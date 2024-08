10 modèles gratuits d'analyse des causes profondes (Five Whys)

Comprendre la cause réelle d'un problème est la seule façon de le résoudre. Bien sûr, vous pouvez traiter les conséquences immédiates et rafistoler le problème, mais vous ne pouvez vraiment résoudre le problème qu'à sa racine.

C'est la théorie qui sous-tend l'analyse des causes profondes, et c'est la raison pour laquelle ce processus est inestimable si vous essayez de résoudre un problème.

Élaborer à chaque fois sa propre analyse des causes profondes est fastidieux et source d'incohérences. L'utilisation d'un modèle vous permet d'être cohérent et de progresser plus rapidement. Suivez-nous pour découvrir pourquoi un modèle d'analyse des causes profondes est si précieux et quels sont les meilleurs modèles à utiliser en 2024.

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse des causes profondes ?

L'analyse des causes profondes (ACR) vous aide à trouver la ou les causes profondes d'un problème, afin que vous puissiez travailler à la résolution du véritable problème - au lieu de lutter contre les conséquences. Le processus d'analyse des causes profondes vous permet d'approfondir la question, d'envisager toutes les options possibles et d'identifier ce qui ne va vraiment pas.

Ensuite, vous pouvez prendre des mesures correctives pour résoudre le problème réel, plutôt que les symptômes.

Un modèle d'analyse des causes profondes vous permet d'accélérer le processus. Ces modèles sont créés par des experts et des praticiens sur la base de méthodes éprouvées, de sorte que vous n'avez pas à partir de zéro.

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de l'avancement du projet dans la vue du tableau de bord ClickUp

Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un modèle d'analyse des causes profondes dans le cadre de votre projet de outil de reporting de votre choix pour raccourcir votre chemin vers la résolution du problème. ⚒️

Bonus: Storyboard templates !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse des causes profondes ?

Il existe de nombreux outils et méthodologies d'analyse des causes profondes. Certains préfèrent un diagramme de Pareto (ou un graphique à barres) pour visualiser leurs points de données, tandis que d'autres préfèrent utiliser un organigramme Six Sigma ou un diagramme d'Ishikawa (ou diagramme en arêtes de poisson) pour représenter leurs résultats et leurs recherches.

Que vous soyez une personne très visuelle ou que vous préfériez une approche plus textuelle, il existe un modèle d'analyse des causes profondes pour vous.

Un bon modèle d'analyse des causes profondes vous aidera :

Utiliser une méthodologie éprouvée pour trouver la cause première

Organiser vos idées, vos données et vos recherches

Parvenir à une conclusion sur la cause première probable d'un problème

Rationaliser votre flux de travail en matière d'analyse des causes profondes

Assurez la cohérence de toutes vos ACR

Il n'existe pas de méthode ou de modèle idéal pour l'analyse des causes profondes. Différentes équipes apprécieront un cheminement différent vers la découverte du problème sous-jacent. Certains modèles sont génériques et peuvent être utilisés pour différents problèmes, tandis que d'autres sont plus spécifiques, par exemple pour résoudre un problème informatique.

L'astuce consiste à trouver le modèle qui convient à votre équipe et à vos besoins.

10 modèles d'analyse des causes profondes à utiliser en 2024

Explorons notre liste de modèles d'analyse des causes profondes pour 2024. Quel que soit votre mode de travail et le type de problème que vous essayez de résoudre, vous trouverez ici un modèle d'analyse des causes profondes qui vous conviendra.

1. Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp

Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp

Lorsque vous résolvez un problème, il est essentiel d'avoir une vision claire de tout ce que vous savez sur ce qui a contribué au résultat final. C'est pourquoi le Modèle d'analyse des causes profondes par ClickUp est en tête de notre liste.

Ce modèle d'analyse des causes profondes vous donne une vue d'ensemble de votre travail de résolution de problèmes en cours, mais vous permet également de plonger plus profondément pour explorer les tâches, les notes et les raisons individuelles. La vue en liste vous permet de voir d'un coup d'œil quels sont les problèmes entrants, en cours ou résolus, avec des indicateurs de priorité qui vous permettent d'identifier ce qui est le plus important.

En utilisant les 5 pourquoi comme base pour vous aider à identifier la cause sous-jacente, ce modèle est facile à utiliser, que vous soyez un expert en gestion de projet ou que vous découvriez l'idée de mener des ACR. Les sections à code couleur et les champs personnalisés vous permettent de personnaliser la liste pour qu'elle réponde à vos besoins. 🤩

Utilisez ce modèle pour vous aider à créer un pôle central pour toutes vos analyses des causes profondes. Avec l'espace nécessaire pour ajouter un département et des destinataires, il est idéal pour utiliser l'approche de résolution de problèmes à l'échelle de l'entreprise. Télécharger ce modèle

2. ClickUp IT Modèle d'analyse des causes profondes

Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp IT

Pour les équipes travaillant dans le domaine du développement de logiciels et des technologies de l'information, le modèle Modèle d'analyse des causes profondes en informatique par ClickUp est une excellente option. Il a été conçu pour les équipes informatiques et comporte des champs personnalisés qui vous aident à explorer la cause première du problème afin que vous puissiez le résoudre efficacement.

Le modèle utilise deux méthodologies RCA pour vous aider à découvrir la cause sous-jacente. L'analyse du pourquoi vous encourage à plonger en profondeur pour découvrir la cause première, et l'approche des 6M vous aide à catégoriser le type de problème que vous êtes en train de résoudre.

Le modèle d'analyse des causes profondes permet d'attribuer plusieurs rôles, de sorte que vous pouvez identifier l'encodeur, l'analyseur et le réviseur dans le processus. Enregistrez la date du problème et son état actuel. Vous passez ensuite au processus des 5 raisons, suivi d'un espace pour une proposition de solution.

Ce modèle est un excellent choix pour les équipes informatiques qui ont besoin d'une solution plus personnalisée à utiliser en même temps que leurs propres outils de gestion des problèmes modèles de rapports de bogues . Bien que ClickUp soit hautement personnalisable par nature, cette modèle d'ingénierie contient tout ce dont vous avez besoin dès le départ. 💻 Télécharger ce modèle

3. Modèle ClickUp 5 Whys

Modèle ClickUp 5 Whys

Les listes conviennent à certaines personnes, mais d'autres préfèrent une approche plus visuelle. Si c'est votre cas, le 5 Whys Template par ClickUp pourrait être le moyen idéal pour vous aider à découvrir la cause première. 🌱

Ce modèle d'analyse des causes profondes, très visuel et aux couleurs vives, utilise l'approche des 5 pourquoi pour découvrir la véritable cause du problème, afin de pouvoir le résoudre de manière plus efficace. Le modèle et la méthodologie sont simples : posez cinq fois la question "pourquoi ?", inscrivez vos notes sur les cartes et tirez-en une conclusion.

Utilisez ce modèle de processus d'analyse des causes profondes lorsque vous privilégiez l'approche du tableau blanc, en particulier si vous collaborez avec d'autres personnes sur des questions de résolution de problèmes et d'analyse des causes. Le modèle peut paraître simple, mais c'est souvent tout ce dont vous avez besoin pour trouver votre réponse.

Bonus: Modèles d'énoncés de problèmes ! Télécharger ce modèle

4. ClickUp Modèle de tableau blanc Cause & Effet

Modèle de tableau blanc ClickUp Cause & Effet

Avant d'identifier la cause première, il faut d'abord explorer tous les problèmes potentiels. Ce modèle Modèle de tableau blanc Cause & Effet par ClickUp vous offre un moyen très interactif de le faire.

L'approche du diagramme de cause et d'effet vous permet d'explorer les causes potentielles tout en gardant le symptôme ou le problème au premier plan. Ajoutez des cases pour mettre en évidence les causes principales, puis complétez l'organigramme pour envisager les causes possibles à un niveau inférieur. Une fois que vous aurez terminé votre diagramme, vous disposerez de nombreux facteurs contributifs potentiels à prendre en considération et d'un facteur qui pourrait s'avérer être la cause première.

Ce modèle efficace d'analyse des causes profondes est un bon choix si vous avez besoin d'un moyen de faire un brainstorming visuel sur les causes potentielles tout en utilisant la technique des 5 pourquoi. Son style est similaire à celui du outils de cartographie des processus il s'agit donc d'une excellente option si votre équipe en a l'habitude.

Le format tableau blanc est idéal pour résoudre des problèmes et noter rapidement des idées avec d'autres personnes en temps réel ou de manière asynchrone, puis les organiser en un diagramme plus clair et concis. 🎯 Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan d'action pour l'amélioration des performances ClickUp

Modèle de plan d'action pour l'amélioration des performances ClickUp

Trouver la cause première n'est pas un processus instantané. Cela prend du temps et implique un ensemble de tâches de recherche différentes, avec des délais, des complexités et des dates d'échéance. Enregistrez vos progrès en cours de route à l'aide de ce Modèle de plan d'action pour l'amélioration des performances par ClickUp .

L'objectif de ce modèle est de vous aider à rester organisé lorsque vous suivez le processus des 5 pourquoi ou après avoir identifié la cause première. Enregistrez le nom de votre programme et l'identité du chef de projet, puis affichez une liste des tâches pertinentes affectées au projet. Ajoutez un attributaire, un statut, une date d'échéance, une complexité de tâche, une date de début et un service.

Utilisez ce modèle pour vous aider tout au long de votre processus d'analyse des causes profondes ou pour vous aider à ne pas perdre de vue les tâches que vous avez identifiées à la suite de votre rapport d'analyse des causes profondes. C'est un moyen utile de rester organisé et concentré sur vos tâches et vos objectifs. 🙌 Télécharger ce modèle

6. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Modèle d'analyse du temps ClickUp

Une fois la cause première identifiée, le problème ne s'arrête pas automatiquement. Vous devrez surveiller les progrès au fil du temps pour vous assurer qu'il est résolu. Suivez les tâches de production problématiques à l'aide de ce Modèle d'analyse du temps par ClickUp .

Voyez en un coup d'œil les niveaux de productivité de votre équipe et vérifiez où se trouvent les goulets d'étranglement. Voyez quelles sont les tâches qui nécessitent une intervention, celles qui sont déjà en cours ou celles qui sont terminées.

Utilisez un code couleur pour les produits, les services, la cause première du problème et les lignes de production afin de suivre rapidement l'évolution de la situation. Enregistrez les dates de début et d'échéance, le nombre de travailleurs, les coûts des travailleurs et les temps morts. ⌚

Ce modèle de cause première inspiré des 5 raisons est un excellent ajout à votre bibliothèque si vos équipes travaillent régulièrement sur la production et l'expédition, qu'il s'agisse d'un produit physique ou numérique. Utilisez-le en même temps que vos logiciel de gestion des incidents pour surveiller les temps morts et agir de manière plus stratégique en réponse aux problèmes. Télécharger ce modèle

7. Modèle de leçons apprises ClickUp

Modèle de leçons tirées de ClickUp

Dans un environnement très actif, la fin d'un projet signifie que vous passez directement au suivant - et vous risquez de manquer des occasions de repérer les problèmes en cours. Utilisez le Modèle de leçons apprises par ClickUp pour examiner en détail les résultats positifs et négatifs de votre projet.

Ce modèle en forme de liste permet à votre équipe de projet et à vos collaborateurs d'avoir une vue d'ensemble de la situation le contrôle du projet un espace réservé au gestionnaire de projet pour explorer les leçons apprises tout au long de votre projet. Partagez un problème ou un fait marquant et ajoutez une description détaillée, un destinataire, un indicateur de priorité et une date d'échéance. Indiquez si vous avez examiné le problème ou non et l'impact qu'il a eu sur le projet.

Utilisez l'outil Modèle de leçons apprises dans le cadre de votre flux de travail post-projet, parallèlement à une analyse des 5 raisons pour lesquelles vous avez identifié les défis potentiels à venir et travaillé de manière proactive à leur résolution. C'est également l'occasion de se féliciter de ce qui a bien fonctionné dans le cadre de votre projet, de sorte que vous puissiez prendre ces habitudes positives pour le prochain projet. 🌻 Télécharger ce modèle

8. ClickUp 4Ls Retro Template

ClickUp 4Ls Retro Template

Une rétrospective 4Ls est un autre moyen efficace de mesurer le déroulement de votre projet. Utilisez ce modèle modèle de rétrospective des 4L par ClickUp pour encourager les membres de votre équipe à partager leurs pensées honnêtes sur le projet, d'une manière claire et concise.

Le processus des 4L vous encourage à partager ce que vous avez aimé, désiré, détesté et appris à propos des différentes étapes et des moments clés du projet. Le modèle vous aide à consigner ces éléments de manière organisée, avec des conseils utiles aux membres de l'équipe sur la manière de l'utiliser.

Ce modèle a été conçu pour aider les membres de l'équipe à l'utiliser outil de rétrospective de projet est un moyen idéal pour recueillir les pensées et les sentiments de chaque membre de votre équipe de projet, ainsi qu'une analyse des 5 raisons. Leurs commentaires peuvent vous aider à obtenir des informations précieuses qui n'auraient peut-être pas été soulevées lors d'une réunion de rétrospective traditionnelle. ✨ Télécharger ce modèle

9. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Les rétrospectives de projet sont un moyen utile de comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, mais les informations ne sont pas toujours enregistrées ou exploitées. Les Modèle de rétrospective de projet par ClickUp vous offre une nouvelle façon d'aborder vos rétrospectives de projet, avec des tâches que vous pouvez assigner et dont vous pouvez suivre l'évolution. ⚒️

Ce modèle inspiré des 5 raisons prend une rétrospective de projet traditionnelle et la rend organisée et attrayante, grâce à son approche colorée de type tableau. Notez ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les leçons apprises, les solutions alternatives et les clarifications, le tout dans un seul espace.

Ajoutez des tâches et des sous-tâches ci-dessous et attribuez-les à des personnes qui en sont responsables. Ajoutez des dates d'échéance, des domaines connexes et des équipes responsables pour que votre retour d'information soit organisé et utile.

Utilisez ce modèle comme un moyen plus engageant de consigner vos réflexions lorsque vous organisez une rétrospective de projet. Encouragez tout le monde à contribuer directement au tableau, ou utilisez-le pour organiser les idées soulevées lors de la réunion de rétrospective du projet. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel d'analyse des causes profondes

Suivez les résultats de votre analyse des causes profondes à l'aide de cette feuille de calcul simple

ClickUp est gratuit et propose une vaste collection de modèles d'analyse des causes profondes, mais il arrive que votre équipe ne soit pas prête à passer à l'action ou que l'on vous demande de trouver une solution spécifique au logiciel. Dans ce cas, ce modèle Excel d'analyse des causes profondes inspiré des 5 raisons est la meilleure option que nous ayons trouvée.

Ce modèle simple d'analyse des causes profondes vous permet d'enregistrer en détail le problème, la cause profonde et les solutions efficaces potentielles. Vous disposez de suffisamment d'espace pour ajouter des descriptions, des priorités, des mesures d'atténuation et des résultats.

Si vous êtes limité à l'utilisation d'Excel, ce modèle est une bonne option car il vous permet de centraliser l'enregistrement des causes profondes et des solutions possibles pour tous les projets. Le format tableau fonctionne bien si vous préférez une approche moins visuelle de l'amélioration des processus d'entreprise et que vous souhaitez simplement enregistrer des informations pour les utiliser ensuite dans un rapport d'analyse des causes profondes à l'intention des parties prenantes. 📚 Télécharger ce modèle

Maintenant que vous disposez d'une sélection de modèles d'analyse des causes profondes, vous vous demandez probablement comment les mettre en pratique.

Voici les étapes de base pour réaliser une analyse des causes profondes à l'aide de l'un des modèles ci-dessus :

Définir le problème ou la question: Expliquez clairement le problème que vous essayez de résoudre et pourquoi il est important. Recueillir des données et des informations: Recueillir autant d'informations que possible, à partir de sources et de points de vue différents. Identifier la cause immédiate: Utilisez vos données et vos informations pour déterminer ce qui a déclenché le problème ou la question. **Une fois que vous avez identifié la cause immédiate, utilisez la technique des 5 pourquoi pour creuser davantage et atteindre la cause profonde du problème. Utilisez un modèle d'analyse des causes profondes: Choisissez l'un des modèles ci-dessus qui correspond le mieux à vos besoins et remplissez-le avec vos conclusions. Remue-méninges sur les solutions possibles: Une fois la cause première identifiée, faites un remue-méninges sur les solutions possibles pour y remédier. Mettre en œuvre et contrôler les solutions: Mettez en œuvre la solution que vous avez choisie et contrôlez son efficacité au fil du temps.

Gagnez du temps avec ces modèles gratuits d'analyse des causes profondes

Comprendre la cause première d'un problème prend du temps, et c'est souvent un travail d'équipe d'investigation qui est nécessaire pour y parvenir. Utilisez ces exemples et modèles d'analyse des causes profondes pour vous aider à gagner du temps et de l'énergie, et d'atteindre plus rapidement la cause sous-jacente.

La plupart des modèles présentés ici existent dans ClickUp, le centre de productivité ultime pour les équipes et les entreprises. Notre plateforme vous permet de centraliser vos tâches, tableaux de bord, objectifs, documents, chat, tableaux blancs, et bien plus encore. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez une meilleure façon non seulement d'enregistrer vos ACR, mais aussi d'organiser votre vie professionnelle dans son ensemble.