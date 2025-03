les 10 meilleurs outils logiciels de collaboration commerciale pour les équipes commerciales en 2025

Toute personne moderne processus de vente et d'exploitation ne se limite pas au démarchage téléphonique ou au suivi d'un client par un vendeur individuel pour remporter l'affaire. Il nécessite une communication entre les services et le maintien d'une vue Effacées du pipeline des ventes, des suivis en temps opportun et une collaboration étroite entre les équipes.

Pour rationaliser ce processus, il faut de l'engagement, un processus efficace et l'ingrédient magique qu'est le logiciel de collaboration commerciale. En tirant parti d'une plateforme de collaboration commerciale de bout en bout, vous pouvez transformer votre équipe d'un groupe de solistes talentueux en un esprit de ruche efficace, qui fait avancer les affaires avec une efficacité accrue.

Mais quel ingrédient magique l'équipe commerciale est équipé pour tout faire pour votre marque ? Pour vous aider à choisir la bonne option, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs outils logiciels de collaboration commerciale. De plus, nous avons une recommandation spéciale qui peut devenir votre outil de référence outil d'automatisation des ventes .

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de collaboration commerciale ?

Avant de plonger dans les liste des meilleures applications commerciales si vous avez besoin d'un logiciel de collaboration commerciale, examinons les facteurs à prendre en compte pour le choisir. Les meilleurs outils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

Communication centralisée : Si vos équipes parlent en silos et stockent leurs données sur plusieurs plateformes, cela ne manquera pas de créer des divergences. Veillez à ce que les outils de collaboration que vous envisagez fournissent une communication collaborative une fonctionnalité de communication collaborative. Cela permettra à vos équipes commerciales et marketing, ainsi qu'au reste de l'organisation, de stocker facilement des informations sur les clients, de partager des fichiers, d'organiser des réunions en vidéo-conférence et de se retrouver sur la même page

Les 10 meilleurs logiciels de collaboration commerciale à utiliser en 2024

1. ClickUp

ClickUp fait partie des meilleurs outils logiciels de collaboration commerciale, offrant de multiples fonctionnalités au-delà de la simple collaboration des équipes commerciales ou de la gestion des pipelines de vente.

mettez tous vos représentants commerciaux sur la même page en utilisant le plan de vente ClickUp_

Avec ClickUp, vous pouvez suivre vos ventes, gérer vos prospects et vos informations clients à l'aide d'un logiciel de CRM, et construire des flux de travail et des rapports efficaces pour mesurer les indicateurs clés de performance des ventes. La plateforme devient votre guichet unique pour la gestion des prospects la saisie de données CRM, la création et le partage d'outils de vente, l'attribution de tâches et la vente collaborative.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Sales-Plan-Template.png Organisez votre processus de collaboration commerciale avec le modèle de plan de vente de ClickUp https://app.clickup.com/login ?template=t-182104374&department=sales-crm&_gl=1*vldwa8*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

De plus, vous pouvez paramétrer et gérer vos paramètres commerciaux plus efficacement à l'aide de la fonction modèles de forfaits de vente . Les modèles prêts à l'emploi Modèle de plan de vente ClickUp est idéal pour les débutants et vous aide à :

Définir des objectifs SMART significatifs pour votre équipe commerciale

Développer des stratégies pour atteindre ces objets plus rapidement

Organiser l'information en un seul endroit pour qu'elle soit facilement accessible à tous les professionnels de la vente

ClickUp meilleures fonctionnalités

Planifiez visuellement et faites un brainstorming sur les stratégies commerciales avec votre équipe en temps réel à l'aide de ClickUp Ventes afin de fermer plus rapidement et d'améliorer le taux de réussite

Automatisez les tâches répétitives et libérez le temps de votre équipe pour qu'elle se concentre sur la conclusion d'affaires grâce à ClickUp Automatisation fonctionnalités

Assurez une communication claire et tenez tout le monde informé avec des messages directs et des @mentions en utilisant les fonctionnalités suivantes Affichage du ClickUp Chat Gérez et définissez des objectifs clairs pour votre équipe commerciale et suivez la progression visuellement en utilisant Objectifs ClickUp Affichez plusieurs vues et tableaux de bord pour obtenir des rapports instantanés et des indicateurs personnalisés, ce qui vous permet de suivre et d'identifier les indicateurs clés qui comptent pour vos équipes commerciales

Collaborez et réfléchissez avec vos équipes commerciales à l'aide de Tableaux blancs ClickUp clickUp Whiteboards est une fonctionnalité de collaboration entre équipes commerciales qui vous permet d'obtenir un tableau blanc virtuel pour ajouter des notes, tracer des forfaits détaillés et les ajouter à votre outil de gestion de projet

Utilisez la puissance de ClickUp Brain , un assistant IA, pour vous aider à rationaliser les flux de travail commerciaux, à rédiger des e-mails de vente, à résumer des textes et à accélérer la progression de vos activités commerciales

Gardez tout le monde sur la même page en utilisant Détection de collaboration ClickUp vous permet de savoir quels documents sont en cours de modification et d'obtenir des mises à jour instantanées en temps réel sur la plateforme

Limites de ClickUp

Compte tenu de ses fonctionnalités étendues, certains utilisateurs peuvent avoir l'impression qu'il y a une légère courbe d'apprentissage lors de la prise en main de la plateforme

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,400+ reviews)

4.7/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Rattle

Rattle est une plateforme RevOps conçue pour que votre équipe reste concentrée et alignée tout au long du cycle commercial. L'outil de collaboration commerciale intègre les données Salesforce directement à Slack, ce qui permet à l'ensemble de vos opérations de revenus d'être plus rapides, plus rationalisées et plus efficaces.

la société de l'information est en train de s'organiser le monde est en train de s'effondrer..

Les meilleures fonctionnalités de Rattle

Partagez des documents commerciaux et des propositions sensibles avec vos clients en toute sécurité et collaborez en temps réel à l'aide des Deal Rooms

Standardisez votre processus commercial avec des playbooks prédéfinis ou personnalisables qui guident les représentants à travers chaque étape de l'affaire

Obtenez une visibilité en temps réel de votre équipe commerciale grâce à des outils de prévision intuitifs et des tableaux de bord personnalisables

Donner aux commerciaux les moyens d'améliorer leurs performances grâce à des outils de coaching et de feedback en ligne

Limites de l'hochet

La tarification de Rattle pourrait ne pas convenir à tous les budgets, en particulier pour les petites équipes

Certains utilisateurs ont rapporté un manque d'options de personnalisation avancées par rapport à d'autres outils d'équipes collaboratives

Prix de Rattle

Démarrage : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Pro : 34$/mois par utilisateur

: 34$/mois par utilisateur Premium : 49$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Rattle

G2: 4.8/5 (90+Reviews)

4.8/5 (90+Reviews) Capterra: NA

3. DealHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/DealHub-product-1398x1400.png Les fonctionnalités de DealHub /$$$img/

le site web de DealHub Dealhub DealHub est une solution d'automatisation du devis au chiffre d'affaires de premier ordre, idéale pour les équipes commerciales. Elle s'accompagne de fonctionnalités pour la facturation et les abonnements. Elle vous permet de centraliser toutes vos activités, communications et propositions en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de DealHub

Gérez tous les documents de l'accord, la communication et les tâches au sein d'une plateforme unique et sécurisée

Tirer parti de l'IA pour identifier les obstacles potentiels et suggérer les bonnes pratiques afin d'optimiser le flux des transactions

Favoriser une communication transparente avec les parties prenantes internes et externes grâce à des discussions filées et des mises à jour en temps réel

Éliminez l'entrée manuelle de données et garantissez l'exactitude des données grâce à l'automatisation de la capture de données à partir d'e-mails et d'autres sources

Connectez DealHub en toute transparence avec votre plateforme CRM existante et d'autres outils pour une expérience commerciale unifiée

Limites de DealHub

La structure tarifaire de DealHub peut s'avérer complexe pour certaines entreprises, car les fonctionnalités et services complémentaires sont facturés séparément

Tarifs de DealHub

DealRoom : Contacter l'équipe commerciale

: Contacter l'équipe commerciale DealHub CPQ : Contacter les équipes commerciales

: Contacter les équipes commerciales DealHub Billing : Contacter les équipes commerciales

G2: 4.7/5 (550+reviews)

4.7/5 (550+reviews) Capterra: 4.8/5 (40+reviews)

4. RingCentral

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Ring-Central-analytics-1400x878.png Tableau de bord analytique sur RingCentral /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière le site web de l'association "RingCentral" est en anglais RingCentral est une solution de communication alimentée par l'IA qui offre une suite complète d'outils de collaboration spécialement conçus pour les équipes commerciales distantes et hybrides. Avec des fonctionnalités telles que les notes d'appel en temps réel et les insights de conversion personnalisés, cet outil peut vous aider à consolider vos efforts de communication et à gagner en intelligence commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Consolidez les appels téléphoniques, les visioconférences, la messagerie d'équipe et les télécopies au sein d'une plateforme unique et conviviale

Intégrez RingCentral à votre CRM existant et à d'autres outils commerciaux pour un flux de travail rationalisé

Maintenez une communication effacée et collaborez avec des équipes et des clients du monde entier grâce aux fonctions d'appels internationaux et de visioconférence

Limites de RingCentral

Les forfaits de RingCentral varient en fonction des fonctionnalités et du nombre d'utilisateurs requis

Certains évaluateurs ont mentionné une légère courbe d'apprentissage pour certaines des fonctions avancées de la plateforme

Tarifs de RingCentral

**Le prix de base est de 30 euros par mois et par utilisateur : 30 $/mois par utilisateur

Avancé : 35 $/mois par utilisateur

: 35 $/mois par utilisateur Ultra : 45 $/mois par utilisateur

RingCentral évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (890+reviews)

4.5/5 (890+reviews) Capterra: 4.2/5 (1100+reviews)

5. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Pipedrive.png Tableau de bord Pipedrive Deals /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le tableau de bord de Pipedrive Pipedrive Pipedrive est un cRM collaboratif et plateforme de gestion des ventes qui vous permet de suivre votre pipeline de vente, de gérer les prospects et d'automatiser l'ensemble de votre processus de vente. La meilleure partie est qu'il vous permet de connecter votre pile technologique avec le CRM de Pipedrive, ce qui vous permet d'obtenir de manière transparente des données en temps réel à partir de plusieurs outils dans une seule plate-forme.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Obtenez un aperçu clair de votre équipe commerciale avec des étapes personnalisables et une fonction de glisser-déposer

Suivez toutes les activités liées aux ventes, y compris les appels, les e-mails et les réunions, dans un emplacement central

Favorisez la communication et la collaboration avec les parties prenantes internes et externes grâce à des fils de discussion et des notes sur les affaires

Automatisez les tâches répétitives telles que l'envoi d'e-mails de suivi et la programmation de réunions, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur la Fermé

Limites de Pipedrive

Bien que Pipedrive propose un essai gratuit, certaines fonctionnalités avancées sont exclusivement disponibles dans le cadre de forfaits payants

Les fonctions de Pipedrive peuvent être plus adaptées aux organisations commerciales plutôt qu'à d'autres secteurs d'activité qui ont besoin d'un outil axé sur les ventes pour leur équipe.

Tarifs de Pipedrive

Essentiel : 14 $/mois par utilisateur

: 14 $/mois par utilisateur Avancé : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Professionnel : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Power : 69 $/mois par utilisateur

: 69 $/mois par utilisateur Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2: 4.2/5 (1800+ commentaires)

4.2/5 (1800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2900+ avis)

6. Recapped.io

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Recapped-dashboard-1400x875.png Tableau de bord marketing de Recapped.io /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Recapped.io Recapped.io adopte une approche différente de la collaboration commerciale, en se concentrant sur la capture et le partage des éléments clés des appels de vente et des réunions. Grâce à un playbook prêt à l'emploi, des modèles personnalisables et des environnements de travail collaboratifs, vous vous assurez que vos équipes respectent les bonnes pratiques et trouvent facilement les documents requis et les atouts commerciaux.

Les meilleures fonctionnalités de Redcapped.io

Capturez de précieuses informations commerciales à partir des appels et partagez-les avec l'ensemble de l'équipe pour construire une connaissance collective

Attribuez des éléments d'action clairs aux membres de l'équipe après chaque appel et suivez la progression vers l'achevé

Revoir les moments clés des équipes commerciales grâce à des vidéos faciles d'accès et des transcriptions consultables

Analyser les enregistrements et les transcriptions des appels afin d'identifier les points à améliorer et de fournir un coaching cible aux représentants

Renforcer la responsabilité de l'équipe en veillant à ce que des éléments de suivi et d'action clairs soient attribués après chaque équipe commerciale

Limites de Redcapped.io

La tarification de Recapped.io pourrait ne pas convenir à tous les budgets, en particulier pour les équipes commerciales plus importantes

Certains évaluateurs ont mentionné des limites en termes d'intégrations avancées par rapport à d'autres outils commerciaux

Tarifs de Recapped.io

Free

Professionnel : 85$/mois par utilisateur

: 85$/mois par utilisateur Business : 125$/mois par utilisateur

Redcapped.io évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (150+ commentaires)

4.6/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (40+ avis)

7. Salesforce

Salesforce est un titan de la gestion de la relation client (CRM), offrant une plateforme robuste avec un large intervalle de fonctionnalités, y compris de solides capacités de collaboration commerciale. À partir de cette base, il propose de multiples fonctionnalités complémentaires pour en faire une plateforme de gestion des ventes et du marketing de bout en bout, permettant aux organisations d'automatiser et de rationaliser leurs efforts de génération de revenus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Salesforce-dashboard-1400x933.png Tableau de bord de Salesforce /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Salesforce Salesforce

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Favorisez une communication transparente grâce à des fonctionnalités telles que Chatter pour la messagerie d'équipe, la gestion des tâches et les mises à jour des affaires en temps réel

Permettez à votre équipe de rester connectée et de gérer les transactions en déplacement grâce à une application mobile conviviale

Adaptez Salesforce à vos besoins spécifiques grâce à un large intervalle de champs, de flux de travail et de tableaux de bord personnalisables

Obtenez des informations approfondies sur les performances commerciales grâce à de puissants outils de rapports et de visualisation des données

Limites de Salesforce

Pour certaines personnes, Salesforce est une plateforme complexe dont la courbe d'apprentissage est plus raide que celle de certaines autres options

La structure tarifaire est onéreuse pour les petites entreprises, les coûts étant souvent basés sur le nombre d'utilisateurs et les fonctionnalités requises

Tarification de Salesforce

Starter Suite : 24 $/mois par utilisateur

: 24 $/mois par utilisateur Professionnel : 80 $/mois par utilisateur

: 80 $/mois par utilisateur Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

: 165 $/mois par utilisateur Unlimited : 330 $/mois par utilisateur

: 330 $/mois par utilisateur Einstein 1 Ventes : 500 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Salesforce

G2: 4.3/5 (19,500+ reviews)

4.3/5 (19,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (18 300+ avis)

8. SalesRabbit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/SalesRabbit-1400x1050.png Tableau de bord SalesRabbit /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de SalesRabbit

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de SalesRabbit https://salesrabbit.com/insights/what-is-salesrabbit/ SalesRabbit /%href/

SalesRabbit est une plateforme dynamique de gestion des ventes sur le terrain qui automatise et rationalise l'ensemble de vos processus de vente en une seule plateforme. Elle offre diverses fonctionnalités pour aider les équipes commerciales à améliorer leurs performances, à réduire les coûts et à décrocher des contrats.

La meilleure partie de cet outil de vente est qu'il s'intègre à plus de 1000 outils compatibles, ce qui vous permet d'accéder à toutes vos données de vente en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de SalesRabbit

Consolidez tous les canaux de communication commerciale - e-mails, appels, textes et interactions sur les médias sociaux - en une seule plateforme

Surveillez et analysez la communication de l'équipe pour identifier les opportunités de coaching et améliorer l'efficacité globale des ventes

Faciliter une collaboration transparente grâce à des fonctionnalités telles que la discussion en équipe, le partage de fichiers et la gestion des tâches

Concevoir et gérer des équipes commerciales personnalisées grâce à la fonction "glisser-déposer" et aux outils de visualisation du pipeline

Obtenez une visibilité en temps réel de votre équipe commerciale grâce à des tableaux de bord personnalisables et des fonctionnalités de suivi des activités

Limites de SalesRabbit

Bien que SalesRabbit propose un forfait Free, certaines fonctionnalités avancées sont limitées ou indisponibles dans le volet gratuit

Quelques commentaires d'utilisateurs mentionnent que les intégrations avec certains CRM et outils d'automatisation du marketing pourraient être limitées par rapport à des plateformes plus établies

Tarifs de SalesRabbit

SalesRabbit Lite : $0

: $0 SalesRabbit Team : 29$/mois par utilisateur

: 29$/mois par utilisateur SalesRabbit Pro : 39$/mois par utilisateur

: 39$/mois par utilisateur SalesRabbit Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de SalesRabbit

G2: 4.5/5 (350+ commentaires)

4.5/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (190+ commentaires)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner est une solution de gestion de projet et de pipeline de vente qui s'adapte aux changements et aux besoins de vos équipes. Elle vous aide à gérer vos projets commerciaux à l'aide d'une planification prédictive, de prévisions précises et d'un équilibre réaliste de la charge de travail pour aider l'ensemble de votre équipe à gérer efficacement ses activités.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion des données LiquidPlanner Il est principalement connu pour ses capacités de planification visuelle, qui sont mises à profit pour une collaboration efficace dans le domaine des ventes.

LiquidPlanner : les meilleures fonctionnalités

Visualisez votre équipe commerciale avec des diagrammes de Gantt personnalisables, permettant une communication claire des échéances et des dépendances

Facilitez la communication en temps réel et la gestion des tâches grâce à des fonctionnalités telles que les fils de discussion et les documents partagés

Visualisez la charge de travail de l'équipe et identifiez les goulots d'étranglement potentiels dans votre équipe commerciale afin d'optimiser l'allocation des ressources

Obtenez une meilleure visibilité de la progression des équipes commerciales et améliorez la précision de vos rapports d'activité prévisions commerciales LiquidPlanner limites

La structure tarifaire de LiquidPlanner peut ne pas convenir à tous les budgets, en particulier pour les petites équipes

Certains avis d'utilisateurs mentionnent une légère courbe d'apprentissage dans la maîtrise des fonctionnalités avancées de planification

Tarifs de LiquidPlanner

Essentiel : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Professionnel : 28$/mois par utilisateur

: 28$/mois par utilisateur Ultime : 42 $/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (290+reviews)

4.2/5 (290+reviews) Capterra: 4.3/5 (650+reviews)

10. Les équipes commerciales de HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/HubSpot-sales.png Tableau de bord des ventes HubSpot /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de HubSpot pour les ventes le site web de l'association est un site web de l'association HubSpot est un outil de vente et de marketing tout-en-un très populaire. Son CRM gratuit en fait l'outil idéal pour les équipes commerciales. La plateforme de vente HubSpot est livrée avec des fonctionnalités complètes à ajouter au CRM et à l'équipe commerciale.

Elle permet aux équipes d'obtenir des outils d'engagement et de collaboration en matière de vente, des fonctions de gestion des transactions, des rapports et des fonctionnalités analytiques, des outils de gestion des paiements et des devis, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Automatisez les tâches répétitives telles que l'entretien des prospects, le suivi des e-mails et la saisie des données, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur la conclusion d'entrées

Éliminez les allers-retours avec les prospects et les clients grâce à un assistant de planification convivial

Gérer toutes les informations, communications et tâches liées aux affaires au sein d'une plateforme unique pour une meilleure visibilité et une meilleure collaboration

Standardisez votre processus de vente avec des playbooks pré-construits ou personnalisables et équipez vos représentants d'outils de coaching efficaces

Intégrez vos données commerciales avec plus de 1400 outils disponibles sur la place de marché d'applications HubSpot

Limites de HubSpot

HubSpot Sales offre un niveau gratuit avec des fonctionnalités limitées. Les fonctions avancées nécessitent un abonnement payant

Certains évaluateurs ont mentionné que HubSpot Sales pourrait être mieux adapté aux entreprises déjà investies dans l'écosystème HubSpot

La courbe d'apprentissage est abrupte, les utilisateurs devant suivre les cours de la Hubspot Academy pour comprendre comment utiliser l'outil efficacement

Tarifs HubSpot

Free

Démarrage : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Professionnel : 90$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de HubSpot

G2: 4.4/5 (11,200+ reviews)

4.4/5 (11,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (450+reviews)

Stimulez votre collaboration avec les équipes commerciales grâce à ClickUp

Sur ce, nous sommes arrivés au terme de ce guide complet sur les 10 meilleurs outils logiciels de collaboration commerciale en 2024. N'oubliez pas que chaque équipe commerciale a son rythme.

L'outil idéal doit s'intégrer parfaitement à votre flux de travail existant, améliorer la collaboration de votre équipe et faire avancer les ventes avec une efficacité accrue.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif convertissez vos idées en tâches sur un tableau blanc ClickUp /$$img/

collaborez avec vos équipes et transformez vos idées en tâches avec ClickUp Whiteboard_

Si vous nous demandiez quel logiciel de collaboration commerciale se démarque dans cette liste, nous dirions ClickUp. Cet outil de gestion de projet et de productivité tout-en-un se double d'un cRM collaboratif le CRM collaboratif est une solution complète de gestion des ventes et des opérations, un logiciel de gestion des tâches, un logiciel de suivi des propositions de vente, un logiciel d'automatisation du marketing, des outils de collaboration en ligne et une solution complète de gestion des ventes et des opérations.

Les fonctionnalités polyvalentes de ClickUp vous permettent d'intégrer l'ensemble de votre équipe commerciale dans une seule plateforme, créant ainsi une culture de collaboration qui unit l'ensemble de l'organisation. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour voir comment il achève de transformer l'ensemble de votre équipe commerciale !