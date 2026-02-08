La demande de tirage ne devait comporter que quelques lignes pour connecter une API et effectuer un test rapide, avant le dîner. Au lieu de cela, il est 23 h 47 et la compilation échoue pour des raisons enfouies quelque part dans un module hérité que personne n'a touché depuis des années. Le nouvel ingénieur recherche discrètement sur Google les acronymes qu'on ne lui a jamais enseignés lors de son intégration.

Ce travail répétitif et ces connaissances tribales enfermées dans d'anciens référentiels épuisent souvent les équipes.

Amazon Q Developer est conçu pour résoudre ce type de problèmes. Il comprend votre base de code, vos services et votre contexte, de sorte que l'écriture de code s'apparente à la poursuite d'une discussion déjà engagée.

Dans cet article, nous allons explorer comment Amazon Q facilite la génération de code, les fonctionnalités clés sur lesquelles s'appuient les développeurs de logiciels et les équipes pour lesquelles il est le plus efficace.

En bonus, nous aborderons également ce qui se passe lorsque la génération de code seule ne suffit pas, et pourquoi certaines équipes se tournent vers des systèmes plus complets comme ClickUp. 🤩

Qu'est-ce qu'Amazon Q Developer ?

Amazon Q Developer est l'assistant IA génératif d'AWS conçu pour aider les développeurs et les professionnels de l'informatique à créer, exploiter, gérer et optimiser des applications sur Amazon Web Services.

Il apporte une assistance basée sur l'IA directement dans les outils de développement tels que les IDE (VS Code, JetBrains, Visual Studio), la ligne de commande, la console AWS et même les applications de chat comme Slack et Microsoft Teams.

Il s'agit essentiellement d'un collaborateur basé sur l'IA qui comprend les questions en langage naturel concernant votre code, votre architecture, la structure de votre projet et les bonnes pratiques, et qui fournit des réponses pertinentes et exploitables. Il connaît parfaitement les ressources AWS et les flux de travail de développement réels, grâce à sa base Amazon Bedrock, la plateforme générative alimentée par l'IA d'AWS.

🔍 Le saviez-vous ? La « crise du logiciel » des années 1960 fait référence à l'incapacité du développement logiciel à suivre le rythme des progrès rapides du matériel informatique, ce qui a pour résultat des projets coûteux, retardés, peu fiables et complexes. Inventé lors de la conférence de l'OTAN en 1968, ce terme a mis en évidence l'échec, par exemple, du système d'exploitation OS/360 d'IBM, ce qui a conduit à la naissance du génie logiciel.

Comment démarrer avec Amazon Q Developer

Voici une explication claire et détaillée, étape par étape, pour vous lancer avec Amazon Q Developer sans changer votre façon de travailler ni apprendre un nouveau flux de travail. 👇

Étape n° 1 : choisissez où vous souhaitez utiliser Amazon Q Developer

Amazon Q Developer fonctionne dans plusieurs environnements, vous pouvez donc commencer là où vous vous sentez le plus à l'aise.

Vous pouvez l'utiliser dans :

IDE : JetBrains (IntelliJ IDEA et autres), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Ligne de commande : macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

Console de gestion AWS : directement dans votre compte AWS

GitLab Duo avec Amazon Q : aperçu pour les utilisateurs autogérés de GitLab Ultimate

Expérience web Amazon Q Developer : pour les tâches de transformation et de modernisation

Si vous écrivez déjà du code dans un IDE ou un terminal, c'est le moyen le plus rapide pour commencer.

Étape n° 2 : installer Amazon Q Developer

L'installation ne prend que quelques minutes.

➡️ Pour les IDE :

Téléchargez le plugin Amazon Q Developer pour votre éditeur.

Les IDE pris en charge incluent JetBrains, VS Code, Visual Studio et Eclipse.

➡️ Pour la commande :

Téléchargez l'interface CLI Amazon Q Developer pour votre système d'exploitation.

Fonctionne sous macOS, Linux et Windows.

Une fois installé, Amazon Q s'intègre à votre éditeur ou terminal, sans nécessiter d'application distincte.

🔍 Le saviez-vous ? Le perfectionnisme est un facteur important d'épuisement professionnel dans le domaine du développement logiciel, souvent alimenté par la nature binaire du code : soit il fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Cette réalité « tout ou rien », combinée à la subjectivité, piège souvent les développeurs dans un cycle sans fin de refactorisation et de doute de soi.

Étape n° 3 : effectuez l’authentification de votre compte

Après l'installation, vous devrez vous connecter afin qu'Amazon Q puisse personnaliser les réponses et accéder au contexte AWS.

Vous pouvez effectuer l'authentification à l'aide de :

L'identifiant AWS Builder , idéal pour les particuliers et une installation rapide

IAM Identity Center est la solution idéale pour les équipes et les environnements d'entreprise.

Cette étape permet de réaliser la connexion sécurisée entre Amazon Q et votre environnement AWS.

Étape n° 4 : commencez à utiliser Amazon Q Developer

Une fois l'authentification effectuée, vous pouvez commencer le travail immédiatement.

Dans les IDE, Amazon Q Developer s'affiche directement dans la barre d'activité ou dans une fenêtre dédiée, selon l'éditeur que vous utilisez. Vous pouvez discuter avec lui en ligne pendant que vous travaillez, générer du nouveau code, refactoriser la logique existante ou poser des questions sur votre projet, des erreurs spécifiques ou les services AWS.

Dans la ligne de commande, Amazon Q Developer est disponible directement dans votre terminal. Vous pouvez l'invoquer directement pour générer des extraits de code, obtenir des explications ou demander des suggestions pendant les révisions de code, le tout sans quitter l'interface CLI ni interrompre votre flux de travail.

🔍 Le saviez-vous ? L'ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), dévoilé en 1946, pesait plus de 27 tonnes et contenait 18 000 tubes à vide. Plutôt que de taper du code comme nous le faisons aujourd'hui, les premiers programmeurs devaient brancher et débrancher des câbles et régler des commutateurs pour le faire fonctionner, un monde à part des IDE modernes.

Étape n° 5 : Utilisez Amazon Q Developer dans la console AWS (facultatif)

Si vous passez plus de temps à gérer l'infrastructure qu'à écrire du code, la console est une excellente entrée.

Connectez-vous à la console de gestion AWS (ou créez un compte AWS gratuit).

Sélectionnez l'icône Amazon Q dans la barre latérale de la page d'accueil de la console.

Posez des questions sur les services AWS, les configurations ou les bonnes pratiques.

Dans la console, Amazon Q peut également :

Aidez à résoudre les problèmes réseau à l'aide de VPC Reachability Analyzer.

Recommandez les types d'instances Amazon EC2 adaptés en fonction de votre charge de travail et de votre contexte d'utilisation.

Cela permet de prendre plus rapidement et plus facilement des décisions architecturales et opérationnelles.

Principales fonctionnalités d'Amazon Q pour les développeurs en matière de génération de code

Amazon Q Developer vise à accélérer le travail quotidien de codage en intégrant directement l'IA dans le processus de développement. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de cet agent IA dédié au codage:

Suggestions de code en ligne et saisie semi-automatique

Amazon Q Developer fournit des suggestions de code en ligne en temps réel pendant que vous tapez, vous aidant ainsi à écrire du code plus rapidement sans interrompre votre processus de codage. Une fois l'extension Amazon Q installée, ces suggestions sont activées par défaut. Il vous suffit de commencer à écrire du code ou des commentaires pour que Q commence à répondre.

via AWS

Au fur et à mesure que vous tapez, Amazon Q examine :

Votre ligne de code ou commentaire actuel

Code précédemment écrit dans le même fichier

Noms de fichiers, variables, constantes et fonctions déjà définis

Services AWS, bases de code existantes, SDK et bibliothèques que vous utilisez

Dans ce contexte, il fournit des suggestions qui peuvent se situer dans l'intervalle :

Une seule ligne de code

Un bloc ou une instruction achevés

Une fonction complète avec gestion des erreurs et commentaires

Vous verrez des suggestions précises s'afficher dans votre éditeur et vous pourrez les accepter instantanément à l'aide de votre clavier. Si une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez continuer à taper.

Au fil du temps, ces suggestions peuvent être personnalisées pour correspondre aux bibliothèques internes, à la logique propriétaire et au style de codage préféré de votre équipe. La saisie automatique semble moins générique et plus adaptée au fonctionnement réel de votre base de code, ce qui améliore la productivité des développeurs.

🧠 Anecdote : En 1953, John W. Backus et son équipe chez IBM ont développé Speedcoding (ou Speedcode) afin de réduire la difficulté considérable liée à la programmation de l'ordinateur IBM 701 à l'aide de code machine brut. Cette tension entre facilité de développement et efficacité est l'une des premières initiatives documentées en faveur de l'automatisation du codage.

Traduction du langage naturel en code

Amazon Q Developer vous permet également d'écrire du code en utilisant un anglais simple. Au lieu de partir d'un fichier vierge ou de rechercher des exemples, vous pouvez décrire ce que vous souhaitez créer, et Q traduit cette intention en code fonctionnel.

via AWS

Vous pouvez notamment faire :

Décrivez la fonctionnalité dans un commentaire et obtenez une fonction complète générée.

Demandez à Q de créer des API, des gestionnaires Lambda ou une logique de configuration dans un langage simple.

Expliquez ce que vous voulez obtenir, pas comment l'écrire ligne par ligne.

Par exemple, vous pouvez écrire un commentaire tel que « Créer un compartiment S3 et stocker les téléchargements des utilisateurs », et Amazon Q peut générer le code, les importations et les appels AWS SDK requis en fonction de cette description.

Cette approche en langage naturel travaille également pour des tâches plus structurées :

Traduction des définitions d'infrastructure entre différents formats (par exemple, conversion d'un framework IaC vers un autre à l'aide de l'interface CLI)

Génération de code standard pour les applications sans serveur

Installation de logiques de configuration, de permissions et de définitions de ressources à partir d'une brève invite, de instructions

Personnalisation du code pour votre base de code

Par défaut, les outils d'IA vous fournissent des suggestions génériques. Cependant, Amazon Q Developer va plus loin en vous permettant de personnaliser la génération de code et les réponses au chat à l'aide de votre propre base de code privée. Cela signifie que Q sait comment écrire du code et apprend comment votre équipe écrit du code.

via AWS

La personnalisation du code est disponible dans le cadre du niveau Amazon Q Developer Pro et est configurée par un administrateur.

Le processus suit un flux clair :

Connectez vos référentiels de code : l'administrateur effectue la connexion en toute sécurité des référentiels GitHub, GitLab, Bitbucket ou Amazon S3. Créer la personnalisation : Amazon Q analyse le code et crée un modèle personnalisé. Un score d'évaluation indique le degré d'efficacité probable de la personnalisation. Activer et contrôler l'accès : la personnalisation est activée et partagée avec des utilisateurs ou des équipes spécifiques. Utilisez-le dans l'IDE : les développeurs sélectionnent le profil personnalisé dans les IDE pris en charge, tels que VS Code ou JetBrains, et commencent immédiatement à recevoir des suggestions et des réponses de chat sur mesure.

Le modèle est mis à jour pendant une période pour refléter les changements dans votre base de code, afin que les recommandations restent à jour à mesure que votre système évolue.

❗️ Remarque : tout le code utilisé pour la personnalisation reste privé au sein de votre organisation. Il n'est pas utilisé pour former les modèles de base AWS, et les suggestions personnalisées n'ont pas de visibilité et ne sont visibles que par les développeurs autorisés au sein de votre compte.

Capacités d'agent pour les tâches complexes

Amazon Q Developer ne se limite pas à suggérer du code ou à répondre à des questions. Il peut également agir en tant qu'agent, ce qui signifie qu'il peut planifier, raisonner et exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes à votre place, avec un minimum d'allers-retours.

via AWS

Vous décrivez l'objectif en langage naturel, et Amazon Q détermine comment y parvenir. Il décompose la demande en étapes logiques, décide des outils à utiliser, exécute les actions et continue à itérer jusqu'à ce que la tâche soit achevée.

Il comprend des agents spécialement conçus, chacun étant axé sur une partie spécifique du cycle de vie du développement logiciel. En voici quelques-uns qui vous aideront à utiliser efficacement l'IA dans le développement logiciel:

1. Agent de développement (/dev)

Lorsque vous êtes prêt à créer une nouvelle fonctionnalité ou à corriger un bug, c'est vers cet agent que vous vous tournez en premier. Il vous aide à implémenter des fonctionnalités ou à corriger des bugs dans plusieurs fichiers. Vous décrivez la modification dans un langage simple, et l'agent analyse votre base de code existante, crée un plan étape par étape et vous montre ce qu'il compte modifier.

Cela est particulièrement utile pour les modifications qui concernent plusieurs couches, comme la mise à jour simultanée des API, de la logique métier et de la configuration.

🧠 Anecdote : le programme emblématique « Hello, World! » est devenu célèbre dans les années 1970 en tant que premier programme standard pour les débutants, consolidant ainsi sa place dans la culture de la programmation grâce au travail de Brian Kernighan chez Bell Laboratories.

2. Agent de test (/test)

Une fois le code en place, la prochaine étape évidente consiste à le tester, et l'agent prend le relais à partir de là, en se concentrant sur l'amélioration de la couverture des tests. Il identifie ce qui doit être testé, génère des tests unitaires (y compris les cas limites et les scénarios d'échec), crée des simulations si nécessaire et exécute les tests dans votre IDE.

3. Agent de révision (/review)

Avant de fusionner du code, vous aurez besoin d'un deuxième regard. C'est là qu'intervient l'agent de révision. Il agit comme un réviseur de code automatisé, analysant votre code à la recherche de risques de sécurité, de problèmes de qualité et de violations des bonnes pratiques, telles que des identifiants exposés, des requêtes non sécurisées ou une gestion des erreurs insuffisante.

4. Agent de documentation (/doc)

Et une fois que tout est prêt à être livré, la documentation devient souvent le dernier obstacle. L'agent de documentation s'en charge en générant ou en mettant à jour la documentation du projet grâce à l'analyse du code.

Il peut créer ou actualiser des fichiers README, expliquer les API et documenter les composants clés, vous évitant ainsi d'avoir à tout écrire manuellement.

Cas d'utilisation d'Amazon Q par les développeurs pour les équipes de développement

Qu'il s'agisse d'accélérer le développement de fonctionnalités ou de simplifier les flux de travail natifs du cloud, Amazon Q Developer est conçu pour les équipes qui créent et effectuent la maintenance d'applications sur AWS.

Ces cas d'utilisation montrent où il s'intègre le mieux dans les flux de travail d'ingénierie réels, comment les équipes l'appliquent au-delà des suggestions de code de base et comment tirer parti de ces pratiques assistées par l'IA peut vous aider à devenir un meilleur programmeur.

Générez des tests unitaires pour les projets existants

Avec Amazon Q Developer, la rédaction de tests unitaires n'est plus une tâche manuelle fastidieuse, mais s'intègre désormais à votre flux de travail quotidien. Au lieu de créer des cas de test à la main, vous déclenchez l'agent de test unitaire à l'aide d'une simple invite /test dans votre IDE.

📌 Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique ?

Vous pouvez mettre en évidence une fonction ou exécuter /test directement dans le chat Amazon Q. Q analyse votre base de code, comprend son contexte et génère automatiquement des tests unitaires pertinents. Cela inclut les chemins courants, les cas limites et les scénarios d'erreur faciles à manquer.

⚡️ Pourquoi est-ce utile ?

Génère des fichiers de test ou ajoute des éléments aux fichiers existants.

Crée des simulations et gère les exceptions

Améliore la couverture sans travail répétitif

Avant tout ajout, Amazon Q vous demande votre accord. Vous examinez les modifications, acceptez celles que vous souhaitez et gardez entièrement le contrôle.

Le résultat est une couverture de test plus rapide, un code plus fiable et plus de temps consacré à la création de fonctionnalités plutôt qu'à l'écriture de tests répétitifs.

Refactorisez et optimisez le code hérité

Les codes hérités ralentissent souvent les équipes en raison de leur logique complexe, de leurs modèles obsolètes et des changements risqués qu'ils impliquent. Amazon Q Developer vous aide à les nettoyer en toute sécurité, directement dans votre IDE.

📌 Comment refactoriser avec Amazon Q :

Ouvrez le fichier, sélectionnez le code que vous souhaitez améliorer et demandez à Amazon Q de le refactoriser ou de l'optimiser à l'aide d'une simple invitation telle que « simplifier cette logique » ou « optimiser pour les performances ».

Amazon Q présente d'abord un plan clair, étape par étape, expliquant :

Quels changements cela implique-t-il ?

Pourquoi ce changement est-il nécessaire ?

Comment améliore-t-il la lisibilité, les performances ou la maintenabilité ?

Vous pouvez poser des questions, affiner l'approche ou tout arrêter. Une fois approuvé, le code mis à jour peut être inséré en un seul clic. Dans de nombreux cas, Q met également à jour ou génère des tests afin que vous puissiez valider immédiatement les modifications.

Accélérez l'intégration des nouveaux développeurs

L'intégration implique généralement de se plonger dans du code inconnu, des documents obsolètes et de nombreuses questions. Amazon Q Developer accélère ce processus en agissant comme un guide intégré à l'IDE.

📌 Voici comment cela fonctionne :

Comprenez plus rapidement la base de code : les nouveaux développeurs peuvent demander à Amazon Q d'expliquer des fichiers, des fonctions ou des flux de travail et obtenir des réponses directement liées au code réel.

Comblez automatiquement les lacunes dans la documentation : à l'aide de l'agent /doc , Q peut générer des fichiers README ou de la documentation au niveau des dossiers en analysant le référentiel. Cela aide les nouvelles recrues à comprendre rapidement l'architecture, le flux de données et les composants clés.

Apprenez les normes par la pratique : Amazon Q génère du code qui suit les modèles existants et les bibliothèques internes, aidant ainsi les nouveaux développeurs à écrire du code correct dès le premier jour.

📖 À lire également : Modèles de développement logiciel

Bonnes pratiques pour la génération de code par les développeurs Amazon Q

Amazon Q Developer fonctionne mieux lorsque vous le considérez comme un programmeur intelligent. Voici quelques pratiques qui vous aideront à obtenir des résultats précis et exploitables tout en gardant le contrôle de votre base de code.

Commencez par la structure existante : ajoutez des importations, des définitions de classes ou des squelettes de fonctions avant de demander à Q de générer la logique afin qu'il comprenne la portée et l'intention.

Gardez les fichiers ciblés : divisez les logiques non liées en fichiers ou modules distincts afin d'éviter de perturber le modèle avec des contextes mixtes.

Utilisez le chat pour les tâches complexes : passez des suggestions en ligne au panneau de chat lorsque la tâche nécessite des explications, des itérations ou un raisonnement étape par étape.

Soyez précis et concret : mentionnez le langage, le framework, la version et le résultat attendu au lieu de poser des questions générales.

Incluez des données réelles : collez des extraits de code, des messages d'erreur ou des échantillons de données pertinents afin que Q puisse analyser le problème réel.

À lire avant d'accepter : vérifiez l'exactitude du code généré, les problèmes de sécurité et l'adéquation avec les objectifs de votre projet.

Limites d'Amazon Q Developer

Amazon Q Developer est puissant, mais même les meilleurs éditeurs de code ont leurs limites. Vous devez connaître les quotas, les limites techniques et les contraintes opérationnelles de l'outil afin de planifier son utilisation de manière réaliste et d'éviter les surprises à mesure que son adoption se généralise.

Limite mensuelle des transformations de code : limite les transformations de code automatisées à 4 000 lignes de code par mois pour le niveau Pro, agrégées au niveau du compte.

Limiter les flux de travail pilotés par des agents : autorise seulement 30 invocations d'agents par mois dans les IDE et Amazon CodeCatalyst pour les agents de développement.

Limiter les résumés des demandes de tirage : génère jusqu'à 20 résumés de demandes de tirage par mois dans CodeCatalyst.

Réduisez la capacité sur les niveaux gratuits : appliquez des quotas inférieurs pour les utilisateurs AWS Builder ID et IAM par rapport aux utilisateurs du niveau Pro.

Appliquez des limites de taille aux invites : accepte un maximum de 4 000 caractères par invite de chat, ce qui peut limiter les requêtes très volumineuses ou complexes.

Validation humaine requise : génère parfois du code incomplet ou incorrect, rendant la révision par les développeurs obligatoire.

Limiter les flux de travail avancés : rend difficile l'automatisation à grande échelle ou hautement spécialisée sans assistance au niveau de l'entreprise.

📮 ClickUp Insight : 12 % des personnes interrogées déclarent que les agents IA sont difficiles à configurer ou à connecter à leurs outils, et 13 % supplémentaires affirment qu'il y a trop d'étapes à suivre pour réaliser des tâches simples avec les agents. Les données doivent être saisies manuellement, les permissions doivent être redéfinies et chaque flux de travail dépend d'une chaîne d'intégrations qui peut se rompre ou dériver au fil du temps. Bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de « connecter » les Super Agents de ClickUp à vos tâches, documents, chats ou réunions. Ils sont intégrés de manière native à votre environnement de travail et utilisent les mêmes objets, permissions et flux de travail que n'importe quel autre collègue humain. Comme les intégrations, les contrôles d'accès et le contexte sont hérités par défaut de l'environnement de travail, les agents peuvent agir immédiatement sur tous les outils sans câblage personnalisé. Oubliez la configuration des agents à partir de zéro !

Alternative à Amazon Q Developer

Amazon Q Developer fonctionne bien lorsque votre besoin principal est une assistance au niveau IDE, en particulier au sein de l'écosystème AWS. Mais à mesure que les équipes s'agrandissent, beaucoup se heurtent à ses limites et à la réalité que la livraison de logiciels implique bien plus que la simple écriture de code. Le développement logiciel moderne nécessite un système tout-en-un, sans obliger les développeurs à assembler cinq outils différents.

C'est là qu'intervient ClickUp for Software Teams, le premier environnement de travail IA convergent au monde qui relie la planification, l'exécution, la documentation, la collaboration et le code en un seul endroit. Il couvre l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), avec une IA intégrée directement dans chaque couche de travail, éliminant ainsi la prolifération des tâches.

Cela signifie que ClickUp comprend le contexte complet du projet : en quoi consiste la tâche, pourquoi elle est importante, qui en est responsable, où elle se situe dans le sprint et quelle documentation existe déjà.

Voyons comment la plateforme va au-delà de l'assistance au niveau IDE pour devenir une véritable alternative à Amazon Q Developer ! 💁

Répondez à vos questions de travail avec ClickUp Brain

Les LLM sont très performants pour comprendre le langage. Mais sans contexte réel, ils en restent au stade de la conjecture.

ClickUp Brain est un outil d'IA contextuel qui relie tous les éléments de votre environnement de travail. Il rassemble les tâches, les documents, les discussions et l'historique des projets ClickUp afin que ses réponses reflètent ce qui se passe réellement, et pas seulement ce qui a été saisi dans une invite ou des instructions.

Générez des spécifications techniques directement à partir de tâches, de notes PR ou de discussions techniques avec ClickUp Brain

Voici ce que les équipes peuvent faire avec cette IA pour les équipes logicielles:

Résumez l'avancement des sprints, les obstacles et les décisions à l'aide des données de projet en temps réel.

Posez des questions et obtenez des réponses basées sur l'historique réel des tâches.

Créez des extraits de code dans les documents ou des tâches à l'aide d'invites en langage naturel.

Mettez en correspondance les évaluations des produits et les commentaires des utilisateurs avec les besoins et les priorités réels des utilisateurs.

Par exemple, si vous explorez une idée d'application dédiée au bien-être mental, vous pouvez demander à ClickUp Brain de vous aider à valider l'adéquation produit-marché. Il puise dans vos documents, vos notes de recherche et vos discussions, en fondant ses réponses sur le contexte réel de votre projet.

🧠 Anecdote : l'ordinateur de guidage Apollo (AGC) de 1969 fonctionnait avec seulement 72 kilo-octets de mémoire (souvent cités comme 64 Ko+ dans le langage courant). Cette mémoire à noyau magnétique minimale, tissée à la main, était inférieure à la quantité de données nécessaires pour stocker une seule photo haute résolution sur un smartphone moderne.

Effectuez des recherches dans votre environnement de travail avec ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise AI Search fonctionne en arrière-plan pour rendre chaque fichier, note et intégration instantanément accessible. Il connecte tous vos outils, tels que les documents, les tâches ClickUp, les chats, les réunions et même les applications externes comme Drive, Slack, Gmail et Notion, dans une seule couche de recherche alimentée par l'IA.

Vous pouvez poser des requêtes directes et générales telles que « Quels sont les principaux problèmes rencontrés par nos clients ce mois-ci ? » ou « Quelles fonctionnalités bloquent ce sprint ? » et obtenir des réponses basées sur les données en temps réel de l'environnement de travail.

Demandez à ClickUp Enterprise IA Search de localiser des documents ou des tâches spécifiques en quelques secondes

🚀 Avantage ClickUp : Si vous avez déjà interrompu un débogage pour fouiller dans d'anciens tickets, des documents, des fils GitHub ou des notes de réunion, vous savez à quel point le changement de contexte peut rapidement briser votre élan. ClickUp Brain MAX résout ce problème. Il vous offre un assistant IA de bureau qui fonctionne dans votre environnement de travail ClickUp, avec des outils d'orchestration IA externes et sur le Web. Vous pouvez discuter avec des modèles IA haut de gamme tels que Brain, Claude, Gemini, OpenAI et bien d'autres, afin de résoudre des bugs, de réviser du code, de résumer des exigences ou de générer de la documentation. Lorsque les obstacles proviennent de questions telles que « Où cela a-t-il été discuté ? » ou « Quelles sont les dernières spécifications ? », la Recherche universelle de Brain MAX rassemble le contexte provenant des tâches, des documents, de GitHub, des fichiers et des discussions en un seul endroit. Obtenez une validation plus rapide et des décisions plus claires avec ClickUp Brain MAX

Exécutez des flux de travail autonomes avec ClickUp Agents

Vous vous demandez comment utiliser l'IA pour réaliser l'automatisation de tâches? Vous êtes au bon endroit.

Les super agents ClickUp sont des coéquipiers alimentés par l'IA qui opèrent au sein de votre environnement de travail ; ils peuvent être étiquetés, se voir attribuer du travail ou être déclenchés automatiquement. Ces agents effectuent également un raisonnement en plusieurs étapes plutôt que de fournir des réponses uniques.

Configurez des flux de travail en plusieurs étapes à l'aide d'outils personnalisables et de sources de données dans votre environnement de travail ClickUp avec ClickUp Super Agents

Contrairement aux assistants IA traditionnels ou aux bots basés sur des règles, les agents ClickUp offrent les avantages suivants :

Mémoire : mémoire à court terme, à long terme, épisodique et préférentielle, afin qu'ils se souviennent du travail de votre équipe.

Intelligence contextuelle : suivi continu des mises à jour, des décisions et des changements liés au projet.

Autonomie : capacité à raisonner, à déléguer à des sous-agents et à achever des flux de travail de bout en bout.

Gouvernance humaine : permissions explicites, journaux d'audit et points de contrôle d'approbation

Conscience ambiante : ils peuvent mettre en évidence de manière proactive les risques, les obstacles ou les informations utiles sans être constamment invités ou recevoir des instructions.

Cela les rend fondamentalement différents des agents liés à un IDE ou des scripts d'automatisation.

Aperçu des super agents ClickUp :

Créez votre propre super agent ClickUp

📌 Option 1 : Créer un super agent à l'aide du générateur de langage naturel

Il s'agit du moyen le plus rapide pour démarrer, recommandé pour la plupart des équipes. Voici comment cela fonctionne :

Ouvrez IA dans la barre latérale de navigation globale.

Sélectionnez « New Super Agent » dans la barre latérale.

Choisissez l'une des options suivantes : Sélectionnez un modèle dans le catalogue Agent. Commencez à partir de zéro avec une requête en anglais simple (par exemple, « Configurer un assistant pour le flux de travail de contenu »).

Choisissez un modèle dans le catalogue Agent.

Commencez à partir de zéro avec une requête en anglais simple (par exemple, « Configurer un assistant pour le flux de travail de contenu »).

Répondez aux questions complémentaires du constructeur.

Consultez le profil de l'agent dans la barre latérale.

Activer l'agent

Choisissez un modèle dans le catalogue Agent.

Commencez à partir de zéro avec une requête en anglais simple (par exemple, « Configurer un assistant pour le flux de travail de contenu »).

📌 Option 2 : Créer un super agent à partir de zéro

Cette option vous offre un contrôle manuel total. Il vous suffit de :

Ouvrez IA dans la navigation globale et sélectionnez Tous les super agents.

Cliquez sur « Commencer à partir de zéro » dans votre interface ClickUp Super Agents

Configurer : Nom et description Permissions et visibilité Instructions et objectifs Déclencheurs (manuels, programmés ou basés sur des évènements)

Nom et description

Permissions et visibilité

Instructions et objectifs

Déclencheurs (manuels, programmés ou basés sur des évènements)

Activer l'agent

Nom et description

Permissions et visibilité

Instructions et objectifs

Déclencheurs (manuels, planifiés ou basés sur des évènements)

❗️ Note : avant d'intégrer un agent dans des flux de travail actifs, vous pouvez le tester et l'améliorer. Vous pouvez soit démarrer un DM pour poser des questions, donner votre avis ou ajuster le comportement, soit simplement le déclencher manuellement pour voir comment il se comporte selon un calendrier défini. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire, en ajustant les invites, les permissions et les outils jusqu'à ce que l'agent se comporte exactement comme vous le souhaitez.

Corrigez les bugs et livrez des fonctionnalités avec ClickUp Codegen

ClickUp Codegen est un agent IA externe qui achevait des tâches, crée des fonctionnalités et répond à des questions liées au code en utilisant le langage naturel. Il est conçu pour aider les équipes logicielles à publier plus rapidement des fonctionnalités, à réduire les erreurs et même à créer des demandes de tirage prêtes pour la production.

Voici comment Codegen fonctionne dans ClickUp :

Attribuez des tâches à l'agent Codegen ou @mentionnez-le dans les commentaires des tâches pour déclencher ses fonctions.

Effectuez l'automatisation des tâches de développement , répondez aux questions techniques et assistez les développeurs dans leur travail directement depuis ClickUp.

Intégrez-le à votre environnement de travail pour lui permettre de lire et de mettre à jour des tâches, d'ajouter des commentaires, d'attribuer des tâches et d'interagir avec le flux de travail de votre équipe.

Intégrez ClickUp Codegen à votre environnement de travail pour automatiser le codage

Pour utiliser Codegen, l'administrateur ou le propriétaire de l'environnement de travail doit le connecter à partir du Centre d'applications, et les utilisateurs doivent disposer d'un compte Codegen. Une fois la configuration effectuée, tous les membres de l'environnement de travail peuvent interagir avec l'agent Codegen.

📌 Exemple : un bug de production est signalé juste après une mise en production. Une tâche est créée dans ClickUp avec les journaux d'erreurs, l'impact sur les utilisateurs et les liens vers les fonctionnalités concernées. Au lieu de changer d'outil, vous pouvez assigner la tâche à l'agent ClickUp Codegen pour lancer l'enquête.

Mentionnez ClickUp Codegen dans les commentaires de votre tâche pour déclencher ses fonctions

Codegen lit l'intégralité du contexte de la tâche, trace les parties pertinentes de la base de code et identifie le cas limite à l'origine de l'échec.

Une fois le problème identifié, Codegen génère une correction qui respecte vos modèles et normes de code existants. Il peut mettre à jour ou ajouter des tests unitaires pour couvrir le scénario défaillant et s'assurer que le bug ne réapparaît pas.

Voici ce qu'Abraham Rojas, manager d'équipe de livraison chez Pattern, avait à dire à propos de l'utilisation de ClickUp :

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

Transformez l'assistance au code en exécution avec ClickUp

Le code généré par l'IA fonctionne mieux lorsqu'il s'aligne sur la manière dont les développeurs travaillent déjà. Et Amazon Q Developer le fait très bien dans l'IDE, en aidant les ingénieurs à comprendre le code existant, à le refactoriser en toute sécurité et à le livrer plus rapidement, en particulier dans les piles centrées sur AWS.

Mais son champ d'application s'arrête au code. Il ne peut pas voir les discussions de planification, le contexte d'assistance ou la documentation qui expliquent pourquoi quelque chose existe.

Lorsque ce contexte se trouve ailleurs, les développeurs doivent encore reconstituer le puzzle.

ClickUp adopte une approche différente. ClickUp Brain comprend les tâches, les documents et les discussions, tandis que ClickUp Super Agents agit en fonction du contexte à mesure que le travail évolue. Et ClickUp Codegen relie directement les modifications de code aux exigences réelles. Ensemble, ils fournissent un espace de travail unifié qui préserve le contexte de la planification à la livraison sans interrompre le flux. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅