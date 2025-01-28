A 10 legjobb Scribe alternatíva és versenytárs 2025-ben

Akár új munkatársak számára készít bevezető útmutatót, akár elmagyarázza, hogyan jelentkezhet be egy ügyfél a platformjára, a használati útmutatók szó szerint életmentők.

Ez az, ahol a Scribe igazán kiemelkedik. A Scribe „követi Önt” a munka során, és lépésről lépésre elkészíti a folyamat dokumentációját, amelyet megoszthat kollégáival vagy ügyfeleivel.

A vizuális útmutatók és bemutatók létrehozása időt takaríthat meg, elkerülheti az ismétlődő kérdéseket és méretezheti a távoli csapatok folyamatait.

Vannak azonban más Scribe alternatívák is, amelyek ugyanolyan egyszerűen segítenek Önnek a használati útmutatók viszonylag könnyű rögzítésében, szerkesztésében és megosztásában.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk a Scribe alternatíváit, amelyeket figyelembe vehet a gyors útmutatók elkészítéséhez!

Mit kell keresnie egy Scribe alternatívában?

A Scribe alternatíváinak értékelésekor figyeljen a következő funkciókra:

Különböző platformokon használható – a Chrome-tól és a Microsoft Edge-től a Mac és Windows asztali alkalmazásokig

Videók és képek hozzáadása az útmutatóhoz

Hozzáférés a böngészőjéhez hozzáadható kiterjesztésekhez, amelyekkel kevesebb kattintással hozhat létre útmutatókat

Lépésről lépésre útmutatók automatikus létrehozása

Dokumentumok szerkesztése és testreszabása személyre szabott márkajelzéssel, például céglogóval, egyedi színekkel stb.

A folyamatdokumentumok azonnali megosztása e-mailben vagy a wiki vagy LMS rendszerbe ágyazva

A dokumentum PDF formátumban történő exportálása

Az AI kihasználása hasznos SOP-k, képzési kézikönyvek stb. létrehozásához bármilyen folyamat számára

A Scribe-nak is vannak korlátai – egyes felhasználók szerint a Scribe jelentéskészítő funkciói hibára hajlamosak. Emellett, amikor az útmutatókat PDF formátumban exportálja, a rádiógomb mérete nem mindig konzisztens.

Tehát, miközben értékeli a fenti funkciókat, tartsa szem előtt a Scribe korlátait, és válassza ki azt a szoftvert, amely jobban megfelel az egyéni igényeinek.

A 10 legjobb Scribe alternatíva 2024-ben

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Scribe alternatívára, amelyekkel gyorsan és hatékonyan hozhat létre lépésről lépésre haladó útmutatókat:

1. ClickUp

Készítsen útmutatót vagy SOP-t a ClickUp munkaterületének bármely pontjáról, és adjon hozzá beágyazott aloldalakat, táblázatokat és stílusbeállításokat a tökéletes struktúra létrehozásához.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvernek számít, de ennél többet kínál, és többféle felhasználási esethez is testreszabható. Például különböző szabványos működési eljárások (SOP-k) létrehozására is használható.

A ClickUp egy életképes SOP szoftver alternatíva a Scribe-hoz képest, két fő funkcióval.

A Clickup Clip funkciójával gyorsan létrehozhat képzési és SOP videókat:

Ossza meg videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után

Ossza meg a képernyőfelvételeket (amelyek tartalmazzák a képernyőt, az alkalmazás ablakát vagy a böngésző fülét), hogy rögzítse az összes szükséges információt, így nem veszik el a kontextusok.

Ezen felül elmentheti ezeket a felvételeket, és megoszthatja őket másokkal egy nyilvános link segítségével, amely közvetlenül a böngészőből lejátszható. A felvételéből feladatot is létrehozhat, leírást adhat hozzá, és a megfelelő csapattagoknak rendelheti hozzá azonnali intézkedés céljából.

A ClickUp Docs funkcióval értékorientált képzési vagy SOP anyagokat is készíthet az új alkalmazottak számára:

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket hozzon létre és összekapcsoljon, így zökkenőmentesen megvalósíthatja ötleteit a csapatával.

A ClickUp Doc segít Önnek teljes körű dokumentációt készíteni médiával, formázással és szerkezettel, hogy támogassa az Ön igényeit.

A dokumentumsablonok minden szükséges alapvető elemet tartalmaznak, így nem kell a nulláról kezdeni. Néhány példa az elemekre: egyéni állapotok, egyéni mezők, egyéni nézetek, projektmenedzsment stb.

Címkézhet vagy megemlíthet POC-kat, és létrehozhat beágyazott aloldalakat a képzési folyamatok és irányelvek részletes leírásához. Emellett verziókezelést is alkalmazhat statikus és dinamikus dokumentumok esetében.

A ClickUp Docs funkció kész SOP-sablonok és bevezetési sablonok tárházát kínálja :

Hozzon létre zökkenőmentes ügyfél-bevezetési élményt a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonjával

Íme egy példa a ClickUp HR SOP sablonjára:

A ClickUp HR SOP sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a HR-folyamatok és -eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

Használja ezt a sablont az új alkalmazottak felvételi folyamatainak meghatározásához és az információk egy kattintással történő megosztásához a különböző részlegek között. A ClickUp virtuális táblája segít megszervezni a HR-feladatokat – a toborzástól a beilleszkedésig.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

Az ingyenes csomag korlátozott tárolási lehetőséget és hozzáférést biztosít a fejlett SOP szoftver funkcióihoz

A platform széles körű funkciói túlterhelőek lehetnek az új felhasználók számára

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

2. UserGuiding

a UserGuiding segítségével

A UserGuiding egy felhasználói bevezető platform, amely lehetővé teszi egyszerű, gyors és sokoldalú termékbemutatók létrehozását kódolás nélkül.

A UserGuiding és a Scribe közötti fő különbség az, hogy az előbbi segít magával ragadó termékbemutatók létrehozásában, míg a Scribe inkább a lépésről lépésre haladó termékútmutatókhoz alkalmas.

A UserGuiding legjobb funkciói:

Nincs tanulási görbe

Hasznos források, ellenőrzőlisták és lépésről lépésre bemutatott utasítások az eszköz használatához

A legjobb ár-érték arány

A UserGuiding korlátai:

Drága, ha korlátozott a költségvetése

Az elemzések részletesebbek lehetnek, és jobb alkalmazásintegrációra lehet szükség.

UserGuiding árak:

Alapcsomag: 89 USD/hó, éves számlázással

Professzionális csomag: 389 USD/hó, éves számlázással

Vállalati terv: 689 USD+/hó, éves számlázással

UserGuiding értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

3. Loom

a Loom segítségével

A Loom egy AI-alapú videóüzenetküldő alkalmazás, amely segít a képernyő rögzítésében, hasonlóan a Scribe-hoz. A webes felület segítségével rögzítheti a képernyőt és/vagy a frontkamerával rögzítheti az arcát.

A Loom lehetőséget kínál csak a képernyő vagy az arc felvételére, illetve mindkettő egyidejű felvételére.

A Loom gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé. Nem kell minden ügyben megbeszélést tartani.

Van egy gyors, 2 perces visszajelzése, amit meg szeretne osztani? Rögzítse videóüzenetét, és ossza meg az érdekelt felekkel anélkül, hogy a kontextus elveszne. Ezért kiváló kiegészítője a távoli csapatoknak.

Az eszköz könnyen használható, különösen aszinkron munkához. Adjon hozzá CTA-kat, megjegyzéseket, feladatokat és emojikat a videójához a kontextus bővítése érdekében.

A Loom legjobb funkciói:

Chrome-bővítményként és asztali/mobilalkalmazásként is elérhető

Egy kattintással integrálható a Google Workspace, a Slack stb. alkalmazásokkal.

Több mint 50 nyelven biztosít átiratokat és feliratokat

Videóüzenet-sablonokat kínál különböző felhasználási esetekhez, például értékesítéshez, mérnöki munkához, ügyfélszolgálathoz, tervezéshez és egyebekhez

Az AI funkciók között megtalálhatók az automatikus címek, összefoglalók, feladatok, fejezetek és a csend eltávolítása, hogy megszüntesse a videóban található kínos szüneteket.

A Loom korlátai:

A felhasználók szerint a felhasználói felület túlzsúfolt, ami azt jelenti, hogy a tanulási görbe meredekebb, mint a Scribe esetében.

Loom árak:

Starter (magánszemélyek számára): Ingyenes csomag

Üzleti (csapatok számára): 12,5 USD/alkotó/hó, éves számlázással

Vállalati (skálázható csapatok számára): Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (300+ értékelés)

4. Trainual

a Trainual segítségével

A Trainual megírja Önnek a tartalmat. Hogyan? Természetesen mesterséges intelligenciával. Ezen felül a Trainual több száz iparág-specifikus sablont kínál, amelyekkel könnyedén és gyorsan létrehozhat munkafolyamatokat, SOP-kat, Wiki-ket stb.

A Trainual egy komplett szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egy központi helyről férjen hozzá képzési és bevezető dokumentumokhoz, SOP-khoz, tudásbázishoz és egyebekhez. Felveheti a képernyőjét és beágyazhat tartalmakat (beleértve a videofájl-feltöltési opciót, PDF-eket, GIF-eket és egyebeket) több mint 700 helyről!

A Trainual legjobb tulajdonságai:

Integrálja HR- és bérszámfejtési rendszerét és kedvenc alkalmazásait, mint például a Slack, a Dropbox stb.

Hozzáférés egy több mint 1000 folyamatíróból és SOP-szakértőből álló közösséghez

Minden folyamatra intelligens időbecsléseket kínál, hogy a csapat a teendők helyett a képzést helyezhesse előtérbe

A Trainual korlátai:

Nem lehet automatikusan létrehozni útmutatókat, ahogyan azt a Scribe teszi

A árskálán a magasabb kategóriába tartozik

Trainual árak:

Kisvállalkozások: 250 USD/hó (1–50 alkalmazott)

Növekvő vállalkozás: 417 USD/hó (51–100 alkalmazott)

Korlátlan: Egyedi árazás

Trainual értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

5. InVision

az InVision segítségével

Az InVision egy digitális terméktervezési platform, amely segít interaktív prototípusok létrehozásában. Digitális táblája, a Freehand, kiemelkedő funkció, amely az AWS, az Atlassian, az Xbox stb. által készített, teljesítményorientált sablonokat kínál.

Készítsen magával ragadó maketteket, és mutassa be, mit épít. Az InVision-t felhasználói tesztelésre, ügyfélprezentációkra és tervezés-érvényesítésre is használhatja.

Az InVision legjobb funkciói:

Ingyenes próba a digitális termék munkafolyamat létrehozásának teszteléséhez

Több száz sablon különböző kategóriákhoz és szerepkörökhöz

A kategóriák között szerepel a brainstorming, a stratégia és tervezés, a vázlatok és folyamatábrák, valamint még sok más.

A kattintható és interaktív kialakítás megkönnyíti a használatot

Az InVision korlátai:

Az eszközök más szoftverekbe való beágyazása kihívást jelent

A folyamaton keresztül kattintva nincs egyszerű módja annak, hogy más képernyőkre navigáljon anélkül, hogy visszatérne a főmenübe.

Külön szoftverre van szükség a tervezéshez, például Figma vagy Sketch

InVision árak:

Egyedi árazás

InVision értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

6. Shepherd. js

A Shepherd. js egy nyílt forráskódú eszköz, amely jól jöhet termékbemutatók készítésekor. Ez az eszköz technikai ismeretekkel rendelkező személyek (fejlesztők, elemzők stb.) számára készült. A Shepherd. js kiterjedt könyvtárát felhasználhatja AI-vezérelt bevezetési eljárások létrehozásához.

A Shepherd.js legjobb tulajdonságai:

Készítsen webhelytúrákat, hogy végigvezesse a felhasználókat az alkalmazásán/webhelyén

11,5 ezer csillag a GitHubon és 620 fork

Integrálható a Vue.js, Ember.js, JavaScript, React és AngularJS programokkal

A Shepherd.js korlátai:

A felhasználók szerint néha a Shepherd elemei, például a gombok, nem működnek megfelelően.

A felhasználók szerint a navigáció nehéz, különösen a görgetés tekintetében

Több böngésző támogatásának hiánya

Shepherd. js árak:

Ingyenesen elérhető a GitHubon

Shepherd. js értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (2 értékelés)

Capterra: 5/5 (20+ értékelés)

7. UiPath

az UiPath segítségével

Az UiPath egy intelligens dokumentumfeldolgozó platform, amely lehetővé teszi dokumentumok, feladatok stb. delegálását az AI-nak, többek között:

A dokumentum megértése

Adatok kivonása, értelmezése és feldolgozása

Képek, PDF-ek, kézírások, aláírások és szkennelt dokumentumok böngészése és feldolgozása

Az UiPath legjobb funkciói:

Drag-and-drop dokumentumértelmezési feladatok és felhasználóbarát felület

Tutorial-készítő kiegészítőt biztosít az azonnali munkafolyamat-automatizáláshoz

Kódolási vagy szkriptelési ismeretek nem szükségesek

UiPath korlátai:

A felhasználók szerint az új verzió lassú

A felhasználónkénti licencdíj magasabb, mint a versenytársaké

UiPath árak:

Ingyenes: 0 USD

Előny: 420 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

8. Folge

via Folge

A Scribe alternatíváinak listája nem lenne teljes a Folge említése nélkül. A platform lehetővé teszi, hogy néhány kattintással létrehozza, megossza és kezelje folyamatismereteit.

Mindenki szeretne professzionális és vizuálisan vonzó, lépésről lépésre haladó útmutatókat és oktatóanyagokat készíteni, negyedannyi idő és erőfeszítés mellett. És ebben segíthet egy olyan rendkívül egyszerű és intuitív eszköz, mint a Folge.

Ezzel az eszközzel megjegyzéseket készíthet, képernyőképeket személyre szabhat, és navigálhat az alkalmazások, képzések, termékek, feladatok stb. labirintusában.

A Folge legjobb tulajdonságai:

Az érzékeny adatok elmosásával megakadályozhatja az adatok kiszivárgását az útmutatókban/dokumentációban

Minden lépés szerkesztése és testreszabása, például leírás hozzáadása, lépések eltávolítása, nyilak hozzáadása és még sok más

Exportálási lehetőségek hét formátumban, testreszabott elrendezésekkel

Korlátozások:

Néha a képernyőképen a fül is látható

A felhasználók kisebb késleltetést tapasztalnak a kattintáskor

A szoftveren belüli felhőalapú megoldásból történő biztonsági mentés/visszaállítás nem elérhető

Folge árak:

Ingyenes: 0 USD (5 felhasználó)

Személyes licenc: 75 dollár akadémiai kedvezménnyel

Üzleti licenc: 140 dollár

Értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

9. Zight (korábban CloudApp)

a Zight segítségével

Egy másik hatékony Scribe alternatíva, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynia, a Zight (korábban CloudApp néven ismert).

A Zight egy all-in-one vizuális megosztási platform, amely videókat, GIF-eket, képernyőképeket és egyéb vizuális elemeket oszt meg, rögzít és tárol. Szerkesztheti, elmoshatja, kivághatja videóit, hozzáadhat hangalámondást, szöveget stb. Használja ezt a platformot, hogy képernyőképek és GIF-ek készítését új szintre emelje.

A Zight legjobb funkciói:

Mac, Windows, Chrome és iOS rendszereken elérhető

Az elemeket e-mailekbe és csevegőalkalmazásokba is áthúzhatja

Integrálható a Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA és más programokkal

Lehetőség GIF-ek létrehozására és mentésére a képernyőn megjelenő bármely tartalomról

Zight korlátai:

Míg a Zight segít megosztani a képernyőfelvételeket, addig a Scribe-hoz hasonló, lépésről lépésre haladó útmutatók létrehozásának képessége még fejleszthető.

A felületnek van egy tanulási görbéje

Az ingyenes csomagban a felvételek hossza 90 másodpercre korlátozódik

Nincs támogatási fórum, ahol a felhasználók segítséget kérhetnek

Zight árak:

Ingyenes: 0 USD (legfeljebb 25)

Előnyök: 9,95 dollártól

Csapat: 8 dollártól felhasználónként (minimum két felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Zight értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. FlowShare

a Flowshare segítségével

A FlowShare egy végpontok közötti folyamatdokumentációs eszköz, amelyet háttérben futtathat. Az eszköz átveszi a munkafolyamat és a feladatok dokumentálását, és lépésről lépésre útmutatót készít Önnek a folyamatról.

Függetlenül attól, hogy milyen szoftvert használ, a FlowShare minden lépést dokumentálhat, és márkás folyamatkézikönyvet készíthet, amelyet megoszthat a csapatával.

A FlowShare legjobb funkciói:

Biztosítja a márka egységes megjelenését, mivel márkasablonokat kínál, amelyek az export gomb megnyomásával azonnal a márkájához igazítják az útmutatók formátumát.

Homályosítsa el az érzékeny adatokat, és takarítson meg értékes időt

Automatizált rövid leírások az SOP-k létrehozásának felgyorsításához stb.

Többféle exportálási lehetőség (PDF, PPTX, interaktív demo, PNG, DOCX, HTML stb.)

A FlowShare korlátai:

Jelenleg csak Windows rendszeren érhető el

Az útmutató elkészítése lassabb, mint a Scribe esetében

FlowShare árak:

Express: 21 USD/hó munkaterületenként, éves számlázással

Professzionális: 40 USD/hó munkaterületenként (egyéni), 32 USD/hó munkaterületenként (3 vagy több fős csapatok), egyedi árak 10 vagy több csapattag esetén

Vállalati: Egyedi árazás

FlowShare értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (2 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (33 értékelés)

A ClickUp segítségével mostantól minőségi SOP-k állnak az Ön rendelkezésére

Az SOP-k és a kiterjedt dokumentáció létrehozása életmentő lehet a távoli csapatok számára.

A folyamatok leírásának elkészítése azonban kihívást jelenthet a már amúgy is időszűkében lévő csapat tagjai számára. Olyan eszközre van szükség, amely könnyen integrálható a napi munkafolyamatba, vagy ideális esetben olyanra, amelyet a csapat már használ.

Itt jön képbe a ClickUp, mint sokoldalú eszköz. A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment szoftver. Széles körű funkciókat kínál, mint például a ClickUp Docs, a ClickUp Clips stb., amelyekkel felgyorsíthatja a folyamatok dokumentálásának munkafolyamatát.

Ha gyorsabban szeretne dolgozni és minőségi SOP-kat szeretne készíteni, akkor a ClickUp az Ön számára ideális. Készen áll a kezdésre? Regisztráljon most!