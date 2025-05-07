ClickUp blog

A 10 legjobb Gartner alternatíva szilárd IT-stratégiák kidolgozásához

Engineering Team
2025. május 7.

Ha valaha is megpróbálta professzionális segítség nélkül kidolgozni a vállalkozásának megfelelő IT-stratégiákat, akkor valószínűleg belefáradt a végtelen online keresésekbe, a elfogult beszállítói csevegésekbe és unokatestvére, Bob „szakértői” IT-tanácsába. 👀

Ez az a terület, ahol a Gartnerhez hasonló nagyágyúk brillíroznak! 1979-es alapítása óta a tanácsadó cég a legújabb technológiai ismereteket, trendeket és varázsigéket (na jó, talán nem igazi varázsigéket) varázsol elő, hogy a vállalkozások mindig egy lépéssel előrébb járjanak.

De a Gartner nem az egyetlen lehetőség – számos elemzői platform kínál piacorientált versenyképességi elemzéseket, hogy az iparágakban fenntarthatóbb technológiai döntések szülessenek.

Ebben a cikkben 10 figyelemre méltó Gartner alternatívát mutatunk be, különös figyelmet fordítva arra, hogy mi teszi őket kiemelkedővé. Ráadásként bónuszként bemutatunk egy kiváló eszközöket is, amelyek segítségével hatékonyabban valósíthatja meg IT-stratégiáit. Kezdjük is!

Mi az a Gartner?

A Gartner Magic Quadrant
Forrás: Gartner

Vezető IT-kutató és tanácsadó cégként a Gartner szakértelme a hatalmas mennyiségű adat gyűjtésében rejlik, amely magában foglalja a piaci trendeket, a szállítói képességeket és az IT-szektorban megjelenő új technológiákat. Ezeket az adatokat elemzi, hogy széles körű forrásokat állítson elő.

Az egyik legismertebb saját fejlesztésű termékük a Magic Quadrant, egy piackutatási jelentésekből álló csomag, amely technológiai termékek és szolgáltatások értékelésével és összehasonlításával segíti a vállalkozásokat a megalapozott döntések meghozatalában.

A Gartner konferenciákat is szervez és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, kutatásokkal és betekintéssel segítve a vállalatokat piaci pozíciójuk és folyamatok hatékonyságának felmérésében.

Bár a cég nagy tiszteletnek örvend, nem minden iparágat és vállalatméretet szolgál ki. Ráadásul szolgáltatásai meglehetősen drágák, ami miatt kisebb vállalkozások vagy induló cégek számára elérhetetlenek lehetnek. Fontos, hogy fontolóra vegye a Gartner alternatíváit, hogy megfeleljen az egyedi kutatási kihívásoknak, vagy személyre szabottabb tanácsokat kapjon az Ön helyzetéhez.

Mit kell keresnie a Gartner alternatíváiban?

A Gartner alternatíváinak keresésekor érdemes figyelembe venni az alábbi kulcsfontosságú tényezőket:

  1. Szakosodott szakértelem: A személyre szabottabb és relevánsabb betekintés érdekében keressen olyan cégeket, amelyek az Ön iparágára vagy az Ön által érdekesnek tartott niche technológiákra szakosodtak.
  2. Kutatási módszertan: Nézze meg, hogy a cég kutatási módszertana elég átlátható és átfogó-e ahhoz, hogy hasznos, megvalósítható információkat nyerjen belőle.
  3. Hitelesség: Ellenőrizze a cég eddigi eredményeit és hírnevét az iparágban, hogy felmérje a szolgáltatás megbízhatóságát és minőségét.
  4. Elemző eszközök és források: Fedezze fel a cég piaci jelentéseit, prediktív elemzéseit és benchmarking eszközeit az adatok mélységét és szélességét tekintve.
  5. Globális vs. helyi betekintés: Vállalkozásának tevékenységi körétől függően szükség lehet egy erős globális perspektívával rendelkező cégre, vagy egy inkább lokalizált, regionális betekintéssel rendelkezőre.
  6. Innováció és előremutató gondolkodás: Különösen a technológiai iparban fontos, hogy a tanácsadó cég lépést tartson a legújabb trendekkel és innovációkkal, hogy pragmatikus tanácsokat tudjon adni.
  7. Rugalmas szolgáltatás: A jelentések, adatkészletek és konzultációk testreszabási lehetősége jelentősen növeli az Ön számára nyújtott értéket.
  8. Közösségi és hálózatépítési lehetőségek: A Gartnerhez hasonlóan az alternatívának is kínálnia kell hálózatépítő eseményeket, webináriumokat, ebédeket vagy felhasználói közösségeket a kapcsolatok építése érdekében.

Fedezze fel a tanácsadás varázsát a 10 legjobb Gartner alternatívával

Ismerje meg a Gartner 10 legjobb üzleti szoftver alternatíváját, amelyek nyomot hagytak az iparágban. A mélyreható piaci elemzésektől a legmodernebb technológiai trendekig ezek a cégek és platformok sokféle igényt és rést tudnak kielégíteni! 💗

1. Forrester

A Forrester Wave grafikon
Forrás: Forrester

Ha vállalkozása alkalmazott- vagy ügyfélközpontú működési stratégiákat kíván kidolgozni, a Forrester kiváló alternatívája lehet a Gartnernek. Kutatásai mélyrehatóan vizsgálják, hogy a technológia hogyan befolyásolja a fogyasztói magatartást és az alkalmazottak elkötelezettségét.

A Gartner Magic Quadrantjához hasonlóan a Forrester Wave jelentések is részletes elemzéseket tartalmaznak a különböző technológiai piacokról. Ezek a jelentések értékelik és összehasonlítják a technológiai szolgáltatókat, betekintést nyújtva az egyes szolgáltatók erősségeibe és gyengeségeibe.

A Forrester arról ismert, hogy a jövőbeli trendekre koncentrál, hogy segítsen a vállalkozásoknak a feltörekvő technológiák kipróbálásában. További erőforrások közé tartoznak a benchmarking eszközök, a playbookok, és még egy GenAI chatbot, az Izola is, amely segít az ügyfeleknek a komplex kutatási adatok lekérdezésének folyamatának egyszerűsítésében.

A Forrester legjobb tulajdonságai

  • Fókuszban az ügyfélélmény
  • Különböző jelentések, eszközök és források
  • Hasznos előrejelzések a jövőbeli trendekről
  • GenAI asszisztens
  • Számos földrajzi helyszínre és iparágra vonatkozik

A Forrester korlátai

  • Egyes felhasználók kétségüket fejezték ki a kutatások semlegességét illetően.
  • Az elemzés mélysége a Gartnerhez képest gyengébb lehet.
  • Nem sok értékelő értékelte ezt a szoftvert.

Forrester árak

  • Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Forresterrel.

Forrester értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

2. TrustRadius

A TrustRadius TrustMaps
Forrás: TrustRadius

A TrustRadius ügyfélközpontú megközelítést alkalmaz, valós visszajelzéseket és tapasztalatokat nyújtva a termékek tényleges felhasználóitól. A platform TrustMaps funkciója egyedülálló, mivel kétdimenziós vizuális összehasonlítást kínál egy adott kategória termékeiről a felhasználói elégedettség és a kutatási gyakoriság alapján.

A TrustRadius kiemelten fontosnak tartja a vélemények átláthatóságát, ezért szigorú irányelveket alkalmaz a hitelesség biztosítása és az elfogult vagy hamis vélemények megelőzése érdekében. 👮

Ez az intuitív platform megkönnyíti minden méretű vállalat számára a több mint 400 szoftverkategória információinak elérését és értelmezését. Ez különösen hasznos azoknak a startupoknak vagy vállalkozásoknak, amelyek korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek a kiterjedt kutatásokhoz.

A TrustRadius legjobb funkciói

  • Felhasználói vélemények a közösség által generált betekintéshez
  • Átfogó termékinformációk
  • TrustMaps a termékértékelések gyors áttekintéséhez
  • Egészséges átláthatósági gyakorlatok
  • Hozzáférhetőség és könnyű használat

A TrustRadius korlátai

  • A felhasználók néhány megbízhatatlan értékelésre hívták fel a figyelmet.
  • Az ügyfélszolgálat és a támogatás válaszideje javítható
  • Egy másik eszköz, amelynek értékelői korlátozottak

TrustRadius árak

  • TrustRadius vásárlóknak: Ingyenes
  • TrustRadius for Vendors: 30 000 USD/évtől (többéves kedvezmény elérhető)

TrustRadius értékelések és vélemények

  • G2: 3,5/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

3. IBM Consulting

IBM termék kép
Forrás: IBM

Az IBM Consulting, korábban IBM Global Business Services néven ismert, holisztikus megközelítést kínál, amely stratégiai tanácsadást és gyakorlati megvalósítást ötvöz. Ez rendkívül előnyös lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek teljes körű szolgáltatási megoldásokat keresnek.

Az IBM Consulting több mint 200 országban és területen van jelen, így képes kielégíteni a különböző régiókban működő vállalkozások sokféle igényét. 🌍

Ez a vállalat hozzáférhet az IBM által ezeken a területeken a hetvenes évek közepe óta végzett jelentős beruházásoknak köszönhetően fejlett elemzési és kutatási eredményekhez. Erős hangsúlyt fektet az innovációra, folyamatosan kutatja az új technológiákat és módszereket, mint például a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika. A mélyreható ismeretekre való összpontosítás különösen értékes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek komplex IT-infrastruktúrákat kívánnak megvalósítani vagy úttörő technológiákba kívánnak befektetni.

Az IBM Consulting legjobb tulajdonságai

  • Integrált tanácsadási és technológiai megoldások
  • Szolgáltatások globális vállalatok, nonprofit szervezetek és nem kormányzati szervezetek számára
  • Fejlett elemzési és kutatási képességek
  • Hangsúly a adatokon alapuló, átalakító tanácsadáson
  • Személyre szabott megoldások olyan szektorokban, mint az egészségügy és a pénzügyek

Az IBM Consulting korlátai

  • Inkább nagyvállalatoknak, mint kisvállalkozásoknak szól
  • Előnyben részesítheti saját technológiai megoldásait más gyártók termékeivel szemben.

IBM Consulting árak

  • Az árakról érdeklődjön az IBM-nél.

IBM Consulting értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (50+ értékelés)

4. Nucleus Research

A Nucleus Research értéktáblázata
Forrás: Nucleus Research

A Nucleus Research kiemelkedik ROI-központú megközelítésével, tényszerű elemzéseivel és gyakorlati, megvalósítható betekintéseivel. Megkönnyíti a javasolt technológiai beruházások potenciális pénzügyi következményeinek és valós hatékonyságának megértését.

A Gartner Magic Quadrantjához hasonlóan a platform Value Matrix vizuális térképet nyújt a technológiai szállítók értékeléséhez azok használhatósága, funkcionalitása és az ügyfeleknek nyújtott érték alapján. A Nucleus Research egyedi kutatási szolgáltatásokat is kínál, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy egyedi kontextusokra és kihívásokra szabott betekintést nyerjenek.

Az itt található jelentések rendkívül praktikusak, konkrét, gyakorlati tanácsokat nyújtanak, amelyeket a vállalkozások könnyen megvalósíthatnak. A Nucleus Research büszke függetlenségére és objektivitására, és olyan elfogulatlan elemzéseket kínál, amelyeket nem befolyásolnak a gyártók szponzorálása.

A Nucleus Research legjobb tulajdonságai

  • ROI-központú kutatás
  • Értékes rangsor a Insightful Value Matrix alapján
  • Hasznosítható jelentések
  • Független és elfogulatlan elemzés
  • Egyedi kutatási szolgáltatások

A Nucleus Research korlátai

  • A ROI-elemzésre helyezett erős hangsúly csökkenti a kvalitatív tényezőkre irányuló figyelmet.
  • Nincsenek ingyenes források

A Nucleus Research árai

  • Olvasói hozzáférés: 750 USD/negyedév, negyedévente számlázva
  • Tech Advisor: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Nucleus Research céggel.

Nucleus Research értékelések és vélemények

  • Nincs elegendő értékelés a hiteles minősítéshez

5. Nielsen

Nielsen termék kép
Forrás: Nielsen

Ha a média, a reklám vagy kapcsolódó területeken dolgozik, a Nielsen fontos közönségmérési eszközöket kínál, többek között a híres televíziós nézettségi rendszerét, amelyek segítenek hatékony stratégiák kidolgozásában. Bár a platform fókusza eltér a Gartner IT-központú megközelítésétől, pontos betekintést nyújt a fogyasztói magatartásba és a piaci trendekbe. 📺

A Nielsen megközelítése nagymértékben adatközpontú. Számos elemző eszköz és szolgáltatás közül választhat, például a Nielsen ONE, amely több médiaplatformon, többek között televízión, streaming szolgáltatásokon, asztali számítógépeken és mobil eszközökön elérhető nézettségi adatokat egyesít a hirdetési kampányok tervezéséhez.

A Nielsen integrálja a fejlett technológiákat, beleértve a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást, hogy kutatási módszereit fejlessze, és ezzel javítsa eredményeinek pontosságát és mélységét.

A Nielsen legjobb tulajdonságai

  • Kiterjedt piaci és fogyasztói kutatás
  • Fókuszban a média és a reklám
  • Platformok közötti nézettségmérés a Nielsen ONE segítségével
  • Személyre szabott megoldások egyedi kutatási és tanácsadási szolgáltatások révén
  • Elkötelezettség az innováció és a technológiai integráció iránt

A Nielsen korlátai

  • Lehet, hogy a médiaszektoron kívüli vállalkozások számára nem annyira hasznos.
  • A jelentések letöltése időigényes lehet.

Nielsen árak

  • Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Nielsen céggel.

Nielsen Marketing Cloud értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (15+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

6. Comparably

Comparably termék kép
Forrás: Comparably

A Comparably elsősorban alkalmazottaktól gyűjt adatokat, így hiteles betekintést nyújt a vállalati kultúrába, a fizetésekbe és a munkahelyi tapasztalatokba. Segítségével megalapozott döntéseket hozhat a potenciális partnerekről vagy beszállítókról, azok belső gyakorlatai és értékei alapján, amelyeket Ön támogatni szeretne vagy sem.

A Comparably különböző kritériumok, például vezetői képességek és munka-magánélet egyensúly alapján összehasonlítja és rangsorolja a munkaadókat. Emellett betekintést nyújt a szervezeteken belüli sokszínűségbe és befogadásba, amelyek egyre fontosabb szerepet játszanak a vállalati kultúrában.

A platform adatszolgáltatása egyedülálló rálátást nyújt a vállalatokra, kiegészítve a hagyományosabb kutatási és tanácsadási szolgáltatásokat. Emellett munkáltatói márkamenedzsment eszközöket is kínál, amelyekkel pozitív színben mutathatja be vállalatát.

A leginkább összehasonlítható legjobb funkciók

  • Vállalati kultúra, sokszínűség és befogadás
  • Részletes kompenzációs bontások
  • Márkamenedzsment szolgáltatások munkáltatók számára
  • Felhasználóbarát felület

Összehasonlítható korlátozások

  • A szolgáltatások ára viszonylag magas lehet.
  • Nincs elég cég a listán

Összehasonlítható árak

  • Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Comparably-vel.

Összehasonlító értékelések és vélemények

  • G2: 3,3/5 (5 értékelés alatt)

7. IDC

Az IDC MarketScape grafikon
Forrás: IDC

Az IDC (International Data Corporation) különösen alkalmas a technológiai szektorban működő vállalkozások számára, mivel széles körű elemzéseket kínál az IT-piacokról, segítve a vállalkozásokat a trendek, lehetőségek és kihívások megértésében. Emellett speciális kutatási jelentéseket is készít, például az IDC MarketScape-et, amely átfogó grafikus értékeléseket kínál a versenytársakról.

Az IDC mélyreható betekintést nyújt az iparág egyes szektorába, például az IT-infrastruktúrába, a szoftverekbe, a távközlésbe és az olyan új technológiákba, mint a mesterséges intelligencia és a tárgyak internete (IoT). Számos konferenciát és rendezvényt szervez, amelyek összehozzák az iparág vezetőit, lehetőséget kínálva a kapcsolatépítésre és a legújabb technológiai trendekről szóló betekintésre.

Az IDC megközelítése ötvözi a kvantitatív adatelemzést a kvalitatív betekintéssel, így átfogó képet nyújt az IT-szektorról.

Az IDC legjobb tulajdonságai

  • Részletes piaci információk személyre szabott tanácsadással
  • Speciális kutatások és jelentések
  • Sektorspecifikus betekintés
  • Gondolkodásvezető események
  • Kvantitatív és kvalitatív kutatás

Az IDC korlátai

  • Korlátozott erőforrások a technológiai területen kívül
  • Az ügyfélszolgálatnak több képzésre lenne szüksége a technikai kérdések terén.

IDC árak

  • Az árakról érdeklődjön az IDC-nél.

IDC értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

8. Qmarkets

Q-scout by Qmarkets
Forrás: Qmarkets

A Qmarkets az ötletek és innovációk kezelésére specializálódott. Célja, hogy elősegítse a ROI-központú brainstormingot, a csapatok együttműködését minden szinten, valamint az innovatív megoldások megvalósítását a szervezeteken belül.

A folyamatos fejlesztés és a portfólió innováció mellett a Qmarkets egyik legfőbb erőssége a Q-scout, egy olyan termék, amely segít azonosítani az ígéretes technológiákat és felkutatni a piacon a potenciális partnerségeket vagy felvásárlási lehetőségeket. A Q-trend egy másik eszköz, amely lehetővé teszi a hosszú távú fennmaradást azáltal, hogy azonosítja, elemzi és alkalmazkodik az iparágában vagy a közvetlen piacán megjelenő legújabb trendekhez.

A Qmarkets fejlett elemzési és jelentéskészítési funkciókat kínál, amelyek elengedhetetlenek az üzleti értékeléshez, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy nyomon kövessék kezdeményezéseik előrehaladását, mérjék azok hatását és adat alapú döntéseket hozzanak.

A Qmarkets legjobb funkciói

  • Ötletkezelés és crowdsourcing
  • Együttműködésen alapuló megközelítés
  • Élő és igény szerinti webináriumok
  • Az alkalmazkodóképességet javító eszközök, mint a Q-scout és a Q-trend
  • Fejlett elemzés és jelentéskészítés

A Qmarkets korlátai

  • A beállítás némileg kihívást jelenthet
  • Egyes felhasználók az interfészt nem intuitívnak találják.

A Qmarkets árai

  • Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Qmarkets-szel.

Qmarkets értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

9. G2

Grid® jelentés a G2-től
Forrás: G2

A felhasználói vélemények és a részletes elemzések együttesen teszik a G2-t a szoftverek és technológiai megoldások összehasonlításának első számú forrásává. A platform több mint 15 000 piaci jelentést tartalmaz, például:

  1. Grid® Reports: Áttekintést nyújt a különböző technológiai termékekről, és azokat a vevői elégedettség és a piaci jelenlét alapján rangsorolja.
  2. Indexjelentések: Értékelje és rangsorolja a termékeket olyan kritériumok alapján, mint az ajánlási valószínűség, a felhasználói elfogadottság, a befektetés megtérülése és a bevezetésig eltelő idő.
  3. Momentum Reports: Fókuszban a fejlődő termékek növekedési pályája
  4. Jelentések összehasonlítása: Legfeljebb négy versenytárs termék egymás melletti összehasonlítása, az elégedettségi értékelések és a különböző mutatók összehasonlítása.

Ha vállalkozása korlátozott erőforrásokkal rendelkezik a kiterjedt kutatásokhoz, vagy gyors döntéshozatalra van szüksége, akkor értékelni fogja a G2 közvetlen, felhasználókra épülő betekintését.

A G2 legjobb funkciói

  • Több mint 2 millió valódi felhasználói értékelés
  • Dinamikus jelentések
  • Közvetlen termékösszehasonlítások
  • Multimédiás források és videó-áttekintések is szerepelnek.

A G2 korlátai

  • Niche vagy új megoldások esetében korlátozott vagy nincs értékelés
  • A felhasználók által létrehozott tartalmak megbízhatósága és semlegessége változó

G2 árak

  • Az árakért vegye fel a kapcsolatot a G2-vel.

G2 értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
  • TrustRadius: 7,4/10 (20+ értékelés)

10. Omdia

Omdia Universe Grafikus ábra: Omdia Szállító kiválasztása
Forrás: Omdia

Az Omdia 2020-ban jött létre az Informa Tech korábbi kutatási márkáinak egyesülésével: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica és Heavy Reading. Kutatásai széles témakört ölelnek fel, a részletes ellátási lánc-elemzéstől és a feltörekvő technológiáktól a távközlési iparágra vonatkozó betekintésig.

Az Omdia Vendor Selection szakértői elemzéseket és felhasználói visszajelzéseket (a TrustRadius-szal kötött partnerség révén) ötvöz, hogy értékelje a szállítókat, és kiemelje azokat a vállalkozásokat és technológiákat, amelyekre érdemes odafigyelnie. 🔍

Az Omdia átfogó tanácsadási szolgáltatásait több mint 400 szakértőből álló csapat támogatja. Az Ask an Analyst (Kérdezzen egy elemzőt) opció biztosítja, hogy az ügyfelek közvetlenül kapcsolatba lépjenek ezekkel a szakemberekkel, lehetővé téve a személyre szabott konzultációkat és a konkrét kutatási területekről szóló mélyreható megbeszéléseket.

Az Omdia legjobb tulajdonságai

  • A hagyományos márkák integrált szakértelme
  • Személyre szabott tanácsadási szolgáltatások
  • Piacra lépési stratégiák és szolgáltatások, például szegmentálás és célzott üzenetek
  • Közvetlen hozzáférés az elemzői adatbázishoz

Az Omdia korlátai

  • Nem fedi le a szélesebb interdiszciplináris területeket, mint például a FinTech és az EdTech.
  • Korlátozott nyilvános esettanulmányok

Omdia árak

  • Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az Omdiával.

Omdia értékelések és vélemények

  • Még nincs vélemény

Egyéb eszközök az IT-tanácsadáshoz és az új technológiák bevezetéséhez

Kiválasztotta a kutatási tanácsadóját? Nos, a munkája még korántsem ért véget – az IT-stratégiák sikeres megvalósításának egyetlen módja a megbízható projektmenedzsment gyakorlatok bevezetése. A 2023-as statisztikák szerint az IT-iparban a válaszadók 75%-a nem bízik az új stratégiákban, és gyakran sok időt kell fordítaniuk azok üzleti célokkal való összehangolására – mindez elkerülhető, ha egy hatékony projektmenedzsment megoldást használ.

ClickUp

Időt takaríthat meg és hozzáadott értéket teremthet vállalatának, ha a ClickUp-ot központi hubként használja projektmenedzsment, kommunikáció és dokumentummegosztás céljára. A szoftver mind üzleti, mind tanácsadó cégek működését támogatja különböző szegmensekben.

A ClickUp egy átfogó eszköz a tudásmegosztás és -megvalósítás kezeléséhez. Tegyük fel, hogy kapott egy jelentést, amely részletesen leírja az ambiciózus IT-stratégia végrehajtásához szükséges lépéseket. A ClickUp Tasks segítségével a folyamatot kezelhető feladatokra és alfeladatokra bonthatja, amelyek mindegyike saját határidővel, felelőssel és prioritási szinttel rendelkezik, hogy biztosítsa a határidőre történő befejezést. A projekt során csapata a feladatokon belüli megjegyzéseket és említéseket használhat a kommunikációra és a frissítések megosztására, kérdések feltevésére vagy magyarázatok kérésére, mindezt könnyedén!

Szűrje a lista nézetet állapot, prioritás, megbízott vagy bármely egyéni mező szerint, hogy a feladatlistákat jobban igazítsa az Ön igényeihez.
Vizualizáljon a ClickUp segítségével
Szűrje a lista nézetet állapot, prioritás, megbízott vagy bármely egyéni mező szerint, hogy a feladatlistákat jobban igazítsa az Ön igényeihez.

Nehézséget okoz a konzultációk során az ismétlődő adminisztratív feladatok elvégzése? Könnyítse meg a munkáját a könnyen használható ClickUp Automations segítségével, amely kódolás nélküli felületet kínál a rutin munkafolyamatok automatizálásához. Például minden alkalommal, amikor egy feladat (például Jelentés tervezet) befejezettként van jelölve, automatikusan e-mail értesítést kap, amelyet át kell nézni, és a feladat állapota Áttekintés folyamatban -ra frissül.

A ClickUp célja, hogy a üzleti stratégiák kidolgozásának, kiválasztásának és megvalósításának folyamata zökkenőmentes legyen!

Például több mint 15 különböző nézetet használhat a rendelkezésre álló stratégiák értékeléséhez vagy a projekt fázisok szerinti előrehaladásának nyomon követéséhez. Imádni fogja a táblázat nézetet, amely Kanban-stílusú formátumban követi nyomon az előrehaladást, a Folyamatban és a Befejezett feladatoktól kezdve. A Gantt-diagram és a naptár nézetek szintén hasznosak a stratégiák nagy léptékű tervezéséhez, optimalizálásához és végrehajtásához.

Példa a ClickUp különböző nézetekre
A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

Élvezze a produktív tanácsadási üléseket a Clickup segítségével!

A ClickUp számos együttműködési eszközt kínál a konzultációs folyamatok javításához! Ingyenes konzultációs sablonjai mindent lefednek, a szolgáltatási szerződésektől és az időkövetéstől a tanácsadói jelentésekig.

A közös szerkesztés és visszajelzés érdekében használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy tanácsadókkal együttműködve új stratégiákat és keretrendszereket dolgozzon ki. A testreszabható jogosultsági beállítások segítségével egyszerűen cserélhet visszajelzéseket és véglegesítheti a dokumentumokat.

ClickUp 3.0 dokumentummegosztási funkció
A ClickUp 3.0 Docs segítségével a együttműködés kulcsfontosságú, így gyorsan megoszthat, jogosultságokat állíthat be, vagy exportálhat belső vagy külső felhasználóknak.

Hogy még vonzóbbá tegyük az ajánlatot, a ClickUp AI intelligens adatelemzéssel és dokumentumok összefoglalásával segít időt megtakarítani. Emellett segítséget nyújt az alkalmazottaknak szóló dokumentumok megírásában és optimalizálásában is, hogy azok könnyebben érthetőek legyenek. 🤖

Ha olyan eszközöket használ, mint a Google Drive vagy a Slack, integrálja őket a ClickUp-ba, hogy csökkentsék az alkalmazások közötti kontextusváltást.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai:

  • Időbe telik az összes funkció és szolgáltatás felfedezése.
  • A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a desktop verzió.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

Vállaljon ambiciózus IT-stratégiákat a ClickUp segítségével

A megfelelő kutató és tanácsadó cég kiválasztása versenyelőnyt jelenthet vállalkozásának, de ez csak a kezdet. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az értékből, innovatív projektmenedzsment szoftverek, például a ClickUp használata jelentősen megváltoztathatja a helyzetet.

Akár a szervezés javításával, akár a kommunikáció fejlesztésével, akár a nagyobb átláthatósággal, a ClickUp segítségével a tanácsadókkal való együttműködése produktívabbá és eredményorientáltabbá válhat.

Készen áll a következő IT-stratégiájának elindítására? Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy az óriási sikerrel járjon! 🤩

