Kipróbáltuk a 10 legjobb AI eszközt a tudásmenedzsmenthez 2025-ben

Számos mesterséges intelligencia (AI) eszköz áll rendelkezésre a tudásmenedzsmenthez, és a lista folyamatosan bővül. Ezek az AI eszközök segíthetnek az adatok szervezésében és a csapat termelékenységének növelésében, de a rossz eszköz valójában hátráltathatja az előrehaladást.

Hogyan találja meg a tökéletes megoldást?

Ebben az útmutatóban pontosan megosztjuk Önnel, hogy mire kell figyelnie az új AI-eszköz kiválasztásakor a tudásmenedzsmenthez, és bemutatjuk néhány kedvenc szoftvereszközünket is ebben a területen. ?️

Minden típusú tudásmenedzsment szoftvereszköznek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Minden attól függ, hogy mit keres. Egyes csapatoknak szigorú jogosultsági szintekkel és megfelelőségi követelményekkel rendelkező, vállalati szintű eszközre van szükségük, míg másoknak egyszerűen csak egy digitális otthont kell találniuk az összes vállalati információjuknak. ?

A különböző AI-alapú tudásmenedzsment eszközök összehasonlításakor a következőket érdemes figyelembe venni:

Funkcionalitás : A platform rendelkezik-e az összes szükséges funkcióval? Többet is kínál?

Együttműködés: Az együttműködési funkciók intuitívak és könnyen használhatók? Könnyen megoszthatja a dokumentumokat másokkal?

Mesterséges intelligencia: A generatív AI hasznosabbá teszi az eszközt, vagy inkább akadályozza annak működését?

Könnyű használat: A szerszám felhasználóbarát? Könnyen betaníthatja rá a csapat tagjait? Önkiszolgáló?

Hírnév: Az eszköznek jó hírneve van? Új szereplő a piacon?

Megfelelés: Ez az eszköz megfelel a személyzet és az ügyfelek adatainak kezelésére vonatkozó követelményeknek?

Árak: Van ingyenes csomag? Az eszköz méretarányosan megfizethető?

Mint minden szoftvereszköz esetében, összpontosítson arra, ami Önnek a legfontosabb – az egyéb kulcsfontosságú funkciók és előnyök csak bónuszok. Használja útmutatónkat, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő tudásbázis-szoftvereszközt.

A 10 legjobb AI tudásmenedzsment szoftver

Ebben az útmutatóban a rendelkezésre álló tudásmenedzsment eszközök listáját a legfontosabb ajánlásainkra szűkítettük, így időt takaríthat meg és gyorsabban elkezdheti tesztelni őket.

Íme a legjobb AI-alapú tudásmenedzsment eszközök közül válogatott listánk.

1. ClickUp – A legjobb átfogó AI eszköz a tudásmenedzsmenthez

Próbálja ki a ClickUp Docs-ot Készítsen, osszon meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a ClickUp Docs segítségével, amely az összes csapat tudás és információ központja.

A ClickUp egy hatékony, felhőalapú tudásmenedzsment eszköz és projektmenedzsment platform, amely bármilyen méretű csapatnak és bármilyen szakterületen működik. A termelékenységet és az együttműködést szem előtt tartva tervezett számos eszközzel a ClickUp kiváló megoldás minden olyan vállalat számára, amely szervezetté szeretne válni (és maradni). ✔️

Azok számára, akik belső tudásbázisokat és wikiket szeretnének létrehozni, a ClickUp Docs a legjobb eszköz a tartalomkezeléshez. A csapat tagjai egyedül is létrehozhatnak dokumentumokat, közösen dolgozhatnak rajtuk, és megoszthatják az információkat másokkal, hogy egy központi adattárat hozzanak létre.

Használja a ClickUp tudásbázis-sablonját a gyors kezdéshez. Gyűjtse össze az összes vállalati információt, és hozzon létre egy kereshető wikit a szabályzatok és információk számára.

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a sablont, hogy létrehozzon egy keretrendszert a csapata számára egy digitális információs könyvtár szervezéséhez.

A legújabb frissítéseknek köszönhetően a felhasználók mostantól teljes mértékben kihasználhatják a ClickUp Brain előnyeit a platformon, beleértve a tudásmenedzsment folyamatot is.

Használja a ClickUp AI-t, hogy segítsen megírni és összefoglalni a vállalati wiki tartalmát, jegyzeteket cselekvésre késztető teendőlistákká alakítani, és ötleteket generálni a belső dokumentumokban való felhasználásra.

A ClickUp azonban nem csak a tudásmenedzsmenthez ideális. Projektmenedzsmenthez is tökéletesen alkalmas. A csapatok a ClickUp robusztus projekt- és feladatkezelési funkcióit felhasználva tervezhetik meg a projekteket, figyelemmel kísérhetik a változásokat, és a kezdetektől a végéig szervezetten dolgozhatnak.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp olyan sok funkcióval és testreszabási lehetőséggel rendelkezik, hogy eltarthat egy ideig, amíg tökéletesen beállítja az Ön igényeinek megfelelően.

A ClickUp AI csak a fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, tagonként 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Bit. ai – A legjobb együttműködésen alapuló dokumentumkezeléshez

A Bit. ai egy AI-alapú wiki és tudásmenedzsment rendszer, amelyet egyének és csapatok számára terveztek. Ezzel a szoftverrel a csapatok szervezhetik és közösen dolgozhatnak olyan tartalmakon, mint tudásbázisok, wikik, képzési útmutatók és ügyfélportálok, és integrációk segítségével tovább bővíthetik ezeket a funkciókat. ?

A Bit.ai legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal és a meghívott vendégekkel.

Használja az AI Genius-t a tartalomírás egyszerűsítéséhez és a termelékenység növeléséhez a gépi tanulás erejével.

Ossza meg fájljait zökkenőmentesen megosztható linkekkel, weboldalakba ágyazott linkekkel és nyomon követhető linkekkel.

A Bit.ai korlátai

Egyes felhasználók számára a betűtípus-testreszabási lehetőségek korlátozottabbnak tűnhetnek, mint más tartalomkészítő eszközök esetében.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói élmény javulna egy jobb felhasználói felülettel.

Bit. ai árak

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Bit. ai értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: n/a

3. OneBar – A legjobb AI eszköz a kérdések és válaszok kezeléséhez

via OneBar

Az OneBar egy speciális tudásmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy összes adatukat és információjukat összegyűjtsék és egy könnyen kezelhető helyen tárolják. A platform kérdések és válaszok formájában működik. A felhasználók megkérhetik az AI botot, hogy keressen válaszokat, amelyekhez a csapat tagjai saját tudásukkal és tapasztalatukkal is hozzájárulhatnak.

A OneBar legjobb funkciói

Ossza meg a gyakran feltett kérdéseket (GYIK) és azok válaszait

Ösztönözze a csapat tagjait, hogy járuljanak hozzá a válaszokhoz.

A releváns adatok szemantikus keresésével relevánsabb tartalmakat hozhat felszínre.

A OneBar korlátai

Az OneBar a Slack alkalmazással való használatra lett tervezve, ezért azok a felhasználók, akik nem használják ezt az alkalmazást, nem biztos, hogy a lehető legjobban kihasználják a befektetésüket.

A OneBar-ral kapcsolatban korlátozott számú online vélemény található, összehasonlítva néhány versenytársával.

OneBar árak

Ingyenes

Startup : 200 USD/hó, maximum 200 felhasználó számára

Növekedés: 400 USD/hó, maximum 1000 felhasználó számára

OneBar értékelések és vélemények

G2: n/a

Capterra: n/a

4. Confluence – A legjobb csapatmunka és tudásmegosztáshoz

via Confluence

A Confluence egy belső tudásmenedzsment megoldás és projektdokumentációs eszköz, amelyet az Atlassian csapata fejlesztett ki. A Confluence segítségével a csapatok egy központi forrásban gyűjthetik össze a szervezet tudását. Az eszköz AI funkciói javítják az írás, a jegyzetelés és a keresés funkciókat. ?

A Confluence legjobb funkciói

Tervezzen projekteket és tartson közös brainstormingot, majd használja az AI-t jegyzetek írásához.

Dolgozzon együtt a csapattagokkal beépített megjegyzésekkel és valós idejű szerkesztéssel.

Rendezze tartalmát dedikált munkaterületeken, AI-alapú keresővel.

A Confluence korlátai

Egyes felhasználók szerint a keresési funkciók javításra szorulnak.

Egyes felhasználók szerint zavaró lehet a különböző oldalak engedélyszintjeinek megváltoztatása.

Confluence árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6,05 USD/hó felhasználónként

Prémium: 11,55 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)

5. Process Street – A legjobb üzleti folyamatok kezeléséhez

via Process Street

A Process Street egy folyamatkezelő és AI-alapú tudásmenedzsment rendszer, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyeknek a megfelelőségre és a minőség-ellenőrzésre kell összpontosítaniuk. A platformot a átláthatóság és a folyamatkezelés érdekében tervezték, és AI-t használ, hogy segítse a csapatokat a megfelelőség fenntartásában. ?

A Process Street legjobb funkciói

Használja a dokumentumszerkesztőt a szabványos működési eljárások (SOP-k) rögzítéséhez, szervezéséhez és megosztásához.

Állítsa be a jogosultsági szinteket, és döntse el, ki férhet hozzá mely tartalmakhoz.

Figyelje a dokumentumokban bekövetkező változásokat a átláthatóság és a hozzáférés-ellenőrzés fenntartása érdekében.

A Process Street korlátai

Az árak egyes felhasználók, különösen kisvállalkozások vagy új ügynökségek számára túl magasak lehetnek.

Egyes felhasználók zavarosnak találják a munkafolyamatok és a tartalom szervezését.

Process Street árak

Startup : 100 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Előny: 415 USD/hó áron elérhető, a felhasználók számától függően

Vállalati: 1660 USD/hó áron, testreszabott felhasználói számmal

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

6. Tettra – A legjobb belső tudásbázis létrehozásához

via Tettra

A Tettra egy AI-alapú tudásmegosztó szoftver, amelynek célja, hogy felgyorsítsa az új munkatársak beilleszkedését és tájékoztassa a csapat tagjait. A csapatok ezt a tudásmenedzsment eszközt használhatják a releváns információk tárolására és rendszerezésére, hogy azok a megfelelő pillanatban felbukkanjanak. ?

A Tettra legjobb funkciói

Hozzon létre új tartalmat, vagy használja a Google Drive vagy a Notion meglévő tartalmát a belső tudásbázis létrehozásához.

A Slack vagy a Tettra alkalmazáson belül azonnal válaszolhat a csapattagok kérdéseire.

Azonosítsa a tudásbeli hiányosságokat, és működjön együtt a frissítésekben, hogy a tartalom releváns maradjon.

A Tettra korlátai

Egyes felhasználók több szöveg- és tartalomszerkesztő funkciót szeretnének, például további betűtípusokat és színeket.

A felhasználók szerint egy tartalmat nem lehet két helyen felsorolni anélkül, hogy másolatot készítenének róla, ami felesleges duplikációt eredményez.

Tettra árak

Alap: 4 USD/hó felhasználónként

Ár: 8 USD/hó felhasználónként

Profi: 12 USD/hó felhasználónként

Tettra értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (5+ értékelés)

7. Document360 – A legjobb ügyfélkapcsolati tudásmenedzsmenthez

via Document360

A Document360 egy tudásmenedzsmenthez használt AI eszköz, amelyet mind belső csapatok, mind ügyfélszolgálat számára terveztek. A csapatok a platform segítségével tudásbázisokat, kézikönyveket, SOP-kat vagy wikiket hozhatnak létre, amelyek egy helyen tárolják a tartalmakat, és megkönnyítik a tudás és a tanulás menedzsmentjét. ?

A Document360 legjobb funkciói

Hozzon létre nyilvános vagy privát tudásbázist egyedi kezdőlappal.

Hozzon létre egy üzleti szótárat, amelyben egy helyen definiálhatja a leggyakrabban használt kifejezéseket.

Részletes elemzéseket tekinthet meg arról, hogy tartalmát hogyan tekintik meg és használják.

A Document360 korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha lehetőség lenne a lapok alapértelmezett konfigurációjának megváltoztatására.

Egyes felhasználók szerint az elemzések alapértelmezés szerint csak az elmúlt 30 napra érhetők el.

Document360 árak

Ingyenes

Standard: 149 USD/hó, legfeljebb három felhasználó számára

Professzionális: 299 USD/hó, legfeljebb öt felhasználó számára

Üzleti: 399 USD/hó legfeljebb öt felhasználó számára

Vállalati: 599 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

8. Scribe – A legjobb AI eszköz információk kinyeréséhez

via Scribe

A Scribe segítségével a csapatok bármilyen tartalomból lépésről lépésre útmutatót készíthetnek. Ehhez csak be kell kapcsolnia a kiterjesztést, és végig kell mennie a folyamaton – ezután az AI segítségével folyamatot alakít ki belőle. Ez hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek wiki-t vagy belső tudásbázist szeretnének létrehozni, SOP-kat vagy képzési dokumentumokat szeretnének készíteni, vagy bevezető folyamatot szeretnének kidolgozni.

A Scribe legjobb funkciói

Használja az AI erejét, hogy a manuális folyamatot ismétlődő útmutatóvá alakítsa.

Szerkessze a lépésről lépésre bemutató útmutatót képernyőképekkel, megjegyzésekkel és a vállalat arculatával.

Ágyazza be az útmutatókat a vállalati tudásbázisba, vagy ossza meg őket egy linkkel.

A Scribe korlátai

A már nem szükséges tartalmak eltávolítása lépésről lépésre történik, ami frusztráló lehet.

Egyes felhasználók több szövegformázási lehetőséget szeretnének, hogy testreszabhassák útmutatóikat.

Scribe árak

Ingyenes

Personal Pro: 23 USD/hó felhasználónként

Team Pro: 12 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Írjon értékeléseket és véleményeket

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (5+ értékelés)

9. Kapacitás – A legjobb a támogatási és ügyfélszolgálati feladatok automatizálásához

via Capacity

A Capacity egy AI-alapú platform, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik szeretnék az információkat rendezett és könnyen hozzáférhető formában tárolni – legyen szó belső csapattagokról vagy ügyfelekről. A Capacity tudásbázis funkciója intelligens AI-integrációkat tartalmaz, amelyek zökkenőmentessé teszik a létrehozást, frissítést és navigálást.

A Capacity legjobb funkciói

Rendezze a tudást mappákba, párbeszédekbe és cserékbe

Állítsa be a felhasználói jogosultságokat szerepkör, osztály, helyszín és egyéb szempontok szerint.

A beépített keresőfunkcióval gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat.

Kapacitáskorlátozások

Egyes felhasználók több lehetőséget szeretnének a jelentések készítéséhez.

A csapat tagjai megszokják az új rendszert, ezért lehet, hogy egy kis tanulási folyamatra lesz szükség.

Kapacitásalapú árazás

Növekedés: 49 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kapacitásértékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

10. Notion – A legjobb all-in-one munkaterületi együttműködéshez

via Notion

A Notion egy népszerű tudásmenedzsment eszköz, amely most már AI funkcióval is rendelkezik. Azok a csapatok, amelyek a Notiont használják adatbázisok, belső wikik és tudásbázisok létrehozására, mostantól az AI írási eszközt és a beépített funkciókat is felhasználhatják a termelékenység növelése és a folyamatok racionalizálása érdekében. ?

A Notion legjobb funkciói

Készítsen és testreszabjon egy belső tudásbázist oldalakkal és adatbázisokkal.

A táblázatok automatikus kitöltésével alakítsa a nyers adatokat bemutatható formába.

Tegyen fel kérdést a beépített AI-nak, hogy releváns tartalmakat találjon, és ossza meg a tudást a munkaterületén belül.

A Notion korlátai

Egyes felhasználók szerint a munkafolyamat-automatizálás kiváltói jelenleg korlátozottabbak, mint más tudásmenedzsment eszközök esetében.

Nem lehet felhasználói jogosultságokat konfigurálni az adatkészletekhez, ami hatással lehet arra, hogy egyes felhasználók hogyan szervezik adataikat a vállalati wikiben.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A Notion AI bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 8 dollárért.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Találja meg a vállalatának legmegfelelőbb eszközt a tudásmenedzsment igényeinek kielégítésére

Azok a csapatok, amelyek vállalati wikit vagy belső tudásbázist szeretnének létrehozni, számos megfelelő, AI-alapú eszköz közül választhatnak, amelyek regisztráció után azonnal használatba vehetők. Ez az útmutató segít eligazodni a kínálatban, és megtalálni a csapatának legmegfelelőbb tudásmenedzsment szoftvert.

Ha olyan platformra van szüksége, amely túlmutat a dokumentumkezelésen, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. All-in-one platformunk minden szükséges funkcióval rendelkezik a projektek kezeléséhez, a feladatok kiosztásához, a CRM karbantartásához és a tudásbázisok létrehozásához – mindezt mesterséges intelligencia támogatásával.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást, és meglátja, milyen egyszerű egy helyen összegyűjteni az összes tudását. ✨