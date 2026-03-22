Comment organiser un lancement commercial virtuel à fort impact

Une opinion controversée : un lancement commercial virtuel (SKO) peut en réalité s'avérer plus efficace qu'un événement en présentiel.

Certes, les dîners d'équipe et les discussions de couloir vous manquent. Mais vous évitez aussi les tracas liés aux déplacements, les conflits d'horaires, la recherche d'un lieu et la pression de devoir tout concentrer en une seule journée.

Le problème survient lorsque les entreprises se contentent de transposer leur agenda de lancement en présentiel sur Zoom. Les participants décrochent au bout de 90 minutes maximum, tandis que les intervenants ont l'impression de parler dans le vide.

Organiser un lancement commercial virtuel à fort impact nécessite une planification minutieuse et une feuille de route stratégique. Nous abordons tous ces aspects dans ce guide.

Qu'est-ce qu'un lancement de l'équipe commerciale virtuelle ?

Un lancement commercial virtuel est un évènement annuel en ligne qui permet d'aligner l'ensemble de votre équipe commerciale (ventes, marketing, opérations, ingénierie, produit et direction) pour l'exercice fiscal à venir.

Cela implique de communiquer les objectifs de l'entreprise, de partager les mises à jour sur les produits ou les processus, de célébrer les succès passés et de former les membres de l'équipe aux nouvelles initiatives.

Si les objectifs sont les mêmes que pour un évènement en présentiel, la mise en œuvre est très différente. Voici une comparaison entre les deux :

Aspect Lancement de l'équipe commerciale virtuelle Lancement de l'équipe commerciale en présentiel Mode Organisé en ligne via des plateformes telles que Zoom, Teams ou Hopin Organisé dans des hôtels, des centres de conférence ou des sites hors site avec des scènes et des installations audiovisuelles Rentabilité Élevé ; vous ne payez que pour le logiciel et les intervenants invités Faible ; comprend les frais d'hôtel, de location de salle, de restauration, de production et de déplacement Durée 1 à 2 jours ; sessions de 60 à 90 minutes pour éviter la fatigue 2 à 4 jours ; réunions complètes de 8 heures + sessions de réseautage Accessibilité Il est plus facile d'inclure des équipes internationales et à distance réparties sur différents fuseaux horaires La participation pourrait être limitée en raison des budgets de déplacement, des problèmes de visa ou de conflits d'horaires Engagement du public Nécessite des outils interactifs tels que des sondages, des sessions de questions-réponses et des exercices collaboratifs L'énergie naturelle générée par les réactions en direct, le fait de discuter informellement et les activités de groupe suscite l'enthousiasme Diffusion du contenu Les présentations, démonstrations et formations peuvent être enregistrées et partagées facilement pour être consultées ultérieurement. Le contenu est généralement diffusé uniquement en direct Évolutivité Facile à adapter, car il n'y a aucune limite de capacité de salle ni de coordination de déplacements Difficile à adapter à mesure que le nombre de participants augmente, car la logistique et les coûts augmentent de manière exponentielle Analyses Les plateformes de réunion permettent de suivre les indicateurs d'engagement tels que la présence, les taux de participation et l'activité pendant les sessions Peu d'informations au-delà des taux de participation et des sondages de satisfaction

🧠 Anecdote : En 1927, Herbert Hoover a participé à la première démonstration publique d'une réunion vidéo bidirectionnelle. À l'aide d'une installation gigantesque composée de disques rotatifs et de lampes au néon, il s'est adressé depuis Washington à un public situé à New York. Bien qu'il s'agisse techniquement d'une réunion virtuelle, l'équipement était si volumineux qu'il fallait une salle entière d'ingénieurs pour le faire fonctionner.

Les avantages d'organiser votre SKO en ligne

Lorsqu'elles sont bien organisées, les réunions de lancement des ventes virtuelles offrent le même alignement stratégique et la même valeur de formation que les réunions en présentiel, tout en présentant plusieurs avantages opérationnels :

Une organisation plus économique : Les lancements de campagne de vente virtuels éliminent les frais liés à l'évènement, tels que les déplacements, l'hébergement, la location de salles et la restauration. Vous pouvez réaffecter ces fonds à l'amélioration du contenu de formation, à des outils d'autonomisation ou à des sessions de formation supplémentaires.

Plus facile à organiser tout au long de l'année commerciale : les évènements virtuels étant plus simples à organiser, les entreprises peuvent programmer régulièrement des sessions de lancement plus courtes au lieu de se contenter d'un seul grand évènement annuel.

Moins de perturbations dans le temps consacré à la vente : les commerciaux gagnent des heures en participant depuis chez eux plutôt qu'en se déplaçant. Cela leur laisse plus de temps pour se concentrer sur les dossiers tout en participant à toutes les activités prévues sur les commerciaux gagnent des heures en participant depuis chez eux plutôt qu'en se déplaçant. Cela leur laisse plus de temps pour se concentrer sur les dossiers tout en participant à toutes les activités prévues sur l'agenda de la réunion

Une meilleure visibilité sur l'engagement des participants : des outils d'analyse intégrés, tels que des sondages, des enquêtes et des fonctionnalités de questions-réponses, permettent de voir plus facilement comment les participants réagissent aux sessions et de recueillir des commentaires en temps réel

Les sessions peuvent être revues : vous pouvez facilement enregistrer et stocker les réunions virtuelles, ce qui permet à l’équipe commerciale de revoir les sessions clés ultérieurement et aide les nouvelles recrues à accéder au même contenu de lancement, le tout sans installation coûteuse

Facilite la connexion entre les équipes commerciales dispersées : Les réunions virtuelles de lancement des ventes rassemblent les équipes à distance afin que chacun reçoive les mêmes stratégies commerciales, mises à jour et formations

📮 ClickUp Insight : Lorsqu'on leur a demandé ce qui rendrait les agents IA vraiment utiles, la réponse la plus fréquente n'était ni la rapidité ni la puissance. Près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré avoir besoin d'un agent capable de parfaitement comprendre leur contexte de travail. Ce qui est logique, car la plupart des agents IA échouent lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions ont été prises ou comment le flux de travail est censé s'organiser. Comme les Super Agents gardent le contexte en mémoire, se souviennent des décisions passées et fonctionnent en continu, ils sont capables d'agir avec beaucoup plus de fiabilité que les agents basés sur des invites. Ils travaillent à partir d'un historique de l'environnement de travail en temps réel, restent actifs à mesure que le travail évolue et opèrent dans le respect de limites de permission claires et de pistes d'audit. Lorsque l'intelligence comprend le travail et l'exécute en toute sécurité, vous aurez enfin l'impression de travailler avec un collègue virtuel sur lequel vous pouvez réellement compter.

⚡ Archives de modèles : Modèles gratuits de propositions commerciales pour conclure des ventes plus rapidement

Les éléments clés d'un lancement commercial virtuel à fort impact pour l'équipe commerciale

Pour organiser un évènement de lancement des ventes virtuel de réussite, vous devez impérativement inclure ces cinq éléments clés :

Des objectifs clairs : la direction doit définir l'objectif du SKO. S'agit-il, par exemple, de lancer une nouvelle stratégie de mise sur le marché, de renforcer la discipline au niveau du pipeline ou de préparer les commerciaux à un lancement de produit majeur ?

Public cible : Les SKO réunissent souvent des chargés de compte, des SDR, des responsables et des équipes d'accompagnement commercial. Savoir exactement qui participe à la réunion vous aide à adapter le contenu et l'agenda général.

Un agenda bien structuré : Pour éviter que votre évènement de lancement des ventes virtuel ne devienne une réunion ennuyeuse de plus, créez un agenda qui équilibre le partage de connaissances avec des pauses régulières et des activités dynamiques. Les participants restent motivés lorsqu'il y a des idées nouvelles et que les sessions sont bien espacées

Le bon contenu : Les lancements de campagne de vente virtuels ne fonctionnent que si le contenu est facile à assimiler rapidement. Privilégiez les courtes démonstrations, les quiz et les sondages plutôt que les longs discours unilatéraux. La pertinence est également essentielle : si l'information ne permet pas aux commerciaux de conclure des ventes, l'engagement s'effondrera

Un suivi régulier : le lancement doit s'inscrire dans le cadre d'un effort continu de formation. Renforcez les nouvelles stratégies de l'équipe commerciale et poursuivez la discussion après l'évènement pour vous assurer que les enseignements tirés sont réellement assimilés.

🧠 Anecdote : Le mot « agenda » vient du latin agendum et signifie littéralement « choses à faire ». Au Moyen Âge, il désignait spécifiquement les devoirs religieux qui devaient être accomplis quotidiennement.

Comment organiser un lancement commercial virtuel (étape par étape)

Prêt à découvrir le cœur du sujet ? Voici votre guide du lancement commercial virtuel, qui comprend toutes les étapes et tous les conseils pour créer un évènement de lancement commercial en ligne à fort impact :

Étape 1 : Définissez l'objectif de votre SKO virtuel

Un lancement commercial réussi inspire, forme et aligne l'équipe commerciale autour d'une stratégie commerciale commune.

Mais utiliser des objectifs aussi généraux pour établir l'agenda d'un SKO est trop vague. Vous devez définir les résultats commerciaux spécifiques que vous souhaitez atteindre au cours de l'année à venir.

À faire :

Analysez les objectifs et les défis de l'entreprise : Lancez-vous un nouveau produit ? Essayez-vous de pénétrer un nouveau marché ?

Évaluez les besoins de votre équipe : A-t-elle besoin d'inspiration pour atteindre des cibles ambitieuses ? A-t-elle besoin d'une formation sur de nouveaux outils ou processus ?

Passez en revue les performances récentes : À quel stade les transactions ont-elles calé ? Où les commerciaux ont-ils rencontré le plus de difficultés ? Quels commentaires avez-vous entendus à plusieurs reprises ?

Impliquez les principales parties prenantes : demandez-leur ce qu'elles attendent de la réunion de lancement des ventes et ce qui rendrait l'évènement vraiment utile

Une fois que vous aurez rassemblé ces informations, rédigez votre objectif en une ou deux phrases.

📌 Exemple : « Le SKO de cette année permettra à l'équipe de se préparer à vendre notre nouvelle gamme de produits en toute confiance et garantira que tout le monde comprenne notre processus commercial mis à jour. »

📚 En savoir plus : Les règles de conduite à respecter lors d'une visioconférence

Étape 2 : Définissez votre public cible

Une fois vos objectifs fixés, dressez la liste de toutes les personnes qui participeront à ce lancement commercial, qu'il s'agisse des intervenants ou des participants.

Dans la plupart des cas, cela inclut votre équipe commerciale : chargés de clientèle, SDR, responsables commerciaux et direction commerciale.

Cependant, de nombreuses réunions de lancement des ventes impliquent également des rôles qui influencent les performances en termes de chiffre d'affaires, telles que l'aide à la vente, les opérations de chiffre d'affaires, la réussite client, le marketing produit et la direction.

Lorsque vous savez exactement qui y participera, vous pouvez adapter l'agenda, le contenu et les formats des sessions à leurs besoins spécifiques. N'oubliez pas d'inclure dans votre liste des intervenants invités, des partenaires externes et des experts du secteur.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils de communication interne pour les entreprises

Étape 3 : Créez l’agenda

L'agenda d'un lancement commercial s'articule principalement autour de trois éléments :

Le programme quotidien

Ce que les participants apprendront

Comment maintenir l'engagement de l'équipe du début à la fin

Commencez par dresser la liste des principaux évènements de chaque journée.

Notez le thème de la session, l'animateur, les points clés à retenir, les avantages et la durée. Prévoyez 4 à 5 sessions par jour, chacune d'une durée maximale de 40 à 50 minutes.

Veillez à planifier les sessions de manière à ce que chacun ait la possibilité de participer, plutôt que de se contenter d'écouter. Prévoyez des activités qui encouragent les participants à interagir entre eux.

Une fois votre agenda prêt, partagez-le avec tout le monde à l'avance. Faites-en la promotion par e-mail, via de courtes vidéos, dans les discussions de votre équipe ou sur le portail de l'entreprise pour susciter l'enthousiasme. Cela permet également de définir les attentes afin que les membres de l'équipe commerciale préparent leurs questions à l'avance.

💡 Conseil de pro : Choisissez un thème central pour l'ensemble de l'agenda. Cela garantit que tous les contenus, stratégies et tactiques d'engagement s'alignent sur un seul objectif, ce qui permet de maintenir l'enthousiasme des participants. Voici quelques thèmes à explorer pour l'agenda de votre SKO virtuel : Orientation client 2.0 : Mise l'accent sur le passage d'une simple acquisition à une fidélisation à long terme et à l'expansion des comptes

L'année de l'IA : renforcez la confiance de vos commerciaux en utilisant l'IA pour les messages, les démonstrations et l'analyse des transactions

The Next Horizon : Idéal pour les entreprises bien établies qui lancent une nouvelle catégorie de produits majeure ou qui pénètrent un nouveau marché mondial

Étape 4 : Préparez et diffusez le contenu

Une fois l’agenda établi, concentrez-vous sur le contenu lui-même. Idéalement, celui-ci devrait combiner différents formats et types, tels que :

Sessions de formation pour enseigner de nouvelles techniques de vente

Sessions de formation pour informer les employés des derniers produits ou de l'actualité de l'entreprise

Sessions de motivation pour inspirer l'équipe

Activités de cohésion d'équipe pour aider l'ensemble de l'équipe commerciale à créer des connexions

Rendez le contenu interactif autant que possible. Utilisez des sondages en direct, des sessions de questions-réponses, des salles de discussion ou des débats de groupe pour faire participer les participants.

Il est également judicieux de créer une bibliothèque de ressources dédiée au SKO. Enregistrez toutes les sessions et rassemblez les documents en un seul endroit afin que l'équipe puisse y revenir à tout moment.

Lors de la présentation finale du contenu, utilisez des exemples concrets et des conseils pratiques que l'équipe pourra mettre en œuvre immédiatement. Encouragez les questions et les commentaires tout au long de la session afin que chacun se sente impliqué.

⭐ Bonus : Intégrez les formats de contenu suivants à votre lancement commercial virtuel pour maintenir un niveau d'énergie élevé :

Discours des dirigeants

Présentations approfondies des produits

Analyse détaillée des offres

Ateliers de jeux de rôle

Témoignages de clients sur la réussite

Tables rondes

Laboratoires de messagerie

Fiches de comparaison concurrentielle

Quiz interactifs

Reconnaissance et récompenses

🔔 Rappel : De nombreuses réunions de lancement des ventes comprennent désormais des sessions sur la manière dont l'IA peut aider les commerciaux à rechercher des prospects, à personnaliser leurs démarches et à analyser les opportunités plus rapidement. Si vous introduisez pour la première fois la vente assistée par l'IA au sein de votre équipe commerciale, ce mini-guide sur l'utilisation de l'IA dans la vente vous explique comment l'intégrer au quotidien dans le flux de travail de vos commerciaux. 👇

Modèles d'agenda pour un SKO virtuel que vous pouvez utiliser

Vous trouverez ci-dessous trois modèles d’agenda de lancement commercial virtuel que vous pouvez adapter en fonction de la maturité de votre entreprise, de la taille de votre équipe et des fuseaux horaires internationaux :

1. Une journée intensive

Ce format concentre tout en une seule journée très intense. Idéal lorsque vous devez rapidement mettre votre équipe sur la même longueur d'onde et que vous disposez d'un calendrier serré à respecter.

Voici ce qu'il contient :

Discours d'ouverture de la direction : Commencez la réunion en partageant la vision de l'entreprise, ses principaux objectifs, ses cibles de chiffre d'affaires et ses priorités pour la période à venir.

Sessions sur les produits : Discutez des prochaines versions, des mises à jour majeures de la feuille de route, des nouvelles fonctionnalités des produits, etc.

Ateliers : utilisez les salles de discussion pour mettre en scène des discussions de découverte dans différents rôles

Récompenses : Récompensez les meilleurs vendeurs, mettez en avant les contrats importants et partagez les réussites

✅ Idéal pour : les petites équipes ou les entreprises qui ont besoin d'une mise au point rapide.

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2. Répartition sur plusieurs jours

Ce format répartit le lancement en sessions plus courtes afin de réduire la fatigue visuelle et de faciliter l'assimilation des informations.

Voici ce qu'il contient :

Journée stratégique : passez en revue les performances de l'année écoulée, présentez les objectifs commerciaux pour l'année à venir et exposez les principaux plans de mise sur le marché.

Journée de formation : Communiquez et formez vos équipes sur les messages actualisés, le positionnement concurrentiel, la connaissance des produits et les méthodologies de l'équipe commerciale

Journée d'équipe : Profitez de cette journée pour organiser des activités de cohésion d'équipe, des ateliers interfonctionnels ou des sessions d'apprentissage entre pairs.

Témoignages clients + récompenses : Concluez par de véritables témoignages de réussite de clients pour montrer l'impact de votre travail. Passez en revue les performances de chaque membre de l'équipe commerciale et célébrez les victoires

✅ Idéal pour : les équipes de taille moyenne ou internationales qui ont besoin d'une formation plus approfondie et d'un rythme mieux adapté.

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3. Parcours par rôle

Pour les équipes commerciales plus importantes, un agenda général peut sembler trop vague. Les parcours par fonction proposent des sessions parallèles adaptées au rôle ou au service spécifique de chaque membre.

Voici ce qu'il contient :

Maîtrise du pipeline des chargés de compte : Les chargés de compte se concentrent sur la gestion de transactions complexes, la constitution de pipelines solides et l'avancement des opportunités vers les dernières étapes du cycle de vente de l'équipe commerciale

Ateliers de messagerie SDR : les responsables de l'équipe commerciale s'entraînent à positionner le produit, à rédiger de meilleurs e-mails de prospection et à gérer les objections courantes

Stratégie de fidélisation des CSM : Abordez les bonnes pratiques en matière de réussite client, les tactiques de renouvellement et les opportunités de vente incitative

Approfondissements techniques sur les SE : Proposez des formations techniques, des présentations approfondies des produits et des sessions de dépannage

✅ Idéal pour : les grandes organisations commerciales comptant plusieurs rôles liés au chiffre d'affaires

📚 En savoir plus : Exemples et cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail

Stratégies d'engagement pour rendre un SKO virtuel stimulant

Voici quelques conseils pour maintenir l'engagement des membres de votre équipe et encourager leur participation active à votre évènement de lancement commercial virtuel :

Encouragez les participants à discuter en direct : demandez aux membres de l'équipe de taper un mot décrivant notre plus grande réussite du dernier trimestre ou de partager leur meilleure observation sur les clients. Lisez les meilleures réponses en direct pour mettre en avant les collaborateurs

Sessions pratiques : Répartissez les participants en petits groupes (4 à 6 personnes) pour qu'ils s'entraînent à des présentations commerciales ou réfléchissent à des solutions — 10 à 15 minutes maximum, puis rassemblez tout le monde pour un partage des conclusions de 5 minutes.

Classements en temps réel : suivez les réponses aux sondages, la participation au chat ou les scores aux quiz sur un écran partagé. Offrez de petits prix, comme des cartes-cadeaux de 25 $, aux meilleurs scores

Organisez des compétitions conviviales : proposez des quiz sur la connaissance des produits, des défis de communication ou de petits jeux de vente où les équipes gagnent des points tout au long de l'évènement. Vous pouvez même organiser des escape rooms virtuelles et des parties de bingo virtuelles pour impliquer les participants

Prévoyez des blocs de sessions courts : limitez la plupart des sessions à une durée comprise entre 20 et 40 minutes. Les participants virtuels ont tendance à se déconcentrer lors de longues présentations

Intégrez des analyses de cas concrets : demandez à vos meilleurs commerciaux de présenter une vente récente. Entendre des exemples concrets est souvent plus utile qu'une formation théorique

Passons maintenant en revue les meilleures plateformes sur lesquelles organiser votre prochaine réunion de lancement commercial virtuelle :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion globale d'un SKO virtuel)

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA qui vous permet de planifier, d'exécuter et de suivre l'intégralité de votre SKO virtuel en un seul endroit, sans avoir à passer d'un onglet à l'autre ni à jongler entre des documents éparpillés.

Utilisez-le pour établir votre agenda, attribuer les tâches préparatoires, coordonner en temps réel et mesurer le suivi, tandis que l'IA se charge de la prise de notes.

Voici comment utiliser cet outil de gestion de projet étape par étape pour organiser un lancement commercial virtuel bien ficelé :

Élaborez et planifiez l’échéancier de la réunion

Planifiez l'ordre de vos évènements de lancement des ventes virtuels à l'aide de la vue Échéancier de ClickUp

La vue Échéancier de ClickUp offre une disposition visuelle de type diagramme de Gantt pour l'agenda de votre SKO. Chaque session (par exemple, « Discours d'ouverture du PDG ») apparaît sous la forme d'une barre déplaçable avec des heures de début et de fin précises.

Grâce à cette vue, vous pouvez :

Définissez un intervalle pour l'ensemble du SKO

Zoom sur les détails quotidiens ou horaires à l'aide des commandes plus/moins

Faites glisser les sessions pour ajuster les horaires à la volée

Filtrez l'affichage pour ne voir que vos réunions ou les éléments de préparation d'un intervenant

Partagez le lien vers la diffusion en direct avec les responsables pour qu'ils puissent faire des commentaires en temps réel

Regroupez les sessions par rôle (parcours AE, parcours SDR) ou par statut (préparation, répétition, en direct) pour repérer instantanément les chevauchements, comme deux ateliers qui se chevauchent.

Les dépendances ClickUp vous permettent d'ajouter un ordre fixe à la séquence des évènements. Par exemple, la « répétition des intervenants » doit être terminée avant que la « stratégie du jour 1 » ne commence.

Concevez des ressources de contenu pour le SKO virtuel

Créez et modifiez les agendas des réunions en temps réel avec votre équipe grâce à ClickUp Docs

Une fois l’agenda défini, utilisez ClickUp Docs pour créer et stocker toutes vos ressources de contenu : présentations commerciales, manuels de formation, citations des intervenants principaux, questions pour les sessions de questions-réponses, etc.

Docs facilite la mise en forme, la modification en cours et l'organisation de votre contenu. Voici comment procéder :

Utilisez des fonctionnalités de mise en forme avancées telles que les titres, les tableaux, les checklists, les encadrés et les médias intégrés

Créez des pages imbriquées dans Docs afin d'organiser vos documents de manière logique

Plusieurs collaborateurs peuvent effectuer des modifications en cours sur le même document simultanément

Grâce aux commentaires intégrés, les relecteurs peuvent mettre en évidence des sections spécifiques d'un document et laisser des suggestions ou des questions

Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend Docs unique, c'est son assistant IA contextuel intégré, ClickUp Brain, qui vous aide à rédiger et à créer du contenu exceptionnel pour vos lancements commerciaux virtuels.

Créez des agendas de réunion en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

Voyons comment :

Créez des premières ébauches pour les sessions de lancement commercial : Demandez à Brain de rédiger un discours d'ouverture sur n'importe quel sujet, que vous pourrez ensuite relire et effectuer des modifications en cours

Transformez les informations brutes en contenu structuré : résumez les longs documents tels que les mises à jour sur les produits, les documents stratégiques internes ou les notes commerciales, et convertissez-les en points de discussion clairs

Préparez du matériel d'assistance pour les ateliers : rédigez des scénarios de jeux de rôle pour les appels de prise de contact, réfléchissez à des idées de discussion pour les sessions en petits groupes ou préparez des exemples de questions que les commerciaux pourraient poser aux clients

Affinez vos messages et les notes des intervenants : Invitez Brain à réécrire certaines sections pour plus de clarté, de simplifier les explications complexes ou d'ajuster le ton

Comme Brain est intégré nativement à ClickUp, vous n'avez pas besoin de passer d'un outil d'IA à l'autre pour préparer vos supports de lancement commercial. Rédigez du contenu, collaborez sur des documents et peaufinez vos présentations en un seul endroit.

Intégrez-le à vos applications de réunion et de calendrier

Connectez votre environnement de travail ClickUp à plus de 1 000 intégrations d'applications natives

L'organisation d'un lancement commercial virtuel implique généralement plusieurs réunions avant et pendant l'évènement. Dans ClickUp, les équipes peuvent connecter leur environnement de travail à des outils courants de réunion et de calendrier (Zoom, Google Agenda, Microsoft Outlook) grâce aux intégrations ClickUp.

Une fois connectés, les organisateurs peuvent joindre des liens vers les réunions directement aux tâches ou aux documents de planification du SKO. Par exemple, une tâche attribuée à un intervenant peut inclure le lien vers la réunion de répétition, les supports de préparation et le plan de la session en un seul endroit.

Lancez des appels en un clic directement depuis votre environnement de travail ClickUp avec ClickUp SyncUps

En fait, vous pouvez également organiser directement un événement de lancement des ventes efficace en ligne ici, grâce à ClickUp SyncUps. Inutile de diriger l'ensemble de votre équipe commerciale vers une plateforme distincte, déconnectée de votre environnement de travail principal.

Avec SyncUps, toutes vos réunions et votre travail sont regroupés au même endroit. De plus, grâce à ClickUp Brain, vous bénéficiez directement au cours de vos réunions de lancement de résumés alimentés par l'IA, de points clés à retenir, de notes générées automatiquement, des prochaines étapes à suivre et bien plus encore !

De plus, vous pouvez également enregistrer ces réunions (qu'il s'agisse de répétitions ou de sessions en direct) à l'aide du ClickUp AI Notetaker. Une fois la réunion terminée, le ClickUp AI Notetaker génère automatiquement un résumé des points clés abordés et met en évidence les éléments à mener qui nécessitent un suivi.

Les notes générées par l'AI Notetaker peuvent également être reliées aux tâches de planification dans ClickUp. Ainsi, si une discussion en réunion entraîne des modifications de l'agenda du SKO, l'AI Notetaker les enregistre, crée les tâches correspondantes dans votre tableau et les attribue à la bonne personne.

Coordonner le travail entre les services

La communication directe simplifiée grâce à ClickUp Chat

L'organisation d'un SKO n'est pas l'affaire d'une seule personne. Vous devrez probablement communiquer avec le directeur de l'équipe commerciale, les responsables, les consultants, etc. pour organiser cet évènement.

ClickUp Chat vous aide à organiser toutes vos discussions en un seul endroit. Les équipes peuvent discuter d'idées de sessions, partager des mises à jour et répondre aux questions sans quitter l'environnement de travail.

Comme ces discussions s'accompagnent de tâches de planification et de documents, il est plus facile pour tout le monde de comprendre le contexte de ce qui est discuté.

Laissez les automatisations et les super agents s'occuper du travail fastidieux

ClickUp Automatisation prend en charge les commandes en langage naturel et effectue l'automatisation instantanée des tâches ou des projets selon vos spécifications

Faites votre choix parmi une bibliothèque complète d'automatisations ClickUp prédéfinies qui vous permettent de déclencher des actions en fonction de certaines conditions. Par exemple, lorsqu'un plan de session est marqué comme approuvé, il est automatiquement attribué au présentateur afin qu'il prépare le diaporama final.

Outre des automatisations prédéfinies faciles à sélectionner, vous bénéficiez également de la flexibilité nécessaire pour créer des automatisations personnalisées à l'aide d'un générateur d'IA sans code. Il vous suffit de discuter avec Brain pour décrire l'automatisation souhaitée en langage naturel, et Brain se chargera de l'installation, de la logique et du déploiement pour vous !

🚀 L'avantage ClickUp : pour les flux de travail plus longs, répétitifs et prévisibles, mais tout aussi complexes à automatiser à l'aide d'une logique basée sur des règles, utilisez les agents IA de ClickUp. Par exemple, vous pouvez configurer un agent Answers pour qu'il réponde automatiquement à vos questions lors de la planification du contenu de votre SKO, en utilisant les informations de votre base de connaissances. Cela vous fait gagner un temps considérable que vous auriez autrement passé à rechercher les bons documents et à recouper manuellement les informations. Voici comment les équipes commerciales peuvent gérer les démonstrations de produits avec Super Agents 👇

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Au début, un trop grand nombre de nouvelles fonctionnalités peut être déroutant

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

📚 En savoir plus : Les fonctionnalités indispensables d'un logiciel de gestion d'évènements

2. Slido (Idéal pour l'engagement du public)

via Slido

Nous avons évoqué l'intégration de sondages en direct, de sessions de questions-réponses interactives et d'autres activités de cohésion d'équipe pour rendre vos lancements commerciaux captivants, n'est-ce pas ? Slido vous aide à faire exactement cela.

Cela permet à chacun de contribuer sans avoir à allumer son micro. Cela encourage davantage de personnes à participer et rend la session plus collaborative.

Par exemple, les intervenants peuvent organiser des sondages rapides en temps réel pour recueillir les commentaires des clients. Ils peuvent également proposer de courts quiz pour consolider les notions abordées lors des sessions de formation.

Les meilleures fonctionnalités de Slido

S'intègre directement à des outils tels que PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams et Google Slides

Les participants peuvent rejoindre les sessions Slido à l'aide d'un lien, d'un code d'évènement ou d'un code QR depuis n'importe quel appareil

Des analyses en temps réel intégrées pour suivre les taux de participation et d'engagement

Limites de Slido

La version gratuite comporte plusieurs restrictions, telles que des limites sur le nombre de sondages

Moins d'options de personnalisation par rapport à d'autres outils

Tarifs Slido

Basique : Gratuit

Engage : 12,5 $/mois (facturé annuellement)

Professionnel : 50 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : 150 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis Slido

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

3. Zoom (Idéal pour les visioconférences en direct)

via Zoom

Zoom est très apprécié pour les conférences à distance car il prend en charge les réunions de grande envergure, les discussions interactives et les présentations en direct, autant d'éléments essentiels à la réussite d'un SKO.

Les intervenants peuvent partager des diapositives, des démonstrations de produits, des tableaux de bord ou tout autre contenu visuel directement depuis leur écran. Les animateurs peuvent également passer d'un intervenant à l'autre en toute fluidité, ce qui permet de maintenir le flux lors des discours des dirigeants, des présentations de nouveautés ou des tables rondes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Les salles de réunion en sous-groupes de Zoom permettent aux organisateurs de répartir les participants en petits groupes

Les animateurs peuvent gérer les permissions des participants, modérer les sessions de questions-réponses et contrôler la participation afin de garantir le bon déroulement de l'évènement

Les organisateurs peuvent enregistrer l'intégralité de la réunion pour la partager ultérieurement avec l'équipe

Limites de Zoom

Certains utilisateurs signalent une lenteur du service client

La connexion se coupe facilement avec des connexions Internet standard

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/utilisateur/mois

Entreprise : 21,99 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 55 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

📚 En savoir plus : Les meilleurs logiciels de collaboration commerciale pour les équipes commerciales

Comment vous assurer que votre SKO entraîne un véritable changement de comportement (suivi)

Un lancement commercial ne doit pas se limiter à la simple transmission d'informations. Sa véritable valeur se révèle lorsque les équipes commerciales commencent à mettre en pratique ce qu'elles ont appris dans leur travail quotidien.

Pour que ce lancement soit fructueux, vous devez prévoir dès le départ un suivi :

Envoyez des plans d'action personnalisés dans les 24 heures : juste après le SKO, envoyez par e-mail à chaque commercial un document d'une page contenant 3 points clés spécifiques à son parcours — par exemple « Entraînez-vous à utiliser le nouveau script de réponse aux objections 3 fois cette semaine » — tirés des notes de l'atelier ou des données du sondage

Envoyez chaque semaine de petits rappels : tous les lundis pendant un mois, envoyez une vidéo de 2 minutes ou un conseil en une seule diapositive récapitulant une session de la réunion de lancement des ventes, par exemple sur la gestion des objections avec un exemple concret d'un commercial.

⚡ Archives de modèles : Modèles gratuits de plans de vente au format Word, Excel et ClickUp

Erreurs courantes à éviter lors des lancements de campagne de vente virtuels

Avant de conclure, examinons rapidement quelques pièges courants auxquels les entreprises sont confrontées lors du processus de planification d'un SKO :

Erreur courante Solution Les problèmes techniques peuvent faire capoter tout l'évènement Organisez une répétition technique complète 48 heures avant l'événement avec tous les intervenants. Prévoyez un animateur dédié pour surveiller le bon fonctionnement du chat et de Zoom, et préparez des liens de sauvegarde. Les intervenants se contentent de lire les diapositives mot pour mot Préparez-les à l'avance : « Les diapositives ne sont que des supports visuels ; racontez des histoires en direct. » Répétez des segments de 20 minutes en donnant des retours sur le rythme et l'engagement. Organiser des sessions consécutives Laissez votre public souffler un peu. Prévoyez une pause de 15 à 20 minutes entre deux sessions, si les participants sont les mêmes.

Planifiez votre prochain SKO virtuel avec ClickUp

Organiser un lancement commercial virtuel est tout aussi amusant et captivant qu'un évènement en présentiel. Il vous suffit de quelques bonnes idées, d'un agenda clair, d'un contenu pertinent pour les membres et d'outils fiables pour mener les réunions.

ClickUp vous aide à réaliser tout cela et vous offre un assistant IA puissant et intégré, à votre entière disposition pour vous aider dans toutes vos tâches.

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour trouver de nouvelles idées, planifier un agenda en fonction des horaires de vos employés en temps réel, créer des ressources de contenu prêtes à l'emploi, automatiser les tâches répétitives, transcrire les réunions, et bien plus encore.

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Foire aux questions (FAQ)

L'objectif d'un lancement commercial virtuel est de former, d'inspirer et d'aligner vos équipes commerciales sur tout ce qui concerne les ventes pour l'année à venir : nouvelles stratégies, lancements de produits, positionnement et messages, initiatives de mise sur le marché et vision globale. Mais surtout, un lancement commercial virtuel rassemble numériquement les équipes à distance et internationales, renforçant ainsi la collaboration et la confiance.

Idéalement, un SKO virtuel devrait se dérouler sur une journée complète ou être réparti en deux ou trois sessions plus courtes d'une demi-journée. Cela permet de maintenir la concentration et aide les commerciaux à rester impliqués.

Aliez les présentations à des éléments interactifs tels que des sondages, des discussions en petits groupes, des sessions de questions-réponses et de courts ateliers. Des analyses de cas concrets, des compétitions saines et des moments de reconnaissance contribuent également à maintenir un niveau d'énergie élevé tout au long de l'évènement.

Un bon SKO aborde généralement la stratégie de l'entreprise, les objectifs de chiffre d'affaires, les mises à jour sur les produits, la formation de l'équipe commerciale, l'amélioration des messages et les analyses de la concurrence. De nombreuses équipes intègrent également des témoignages clients et des récompenses pour célébrer les succès et motiver l'équipe.

Évaluez l'engagement pendant l'évènement, les retours des participants et les taux de participation. Après le lancement, vérifiez si les équipes mettent en pratique les nouveaux messages, processus ou stratégies présentés lors des sessions.