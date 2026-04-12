De 6 outils à 1 : comment Path8 Productions a gagné du temps et réduit ses coûts liés aux applications

La croissance d'une petite entreprise est rarement un processus simple et linéaire. En général, elle se produit par hasard.

Vous enchaînez les projets, et tout à coup, vous n'êtes plus seulement un freelance.

Pour Pat Henderson, fondateur de path8 Productions, basé à Boston, la transition vers une agence de production de vidéos à part entière s'est accompagnée d'un coût caché : la prolifération des outils.

Pour répondre à la demande, Path8 se retrouvait à jongler avec une pile technologique massive et disparate. L'entreprise utilisait Smartsheet pour la gestion de projet, Toggl pour le suivi du temps, Dropbox Paper pour les documents et Slack pour la communication. Les outils s'accumulaient, mais l'efficacité diminuait.

Voici comment Path8 a atteint l'étape de la sortie du cercle vicieux, a regroupé ses outils technologiques dans ClickUp et a regagné une semaine de temps.

Le problème d'une pile technologique « Frankenstein »

Lorsqu'une équipe évolue rapidement, on achète souvent des logiciels pour résoudre un problème immédiat à la fois. Résultat ? Un enchevêtrement d'applications qui refusent de communiquer entre elles.

Le principal point de friction pour Path8 était le décalage entre l'endroit où le travail était planifié et celui où les discussions avaient réellement lieu.

Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai simplement ajouté des outils. Nous gérions la planification de nos projets dans Smartsheet, mais personne dans l'équipe ne consultait vraiment Smartsheet. Les gens se contentent d'envoyer des messages sur Slack : « Hé, où en sommes-nous là-dessus ? » Du coup, il faut mettre à jour les informations à deux endroits.

Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai simplement ajouté des outils. Nous gérions la planification de nos projets dans Smartsheet, mais personne dans l'équipe ne consultait vraiment Smartsheet. Les gens se contentent d'envoyer des messages sur Slack : « Hé, où en sommes-nous là-dessus ? » Du coup, il faut mettre à jour les informations à deux endroits.

Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai simplement ajouté des outils. Nous gérions la planification de nos projets dans Smartsheet, mais personne dans l'équipe ne consultait vraiment Smartsheet. Les gens se contentent d'envoyer des messages sur Slack : « Hé, où en sommes-nous là-dessus ? » Du coup, il faut mettre à jour les informations à deux endroits.

Comme ces listes et ces outils de suivi distincts ne pouvaient pas communiquer entre eux, l'équipe se retrouvait à gérer des silos d'informations déconnectés, ce qui rendait presque impossible la synchronisation du flux de travail sans mises à jour manuelles constantes.

Cette double saisie de données a atteint son paroxysme lors d’un projet colossal de 30 vidéos qui a poussé les anciens outils de Path8 au-delà de leurs limites. L’ampleur du travail était tout simplement trop importante et trop complexe pour être gérée efficacement dans Smartsheet.

📖 En savoir plus : Les meilleures alternatives et concurrents de Smartsheet pour la gestion de projet

L'obstacle Slack : surmonter la fidélité à l'application

Les transitions entre outils échouent généralement lorsque les équipes refusent d'abandonner leurs applications de communication favorites.

Lorsque Pat a réalisé que l'équipe avait besoin d'une source unique de vérité, ClickUp s'est imposé comme le choix évident. Le seul obstacle majeur à son adoption ? La fidélité de l'équipe à Slack.

Pour moi, le plus important, c'était Slack. Slack, c'était génial. Notre équipe adore Slack. Je me disais : « On peut utiliser ClickUp pour la gestion de projet, mais on continuera à utiliser Slack parce que tout le monde adore ça. » Et puis, quand j'ai découvert ClickUp et que j'ai vu la fonctionnalité de chat, je me suis dit : « OK, c'est pratiquement Slack. On va s'en sortir. »

Pour moi, le plus important, c'était Slack. Slack, c'était génial. Notre équipe adore Slack. Je me disais : « On peut utiliser ClickUp pour la gestion de projet, mais on continuera à utiliser Slack parce que tout le monde adore ça. » Et puis, quand j'ai découvert ClickUp et que j'ai vu la fonctionnalité de chat, je me suis dit : « OK, c'est pratiquement Slack. On va s'en sortir. »

Le véritable changement radical ? Ils n'ont pas eu à sacrifier leur histoire ni leur culture d'équipe pour effectuer cette transition.

L'équipe a pu importer l'intégralité de son contenu Slack : importations, canaux et discussions, jusqu'aux moindres réactions emoji. 💪🏽

L'équipe a pu importer l'intégralité de son contenu Slack : importations, canaux et discussions, jusqu'aux moindres réactions emoji. 💪🏽

Travailler plus intelligemment : gérer plus de 50 projets

La consolidation de leurs outils ne leur a pas seulement permis de faire des économies sur les frais d'abonnement.

Cela a radicalement changé le volume de travail que cette petite équipe pouvait gérer. Au lieu de chercher un brief dans une application, de trouver les relevés de temps dans une autre et de demander des mises à jour dans une troisième, Path8 a tout centralisé. Écoutez le témoignage de l'équipe. 👇🏼

📖 En savoir plus : Pourquoi les petites entreprises paient plus pour moins

Devenir « natif de l'IA » : sans courbe d'apprentissage

Le monde de la technologie est obsédé par l'IA, mais pour un propriétaire de petite entreprise spécialisé dans la production de vidéos, maîtriser les commandes complexes de l'IA n'est pas réaliste.

L'approche de Pat en matière d'IA était tout à fait pragmatique.

Je dois avouer que je suis vraiment à la traîne. Avant d'avoir ClickUp, je n'avais aucune application d'IA sur mon téléphone.

Je dois avouer que je suis vraiment à la traîne. Avant d'avoir ClickUp, je n'avais aucune application IA sur mon téléphone.

Au lieu d'utiliser des outils d'IA externes, Pat a utilisé l'IA interne de ClickUp pour résoudre un casse-tête opérationnel très spécifique : répondre aux questions répétitives de l'équipe.

Il a développé un agent IA destiné à servir de base de connaissances interne à l'entreprise. Il a ensuite mis en place un canal de messagerie directe dédié pour permettre à l'équipe d'interagir avec lui, baptisant affectueusement le bot « M. Systems ».

Désormais, dès qu'un membre de l'équipe a une question sur un processus ou un flux de travail, il envoie simplement un message privé à M. Systems. Le bot extrait instantanément la bonne réponse directement de la documentation de l'entreprise, retirant complètement Pat de la boucle et éliminant les « interruptions quotidiennes » de son emploi du temps.

📖 En savoir plus : Pourquoi les petites entreprises adorent ClickUp

Comment reproduire la réussite de Path8 : 5 exemples rapides avec ClickUp

Vous n'avez pas besoin d'un budget d'entreprise pour consolider votre pile technologique et créer un environnement de travail hautement efficace.

Grâce à la ClickUp Small Business Suite , vous pouvez reproduire exactement la stratégie de Path8 pour créer votre propre centre de commande centralisé.

Voici comment concevoir un flux de travail rationalisé et axé sur la valeur pour votre propre équipe :

1. Donnez plus de moyens à votre équipe grâce aux agents IA

Commencez par les procédures opératoires normalisées (SOP) et les wikis de votre entreprise. Grâce à la fonctionnalité Agents de ClickUp, vous pouvez les transformer en bases de connaissances interactives et en libre-service.

Utilisez l'Agent Builder pour décrire vos besoins en langage clair afin de créer un agent personnalisé qui s'intègre directement à votre environnement de travail. Ou activez les agents de réponses contextuelles dans votre environnement de travail.

Lorsqu'un membre de l'équipe a une question sur un processus, il lui suffit d'envoyer un message privé à l'agent pour obtenir une réponse précise et immédiate, tirée directement de vos propres documents internes. Cela permet à votre équipe de trouver des informations de manière autonome et préserve le temps précieux de la direction.

2. Accélérez votre production grâce à l'IA contextuelle

Au-delà des agents autonomes, la véritable puissance de la Small Business Suite réside dans l'intégration directe de ClickUp Brain là où votre travail s'effectue réellement.

Au lieu de faire défiler manuellement de longs fils de discussion pour vous mettre à jour, vous pouvez générer instantanément des mises à jour générées par l'IA au sein de chaque tâche pour voir exactement ce qui a changé pendant votre absence.

Vous pouvez même regrouper ces informations pour générer des synthèses de haut niveau directement dans vos tableaux de bord de gestion de projet et vos vues Liste, offrant ainsi à la direction une vision claire de la santé de l'ensemble du portefeuille en quelques secondes. Si jamais vous perdez la trace d'un fichier ou d'une discussion spécifique, la recherche d'entreprise alimentée par l'IA vous permet de trouver exactement ce dont vous avez besoin parmi toutes vos tâches, vos documents et vos discussions en posant une question de manière naturelle.

Enfin, vous pouvez transformer vos discussions en éléments concrets grâce à AI Notetaker, qui résume vos réunions et extrait automatiquement les points clés pour les convertir en tâches prêtes à être exécutées.

Chaque discussion, action et tâche est consultable grâce à l'IA dans ClickUp

3. Connectez directement le chat à votre travail

Assurer une coordination parfaite au sein de votre équipe n'est pas une tâche impossible ! Il vous suffit de centraliser les discussions là où se trouvent les livrables réels.

En intégrant votre communication quotidienne dans ClickUp Chat, chaque message, mise à jour rapide et enregistrement d'écran est associé à la tâche correspondante.

Ainsi, toute personne rejoignant un projet peut immédiatement consulter l'historique et comprendre le contexte, ce qui évite d'avoir à consulter plusieurs applications de messagerie pour retrouver les informations manquantes.

4. Concevez un pipeline de projets autonomes

Vous souhaitez créer un flux de travail visuel et automatisé, facilement évolutif pour gérer des dizaines de projets simultanés ?

Commencez par cartographier vos phases opérationnelles exactes à l'aide de statuts personnalisés (tels que « Scripting », « En cours de modification en cours » ou « Révision client »). Ensuite, utilisez une vue d'ensemble dans ClickUp Tasks afin que la direction puisse évaluer instantanément l'état d'avancement de chaque projet en un coup d'œil.

Enfin, ajoutez des automatisations afin que, lorsqu'une tâche passe à un nouveau statut, le membre de l'équipe concerné soit automatiquement désigné et averti, garantissant ainsi des transferts fluides.

Voici un échantillon de flux de travail pour l’équipe commerciale. 🧰

5. Harmonisez vos opérations grâce au suivi du temps intégré

Suivez vos dépenses de temps grâce à ClickUp Suivi du temps

Grâce à la fonctionnalité native de suivi du temps intégrée à la plateforme ClickUp, vos employés et vos freelances peuvent enregistrer leurs heures directement dans les tâches qu'ils sont en train d'achever.

Cette intégration transparente fournit des données très précises pour la planification des capacités, simplifie la facturation des clients et garantit que chaque minute de travail acharné est comptabilisée dans un hub central unique.

📖 En savoir plus : Plus de 15 applications pour petites entreprises qui simplifient votre travail

Conclusion : arrêtez de jongler entre différents logiciels

Pour une petite équipe qui souhaite jouer dans la cour des grands, passer des heures à jongler entre différents logiciels n'est pas une option.

Path8 Productions a prouvé que faire évoluer votre entreprise ne doit pas se résumer à accumuler des applications.

En abandonnant leur pile technologique « Frankenstein » et en regroupant 6 outils disparates en un seul, ils ont mis en place un hub rationalisé, alimenté par l'IA, qui se charge des tâches les plus lourdes.

Désormais, les tâches fastidieuses sont automatisées, l'équipe est parfaitement coordonnée et Pat peut enfin se consacrer à ce qu'il fait le mieux : créer des vidéos incroyables !