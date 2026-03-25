Toutes les organisations sont confrontées à un problème de gestion des connaissances. Les rapports se trouvent à un endroit, les mises à jour des projets à un autre, et la moitié de l'expertise de l'équipe n'existe que dans la boîte de réception de quelqu'un. Lorsqu'un employé a besoin d'une réponse rapide, il passe soit 20 minutes à la chercher, soit il interrompt un collègue pour lui demander.

C'est là un facteur de perte de productivité silencieux dont la plupart des entreprises ne parlent pas.

Amazon Q est conçu pour remédier à cela. Il s'intègre à vos systèmes internes et sert de point d'accès unique pour effectuer des recherches dans l'ensemble de ces systèmes. Posez une question, obtenez une réponse, avec des sources.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment Amazon Q facilite la recherche de connaissances en interne et pourquoi ClickUp, un environnement de travail IA convergent, pourrait bien être l'outil dont votre équipe avait besoin.

Qu'est-ce qu'Amazon Q Business pour l'entreprise ?

via AWS

Amazon Q Business est un assistant IA générative développé par AWS qui se connecte aux outils et systèmes que votre entreprise utilise déjà, tels que SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack et bien d'autres encore.

Une fois en connexion, il permet à vos employés de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des réponses directement issues de votre contenu interne. Il s'intègre à votre infrastructure technologique existante, vous n'avez donc pas besoin de tout remplacer.

Il vous suffit de le diriger vers vos sources, de définir vos permissions, et il commence à donner du sens à tout ce que votre organisation a jamais consigné par écrit.

📮 ClickUp Insight : Alors que 46 % des personnes interrogées dans notre sondage déclarent avoir une routine bien établie qui les aide à se mettre en « mode travail », 11 % affirment commencer la plupart de leurs journées en mode survie, réagissant aux messages et aux échéances au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Cela se produit généralement lorsqu'il n'y a pas de point de départ clair pour la journée. Vous ouvrez votre ordinateur portable, les notifications commencent à affluer, et avant même que vous ayez eu le temps de vous repérer, la journée prend déjà des décisions à votre place. Dans un environnement de travail IA convergent comme ClickUp, les tâches en cours, les commentaires récents, les priorités et les fils de discussion en cours sont déjà regroupés en un seul endroit. Vous pouvez ainsi ouvrir l'environnement de travail et voir immédiatement ce qui est en cours, ce qui a évolué et ce qui nécessite votre attention. Au lieu de parcourir vos e-mails, vos discussions et vos notes pour reconstituer le contexte, le système vous offre un point de départ clair, vous permettant de commencer la journée de manière plus ciblée.

Principales fonctionnalités d'Amazon Q pour la recherche de connaissances en interne

Amazon Q s'appuie sur quelques fonctionnalités clés qui le rendent véritablement utile dans le travail quotidien :

Comprend le langage naturel : vous n'avez pas besoin de vous souvenir du nom exact du fichier ou du mot-clé. Vous pouvez lui poser la question comme vous le feriez à un collègue : « Quelle est notre politique de remboursement pour les clients d'entreprises ? », et il trouvera la réponse.

Extrait des informations de plusieurs sources à la fois : au lieu de passer sans cesse de Confluence à SharePoint et à vos wikis internes, Amazon Q effectue une recherche simultanée dans toutes ces sources et renvoie une réponse unique et consolidée

Respecte vos permissions existantes : C'est un point essentiel. Amazon Q ne montre pas aux employés le contenu qu'ils ne sont pas censés voir. Si un document est soumis à des restrictions, il le reste, même dans les résultats de recherche

Cite ses sources : chaque réponse est accompagnée d'une référence indiquant d'où proviennent les informations. Les employés peuvent ainsi cliquer sur un résumé et le vérifier par eux-mêmes.

Il devient plus intelligent au fil du temps : à mesure que de plus en plus de personnes l'utilisent et que du contenu est ajouté, Amazon Q comprend mieux les besoins de votre organisation, et pas seulement ce qu'elle demande

🖏️ À lire également : Comment créer des flux de travail DevOps à l'aide d'Amazon Q

Comment Amazon Q Business facilite la recherche de connaissances en interne

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Lorsque vous posez une question, que se passe-t-il réellement en coulisses ? Il s'agit d'un flux de travail bien défini qui garantit que vous obtenez des réponses pertinentes et précises basées sur les données de votre entreprise.

Voici comment cela fonctionne :

L'utilisateur soumet une question : vous posez une question en langage naturel via l'interface Web ou une intégration telle que Slack Traitement des requêtes : le système analyse votre question pour comprendre votre intention et déterminer quelles sources de données sont susceptibles de contenir la réponse Récupération : Il effectue ensuite une recherche dans tous les référentiels connectés, en veillant à respecter vos permissions d'utilisateur individuelles. Classement et filtrage : à partir des résultats de recherche, il identifie et extrait les extraits de texte les plus pertinents Génération : Le modèle d'IA prend ces éléments d'information et les synthétise en une réponse unique et cohérente Référence : Enfin, il inclut des liens vers les documents sources d'origine afin que vous puissiez vérifier les informations.

Ce processus complet est connu sous le nom de « Retrieval-Augmented Generation » (RAG). Il s'agit d'une approche puissante, car elle fonde les réponses de l'IA sur les données réelles de votre entreprise. Cela réduit considérablement le risque d'hallucinations de l'IA (réponses inventées) et garantit que les informations sont toujours aussi à jour que vos derniers documents.

💡 Conseil de pro : Utilisez des titres descriptifs et riches en mots-clés pour chaque document afin qu'ils apparaissent dans les résultats pertinents. Ajoutez un « tl;dr » ou un résumé en haut des guides détaillés pour aider les lecteurs à trouver rapidement des réponses.

Comment établir la connexion entre des sources de données et Amazon Q

La mise en route avec Amazon Q nécessite une installation, mais le processus est simple. Tout d'abord, vous aurez besoin de quelques éléments :

Un compte AWS doté des permissions appropriées

Accès administrateur aux sources de données que vous souhaitez connecter (comme Google Drive ou Confluence)

Une application Amazon Q Business créée dans votre console AWS

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Une fois que vous disposez de ces éléments :

Accédez à la console Amazon Q Business et sélectionnez l'application que vous avez créée Sélectionnez « Ajouter une source de données » et choisissez l'outil que vous souhaitez connecter dans la bibliothèque de connecteurs Authentifiez la connexion à l'aide de la méthode requise, telle que OAuth ou une clé API Configurez vos paramètres de synchronisation en sélectionnant les dossiers, canaux ou référentiels spécifiques que vous souhaitez indexer Définissez la fréquence de synchronisation pour déterminer à quelle fréquence Amazon Q doit vérifier si des informations nouvelles ou mises à jour sont disponibles Mappez les champs de métadonnées tels que « auteur » ou « date de création » pour faciliter le filtrage des résultats de recherche ultérieurement Lancez la synchronisation initiale et suivez sa progression dans la console Testez quelques requêtes pour vous assurer que votre contenu est consultable et que les permissions fonctionnent comme prévu

Si vous rencontrez des difficultés, vérifiez d'abord les permissions du connecteur et les journaux de synchronisation. Les problèmes de permission proviennent souvent d'un mappage incorrect du fournisseur d'identité. Soyez également patient. Les premières synchronisations volumineuses peuvent prendre plusieurs heures.

📖 À lire également : Comment Amazon Q facilite la génération de code

Limites et défis courants d'Amazon Q pour la recherche de connaissances

Amazon Q est un outil fiable, mais il n'est pas parfait. Comme tout système d'IA, il présente quelques imperfections qu'il est utile de connaître avant de le déployer au sein de votre équipe. Tenez compte de ces limites concrètes :

Dépendance à l'écosystème AWS : cette solution fonctionne mieux si vous faites déjà partie de l'écosystème AWS. Si votre organisation a déjà investi massivement dans d'autres fournisseurs de cloud, vous pourriez rencontrer certaines difficultés.

Lacunes en matière de connecteurs : bien qu'il existe plus de 40 connecteurs, si votre équipe utilise un système spécialisé ou hérité, vous devrez peut-être créer une intégration personnalisée.

La qualité des réponses varie en fonction du contenu : l'IA n'est efficace que dans la mesure où les données que vous lui fournissez le sont. Si vos documents sources sont mal structurés, obsolètes ou contradictoires, vous obtiendrez des réponses moins précises.

Coût à grande échelle : la tarification est basée sur le nombre d'utilisateurs et le volume de données. Pour les grandes entreprises disposant de la tarification est basée sur le nombre d'utilisateurs et le volume de données. Pour les grandes entreprises disposant de bases de connaissances internes étendues, cela peut représenter une dépense importante.

Personnalisation limitée : vous disposez de moins de flexibilité pour affiner le comportement du modèle d'IA par rapport à la création de votre propre solution RAG personnalisée à partir de zéro

Courbe d'apprentissage pour les administrateurs : la configuration des connecteurs, des permissions et des mesures de sécurité nécessite une bonne maîtrise d'AWS

Optimisez la gestion des connaissances internes à l'aide de ClickUp

Les connaissances internes sont souvent dispersées entre différents outils. Les équipes stockent les processus dans des documents, les mises à jour dans des fils de discussion et les décisions dans des tâches que personne ne consulte plus. Au fil du temps, les informations deviennent plus difficiles à trouver, moins fiables et plus compliquées à utiliser.

ClickUp offre un environnement de travail où la documentation, les discussions et l'exécution restent connectées. Au lieu de gérer des bases de connaissances dispersées, les équipes mettent en place un système où l'information évolue parallèlement au travail réel. Cela réduit la prolifération des solutions SaaS et élimine les changements de contexte constants lors des opérations quotidiennes.

Créez une base de connaissances structurée à l'aide de ClickUp Documents

Créez et organisez vos connaissances internes à l'aide de ClickUp Documents

ClickUp Docs sert de base pour les connaissances internes. Les équipes créent, organisent et gèrent la documentation directement au sein de l'environnement de travail où s'effectuent les tâches.

Imaginons qu'une équipe d'assistance crée une base de connaissances interne pour traiter les demandes de remboursement. Elle rédige un document intitulé « Directives de traitement des remboursements » et le structure en sections claires, telles que les règles d'éligibilité, les cas particuliers et les étapes d'escalade. Chaque section renvoie vers des tâches d'assistance réelles auxquelles ces règles s'appliquent.

La documentation fournit l'assistance pour le contenu structuré grâce à :

Titres permettant d'organiser des documents de procédure volumineux

Tableaux définissant des règles telles que les critères d'éligibilité au remboursement

Listes à puces décrivant les flux de travail étape par étape

Éléments intégrés comprenant des ressources d’assistance telles que des fichiers de conception ou des feuilles de calcul

Par exemple, un responsable de l'assistance met à jour les règles de remboursement à la suite d'un changement de politique. Le document est immédiatement mis à jour, et les agents se réfèrent à la dernière version lorsqu'ils traitent les tickets.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la création d'une base de connaissances interne dans ClickUp :

Récupérez et appliquez instantanément des connaissances à l'aide de ClickUp Brain

À mesure que la documentation s'étoffe, les équipes ont besoin de réponses rapides sans avoir à parcourir de nombreuses pages. ClickUp Brain récupère et applique les connaissances issues des documents, des tâches et des discussions.

Récupérez et appliquez des connaissances à l'aide de ClickUp Brain

Imaginons qu'un nouvel agent d'assistance traite une demande de remboursement complexe impliquant des retours partiels. Au lieu de parcourir l'intégralité de la base de connaissances, il interroge ClickUp Brain :

📌 Essayez cette invitation : Quelle est la politique de remboursement pour les retours partiels, et quelles sont les étapes à suivre ?

ClickUp Brain analyse les éléments pertinents de l'environnement de travail et fournit une réponse concise comprenant le processus approprié et des liens vers la documentation source.

ClickUp Brain fournit l'assistance pour les flux de travail de gestion des connaissances tels que :

Résumez des documents volumineux en réponses concises

Extrayez les étapes clés de la documentation des processus

Mettez en avant les tâches ou les discussions pertinentes liées à un sujet

Clarifiez les politiques à l'aide d'exemples concrets tirés de travaux antérieurs

Élargissez l'accès aux connaissances grâce à ClickUp Brain MAX

À mesure que les organisations se développent, les connaissances se dispersent dans de multiples systèmes. ClickUp Brain MAX rassemble ces informations grâce à la recherche d'entreprise et à la saisie vocale.

Recherchez et capturez des connaissances à l'aide de ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX comprend deux fonctionnalités clés :

Par exemple, un chef de projet termine un appel avec un client et consigne les informations clés à l'aide de la fonctionnalité « Talk to Text ». ClickUp Brain convertit les données vocales en notes structurées pouvant être collées dans un document.

Recherchez des fichiers dans toutes les applications connectées grâce à ClickUp Enterprise Search

Parallèlement, Enterprise Search permet aux équipes de trouver des informations dans plusieurs outils. Imaginons qu'un responsable des opérations ait besoin de localiser une mise à jour de processus dans Figma, qui a été documentée dans un ClickUp Doc.

Une seule recherche dans ClickUp Brain MAX permet d'accéder aux deux sources.

💡 Conseil de pro : Ajoutez une section « Termes de recherche » à la fin des documents techniques pour y inclure le jargon interne, les acronymes ou les fautes d'orthographe courantes. Cette technique garantit qu'une recherche sur « PTO » fera également apparaître le document « Politique en matière de congés et d'absences ».

Les connaissances sont rarement centralisées sur une seule plateforme. Les équipes s'appuient sur des outils tels que Google Drive, Dropbox et Figma pour gérer différentes étapes de leur flux de travail. Les intégrations ClickUp relient ces outils au système de gestion des connaissances.

Effectuez la connexion d'outils externes tels que Figma à votre système de connaissances à l'aide des intégrations ClickUp

Par exemple, vous pouvez :

Synchronisez les fichiers Google Drive pour que les documents apparaissent dans les tâches concernées

Transformez les discussions Slack en tâches qui reflètent les décisions clés

Joignez directement les designs Figma à la documentation produit en tant que pièces jointes

Connectez les outils d'assistance afin que les informations issues des tickets alimentent les mises à jour de la base de connaissances

Imaginons qu'une équipe produit mette à jour la documentation relative à une fonctionnalité après avoir examiné les modifications de conception dans Figma. Le fichier de conception est directement joint au document, et les informations mises à jour apparaissent dans le même environnement de travail où se trouvent les tâches.

Cette approche garantit que les connaissances restent en connexion avec l'exécution dans tous les outils, au lieu de se perdre dans des systèmes isolés.

Un utilisateur partage:

J'apprécie les outils d'IA de ClickUp, en particulier Superagent [sic], car ils m'aident à créer une base de connaissances pour nos opérations de l'entreprise et à répondre rapidement aux questions lorsque j'ai besoin d'une réponse immédiate. J'apprécie également les automatisations proposées par ClickUp, qui ont été l'une des raisons pour lesquelles j'ai apprécié le passage de Monday.com. Bien qu'il y ait eu une phase d'apprentissage, l'IA a facilité l'installation initiale.

J'apprécie les outils d'IA de ClickUp, en particulier Superagent [sic], car ils m'aident à créer une base de connaissances pour nos opérations de l'entreprise et à répondre rapidement aux questions lorsque j'ai besoin d'une réponse immédiate. J'apprécie également les automatisations proposées par ClickUp, qui ont été l'une des raisons pour lesquelles j'ai apprécié le passage de Monday.com. Bien qu'il y ait eu une phase d'apprentissage, l'IA a facilité l'installation initiale.

Bonnes pratiques pour les systèmes de recherche interne d'entreprise

C'est lorsque votre équipe commence à utiliser efficacement un outil que le véritable travail commence. Que vous choisissiez Amazon Q ou une autre solution, suivez ces bonnes pratiques.

Commencez par auditer vos sources de connaissances : auditez vos sources de connaissances avant de réaliser toute connexion afin de déterminer où se trouvent vos informations les plus importantes. Identifiez les fichiers en double, les documents obsolètes et les lacunes dans vos connaissances

Commencez par des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée : n'essayez pas de faire tout en même temps. Commencez par vous concentrer sur les questions les plus fréquemment posées ou les sujets les plus recherchés afin de démontrer rapidement la valeur ajoutée de la solution.

Définissez clairement la propriété : désignez une personne chargée de la maintenance des sources de données connectées et du contrôle de la qualité des réponses fournies par l'IA.

Surveillez et itérez : identifiez les recherches qui échouent ou qui renvoient des résultats médiocres. Utilisez ces informations pour améliorer votre contenu ou ajuster la configuration de l'outil.

Respectez les limites des permissions : vérifiez à plusieurs reprises que votre solution de recherche respecte vos contrôles d'accès existants. L'IA ne doit en aucun cas devenir une porte dérobée vers des informations confidentielles.

📖 À lire également : Comment utiliser Amazon Q pour la gestion des connaissances de l'entreprise

Arrêtez de chercher, passez à ce qui est à faire avec ClickUp

Des outils comme Amazon Q améliorent les méthodes de recherche des équipes. Les employés posent des questions en langage courant et obtiennent des réponses issues de l'ensemble des systèmes, accompagnées de leur contexte et de leurs sources. Cela réduit le temps passé à fouiller dans les données et aide les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin sans déranger leurs collègues.

Cependant, trouver des réponses n'est qu'une partie du flux de travail. Le travail se poursuit ensuite. Les équipes doivent mettre en pratique ce qu'elles ont trouvé, mettre à jour la documentation, collaborer et faire avancer les tâches. Lorsque les connaissances restent dissociées de l'exécution, le flux de travail ralentit à nouveau.

C'est là que ClickUp transforme le fonctionnement des équipes. Les connaissances, les tâches, les documents et les discussions restent connectés en un seul endroit. ClickUp Brain récupère les réponses, Docs héberge les processus structurés et les flux de travail avancent sans avoir à changer d'outil.

La recherche vous aide à comprendre. ClickUp vous aide à agir.

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Foire aux questions

Amazon Q Business aide les employés à effectuer des recherches dans les connaissances internes de l'entreprise en utilisant le langage naturel. Il effectue des connexions avec des outils tels que SharePoint, Confluence, Slack et Salesforce, puis fournit des réponses contextuelles accompagnées de références aux sources, afin que les équipes puissent trouver des informations plus rapidement.

Amazon Q améliore la recherche de connaissances en interne en effectuant une connexion avec plusieurs sources de données d'entreprise, en récupérant les informations les plus pertinentes et en générant des réponses en langage clair. Au lieu d'effectuer des recherches manuelles dans différents outils, les employés peuvent poser une seule question et obtenir une réponse consolidée fondée sur le contenu de l'entreprise.

Oui. Amazon Q est conçu pour respecter les permissions d’utilisateurs existantes des systèmes connectés, de sorte que les employés ne voient que le contenu auquel ils sont déjà autorisés à accéder. Les fichiers soumis à des restrictions restent protégés, même lorsque les utilisateurs effectuent une recherche via Amazon Q.

Amazon Q peut toutefois se heurter à certains défis, tels qu'une qualité de réponse inégale lorsque le contenu source est obsolète ou mal structuré, une personnalisation limitée par rapport aux systèmes RAG personnalisés, des lacunes au niveau des connecteurs pour les outils de niche, et des coûts plus élevés à grande échelle. Il convient également mieux aux organisations qui ont déjà investi dans l'écosystème AWS.

Amazon Q aide les équipes à trouver des réponses dans l'ensemble des systèmes d'entreprise connectés. ClickUp va plus loin en reliant les connaissances à l'exécution. Grâce à ClickUp Brain, qui regroupe les documents, les tâches et les discussions dans un seul environnement de travail, les équipes peuvent non seulement récupérer des informations, mais aussi mettre à jour la documentation, attribuer des tâches et faire avancer les projets sans changer d'outil.