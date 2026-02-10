11 modèles de contrats de plomberie indispensables à toute entreprise de plomberie

La plupart des litiges de paiement pour les entrepreneurs sont rarement dus à de mauvaises intentions. Ils commencent généralement par une mauvaise documentation.

Lorsque la portée du projet n'est pas correctement documentée ou que les détails du travail sont dans la tête de quelqu'un plutôt que dans un contrat, les malentendus s'accumulent rapidement. Pour les plombiers, c'est encore plus délicat. Dès que vous ouvrez un mur, le travail peut changer. Si ce changement n'est pas clairement documenté, le paiement devient une discussion que personne n'apprécie.

Les flux de trésorerie ajoutent une source de stress supplémentaire.

💰 56 % des petites entreprises américaines sont confrontées à des factures impayées, avec une moyenne de 17 500 dollars bloqués dans des paiements en retard. Chaque élément vague ou détail manquant donne aux clients une raison de suspendre ou de refuser le paiement de votre facture.

Des contrats clairs et des factures nettes permettent de définir les attentes dès le départ, facilitent la compréhension des prix et accélèrent les approbations une fois le travail terminé. Dans ce guide, vous trouverez 11 modèles de contrats de plomberie que vous pouvez personnaliser en quelques minutes, des offres et contrats de travail aux contrats d'entretien récurrents. Vous découvrirez également comment conserver vos contrats, vos factures et les détails de vos projets au même endroit (bonjour, ClickUp!), afin que rien ne se perde entre le chantier, votre camion et votre boîte de réception.

11 modèles de contrats de plomberie pour simplifier les travaux, la facturation et les validations

1. Modèle de facture pour plombiers par ClickUp™

Créer des factures à partir de zéro prend du temps et il est facile d'oublier de facturer une pièce ou de mal calculer les heures de travail, ce qui vous coûte de l'argent à chaque intervention. Ce modèle de facture pour plombiers de ClickUp™ est conçu pour permettre aux professionnels de la plomberie de facturer leurs clients avec précision et rapidité une fois le travail achevé.

Il relie directement la facturation à vos bons de travail achevés, éliminant ainsi la double saisie et réduisant les erreurs de facturation. Grâce à des champs prédéfinis pour ajouter les frais de main-d'œuvre, de matériel et d'intervention, vous pouvez créer des factures transparentes et détaillées que les clients comprennent et paient plus rapidement.

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Sections de facturation détaillées : assurez la transparence de vos factures grâce à des éléments distincts pour la main-d'œuvre, les pièces et les frais d'intervention.

Section relative aux conditions de paiement : indiquez clairement les dates d'échéance des paiements et tous les modes de paiement acceptés afin d'éviter toute confusion.

Renseignements remplis automatiquement : accélérez la création des factures en laissant l'IA remplir les coordonnées des clients et les descriptions de tâches à partir des tâches de votre projet.

💡 Conseil de pro : transformez une tâche de 15 minutes en une tâche de 30 secondes avec ClickUp Brain. Cet assistant IA intelligent et contextuel intégré à ClickUp remplit instantanément votre modèle de facture avec les coordonnées du client et la description des tâches effectuées précédemment. Il peut également effectuer les calculs de facturation à votre place. Il vous suffit de lui demander !

2. Modèle de contrat d'entrepreneur par ClickUp™

Jongler entre différents contrats pour les entrepreneurs généraux, les gestionnaires immobiliers et les propriétaires peut être source de confusion. Utiliser le mauvais contrat peut vous exposer à des responsabilités ou vous enfermer dans des conditions défavorables. La solution ? Ce modèle de contrat d'entrepreneur polyvalent de ClickUp™.

Ils vous offrent une base solide pour tout type de partenariat avec vos clients, couvrant l'étendue du travail, la rémunération, les échéanciers et les conditions de résiliation.

Le plus intéressant ? Vous pouvez l'adapter aussi bien à un simple contrat de plomberie résidentielle qu'à un contrat de plomberie commerciale complexe.

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Espace réservé pour le certificat d'assurance : incluez des sections dédiées à la vérification de votre couverture avant le début du travail.

Champs de vérification de licence : documentez les références des entrepreneurs qui renforcent la confiance des clients et sont souvent requises pour les travaux commerciaux.

Conditions de résiliation : définissez clairement les conditions de résiliation et les pénalités associées afin d'éviter tout litige ultérieur.

Collaboration en temps réel : permettez à vos clients ou à vos entrepreneurs généraux de consulter et de commenter directement le document avant de finaliser le contrat. La collaboration en direct de permettez à vos clients ou à vos entrepreneurs généraux de consulter et de commenter directement le document avant de finaliser le contrat. La collaboration en direct de ClickUp Docs rend cela très simple.

3. Modèle de contrat d'offre par ClickUp™

Que faites-vous lorsque votre travail est excellent, mais que vos offres d'emploi manquent de professionnalisme ?

Peut-être que vos devis manuscrits ou vos devis vagues d'une seule ligne vous font perdre des projets lucratifs au profit de concurrents proposant des offres plus soignées.

C'est exactement ce que vous permet de faire le modèle de contrat d'appel d'offres de ClickUp™. Utilisez-le pour soumettre des offres professionnelles qui se démarquent et remporter davantage de contrats.

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Sections « Exclusions et hypothèses » : évitez les litiges futurs en documentant clairement ce qui n'est pas inclus dans votre offre.

Détails des éléments de coût : instaurez la confiance en montrant à vos clients où va exactement leur argent.

Période de validité de l'offre : créez un sentiment d'urgence en précisant la durée de validité de votre devis.

Suivi de l'historique des versions : conservez un enregistrement clair et accessible de toutes les modifications et révisions demandées par le client pendant les négociations. Cela vous aidera à éviter conservez un enregistrement clair et accessible de toutes les modifications et révisions demandées par le client pendant les négociations. Cela vous aidera à éviter les litiges ultérieurs concernant le périmètre du projet.

👀 Le saviez-vous ? Le coût moyen du traitement manuel d'une facture est d'environ 9,84 $, tandis que les systèmes hautement automatisés peuvent réduire ce coût à environ 2,65 $ pour les meilleurs systèmes de leur catégorie.

4. Modèle de contrat de travail par ClickUp™

Un contrat de plusieurs pages pour un simple remplacement de robinet, c'est un peu exagéré, vous ne trouvez pas ? Nous sommes d'accord, cela peut intimider un client particulier. Mais un accord verbal est trop risqué, car il ne vous protège pas si un client refuse de payer ou conteste le travail effectué.

Ce modèle de contrat de travail simple de ClickUp™ est le compromis idéal. Il est moins formel qu'un contrat d'entrepreneur complet, mais plus complet qu'un simple devis, ce qui le rend idéal pour les petits travaux résidentiels.

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Sections relatives à la portée et au paiement : couvrez les détails les plus importants du travail sans submerger le client, en particulier les propriétaires, avec du jargon juridique.

Conditions de responsabilité de base : protégez-vous et protégez votre client grâce à des clauses d'indemnisation standard.

Champ d'acceptation du client : obtenez une signature documentée sur les conditions de travail et de paiement avant de commencer.

Personnalisation spécifique à chaque tâche : ajoutez des détails spécifiques à chaque tâche, tels que les numéros de permis, les numéros de modèle ou les dates d'inspection, directement à la tâche associée sans encombrer le document principal grâce ajoutez des détails spécifiques à chaque tâche, tels que les numéros de permis, les numéros de modèle ou les dates d'inspection, directement à la tâche associée sans encombrer le document principal grâce aux champs personnalisés ClickUp.

5. Modèle de gestion des contrats par ClickUp™

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, il est possible que vos contrats soient éparpillés un peu partout. Certains se trouvent peut-être dans votre boîte de réception par e-mail, d'autres sur le tableau de bord de votre camion, et quelques-uns dans un classeur que vous n'ouvrez jamais.

Personne ne vous juge, nous comprenons. Mais le fait est que vous risquez de perdre de l'argent en manquant des renouvellements et en oubliant les dates d'expiration des garanties.

Ce modèle de gestion des contrats de ClickUp™ met fin au chaos en vous offrant un tableau de bord centralisé qui vous permet de consulter tous vos accords en un seul endroit. Ne manquez plus jamais une occasion de prolonger un contrat d'entretien de plomberie rentable !

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivi du statut : voyez en un coup d'œil quels contrats sont actifs, en attente de signature ou expirés grâce voyez en un coup d'œil quels contrats sont actifs, en attente de signature ou expirés grâce aux statuts personnalisés de ClickUp

Rappels automatisés : ne laissez plus passer des revenus récurrents rentables. Recevez des notifications automatiques plusieurs semaines avant l'expiration d'un contrat de maintenance, grâce ne laissez plus passer des revenus récurrents rentables. Recevez des notifications automatiques plusieurs semaines avant l'expiration d'un contrat de maintenance, grâce aux automatisations intégrées de ClickUp

Rapports visuels : consultez les revenus par statut de contrat ou affichez tous les renouvellements à venir sur un échéancier en important toutes vos données contractuelles dans consultez les revenus par statut de contrat ou affichez tous les renouvellements à venir sur un échéancier en important toutes vos données contractuelles dans les tableaux de bord ClickUp.

📮 Insight ClickUp : Les soucis professionnels ne s'arrêtent pas à la fin de la journée de travail. 28 % des employés déclarent que leur travail les suit constamment, tandis que 8 % ont souvent du mal à se déconnecter. Cela représente plus d'un tiers des travailleurs qui ramènent leur stress à la maison. 😣 Les rappels de ClickUp peuvent vous aider à renforcer vos rituels de fin de journée et à maintenir des limites. Automatisez un rappel de « fin de journée », définissez des zones de notifications sans travail et planifiez du temps pour vous. Se déconnecter doit être un choix délibéré, pas une option !💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

6. Modèle de contrat de services de gestion de projet par ClickUp™

Vous venez de décrocher un gros contrat de plomberie commerciale ? Félicitations ! C'est une grande victoire.

Il est maintenant temps de revenir à la réalité.

L'entrepreneur général souhaite être informé des jalons importants, le chef de projet attend une communication formelle, et chaque modification imprévue du tracé des canalisations ou changement imposé par la réglementation doit passer par un processus clair de modification de commande. Le contrat d'une page que vous utilisez pour les appels de service ne suffira pas ici, et vous le savez.

Ce modèle de contrat de services de gestion de projet de ClickUp™ est conçu pour les projets de grande envergure, comportant plusieurs phases.

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Sections « Jalons importants » : définissez les différentes phases et les critères d'achèvement pour les projets complexes de contrats de plomberie commerciale.

Exigences en matière de rapports d'avancement : précisez exactement comment et quand vous communiquerez les mises à jour du projet aux parties prenantes.

Procédures de modification des commandes : documentez le processus formel de traitement de toute modification apportée à l'étendue du travail.

Alignement de l'exécution : assurez-vous que l'exécution sur site soit parfaitement alignée avec vos engagements contractuels en utilisant assurez-vous que l'exécution sur site soit parfaitement alignée avec vos engagements contractuels en utilisant les dépendances de tâches ClickUp pour refléter les jalons du contrat.

📚 À lire également : Modèles d'avenants de contrat

Vous vous demandez comment structurer et organiser des projets complexes ? Nous vous présentons quelques modèles de planification de projet qui peuvent vous aider 👇🏽

7. Modèle de contrat de nettoyage par ClickUp™

Les services récurrents, tels que les programmes de nettoyage des canalisations, les inspections annuelles ou les forfaits de maintenance préventive, constituent un excellent moyen de générer des revenus prévisibles. Le défi consiste à mettre en place un accord clair qui précise

Ce qui est inclus

À quelle fréquence vous vous y rendrez, et

Comment fonctionne la facturation au fil du temps

Bien que le modèle de contrat de nettoyage de ClickUp™ ait été initialement conçu pour les entreprises de nettoyage, sa structure mappe parfaitement avec les contrats d'entretien de plomberie.

Les deux reposent sur un service planifié, des tâches clairement définies et des conditions de paiement continues qui fidélisent les clients sans avoir à renégocier à chaque visite.

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Cadre de services récurrents : définissez clairement la fréquence et l'étendue du travail pour vos visites d'entretien régulières.

Conditions de renouvellement automatique : définissez comment et quand les contrats sont renouvelés afin de garantir la régularité des revenus récurrents.

Définitions des niveaux de service : éliminez les approximations en décrivant précisément ce qui est couvert lors de chaque intervention de maintenance.

Automatisation des renouvellements : déclenchez des rappels de renouvellement ou générez automatiquement des factures à l'aide des automatisations ClickUp en fonction du calendrier du contrat.

8. Modèle d'échantillon de contrat d'entreprise par ClickUp™

Parfois, vous avez besoin d'un contrat pour autre chose qu'un travail pour un client. Peut-être vous associez-vous à un autre entrepreneur, engagez-vous un sous-traitant pour un grand projet ou signez-vous un accord avec un fournisseur clé.

Votre modèle standard destiné aux clients ne conviendra pas dans ces situations, et vous aurez besoin d'un modèle offrant une protection juridique plus solide.

Vous pouvez personnaliser ce modèle de contrat commercial à usage général de ClickUp™ pour toutes ces situations. Il comprend des clauses juridiques standard complètes qui font souvent défaut dans les modèles plus petits, telles que les clauses relatives au droit applicable, à la divisibilité et à l'intégralité de l'accord. Bien qu'il nécessite plus de personnalisation qu'un modèle spécifique à la plomberie, il offre une base juridique solide pour presque toutes les relations d'entreprise.

🚰 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Section relative au droit applicable : précisez les lois de l'État ou de la juridiction qui s'appliqueront en cas d'évènement.

Clause de divisibilité : assurez-vous que le reste du contrat reste valide même si une section est jugée inapplicable.

Procédures de modification : documentez le processus formel à suivre pour apporter des modifications à l'accord et les faire signer.

Clause de confidentialité : protégez les informations sensibles de l’entreprise lorsque vous travaillez avec des partenaires ou des sous-traitants.

📚 À lire également : Logiciel de gestion des contrats

9. Modèle de contrat de plomberie par PandaDoc

via PandaDoc

Lorsque vous avez besoin d'un contrat de service clair et complet pour des travaux résidentiels ou commerciaux, le modèle de contrat de plomberie PandaDoc est un excellent point de départ. Il couvre les éléments essentiels d'un travail de plomberie tout en vous protégeant, vous et votre client.

Ce modèle vous guide tout au long du cycle de vie du contrat, depuis la description précise du travail à faire jusqu'au traitement des modifications, des paiements et des conditions juridiques. Il est particulièrement utile lorsque vous souhaitez disposer d'un accord professionnel et parfaitement structuré que les clients peuvent signer électroniquement ou en personne.

Contenu :

Étendue du travail : détaillez les services de plomberie spécifiques que vous fournirez afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant aux attentes.

Calendrier et achèvement : fixez les dates de début et les échéanciers d'achèvement, en prévoyant une marge pour faire face aux imprévus.

Conditions de paiement : Précisez clairement les acomptes, les paiements de progression et les soldes finaux, y compris les frais payés d'avance.

Modifications de commande : exigez une approbation écrite pour toute modification du périmètre et documentez tout impact sur le coût ou le calendrier.

Garantie et indemnisation : incluez des garanties de fabrication et des protections en cas de réclamations en responsabilité civile.

Clauses juridiques : la loi applicable, les droits d'annulation et le libellé complet de l'accord contribuent à en faire un contrat solide.

10. Modèle de contrat d'entrepreneur en plomberie par AroFlo

via AroFlo

Le modèle de contrat de plomberie AroFlo est conçu autour du flux de travail réel d'une entreprise de plomberie et ne se limite pas à une simple formule juridique standard.

Ce modèle est particulièrement pratique lorsque vous signez rapidement de nouveaux clients ou que vous gérez plusieurs projets à la fois, car il regroupe toutes les conditions clés en un seul endroit. Sa facilité d'utilisation aide les clients à comprendre ce que vous faites, combien cela coûte et quand cela sera terminé.

Contenu :

Informations sur le client et le prestataire : coordonnées complètes des deux parties dès le départ.

Étendue détaillée du travail : une description précise des services, des matériaux et des demandes du client afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Répartition des coûts : la main-d'œuvre, les matériaux et toutes les dépenses supplémentaires sont clairement documentés.

Calendrier de paiement : les montants des acomptes, les dates d'échéance et les prévisions de paiement permettent de prévoir les flux de trésorerie.

Échéanciers : les dates de début et d'achèvement prévues permettent de gérer les attentes des clients.

Conditions générales : les politiques de modification des commandes, le règlement des litiges et les exigences en matière d'assurance complètent le contrat.

11. Modèle de contrat de services de plomberie de base par Contentful

via Contentful

Pour les travaux ponctuels simples qui nécessitent tout de même un contrat officiel, le contrat de service de plomberie de base au format PDF est un choix judicieux. Il est concis mais pertinent. Il est donc parfait pour les interventions, les réparations ou les petites installations qui ne nécessitent qu'un simple contrat signé.

Contenu :

Contrat de service clair : stipule que vous fournirez des services de plomberie de manière professionnelle, conformément aux normes du secteur.

Dates de début et de fin : définit la période de travail et nécessite des mises à jour en cas de retards ou de changements.

Paiements échelonnés : offre un espace pour inclure un calendrier de paiement lié à l'étendue des travaux.

Exigences en matière d'assurance : indiquez que vous disposez d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance accidents du travail.

Cadre juridique : les clauses relatives au droit applicable et aux modifications garantissent la force exécutoire du contrat.

Ne vous noyez plus dans la paperasse et commencez à développer votre entreprise.

Un modèle de contrat de plomberie solide ne se contente pas de protéger votre entreprise contre les litiges de paiement et la responsabilité civile. Il renforce la confiance de vos clients et établit votre crédibilité professionnelle. Que vous gériez de petits appels de service résidentiels ou de grands contrats de plomberie commerciaux, il est indispensable de disposer d'un accord documenté. Le bon modèle vous fait gagner des heures de travail administratif et réduit les risques financiers liés aux accords informels conclus d'une simple poignée de main.

À mesure que votre entreprise de plomberie se développe, une documentation systématisée devient la base pour faire évoluer vos opérations sans multiplier les casse-tête. En utilisant une plateforme unique pour tout gérer, des devis et contrats aux tâches du projet et factures finales, vous pouvez éliminer la prolifération des tâches qui vous oblige à perdre du temps à passer d'une application à l'autre.

Passez moins de temps à gérer la paperasse et consacrez-vous davantage au travail qui fait réellement progresser votre entreprise.

