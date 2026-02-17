Modèles gratuits de suivi des prières

Beaucoup de membres de la communauté musulmane aimeraient rester fidèles à la salat. Mais la vie en décide autrement. Matinées chargées, longs trajets, responsabilités familiales, jours de fatigue, voyages, examens, sprints de travail. Vous y tenez toujours, mais vous essayez simplement de continuer à vous présenter dans la vie réelle.

Un simple outil de suivi de la salat est utile car il permet de donner de la visibilité à votre progression. Grâce à lui, vous n'aurez plus à compter uniquement sur votre mémoire et vous serez gentiment encouragé à rester constant.

Dans cet article, vous trouverez des modèles gratuits de suivi de la salat que vous pouvez utiliser immédiatement, ainsi que des idées pour les configurer afin d'effectuer un suivi quotidien, une réflexion hebdomadaire et rattraper les prières manquées.

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi de salat ?

Un modèle de suivi de la salat est un outil pré-conçu qui aide les musulmans pratiquants à surveiller et à enregistrer leurs cinq prières quotidiennes (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha) de manière régulière. Il est conçu pour tous ceux qui souhaitent renforcer leurs habitudes de prière islamique, que ce soit pour travailler leur régularité, suivre les prières manquées ou renforcer leur responsabilité pendant le ramadan.

✨ Les cinq prières quotidiennes (Fardh)* Isha : prière du soir ; 4 Rak'ats

Fajr : prière de l'aube ; 2 Rak'ats

Dhuhr : Prière du début d'après-midi ; 4 Rak'ats

Asr : prière de fin d'après-midi ; 4 Rak'ats

Maghrib : prière du coucher du soleil ; 3 Rak'ats * Source

Un modèle dédié de suivi des prières, parfois appelé diagramme de prières, vous offre la structure exacte dont vous avez besoin. En bref, il comprend des cases pré-libellées pour les prières, des indicateurs visuels de progression et un espace pour noter les prières de rattrapage (qada).

Meilleurs modèles de suivi de la salat

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous propose une variété de modèles que vous pouvez personnaliser pour créer un suivi Salah adapté à votre routine. Que vous recherchiez quelque chose de simple, de visuel ou de plus structuré, vous pouvez commencer avec une disposition prête à l'emploi et l'adapter à la façon dont vous souhaitez suivre Fajr à Isha chaque jour.

Jetons un coup d'œil :

1. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos cinq prières quotidiennes et leur accomplissement quotidien en un coup d'œil grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp.

Le modèle de productivité personnelle ClickUp vous offre une installation de suivi de la salat prête à l'emploi, qui vous permet de consigner vos cinq prières quotidiennes, vos progrès quotidiens et votre état d'avancement en un seul endroit, que vous pouvez consulter d'un seul coup d'œil.

Il s'ouvre sur une structure simple que vous pouvez personnaliser en quelques minutes, par exemple en configurant un journal quotidien pour Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, puis en ajustant les champs en fonction de la manière dont vous souhaitez suivre vos prières, par exemple à l'heure, en retard, manquées ou qada, et en ajoutant des notes rapides lorsque vous êtes très occupé.

Et si vous préférez quelque chose de plus visuel, vous pouvez utiliser les Tableaux blancs ClickUp pour mapper votre routine, définir des objectifs ou concevoir un programme de prières hebdomadaire que vous pourrez suivre.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gardez votre journal de prières bien organisé grâce au tableau Kanban ClickUp classé par statut, qui vous permet de voir instantanément ce qui est en attente et ce qui est achevé pour la journée.

Personnalisez le suivi à l'aide des champs personnalisés ClickUp que vous pouvez renommer en fonction de votre routine, par exemple « à l'heure », « en retard », « manquée », « qada » et « notes courtes ».

Vérifiez votre régularité au fil du temps en passant à la vue Objectifs, qui vous permet de visualiser votre progression hebdomadaire ou mensuelle sans avoir à la compter manuellement.

✅ Idéal pour : les étudiants qui gèrent des horaires de cours changeants et les professionnels qui effectuent le suivi de leurs prières entre les réunions et les trajets domicile-travail.

2. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos prières quotidiennes à l'aide d'une checklist hebdomadaire réutilisable grâce au modèle de checklist hebdomadaire ClickUp.

Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp est un outil de suivi de la salat conçu pour un rythme hebdomadaire. Il est idéal si vous souhaitez que vos prières apparaissent sous la forme d'une checklist répétitive que vous pouvez suivre chaque jour, puis revoir à la fin de la semaine.

Il s'ouvre sur une disposition hebdomadaire facile à personnaliser en cinq tâches quotidiennes de prière. Créez un ensemble répétitif pour Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, puis utilisez des champs simples pour indiquer comment chacune s'est déroulée, par exemple À l'heure, En retard, Manquée, Qada, ainsi qu'une colonne de série si vous souhaitez vous motiver sans pression.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Obtenez un aperçu clair de votre engagement en suivant les 35 prières hebdomadaires dans un aperçu organisé.

Enregistrez rapidement vos prières sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans ou menus.

Libellez les lignes avec le nom de chaque prière et ajoutez des lignes supplémentaires pour les prières supplémentaires, comme le tahajjud ou le Jumu'ah du vendredi.

✅ Idéal pour : les professionnels qui gèrent leurs prières entre deux réunions et les étudiants qui jonglent avec des horaires changeants.

3. Modèle de feuille de calcul ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez votre journal de prières en une base de données prête à l'emploi grâce au modèle de feuille de calcul ClickUp.

Pour ceux qui aiment les données, une simple checklist ne suffit pas. Vous souhaitez approfondir vos habitudes, mais les applications de base et les diagrammes imprimables ne vous permettent pas de filtrer, trier ou analyser vos habitudes de prière.

Obtenez des informations précieuses grâce à votre journal de prières avec un modèle de feuille de calcul ClickUp. Utilisez un modèle de type feuille de calcul pour transformer votre journal de prières en une puissante base de données sur vos habitudes spirituelles.

Bénéficiez de la familiarité d'un tableur avec beaucoup plus de puissance grâce à la vue Tableur de ClickUp. Chaque entrée de prière devient une ligne, et vous pouvez ajouter des champs sous forme de colonnes pour un examen et une modification en cours. Vous pouvez également passer à la vue Calendrier de ClickUp pour afficher votre journal de prières sur un calendrier mensuel : les mêmes données, mais sous un angle différent.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez des colonnes personnalisées pour la date, chaque prière, le statut de ponctualité et l'achèvement du rattrapage (qada).

Utilisez des filtres pour afficher uniquement les prières manquées ou triez par date pour voir votre progression sur un mois.

Utilisez les étiquettes ClickUp pour libeller les entrées avec des contextes réels tels que Voyage, Journée de travail, Période, Mosquée ou Trajet, puis regroupez et passez en revue les prières en fonction de ce qui a réellement affecté votre routine.

✅ Idéal pour : les personnes qui suivent le suivi de leurs qada et de leurs rattrapages et qui ont besoin d'un journal clair et facile à trier.

👀 Le saviez-vous ? Selon le Pew Research Center, plus de 44 % des Américains déclarent prier au moins une fois par jour, et 23 % supplémentaires déclarent prier une fois par semaine ou plusieurs fois par mois.

4. Modèle de suivi des habitudes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez vos habitudes quotidiennes de Salah et suivez votre assiduité grâce au modèle de suivi des habitudes ClickUp.

Le modèle de suivi des habitudes ClickUp fait également office de suivi quotidien clair des prières, avec des cases à cocher simples que vous pouvez achever pour avancer. Il présente votre routine sous forme d'habitudes suivies, afin que vous puissiez enregistrer chaque jour Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha et observer votre progression grâce à un aperçu automatique qui affiche votre progression.

Il s'ouvre avec une disposition de type « habitude » que vous pouvez personnaliser en quelques minutes, par exemple en renommant les lignes d'habitudes avec les noms de vos prières, puis en ajoutant un statut rapide pour indiquer comment cela s'est passé.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Simplifiez votre suivi quotidien grâce à des vérifications en un seul clic, qui ne vous prendront que quelques secondes.

Restez constant grâce aux rappels ClickUp , afin que chaque prière soit rappelée en temps voulu, même pendant les journées chargées.

Visualisez votre progression sans calcul manuel grâce à une barre de progression intégrée, qui vous permet de voir d'un seul coup d'œil votre assiduité hebdomadaire.

✅ Idéal pour : Toute personne qui souhaite retrouver une régularité dans la prière du Fajr et qui recherche un outil de suivi quotidien simple avec des rappels et une progression avec visibilité.

5. Modèle de suivi des prières du ramadan

Gérez toutes vos prières du ramadan en un seul endroit grâce au modèle de suivi des prières du ramadan de Template.net, conçu spécialement pour le mois sacré. Ce modèle fonctionne comme un diagramme complet des prières du ramadan, regroupant toutes vos prières en un seul endroit.

Le modèle est aligné sur la durée de 30 jours du ramadan, ce qui le rend parfait pour un suivi sur un mois entier.

Un espace dédié au suivi des prières nocturnes du ramadan, en plus des cinq prières quotidiennes obligatoires.

Comprend un espace pour tenir un journal et noter vos listes de dua, afin que vos réflexions spirituelles restent en connexion avec votre pratique quotidienne.

✅ Idéal pour : les personnes et les familles qui souhaitent suivre un forfait de prières structuré pendant les 30 jours du ramadan.

Comment utiliser un modèle de suivi de la salat

Disposer d'un modèle est un excellent début, mais pour en faire une habitude durable, il faut un système. Beaucoup de gens commencent avec enthousiasme, mais abandonnent parce qu'ils ne disposent pas d'un processus clair pour utiliser efficacement leur suivi. Cela peut donner l'impression que le suivi n'est qu'une corvée de plus.

Pour éviter cela, suivez ces étapes pratiques afin de mettre en place une routine de suivi durable. Ces conseils neutres et détaillés vous aideront à tirer le meilleur parti de n'importe quel modèle de suivi de salat.

Choisissez le format de votre modèle : commencez par déterminer quel type d'affichage vous motive le plus. Préférez-vous une simple checklist quotidienne, un aperçu hebdomadaire ou un calendrier mensuel ? Choisissez le format que vous trouvez le plus facile à mettre à jour et à consulter. Personnalisez les libellés de prière : adaptez le modèle à vos besoins. Assurez-vous que les cinq prières quotidiennes sont clairement identifiées et envisagez d'ajouter des lignes supplémentaires pour les prières sunnites ou tahajjud si vous souhaitez également les suivre pour le suivi. Configurez votre méthode de suivi : déterminez ce que signifie « terminé » pour vous. Enregistrez-vous simplement une case à cocher pour indiquer que la prière est terminée, ou souhaitez-vous plus de détails ? Vous pouvez suivre le statut « à l'heure » ou « en retard », ou même ajouter des notes détaillées pour chaque prière. Établissez une routine d'enregistrement : la régularité est essentielle. Choisissez un moment précis chaque jour pour mettre à jour votre suivi. Beaucoup de gens trouvent qu'il est plus facile de passer en revue toute la journée après la prière Isha. Faites le point chaque semaine : vos données ne sont utiles que si vous les examinez. Consacrez quelques minutes chaque semaine à l'analyse de votre progression. Identifiez les tendances : quelles sont les prières que vous manquez le plus souvent ? Quels sont les jours les plus difficiles ? Ajustez-le selon vos besoins : votre suivi doit être au service de votre pratique, et non l'inverse. S'il vous semble trop compliqué, simplifiez-le. Si vous avez besoin de plus de détails, ajoutez-les. L'objectif est de créer un outil qui vous aide véritablement votre suivi doit être au service de votre pratique, et non l'inverse. S'il vous semble trop compliqué, simplifiez-le. Si vous avez besoin de plus de détails, ajoutez-les. L'objectif est de créer un outil qui vous aide véritablement à rester constant

👉 Si vous rencontrez des difficultés, ces conseils de dépannage peuvent vous aider : Si vous manquez souvent vos prières : votre suivi peut vous montrer ce que vous manquez, mais il ne peut pas vous faire un rappel pour prier. Envisagez de régler des alarmes ou des notifications distinctes pour vous aider à vous rappeler quand il est l'heure de la salat.

Si vous oubliez de vous connecter : définissez un rappel quotidien sur votre téléphone ou utilisez les rappels ClickUp pour recevoir une notification à l'heure que vous avez choisie.

Si le modèle vous semble trop compliqué : commencez par les bases. Faites simplement le suivi des prières achevées en cochant la case correspondante. Vous pourrez toujours ajouter plus de détails une fois que l'habitude sera prise.

Restez constant avec ClickUp

Lorsque vous disposez d'un suivi à consulter quotidiennement, il devient beaucoup plus simple de vérifier votre régularité.

Commencez avec les modèles prêts à l'emploi de ClickUp, utilisez des rappels discrets tout au long de la journée et conservez une courte checklist pour chaque prière afin que rien ne vous semble insurmontable. Si vous manquez une prière, un journal des tâches quotidiennes vous aide au suivi de votre retard de manière calme et claire.

Développez votre rythme une fois pour toutes, puis laissez-le vous offrir une assistance quotidienne.

Commencez avec ClickUp. ✅

Foire aux questions

Quelle est la différence entre un diagramme de prières et un modèle de suivi des prières ?

Un diagramme de prières est généralement un diagramme simple et statique indiquant les prières et les jours, souvent conçu pour être imprimé. Un modèle de suivi des prières est un outil plus flexible, souvent numérique, qui peut inclure des fonctionnalités telles que des rappels, le suivi de la progression et des options de personnalisation pour répondre à vos besoins personnels.

Puis-je utiliser un modèle de suivi de la salat pour toute ma famille ?

Oui, les modèles numériques sont parfaits pour une utilisation familiale. Vous pouvez créer des vues ou des sections distinctes pour chaque membre de la famille, ce qui permet un suivi facile des prières de chacun en un seul endroit tout en gardant la progression individuelle privée et visible.

En quoi les modèles numériques de suivi de la salat diffèrent-ils des modèles imprimables ?

Les modèles numériques offrent de nombreux avantages, tels que des rappels automatiques, une duplication facile pour les nouvelles semaines ou les nouveaux mois, et la possibilité d'analyser vos habitudes de prière au fil du temps. Les diagrammes de prières imprimables sont parfaits si vous préférez écrire à la main ou si vous souhaitez réduire votre temps d'écran, mais ils nécessitent plus d'efforts manuels pour assurer leur maintenance.