10 ingyenes nonprofit sablon Excelben és ClickUpban

A nonprofit célok meghatározása és azok eléréséhez szükséges hatékony stratégiák kidolgozása nehéz feladatnak tűnhet, különösen, ha nem tudja, hol kezdje. Még nehezebb koncentrálni, ha folyamatosan a források gyűjtésével, a látogatók számának növelésével és az adományozók elkötelezettségének javításával kell foglalkoznia.

Fedezze fel a belső működéshez tökéletes megoldást: a nonprofit sablonokat! Ezek az értékes eszközök lehetővé teszik, hogy átfogó cselekvési tervet készítsen nonprofit projektjéhez, segítve csapatát, a közösségi munkásokat, az igazgatósági tagokat, az adományozókat és más érdekelt feleket abban, hogy világosan megértsék céljait.

Összegyűjtöttük 10 kedvenc nonprofit sablonunkat, hogy szervezetét, kampányát vagy adománygyűjtő rendezvényét pillanatok alatt elindíthassa. Megmutatjuk, mi teszi mindegyiket különlegessé, és hogyan lehet a megfelelő alkalmazásokkal maximálisan kihasználni a bennük rejlő potenciált. 🌻

Mi az a nonprofit sablon?

A nonprofit sablon egy sokoldalú keretrendszer, amely segít a nonprofit szervezeteknek professzionális prezentációk, weboldalak vagy dokumentumok készítésében, hogy elérjék elsődleges céljaikat különböző jótékonysági ügyekben.

A legtöbb nonprofit szervezetnek korlátozott a költségvetése, és nem engedheti meg magának, hogy drága csapatokat alkalmazzon a működésének fenntartására és fejlesztésére. Nincs támogatás a stratégiai tervezéshez vagy a donorokkal való folyamatos kommunikáció fenntartásához.

A legjobb nonprofit weboldal sablonok megkönnyítik a szervezet üzenetének, küldetésének és munkafolyamatainak megosztását a támogatókkal, adományozókkal és önkéntesekkel. Használhatja őket adománygyűjtő kampányokhoz, rendezvényekhez, hírlevelekhez, promóciós anyagokhoz és egyebekhez. 🤩

A nonprofit sablon egy cselekvésorientáltabb változata a profitorientált vállalkozásoknál használt szokásos üzleti terv keretrendszernek. Tartalmazza a nonprofit projekt alapvető szempontjainak vázlatát, például elsődleges küldetését, hosszú és rövid távú céljait, valamint a célok eléréséhez szükséges stratégiák lebontását.

Mi jellemzi egy jó nonprofit sablont?

Egy jó nonprofit sablonnak a következő fontos részleteket kell tartalmaznia:

Egyértelműség és egyszerűség: A sablonok könnyen megérthetőek és tervezhetőek legyenek, olyan sablonfunkciókkal, mint a stílusformázás.

Következetesség: A nonprofit szervezet márkáját különböző platformokon és eszközökön egyaránt megőrzi.

Testreszabás: A nonprofit szervezetek egyedi igényeihez és céljaihoz igazodik, testreszabási lehetőségek révén kielégítve azok egyedi kommunikációs és prezentációs követelményeit.

Átfogó felépítés: A jól felépített sablon tartalmazza a nonprofit szervezet céljához kapcsolódó alapvető szakaszokat és elemeket. Ide tartozik a célok kitűzése, az eredmények nyomon követése és az önkéntesek szervezése.

Vonzó vizuális elemek: Vizuálisan vonzó elemeket, például grafikákat, képeket és színeket tartalmaz, hogy felkeltse a közönség figyelmét és hatékonyan közvetítse a nonprofit szervezet küldetését.

10 lenyűgöző nonprofit sablon, amelyet érdemes használni

Fedezze fel az Excel és a ClickUp 10 legjobb nonprofit sablonját, amelyeket Önnek választottunk ki. Elmagyarázzuk azok használatát, és részletesen megvizsgáljuk mindegyik legfontosabb jellemzőit. ✨

1. ClickUp nonprofit SOP sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp nonprofit SOP sablon

A nonprofit szervezetek standard működési eljárásai (SOP-k) célja a szervezet mindennapi tevékenységeinek központosítása, egységesítése és feltérképezése. Egy átfogó SOP-rendszer lehetővé teszi a napi műveletek hatékony irányítását és felügyeletét, miközben hű marad a szervezet küldetéséhez és céljaihoz.

Azonban egy hatékony SOP létrehozásához alaposan fel kell mérnie a jelenlegi folyamatokat, hogy meg tudja határozni, mi javítható. Ez nem könnyű feladat, de a ClickUp Non-Profit SOP sablon segítségével A-tól Z-ig minden támogatást megkaphat!

Ez a teljes mértékben testreszabható Doc sablon segít felvázolni a teljes szervezet folyamatát. Tartalmazza a szükséges szakaszokat, amelyek meghatározzák, hogyan kell a csapatának elvégeznie az egyes tevékenységeket. A bevezető rész három alfejezetből áll:

Az SOP célja: A dokumentum fő A dokumentum fő céljainak és feladataiknak a felvázolása. Az SOP célközönsége: A javasolt tevékenységek kedvezményezettjeinek vagy támogatóinak megjelölése SOP fejlesztés: Az SOP előrehaladásának összefoglalása

Miután lefektette az SOP alapjait, folytassa az előzetes azonosítással, hogy meghatározza az eljárás hatálybalépésének lépéseit. Az utolsó szakaszok felvázolják, mikor és hogyan kezdődik az eljárás, valamint azokat a személyeket, akik felelősek annak végrehajtásáért.

A sablon együttműködési lehetőségek egész világát nyitja meg nonprofit szervezetén belül. Gondolkodjon el a szabványos működési eljárásokról a csapatával, ossza szét a feladatokat, és kövesse nyomon az előrehaladást – mindezt valós időben, közvetlenül a dokumentumban! 📄

2. ClickUp adománygyűjtési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp adománygyűjtési terv sablon

A ClickUp adománygyűjtési terv sablon az Ön intelligens asszisztense, ha hatékony adománygyűjtési kampány szervezéséről van szó. Doc sablonként tervezve segít az adománygyűjtési stratégia aprólékos kidolgozásában. Lehetővé teszi, hogy egyértelmű célokat tűzzön ki, elmélyüljön az adománygyűjtési rendezvények vagy kezdeményezések részleteiben, és hatékonyan nyomon kövesse a potenciális adományozókat.

Megkülönböztető jellemzője a testreszabhatóság, amely rugalmasságot biztosít Önnek, hogy minden szempontot az egyedi kampány igényeihez és elképzeléseihez igazítson. A sablon könnyedén befogadja a célközönségre vonatkozó információkat és a promóciós anyagok tervezését, biztosítva, hogy minden könnyen érthető módon legyen szervezve.

3. ClickUp nonprofit rendezvénytervezési feladat sablon

Tervezze meg következő adománygyűjtő rendezvényét a ClickUp nonprofit rendezvénytervező sablonjával!

A tipikus nonprofit rendezvények, mint például a jótékonysági vacsorák és adománygyűjtő koncertek, sok mozgó alkatrészt tartalmaznak, és gondos tervezést és csapatmunkát igényelnek, hogy sikeresek legyenek. Szerencsére a ClickUp nonprofit rendezvénytervezési feladat sablonjával egy személyes rendezvénykoordinátor áll rendelkezésére, aki éjjel-nappal segíti a logisztika kezelésében. 🤖

Az eseménytervezési sablon alapvetően egy teendőlista, így az esemény jól szervezett és tökéletesen lebonyolított lesz. A listán szereplő minden feladat a következő hét egyéni mező egyikébe sorolható:

Esemény leírása Esemény dátuma Kedvezményezettek Eseménymenedzser Szponzorok Vendéglista Haladási arány (automatikus sáv a feladat teljesítésének nyomon követéséhez)

Mivel ez egy feladat sablon, tökéletesen alkalmas az ismétlődő folyamatok racionalizálására. Alkalmazhatja a jövőben hasonló rendezvényekhez, és engedélyt adhat a csapattagoknak és a vendégeknek, hogy valós időben megtekintsék és/vagy szerkesszék a beépített feladatokat.

4. ClickUp nonprofit éves jelentés sablon

Készítsen jelentéseket a jelenlegi tagokról, a fő adományozókról és egyebekről a ClickUp nonprofit éves jelentés sablonjával.

A nonprofit szervezet fejlődéséről szóló éves jelentések elengedhetetlenek, mivel ezeket használják az eredmények összefoglalására és megosztására a támogatókkal, önkéntesekkel, szimpatizánsokkal és a nyilvánossággal. Pontosan ezt teheti a ClickUp nonprofit éves jelentés sablonjával!

Ez egy újabb könnyen használható, egyszerűen szerkeszthető Doc sablon, amely ideális:

Az éves eredmények professzionális megjelenítése Új adományozók vonzása és a meglévőkkel való kapcsolatok erősítése Pénzügyi adatok és célok megosztása Értékalapú üzenetek közvetítése az érdekelt felek felé

Kezdje éves jelentését a szervezet vezetőjének levelével. Ezután vázolja fel küldetését és jövőképét, hogy az olvasó megértse, miről szól a nonprofit szervezete. Van egy programtevékenységek és legfontosabb eredmények szakasz is, ahol a stakeholdereknek betekintést nyújthat az elmúlt év tevékenységébe, testreszabható státuszokkal, például „terv szerint halad”, „késés” és „kritikus”.

A sablon Pénzügyi kimutatás szakaszában használja az Egyéni mezők, például Tétel, Leírás és Költségek mezőket, hogy bemutassa pénzügyi helyzetét. Végül vázolja fel a következő évre vonatkozó terveit és céljait a Jövőbeli célok szakaszban.

5. ClickUp nonprofit rendezvénytervezési lista sablon

Szervezze és tervezze meg könnyedén a következő nagy eseményt a ClickUp nonprofit eseménytervezési sablonjával.

A ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablon segítségével könnyedén megszervezheti és kezelheti következő rendezvényét! Ez az online eszköz a megfelelő funkciókkal látja el Önt, így a rendezvénytervezési folyamat összes feladata és tevékenysége elvégzésre kerül.

A sablon segítségével időbeosztások és ellenőrzőlisták segítségével szervezhet eseményeket minden szakaszban, nyomon követheti a kiadásokat a költségvetés nyomon követésével, és együttműködhet csapatával, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

A sablon különböző testreszabható nézetek segítségével több szempontból is megközelítheti az eseménytervezési folyamatot. Néhány elérhető nézet:

Az esemény szakasza Lista nézet: Az egyes feladatok határidő szerint vannak rendezve, így egyértelműen látható a csapat előrehaladása az esemény előkészítésében.

Az eseményfeladatok listája: felsorolja az esemény lebonyolításához szükséges összes feladatot, és azok előrehaladásának függvényében csoportosítja őket. Részletes információkat nyújt az egyes feladatokról, például arról, hogy ki felelős miért, és hogyan haladnak a feladatok.

A Komponens tábla nézet: Az összes eseményt komponensek szerint rendezve, például helyszín, költségvetés, előadók és beszállítók szerint, kártyák formájában jeleníti meg. Ha egy feladatot másik eseménykomponensbe szeretne áthelyezni, egyszerűen húzza át a táblán a kívánt helyre.

A Gantt-diagram nézet: Az idővonalhoz hasonlóan vizuálisan ábrázolja az ütemtervet és az egyes feladatok közötti kapcsolatokat a megfelelő sorrendben.

Ez a sablon ideális tapasztalt rendezvénytervezők számára, akik nagy projekteket kezelnek, mivel több testreszabható elemet és nyomonkövetési lehetőséget kínál.

6. ClickUp nonprofit állatmentő sablon

A ClickUp nonprofit állatmentési sablonjával zökkenőmentesen irányíthatja az állatmentési műveleteket.

A kisállat-mentő szervezetek vezetése rendíthetetlen elkötelezettséget, folyamatos koordinációt és gondos vészhelyzeti tervezést igényel. A ClickUp nonprofit kisállat-mentő sablonja kifejezetten azért lett kialakítva, hogy segítsen Önnek megbízható mentővezetőként működni, és jobb örökbefogadó otthonokat biztosítani a rászoruló állatoknak. 🏠

Használja ezt az átfogó sablont egy komplex adatbázis és ütemezési rendszer felépítéséhez. Tartsa szemmel mindent, az önkéntesektől és adományoktól kezdve az állatok befogadásáig, az állatorvosi időpontokig és az örökbefogadási határidőkig.

A sablonok tartalmaznak mappákat a közösségi média elérése, a partnerségek, az örökbefogadási folyamat és a létesítmények karbantartása témákban. Minden mappa színekkel jelölt feladatlistákat tartalmaz. Egyszerűen kattintson a Plusz gombra, hogy hozzáadjon és létrehozzon egy teljesen testreszabható listát, dokumentumot, táblát és egyebeket.

Kövesse nyomon az egyes platformokon futó örökbefogadási kampányait külön-külön, listák létrehozásával, amelyekkel nyomon követheti az előrehaladást, kezelheti a prioritásokat, kiválaszthatja a megbízottakat és még sok mást. Gondoskodjon arról, hogy az állatorvosi szolgáltatások, adományok és együttműködések rendezett módon legyenek elrendezve a Partnerségek mappában.

Egyszerűsítse kedvencei örökbefogadási folyamatát az örökbefogadható kutyák és a beérkezett pályázatok külön listáinak létrehozásával. Az Örökbefogadási mappa tartalmazza az örökbefogadási irányelveket, amelyeket megoszthat a pályázókkal, hogy biztosíthassa, hogy a háziállatok megkapják a nekik járó gondoskodást és figyelmet. 🐶

7. ClickUp önkéntesek kezelésére szolgáló sablon

A ClickUp önkéntesek kezelésére szolgáló sablonja segít a nagy önkéntes csoportok stresszmentes kezelésében.

Bármely csapat vezetése igényes feladat, de több tucat vagy akár több száz fős csoportok irányítása igazi szakértelmet és erőfeszítést igényel. A ClickUp önkéntesek irányítására szolgáló sablonjával könnyedén koordinálhat nagy önkéntes csoportokat, és könnyedén elérheti céljait.

Ez a sablon egy teljes Space-t foglal el, és haladó felhasználók számára készült. Segít új önkénteseket toborozni, egyszerűsíteni a beilleszkedési folyamatot, valamint nyomon követni az időt és a munkát.

Kattintson az Aktív vagy Új jelentkezők listára, és megkapja az összes potenciális önkéntes névsorát. Válassza ki a legmegfelelőbb jelölteket, ossza ki a feladatokat, és kövesse nyomon az előrehaladásukat az egyéni mezők és állapotok segítségével.

Az Új pályázatok listában egyéni oszlopok segítségével állíthat be prioritásokat. Miután egy adott pályázóhoz hozzárendelt egy feladatot, az automatikusan átkerül az Aktív pályázatok listába, így időt takaríthat meg és hatékonyabban dolgozhat. ⏰

A sablon használata elősegíti a nonprofit szervezeten belüli kommunikációt, mivel lehetővé teszi, hogy megossza önkéntesek kezelési felületét a csapattal. Így mindenki naprakész marad a prioritást élvező feladatokkal, képzési modulokkal és közelgő eseményekkel kapcsolatban.

8. ClickUp önkéntesek ütemterv sablonja

Csatolja saját fényképeit és fájljait a ClickUp Listához, hogy könnyen hozzáférhessenek.

Ha nonprofit szervezete nagymértékben támaszkodik nagy önkéntes csoportokra, elengedhetetlen a jól strukturált ütemterv fenntartása és a megvalósítható adatok biztosítása. Itt jön jól a ClickUp önkéntes ütemterv sablon. Ez a hatékony eszköz lehetővé teszi az önkéntesek rendelkezésre állásának figyelemmel kísérését, a feladatok pontos kiosztását és mindenki folyamatos tájékoztatását. 📅

Kezdje azzal, hogy elkészíti az önkéntes jelentkezési űrlapot, amelyet az eseményéhez igazíthat, mielőtt elküldi az érdeklődő jelentkezőknek.

A válaszadók által megadott legfontosabb információk megjelennek az Aspiring Volunteers List (Jövőbeli önkéntesek listája) nézetben, amely az önkéntesek felvételi folyamatának megfelelően csoportosítva tartalmazza az új és a feldolgozás alatt álló válaszadók szűrőit.

Ezután következik az Önkéntesek táblázata, amely szintén az önkéntesek folyamatának megfelelően van rendezve. Itt láthatja az önkénteseket az egyéni státuszok alatt, például Új jelentkező, Feldolgozás alatt, Nem megfelelő és Elfogadva. A kártyákat húzással áthelyezheti az önkénteseket egyik szakaszból a másikba.

Végül használja ki az Új önkéntesek listája nézetet, hogy felvegye a jóváhagyott jelentkezőket. Ők az Ön által nekik kiosztott önkéntes szerepkörök szerint vannak csoportosítva, például tagok, csapatvezetők és koordinátorok.

9. ClickUp önkéntes munkasablon

Készítsen közösségi szervezeti ütemtervet egyetlen ClickUp Listából

Több önkéntes koordinálása kampányok során bonyolulttá válhat, ha nincsenek konkrét célok és strukturált feladatkezelési rendszer. Kerülje el a zavart és a rendetlenséget a ClickUp önkéntes munkasablonjával, és egyszerűsítse az önkéntes feladatok végrehajtásának folyamatát.

Ez a mappa szintű sablon hasonló a listánk előző két versenyzőjéhez, de inkább az egyéni önkéntes tevékenységekre összpontosít. Lehetővé teszi az önkéntes erőforrások kezelését és elosztását a különböző projektek között, és vizuális áttekintést nyújt az egyes feladatokról és ütemtervekről.

A sablon egyedi mezőket kínál, mint például Önkéntes, Határidő, Prioritás és Helyszín, hogy nyomon követhesse az egyes projektek adatait. Több egyedi nézetet is tartalmaz, amelyekkel ellenőrizheti az önkéntesek munkaterhelését. A nézetek a következőket tartalmazzák:

Szervezetek nézet: Az elrendezés tartalmazza az összes nonprofit esemény listáját, különböző feladatokkal és mezőkkel, például önkéntesek és prioritások.

Naptár nézet : A sablon jobb oldalán megjelenik a még nem ütemezett és a lejárt feladatok, valamint a prioritásokat jelző színkóddal ellátott jelölések.

Dokumentumok nézet: Használja ezt a sablont egy könnyen kezelhető adatbázis létrehozásához, amely tartalmazza az önkénteseket, az önkéntes helyszíneket és a koordinátorokat. Kattintson az önkéntes nevére a listában, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz, például a címéhez, telefonszámához és a korábban részt vett eseményeihez.

10. Excel önkéntes jelentkezési sablon a Spreadsheet.com webhelyről

Kövesse nyomon az önkéntesek jelentkezéseit és az eseményeket könnyedén a Spreadsheet.com Excel önkéntes jelentkezési sablonjával.

A jelentkezések összegyűjtése és az önkéntes rendezvények szervezése nem feltétlenül kell idegőrlő élménynek lennie. A Spreadsheet.com Excel önkéntes jelentkezési sablonjával könnyedén létrehozhat önkéntes rendezvénylistákat, feljegyezheti a rendezvény részleteit és nyomon követheti a résztvevők számát.

A sablon Űrlap nézetének segítségével gyorsan megoszthatja a jelentkezési űrlapot a potenciális önkéntesekkel, akik így kiválaszthatják a rendelkezésre álló események listájából a számukra megfelelőt. Az űrlap olyan mezőket tartalmaz, mint a név, az önkéntes pozíció, az e-mail cím és a telefonszám, amelyeket a jelentkezőknek ki kell tölteniük. 👨🏽‍💻

Miután összeállította a listát, a sablon világos áttekintést nyújt minden önkéntes adatairól, valamint az általuk választott rendezvényről és a rendelkezésre állásuk dátumáról és időpontjáról.

Végül, az Önkéntes események területen található egy szakasz, amely a kapcsolódó tevékenységeknek, a szabad helyeknek, a betöltött helyeknek és az eseménynaptáraknak van szentelve.

Tegye még hatékonyabbá kampányait és eseményeit a ClickUp nonprofit sablonjaival

Akár adománygyűjtő rendezvényre készül, akár állatmentő akcióba vág bele, ezekkel a kiváló sablonokkal a következő nonprofit rendezvénye biztosan nagy siker lesz. Használja őket a különböző önkéntes csapatok irányításához, éves jelentések készítéséhez, valamint rendezvények tervezéséhez és ütemezéséhez, kevesebb stresszel!

Ha szűkösek az erőforrások, fedezze fel az ingyenes ClickUp sablonkönyvtárat, és keresse meg a számvitelhez, tervezéshez és minden máshoz szükséges sablont. Testreszabhatja kedve szerint, és nézze meg, ahogy következő nonprofit rendezvénye hatalmas sikerré válik! 🏆