Meilleures alternatives et concurrents de Confluence en 2026

La collaboration en équipe n'est plus ce qu'elle était il y a cinq ans.

Aujourd'hui, les équipes travaillent à distance, sont dispersées et évoluent plus rapidement que jamais. Elles ont besoin de bien plus qu'un simple wiki statique : elles ont besoin d'un accès à des connaissances connectées, consultables et en temps réel, intégrées à leurs flux de travail. Alors que Confluence a longtemps été la référence en matière de documentation, de nombreuses équipes se heurtent à des obstacles liés à sa complexité, à ses fonctionnalités de collaboration limitées et à son expérience cloisonnée.

Nous avons sélectionné les meilleures alternatives à Confluence qui vont au-delà des wikis traditionnels. Que vous recherchiez une documentation alimentée par l'IA, une gestion de projet intégrée ou une interface utilisateur plus moderne, cette liste répondra à vos besoins.

Découvrons ensemble les différentes options qui s'offrent à vous.

📊 Une étude révèle que : 60 % des employés estiment que le partage des connaissances au sein de leur organisation est insuffisant, et 63 % des organisations citent le manque d'adhésion des utilisateurs comme un obstacle majeur à la réussite de la gestion des connaissances. Il est essentiel de développer une culture du partage.

Pourquoi chercher une alternative à Confluence ?

À mesure que la collaboration devient plus dynamique et décentralisée, les équipes ont besoin d'outils plus rapides, plus intuitifs et plus faciles à faire évoluer. J'ai rencontré pas mal de problèmes en utilisant Confluence dans le cadre de mon travail. Voici quelques-uns des principaux :

Service client lent : J'ai souvent dû attendre plus longtemps que prévu pour obtenir de l'aide de la part de l'équipe d'assistance du service client de Confluence. C'est un problème lorsqu'une aide immédiate est nécessaire pour résoudre un problème urgent.

Courbe d'apprentissage abrupte : Maîtriser ses fonctionnalités et comprendre sa terminologie s'est avéré être un véritable défi, en particulier pour les nouveaux venus de mon équipe. Confluence exige un investissement considérable en temps et en efforts pour parvenir à maîtriser pleinement l'utilisation de la plateforme

Fonction de recherche lente : Trouver des informations ou des ressources spécifiques dans mon environnement de travail prend souvent plus de temps qu'il ne le faudrait, ce qui perturbe mon flux de travail et nuit à mon efficacité

Gestion complexe des permissions : il est difficile de déterminer qui peut effectuer des modifications en cours ou contribuer à des pages spécifiques, ou de configurer les permissions pour qu'elles correspondent aux besoins de mon équipe

Les défis liés au développement collaboratif de contenu : lorsque plusieurs personnes effectuent des modifications en cours sur le même document simultanément, il est difficile de coordonner ces modifications, ce qui entraîne des conflits de versions

Compte tenu de ces problèmes récurrents, j'ai sélectionné des alternatives à Confluence qui permettent une collaboration fluide, offrent un accès rapide aux connaissances et garantissent la productivité des équipes.

Comment nous avons sélectionné les meilleures alternatives à Confluence

Nous avons testé, comparé et sélectionné des outils en fonction des besoins réels des équipes. Pour établir cette liste, nous avons évalué des dizaines d'outils en fonction de critères clés tels que :

Facilité d'utilisation : le degré d'intuitivité de l'interface, en particulier pour les nouveaux utilisateurs et les équipes interfonctionnelles

Fonctionnalités de collaboration : modification en cours, commentaires, attribution de tâches et notifications

Gestion des connaissances : la capacité de l'outil à gérer les documents, les wikis, la recherche et le contrôle des versions

Intégrations : Compatibilité avec les outils de travail courants tels que Slack, Google Drive et Microsoft 365

Tarifs et évolutivité : L'outil est-il adapté aux petites équipes et peut-il évoluer au rythme de la croissance de l'entreprise ?

Avis des clients : Nous avons analysé les avis récents sur G2, Capterra et Trustpilot pour comprendre ce que les utilisateurs apprécient — et ce qu'ils n'apprécient pas.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Aperçu des meilleures alternatives à Confluence

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp – Documents + tâches + IA en un seul endroit – Recherche connectée dans tout l'environnement de travail – Automatisations et tableaux de bord Les équipes qui souhaitent disposer d'un outil unique pour la gestion de projet et la documentation Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Notion – Éditeur par blocs pour les documents et les bases de données – Rédaction et résumation par IA – Collaboration en temps réel Équipes de petite et moyenne taille créant des wikis internes flexibles Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $ par utilisateur et par mois Google Drive – Modification en cours dans Docs, Sheets et Slides – Recherche intelligente et suggestions de fichiers – Synchronisation multi-appareils Équipes utilisant déjà Google Workspace Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 6 $ par utilisateur et par mois (environnement de travail) Nuclino – Interface utilisateur rapide et épurée avec plusieurs vues – Modification en cours en temps réel – Vue graphique et assistant IA Petites équipes à distance ayant besoin d'une documentation rapide et structurée Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 6 $ par utilisateur et par mois SharePoint – Bibliothèques de documents avec métadonnées et gestion des versions – Sites intranet avec intégration poussée à MS 365 – Accès basé sur des permissions Équipes d'entreprise utilisant l'écosystème Microsoft Les forfaits payants commencent à 5 $ par utilisateur et par mois ; tarifs entreprise disponibles Quip – Documents + feuilles de calcul + chat dans un seul espace – Intégration avec Salesforce CRM – Collaboration en temps réel avec des modèles Équipes axées sur Salesforce ayant besoin de synchroniser les documents avec le CRM Les forfaits payants commencent à 10 $ par utilisateur et par mois ; les forfaits avancés peuvent aller jusqu'à 100 $ par mois. Asana – Affichage sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou d’échéancier – Suivi des objectifs et portfolios – Plus de 200 intégrations Équipes gérant des projets structurés avec des flux de travail flexibles Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10,99 $ par utilisateur et par mois. Dropbox Paper – Modification en temps réel avec du contenu multimédia– Listes de tâches et commentaires dans les documents– Modèles pour les réunions et la planification Équipes créatives ou de contenu ayant besoin de documents simples et riches en contenu multimédia Gratuit avec Dropbox ; les fonctionnalités dépendent du niveau de forfait Dropbox Zoho Learn – Combinaison base de connaissances + LMS – Créateur de cours avec quiz et analyses – Portails personnalisés et contrôles d'accès Équipes ayant besoin de formation et de gestion des connaissances en interne Forfait Free disponible ; forfaits payants (Express/Pro) avec des niveaux de tarification personnalisés Document360 – Éditeur Markdown + WYSIWYG – Outils d'IA pour la recherche intelligente et la FAQ – Assistance pour les bases de connaissances publiques et privées Équipes créant à la fois des centres d'aide publics et des wikis internes Les forfaits payants commencent à 149 $ par projet et par mois ; tarifs personnalisés pour Enterprise+.

Veuillez consulter le site web de l'outil pour connaître les derniers tarifs. *

Les 10 meilleures alternatives à Confluence

1. ClickUp

Collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Docs

ClickUp, l'« application tout-en-un pour le travail », redéfinit la manière dont les équipes collaborent, gèrent les connaissances et accomplissent leurs tâches. Alors que Confluence est réputé pour ses fonctionnalités de documentation et de wiki, ClickUp va bien plus loin en combinant documents, tâches, gestion de projet, IA et automatisation au sein d'une plateforme unique et unifiée.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer de superbes documents collaboratifs qui s'intègrent parfaitement à vos tâches, projets et flux de travail. Plus besoin de passer de Confluence pour la documentation à d'autres outils pour la gestion de projet : tout est connecté dans ClickUp.

Contrairement à Confluence, qui est avant tout un wiki, ClickUp intègre la gestion des connaissances à votre flux de travail quotidien. Grâce à la recherche connectée, vous pouvez trouver instantanément n'importe quel document, tâche ou commentaire dans votre environnement de travail.

Les automatisations et les tableaux de bord de ClickUp font passer la collaboration au-delà de la simple documentation statique. Déclenchez des actions lorsque des documents sont mis à jour, des tâches sont achevées ou des commentaires sont ajoutés, afin que tout le monde reste informé sans effort manuel. Créez des tableaux de bord pour suivre les mises à jour de la documentation, les contributions de l'équipe ou la progression des projets, le tout en temps réel.

ClickUp Brain intègre l'IA directement dans votre documentation et votre gestion des connaissances. Générez instantanément des résumés de longs documents ou de comptes-rendus de réunion. Demandez à Brain de trouver des réponses dans vos documents, tâches ou commentaires : finies les recherches interminables.

Voici un exemple👇

Déployez les agents ClickUp AI pour automatiser les processus répétitifs, gérer les tâches de documentation courantes et mettre en avant de manière proactive les connaissances importantes, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur les tâches à fort impact.

⭐️ Bonus : Avec ClickUp Brain, vous pouvez accéder à plusieurs modèles d'IA, notamment Claude et ChatGPT, pour un travail plus rapide et plus flexible.

Découvrez toute la puissance des agents ClickUp AI👇

Taille des équipes : des petites équipes aux grandes entreprisesÀ qui s'adresse ClickUp ? À utiliser lorsque :

Vous en avez assez de jongler entre Confluence, les feuilles de calcul et les outils de gestion de projet

Vous souhaitez regrouper vos documents, tâches, projets et gestion des connaissances sur une seule plateforme

Votre équipe a besoin de flux de travail basés sur l'IA et d'une connexion pour la collaboration

⚙️ Fonctionnalités

Ajoutez des tableaux, des images, des blocs de code et intégrez même des tâches, des tableaux de bord ou des vues directement dans vos documents pour créer des bases de connaissances riches en contexte

Organisez vos documents dans des dossiers imbriqués, des espaces et des listes, à l'image de la structure de votre équipe, pour faciliter la recherche d'informations.

Contrôlez qui peut consulter, modifier ou commenter les documents : partagez-les avec votre équipe, des invités ou l'ensemble de l'entreprise.

Enregistrez les documents que vous utilisez fréquemment sous forme de modèles et accédez-y rapidement

Intégrez ClickUp à plus de 1 000 applications tierces, notamment HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub et bien d'autres encore

✅ Avantages

La connexion est transparente entre les documents et les tâches, les échéanciers et les flux de travail

L'IA intégrée rend la création et la recherche de connaissances plus rapides et plus intelligentes

Un critique de G2 déclare :

« ClickUp remplace plusieurs applications par un seul environnement de travail puissant… Documents, tâches et IA dans un seul outil : c'est une véritable révolution. »

« ClickUp remplace plusieurs applications par un seul environnement de travail puissant… Documents, tâches et IA dans un seul outil : c'est une véritable révolution. »

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par l’intervalle de fonctionnalités

Certaines fonctionnalités avancées d'IA ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Un critique de G2 déclare :

« Il y a un petit temps d'adaptation au début, mais une fois qu'on a pris le coup de main, cela transforme vraiment notre façon de travailler. »

« Il y a un petit temps d'adaptation au début, mais une fois qu'on a pris le coup de main, cela transforme vraiment notre façon de travailler. »

🔌 Intégrations

Intégration avec : Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive, et bien d'autres encore

Tarifs

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Est-ce que je recommande ClickUp ?

Tout à fait — ClickUp n'est pas seulement une alternative à Confluence, c'est un espace de travail complet. Vous bénéficiez d'outils de documentation puissants, ainsi que de fonctionnalités de gestion de projet, d'IA, d'automatisation et de rapports, le tout réuni en un seul endroit. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent utiliser moins d'outils, collaborer plus rapidement et bénéficier de flux de travail plus intelligents.

💡 Conseil de pro : Créer et gérer un wiki peut être un projet chronophage, mais ce n'est pas une fatalité ! Le modèle Wiki de ClickUp vous aide à rationaliser le processus d'organisation, de sélection et de partage des informations essentielles au sein de votre organisation.

2. Notion

via Notion

Notion est un environnement de travail polyvalent tout-en-un qui combine prise de notes, wikis, bases de données et gestion de projet simplifiée. Son éditeur par blocs permet de combiner facilement du texte, des médias, des tableaux et des fichiers intégrés, le tout sur une seule et même interface.

La force de Notion réside dans sa flexibilité : les équipes peuvent tout créer, des bases de connaissances internes et des comptes-rendus de réunion aux outils de suivi des clients et aux calendriers éditoriaux. Grâce à ses capacités d'IA en constante évolution, il devient également plus performant en matière de création de contenu, d'aide à la recherche et de résumation de documents.

Taille de l'équipe : petites et moyennes équipesÀ qui Notion ne convient-il pas ? À utiliser lorsque :

Vous recherchez un environnement de travail épuré et intuitif, facile à personnaliser

Votre équipe a besoin de documents, de listes de tâches et de bases de données flexibles, le tout au même endroit

Vous cherchez à mettre rapidement en place des wikis internes ou du contenu structuré sans complexité technique

Modification en cours par blocs : glisser-déposer du texte, des images, des tableaux, etc.

Bases de données avec plusieurs modes d'affichage (tableau, liste, galerie, kanban, calendrier)

Collaboration en temps réel avec commentaires et mentions intégrés

Notion IA (disponible dans les forfaits supérieurs) pour la génération de contenu, les résumés de réunion, les questions-réponses et les suggestions contextuelles

Des dizaines de modèles intégrés pour les wikis, les feuilles de route, les CRM et bien plus encore

Faciles à utiliser et très flexibles — installation rapide, aucune formation requise

Outil tout-en-un : remplacez plusieurs applications par des pages, des tâches, des bases de données et l'IA dans un seul environnement de travail

Un critique de G2 déclare : « La flexibilité de Notion est inégalée… Je peux créer des documents, des tableaux et même des mini-CRM sans avoir à coder. »

Un critique de G2 déclare :

« La flexibilité de Notion est inégalée… Je peux créer des documents, des tableaux et même des mini-CRM sans avoir à coder. »

Permissions insuffisantes pour les grandes organisations — la gestion du contrôle d'accès devient compliquée à mesure que les équipes s'agrandissent

Lacunes fonctionnelles et baisses de performances — les utilisateurs signalent des fonctionnalités manquantes, un fonctionnement lent de l'application et des frustrations occasionnelles liées au glisser-déposer ou à l'activation/désactivation des boutons

Un critique de G2 déclare : « Notion est idéal pour les petites équipes, mais dès que vous vous développez, la gestion des permissions devient compliquée. »

Un critique de G2 déclare :

« Notion est idéal pour les petites équipes, mais dès que vous vous développez, la gestion des permissions devient compliquée. »

Free

Plus : 10 $ par utilisateur et par mois (abonnement annuel) ; 12 $ par mois en cas de facturation mensuelle

Entreprise : 20 $/utilisateur/mois (abonnement annuel) ; 24 $/mois en cas de facturation mensuelle

Entreprise : Tarification personnalisée

Notion IA est inclus dans les forfaits Business et Enterprise ; les utilisateurs de la version gratuite ou Plus bénéficient d'un essai unique de 20 réponses.

G2 : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Notion ?

Oui, si vous êtes une petite ou moyenne équipe à la recherche d'un hub épuré et personnalisable pour vos documents, notes et bases de données simples. Notion vous permet de remplacer plusieurs outils par un environnement de travail élégant, sans formation fastidieuse. Mais si votre équipe a besoin de permissions de niveau entreprise, d'une intégration poussée avec les écosystèmes SaaS ou de performances à toute épreuve, vous finirez probablement par le dépasser.

📮 ClickUp Insight : 46 % des travailleurs du savoir s'appuient sur un mélange de chat, de notes, d'outils de gestion de projet et de documentation d'équipe simplement pour suivre leur travail. Pour eux, le travail est dispersé sur des plateformes déconnectées, ce qui rend l'organisation plus difficile. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp centralise tout. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Gestion de projet, ClickUp Notes, ClickUp Chat et ClickUp Brain, tout votre travail est centralisé en un seul endroit, consultable et parfaitement connecté. Dites adieu à la surcharge d'outils et bonjour à une productivité sans effort.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Notion

3. Google Drive

via Google Drive

Google Drive est une plateforme de stockage et de collaboration dans le cloud qui fait partie de la suite Google Workspace. Elle permet aux équipes de stocker, de partager et de collaborer sur des fichiers en temps réel à l'aide de Docs, Sheets, Slides et bien plus encore. Sa puissante fonction de recherche, son historique des versions et sa synchronisation fluide entre les appareils en font un espace de travail fiable tant pour les particuliers que pour les équipes.

Grâce à son intégration poussée avec Gmail, Calendrier, Meet et d'autres applications Google, Google Drive est idéal pour les équipes qui souhaitent tout regrouper au sein d'un même écosystème.

Taille des équipes : des petites équipes aux grandes entreprisesÀ qui s'adresse Google Drive ? À utiliser lorsque :

Vous avez besoin d'un stockage cloud fiable offrant des options de partage flexibles

Votre équipe souhaite pouvoir collaborer en temps réel sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations

Vous utilisez déjà Gmail ou d'autres applications Google Workspace

Modification en cours dans Google Docs, Google Sheets et Slides

Suggestions de recherche intelligentes basées sur l'IA

Historique des versions et enregistrement automatique pour tous les fichiers

Partage de fichiers sécurisé avec des permissions basées sur les rôles

Accès hors ligne et synchronisation multi-appareils

Intégration étroite avec Gmail, Calendrier et des applications tierces

Excellentes fonctionnalités de collaboration avec modifications en cours

Intégration fluide avec les outils des environnements de travail Google Workspace

Un critique de G2 déclare :

« Les fonctionnalités de collaboration fluides de Google Workspace — modification en cours, partage facile de fichiers et outils de communication intégrés — stimulent la productivité et le travail d'équipe. »

« Les fonctionnalités de collaboration fluides de Google Workspace — modification en cours, partage facile de fichiers et outils de communication intégrés — stimulent la productivité et le travail d'équipe. »

Le mode hors ligne est limité et parfois peu fiable

L'organisation des fichiers peut devenir chaotique avec les disques partagés et les permissions

Un critique de G2 déclare :

« L'un des inconvénients est la fonctionnalité hors ligne limitée… la mise en forme complexe ou les fonctionnalités avancées de Docs et Sheets ne correspondent pas toujours à celles de Microsoft Office. »

« L'un des inconvénients est la fonctionnalité hors ligne limitée… la mise en forme complexe ou les fonctionnalités avancées de Docs et Sheets ne correspondent pas toujours à celles de Microsoft Office. »

Free : 15 Go par utilisateur

Google One (particuliers) : 100 Go : 1,99 $/mois 2 To : 9,99 $/mois

100 Go : 1,99 $/mois

2 To : 9,99 $/mois

Google Workspace (entreprise) : Business Starter : 6 $/utilisateur/mois Business Standard : 12 $/utilisateur/mois Business Plus : 18 $/utilisateur/mois Enterprise : tarification personnalisée

Business Starter : 6 $ par utilisateur et par mois

Business Standard : 12 $ par utilisateur et par mois

Business Plus : 18 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

100 Go : 1,99 $/mois

2 To : 9,99 $/mois

Business Starter : 6 $ par utilisateur et par mois

Business Standard : 12 $ par utilisateur et par mois

Business Plus : 18 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

G2 : 4,7/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Google Drive ?

Oui, si vous utilisez déjà Google Workspace ou si vous avez besoin d’un outil simple et évolutif pour la collaboration en temps réel et le stockage de fichiers. Il est particulièrement utile pour les équipes hybrides qui ont besoin de rester connectées grâce à des documents partagés et des données synchronisées. Gardez simplement à l’esprit que ses fonctionnalités hors ligne et ses options de mise en forme avancées pourraient ne pas suffire à certains utilisateurs expérimentés.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Google Drive

4. Nuclino

via Nuclino

Nuclino est un environnement de travail unifié conçu pour une gestion des connaissances rapide et sans distraction, ainsi qu'une collaboration légère. Grâce à une modification en cours épurée en temps réel et à plusieurs modes d'affichage (liste, tableau, tableau croisé et graphique), il rassemble documents, wikis, tableaux blancs et projets en un seul endroit. Des fonctionnalités telles que la recherche instantanée et l'assistant IA Sidekick améliorent sa rapidité et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait l'outil idéal pour les équipes qui recherchent la clarté sans complexité.

Taille de l'équipe : petites et moyennes équipesÀ qui s'adresse Nuclino ? À utiliser lorsque :

Vous recherchez un environnement de travail rapide et intuitif, prêt à l'emploi

Votre équipe dépend fortement de la recherche et de l'accès rapide aux documents

Vous avez besoin d'une documentation flexible, d'un suivi simple des tâches et de visuels intégrés

Modification en cours des documents avec commentaires intégrés

Plusieurs modes d'affichage du contenu : liste, tableau, tableau et graphique

Toile intégrée pour tableaux blancs et diagrammes

Recherche ultra-rapide et navigation par raccourcis clavier

IA Sidekick pour la génération de contenu, les questions-réponses et la création d'images

Historique des versions, journal d'audit et contrôles granulaires des permissions

Intégrations avec Slack, Google Drive, GitHub et bien d'autres

Une expérience de modification en cours incroyablement rapide et fluide

Une interface utilisateur épurée qui réduit l'encombrement et met l'accent sur la productivité

Un critique de G2 déclare :

« Nuclino offre le juste équilibre entre simplicité et robustesse »

« Nuclino offre le juste équilibre entre simplicité et robustesse »

Fonctionnalités limitées en matière de rapports et de gestion de projet avancée

Certains utilisateurs trouvent que les options d'intégration sont basiques par rapport à celles des concurrents

Un critique de G2 déclare :

« Ma principale critique à l'égard de Nuclino concerne le manque de transparence de sa structure tarifaire. »

« Ma principale critique à l'égard de Nuclino concerne le manque de transparence de sa structure tarifaire. »

Gratuit : jusqu'à 50 éléments, 2 Go de stockage, limite de canevas

Starter : 6 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Entreprise : 10 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Nuclino ?

Oui, Nuclino est excellent pour les équipes de petite et moyenne taille à la recherche d'un hub épuré, rapide et intuitif pour la documentation, le suivi de projets allégé et la collaboration visuelle. Il est simple à utiliser, bien intégré et idéal pour les équipes à distance ou hybrides. Cependant, si vos flux de travail nécessitent des rapports avancés, une grande configurabilité ou des intégrations complexes, vous trouverez peut-être une solution plus robuste ailleurs.

📚 À lire également : Alternatives et concurrents de Nuclino

5. SharePoint

via SharePoint

SharePoint est la plateforme d'entreprise de Microsoft dédiée aux intranets, aux bibliothèques de documents, aux sites d'équipe et à la gestion sécurisée du contenu. Elle permet aux organisations de créer des portails web internes, de collaborer sur des fichiers et d'automatiser les processus métier à l'aide d'outils tels que Power Automate et Power Apps. SharePoint offre également des fonctionnalités de recherche puissantes, un contrôle de version et une intégration étroite avec OneDrive, Teams et l'écosystème Microsoft 365 au sens large.

Taille de l'équipe : équipes de taille moyenne à grandeÀ qui s'adresse SharePoint ? À utiliser lorsque :

Vous avez besoin d'un intranet centralisé ou d'un hub de contenu pour un effectif important

Votre équipe a besoin de bibliothèques de documents structurées, d'un système de gestion des versions et de métadonnées

Vous utilisez Microsoft 365 et souhaitez une intégration transparente avec Teams, les applications Office et Power Platform

Sites d'équipes et de communication pour les portails internes

Bibliothèques de documents avec historique des versions, métadonnées et co-rédaction

Contrôles granulaires des permissions au niveau du site, de la bibliothèque et des éléments

Fonction de recherche intégrée pour trouver des personnes, des fichiers et des portails au sein de l'organisation

Outils de personnalisation : composants WebPart, thèmes de site, Power Apps, Power Automate

Intégration avec OneDrive, Teams, Outlook et Power Platform

Adaptés aux entreprises : gouvernance solide, conformité, gestion des permissions

Intégration poussée avec les outils et services Microsoft 365

Un critique de G2 déclare :

« SharePoint nous offre la structure et la sécurité dont nous avons besoin pour gérer les documents à l'échelle de toute notre organisation. »

« SharePoint nous offre la structure et la sécurité dont nous avons besoin pour gérer les documents à l'échelle de toute notre organisation. »

L'interface et l'installation peuvent s'avérer complexes et décourageantes pour les utilisateurs non techniciens

Trop sophistiqué pour les petites équipes ou les cas d'utilisation simples

Un critique de G2 déclare :

« Se lancer avec SharePoint était intimidant : l'interface et la terminologie semblaient dépassées et peu intuitives. »

« Se lancer avec SharePoint était intimidant : l'interface et la terminologie semblaient dépassées et peu intuitives. »

SharePoint Forfait 1 : 5 $ par utilisateur et par mois (autonome, facturation annuelle)

SharePoint Forfait 2 : 10 $ par utilisateur et par mois (version autonome)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Enterprise E3/E5 : comprend SharePoint + la suite M365 complète (tarification personnalisée)

G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

🤔 Est-ce que je recommande SharePoint ?

Oui, pour les entreprises de taille moyenne à grande à la recherche d'un hub sécurisé et intégré pour leur contenu, leurs documents et leur intranet. Ses atouts résident dans la conformité, l'organisation basée sur les métadonnées et la puissance de sa fonction de recherche. Mais pour les petites équipes ou celles qui recherchent des outils de collaboration plus simples, SharePoint peut s'avérer trop lourd ou trop complexe à mettre en place.

📚 À lire également : Alternatives à SharePoint

6. Quip

via Quip

Quip est une suite collaborative de Salesforce qui rassemble documents, feuilles de calcul, chat et données Salesforce en temps réel au sein d’un environnement de travail unifié. Conçue pour les équipes modernes, en particulier celles qui utilisent Salesforce, elle offre une modification en cours, un chat intégré et une prise en charge mobile robuste. Quip aide les équipes à rationaliser leurs flux de travail, à partager leurs connaissances et à rester synchronisées sur des documents clés tels que les forfaits de compte ou les spécifications de projet.

Taille des équipes : des petites équipes aux grandes entreprisesÀ qui s'adresse Quip ? À utiliser lorsque :

Vous avez besoin d'une collaboration en temps réel sur des documents, des feuilles de calcul et en discutant

Vous souhaitez intégrer des données CRM en temps réel provenant de Salesforce dans votre contenu

Vous préférez un seul outil pour les notes, les tableaux, les discussions et les modèles

Modification en cours de documents et de feuilles de calcul en temps réel

Chat en direct et messagerie de groupe intégrés aux documents

Intégration à Salesforce avec synchronisation bidirectionnelle et intégration des données CRM

Modèles pour les forfaits de compte, les forfaits de clôture et les briefings de direction

Accès hors ligne via des applications de bureau et mobiles

Sécurité de niveau entreprise (SSO, chiffrement, contrôles administratifs)

Idéal pour la collaboration en temps réel avec discussion et modification en cours au même endroit

Une intégration étroite avec Salesforce permet aux équipes de travailler directement dans les documents en tenant compte du contexte CRM

Un critique de G2 déclare :

« Quip simplifie la collaboration sur les documents grâce à des modifications en cours en temps réel, à l'intégration d'un chat et à une interface épurée — idéal pour les équipes en quête de productivité et d'organisation. »

« Quip simplifie la collaboration sur les documents grâce à des modifications en cours en temps réel, à l'intégration d'un chat et à une interface épurée — idéal pour les équipes en quête de productivité et d'organisation. »

La fonction hors ligne peut parfois s'avérer peu fiable

Les fonctionnalités de mise en forme et de tableur sont moins avancées que celles de certains concurrents

Un critique de G2 déclare :

« Un inconvénient… est la fonctionnalité hors ligne limitée… la mise en forme complexe ou les fonctionnalités avancées de Docs et Sheets ne correspondent pas toujours à celles de Microsoft Office. »

« Un inconvénient… est la fonctionnalité hors ligne limitée… la mise en forme complexe ou les fonctionnalités avancées de Docs et Sheets ne correspondent pas toujours à celles de Microsoft Office. »

Starter : 10 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) ; 12 $ avec facturation mensuelle

Plus : 25 $/utilisateur/mois (inclut SSO, API)

Advanced : 100 $/utilisateur/mois (intégré à Salesforce, données CRM en temps réel)

Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4,2/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Quip ?

Oui, si vous êtes intégré à Salesforce et que vous recherchez un outil unifié pour les documents, les feuilles de calcul et le chat qui reste étroitement connecté à votre CRM. Quip est idéal pour les équipes qui créent des forfaits de compte ou des documents de vente directement dans Salesforce. Mais si vous avez besoin d'une meilleure prise en charge hors ligne, de fonctionnalités de mise en forme avancées ou de la puissance des feuilles de calcul, il existe peut-être de meilleures options.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Quip

7. Asana – Idéal pour l'organisation des documents et des tâches

via Asana

Asana est une plateforme de gestion du travail et des projets qui permet aux équipes de planifier, de suivre et de gérer efficacement leur travail. Grâce à ses affichages flexibles (liste, tableau, calendrier, Échéancier), à la collaboration en temps réel, au suivi des objectifs et à ses fonctionnalités basées sur l'IA, elle s'adapte à un large éventail de cas d'utilisation. Reconnue par plus de 100 000 organisations, Asana relie les équipes entre les services tout en garantissant la cohérence et la visibilité du travail.

Taille de l'équipe : des petites équipes aux grandes entreprisesÀ qui s'adresse Asana ? À utiliser lorsque :

Vous avez besoin de vues de projet polyvalentes, de dépendances entre les tâches et d'une gestion de la charge de travail

Votre équipe travaille à distance ou est dispersée et a besoin de visibilité sur le travail de chacun

Vous souhaitez relier le travail à des objectifs (« Portfolios ») et miser sur l'automatisation

Plusieurs vues de projet : liste, tableau, calendrier, échéancier, charge de travail

Dépendances entre les tâches et jalons

Objectifs, portefeuilles, tableaux de bord et rapports

Outils d'IA pour des suggestions de flux de travail et l'automatisation

Formulaires, règles, modèles

Plus de 200 intégrations, dont Slack, Google Workspace et Microsoft 365

Sécurité d'entreprise : SSO, contrôles d'administrateurs, journaux d'audit

Des vues flexibles et la gestion des tâches aident les équipes à rester organisées

La plateforme est intuitive et s'adapte aussi bien aux petites équipes qu'aux grandes organisations.

Un critique de G2 déclare :

« En tant que chef de projet… Asana se distingue comme l’un des outils les plus intuitifs et les plus efficaces avec lesquels j’ai travaillé. … Je peux visualiser les flux de travail, attribuer des tâches et suivre l’avancement de plusieurs projets. »

« En tant que chef de projet… Asana se distingue comme l’un des outils les plus intuitifs et les plus efficaces avec lesquels j’ai travaillé. … Je peux visualiser les flux de travail, attribuer des tâches et suivre la progression de plusieurs projets. »

Certains utilisateurs mentionnent une tarification confuse en raison des exigences minimales en matière de licences

Les rapports et fonctionnalités avancés nécessitent des forfaits supérieurs

Un critique de G2 déclare :

« J'ai contacté l'assistance… on m'a fait passer d'un agent à l'autre… Pas de remboursement. Juste un lien vers leurs « conditions d'abonnement ». »

« J'ai contacté l'assistance… on m'a fait passer d'un agent à l'autre… Pas de remboursement. Juste un lien vers leurs « conditions d'abonnement ». »

Free : jusqu'à 10 utilisateurs

Starter : 10,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) ou 13,49 $/mois

Advanced : 24,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) ou 30,49 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 500 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Asana ?

Oui, Asana est un excellent choix si votre équipe a besoin de structure, de clarté visuelle et d’un large éventail de vues pour gérer les tâches et les projets. Il prend en charge tous les types de flux de travail, des plus simples aux plus complexes, s’intègre facilement et s’adapte à la taille de votre organisation. Faites simplement attention aux règles d’attribution des licences et aux niveaux de forfait : le manque de transparence sur les tarifs peut parfois être un point sensible.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Asana

8. Dropbox Paper – Idéal pour l'intégration de médias

via Dropbox Paper

Dropbox Paper est un éditeur de documents collaboratif de Dropbox qui combine contenu multimédia, gestion des tâches et collaboration en temps réel dans un espace de travail épuré et minimaliste. Les équipes peuvent intégrer des images, des vidéos, des extraits de code et bien plus encore, tandis que les commentaires, les listes de tâches et les @mentions permettent d'organiser les projets. Paper s'intègre parfaitement au stockage Dropbox, à Slack, à Zoom et à d'autres outils, ce qui en fait une plateforme puissante pour la création de contenu et les boucles de rétroaction.

Taille de l'équipe : petites et moyennes équipesÀ qui s'adresse Dropbox Paper ? À utiliser lorsque :

Vous recherchez un éditeur de documents gratuit sans distraction qui prend en charge les contenus mixtes

Votre équipe a besoin de pouvoir intégrer des médias et d'ajouter facilement des annotations dans les documents

Vous préférez que l'attribution des tâches et les commentaires s'effectuent directement dans le document lui-même

Assistance pour les contenus multimédias : intégrez des vidéos, des fichiers audio, du code, des PDF et des images

Collaboration en temps réel avec historique visible et attribution des modifications pour les utilisateurs

Attribuez des tâches, mentionnez vos collègues et ajoutez des commentaires dans les documents

Modèles pour agendas, plans de projet et briefs créatifs

Historique des versions avec suivi clair de la paternité des documents

Intégrations avec Dropbox, Slack, Zoom et Google Drive

Une interface minimaliste qui met l'accent sur le contenu et la collaboration

Offre d'assistance pour divers types de médias et permet de gérer efficacement les tâches au sein des documents

Un critique de G2 déclare :

« Dropbox Paper dispose d'une interface utilisateur très épurée et minimaliste… qui vous permet d'organiser vos notes de réunion, vos plans de projet, vos listes de tâches à faire… »

« Dropbox Paper dispose d'une interface utilisateur très épurée et minimaliste… qui vous permet d'organiser vos notes de réunion, vos plans de projet, vos listes de tâches à faire… »

Mise en forme limitée par rapport aux traitements de texte complets tels que Docs ou Word

L'application de bureau est encore en version bêta et semble moins aboutie que la version web

Un critique de G2 déclare :

« Comparé à d'autres, Dropbox Paper semble être un outil « léger »… qui manque de fonctionnalités de mise en forme et d'application. »

« Comparé à d'autres, Dropbox Paper semble être un outil « léger »… qui manque de fonctionnalités de mise en forme et d'application. »

Free : Inclus avec tout compte Dropbox (y compris Basic)

Stockage et fonctionnalités supplémentaires adaptées aux différents niveaux de forfait Dropbox (par exemple, Plus, Standard, Advanced, Enterprise)

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Dropbox Paper ?

Oui, si votre équipe apprécie un éditeur de documents minimaliste et riche en contenu multimédia, doté de fonctionnalités de gestion des tâches intégrées et facilitant la collaboration. Il est idéal pour les sessions créatives, les comptes-rendus de réunion et la documentation de projet légère. Mais si votre équipe a besoin de mises en forme complexes, d’une prise en charge hors ligne ou d’un éditeur de bureau prêt pour la production, Dropbox Paper est plus adapté en complément — plutôt qu’en remplacement complet — d’outils de traitement de texte plus robustes.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Dropbox Paper

9. Zoho Learn (anciennement Zoho Wiki)

via Zoho Learn

Zoho Learn est une plateforme tout-en-un de gestion des connaissances et d'apprentissage conçue pour la documentation centralisée et la formation structurée. Elle permet aux équipes de créer des espaces, des manuels, des cours et des quiz, tout en bénéficiant de rapports robustes, le tout sous un même toit. Avec une création de cours intuitive, des portails personnalisables, un historique des versions et des intégrations avec des places de marché, Zoho Learn est idéal tant pour l'intégration interne que pour les scénarios de formation externe.

Taille de l'équipe : petites et moyennes équipesÀ qui s'adresse Zoho Learn ? À utiliser lorsque :

Vous avez besoin d'une plateforme combinant base de connaissances et LMS

Votre équipe crée régulièrement des cours, des évaluations et des tutoriels structurés

Vous gérez des utilisateurs externes (clients, partenaires) qui ont besoin d'un accès sécurisé

Éditeur collaboratif en temps réel pour articles et manuels

Créateur de cours avec quiz, chronomètres, contenu au compte-gouttes et certification

Espaces et hiérarchie pour une documentation organisée

Historique des versions, accès basé sur les rôles et journaux d'audit

Portails configurables pour des publics internes et externes

Tableau de bord analytique avec rapports sur les formations et les apprenants

Intégrations entre la suite Zoho et des outils tiers

Une interface conviviale qui simplifie l'intégration et la création de cours

Combine gestion des connaissances et LMS pour la formation interne et externe

Un critique de G2 déclare :

« Une interface facile à utiliser qui répond à tous les besoins en matière d'apprentissage. »

« Une interface facile à utiliser qui répond à tous les besoins en matière d'apprentissage. »

Les outils de rapports sont basiques et peu personnalisables

Fonctionnalités de quiz limitées — par exemple, pas de surveillance via le navigateur ni de duplication des questions

Un critique de G2 déclare :

« L'une des limites est l'absence d'une fonctionnalité permettant de dupliquer les questions dans les quiz… »

« L'une des limites est l'absence d'une fonctionnalité permettant de dupliquer les questions dans les quiz… »

Gratuit : jusqu'à 5 utilisateurs, 3 espaces, 5 manuels/formations, 1 Go de stockage

Express : X $/utilisateur/mois (minimum 5 utilisateurs) — 10 espaces, 50 manuels, 25 formations, partage protégé par mot de passe

Professionnel : X $/utilisateur/mois (minimum 5 utilisateurs) — espaces/manuels/formations, quiz, modèles et portails illimités

Enterprise : Tarification personnalisée pour les besoins avancés

(Le prix exact par utilisateur pour les forfaits Express et Professional dépend du nombre d'utilisateurs)

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Zoho Learn ?

Oui, pour les équipes de petite à moyenne taille qui ont besoin à la fois d'une base de connaissances centralisée et d'une formation structurée. Il est parfait pour les entreprises qui forment leurs employés, leurs partenaires ou leurs clients, sans avoir recours à des plateformes LMS distinctes. Bien que ses options de rapports et de quiz ne soient pas très avancées, sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités combinées en font un concurrent de taille.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Zoho Learn

10. Document360

via Document360

📝 Brève description

Document360 est une plateforme de base de connaissances épurée, alimentée par l'IA, conçue pour créer et gérer de la documentation interne et externe. Elle propose un éditeur Markdown/WYSIWYG, un contrôle de version, des portails personnalisables et des outils d'IA tels que « Ask Eddy » pour la génération automatique de FAQ et la recherche intelligente. Grâce à l'assistance pour l'analyse de données, la gestion des permissions, la localisation et à son intégration transparente avec les outils d'assistance, Document360 est conçu pour les équipes modernes qui ont besoin de clarté, de conformité et d'un service en libre-service.

🎯 Idéal pour

Taille des équipes : des petites équipes aux grandes entreprisesÀ qui s'adresse Document360 ? À utiliser lorsque :

Vous avez besoin de centres d'aide publics soignés et de centres de connaissances internes sécurisés

Votre équipe a besoin de gestion des versions, de flux de travail et de processus de validation

Vous souhaitez disposer d'une assistance basée sur l'IA (recherche, FAQ, création de contenu) intégrée à vos documents

⚙️ Fonctionnalités

Deux modes d'édition : Markdown et WYSIWYG

Historique des versions, annulation des révisions et flux de travail de validation

Assistant IA (« Ask Eddy ») pour la génération de contenu, de résumés et de réponses de recherche intelligentes

Analyses des pages vues, des tendances de recherche et du comportement des lecteurs

Assistance multilingue et localisation

Personnalisation de la marque, CSS et contrôle du domaine

Intégrations avec Slack, Zendesk, GitHub et les webhooks

Rôles utilisateurs détaillés, journaux d'audit, SSO, conformité SOC 2

✅ Avantages

Facile à configurer, interface intuitive et intégration rapide aux flux de travail existants

Des tarifs abordables avec des fonctionnalités complètes pour la gestion en libre-service et la gestion de portail

Un critique de G2 déclare :

« Très facile à intégrer… les graphismes et l'interface utilisateur sont très soignés… pas trop coûteux. »

« Très facile à intégrer… les graphismes et l'interface utilisateur sont très soignés… pas trop coûteux. »

⚠️ Inconvénients

Certains utilisateurs note des retards dans le déploiement des nouvelles fonctionnalités ou le traitement des demandes d'assistance

La personnalisation, en particulier la disposition des articles, peut sembler limitée par rapport aux plateformes CMS complètes

Un critique de G2 déclare :

« La mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités prend beaucoup de temps… toutes les fonctionnalités que nous utilisions dans MS Word ne sont pas disponibles. »

« La mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités prend beaucoup de temps… toutes les fonctionnalités que nous utilisions dans MS Word ne sont pas disponibles. »

💰 Tarifs

Professionnel : environ 149 $/mois par projet

Entreprise : environ 299 $/mois par projet

Enterprise : environ 499 $/mois par projet

Enterprise+ : Tarification personnalisée (infrastructure dédiée)

Programme pour les startups : 6 mois gratuits sur les forfaits Business/Enterprise pour les entreprises éligibles

Les tarifs incluent un nombre illimité d'articles, de comptes utilisateurs, d'intégrations et de fonctionnalités IA selon le niveau de souscription.

⭐ Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

🤔 Est-ce que je recommande Document360 ?

Oui, si vous recherchez une plateforme moderne, sécurisée et riche en fonctionnalités pour créer des bases de connaissances à la fois publiques et internes. Les outils d'IA, les analyses et l'interface conviviale de Document360 en font la solution idéale pour les équipes de taille moyenne à grande qui effectuent la maintenance de la documentation structurée et des processus d'assistance. Les petites équipes pourraient trouver le prix un peu élevé, mais compte tenu de sa richesse fonctionnelle, ce logiciel offre un excellent rapport qualité-prix.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Document360

🏁 Verdict final

Si votre équipe a dépassé les capacités de Confluence — ou si vous recherchez simplement une alternative plus moderne, plus flexible et plus intuitive —, les options ne manquent pas. Que vous ayez besoin d'une meilleure collaboration en temps réel, d'une recherche plus rapide, d'intégrations plus étroites ou d'une IA intégrée, les outils de cette liste offrent des fonctionnalités que Confluence ne propose pas.

Des plateformes axées sur la documentation comme Document360 et Nuclino aux environnements de travail plus collaboratifs comme Notion et Google Drive, vous trouverez la solution qui vous convient en fonction de vos flux de travail et de la structure de votre équipe.

Et si vous recherchez une solution véritablement unifiée pour la gestion de documents, la gestion de projet, les Tableaux blancs et les tâches basées sur l'IA, le tout en un seul endroit, ClickUp mérite que vous vous y intéressiez de près.

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