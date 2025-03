13 meilleures alternatives à Google Drive

Google Drive a été une solution de stockage cloud de référence pour milliards dans le monde entier et il est facile de comprendre pourquoi.

Son interface conviviale et son intégration transparente aux applications de l'environnement de travail Google, telles que Google Docs, Google Photos et Google Sheets, offrent aux utilisateurs de puissants outils de collaboration, de gestion de documents et de partage sans effort. ✨

En tant que personne qui s'appuie sur Google Drive depuis des années, j'apprécie sa capacité à gérer mon flux de travail et à améliorer le travail d'équipe. Cependant, après avoir essayé diverses alternatives, j'ai trouvé des options qui égalaient et souvent dépassaient les capacités de Google Drive.

En m'appuyant sur mes expériences personnelles et sur les réflexions de mon équipe chez ClickUp, j'ai dressé une liste d'alternatives à Google Drive de premier ordre. Ces options peuvent répondre aux besoins de votre entreprise tout en offrant une sécurité et une valeur accrues

Dans ce billet, nous allons explorer en détail ces services de stockage cloud sécurisés, en mettant en évidence leurs fonctionnalités uniques, leurs structures tarifaires et la façon dont ils peuvent améliorer votre processus de partage de fichiers.

C'est parti ! 💡

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Google Drive ?

Le choix d'une alternative à Google Drive va au-delà d'une simple recherche. Voici ce qu'il faut rechercher pour s'assurer de choisir une solution de stockage cloud sécurisée qui réponde à vos besoins :

Capacité de stockage : Assurez-vous que l'outil offre suffisamment d'espace de stockage cloud pour vos besoins actuels et futurs. Si vous traitez des fichiers volumineux, recherchez des solutions offrant un stockage généreux ou illimité

Assurez-vous que l'outil offre suffisamment d'espace de stockage cloud pour vos besoins actuels et futurs. Si vous traitez des fichiers volumineux, recherchez des solutions offrant un stockage généreux ou illimité Fonctionnalités de sécurité: Choisissez des services de stockage cloud qui proposent des mesures de sécurité solides, notamment le chiffrement et l'authentification à deux facteurs. Ces fonctionnalités protègent vos fichiers et vos données sécurisées contre les accès non autorisés

Choisissez des services de stockage cloud qui proposent des mesures de sécurité solides, notamment le chiffrement et l'authentification à deux facteurs. Ces fonctionnalités protègent vos fichiers et vos données sécurisées contre les accès non autorisés Options de stockage: Commencez par un forfait gratuit, si disponible, pour tester les capacités du service avant de valider un forfait payant

Commencez par un forfait gratuit, si disponible, pour tester les capacités du service avant de valider un forfait payant Interface conviviale: Optez pour un service doté d'une interface intuitive qui simplifie..l'organisation de vos fichiers et dossiers. Une conception conviviale réduit la courbe d'apprentissage, ce qui vous permet de démarrer rapidement et efficacement

Optez pour un service doté d'une interface intuitive qui simplifie..l'organisation de vos fichiers et dossiers. Une conception conviviale réduit la courbe d'apprentissage, ce qui vous permet de démarrer rapidement et efficacement Options de sauvegarde et de récupération: Vérifiez que le service propose des fonctionnalités de sauvegarde et de récupération pour vous protéger contre la perte de données due à des suppressions accidentelles ou à la corruption

Vérifiez que le service propose des fonctionnalités de sauvegarde et de récupération pour vous protéger contre la perte de données due à des suppressions accidentelles ou à la corruption Rentabilité: Examinez les structures tarifaires et trouvez une solution qui concilie un prix abordable avec les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin

Conseil de pro : Explorez quelques Google Drive pour vous aider à vous organiser.

🎨 Organiser les fichiers avec des dossiers à code couleur pour une identification visuelle rapide

🌍 Paramétrez l'accès hors ligne pour travailler sur vos documents à tout moment et en tout lieu

📄 Créez des modèles pour les tâches répétitives afin de gagner du temps et de maintenir la cohérence de vos projets

🔔 Définir des notifications pour les mises à jour de documents afin de rester informé des modifications apportées par d'autres personnes

🔍 Utiliser l'outil Explore pour rechercher des sujets et rassembler des informations directement dans votre document

13 Google Drive Alternatives

Voici ma liste curatée des 13 meilleures alternatives sécurisées à Google Drive qui offrent une sécurité robuste sans compromettre les fonctionnalités conviviales :

1. ClickUp (Meilleur outil tout-en-un pour la gestion de fichiers et la collaboration)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Google Drive MEGA MEGA fournit des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment le chiffrement de bout en bout et l'authentification à deux facteurs, garantissant que vos fichiers restent sécurisés même depuis MEGA. En tant que logiciel de partage de fichiers il offre une solution de stockage qui permet le partage de fichiers sécurisés et protégés par mot de passe, facilitant ainsi la collaboration avec les clients. De plus, les nouveaux utilisateurs bénéficient dès le départ de 20 Go de stockage gratuit.

Pour mon équipe, les fonctionnalités de sécurité de MEGA sont très utiles pour maintenir la confidentialité. Le chiffrement de bout en bout et l'authentification à deux facteurs nous permettent de stocker et de partager des fichiers sensibles en toute sérénité.

Les meilleures fonctionnalités de MEGA

Accepte les fichiers des utilisateurs de MEGA et même d'autres personnes

Restaurer les anciennes versions des fichiers en cas de modification ou de suppression accidentelle

Paramétrer les dates d'expiration et la protection par mot de passe des fichiers partagés

Les limites de MEGA

Les comptes gratuits ont une capacité de transfert limitée

Absence d'outils permettant de modifier les documents Microsoft Office directement dans le cloud ; cela signifie que les utilisateurs doivent télécharger les fichiers pour effectuer des modifications, ce qui risque de perturber leur flux de travail

Tarification MEGA

Pro Lite : 5,34 $/mois Pro I : 5,34 $/mois Pro I : 5,34 $/mois

Pro I Pro I : 5,34 $/mois Pro I : 10,96 $/mois

: 10,96 $/mois Pro II : 21,94 $/mois

: 21,94 $/mois Pro III : 32,91 $/mois

MEGA évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

6. ownCloud (Meilleur pour la collaboration et le contrôle des données)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Google Drive Synchroniser Sync est principalement connu pour ses solides fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, qui en font une excellente alternative à Google Drive. Comme beaucoup d'autres dans la liste, l'outil de stockage cloud offre un chiffrement de bout en bout. Cependant, contrairement à ses concurrents, Sync adopte une position intransigeante en matière de sécurité en ne permettant pas à son équipe d'afficher votre contenu, ce qui ajoute une couche de confiance supplémentaire.

D'après mon expérience, les contrôles de partage avancés de Sync se sont révélés incroyablement utiles pour la gestion des documents confidentiels. J'ai pu paramétrer la protection par mot de passe et les dates d'expiration des liens partagés, ce qui me permet de collaborer en toute sérénité avec mon équipe sur des projets sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Sync.com

Restauration des versions antérieures des fichiers et récupération des fichiers supprimés jusqu'à 365 jours

Créez des liens sécurisés avec une confidentialité renforcée pour les fichiers sensiblespartage de fichiers Suivi de l'activité dans les dossiers partagés grâce à des journaux d'évènements détaillés



Limites de Sync.com

Ne synchronise les fichiers que dans un seul dossier, ce qui vous oblige à adapter votre structure d'organisation des fichiers existante

L'interface utilisateur, en particulier dans la version web, est souvent décrite comme lourde, ce qui rend la navigation moins intuitive

Le forfait Free n'offre que 5 Go de stockage

Tarifs de Sync.com

Free Forever :::::::::::: :

:::::::::::: : Solo Basic : 8$/mois

: 8$/mois Solo Professionnel : 20$/mois

: 20$/mois Teams Standard : 6$/mois

: 6$/mois Teams+ Illimité : 15 $/mois

: 15 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4/5 (30+ commentaires)

4/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (40+ avis)

10. pCloud (le meilleur pour synchroniser des fichiers sur plusieurs appareils)

il s'agit d'une alternative à Google Drive Koofr Koofr est une solution de stockage cloud qui intègre plusieurs comptes, tels que Google Drive, Dropbox et OneDrive, dans une interface unique. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à leurs fichiers et les gérer sans passer d'une application à l'autre.

Elle assiste également le partage direct de fichiers avec protection par mot de passe et dates d'expiration, ce qui garantit une collaboration sécurisée sur des projets sensibles. Pour mon équipe, cette fonction s'est avérée bénéfique pour la maintenance de la confidentialité et de l'intégrité des fichiers partagés.

Les meilleures fonctionnalités de Koofr

Enregistrez du contenu web directement à l'aide de l'extension Chrome de Koofr

Prévisualiser des images, des vidéos et des PDF sans les télécharger

Récupérer les fichiers supprimés pendant 7 jours sans utiliser d'espace de stockage supplémentaire

Limites de Koofr

Limites quotidiennes pour le partage public

Ralentissement lors du traitement de fichiers volumineux

Le forfait Free a une limite de 10 Go

Tarifs de Koofr

Free Forever

Briefcase S: 0,54 $/mois

0,54 $/mois Briefcase M: $1.07 /mois

$1.07 /mois Valise L: 2,14 $/mois

2,14 $/mois Valise XL: 4,28 $/mois

4,28 $/mois Valise XXL: 10,70 $/mois

10,70 $/mois Caisse 3XL: $21.40 /mois

$21.40 /mois Caisse 5XL: $37.45 /mois

Évaluations et critiques de Koofr

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (20+ commentaires)

12. Backblaze (Meilleur pour le stockage et la sauvegarde de fichiers)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Backblaze.png Backblaze une alternative à Google Drive /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Backblaze Backblaze est une solution de stockage cloud simple et économique axée sur la sauvegarde et le stockage de fichiers. Elle sauvegarde automatiquement les données de votre ordinateur et offre une capacité de stockage illimitée.

La fonctionnalité de contrôle de version de la plateforme permet aux utilisateurs de récupérer les anciennes versions des fichiers en cas de besoin. En outre, Backblaze offre la possibilité de recevoir les données physiquement via un disque dur USB, ce qui peut s'avérer particulièrement utile lors d'une restauration du système.

Les meilleures fonctionnalités de Backblaze

Garantir la sécurité des données grâce à des sauvegardes automatisées

Restaurer facilement les fichiers grâce à des options telles que les téléchargements de fichiers zip ou les disques durs physiques

Configurez l'authentification à deux facteurs pour une sécurité accrue

Limites de Blackblaze

À ne fait pas d'assistance pour les sauvegardes d'e-mails à partir de serveurs en ligne, tels queGmail Version des fichiers par défaut limitée à 30 jours



Tarification Blackblaze

Pay-As-You-Go: $$$a par TB/mois

$$$a par TB/mois B2 Reserve: $1560 par 20TB/an

Évaluations et critiques de Blackblaze

G2: 4.7/5 (80+ reviews)

4.7/5 (80+ reviews) Capterra: 4.7/5 (130+ commentaires)

13. SpiderOak (le meilleur pour la sauvegarde des données et la sécurité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SpiderOak.png SpiderOak, une alternative à Google Drive /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Google Drive Chêne-araignée SpiderOak donne la priorité à la confidentialité et à la sécurité, en offrant des fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout pour protéger les données sensibles. Cela en fait une bonne alternative à Google Drive pour ceux qui gèrent des fichiers confidentiels ou collaborent à distance.

J'apprécie la façon dont SpiderOak permet aux utilisateurs de paramétrer des sauvegardes quotidiennes pour les documents de travail et les dossiers partagés, en veillant à ce que tous les changements soient automatiquement synchronisés entre les appareils sans intervention manuelle.

Les meilleures fonctionnalités de SpiderOak

Créer des sauvegardes automatiquement avec des options de planification personnalisables

Restaurer les versions précédentes avec la fonctionnalité de versionnement des fichiers pour annuler les modifications non souhaitées

Synchroniser les données entre les différents appareils grâce à l'assistance multiplateforme de SpiderOak

Limites de SpiderOak

Prix élevé par rapport à d'autres services

L'interface utilisateur peut être difficile à naviguer

À ne pas proposer de forfait gratuit ou de période d'essai pour profiter pleinement de l'expérience ; les utilisateurs doivent faire valider un abonnement

Tarification SpiderOak

150 Go: 6 $/mois

6 $/mois 400 Go: 11 $/mois

11 $/mois 2 To: 14 $/mois

14 $/mois 5 To: 29 $/mois

Évaluations et critiques de SpiderOak

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Maximisez la sécurité et l'organisation de vos fichiers avec ClickUp

Choisir le bon service de stockage cloud est essentiel pour organiser et sécuriser vos fichiers. 🔒

Cependant, avec autant d'options disponibles, cela peut prendre du temps pour déterminer celle qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Les outils ci-dessus offrent de solides fonctionnalités de sécurité, améliorent la collaboration et rationalisent les flux de travail.

Parmi eux, ClickUp est une solution tout-en-un qui se distingue comme une alternative complète à Google Drive. Elle combine de manière transparente la gestion des fichiers, la collaboration sur les tâches et l'intégration transparente avec d'autres applications. Grâce à des fonctionnalités et modèles personnalisables, il s'adapte à votre flux de travail spécifique, ce qui facilite la gestion des projets et le partage efficace des documents. S'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui et voyez comment il transforme la façon dont votre équipe collabore et s'organise !