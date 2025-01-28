A 10 legjobb Scribe alternatíva és versenytárs 2025-ben

Akár új munkatársak számára készít bevezető útmutatót, akár elmagyarázza, hogyan jelentkezhet be egy ügyfél a platformjára, a használati útmutatók szó szerint életmentők.
Ez az, ahol a Scribe igazán kiemelkedik. A Scribe „követi Önt” a munka során, és lépésről lépésre elkészíti a folyamat dokumentációját, amelyet megoszthat kollégáival vagy ügyfeleivel.
A vizuális útmutatók és bemutatók létrehozása időt takaríthat meg, elkerülheti az ismétlődő kérdéseket és méretezheti a távoli csapatok folyamatait.
Vannak azonban más Scribe alternatívák is, amelyek ugyanolyan egyszerűen segítenek Önnek a használati útmutatók viszonylag könnyű rögzítésében, szerkesztésében és megosztásában.
Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk a Scribe alternatíváit, amelyeket figyelembe vehet a gyors útmutatók elkészítéséhez!
Mit kell keresnie egy Scribe alternatívában?
A Scribe alternatíváinak értékelésekor figyeljen a következő funkciókra:
- Különböző platformokon használható – a Chrome-tól és a Microsoft Edge-től a Mac és Windows asztali alkalmazásokig
- Videók és képek hozzáadása az útmutatóhoz
- Hozzáférés a böngészőjéhez hozzáadható kiterjesztésekhez, amelyekkel kevesebb kattintással hozhat létre útmutatókat
- Lépésről lépésre útmutatók automatikus létrehozása
- Dokumentumok szerkesztése és testreszabása személyre szabott márkajelzéssel, például céglogóval, egyedi színekkel stb.
- A folyamatdokumentumok azonnali megosztása e-mailben vagy a wiki vagy LMS rendszerbe ágyazva
- A dokumentum PDF formátumban történő exportálása
- Az AI kihasználása hasznos SOP-k, képzési kézikönyvek stb. létrehozásához bármilyen folyamat számára
A Scribe-nak is vannak korlátai – egyes felhasználók szerint a Scribe jelentéskészítő funkciói hibára hajlamosak. Emellett, amikor az útmutatókat PDF formátumban exportálja, a rádiógomb mérete nem mindig konzisztens.
Tehát, miközben értékeli a fenti funkciókat, tartsa szem előtt a Scribe korlátait, és válassza ki azt a szoftvert, amely jobban megfelel az egyéni igényeinek.
A 10 legjobb Scribe alternatíva 2024-ben
Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Scribe alternatívára, amelyekkel gyorsan és hatékonyan hozhat létre lépésről lépésre haladó útmutatókat:
1. ClickUp
A ClickUp projektmenedzsment szoftvernek számít, de ennél többet kínál, és többféle felhasználási esethez is testreszabható. Például különböző szabványos működési eljárások (SOP-k) létrehozására is használható.
A ClickUp egy életképes SOP szoftver alternatíva a Scribe-hoz képest, két fő funkcióval.
1. ClickUp Clips
A Clickup Clip funkciójával gyorsan létrehozhat képzési és SOP videókat:
Ossza meg a képernyőfelvételeket (amelyek tartalmazzák a képernyőt, az alkalmazás ablakát vagy a böngésző fülét), hogy rögzítse az összes szükséges információt, így nem veszik el a kontextusok.
Ezen felül elmentheti ezeket a felvételeket, és megoszthatja őket másokkal egy nyilvános link segítségével, amely közvetlenül a böngészőből lejátszható. A felvételéből feladatot is létrehozhat, leírást adhat hozzá, és a megfelelő csapattagoknak rendelheti hozzá azonnali intézkedés céljából.
2. ClickUp Docs
A ClickUp Docs funkcióval értékorientált képzési vagy SOP anyagokat is készíthet az új alkalmazottak számára:
A ClickUp Doc segít Önnek teljes körű dokumentációt készíteni médiával, formázással és szerkezettel, hogy támogassa az Ön igényeit.
A dokumentumsablonok minden szükséges alapvető elemet tartalmaznak, így nem kell a nulláról kezdeni. Néhány példa az elemekre: egyéni állapotok, egyéni mezők, egyéni nézetek, projektmenedzsment stb.
Címkézhet vagy megemlíthet POC-kat, és létrehozhat beágyazott aloldalakat a képzési folyamatok és irányelvek részletes leírásához. Emellett verziókezelést is alkalmazhat statikus és dinamikus dokumentumok esetében.
A ClickUp Docs funkció kész SOP-sablonok és bevezetési sablonok tárházát kínálja :
Íme egy példa a ClickUp HR SOP sablonjára:
Használja ezt a sablont az új alkalmazottak felvételi folyamatainak meghatározásához és az információk egy kattintással történő megosztásához a különböző részlegek között. A ClickUp virtuális táblája segít megszervezni a HR-feladatokat – a toborzástól a beilleszkedésig.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Egy kattintással elérhető átfogó SOP-sablonok könyvtára folyamatábrázoláshoz, munkaleíráshoz stb.
- A ClickUp Board nézetével rendezze az egyes folyamatokat logikus lépéssorozatokba
- Egyszerűsítse a lépésről lépésre útmutatók, ellenőrzőlisták és részletes folyamatleírások létrehozásának folyamatát
- Egyben együttműködési központként is működik, ahol a csapat tagjai együtt dolgozhatnak az SOP-k kidolgozásán, finomításán és frissítésén.
- A ClickUp Gantt-diagramjával rangsorolhatja a feladatokat és határidőket rendelhet hozzájuk.
- A felhasználói szerepkörök szegmentálása és meghatározása az SOP szoftveren belül
- Rendezze a SOP dokumentumot és a kapcsolódó összetevőket a ClickUp táblázatos nézetével
A ClickUp korlátai:
- Az ingyenes csomag korlátozott tárolási lehetőséget és hozzáférést biztosít a fejlett SOP szoftver funkcióihoz
- A platform széles körű funkciói túlterhelőek lehetnek az új felhasználók számára
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Egyedi árazás
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
2. UserGuiding
A UserGuiding egy felhasználói bevezető platform, amely lehetővé teszi egyszerű, gyors és sokoldalú termékbemutatók létrehozását kódolás nélkül.
A UserGuiding és a Scribe közötti fő különbség az, hogy az előbbi segít magával ragadó termékbemutatók létrehozásában, míg a Scribe inkább a lépésről lépésre haladó termékútmutatókhoz alkalmas.
A UserGuiding legjobb funkciói:
- Nincs tanulási görbe
- Hasznos források, ellenőrzőlisták és lépésről lépésre bemutatott utasítások az eszköz használatához
- A legjobb ár-érték arány
A UserGuiding korlátai:
- Drága, ha korlátozott a költségvetése
- Az elemzések részletesebbek lehetnek, és jobb alkalmazásintegrációra lehet szükség.
UserGuiding árak:
- Alapcsomag: 89 USD/hó, éves számlázással
- Professzionális csomag: 389 USD/hó, éves számlázással
- Vállalati terv: 689 USD+/hó, éves számlázással
UserGuiding értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
3. Loom
A Loom egy AI-alapú videóüzenetküldő alkalmazás, amely segít a képernyő rögzítésében, hasonlóan a Scribe-hoz. A webes felület segítségével rögzítheti a képernyőt és/vagy a frontkamerával rögzítheti az arcát.
A Loom lehetőséget kínál csak a képernyő vagy az arc felvételére, illetve mindkettő egyidejű felvételére.
A Loom gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé. Nem kell minden ügyben megbeszélést tartani.
Van egy gyors, 2 perces visszajelzése, amit meg szeretne osztani? Rögzítse videóüzenetét, és ossza meg az érdekelt felekkel anélkül, hogy a kontextus elveszne. Ezért kiváló kiegészítője a távoli csapatoknak.
Az eszköz könnyen használható, különösen aszinkron munkához. Adjon hozzá CTA-kat, megjegyzéseket, feladatokat és emojikat a videójához a kontextus bővítése érdekében.
A Loom legjobb funkciói:
- Chrome-bővítményként és asztali/mobilalkalmazásként is elérhető
- Egy kattintással integrálható a Google Workspace, a Slack stb. alkalmazásokkal.
- Több mint 50 nyelven biztosít átiratokat és feliratokat
- Videóüzenet-sablonokat kínál különböző felhasználási esetekhez, például értékesítéshez, mérnöki munkához, ügyfélszolgálathoz, tervezéshez és egyebekhez
- Az AI funkciók között megtalálhatók az automatikus címek, összefoglalók, feladatok, fejezetek és a csend eltávolítása, hogy megszüntesse a videóban található kínos szüneteket.
A Loom korlátai:
- A felhasználók szerint a felhasználói felület túlzsúfolt, ami azt jelenti, hogy a tanulási görbe meredekebb, mint a Scribe esetében.
Loom árak:
- Starter (magánszemélyek számára): Ingyenes csomag
- Üzleti (csapatok számára): 12,5 USD/alkotó/hó, éves számlázással
- Vállalati (skálázható csapatok számára): Egyedi árazás
Loom értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (300+ értékelés)
4. Trainual
A Trainual megírja Önnek a tartalmat. Hogyan? Természetesen mesterséges intelligenciával. Ezen felül a Trainual több száz iparág-specifikus sablont kínál, amelyekkel könnyedén és gyorsan létrehozhat munkafolyamatokat, SOP-kat, Wiki-ket stb.
A Trainual egy komplett szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egy központi helyről férjen hozzá képzési és bevezető dokumentumokhoz, SOP-khoz, tudásbázishoz és egyebekhez. Felveheti a képernyőjét és beágyazhat tartalmakat (beleértve a videofájl-feltöltési opciót, PDF-eket, GIF-eket és egyebeket) több mint 700 helyről!
A Trainual legjobb tulajdonságai:
- Integrálja HR- és bérszámfejtési rendszerét és kedvenc alkalmazásait, mint például a Slack, a Dropbox stb.
- Hozzáférés egy több mint 1000 folyamatíróból és SOP-szakértőből álló közösséghez
- Minden folyamatra intelligens időbecsléseket kínál, hogy a csapat a teendők helyett a képzést helyezhesse előtérbe
A Trainual korlátai:
- Nem lehet automatikusan létrehozni útmutatókat, ahogyan azt a Scribe teszi
- A árskálán a magasabb kategóriába tartozik
Trainual árak:
- Kisvállalkozások: 250 USD/hó (1–50 alkalmazott)
- Növekvő vállalkozás: 417 USD/hó (51–100 alkalmazott)
- Korlátlan: Egyedi árazás
Trainual értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
5. InVision
Az InVision egy digitális terméktervezési platform, amely segít interaktív prototípusok létrehozásában. Digitális táblája, a Freehand, kiemelkedő funkció, amely az AWS, az Atlassian, az Xbox stb. által készített, teljesítményorientált sablonokat kínál.
Készítsen magával ragadó maketteket, és mutassa be, mit épít. Az InVision-t felhasználói tesztelésre, ügyfélprezentációkra és tervezés-érvényesítésre is használhatja.
Az InVision legjobb funkciói:
- Ingyenes próba a digitális termék munkafolyamat létrehozásának teszteléséhez
- Több száz sablon különböző kategóriákhoz és szerepkörökhöz
- A kategóriák között szerepel a brainstorming, a stratégia és tervezés, a vázlatok és folyamatábrák, valamint még sok más.
- A kattintható és interaktív kialakítás megkönnyíti a használatot
Az InVision korlátai:
- Az eszközök más szoftverekbe való beágyazása kihívást jelent
- A folyamaton keresztül kattintva nincs egyszerű módja annak, hogy más képernyőkre navigáljon anélkül, hogy visszatérne a főmenübe.
- Külön szoftverre van szükség a tervezéshez, például Figma vagy Sketch
InVision árak:
- Egyedi árazás
InVision értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)
6. Shepherd. js
A Shepherd. js egy nyílt forráskódú eszköz, amely jól jöhet termékbemutatók készítésekor. Ez az eszköz technikai ismeretekkel rendelkező személyek (fejlesztők, elemzők stb.) számára készült. A Shepherd. js kiterjedt könyvtárát felhasználhatja AI-vezérelt bevezetési eljárások létrehozásához.
A Shepherd.js legjobb tulajdonságai:
- Készítsen webhelytúrákat, hogy végigvezesse a felhasználókat az alkalmazásán/webhelyén
- 11,5 ezer csillag a GitHubon és 620 fork
- Integrálható a Vue.js, Ember.js, JavaScript, React és AngularJS programokkal
A Shepherd.js korlátai:
- A felhasználók szerint néha a Shepherd elemei, például a gombok, nem működnek megfelelően.
- A felhasználók szerint a navigáció nehéz, különösen a görgetés tekintetében
- Több böngésző támogatásának hiánya
Shepherd. js árak:
- Ingyenesen elérhető a GitHubon
Shepherd. js értékelések és vélemények:
- G2: 5/5 (2 értékelés)
- Capterra: 5/5 (20+ értékelés)
7. UiPath
Az UiPath egy intelligens dokumentumfeldolgozó platform, amely lehetővé teszi dokumentumok, feladatok stb. delegálását az AI-nak, többek között:
- A dokumentum megértése
- Adatok kivonása, értelmezése és feldolgozása
- Képek, PDF-ek, kézírások, aláírások és szkennelt dokumentumok böngészése és feldolgozása
Az UiPath legjobb funkciói:
- Drag-and-drop dokumentumértelmezési feladatok és felhasználóbarát felület
- Tutorial-készítő kiegészítőt biztosít az azonnali munkafolyamat-automatizáláshoz
- Kódolási vagy szkriptelési ismeretek nem szükségesek
UiPath korlátai:
- A felhasználók szerint az új verzió lassú
- A felhasználónkénti licencdíj magasabb, mint a versenytársaké
UiPath árak:
- Ingyenes: 0 USD
- Előny: 420 USD/hó áron
- Vállalati: Egyedi árazás
UiPath értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)
8. Folge
A Scribe alternatíváinak listája nem lenne teljes a Folge említése nélkül. A platform lehetővé teszi, hogy néhány kattintással létrehozza, megossza és kezelje folyamatismereteit.
Mindenki szeretne professzionális és vizuálisan vonzó, lépésről lépésre haladó útmutatókat és oktatóanyagokat készíteni, negyedannyi idő és erőfeszítés mellett. És ebben segíthet egy olyan rendkívül egyszerű és intuitív eszköz, mint a Folge.
Ezzel az eszközzel megjegyzéseket készíthet, képernyőképeket személyre szabhat, és navigálhat az alkalmazások, képzések, termékek, feladatok stb. labirintusában.
A Folge legjobb tulajdonságai:
- Az érzékeny adatok elmosásával megakadályozhatja az adatok kiszivárgását az útmutatókban/dokumentációban
- Minden lépés szerkesztése és testreszabása, például leírás hozzáadása, lépések eltávolítása, nyilak hozzáadása és még sok más
- Exportálási lehetőségek hét formátumban, testreszabott elrendezésekkel
Korlátozások:
- Néha a képernyőképen a fül is látható
- A felhasználók kisebb késleltetést tapasztalnak a kattintáskor
- A szoftveren belüli felhőalapú megoldásból történő biztonsági mentés/visszaállítás nem elérhető
Folge árak:
- Ingyenes: 0 USD (5 felhasználó)
- Személyes licenc: 75 dollár akadémiai kedvezménnyel
- Üzleti licenc: 140 dollár
Értékelések és vélemények:
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)
9. Zight (korábban CloudApp)
Egy másik hatékony Scribe alternatíva, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynia, a Zight (korábban CloudApp néven ismert).
A Zight egy all-in-one vizuális megosztási platform, amely videókat, GIF-eket, képernyőképeket és egyéb vizuális elemeket oszt meg, rögzít és tárol. Szerkesztheti, elmoshatja, kivághatja videóit, hozzáadhat hangalámondást, szöveget stb. Használja ezt a platformot, hogy képernyőképek és GIF-ek készítését új szintre emelje.
A Zight legjobb funkciói:
- Mac, Windows, Chrome és iOS rendszereken elérhető
- Az elemeket e-mailekbe és csevegőalkalmazásokba is áthúzhatja
- Integrálható a Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA és más programokkal
- Lehetőség GIF-ek létrehozására és mentésére a képernyőn megjelenő bármely tartalomról
Zight korlátai:
- Míg a Zight segít megosztani a képernyőfelvételeket, addig a Scribe-hoz hasonló, lépésről lépésre haladó útmutatók létrehozásának képessége még fejleszthető.
- A felületnek van egy tanulási görbéje
- Az ingyenes csomagban a felvételek hossza 90 másodpercre korlátozódik
- Nincs támogatási fórum, ahol a felhasználók segítséget kérhetnek
Zight árak:
- Ingyenes: 0 USD (legfeljebb 25)
- Előnyök: 9,95 dollártól
- Csapat: 8 dollártól felhasználónként (minimum két felhasználó)
- Vállalati: Egyedi árazás
Zight értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
10. FlowShare
A FlowShare egy végpontok közötti folyamatdokumentációs eszköz, amelyet háttérben futtathat. Az eszköz átveszi a munkafolyamat és a feladatok dokumentálását, és lépésről lépésre útmutatót készít Önnek a folyamatról.
Függetlenül attól, hogy milyen szoftvert használ, a FlowShare minden lépést dokumentálhat, és márkás folyamatkézikönyvet készíthet, amelyet megoszthat a csapatával.
A FlowShare legjobb funkciói:
- Biztosítja a márka egységes megjelenését, mivel márkasablonokat kínál, amelyek az export gomb megnyomásával azonnal a márkájához igazítják az útmutatók formátumát.
- Homályosítsa el az érzékeny adatokat, és takarítson meg értékes időt
- Automatizált rövid leírások az SOP-k létrehozásának felgyorsításához stb.
- Többféle exportálási lehetőség (PDF, PPTX, interaktív demo, PNG, DOCX, HTML stb.)
A FlowShare korlátai:
- Jelenleg csak Windows rendszeren érhető el
- Az útmutató elkészítése lassabb, mint a Scribe esetében
FlowShare árak:
- Express: 21 USD/hó munkaterületenként, éves számlázással
- Professzionális: 40 USD/hó munkaterületenként (egyéni), 32 USD/hó munkaterületenként (3 vagy több fős csapatok), egyedi árak 10 vagy több csapattag esetén
- Vállalati: Egyedi árazás
FlowShare értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (2 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (33 értékelés)
A ClickUp segítségével mostantól minőségi SOP-k állnak az Ön rendelkezésére
Az SOP-k és a kiterjedt dokumentáció létrehozása életmentő lehet a távoli csapatok számára.
A folyamatok leírásának elkészítése azonban kihívást jelenthet a már amúgy is időszűkében lévő csapat tagjai számára. Olyan eszközre van szükség, amely könnyen integrálható a napi munkafolyamatba, vagy ideális esetben olyanra, amelyet a csapat már használ.
Itt jön képbe a ClickUp, mint sokoldalú eszköz. A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment szoftver. Széles körű funkciókat kínál, mint például a ClickUp Docs, a ClickUp Clips stb., amelyekkel felgyorsíthatja a folyamatok dokumentálásának munkafolyamatát.
Ha gyorsabban szeretne dolgozni és minőségi SOP-kat szeretne készíteni, akkor a ClickUp az Ön számára ideális. Készen áll a kezdésre? Regisztráljon most!