összekapcsolhatja őket a feladatokkal, hozzárendelheti a közreműködőket, és egy helyen kihasználhatja a valós idejű együttműködés előnyeit.

Természetesen csapata valószínűleg már más eszközökben tárolja a fájlokat. A ClickUp Integrations olyan platformokat kapcsol össze, mint a Google Drive, OneDrive, iCloud Drive és Dropbox, közvetlenül a munkafolyamatába. Ezeket a fájlokat a feladatokon és a Dokumentumokon belül összekapcsolhatja vagy megtekintheti anélkül, hogy lapot kellene váltania vagy elveszítené a verziókezelést.

A ClickUp Enterprise Search segítségével az összes munkával kapcsolatos információt egy helyen találja meg.

Végül a ClickUp Enterprise Search mindent összekapcsol. A munkafolyamat különböző részeit összekapcsolva megkönnyíti a kontextusfüggő keresést, így gyorsan megtalálhatja a konkrét dokumentumot, a csapatvezető megjegyzését vagy a három hónappal ezelőtti feladatfrissítést.

📌 Példa: Egy munkatárs az intelligens keresőrendszert használja, hogy gyorsan megtalálja a tartalomkezelő megjegyzését a blogbejegyzés határidejéről. Megtalálhatja a tervező grafikai módosításokkal kapcsolatos feladatok frissítéseit is. Minden az eredeti „Q2 kampánystratégia” dokumentumhoz kapcsolódik, így könnyen hozzáférhető, függetlenül attól, hogy mikor és hol készült.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés: Tartsa naprakészen a wikiket élő szerkesztéssel, dokumentumon belüli megjegyzésekkel és feladatkiosztásokkal a funkciók közötti csapatmunka érdekében.

Találjon meg mindent a Docs Hubban: Központosítsa az összes tudást egy helyen hitelesített wikikkel, testreszabható sablonokkal, valamint egyszerű keresési, rendezési és szűrési lehetőségekkel.

Feladatok egyszerű elindítása: A Command Center gyorsbillentyűkkel egy kattintással megnyithatja az alkalmazásokat, hozzáférhet a vágólap történetéhez vagy létrehozhat tartalmat.

Bárhonnan elérhető keresés: Indítsa el a keresést a Parancsközpontból, a Globális műveletsávból vagy az asztalról – attól függően, hogy mi illik legjobban a munkamenetéhez.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciókészlete és testreszabási lehetőségei túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2 -felhasználó a ClickUp-ról:

A legnagyobb problémám a többi eszközzel a fragmentáció volt... A ClickUp számomra azzal tűnik ki, hogy zökkenőmentesen ötvözi a feladatkezelést a valós idejű üzenetküldéssel és együttműködéssel. Ahelyett, hogy egy feladatról egy csevegőalkalmazásra váltanék, egyszerűen rákattinthatok egy feladatra, és ott helyben megkezdhetem a beszélgetést. Minden megjegyzés, fájl és frissítés pontosan ott van, ahol lennie kell, a feladathoz csatolva.

A legnagyobb problémám a többi eszközzel a fragmentáció volt... A ClickUp számomra azzal tűnik ki, hogy zökkenőmentesen ötvözi a feladatkezelést a valós idejű üzenetküldéssel és együttműködéssel. Ahelyett, hogy egy feladatról egy csevegőalkalmazásra váltanék, egyszerűen rákattinthatok egy feladatra, és ott helyben megkezdhetem a beszélgetést. Minden megjegyzés, fájl és frissítés pontosan ott van, ahol lennie kell, a feladathoz csatolva.

💟 Bónusz: Unod már, hogy különböző alkalmazások között kell ugrálnod az e-mailek, fájlok és feladatok között? Ismerd meg a Brain MAX-ot – az AI-alapú asztali társad, amely megakadályozza, hogy a munkád 10+ alkalmazás között szétaprózódjon. Míg a Proton kiválóan alkalmas biztonságos e-mailek és tárolás céljára, a Brain MAX ennél sokkal többet kínál: összes munkáját – üzeneteit, dokumentumait, projektjeit és egyebeket – egyetlen egységes térbe hozza össze. Csak mondja el gondolatait vagy teendőit, és a Brain MAX hangalapú mesterséges intelligenciájával mindent rögzít és rendszerez.

2. Nextcloud (a legjobb megoldás teljes ellenőrzéssel rendelkező, saját hosztolt felhő létrehozásához)

via Nextcloud

A Nextcloud egy nyílt forráskódú platform, amely lehetővé teszi saját felhő létrehozását fájlok tárolásához, szinkronizálásához és együttműködéshez. A Proton Drive-tól eltérően, amely egy egyetlen szolgáltató által üzemeltetett zárt rendszer, ez a platform teljes adat tulajdonjogot biztosít Önnek.

A szoftvert a saját szerverén vagy egy megbízható szolgáltatónál tárolhatja, így ideális megoldás egyének, csapatok vagy nagyvállalatok számára, akik fontosnak tartják a digitális szuverenitást és az adatok védelmét.

A Nextcloudot az teszi különlegessé, hogy nagy hangsúlyt fektet a megfelelőségre, a testreszabhatóságra és az integrációra. HIPAA- és GDPR-kompatibilis, támogatja a végpontok közötti titkosítást, és mindenhez csatlakozik, a Microsoft eszközöktől a helyi hálózati meghajtókig. Az olyan alkalmazásokkal, mint a Nextcloud Talk, Files és Assistant, azoknak készült, akik többet akarnak, mint egyszerű tárolást.

A Nextcloud legjobb funkciói

Ossza meg, szinkronizálja és szerkessze a dokumentumokat a csapattagokkal az integrált eszközök segítségével, hogy javítsa a csapat együttműködését.

Automatizálja a munkafolyamatokat a Nextcloud Flow segítségével, hogy egyszerűsítse a jóváhagyásokat, a fájlok címkézését, az értesítéseket és egyéb rutinfolyamatokat.

Biztonságos kommunikáció a Nextcloud Talk segítségével, titkosított videohívások, webináriumok és csevegések szervezése harmadik felek általi nyomon követés és beszállítói függőség nélkül.

Használja a beépített AI asszisztenst a beszélgetések összefoglalásához, az üzenetek fordításához és az írás felgyorsításához.

A Nextcloud korlátai

Az új verziófrissítések megszakíthatják a funkcionalitást, vagy egyes bővítményeket és alkalmazásokat összeférhetetlenné tehetnek.

Nehéz használni nem technikai felhasználók számára, amikor megpróbálják megfelelően konfigurálni a biztonsági beállításokat, a felhasználói jogosultságokat és az integrációkat.

Nextcloud árak

Nextcloud Files Standard: 67,89 €/év/felhasználó (kb. 77 $) Premium: 99,99 €/év/felhasználó (kb. 113,59 $) Ultimate: 195 €/év/felhasználó (kb. 221,52 $)

Standard: 67,89 €/év felhasználónként (kb. 77 $)

Prémium: 99,99 €/év felhasználónként (kb. 113,59 $)

Ultimate: 195 €/év felhasználónként (kb. 221,52 $)

Nextcloud Talk Standard: 40 eurótól/év/felhasználó (kb. 45,44 dollár)

Standard: 40 €/év/felhasználó áron (kb. 45,44 $)

Nextcloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (440+ értékelés)

Mit mondanak a Nextcloudról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Összességében a szoftver elvégzi a konkrét feladatot, amire szükségünk volt, így összességében nincs panaszunk. Mint már említettük, van azonban néhány „jó, ha van” funkció, amelyekkel még jobbá tehető. Szükségünk volt a fájlok fogadására (pl. fájlátviteli szolgáltatás), és ezt a Nextcloud segítségével könnyen megvalósíthattuk. A beállítása meglehetősen egyszerű volt, és nagyon jól működik. Bárcsak az integrációk, mint például a Microsoft 365 hitelesítés, jobban beépültek volna. Van némi támogatás, de rendkívül körülményes. Egy ideig működött, majd hirtelen egyszerűen leállt. Fogalmam sincs, mi történt. Nem akartam kockáztatni a termelésben, ezért egyelőre letiltottuk, és külön fiókokat hoztunk létre. Szívesen látnék jobb helyi titkosítási lehetőségeket is.

Összességében a szoftver elvégzi a konkrét feladatot, amire szükségünk volt, így összességében nincs panaszunk. Mint már említettük, van azonban néhány „jó, ha van” funkció, amelyekkel még jobbá tehető. Szükségünk volt a fájlok fogadására (pl. fájlátviteli szolgáltatás), és ezt a Nextcloud segítségével könnyen megvalósíthattuk. A beállítása meglehetősen egyszerű volt, és nagyon jól működik. Bárcsak az integrációk, mint például a Microsoft 365 hitelesítés, jobban beépültek volna. Van némi támogatás, de rendkívül körülményes. Egy ideig működött, majd hirtelen egyszerűen leállt. Fogalmam sincs, mi történt. Nem akartam kockáztatni a termelésben, ezért egyelőre letiltottuk, és külön fiókokat hoztunk létre. Szívesen látnék jobb helyi titkosítási lehetőségeket is.

3. MEGA (A legjobb nagy titkosított fájlok egyszerű elküldéséhez)

via Mega

Ha olyan felhőalapú tárolási platformot keres, amely komolyan veszi az adatvédelmet, akkor bízhat a Mega-ban. 2013-ban indult, mint a hírhedt Megaupload szellemi utódja, és az end-to-end titkosításra való erőteljes támaszkodással tett szert hírnévre.

Ez azt jelenti, hogy fájljait csak az Ön eszközén titkosítják és titkosítják vissza, nem pedig a MEGA szerverein.

Még a platform sem fér hozzá a tartalmához, ami nagy előny a magánéletüket fontosnak tartó felhasználók számára. Kiemelkedő funkció a MEGA Pass, egy beépített jelszókezelő, amely lehetővé teszi az erős jelszavak egyszerű létrehozását, automatikus kitöltését és ellenőrzését.

A Mega legjobb funkciói

Kezeljen korlátlan mennyiségű S3-kompatibilis objektumadatot, rejtett API-használati díjak nélkül.

Biztosítson akár öt eszközt egy gyors, WireGuard-alapú VPN-nel és naplózásmentes politikával, amely a legtöbb fizetős csomagban megtalálható.

Fájlokat vagy mappákat küldhet bárkinek, jelszavakat adhat hozzá, linkek lejárati dátumát állíthat be, és hozzáférési szinteket kezelhet anélkül, hogy a címzetteknek regisztrálniuk kellene.

Készítsen biztonsági másolatot az adatokról az eszközökön, szinkronizálja a mappákat valós időben, és őrizze meg a teljes adatbiztonságot a nulla tudású titkosítással.

Mega korlátozások

Nem integrálódik egy szélesebb ökoszisztémába, mint a Google vagy a Microsoft, ami megnehezítheti a munkafolyamatokat.

Ha elfelejti a jelszavát, a hozzáférés visszaállítása rendkívül nehéz, és kockáztatja, hogy elveszíti a hozzáférést az összes tárolt fájlhoz.

Mega árak

Ingyenes

Pro I: 11,70 USD/hó felhasználónként

Pro II: 23,40 USD/hó felhasználónként

Pro III: 35 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 17,55 USD/hó felhasználónként

Mega értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Mega-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelő véleménye a Mega-ról:

A Mega rendkívül intuitív és könnyen használható. Emellett nagyon költséghatékony felhőalapú tárolóeszköz, és magabiztosnak érzem magam a magas szintű biztonságát és adatvédelmét illetően. Már nem lehet nyilvános dropzone-t létrehozni, ahová a látogatók bejelentkezés nélkül is feltölthetnek tartalmakat.

A Mega rendkívül intuitív és könnyen használható. Emellett nagyon költséghatékony felhőalapú tárolóeszköz, és magabiztosnak érzem magam a magas szintű biztonságát és adatvédelmét illetően. Már nem lehet nyilvános dropzone-t létrehozni, ahová a látogatók bejelentkezés nélkül is feltölthetnek tartalmakat.

4. Filen (a legjobb automatikus, végpontok közötti titkosítású biztonsági mentésekhez)

via Filen

A Filen egy tiszta, hatékony felhőalapú tárolási megoldás, amelyet azok számára terveztek, akik zökkenőmentes, biztonságos módszert keresnek a fájlok kezelésére, felesleges rendetlenség nélkül. Ügyféloldali titkosítást kínál, így adatai biztonságban maradnak, de emellett egyszerű, hatékony eszköz a digitális tartalmak szervezéséhez, szinkronizálásához és megosztásához.

Ráadásul nincs sávszélesség-korlátozás vagy rejtett funkciók, amelyek miatt aggódnia kellene.

A Németországban fejlesztett, nyílt forráskódú Filen átláthatóságot és megbízható adatkezelést biztosít anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat. Akár saját WebDAV-kiszolgálót is üzemeltethet, vagy helyi példányt futtathat, ami kiváló megoldás, ha nagyobb kontrollt szeretne gyakorolni a munkafolyamatai felett.

A Filen legjobb funkciói

A Filen hálózati meghajtójával és a Smart Sync funkcióval úgy érheti el és szervezheti digitális fájljait , mintha azok a számítógépén lennének.

Válasszon egyirányú, kétirányú vagy egyéni szinkronizálás közül az eszközök között, a titkosítás elvesztése nélkül.

Használjon markdown-t, ellenőrzőlistákat vagy forráskód-blokkokat, és működjön együtt valós időben.

Hozzon létre biztonságos nyilvános linkeket, vagy dolgozzon együtt privát módon a platformon belül.

Fájlkorlátozások

Jelenleg a Filen nem esett át független biztonsági ellenőrzésen, ami aggodalomra adhat okot azoknak a felhasználóknak, akik kiemelten fontosnak tartják a hitelesített biztonsági intézkedéseket.

Az iOS mobilalkalmazáshoz a fotók és videók biztonsági mentéséhez manuális indítás szükséges, mivel nincs automatikus biztonsági mentési funkciója.

Filen árak

Pro I: 1,99 €/hó felhasználónként (kb. 2,26 $)

Pro II: 399 €/hó felhasználónként (kb. 4,53 $)

Pro III: 8,99 €/hó felhasználónként (kb. 10,21 $)

Pro X: 39,99 €/hó felhasználónként (kb. 45,43 $)

Filen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Filenről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Egy E2EE felhőalapú tárolót kerestem, amely helyettesítené a G-evil photos/drive szolgáltatást. Kipróbáltam a Nordlocker és a ProtonDrive szolgáltatásokat, de ezek rendkívül lassúak voltak a közel 300 GB-os képek/fájlok feltöltésében. Nagyon csalódott voltam, hogy egyes cégek korlátozzák a feltöltési sebességet, így az ügyfelek hosszú ideig várnak a feltöltés befejezésére. Miután elolvastam a Filen értékeléseket, úgy döntöttem, hogy kipróbálom a 10 GB-os ingyenes fiókot, majd frissítettem Pro II-re (500 GB), ami lehetővé tette, hogy kevesebb mint 12 óra alatt feltöltsem azokat a fájlokat/képeket. Tavaly óta elégedett ügyfél vagyok.

Egy E2EE felhőalapú tárolót kerestem, amely helyettesítené a G-evil photos/drive szolgáltatást. Kipróbáltam a Nordlocker és a ProtonDrive szolgáltatásokat, de ezek rendkívül lassúak voltak a közel 300 GB-os képek/fájlok feltöltésében. Nagyon csalódott voltam, hogy egyes cégek korlátozzák a feltöltési sebességet, így az ügyfelek hosszú ideig várnak a feltöltés befejezésére. Miután elolvastam a Filen értékeléseket, úgy döntöttem, hogy kipróbálom a 10 GB-os ingyenes fiókot, majd frissítettem Pro II-re (500 GB), ami lehetővé tette, hogy kevesebb mint 12 óra alatt feltöltsem azokat a fájlokat/képeket. Tavaly óta elégedett ügyfél vagyok.

5. Internxt Drive (a legjobb platformok közötti nulla tudású fájltároláshoz)

Az Internxt egy elegáns felhőalapú tárolási lehetőség, amely megkönnyíti az ügyféladatok tárolását, szinkronizálását és megosztását az összes eszközén. A háttérben gondoskodik a biztonságról, de ami leginkább feltűnik, az a zökkenőmentes és egyszerű használat.

Az eszköz olyan funkciókat is kínál, mint a több eszközön való hozzáférés, az intelligens biztonsági mentések és a parancssori felület azok számára, akik szeretik egy kicsit jobban testreszabni a munkafolyamatukat.

Az Internxt legjobb funkciói

Védje hosszú távú adatait a felmerülő kvantumfenyegetésekkel szemben fejlett titkosítás segítségével.

Küldjön fájlokat egyedi letöltési jogosultságokkal, és soha ne tegye közzé érzékeny linkeket.

Automatizálja a feladatokat CLI és WebDAV támogatással, parancssori eszközök használatával a biztonsági mentések, fájlműveletek és távoli szinkronizálások szkriptelésére.

Készítsen biztonsági másolatot a helyi mappákról a verzióbiztos tárolás érdekében, hogy automatikusan elmentse a kritikus könyvtárakat, és szinkronizált másolatot tartson a felhőben.

Internxt korlátozások

A maximális tárolási korlát 2 TB, ami nem feltétlenül elegendő nagy fájlokkal dolgozó vállalati felhasználók vagy kreatív szakemberek számára.

Nincsenek miniatűrök vagy előnézetek a médiafájlokhoz, ami lassítja a fájlok közötti navigációt és kiválasztást.

Internxt árak

Ingyenes

Alapvető: 1,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ultimate: 4,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Internxt értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,1/5 (20 értékelés)

Mit mondanak az Internxt-ről a valódi felhasználók?

Nézzük meg, mit mondott az Internxt-ről egy Capterra-kritikus:

Megfizethetőség és érték. Ez a szoftver segít megvédeni az adatait. Nyomon követheti azoknak a személyeknek a tevékenységét is, akik hozzáférnek a fájlokhoz. A feltöltés meglehetősen lassú. Néha hibák lépnek fel, és egyáltalán nem lehet feltölteni. De aztán kiadnak egy új verziót, és újra működik. De még akkor is, ha működik, a feltöltés lassú.

Megfizethetőség és érték. Ez a szoftver segít megvédeni az adatait. Nyomon követheti azoknak a személyeknek a tevékenységét is, akik hozzáférnek a fájlokhoz. A feltöltés meglehetősen lassú. Néha hibák lépnek fel, és egyáltalán nem lehet feltölteni. De aztán kiadnak egy új verziót, és újra működik. De még akkor is, ha működik, a feltöltés lassú.

6. Tresorit (A legjobb vállalati szintű megfelelőség és biztonságos együttműködés szempontjából)

via Tresorit

A Tresorit egy biztonságos felhőalapú együttműködési platform, amelyet olyan szakemberek számára fejlesztettek ki, akiknek biztonságos fájltárolásra, fájlmegosztásra és együttműködésre van szükségük.

Az érzékeny szerződésektől a bizalmas projektadatokig minden titkosítva van tárolás, átvitel és eszközön történő tárolás közben. A csapatok különböző helyszíneken is együtt tudnak dolgozni, miközben betartják a szigorú adatvédelmi követelményeket.

Ön szabályozza, hogy ki mit láthat, hogyan osztható meg és hol tárolható, ami különösen hasznos, ha szabályozott iparágban dolgozik.

A Tresorit legjobb funkciói

Jelszavak, lejárati dátumok, vízjelek, letöltési korlátok és egyéb beállítások megadása a külső fájlmegosztás teljes körű ellenőrzése érdekében.

Adjon hozzá biztonságos, minősített digitális aláírásokat, amelyek megfelelnek az EU eIDAS szabványainak, így nincs szükség harmadik féltől származó aláírási alkalmazásokra.

Védje az érzékeny információkat és mellékleteket egyetlen kattintással a beépített titkosított e-mail munkafolyamatok segítségével.

Válasszon több mint 12 globális adatközpont közül, hogy a helyi előírásoknak megfelelően tárolja a tartalmakat, akár felhasználói szinten is.

A Tresorit korlátai

Instabil teljesítmény Mac rendszeren, beleértve az alkalmazás lefagyását és a rendszer teljes összeomlását.

Szinkronizálási problémák speciális karaktereket tartalmazó fájlokkal (pl. „|”)

Tresorit árak

Personal Lite: 5,99 USD/hó felhasználónként

Személyes alapcsomag: 13,99 USD/hó felhasználónként

Personal Pro: 33,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Tresorit értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (230+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a Tresoritról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Tresorit lehetővé teszi számomra, hogy megőrizzem a titkosságot anélkül, hogy feladnám a könnyű használhatóságot. Olyan magas beosztású szakemberekkel dolgozom, akik minden érintkezési ponton diszkréciót várnak el (és meg is érdemlik). A Tresorit lehetővé teszi, hogy zökkenőmentes, modern élményt nyújtsak, miközben a legmagasabb etikai és adatvédelmi szabványokat tartom be. Az a tény, hogy egy titkosított térben oszthatok meg dokumentumokat, kérhetek aláírásokat és kezelhetek biztonságos ügyfélportálokat, azt jelenti, hogy nem kell feladnom az értékeimet a hatékonyság érdekében. Ez ritka. Ügyfélszolgálatuk is messze felülmúlja mindazt, amit más cégeknél tapasztaltam. Soha nem volt még olyan ügyfélszolgálati csapatom, amely ennyire reagálókész, kedves és őszintén segítőkész lett volna. Megértik, mi a fontos, és ez megmutatkozik abban, ahogyan megjelennek, kommunikálnak és bánnak a felhasználóikkal.

A Tresorit lehetővé teszi számomra, hogy megőrizzem a titkosságot anélkül, hogy feladnám a könnyű használhatóságot. Olyan magas beosztású szakemberekkel dolgozom, akik minden érintkezési ponton diszkréciót várnak el (és meg is érdemlik). A Tresorit lehetővé teszi, hogy zökkenőmentes, modern élményt nyújtsak, miközben a legmagasabb etikai és adatvédelmi szabványokat tartom be. Az a tény, hogy egy titkosított térben oszthatok meg dokumentumokat, kérhetek aláírásokat és kezelhetek biztonságos ügyfélportálokat, azt jelenti, hogy nem kell feladnom az értékeimet a hatékonyság érdekében. Ez ritka. Ügyfélszolgálatuk is messze felülmúlja mindazt, amit más cégeknél tapasztaltam. Soha nem volt még olyan ügyfélszolgálati csapatom, amely ennyire reagálókész, kedves és őszintén segítőkész lett volna. Megértik, mi a fontos, és ez megmutatkozik abban, ahogyan megjelennek, kommunikálnak és bánnak a felhasználóikkal.

7. Box (a legjobb a fájltárolás és az üzleti munkafolyamatok integrálásához)

via Box

A Box egy intelligens tartalomkezelő platform csapatok számára, amelyek strukturálatlan adatokkal rendelkeznek, például szerződésekkel, bevezetési dokumentumokkal, kutatási fájlokkal és értékesítési prezentációkkal.

Az AI-vel összekapcsolt eszközei, mint például a Box Shield, fenyegetésérzékelést és intelligens hozzáférés-vezérlést kínálnak, míg a Box Governance biztosítja a jogi előírásoknak való megfelelést a jogi megőrzési kötelezettségek, a megőrzési ütemtervek és a védhető rendelkezés tekintetében.

Ráadásul a Box Zones lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy megfeleljenek az adatrezidenciára vonatkozó követelményeknek azáltal, hogy a tartalmakat meghatározott globális régiókban tárolják, a Box KeySafe pedig lehetővé teszi a titkosítási kulcsok ellenőrzését.

A Box legjobb funkciói

Dolgozzon együtt belső és külső csapatokkal a dokumentumokon, miközben teljes ellenőrzést gyakorol a jogosultságok, a hozzáférés és a verziótörténet felett.

A Box Relay, Forms és Doc Gen segítségével automatikusan rögzítheti a legfontosabb adatokat olyan fájlokból, mint számlák, szerződések és jelentések.

A drag-and-drop eszközökkel dedikált portálokat, irányítópultokat vagy nézeteket hozhat létre, amelyek egyszerűsítik a felhasználók számára a dokumentumok keresését és kezelését.

Használja az AI-alapú biztonsági megoldásokat az anomáliák jelzésére, a rosszindulatú szoftverek megelőzésére, valamint a tartalom osztályozásának és a hozzáférés-vezérlésnek a nagy léptékű alkalmazására.

A Box korlátai

Az olyan funkciók, mint a címkék, néha nem működnek megfelelően vagy ideiglenesen eltűnnek, ami hatással van a munkafolyamatra.

A felhasználók lassabb fájlfeltöltést jelentettek más tárolóeszközökhöz, például a OneDrive-hoz képest.

Box árak

Egyéni felhasználók: Ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Personal Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 35 USD/hó felhasználónként

Box értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (5500+ értékelés)

Mit mondanak a Boxról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó :

A felhőalapú verzió (Mac Finderben) gyakran tartalmaz hibákat/problémákat a szinkronizálás során, még biztonságos hálózatokon is.

A felhőalapú verzió (Mac Finderben) gyakran tartalmaz hibákat/problémákat a szinkronizálás során, még biztonságos hálózatokon is.

8. pCloud (A legjobb életre szóló tárolás beépített médialejátszóval)

via pCloud

A pCloud egy biztonságos felhőalapú tartalom- és tudáskezelő rendszer, amelynek célja a dokumentumkezelés egyszerűsítése, az egyedi üzleti folyamatok támogatása, valamint a zökkenőmentes belső és külső együttműködés lehetővé tétele. Natív e-aláírásokkal, részletes hozzáférési jogosultságokkal és tartalomkezeléssel egy teljes tartalomkezelő központot hoz létre.

A platform lehetővé teszi a korábbi fájlverziók és a törölt tartalmak helyreállítását akár 365 napos kiterjesztett fájlelőzményekkel. Beépített médialejátszóval is rendelkezésre áll, amelynek segítségével audio- vagy videofájlokat közvetlenül a felhőalapú tárhelyről megtekinthet és lejátszhat.

A pCloud legjobb funkciói

Szervezze fájljait és mappáit strukturált hierarchiákba, részletes jogosultsági beállításokkal minden csapattag vagy külső partner számára.

Csatlakoztassa felhőalapú tárhelyét virtuális meghajtóként a pCloud Drive segítségével, hogy helyi lemezterület használata nélkül dolgozhasson.

Testreszabhatja a fájlmegosztást márkás letöltési linkekkel, logókkal és üzenetekkel, hogy ügyfelei kifogástalan élményben részesüljenek.

A beépített intelligens rendezés segítségével gyorsan szűrheti a tárolt tartalmakat dokumentumok, képek, hangfájlok, videók és archívumok szerint.

A pCloud korlátai

Nincs lejátszási sebesség opció (pl. 1,25x, 1,75x) a natív videolejátszójában, különösen mobil eszközökön.

A katonai szintű titkosítás (pCloud Crypto) további díjat igényel; alapértelmezés szerint csak a szerver oldali titkosítás szerepel a csomagban.

pCloud árak

Ultra 10 TB: 19,99 USD/hó felhasználónként

Premium Plus 2 TB: 9,99 USD/hó felhasználónként

Premium 500 GB: 4,99 USD/hó felhasználónként

pCloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a pCloud-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A pCloud életre szóló előfizetéssel és pCloud Drive-val rendelkezik, amely helyi tárhelyet, erős biztonsági funkciókat, például kliensoldali titkosítást, robusztus fájlmegosztási és média lejátszási képességeket, felhasználóbarát felületű, platformok közötti kompatibilitást, fájlverziókezelést és automatikus biztonsági mentéseket kínál, beleértve a közösségi média integrációját is.

A pCloud életre szóló előfizetéssel és pCloud Drive-val rendelkezik, amely helyi tárhelyet, erős biztonsági funkciókat, például kliensoldali titkosítást, robusztus fájlmegosztási és média lejátszási képességeket, felhasználóbarát felületű, platformok közötti kompatibilitást, fájlverziókezelést és automatikus biztonsági mentéseket kínál, beleértve a közösségi média integrációját is.

9. Sync. com (A legjobb a biztonságos csapatmegosztáshoz, részletes jogosultságokkal)

A Sync egy felhőalapú együttműködési eszköz, amely központosítja a fájlmegosztást a belső és külső felhasználók között, részletes jogosultságokkal, fájl linkek biztonságával és márkás ügyfélportálokkal.

A valós idejű biztonsági mentés, a fájlverziók helyreállítása és az asztali integráció biztosítja, hogy a csapatok működőképesek és védettek maradjanak, még ransomware-támadás vagy véletlen adatvesztés esetén is. A fájlok azonnal helyreállíthatók, korábbi verziókra visszaállíthatók vagy hosszú távra archiválhatók, anélkül, hogy a felhasználó oldalán adatvesztés történne.

Ráadásul zökkenőmentesen működik asztali és mobil eszközökön, és integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Office.

A Sync.com legjobb funkciói

Szabályozza a hozzáférést szerepkörökön alapuló jogosultságokkal, távoli törléssel, jelszóvédelemmel és a fájlok lejárati dátumával.

Ossza meg fájljait egy márkás ügyfélportálon, logó megjelenítéssel, egyedi üzenetekkel és teljes körű elemzésekkel.

Szabadítson fel helyet a helyi tárhelyen az igény szerinti fájlhozzáféréssel a Sync CloudFiles for Windows és macOS segítségével.

A csapatok bevonása és kezelése egy adminisztrátori irányítópulton keresztül, 2FA-val, használatkövetéssel és központosított számlázással.

A Sync.com korlátai

Míg a Sync.com támogatja a Windows és a Mac rendszereket, a Linux felhasználók csak a webes verziót használhatják, amely nem rendelkezik teljes funkcionalitással.

Korlátozott személyre szabási lehetőségek az ikonok vagy az alkalmazás felületének színei tekintetében

Sync.com árak

Személyes: 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Csapatok: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Egyéni: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Teams Unlimited: 18 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sync.com értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Sync.com-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy Capterra-értékelő:

Az egyetlen jelentős hátrány, amellyel találkoztam, hogy nincs Linux-alapú alkalmazásuk (Windows és Mac rendszereket támogatnak). Linuxon is használhatja a webböngészőt a sync.com eléréséhez, de ez nem teljesen ugyanaz, mint egy natív alkalmazás. Ennek ellenére ez még mindig egy remek megoldás.

Az egyetlen jelentős hátrány, amellyel találkoztam, hogy nincs Linux-alapú alkalmazásuk (Windows és Mac rendszereket támogatnak). Linuxon is használhatja a webböngészőt a sync.com eléréséhez, de ez nem teljesen ugyanaz, mint egy natív alkalmazás. Ennek ellenére ez még mindig egy remek megoldás.

10. Cryptee (A legjobb magán dokumentumok és fotók tárolásához)

via Cryptee

A Cryptee teljes mértékben titkosított az Ön oldalán, ami azt jelenti, hogy csak Ön férhet hozzá az adataihoz, a Cryptee nem.

Intuitív felülete támogatja a rich text szerkesztést, a markdownot, a LaTeXet és még a titkosított PDF-ek kezelését is, így alkalmas mind hétköznapi felhasználók, mind szakemberek számára. Ráadásul a platform nyílt forráskódú jellege biztosítja az átláthatóságot, lehetővé téve a felhasználók számára a biztonsági intézkedések ellenőrzését.

A Cryptee legjobb funkciói

Hozzon létre névtelen fiókokat csak felhasználónévvel, így nincs szükség személyes adatok megadására.

Védje az érzékeny tartalmakat fantom mappákkal, így a fájlok rejtve maradnak a kíváncsi szemek elől.

Kezeljen korlátlan tárhelyet dokumentumok, jegyzetek és médiafájlok számára anélkül, hogy aggódnia kellene az adatvédelem miatt.

A Cryptee korlátai

A csapat tagjai nem szerkeszthetik egyszerre a dokumentumokat.

Nincs lehetőség különböző jogosultsági szintekkel rendelkező mappák megosztására vagy kezelhető csapatkörnyezetekben való együttműködésre.

Cryptee árak

100 MB: Ingyenes

10 GB: 3 USD/hó felhasználónként

400 GB: 9 USD/hó felhasználónként

2000 GB: 27 USD/hó felhasználónként

Cryptee értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cryptee-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint :

A Cryptee egy adatvédelemre fókuszáló, végpontok közötti titkosítású jegyzetelő alkalmazás, amelynek székhelye Észtországban található. Biztonságos fájltárolást, offline funkcionalitást és több eszköz közötti szinkronizálást kínál. Noha nem teljesen nyílt forráskódú és nem rendelkezik globális keresési funkcióval, egyszerűen használható és ideális azok számára, akik prioritásként kezelik az adatvédelmet és a biztonságot. Az alkalmazás különböző fájltípusokat támogat és hasznos funkciókat kínál, mint például a dokumentumok címkézése és összekapcsolása. A fő hátránya, hogy ha elveszíti a titkosítási kulcsát, a fájlok helyrehozhatatlanul elvesznek.

A Cryptee egy adatvédelemre fókuszáló, végpontok közötti titkosítású jegyzetelő alkalmazás, amelynek székhelye Észtországban található. Biztonságos fájltárolást, offline funkcionalitást és több eszköz közötti szinkronizálást kínál. Noha nem teljesen nyílt forráskódú és nem rendelkezik globális keresési funkcióval, egyszerűen használható és ideális azok számára, akik prioritásként kezelik az adatvédelmet és a biztonságot. Az alkalmazás különböző fájltípusokat támogat és hasznos funkciókat kínál, mint például a dokumentumok címkézése és összekapcsolása. A fő hátránya, hogy ha elveszíti a titkosítási kulcsát, a fájlok helyrehozhatatlanul elvesznek.

Gyakran ismételt kérdések

1. A Proton Drive olyan jó, mint a Google Drive?

A Proton Drive a magánélet védelmére és a biztonságra összpontosít, és végpontok közötti titkosítást kínál minden fájlhoz. A Google Drive több együttműködési eszközt, integrációt és nagyobb ingyenes tárhelyet kínál, de nem biztosít végpontok közötti titkosítást, és reklámozási vagy elemzési célokra elemezheti az adatait. A Proton Drive ideális a magánélet védelméhez, míg a Google Drive jobb a termelékenység és az együttműködés szempontjából.

2. A Proton Drive jobb, mint a Dropbox?

A Proton Drive alapértelmezés szerint végpontok közötti titkosítást kínál, ami kiváló választás a magánélet védelmére törekvő felhasználók számára. A Dropbox felhasználóbarát felületéről, együttműködési funkcióiról és harmadik féltől származó integrációiról ismert, de alapértelmezés szerint nem kínál végpontok közötti titkosítást. A Proton Drive a magánélet védelme szempontjából a legjobb, míg a Dropbox az együttműködés és az integráció terén nyújt kiemelkedő teljesítményt.

3. Mi biztonságosabb a ProtonMailnél?

A ProtonMail az egyik legbiztonságosabb e-mail szolgáltatás, végpontok közötti titkosítással és erős adatvédelmi védelemmel. Egyéb biztonságos alternatívák közé tartozik a Tutanota (nyílt forráskódú és titkosított), a Mailfence (titkosítás és digitális aláírások) és a StartMail (adatvédelemre fókuszált, nyomon követés nélkül). A legbiztonságosabb opció az Ön egyedi igényeitől függ, de a ProtonMail és a Tutanota egyaránt nagy elismertségnek örvend.

4. Mi a különbség a Proton Drive és a pCloud között?

A Proton Drive alapértelmezés szerint végpontok közötti titkosítást biztosít, székhelye Svájcban található, és a magánélet védelmére és a biztonságra összpontosít. A szintén Svájcban található pCloud több funkciót kínál, például média lejátszást és fájlmegosztást, valamint több tárolási lehetőséget. A pCloudban azonban a teljes titkosítás csak fizetős kiegészítőként (pCloud Crypto) érhető el, és nem minden fájl titkosítva van alapértelmezés szerint.