10 Meilleures alternatives et concurrents de Quip en 2025

Salesforce a pris d'assaut le monde de l'entreprise et sa plateforme de productivité, Quip, ne fait pas exception. Dotée d'outils de collaboration pour créer des documents et des feuilles de calcul, elle est très appréciée pour les brainstormings en équipe.

Si Quip est utile pour certaines entreprises, son interface utilisateur obsolète, ses limites en matière de données et ses rares personnalisations en font un outil inadapté à certaines équipes. Si vous êtes à la recherche d'un outil robuste et flexible, envisagez ces alternatives à Quip. 👀

Du tout-en-un outils de gestion de projet aux aides à la communication et aux applications de prise de notes, il y en a pour tous les cas d'utilisation en entreprise. Nous mettons ici en évidence les éléments à prendre en compte lors du choix d'un outil. Ensuite, vous découvrirez les différentes alternatives à Quip, y compris les fonctionnalités clés, les limites, les prix et les évaluations des utilisateurs.

Quelles sont les alternatives à Quip ?

Quip est un outil basé sur le cloud qui offre des documents, des feuilles de calcul et des discussions d'équipe, le tout au sein de l'application Salesforce la plateforme Salesforce. C'est un outil de gestion de projet simplifié qui fait la part belle à la documentation et à la communication. 🎙️

Cela signifie également qu'il est limité puisque vous ne pouvez pas créer ou planifier des tâches ou gérer des flux de travail plus importants dans l'outil. Il est conçu comme un collaboration en temps réel mais ne peut être utilisé que dans le cadre de Salesforce.

Les alternatives à Quip visent à combler cette lacune et à remédier à ces limites. Certaines offrent de meilleures fonctionnalités en matière de documentation et de discussion. D'autres offrent une plateforme plus large avec des fonctions accrues et une meilleure personnalisation.

Il existe des dizaines d'alternatives à Quip, allant de simples applications de messagerie à des CRM de gestion de projet à part entière.

Le bon outil pour votre entreprise dépendra de vos besoins spécifiques. Gardez les questions suivantes à l'esprit lorsque vous envisagez une alternative à Quip :

À faites-vous seulement appel à une alternative de messagerie et de documentation ?

Existe-t-il des intégrations spécifiques avec des outils dont votre équipe a besoin ?

À fait l'alternative correspond-elle à vos exigences budgétaires ?

En répondant à ces questions, vous disposerez de critères pour choisir la bonne alternative à Quip.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Quip ?

Si Quip est un bon outil pour la collaboration en temps réel, ce n'est pas le meilleur choix pour la gestion de documents. Tout d'abord, vous ne pouvez l'utiliser que dans Salesforce, ce qui le rend inutile pour les équipes sur d'autres plateformes. Deuxièmement, il n'offre pas de fonction de recherche ni d'outil intégré de gestion des documents base de connaissances intégrée , ce qui rend difficile la recherche de documents que vous n'avez pas visités depuis un certain temps. 📜

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Commentaires assignés dans ClickUp Docs /$$img/

Les commentaires attribués garantissent que éléments d'action ne sont pas perdus, quel que soit l'endroit où ils sont créés

Il n'est pas surprenant que de nombreuses entreprises recherchent des alternatives à Quip, même si elles ne sont pas toutes identiques. Examinez les fonctionnalités et les offres pour trouver l'outil de remplacement qui convient le mieux à votre entreprise. Certaines options sont mieux adaptées aux petites équipes, tandis que d'autres sont conçues pour apporter une assistance aux grandes entreprises, tous services confondus.

Voici ce que vous devez rechercher dans les solutions de remplacement de Quip :

Intégrations : Choisissez une alternative qui travaille avec les outils que vous utilisez déjà au quotidien

: Choisissez une alternative qui travaille avec les outils que vous utilisez déjà au quotidien Options de partage : Trouvez un outil qui offre des permissions et des options de partage partage de fichiers pour partager des documents en interne ou publiquement

: Trouvez un outil qui offre des permissions et des options de partage partage de fichiers pour partager des documents en interne ou publiquement Fonctionnalités de collaboration multiples: Les meilleurs outils sont ceux que vous pouvez utiliser pour collaborer avec votre équipe . Choisissez une alternative qui permet à plusieurs personnes de contribuer à un document en même temps

Les meilleurs outils sont ceux que vous pouvez utiliser pour collaborer avec votre équipe . Choisissez une alternative qui permet à plusieurs personnes de contribuer à un document en même temps Outils supplémentaires : Pour une meilleure fonctionnalité, choisissez un outil qui offre des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la communication et l'assistance IA

Les 10 meilleures alternatives à Quip à utiliser en 2024

Vous cherchez à passer à autre chose que Quip ou vous voulez lancer les choses avec une autre solution qui n'est pas aussi limitative ?

Nous avons dressé une liste des meilleurs concurrents pour vous aider à trouver la meilleure alternative à Quip pour votre situation unique. Des applications de messagerie aux outils documentaires, en passant par les logiciels de gestion de projet , il y en a pour toutes les équipes. 🤩

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif Alternatives Quip : utiliser les commandes slash dans les documents ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permet de mettre en forme et d'éditer des documents commandes slash pour travailler plus efficacement avec plusieurs utilisateurs

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui permet aux équipes de travailler ensemble, de créer des listes de tâches, de planifier des projets, de prendre des notes de réunion, etc. De plus, ses nombreuses fonctionnalités de collaboration en font une alternative solide à Quip, quels que soient la taille de l'équipe, le budget ou le secteur d'activité.

Utilisation Documents ClickUp pour tous vos besoins en matière de texte. Que vous souhaitiez créer une base de connaissances pour votre équipe, une documentation d'entreprise ou des supports marketing, cet outil fait le travail.

Le partage de fichiers dans Teams facilite l'attribution de permissions afin que les membres de l'équipe concernée aient accès à votre documentation. En plus, L'IA dans les documents offre des suggestions et permet de résumer plus rapidement, de générer des éléments d'action et de s'occuper de la modification et de la mise en forme. Vue Tableur dans ClickUp en fait une véritable alternative à Quip. Utilisez ces feuilles de calcul pour suivre les données, visualiser les indicateurs et créer une base de données sans code, sans être lié à la plateforme Salesforce.

Avec des milliers de Modèles ClickUp pour les équipes les modèles ClickUp pour les équipes permettent de créer n'importe quel type de documentation en moins de temps. Recherchez par cas d'utilisation ou parcourez la base de données de modèles pour trouver celui qui correspond à ce que vous voulez créer.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités de communication d'équipe telles que la vue Équipe facilitent la collaboration en conservant toutes les discussions dans un seul espace consultable

Intégrations avec des outils tels que Dropbox, Google Drive et Jira vous permettent de travailler en toute transparence avec les outils que vous aimez

La gestion intégrée des tâches et les Automatisations permettent des flux de travail plus fluides pour une productivité accrue

Les notifications personnalisables permettent à chacun de rester informé et de s'assurer que rien ne passe inaperçu

Différentes vues, y compris des tableaux Kanban, vous permettent de visualiser les flux de travail et de voir ce qui se passe à tous les niveaux de l'entreprise

La base de connaissances consultable vous permet de créer des wikis pour les équipes interfonctionnelles et vous permet de trouver les informations dont vous avez besoin en quelques secondes

Limites de ClickUp

ClickUp IA n'est pas encore disponible sur l'application mobile, mais un déploiement est en cours de travail

Il y a une courbe d'apprentissage, simplement parce que la plateforme a beaucoup de fonctionnalités à offrir

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Notion.jpg Quip alternatives : étiqueter un membre de l'équipe dans Notion /$$$img/

via NotionNotion est un outil de productivité et de prise de notes basé sur le web. Il permet de créer des bases de connaissances, des listes de tâches segmentées et de gérer des projets. Les fonctionnalités de l'outil comprennent des documents, des échéanciers et des tableaux intégrés pour améliorer l'organisation et visualiser les flux de travail.

Notion meilleures fonctionnalités

L'IA de Notion aide à achever vos phrases, propose des idées de brainstorming et améliore l'organisation des documents en un clin d'œil

Les fonctionnalités de gestion de projet vous permettent de consolider les outils, ce qui permet de réaliser des économies sur les coûts et les ressources

Les filtres vous permettent d'afficher les informations attribuées à certains membres de l'équipe ou en fonction de la priorité

Les étiquettes personnalisables vous permettent de contrôler la progression et de suivre les informations les plus importantes pour vous

Les limites de Notion

Certains utilisateurs se plaignent que l'application se fige ou supprime des informations qu'il faut ensuite récupérer

La fonction de recherche est limitée et ne permet pas de mettre en évidence le mot-clé dans les listes ou les grilles intégrées

Prix de Notion

Free

Plus : 10$/utilisateur/mois

: 10$/utilisateur/mois Business : 18$/utilisateur/mois

: 18$/utilisateur/mois Enterprise : Demandez une démo pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (4 800+ commentaires)

: 4.7/5 (4 800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 800+ commentaires)

3. Google Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/google-docs.jpeg Quip alternatives : étiqueter un membre de l'équipe sur Google Docs /$$$img/

via Google DocsGoogle Docs vous permet de collaborer avec les membres de votre équipe sur des documents, où qu'ils se trouvent et sur n'importe quel appareil. Des paramètres de partage simples et une collaboration en temps réel permettent de fluidifier les flux de travail. Basculez entre les modes modification, afficher et suggérer pour ajouter des commentaires et mettre de l'ordre dans les documents. 📃

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Smart Compose réduit les erreurs et vous permet d'achever le contenu plus rapidement grâce à des suggestions d'orthographe et de grammaire et à l'achèvement des phrases

Comme il fait partie de l'environnement de travail de Google, vous pouvez utiliser en toute transparence des outils tels que Gmail, Google Meet et Google Sheets pour partager des idées et faire des commentaires

Google Docs s'intègre à une grande variété d'outils pour vous permettre de gagner du temps et travailler plus efficacement

Le mode hors ligne vous permet de poursuivre votre travail, même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet

les limites de Google Docs

Le mode hors connexion n'offre pas toutes les fonctions du mode en ligne, ce qui limite ce que vous pouvez faire sans Internet

Le stockage gratuit est limité, vous devrez donc payer si vous envisagez d'utiliser cet outil comme une base de données importante

La personnalisation de la mise en forme n'est pas aussi poussée qu'avec d'autres outils de cette liste

Prix de Google Docs

Personnel : Free

: Free Business Standard : 12 $/utilisateur/mois

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.7/5 (27 800+ commentaires)

4. Microsoft OneDrive for Business

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Microsoft-365-One-Drive.jpg Alternatives Quip : capture d'écran des fichiers dans Microsoft OneDrive /$$$img/

via Microsoft Microsoft a révolutionné le travail grâce à des outils tels que Windows, Excel et Word. Comme son nom l'indique, Microsoft OneDrive est un outil conçu pour héberger tous vos fichiers dans un espace facile d'accès. Offrant une collaboration transparente, des contrôles de sécurité et des fonctionnalités mobiles, il est conçu pour faciliter la documentation depuis le bureau ou en déplacement.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft OneDrive for Business

Ajoutez des fichiers partagés jusqu'à 100 Go depuis Teams ou Sharepoint

Les fonctionnalités d'accès expirant vous permettent de partager des documents avec des fenêtres de temps limitées pour les clients, les entrepreneurs et les délais de production potentiels

Les modifications en mode hors connexion se synchronisent automatiquement dès que vous vous reconnectez à internet

L'application mobile vous permet de prendre des photos de reçus, de numériser des cartes d'entreprise et de créer des tableaux blancs

Des ressources telles que la bibliothèque de productivité et la communauté technique facilitent l'obtention d'une assistance lorsque vous en avez besoin

Limites de Microsoft OneDrive for Business

Les données appartiennent au compte qui les a créées. Par conséquent, si un employé quitte l'entreprise, vous disposez d'une période limitée pour récupérer ses données et ses documents

Les limites en matière de synchronisation et de caractères peuvent poser des difficultés aux grandes entreprises

Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les régions ou tous les pays

Prix de Microsoft OneDrive for Business

OneDrive for Business (forfait Business) : 5 $/utilisateur/mois

: 5 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Basic : 6 $/utilisateur/mois

: 6 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur/mois

Évaluation et critiques de Microsoft OneDrive for Business

G2 : 4.3/5 (9 400+ commentaires)

: 4.3/5 (9 400+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (11 800+ avis)

5. Atlassian Confluence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-meeting-notes-and-IT-documentation-in-Confluences-IT-documentation-software.png Alternatives Quip : capture d'écran d'un forfait de réunion dans Atlassian Confluence /$$img/

via Atlassian Confluence est un hub d'information centralisé et un outil de gestion de projet. Créez des espaces d'équipe pour différents services ou projets et stockez des documents, des forfaits et des idées. Il s'intègre à des dizaines d'outils, notamment Trello, Microsoft Teams et Figma, pour simplifier les flux de travail. 📁

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Des centaines de modèles rendent la création de tout, des argumentaires de vente aux documents marketing, plus facile que jamais

Des ressources telles que l'Université Atlassian vous permettent de tirer le meilleur parti de l'outil et de trouver l'assistance nécessaire pour surmonter les obstacles

Les statuts personnalisés vous permettent de suivre la progression et de garder un onglet sur l'état d'avancement des projets

Les mentions, les commentaires et les notifications créent un fichier un environnement de travail collaboratif Limites de Confluence

Certains utilisateurs ont eu des problèmes avec la mise en forme des images et des vidéos

Les automatisations avec les outils intégrés peuvent être maladroites et ne pas toujours fonctionner sans heurts

L'interface peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Confluence

Free

Standard : 5,75 $/utilisateur/mois

: 5,75 $/utilisateur/mois Premium : 11 $/utilisateur/mois

: 11 $/utilisateur/mois Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (3 600+ commentaires)

: 4.1/5 (3 600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3,100+ commentaires)

6. Dalle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Slab-Wiki-Software-Example-1400x891.png Création d'étapes sur l'accueil d'un nouvel employé dans Slab /$$$img/

via Plaque Slab vise à garder les choses simples en se concentrant sur un outil de base de connaissances. Cela signifie qu'il n'a pas de tonnes de cloches et de sifflets pour la messagerie ou qu'il n'essaie pas d'être une application tout-en-un. Elle est donc idéale pour les entreprises qui ont simplement besoin d'un moyen de créer, de stocker et de collaborer sur des documents.

Slab meilleures fonctionnalités

Les dossiers, les étiquettes et les sujets organisent le contenu et ajoutent du contexte, ce qui résulte en une fonction de recherche robuste

Des extensions vous permettent de glisser cet outil dans vos autres logiciels, feuilles de calcul et gestionnaires de tâches

L'interface intuitive et la mise en forme moderne vous permettent de vous concentrer sur le contenu

Bénéficiez de l'aide du centre d'aide et des didacticiels vidéo de l'université pour tirer le meilleur parti de cet outil

Limites de Slab

Les capacités de modification en cours intégrées ne sont pas aussi robustes que celles d'autres outils

Il n'est conçu que pour le stockage et la création de documents, vous devrez donc utiliser d'autres outils pour la gestion d'équipe et la création de tâches

Prix de la dalle

Gratuit

Démarrage : 8$/utilisateur/mois

: 8$/utilisateur/mois Business : 15$/utilisateur/mois

: 15$/utilisateur/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (30+ commentaires)

7. Helpjuice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Helpjuice.jpg Capture d'écran d'un projet de document dans Helpjuice /$$$img/

via Helpjuice Helpjuice est un logiciel de base de connaissances qui se veut personnalisable, simple et partageable. Utilisez l'outil pour créer et stocker des documents et ajouter des permissions personnalisables. L'outil travaille également comme un outil de recherche similaire à Google avec une assistance optimisée pour le référencement, des analyses et une assistance multilingue. 🌍

Helpjuice meilleures fonctionnalités

Helpjuice Analytics indique les types de termes recherchés par les internautes, ce qui vous permet de créer des bases de connaissances destinées directement à votre cible

Les fonctionnalités d'optimisation du référencement permettent aux lecteurs de trouver vos bases de connaissances plus rapidement qu'avec d'autres outils

L'Assistance client fournit des réponses en quelques minutes, pas en quelques jours

Des thèmes, des formes et des documents personnalisables vous permettent d'ajouter une image de marque et une touche personnelle à votre documentation

Limites de Helpjuice

Le téléchargement des formulaires nécessite plusieurs clics et pourrait être simplifié pour une meilleure expérience utilisateur

La courbe d'apprentissage est un peu longue, car cet outil fonctionne différemment de la plupart des applications de base de connaissances internes

Prix de Helpjuice

Démarrage : 120$/mois

: 120$/mois Exploitation : 200 $/mois

: 200 $/mois Premium Limited : 289 $/mois

: 289 $/mois Premium Unlimited : 499 $/mois

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (90+ commentaires)

8. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/91563-slack-1489017632-562893-1-e1551387413721-1400x736.png Capture d'écran d'une boîte de discussion dans Slack /$$$img/

via SlackSlack est un service de messagerie et de logiciel de collaboration d'équipe est un outil de collaboration d'équipe conçu pour rendre la communication transparente. L'application de bureau et l'application mobile travaillent avec iOS et Android pour prendre la messagerie en déplacement. Ainsi, vous êtes en mesure de rester connecté de n'importe où et à n'importe quel moment, sans rater une miette.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Les canaux personnalisables vous permettent de créer des espaces de discussion segmentés, par exemple pour les divertissements non liés au travail, les espaces départementaux et les discussions axées sur un projet

Slack Connect permet un accès et une connexion limités avec des parties extérieures telles que les fournisseurs et les partenaires

Les réunions quotidiennes donnent une impression de travail traditionnel dans les environnements télétravail avec des visioconférences et des appels audio directement dans l'application

Partager le contenu d'autres outils directement dans les canaux de discussion grâce à des applications et des intégrations

Limites de Slack

Il n'y a pas d'option pour diffuser les changements de statut des utilisateurs, vous devrez donc rechercher le membre de l'équipe pour connaître son statut

Pour certains utilisateurs, il est facile de manquer des notifications ou des messages, en particulier s'il y a beaucoup de canaux

Prix de Slack

Pro : 7,25 $/utilisateur/mois

: 7,25 $/utilisateur/mois Business+ : 12,50 $/utilisateur/mois

: 12,50 $/utilisateur/mois Enterprise Grid : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (31 900+ commentaires)

: 4.5/5 (31 900+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

9. Taskade

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image5-4.png Capture d'écran des tâches dans Taskade /$$$img/

via Taskade Taskade est une application de prise de notes et de tâches. Elle vise à rationaliser la productivité en fournissant la messagerie, la collaboration et la gestion des tâches en un seul outil. Elle comporte cinq fonctionnalités intégrées Outils d'IA intégrés dont un chatbot, un assistant de projet et une aide à l'automatisation. 👩‍⚕️

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Automatisez des centaines de tâches en quelques secondes grâce aux outils IA qui font le gros du travail à votre place

Utilisez des invitations pour générer des flux de travail dynamiques, des listes à faire et des aides visuelles

Coordonnez les tâches et réfléchissez à de nouvelles idées en ayant des discussions avec le chatbot de l'IA

Les plans structurés sont entièrement personnalisables pour créer une base de données de documents qui a du sens pour vous

Limites de Taskade

Le téléchargement de documents volumineux ou d'un trop grand nombre de documents à la fois peut entraîner des problèmes

Les fonctionnalités de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt sont absentes

Les forfaits les plus abordables ont des limites de stockage, ce qui peut être un défi pour les grandes équipes

Prix de Taskade

Pro : 19$/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

: 19$/mois pour un maximum de 10 utilisateurs Business : 49$/mois jusqu'à 25 utilisateurs

: 49$/mois jusqu'à 25 utilisateurs Ultimate : 99 $/mois pour un maximum de 50 utilisateurs

G2 : 4.6/5 (30+ commentaires)

: 4.6/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

10. Tettra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Tettra.jpg Dernier statut des membres de l'équipe dans Tettra /$$$img/

via Tettra Alors que Quip est conçu comme une base de connaissances pour les équipes commerciales, Tettra vise à devenir le hub de connaissances pour tous. Des fonctionnalités de vérification régulière garantissent l'actualité et l'exactitude de votre contenu. Les intégrations et les fonctions d'incorporation vous permettent de vous connecter facilement à des ressources et à des fichiers externes lorsque vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Tettra

Kai, le robot IA intégré, rationalise les opérations et aide à répondre aux questions courantes afin de vous libérer du temps pour un travail en profondeur

Attribuez des experts en connaissances dans l'outil afin que les membres de l'équipe sachent à qui s'adresser pour obtenir de l'aide

Les suggestions de contenu automatisées aident à identifier les lacunes de contenu pour construire un hub de connaissances plus robuste

Téléchargez des fichiers existants ou partez de zéro

Limites de Tettra

Le service simple n'est pas une bonne option pour les personnes qui veulent un outil tout-en-un

Il n'y a pas de fonctionnalité de collaboration en direct

Prix de Tettra

Basic : 4 $/utilisateur/mois

: 4 $/utilisateur/mois Mise à l'échelle : 8$/utilisateur/mois

: 8$/utilisateur/mois Professionnel : 12$/utilisateur/mois

G2 : 4.6/5 (80+ commentaires)

: 4.6/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (9+ commentaires)

Abandonner Quip et se tourner vers ClickUp

Si vous cherchez des alternatives à Quip, vous êtes probablement découragé par ses limites. Bien qu'il s'agisse d'un bon outil pour certaines entreprises, il est limité à Salesforce, ne dispose pas d'une base de connaissances intégrée et n'est pas interrogeable. Passez à ClickUp, un logiciel de gestion de projet à service complet qui offre tout cela et bien plus encore. Ouvrez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et commencez à utiliser des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les documents et feuilles de calcul intégrés, et les outils IA pour porter vos flux de travail vers de nouveaux sommets. Les déclencheurs instantanés et les Automatisations permettent d'économiser du temps et des efforts et vous pouvez garder une trace de toute votre documentation dans des espaces personnalisables. 💪