A 10 legjobb Process Street alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Nehéz feladat a munkafolyamatok konzisztenciájának fenntartása és a változásokhoz való alkalmazkodás.

Amikor a folyamatok megváltoznak vagy új eszközök kerülnek bevezetésre, nehézséget jelent biztosítani, hogy minden továbbra is következetesen működjön. Annak biztosítása, hogy minden csapat ugyanúgy dolgozzon, különösen átmeneti időszakokban vagy frissítések során, sok beszélgetést, alapos dokumentációt, képzést és felkészítést igényel.

Ez egy kicsit olyan, mint egy ház átalakítása úgy, hogy minden szoba működőképes maradjon, és közben a mindennapi rutin ne zavarodjon meg – időigényes és gondos tervezést igényel.

A Process Street hatékonyságáról ismert a folyamatkezelési tevékenységek egyszerűsítésében, különösen a közelmúltban megerősített automatizálási funkciójával. Ha azonban más alternatívákat keres a Process Street helyett, akkor jó helyen jár. ?

Akkor vágjunk is bele!

Mit kell keresnie a Process Street alternatíváiban?

A folyamatkezelő szoftver kiválasztásakor figyeljen a következő funkciókra:

Vizuális és rugalmas munkafolyamat-készítő : Győződjön meg arról, hogy a kész funkciók segítségével saját igényei szerint testreszabhatja a rendszert.

Intuitív felhasználói felület alacsony kódszükségletű funkciókkal : elegendő kódszükséglet nélküli lehetőséget kell tudnia kihasználni a munkafolyamatok hatékony áramlásának, modellezésének és figyelemmel kísérésének érdekében.

Felhasználóbarát : Győződjön meg arról, hogy a felület Ön vagy csapata számára könnyen használható.

Integráció : Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen összekapcsolható más eszközökkel a maximális hatékonyság érdekében.

Együttműködés: Ellenőrizze, hogy az együttműködési funkciók, például a megbeszélések, csevegések és megjegyzések elérhetők-e.

A 10 legjobb Process Street alternatíva 2024-ben

1. ClickUp

Használja a ClickUp alkalmazást projektjeinek hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

A ClickUp egy all-in-one folyamatkezelő szoftver, amely segít egyszerűsíteni és automatizálni az összes üzleti munkafolyamatot. Tudta, hogy a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál ingyenesen, amelyek közül legalább tíz szerepel a Free Forever árazási tervben?

Használja a ClickUp AI-t a munkafolyamatok automatizálásához. Írjon be egy jó parancsot, és nézze meg, hogyan hoz létre kreatív ötleteket. Az AI eszköz a dokumentum tartalmából is létrehozhat feladatokat, és összefoglalhatja a feladatait.

A ClickUp Task az Ön ideális feladatkezelő szoftvere, amikor új feladatot kell elvégezni. Több mint 35 teljesen testreszabható sablon segítségével szervezhet, tervezhet, emlékeztetőket állíthat be és együttműködhet másokkal.

Automatizálja ismétlődő manuális feladatait a ClickUp Automation segítségével, és csökkentse a lehetséges hibák számát.

Automatizálja a SOP-ok végrehajtását csapattagjai számára – rendeljen hozzá feladatokat, tegyen közzé megjegyzéseket, módosítsa az állapotokat és még sok mást egyetlen folyamatkezelő eszközzel és több száz lehetőség segítségével.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a ClickUp-ban az Ön által választott kiváltó események és feltételek alapján aktiválódnak.

A ClickUp legjobb funkciói:

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

ClickUp AI : Ötleteket generál és gyorsabban elvégzi a feladatokat. Az AI segítségével munkája eredményesebb és gyorsabb lesz, különösen az ötletek brainstorming funkcióival.

ClickUp Whiteboard : Dolgozzon együtt csapatával ezen a digitális vásznon, hogy ötleteket gyűjtsön és projekteket tervezzen. Hagyjon megjegyzéseket a dokumentumokon, osszon ki feladatokat és emeljen ki személyeket.

ClickUp munkafolyamat-építője: Testreszabhatja munkafolyamatait. Meghatározhatja a feladatok állapotát és hozzáadhat egyéni mezőket a feladatokhoz. Az egyéni automatizálás-építő segít egyszerűsíteni munkafolyamatait.

Hozzon létre okosabb űrlapokat a ClickUp-ban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

ClickUp Forms: Hozzon létre testreszabott űrlapokat, hogy konkrét információkat gyűjtsön csapattagjaitól, ügyfeleitől vagy érdekelt felektől. Testreszabhat és gyűjthet különböző típusú adatokat, például visszajelzéseket, projektkövetelményeket, feladatfrissítéseket vagy bármely más, a munkafolyamatához kapcsolódó részletet feltételes logika segítségével.

A ClickUp korlátai:

A ClickUp (még) nem biztos, hogy minden mobiltelefonon gyorsan működik.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és minősítések:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3000+ értékelés)

2. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow egy menedzsment szoftver, amely kifejezetten automatizálási képességeiről ismert. Végezzen mélyreható elemzéseket minden egyes munkafolyamatában, és szerezzen fontos betekintést a folyamatmutatókba és az egyéni jelentésekbe.

A Kissflow-n még a legfejlettebb munkafolyamatok létrehozásához is alig vagy egyáltalán nincs szükség programozási tapasztalatra. Azonban előfordulhat, hogy technikai jártasságra lesz szüksége ahhoz, hogy megtanulja kezelni néhány fejlett funkciót.

A Kissflow legjobb funkciói:

Feltételes logika : Hozzon létre szabályokat, amelyek különböző folyamatokat és feladatokat indítanak el.

Rugalmas együttműködési jogosultságok : szabályozza, hogy ki indíthat el egy folyamatot, és hogy a felhasználók mely adatokat láthatják vagy szerkeszthetik az egyes lépésekben.

Integrációk : Több mint harminc menedzsment eszköz zökkenőmentes integrációja, így minden, amire a munkához szüksége van, kéznél van.

Űrlapkészítő : Tervezzen és automatizáljon űrlapokat egy intuitív drag-and-drop eszközzel.

Munkafolyamat-tervező: Hozzon létre tökéletes műveletsorokat párhuzamos ágakkal, feltételes lépésekkel és hasonlókkal.

A Kissflow korlátai:

A szoftver túl sok hibát tartalmaz, amelyek lassíthatják a munkáját és csökkenthetik a termelékenységét.

Az alapcsomag drága, és a kisvállalkozásoknak lehet, hogy nem engedhetik meg maguknak.

Kissflow árak:

Alap: 1500 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és minősítések:

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (39 értékelés)

3. Monday

via Monday

A Monday egy másik hatékony folyamatkezelő eszköz a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. A kezelőfelületének köszönhetően könnyen delegálhat feladatok, nyomon követheti az előrehaladást és integrálhat eszközöket.

A Monday egyszerűsíti a csapat tagjai közötti együttműködést, különösen azokkal a funkcióival, amelyek színes állapotjelzéseket használnak a vizuális kommunikáció elősegítésére. A barátságos felhasználói felület és a feladatok automatizálása miatt a Monday méltó alternatívája a Process Streetnek.

A Monday legjobb funkciói:

Műszerfal : Itt figyelemmel kísérheti a feladatok előrehaladását. Ez kulcsfontosságú a jól megalapozott döntések meghozatalához a munkafolyamatok beállításakor.

Integrációk : Integrálható több mint 200 termelékenységi és üzleti folyamatkezelő eszközzel.

Automatizálás : Üzenetek ütemezése, e-mailek automatizálása és találkozók egyszerű beállítása. Emellett valós idejű frissítéseket is kap, amint az egyes feladatok befejeződnek.

Workdocs: Egyszerűsítse az együttműködést, az ötletek megvalósítását és a munkafolyamatokat.

Hétfői korlátozások:

A mobilalkalmazás nem működik; csak a weben keresztül érhető el.

Hétfői árak:

Ingyenes

Alap: 8 dollár havonta felhasználónként

Standard: 10 USD/hó/felhasználó

Pro: 16 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hétfői értékelések és minősítések:

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

4. ProcessMaker

via ProcessMaker

A ProcessMaker egy teljes körű automatizálási eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek átfogó üzleti folyamatkezelő szoftverre (BPM) szorulnak.

Integrálja a valós idejű folyamatfigyelést, a folyamatirányítást vagy az adatok egységesítését, miközben együttműködik a csapat tagjaival.

A ProcessMaker kiválóan alkalmas folyamat-tárolók és folyamat-tervek testreszabására. Akár olyan dokumentumokat is létrehozhat, mint például jóváhagyásra szánt számlák, nyugták és szerződések. Ez a szoftver online és offline is működik.

A ProcessMaker legjobb funkciói:

Rugalmas testreszabás : Bármilyen stílusú dokumentumot létrehozhat. Teljesen testreszabható, hogy bármilyen módban megtervezhesse folyamatát. Ha nem programozó, az alacsony kódszükségletű és kódmentes opciók segítenek a kívánt testreszabásban. Ha rendelkezik programozási ismeretekkel, a fejlett testreszabás még nagyobb előnyökkel jár.

Folyamat- és feladatkezelés : A folyamatok áttekintése, elemzése és valós idejű figyelemmel kísérése egyszerűbbé válik.

Együttműködés: Egységesítse a dokumentumokhoz való hozzáférést, és aktiválja a folyamatirányítást az egyszerű együttműködés érdekében.

A ProcessMaker korlátai:

Kódolási követelmények: A szoftver megfelelő használatához bizonyos szintű technikai kódolási szakértelemre van szükség.

ProcessMaker árak:

Platform: 1475 dollár havonta

Előny: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

ProcessMaker értékelések és minősítések:

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (198 értékelés)

5. SweetProcess

via SweetProcess

A SweetProcess egy projektmenedzsment rendszer, amelyet a dokumentumok feldolgozásának, az eljárásoknak és a feladatoknak a racionalizálására terveztek. Használja a munkafolyamat-kezelés prioritásainak megerősítésére.

Az egyedülálló felület befolyásolja, hogyan hoz létre, együttműködik és finomít folyamatokat a csapatán belül. Megkönnyíti az üzleti folyamatok létrehozását, javítását, kezelését és szerkesztését a termelékenység növelése érdekében.

Talál egy új felhasználói útmutatót – egy praktikus kézikönyvet az új felhasználók számára, akik szeretnének eligazodni a platformon.

A SweetProcess legjobb funkciói:

Időkövetés : Osztjon feladatokat a csapatának, és automatikusan kövesse nyomon a tevékenységet és az időt a feladat megkezdésétől a befejezéséig.

Javaslat: Tegyen javaslatokat bármely tartalomra és feladatra vonatkozóan.

A SweetProcess korlátai:

Az integráció más eszközökkel minimális.

SweetProcess árak:

Alap: 99 dollár havonta

SweetProcess értékelés és minősítés:

G2: nincs elég értékelés

Capterra: nincs elegendő értékelés

6. Pipefy

via Pipefy

A Pipefy egy automatizálás-vezérelt folyamatkezelő szoftver, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a projektmunkát. A munkafolyamatok megjelenésének testreszabásában alig vagy egyáltalán nincsenek korlátai – kódolási ismeretek nélkül.

A projektmenedzsment automatizálása rendkívül hatékony, mivel percek alatt rendkívül összetett folyamatokat hozhat létre. Válasszon több száz előre elkészített munkafolyamat-sablon közül, hogy testreszabhassa munkáját, és nekiláthasson.

A Pipefy legjobb funkciói:

SLA-kezelés : A riasztási funkcióval szorosan nyomon követheti a határidőket. Az SLA segít eldönteni, hogy egy kártya mennyi ideig maradhat a munkafolyamat egy fázisában, vagy mennyi ideig haladhat végig a teljes folyamaton. Állítson be határidőt, vagy kövesse nyomon az egyes feladatok várható befejezési dátumát.

Fejlett automatizálás : automatikusan indítson el egy műveletet, ha egy előre meghatározott esemény vagy művelet végrehajtásra kerül.

Biztonságos adatbázis : Biztosítsa személyes vagy szervezete adatait, miközben automatizált és hatékony munkafolyamatokat épít ki.

Nincs szükség kódfejlesztésre : az új felhasználók a drag-and-drop eszközök segítségével automatizálhatják az üzleti folyamatokat.

Toborzáskezelés: kezelje az új alkalmazottak felvételét, beillesztését, kilépését és kéréseik nyomon követését.

A Pipefy korlátai:

Sok felhasználó panaszkodik a szoftver késéseire.

Pipefy árak:

Starter: Ingyenes

Üzleti: 20 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: 34 USD/hó/felhasználó

Pipefy értékelések és minősítések:

G2: 4,6/5 (216 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (304 értékelés)

7. Asana

via Asana

Az Asana egy hatékony folyamatkezelő eszköz, több mint 200 integrációval, amelynek segítségével könnyedén létrehozhat, kioszthat és megoszthat projekteket. Időmegtakarítás érdekében térképezze fel a csoportos projekteket, és rendeljen hozzájuk mérföldköveket, hogy a komplex munkafolyamatokat alfeladatokra bontsa.

Az Asana legjobb funkciói:

Multi-homing : A több projekthez tartozó feladatokra végzett minden frissítés minden projektben megjelenik.

Testreszabás : Rendkívül rugalmas, ha mezőket, szabályokat és űrlapokat szeretne testreszabni.

Hatékony nyomon követés és vizualizálás : Az Asana idővonal-nézete megkönnyíti a menetrendek, függőségek és határidők hatékony nyomon követését.

Asana Chat: Küldjön üzeneteket és kezdeményezzen beszélgetéseket a csapattagokkal a feladatokról vagy bármilyen észrevételről. Az Önnek küldött összes üzenet/beszélgetés megjelenik a beérkező üzenetek mappájában is.

Az Asana korlátai:

Sajnos nem lehet több csapattagot hozzárendelni ugyanahhoz a feladathoz. Az Asana csak egy személyt engedélyez feladatonként.

Az Asana nem követi nyomon az időt. Kevesebb figyelmet fordít a feladatok jelentésére.

Asana árak:

Alap: Örökre ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 24,99 USD/hó/felhasználó

Asana értékelések és minősítések:

G2: 4,5/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,4 /5 (12 000+ értékelés)

8. Alloy Automation

via Alloy Automation

Az Alloy Automation egy komplex adatfolyamatok kezelésére tervezett szoftver. Ha valós idejű, hozzáférésalapú integrációkat szeretne létrehozni csapatán belül, az Alloy segít biztosítani egy egyedi adatmodellt, amelynek segítségével vállalkozása zökkenőmentesen működhet.

Zökkenőmentesen működik a bonyolult munkafolyamatok létrehozásában, futtatásában és figyelemmel kísérésében. Ha magas szintű munkafolyamat-testreszabást preferál, az Alloy pontosan ezt teszi a folyamatokkal és integrációkkal.

Az Alloy Automation legjobb funkciói:

Magas szintű integráció: A szoftver több mint 220 integrációt támogat, amelyek segítségével nyers adatokat nyerhet ki több ezer támogatott API-ból.

Telepítési menedzser : egyetlen irányítópulton követheti nyomon az összes egyedi telepítést, és felhasználónként konfigurálhatja a verziókat.

White-labeling és testreszabhatóság: Testreszabhat mindent a márkája ízlésének megfelelően, és az Alloy modális felületét a márkája színeihez igazíthatja.

Az Alloy Automation korlátai:

Túl sok technikai részlet van, ami megnehezíti a specifikus integrációkat, ha nem vagy programozó.

Alloy Automation árak:

Ingyenes

Csapat: 50 dollár havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Alloy Automation értékelések és minősítések:

G2: 4,2/5 (23 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Nintex

via Nintex

A Nintex egy folyamatábrázoló és -kezelő eszköz, amely megkönnyíti a csapat munkafolyamatainak automatizálását. Segít komplex folyamatábrák, Visio-diagramok és eljárási dokumentumok létrehozásában.

A munkafolyamatok kezelésében fontos a folyamatok tulajdonjoga és az együttműködés, és a Nintex ehhez a megfelelő eszközöket kínálja. A szoftver visszajelzési eszközei szintén alkalmasak az együttműködés és a felelősségvállalás elősegítésére.

A Nintex legjobb funkciói:

Folyamatmodellezés : nagyobb rugalmasság a technikai csapat tagjai számára, akik komplex folyamatokat szeretnének dokumentálni BPMN segítségével.

Automatizálás : Néhány parancs segítségével percek alatt fejlett munkafolyamatokat hozhat létre. A feladatok automatikusan haladnak előre, még minimális programozási ismeretekkel is.

Dokumentumok létrehozása: Adatforrás integrálásával egyedi és előírásoknak megfelelő szerződéseket, megrendeléseket, esedékes számlákat és számos más dokumentumformátumot hozhat létre.

A Nintex korlátai:

A kisvállalkozások számára drágának bizonyulhat

Nintex árak:

Prémium: 50 000 USD/év

Pro: 25 000 dollár évente

Egyedi: Egyedi árazás

Nintex értékelések és minősítések:

G2: 4,2/5 (910 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (82 értékelés)

10. Trainual

via Trainual

A Trainual elsősorban képzési platform, nem pedig folyamatkezelő eszköz.

A Trainual segít megszervezni és lebonyolítani a képzéseket mind az új, mind a meglévő alkalmazottak számára. A platform különösen hatékony az új alkalmazottak gyors beilleszkedésének elősegítésében.

A képzések emlékezetes képek és videók formájában kerülnek bemutatásra, hogy a felhasználók figyelmét felkeltsék. Ez a megközelítés élvezetesebbé teszi a bevezetést és javítja a megtartást – a Trainual egyszerűsíti a képzési folyamatokat, így nincs szükség manuális vagy hagyományos módszerekre.

A Trainual legjobb funkciói:

A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentálják és központosítsák standard működési eljárásaikat (SOP) és folyamataikat. Hozzon létre egy tudásbázist , amelyhez a csapat tagjai hozzáférhetnek.

Mobil eszközök funkciója: Hozzáférés a képzésekhez mobil eszközökön

A Trainual korlátai:

Az árak kisvállalkozások számára nem feltétlenül kedvezőek.

A korábbi Trainuals-ok megkeresése és visszakeresése bonyolult lehet, hacsak nem emlékszik arra, hogy a képzés befejezése előtt „kedvencnek” jelölje őket.

Trainual árak:

Kisvállalkozások: 250 dollár havonta

Növekvő vállalkozás : 417 USD havonta

Korlátlan: Egyedi árazás

Trainual értékelés és minősítés:

G2: 4,7/5 (500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (428 értékelés)

A legjobb alternatíva a Process Streethez az üzleti automatizáláshoz

Vállalkozás vezetése során folyamatos kihívás annak kitalálása, hogyan lehet a technológiát felhasználni a dolgok javítására, miközben megmarad az emberi érintés. Mennyit automatizál, és mit tart emberi felügyelet alatt?

Rendkívül fontos ösztönözni az együttműködést, az új ötleteket és a fejlesztéseket, valamint lépést tartani az ügyfelek igényeivel. Ezek a hatékony és sikeres üzleti tevékenység jellemzői.

A Process Street alternatívái olyan folyamatkezelési funkciókat nyújtanak, amelyek segítenek nyomon követni a projekteket és megvalósítani azokat, miközben hatékonyabbá teszik a munkafolyamatokat.

Ha azonban még mindig nem biztos abban, melyik a legjobb Process Street alternatíva, a ClickUp-ot több ezer vállalkozás használja, amelyek ezzel a szoftverrel hoznak létre, kezelnek és racionalizálnak projekteket.

Regisztráljon még ma ingyenesen.