Les meilleurs modèles de personas utilisateurs Xtensio dont vous avez besoin

Vos équipes développent souvent des produits avec une idée vague du client, ce qui conduit à des fonctionnalités qui ne répondent pas tout à fait aux attentes.

Cela se produit lorsque chacun a une image légèrement différente de l'utilisateur idéal, ce qui entraîne des décisions incohérentes et des cycles de développement inutiles. Des personas ad hoc sont créés dans des documents aléatoires, devenant rapidement obsolètes et ignorés.

La plupart des équipes créent des personas une seule fois, les classent et ne les consultent plus jamais. Seuls 29,6 % des professionnels utilisent les personas dans leurs projets, ce qui va à l'encontre de leur objectif.

Ce guide vous présente les modèles de personas utilisateurs de Xtensio et leurs limites lorsque les personas sont dissociés de votre travail réel.

Vous découvrirez également comment les modèles intégrés de ClickUp permettent de créer des connexions entre les personas et les fonctionnalités, les sprints et les user stories afin qu'ils influencent réellement les décisions au lieu de rester inutilisés.

Qu'est-ce qu'un modèle de persona utilisateur ?

Un modèle de persona utilisateur fournit un document unique et structuré qui capture une représentation fictive de votre utilisateur idéal. Il est basé sur des recherches et des données réelles sur les utilisateurs, et non sur des suppositions. Les équipes produit, les concepteurs UX et les spécialistes du marketing utilisent ces modèles pour s'assurer que tout le monde travaille pour la même personne.

Un bon modèle fournit des champs cohérents afin que tous les membres de l'équipe travaillent à partir du même profil utilisateur.

Contexte de l'utilisateur : comprend des informations démographiques telles que l'âge, le titre du poste, l'emplacement et le niveau d'études.

Objectifs, habitudes et motivations : définit ce que l'utilisateur souhaite accomplir et ce qui motive ses décisions. définit ce que l'utilisateur souhaite accomplir et ce qui motive ses décisions.

Points faibles et frustrations : liste des obstacles spécifiques qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs via liste des obstacles spécifiques qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs via des cartes d'expérience utilisateur

Comportements types : décrit leurs outils préférés, leurs styles de communication et leurs habitudes.

Canaux préférés : identifie où ils obtiennent des informations et interagissent avec les produits.

Comment remplir un modèle de persona utilisateur

Disposer d'un modèle est un excellent début, mais cela ne sert à rien s'il est rempli d'hypothèses.

Les personas basés sur des stéréotypes plutôt que sur des informations réelles conduisent les équipes à élaborer des solutions inadaptées. Suivez ce processus pour créer un persona étayé par des données qui reflète fidèlement votre public cible.

Étape À faire Pourquoi est-ce important ? Commencez par rassembler des informations sur les utilisateurs Recueillez des données à partir d'entretiens avec les utilisateurs, de sondages auprès des clients, d'analyses de produits et de tickets d'assistance avant d'ouvrir un modèle. Les personas basés sur des hypothèses échouent. Les données réelles garantissent l'exactitude et évitent les conjectures. Le modèle de plan de recherche utilisateur de ClickUp vous aide à structurer cette première étape cruciale. Identifiez les modèles et les segments Regroupez les utilisateurs en fonction de leurs objectifs, comportements et points faibles communs afin d'identifier des clusters distincts. Révèle des segments significatifs au lieu de personas vagues et trop généraux. Remplissez les informations démographiques Attribuez un nom, un intervalle d'âge, un titre et un emplacement réalistes en fonction des modèles de recherche. Ancrez le persona dans la réalité et évitez les caricatures. Documenter les objectifs et les motivations Définissez ce que l'utilisateur souhaite accomplir et les résultats qui motivent ses décisions. Se concentre sur les résultats qui les intéressent, et pas seulement sur les fonctionnalités qu'ils utilisent. Identifiez les frustrations et les points faibles Enregistrez les obstacles, les plaintes et les problèmes récurrents issus de vos recherches. Clarifie les problèmes que votre produit doit résoudre Ajouter un contexte comportemental Incluez les outils préférés, le style de communication et les modèles de prise de décision. Aide à concevoir des expériences intuitives et alignées sur les flux de travail réels. Inclure une citation ou un scénario Ajoutez une courte citation représentative qui reflète leur état d'esprit. Humanise le persona et permet aux équipes de s'identifier plus facilement à lui et de s'en souvenir.

Modèles de personas utilisateurs Xtensio

Lorsque vous avez besoin de créer rapidement un persona soigné, vous pouvez vous tourner vers un outil tel que Xtensio.

Il s'agit d'une plateforme collaborative de documents connue pour ses modèles visuels de type glisser-déposer qui vous aident à créer des « portfolios » partageables sans avoir besoin d'un designer.

Comprendre ses offres spécifiques vous aide à choisir le bon point de départ. Voici notre sélection des meilleurs modèles Xtensio pour la recherche utilisateur.

1. Modèle de persona utilisateur par Xtensio

via Xtensio

Il s'agit du modèle de base de Xtensio pour créer des personas fondamentaux à partir de zéro, ce qui en fait un choix courant pour les équipes produit et UX. Ce modèle de persona utilisateur offre une disposition très visuelle avec des sections modulaires que vous pouvez personnaliser en fonction de vos recherches.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Section Bio : comprend un espace pour le nom, la photo, les données démographiques clés et l'historique.

Curseurs de personnalité : propose des échelles visuelles pour représenter les traits de personnalité, tels que introverti vs extraverti ou analytique vs créatif.

Grille des objectifs et des frustrations : affiche une comparaison côte à côte entre ce que veut l'utilisateur et ce qui l'en empêche.

Affinités avec les marques : fournit un espace dédié pour noter les marques, les outils ou les influenceurs que le persona suit ou admire.

2. Modèle de comparaison des personas utilisateurs par Xtensio

via Xtensio

Le modèle de comparaison des personas utilisateur vous aide à hiérarchiser le travail en plaçant plusieurs personas côte à côte pour une comparaison directe. Il est particulièrement utile lorsque votre équipe doit décider sur quel segment d'utilisateurs se concentrer pour une fonctionnalité ou un lancement de produit à venir.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Colonnes parallèles : affiche les attributs clés de chaque persona dans des lignes correspondantes pour faciliter la lecture.

Format rapide : permet aux parties prenantes de comparer les données démographiques, les objectifs et les points faibles en un coup d'œil.

Assistance à la hiérarchisation : aide les équipes à prendre des décisions éclairées quant aux besoins des personas qui doivent être traités en priorité.

3. Modèle de carte du parcours client basé sur les personas par Xtensio

via Xtensio

Le modèle de carte du parcours client basé sur les personas de Xtension combine les détails des personas avec les étapes d'une carte du parcours client, ce qui est idéal pour les équipes marketing et expérience client.

Cela vous aide à aligner vos campagnes et vos points de contact sur la manière dont un type d'utilisateur spécifique passe de la sensibilisation à la fidélisation.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Étapes du parcours : cartographie l'expérience de l'utilisateur à travers les phases de sensibilisation, de réflexion, de décision et de fidélisation.

Cartographie des points de contact : identifie les points d'interaction entre le persona et votre marque à chaque étape de son parcours.

Parcours émotionnel : capture les sentiments du persona (frustration, excitation ou confusion) à chaque point de contact.

Points faibles par étape : met en évidence les frustrations spécifiques qui surviennent au fur et à mesure que l'utilisateur progresse dans son parcours.

4. Modèle de carte d'empathie utilisateur par Xtensio

via Xtensio

Le modèle de carte d'empathie utilisateur de Xtensio se concentre sur la compréhension de l'humain derrière le comportement. Au lieu de cartographier un parcours dans le temps, il plonge dans ce que l'utilisateur pense, ressent, voit, entend, dit et fait. Ce modèle est idéal pour les équipes produit, les concepteurs UX et les chercheurs qui souhaitent mieux comprendre les motivations avant de définir les fonctionnalités ou les messages.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Pensées et sentiments : capture les motivations internes, les inquiétudes, les aspirations et les moteurs émotionnels.

Sees : documente l'environnement de l'utilisateur, ses influences, ses concurrents et les stimuli externes qui forment sa perception.

Écoute : identifie les messages provenant des pairs, des dirigeants, des médias et du secteur qui influencent les décisions.

Ce qu'il dit et fait : met en évidence les comportements observables, les actions et les attitudes exprimées.

Difficultés et avantages : définit les frustrations à éliminer et les résultats souhaités à amplifier.

Clarté centrée sur l'humain : permet aux équipes de se concentrer sur l'expérience vécue plutôt que sur des hypothèses ou des données démographiques superficielles.

Limites de l'utilisation des modèles Xtensio pour les personas d'utilisateurs

Créer un persona visuellement attrayant dans un outil tel que Xtensio semble être une réussite, mais la satisfaction est souvent de courte durée.

La plus grande frustration est que le persona est désormais un fichier statique, complètement déconnecté du lieu où votre équipe travaille réellement. Cela crée une série de problèmes qui sapent l'objectif même de la création d'un persona.

Cette prolifération contextuelle se produit lorsque les équipes perdent des heures à rechercher des informations, à passer d'une application à l'autre et à rechercher des fichiers sur plusieurs plateformes déconnectées.

En effet, 62 % des employés déclarent passer trop de temps chaque jour à rechercher des informations, ce qui oblige votre équipe à passer constamment de votre outil de gestion de projet à votre document de profil.

En réalité, la plupart des gens cessent tout simplement de se référer au persona, car passer à un outil de gestion de projet distinct demande trop d'efforts. Le magnifique document que vous avez créé prend la poussière, et votre équipe recommence à prendre des décisions basées sur son intuition.

Voici les principales limites à prendre en compte :

Documents autonomes : les personas sont stockés dans un outil distinct, ce qui crée une déconnexion avec votre travail de projet et rend difficile leur consultation lors de les personas sont stockés dans un outil distinct, ce qui crée une déconnexion avec votre travail de projet et rend difficile leur consultation lors de la planification des sprints ou des discussions sur les fonctionnalités.

Pas d'intégration native des tâches ou des projets : vous ne pouvez pas lier directement un persona à des fonctionnalités, des sprints ou des user stories, ce qui nécessite un recoupement manuel qui est rarement effectué.

Collaboration limitée au-delà des commentaires : bien que l'édition en temps réel soit disponible, il n'existe pas bien que l'édition en temps réel soit disponible, il n'existe pas de gestion intégrée du flux de travail pour les approbations, les mises à jour ou le suivi des versions des personas liés à vos cycles de produit.

Pas d'assistance IA : la création est entièrement manuelle, sans fonctionnalités IA pour aider à générer ou affiner le contenu des personas en fonction de vos recherches.

Contraintes de partage : bien qu'ils puissent être partagés via des liens, l'intégration de ces personas dans vos outils d'environnement de travail plus large nécessite de les exporter au format PDF ou de copier-coller leur contenu ailleurs.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations essentielles de l'entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur les tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Modèles de personas ClickUp pour les équipes produit, UX et marketing

Vos personas utilisateur ne doivent pas être des artefacts oubliés. Lorsque vous les créez là où vous travaillez, ils deviennent des documents vivants qui guident chacune de vos décisions.

Au lieu de créer des personas dans un outil et de gérer les projets dans un autre, vous pouvez tout connecter dans un environnement de travail unique et convergent via ClickUp.

1. Modèle de persona utilisateur par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Regroupez et gérez vos profils utilisateur sur un tableau Kanban interactif à l'aide du modèle de persona utilisateur de ClickUp.

Les personas ne sont utiles que lorsqu'ils sont utilisés là où le travail est effectué. Le modèle de persona utilisateur de ClickUp vous aide à documenter les objectifs, les comportements, les points faibles et le contexte dans un format facile à mettre à jour, à partager avec les parties prenantes et à consulter pendant la planification, la conception et la livraison.

Utilisez-le pour transformer des notes de recherche éparses en une source unique et fiable que votre équipe peut réellement exploiter.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Intégration ClickUp Docs : rédigez des descriptions détaillées des personas avec des options de mise en forme riches pour les en-têtes, les images et les tableaux afin de donner vie à votre utilisateur.

Champs personnalisés ClickUp : suivez et filtrez les attributs clés des personas tels que le titre du poste, les compétences techniques et les objectifs principaux à l'aide de données structurées. suivez et filtrez les attributs clés des personas tels que le titre du poste, les compétences techniques et les objectifs principaux à l'aide de données structurées.

Liaison des tâches : reliez votre document de persona directement aux spécifications des fonctionnalités, aux récits utilisateurs et aux tâches de conception afin de garantir que le contexte accompagne le travail.

Assistance ClickUp Brain : utilisez l'IA pour générer des brouillons de contenu pour votre persona ou résumer instantanément vos notes de recherche afin d'accélérer le processus de création.

2. Modèle de profil client par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez les traits clés de vos utilisateurs grâce à ce modèle.

Alors que les personas sont fictifs, les profils clients documentent vos clients réels et existants.

Le modèle de profil client de ClickUp offre aux équipes commerciales, de réussite et de gestion des comptes un moyen cohérent de suivre les données démographiques, les signaux d'achat, le contexte d'utilisation et l'historique des relations, afin que les transferts soient plus clairs et que la communication reste personnalisée.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Détails du compte : effectuez le suivi du nom de l'entreprise, de sa taille, de son secteur d'activité et de l'historique de vos relations.

Habitudes d'achat : documentez les produits achetés, la fréquence d'achat et la valeur moyenne des commandes.

Préférences de communication : notez les méthodes de contact préférées et consignez l'historique des interactions afin de personnaliser vos communications.

Indicateurs de valeur à vie : identifiez les indicateurs clés tels que le chiffre d'affaires total généré et les risques potentiels de perte de clients.

💡Conseil de pro : accélérez le processus de création de personas grâce à ClickUp Brain, notre fonctionnalité d'IA intégrée. Elle peut rédiger des sections de personas, résumer des recherches et suggérer des points faibles en fonction de vos notes. Cela vous évite les tâches manuelles fastidieuses et vous permet de vous concentrer sur les informations pertinentes. Créez des éléments d'action sous forme de tâches avec des descriptions à l'aide de ClickUp Brain.

3. Modèle de Tableau blanc « Empathy Map » (Carte d'empathie) par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Lancez un exercice de cartographie de l'empathie en un seul clic grâce à ce modèle.

Avant de finaliser un persona, vous devez comprendre ce que vivent les utilisateurs à ce moment précis. Ce modèle de tableau blanc Empathy Map de ClickUp offre aux équipes un espace commun pour noter ce que les utilisateurs disent, pensent, font et ressentent, puis s'aligner sur les thèmes les plus importants issus de la recherche ou des ateliers.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Canevas collaboratif : utilisez utilisez les tableaux blancs ClickUp pour des séances de brainstorming en temps réel avec des notes autocollantes et des connecteurs.

Quadrant « Says » : Capturez les citations directes et les phrases clés issues des entretiens avec les utilisateurs.

Quadrant « Réflexion » : réfléchissez à ce que les utilisateurs pourraient penser sans le dire à voix haute.

Quadrant des sentiments : identifiez les réactions émotionnelles telles que la frustration, la confusion ou l'excitation.

4. Modèle de plan de recherche utilisateur par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des plans de recherche structurés, efficaces et pertinents grâce au modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp.

Pour prendre de bonnes décisions en matière de personas et d'expérience utilisateur, il faut commencer par établir un plan qui précise clairement ce que vous essayez d'apprendre et comment vous allez vous y prendre.

Des ressources telles que ce modèle de plan de recherche utilisateur de ClickUp vous aident à définir les objectifs, les méthodes, les critères de recrutement et les échéanciers afin que les parties prenantes s'alignent rapidement et que les résultats de la recherche soient plus faciles à exploiter.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Objectifs de la recherche : définissez clairement les questions auxquelles vous devez répondre dans le cadre de votre étude.

Méthodologie : décrivez votre approche, qu'il s'agisse d'entretiens avec des utilisateurs, de sondages ou de tests d'utilisabilité.

Critères de participation : précisez les caractéristiques démographiques et les comportements des utilisateurs que vous devez recruter.

Échéancier et livrables : définissez clairement vos attentes quant au moment où la recherche aura lieu et aux résultats que vous produirez.

5. Modèle d'études utilisateur par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez le comportement et les commentaires des utilisateurs grâce au modèle d'études utilisateur ClickUp.

Les recherches brutes ne prennent toute leur valeur que lorsqu'elles sont organisées en preuves cohérentes et en informations claires. Le modèle d'études utilisateur de ClickUp vous aide à enregistrer les sessions, à saisir les observations et à synthétiser les conclusions des différents participants afin de dégager des tendances et de permettre aux équipes produit de hiérarchiser les corrections.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivi des participants : conservez un registre des personnes qui ont participé à votre étude et de leurs données démographiques pertinentes.

Notes d'observation : enregistrez les notes brutes et les observations de chaque session d'utilisateur.

Marquage des informations : classez vos résultats par thème ou par attribut de persona afin d'identifier facilement les tendances.

Sections de synthèse : créez des zones dédiées pour résumer les principaux modèles qui se dégagent parmi plusieurs participants.

6. Modèle de flux d'utilisateur par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des parcours utilisateur détaillés, de l'atterrissage à la conversion, à l'aide du modèle de carte mentale ClickUp User Flow.

Les flux d'utilisateurs rendent visible l'invisible : ils montrent comment les gens naviguent réellement dans un processus, où les décisions se ramifient et où apparaissent les frictions. Un modèle visuel tel que ce modèle de flux d'utilisateurs de ClickUp ( basé sur un Tableau blanc) vous aide à cartographier les chemins de bout en bout, puis à utiliser cette carte pour informer les exigences, les changements d'expérience utilisateur et les plans de test.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Références d'écran : ajoutez des représentations visuelles de chaque interface pour faciliter le suivi du flux.

Points de décision : utilisez des connecteurs pour montrer où les utilisateurs font des choix qui les mènent vers différentes voies.

Chemins d'achèvement des tâches : mappez les chemins les plus courants (et les plus frustrants) empruntés par les utilisateurs pour atteindre leurs objectifs.

Flux spécifiques aux personas : créez différents flux d'utilisateurs pour chacune de vos personas afin de mettre en évidence leurs comportements uniques.

7. Modèle de cartographie des récits utilisateurs par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez le parcours de vos utilisateurs avec clarté et confiance à l'aide du modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp.

Les cartes narratives aident les équipes à hiérarchiser le travail en fonction du parcours utilisateur, et non pas uniquement d'un backlog plat.

Le modèle de cartographie des récits utilisateurs de ClickUp fournit une structure visuelle permettant d'organiser les activités, de séquencer les résultats et d'identifier la plus petite version viable, tout en assurant la cohérence entre le produit, la conception et l'ingénierie.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Structure du tableau visuel : utilisez un Tableau blanc ClickUp pour créer une vue d'ensemble du parcours de l'utilisateur.

Backbone : mappez les principales activités des utilisateurs en haut du Tableau.

Walking skeleton : identifiez l'ensemble minimal identifiez l'ensemble minimal d'histoires utilisateur nécessaires pour créer un produit viable.

Étiquettes de persona : balisez les récits en fonction du persona auquel ils correspondent, ce qui vous permet de filtrer la carte et de vous concentrer sur l'expérience d'un utilisateur spécifique.

8. Modèle d'histoire utilisateur par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et gérez les récits d'utilisateurs, des objectifs aux phases de lancement, grâce au modèle de récit d'utilisateur ClickUp.

Une story n'est utile que lorsqu'elle est claire, testable et liée à un résultat réel pour l'utilisateur.

Ce modèle d'histoire utilisateur de ClickUp aide les équipes à saisir l'intention de l'utilisateur dans une structure cohérente, puis à y associer des critères d'acceptation et des estimations afin que les histoires soient prêtes à être planifiées et exécutées.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Référence des personas : liez chaque user story directement au document persona correspondant pour obtenir un contexte complet.

Critères d'acceptation : définissez les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que l'histoire soit considérée comme achevée.

Points d'histoire : utilisez un champ personnalisé pour attribuer des estimations d'effort afin d'améliorer la planification des sprints et le suivi de la vélocité.

9. Modèle « Jobs to Be Done » (Tâches à faire) par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez ce modèle pour saisir les motivations et les objectifs des utilisateurs.

Les personas décrivent qui sont les utilisateurs, mais le JTBD capture ce qu'ils essaient d'accomplir et pourquoi.

Pour vous aider dans cette tâche, faites un exercice de réflexion à l'aide du modèle « Jobs to Be Done » de ClickUp . Il aide les équipes à documenter la situation, la motivation, les résultats souhaités et les alternatives afin que les décisions relatives aux produits restent axées sur la « tâche » sous-jacente, et non uniquement sur les demandes de fonctionnalités.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Descriptions de poste : exprimez clairement ce que l'utilisateur essaie d'accomplir dans une situation donnée à l'aide exprimez clairement ce que l'utilisateur essaie d'accomplir dans une situation donnée à l'aide d'exemples de flux de travail.

Circonstances : documentez le contexte dans lequel le travail est effectué, à savoir quand et pourquoi.

Résultats escomptés : définir ce qu'est la réussite du point de vue de l'utilisateur.

Alternatives concurrentes : identifiez d'autres solutions, y compris non numériques, que les utilisateurs pourraient « engager » pour faire le même travail.

À faire après avoir créé un profil utilisateur ?

La création d'un persona utilisateur n'est que la première étape.

Si vous voulez que ce soit plus qu'un joli document, vous devez l'intégrer activement dans les flux de travail quotidiens de votre équipe. Sinon, il deviendra rapidement obsolète et sera ignoré.

Partagez-les avec toute votre équipe : un persona est inutile s'il reste caché dans un dossier. Rendez-le facilement accessible à tous les membres des équipes produit, conception, ingénierie, marketing et assistance.

Liez les personas au travail réel : évitez les changements de contexte en évitez les changements de contexte en reliant les flux de travail et vos documents de personas directement aux spécifications des fonctionnalités, aux user stories et aux tâches de conception. Avec ClickUp, vous pouvez lier ClickUp Docs à ClickUp Tasks afin que le contexte utilisateur soit toujours accessible en un seul clic.

Référence aux personas dans la prise de décision : lorsque votre équipe débat des fonctionnalités ou des priorités, prenez l'habitude de demander « À quel persona cela sert-il ? ». Cela permet d'ancrer les discussions dans les besoins réels des utilisateurs, et non dans des opinions personnelles.

Prévoyez des révisions régulières : les besoins et les comportements des utilisateurs évoluent. Configurez une les besoins et les comportements des utilisateurs évoluent. Configurez une tâche récurrente ClickUp pour effectuer des audits UX afin de réviser et de valider vos personas chaque trimestre en fonction des nouvelles recherches et des commentaires des clients.

Maintenez vos personas à jour grâce à l'IA : au lieu de passer manuellement au crible les nouvelles recherches, utilisez ClickUp Brain pour résumer les résultats et suggérer des mises à jour pour vos documents de personas. Cela vous permet de maintenir facilement la pertinence et l'exactitude de vos personas.

Élaborez votre user story avec ClickUp

Les meilleurs personas utilisateur sont des documents de travail. Ils façonnent les débats sur la feuille de route, influencent les textes, guident la hiérarchisation des priorités et sous-tendent discrètement toutes les discussions sur le « pourquoi nous construisons cela ».

Mais les personas ne restent utiles que lorsqu'ils restent en connexion avec la réalité. À mesure que le comportement des clients évolue, que de nouveaux segments apparaissent et que les modèles de feedback évoluent, vos personas doivent évoluer avec eux.

C'est là que la différence apparaît. Lorsque les recherches sur les utilisateurs côtoient les tâches, les spécifications des fonctionnalités, les plans de sprint et les fils de discussion, vos personas cessent d'être théoriques. Ils deviennent opérationnels.

Vous pouvez lier directement les résultats de vos recherches à des initiatives, suivre les points faibles qui sont traités et mettre à jour les segments à mesure que de nouvelles données sont disponibles. Au lieu de deviner les besoins de vos utilisateurs, votre équipe travaille à partir d'une source d'informations commune et visible.

Prêt à créer des personas directement liés à votre produit et qui évoluent au même rythme que vos clients ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp, gratuitement.

Foire aux questions

La plupart des équipes tirent profit de trois à cinq personas principales. Cela suffit pour saisir la diversité significative des utilisateurs sans diluer l'attention ni rendre la hiérarchisation des priorités trop difficile.

Un modèle de persona utilisateur crée une représentation fictive d'un utilisateur idéal afin de guider la conception du produit, tandis qu'un modèle de profil client documente les clients réels et existants afin d'informer les équipes commerciales et de gestion des comptes.

Oui, ClickUp Brain peut rédiger des sections de persona, résumer des notes de recherche et suggérer des points faibles ou des objectifs en fonction de vos contributions, ce qui accélère le processus de création.

Vous pouvez partager les documents et Tableaux blancs ClickUp à l'aide de liens publics avec un accès en lecture seule. Vous pouvez également les exporter au format PDF pour les parties prenantes qui préfèrent les documents statiques.