Pourquoi ClickUp aime les petites entreprises, et pourquoi les petites entreprises aiment ClickUp

Chez ClickUp, les petites entreprises ne sont pas simplement un segment de clientèle parmi d'autres. Elles sont la raison même de notre existence. Notre fondateur, Zeb Evans, a lancé ClickUp en tant qu'entrepreneur audacieux qui avait personnellement souffert de la prolifération des tâches de travail. Il jonglait entre trop d'outils, trop de tâches fastidieuses et pas assez de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : construire quelque chose de formidable. C'est pourquoi l'assistance aux petites entreprises est au cœur de tout ce que nous faisons.

Comme le dit Zeb :

Les petites entreprises sont le moteur de l'opportunité. Nous avons créé ClickUp afin que les entrepreneurs puissent consacrer moins de temps aux tâches fastidieuses et plus de temps à la réalisation de leurs rêves. Nous sommes déterminés à aider les PME à réussir.

Conçu pour le petit business hustle

La suite Small Business de ClickUp est conçue pour les acteurs, les rêveurs et les équipes qui font bouger les choses. Voici comment nous vous aidons à transformer le chaos en clarté :

*remplacez plus de 20 applications par un seul espace de travail : c'est la fin de la dispersion au travail. Plus besoin de passer sans cesse de la gestion de projet au discuter, aux documents, au suivi du temps et à une douzaine d'autres outils. ClickUp rassemble tout dans un seul environnement de travail convergent basé sur l'IA , offrant à votre équipe une source unique de vérité

Automatisez grâce à l'IA : laissez laissez l'IA et les agents de ClickUp gérer les tâches répétitives, les rappels et les rapports. Libérez du temps pour vous concentrer sur la croissance, et non sur le travail fastidieux

visibilité en temps réel :* grâce aux tableaux de bord personnalisés et aux rapports en direct, vous savez toujours ce qui se passe dans votre entreprise. Plus besoin de fouiller dans vos e-mails ou vos feuilles de calcul pour trouver les informations clés dont vous avez besoin

ClickUp a un impact mesurable, qu'il s'agisse de gagner du temps ou d'accélérer la production dans tous les services

Résultats réels obtenus par des entreprises réelles

Pat Henderson, fondateur et producteur exécutif chez path8 Productions, partage son expérience :

Nous passions trop de temps à mettre à jour différents systèmes qui ne communiquaient pas entre eux. Cela nous ralentissait et augmentait le risque de laisser passer des choses

Après être passée à ClickUp, l'équipe de Pat a remplacé six outils distincts, réduit de 60 % le temps consacré aux réunions et aux mises à jour, et effectué une transition en douceur en moins de huit semaines.

Procurez-vous le guide utilisé par des milliers de PME pour consolider leur infrastructure technologique, récupérer d'innombrables heures de temps précieux et éliminer la prolifération du travail. ⬇️

/IA qui comprend votre entreprise*

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir instantanément des informations et des actions clés directement sur votre travail

ClickUp Brain est votre assistant professionnel toujours disponible. Il apprend vos flux de travail, établit la connexion de vos données et vous aide à automatiser les processus propres à votre entreprise. Que vous ayez besoin de générer des rapports, de résumer des réunions ou de déclencher des automatisations, l'IA de ClickUp est là pour vous aider.

Et c'est incroyablement facile à utiliser. Nous comprenons que diriger une entreprise est un travail à plein temps qui ne laisse pas le temps de devenir un expert en IA. ClickUp offre des capacités d'IA prêtes à l'emploi et des agents qui apporteront de la valeur dès le premier jour, sans aucun codage nécessaire.

Une assistance qui vous donne l'impression d'être en famille

Nous savons que les petites entreprises ont besoin de plus qu'un simple logiciel : elles ont besoin d'un partenaire. C'est pourquoi ClickUp propose des formations individuelles en direct, une assistance premium et des consultations d'experts pour vous aider à configurer votre environnement de travail et à optimiser vos opérations.

C'est ainsi que nous vous garantissons de tirer le meilleur parti de chaque centime dépensé et de profiter pleinement des plus de 20 applications de travail à votre disposition dans la suite proposée par ClickUp.

🗣️ Avis client : voici ce qu'un utilisateur a dit sur G2: Clickup propose de nombreuses fonctionnalités et extensions uniques que vous ne trouverez pas dans d'autres solutions de gestion de projet, telles que le suivi du temps, un chat intégré et des capacités étendues de gestion des ressources. Si vous êtes une petite entreprise ou une start-up, Clickup propose de nombreux modèles et des moyens simples de démarrer sans avoir à passer des heures à investir dans une installation personnalisée. Vous bénéficiez ainsi d'une solution personnalisée dans un produit plus accessible. ClickUp propose de nombreuses fonctionnalités et modules complémentaires uniques que vous ne trouverez pas dans d'autres solutions de gestion de projet, telles que le suivi du temps, un chat intégré et des capacités étendues de gestion des ressources. Si vous êtes une petite entreprise ou une start-up, ClickUp propose de nombreux modèles et des moyens simples de démarrer sans avoir à passer des heures à investir dans une installation personnalisée. Vous bénéficiez ainsi d'une solution personnalisée dans un produit plus accessible.

Pourquoi les PME font-elles le changement ?

Selon McKinsey, les petites entreprises américaines n'atteignent que 47 % de la productivité des grandes entreprises, un écart qui n'est pas lié au talent, mais à l'accès à des outils et des systèmes évolutifs. ClickUp uniformise les règles du champ.

L'ancienne méthode :

plus de 20 applications déconnectées

Processus manuels et répétitifs

Transmissions floues et perte de contexte

Croissance au point mort

La méthode ClickUp :

Un environnement de travail unifié

Flux de travail automatisés et optimisés par l'IA

Collaboration fluide et visibilité

Une croissance évolutive et efficace

rejoignez plus de 2 millions d'équipes qui redéfinissent le travail*

ClickUp a gagné la confiance des petites entreprises et des marques mondiales, notamment Siemens, Chick-fil-A, Wayfair et bien d'autres. Avec plus de 25 000 avis élogieux et une évaluation de 4,6 étoiles, le message est clair : ClickUp est la plateforme conçue pour les entreprises qui veulent faire plus avec moins.

Prêt à récupérer votre temps ?`

Obtenez gratuitement le guide Small Business Playbook et découvrez comment ClickUp peut vous aider à consolider votre infrastructure technologique, à automatiser vos flux de travail et à débloquer tout le potentiel de votre entreprise.

Les petites entreprises sont notre passion. Avec ClickUp, vous bénéficiez de la puissance de plus de 20 applications, de l'intelligence de l'IA et de l'assistance d'une équipe qui vous accompagne vers la réussite. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez l'avenir du travail, conçu pour vous.