Les 10 meilleures plateformes de gestion d'agents IA à essayer en 2026

Les entreprises veulent des systèmes intelligents capables de réfléchir, de prendre des décisions et d'agir lorsque cela est nécessaire. Dans la réalité, c'est plus facile à dire qu'à faire.

En effet, lorsque le travail est réparti entre trop d'outils et implique trop de personnes, des lacunes apparaissent dans l'automatisation.

Plus votre flux de travail est complexe, plus il devient difficile d'identifier les dysfonctionnements et leurs causes.

Cette évolution a fait du développement d'agents une priorité. Non pas parce qu'ils peuvent rédiger des messages ou résumer des documents (c'est la partie facile), mais parce qu'ils peuvent agir de manière autonome au sein de vos outils.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleures plateformes de gestion d'agents IA, leurs points forts respectifs et comment choisir celle qui convient le mieux à vos flux de travail.

Que devez-vous rechercher dans une plateforme de gestion d'agents IA ?

Les agents IA ne sont pas une tendance passagère. Gartner prévoit que les agents IA traiteront 15 % du travail quotidien.

Si votre équipe envisage d'adopter des agents IA, voici ce que votre plateforme de gestion des agents devrait être capable de faire :

Facilité de création des flux de travail : facilite la définition des étapes, des déclencheurs, des conditions et des approbations sans en faire un projet complexe.

Des intégrations d'outils qui fonctionnent réellement : se connecte à votre infrastructure technologique existante, y compris les CRM, les outils de gestion des tickets, les applications de messagerie, les bases de données et les outils internes.

Orchestration et exécution en plusieurs étapes : fournit l’assistance pour les flux de travail en plusieurs étapes tels que « détecter → décider → agir → mettre à jour → notifier » sans interruption à mi-chemin.

Visibilité totale et débogage : vous fournit des journaux, l'historique d'exécution et des traces étape par étape afin que votre équipe puisse détecter rapidement les problèmes.

Gouvernance et garde-fous : offre des permissions, un accès basé sur les rôles, des approbations humaines et la possibilité de limiter les actions d'un agent.

Fiabilité à grande échelle : offre l'assistance pour les nouvelles tentatives, la gestion des files d'attente, la récupération des erreurs et offre des performances stables lorsque l'utilisation augmente.

Flexibilité en termes de coûts et de modèles : vous permet de contrôler les coûts, de surveiller l'utilisation et de choisir le modèle adapté en fonction de la tâche à accomplir.

Aperçu des plateformes de gestion d'agents IA

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* (USD/utilisateur/mois) ClickUp Agents IA qui déclenchent des actions en fonction des évènements de l'environnement de travail, des rôles d'agent prédéfinis, des résumés IA, des règles d'automatisation avec journaux, de la recherche connectée dans les documents/tâches/applications. Équipes qui souhaitent intégrer des agents IA dans leurs flux de travail de projet et d'exploitation (chefs de projet, équipes d'exploitation, marketing, développement) Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Voiceflow Générateur de flux visuel par glisser-déposer, déploiement omnicanal (chat, voix, web, IVR), connexion à la base de connaissances, intégrations via des connecteurs, tests en temps réel, journaux d'analyse. Équipes développant des agents IA conversationnels à grande échelle (équipes CX, chatbot, équipes produit) Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 60 $/mois. Devin IA Agent d'ingénierie IA capable de refactoriser, de créer des fonctionnalités, interface de type IDE « Ask Devin », flux de travail d'agents parallèles, documentation automatique, approbations humaines avant le déploiement des modifications. Organisations d'ingénierie qui souhaitent une exécution logicielle guidée par l'IA (équipes de développement, équipes de plateformes) Les forfaits payants commencent à 20 $ par mois. LangChain Cadre d'agent open source, appel d'outils dynamiques, interaction entre API et sources de données, flux de travail avec état LangGraph, générateur d'agents LangSmith, observabilité, journaux, tests Concepteurs qui souhaitent disposer d'agents personnalisés basés sur le LLM et offrant une flexibilité totale (développeurs, ingénieurs IA) Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 39 $/mois. n8n Open source, automatisation auto-hébergeable, flux de travail visuel basé sur des nœuds, webhooks, tâches LLM (résumer, classifier), logique JS/Python personnalisée, contrôles de gouvernance. Équipes chargées des opérations et de l'automatisation qui souhaitent disposer de flux de travail de type agent dans toutes les applications (équipes RevOps, informatiques, opérationnelles et d'automatisation) Les forfaits payants commencent à 24 € par mois. Crew IA Collaboration multi-agents (membres d'équipe), éditeur visuel, copilote IA intégré, API, journaux, traces de raisonnement, RBAC, agents conteneurisés, options sur site/VPC Équipes orchestrant des systèmes multi-agents (opérations IA d'entreprise, équipes de développement, propriétaires de flux de travail) Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois. Microsoft Copilot IA native dans Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio pour les flux de travail des agents, contexte Microsoft Graph, conformité et sécurité via les contrôles Azure, modèles d'entreprise (finance, juridique, informatique) Entreprises privilégiant Microsoft qui souhaitent intégrer des agents de productivité IA dans M365 Les forfaits payants commencent à 27,25 $ par mois. Vellum IA Constructeur visuel, génération de flux de travail à partir d'un langage simple, interface graphique hybride et code, comparaisons côte à côte, appels de fonctions, flux de travail en plusieurs étapes, contrôles de sécurité (SSO, HIPAA, cloud privé) Équipes chargées de créer des flux de travail et des agents de niveau entreprise (équipes produit, opérations, développeurs IA) Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois. IBM watsonx watsonx Orchestrate : flux de travail par glisser-déposer, gouvernance des agents d'entreprise, recherche IA interne, connexion à Db2, Cloud Pak for Data, tableaux de bord, journaux, pistes d'audit, modèles industriels Entreprises ayant besoin d'une IA régulée, d'une orchestration et d'une conformité (organisations CIO, grandes opérations) Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 1 050 $/mois. Stack IA Tableurs, agents basés sur des tableaux, chat sur des ensembles de données structurés, déclencheurs, actions dans des outils tels que ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, ramification, restauration de version, boucle de rétroaction, sécurité et permissions d'entreprise. Équipes souhaitant déployer facilement des agents IA sur des données de flux de travail (utilisateurs d'Ops, d'Airtable et de tableurs) Forfait Free gratuit disponible ; tarification personnalisée

Les meilleures plateformes de gestion d'agents IA

Passons maintenant en revue les meilleures plateformes de gestion d'agents IA et voyons où chacune d'entre elles trouve le mieux sa place.

1. ClickUp (idéal pour la gestion unifiée des projets et l'automatisation des flux de travail)

Lorsque les gens entendent parler d'« agents IA », ils imaginent souvent un bot autonome situé en dehors de l'entreprise.

En tant que premier espace de travail IA convergent au monde, ClickUp renverse cette idée. Il s'agit d'une plateforme de gestion des agents IA qui contient les informations dont les agents ont besoin pour fonctionner : tâches, documents, chat, propriétaires, dates d'échéance, dépendances, priorités, etc.

Ainsi, plutôt que de créer un agent puis de déterminer comment l'intégrer à vos processus, vous commencez par le processus, et l'agent s'y intègre.

Voici ce qui rend cela possible.

ClickUp Super Agents : prêts à l'emploi et personnalisés pour vos flux de travail

Les super agents ClickUp surveillent en permanence votre environnement de travail et peuvent être formés pour effectuer des actions spécifiques en fonction de déclencheurs. Ces agents fonctionnent selon la logique que vous définissez, mais ils vont bien au-delà des règles d'automatisation de base.

Utilisez l'agent Project Manager pour exécuter vos flux de travail de gestion de projet du début à la fin.

Ces agents spécialisés peuvent analyser le contexte, déclencher les bons flux de travail et communiquer avec les humains (ou entre eux) pour faire avancer le travail.

ClickUp comprend plusieurs expériences d'agent prédéfinies conçues pour des flux de travail spécifiques.

Par exemple :

Project Manager Super Agent permet de faire avancer les projets en organisant les tâches, en mettant à jour les statuts et en effectuant le suivi des jalons importants.

Brand Voice Writer Super Agent réécrit le contenu pour l'adapter au ton et au style de la marque.

Work Breakdown Super Agent décompose les tâches complexes en sous-tâches et ajoute des personnes assignées et des dates d'échéance.

Grâce à un agent de codage IA dédié tel que Codegen, vos flux de travail gagnent en rapidité et en efficacité.

Pour gérer efficacement les agents IA, ClickUp vous permet de configurer :

Outils que l'agent est autorisé à utiliser (et supprimez-les si vous souhaitez renforcer les mesures de sécurité)

Sources de connaissances afin que l'agent puisse extraire le contexte de votre environnement de travail et des applications externes approuvées.

De plus, si vous souhaitez créer un agent IA qui se comporte comme votre entreprise (vos règles, vos transferts, vos chemins d'escalade), ClickUp prend en charge des agents personnalisés qui peuvent agir et exécuter des tâches en fonction de la configuration de votre environnement de travail.

Cette vidéo montre comment créer votre propre agent en moins de 20 minutes ⏰ :

ClickUp Brain : l'IA contextuelle derrière les agents

Si les agents IA sont les exécutants, ClickUp Brain est la couche qui aide les agents à comprendre votre travail, car elle est connectée aux informations de votre espace de travail (tâches, documents, propriétaires, échéances, commentaires) et même aux applications connectées.

Vous bénéficiez de deux avantages majeurs :

🎯 Meilleur contexte (les agents ne font pas de suppositions). Ils prennent des décisions fondées sur l'historique réel du projet, les dépendances et les priorités de l'équipe. Ainsi, au lieu de contacter un collègue aléatoire ou de répéter des tâches, ils agissent de manière à refléter le flux de travail de votre équipe.

🎯 Exécution plus rapide (les agents peuvent résumer, planifier et agir au même endroit). Comme tout se passe au sein du même système, les agents peuvent lire les mises à jour, générer des résumés et attribuer des tâches sans changer de plateforme ni puiser dans des sources déconnectées.

Résumés de projet alimentés par l'IA : résumés contextuels et exploitables à plusieurs niveaux du projet.

Les résumés de projet alimentés par l'IA de ClickUp transforment les mises à jour éparses en une clarté instantanée. Vous pouvez rapidement comprendre la progression et les obstacles sans avoir à lire manuellement chaque élément de votre environnement de travail.

En plus des mises à jour de projet, cette fonctionnalité fournit une assistance active pour l'exécution. ClickUp Brain automatise les tâches à l'aide de l'IA, telles que la génération automatique de sous-tâches, la définition des dépendances et l'ajustement des échéanciers en fonction de l'avancement du projet. Agissant comme un coordinateur de projet intelligent, il résume non seulement ce qui s'est passé, mais met également en évidence ce qui nécessite une attention particulière, vous permettant ainsi de corriger rapidement le tir.

Il vous suffit de demander un aperçu du projet pour obtenir un résumé intelligent contenant des informations contextuelles et des suggestions prêtes à être mises en œuvre.

Automatisations : rationalisez le travail routinier et réduisez l’effort manuel

ClickUp Automatisations vous permet de créer des flux de travail déclencheur-condition-action dans un générateur visuel simple.

Activez/désactivez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Pour une installation rapide, vous disposez d'une bibliothèque de modèles d'automatisation prêts à l'emploi pour gérer les flux de travail courants, tels que l'attribution de tâches, la publication de commentaires, la modification des statuts, le déplacement de listes, etc.

Vous pouvez également automatiser les e-mails déclenchés par des évènements ClickUp, par exemple lorsqu'un formulaire est soumis ou que le statut d'une tâche change. Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous souhaitez maintenir une communication proactive avec les parties prenantes ou les clients.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

L'interface peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs, et certaines configurations IA avancées peuvent nécessiter un certain temps pour être maîtrisées.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici comment un utilisateur de Reddit a évalué ClickUp Super Agents :

À l'heure actuelle, nous avons configuré un agent qui se déclenche lorsqu'une fonctionnalité ou un bug est marqué comme publié. Il lit la tâche ClickUp et croise les références GitHub, puis met automatiquement à jour notre document de notes de mise à jour et en informe les équipes commerciales et marketing. Jusqu'à présent, il a terminé le travail en synthétisant toutes les descriptions de tâches et les commentaires des développeurs dispersés en notes claires et lisibles, formatées de manière à être facilement compréhensibles par notre équipe marketing non technique.

À l'heure actuelle, nous avons configuré un agent qui se déclenche lorsqu'une fonctionnalité ou un bug est marqué comme publié. Il lit la tâche ClickUp et effectue des recoupements avec GitHub, puis met automatiquement à jour notre document de notes de mise à jour et en informe les équipes commerciales et marketing. Jusqu'à présent, il a terminé le travail en synthétisant toutes les descriptions de tâches et les commentaires des développeurs éparpillés en notes claires et lisibles, formatées de manière à être facilement compréhensibles par notre équipe marketing non technique.

📌 Le saviez-vous ? La plupart des IA agentiques ne fonctionnent pas entièrement en mode automatique. 70 % des décisions prises par l'IA sont encore vérifiées par des humains, et 87 % des entreprises qui utilisent l'IA agentielle affirment qu'elle nécessite une supervision.

2. Voiceflow (idéal pour créer et faire évoluer des agents IA conversationnels)

via Voiceflow

Voiceflow est conçu pour créer des agents conversationnels, tant pour le chat que pour la voix. Son interface de diagramme glisser-déposer donne davantage l'impression de esquisser des idées que de coder. Vous pouvez mapper une interaction client complète en quelques minutes, la tester instantanément et la modifier sans avoir à repartir de zéro.

Cet outil vous permet de concevoir un seul agent et de le déployer sur plusieurs canaux, tels que le chat en ligne, les applications de messagerie et même le téléphone (IVR), sans avoir à refaire la logique. Ce type de support omnicanal permet de gagner du temps et de garantir la cohérence, en particulier si vous essayez de créer une main-d'œuvre IA capable de gérer l'assistance et les requêtes sur tous les points de contact.

Les agents peuvent consulter les FAQ, les documents d'aide et le contenu des produits en temps réel. Ainsi, lorsque l'équipe opérationnelle met à jour un élément, les réponses de l'agent sont également mises à jour.

Les meilleures fonctionnalités de Voiceflow

Intégrez instantanément des outils tels que Zendesk, Shopify et Google Sheets grâce à des connecteurs préconfigurés.

Étendez les fonctionnalités grâce à une logique personnalisée à l'aide de l'éditeur de code intégré et des API.

Organisez les agents et le travail d'équipe à l'aide d'environnements de travail partagés, de gestion des versions et d'attribution des tâches.

Testez les discussions en temps réel et affinez les flux grâce aux analyses intégrées et aux journaux de discussion.

Limites de Voiceflow

Il manque une fonctionnalité « human-in-the-loop », ce qui rend le contrôle qualité plus difficile pour les équipes.

Tarifs Voiceflow

Essai gratuit

Starter : gratuit

Pro : 60 $/mois

Entreprise : 150 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Voiceflow

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Voiceflow ?

Voici comment un utilisateur de G2 a évalué Voiceflow :

Ce que j'apprécie le plus chez Voiceflow, c'est son incroyable intuitivité et sa flexibilité ! Le générateur de flux visuel permet de concevoir très facilement des expériences de discussion complexes sans se sentir dépassé. J'adore pouvoir rapidement prototyper, tester et déployer des assistants vocaux et de chat en un seul et même endroit.

Ce que j'apprécie le plus chez Voiceflow, c'est son incroyable intuitivité et sa flexibilité ! Le générateur de flux visuel permet de concevoir très facilement des expériences de discussion complexes sans se sentir dépassé. J'adore pouvoir rapidement prototyper, tester et déployer des assistants vocaux et de chat en un seul et même endroit.

3. Devin IA (idéal pour l'automatisation de l'ingénierie logicielle d'entreprise)

via Devin IA

Devin AI est spécialement conçu pour automatiser les flux de travail d'ingénierie logicielle à l'aide d'agents IA. Vous pouvez donner à l'outil des instructions telles que « refactoriser ce module » ou « créer un tableau de bord de rapports », et il se met immédiatement au travail sur votre base de code. Plusieurs types d'agents IA fonctionnent en parallèle pour traiter des tâches telles que les migrations ETL ou les refactorisations importantes.

L'interface visuelle « Ask Devin » fonctionne comme un assistant IDE alimenté par l'IA. Vous pouvez télécharger du code, poser des questions ou simplement obtenir des explications rapides. Comme elle conserve le contexte tout au long des interactions, elle semble plus fluide que le fait de passer constamment de la documentation aux outils.

Et tout est enregistré. Ainsi, si Devin résout un problème une fois, il sera possible de le rechercher la prochaine fois. C'est comme avoir un agent développeur qui code, documente et apprend au fur et à mesure.

Les meilleures fonctionnalités de Devin IA

Interrogez votre code et vos données via Devin dans Slack ou Teams, par exemple en demandant « extraire les statistiques d’utilisateur » ou « déboguer ce journal ».

Documentez automatiquement de grandes bases de code à l'aide de diagrammes système générés et d'explications en anglais simple.

Adaptez les flux de travail des agents à l'échelle des équipes grâce à des contrôles informatiques pour les files d'attente de tâches simultanées.

Gardez les humains dans la boucle grâce à des étapes d'approbation intégrées avant de déployer tout changement.

Limites de Devin IA

La qualité du résultat peut être aléatoire en fonction de la complexité de la tâche et du contexte.

Tarifs Devin IA

Core : Paiement à l'utilisation à partir de 20 $.

Équipe : 500 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Devin IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Devin IA ?

Voici comment un utilisateur de Reddit a évalué Devin IA :

L'une de mes entreprises a adopté Devin assez tôt. À première vue, c'était impressionnant. L'intégration avec Slack le rendait extrêmement accessible. L'expérience utilisateur était vraiment agréable. J'ai trouvé que cela valait le prix relativement élevé.

L'une de mes entreprises a adopté Devin assez tôt. À première vue, c'était impressionnant. L'intégration avec Slack le rendait extrêmement accessible. L'expérience utilisateur était vraiment agréable. J'ai trouvé que le prix relativement élevé en valait la peine.

4. LangChain (idéal pour les frameworks d'agents personnalisables basés sur le LLM)

via LangChain

LangChain est open source, ce qui signifie que vous pouvez entièrement personnaliser le fonctionnement de vos agents IA. Il est fourni avec des modèles prêts à l'emploi, tels que ReAct, pour vous aider à démarrer rapidement. Il vous suffit de connecter les invites, les outils et les actions, et l'outil orchestre le flux en arrière-plan.

Les agents peuvent prendre des décisions de manière active, appeler des API externes, effectuer des recherches dans des bases de connaissances et interagir avec des sources de données en fonction des entrées de l'utilisateur. Avec LangGraph, les agents peuvent enregistrer leur état, mettre leur travail en pause et reprendre là où ils s'étaient arrêtés sans perdre le contexte, ce qui est idéal pour les processus métier qui ne peuvent être achevés en une seule fois.

Les meilleures fonctionnalités de LangChain

Créez des agents de manière visuelle à l'aide du canevas sans code dans Agent Builder de LangSmith.

Effectuez facilement la connexion à divers modèles ou outils d'IA grâce à plus de 1 000 intégrations, notamment GPT, Claude, des bases de données et des API de recherche.

Surveillez et déboguez avec LangSmith : obtenez des journaux complets, des indicateurs de performance et des outils de test.

Prototypez rapidement grâce à des modèles d'agents prédéfinis pour résumer, assurer la qualité et bien plus encore.

Limites de LangChain

Peut sembler complexe pour les débutants car la courbe d'apprentissage est raide et les documents sont nombreux.

Les mises à jour évoluent rapidement, de sorte que certaines classes/fonctions deviennent rapidement obsolètes et rendent le code ancien inutilisable.

Tarifs LangChain

Développeur : Gratuit

En plus : 39 $ par place et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LangChain

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de LangChain ?

Voici comment un utilisateur de G2 a évalué LangChain :

C'est mon framework de prédilection pour tous les cas d'utilisation de l'IA agentique ou générative que j'ai créés à l'aide de Python. Il est facile à installer, simplement via la commande pip install, et la documentation est également très complète. Le nombre de fonctionnalités et la flexibilité qu'il offre sont également appréciables.

C'est le framework que j'utilise pour tous les cas d'utilisation de l'IA agentique ou générative que j'ai créés à l'aide de Python. Il est facile à installer, simplement via la commande pip install, et la documentation est également très complète. Le nombre de fonctionnalités et la flexibilité qu'il offre sont également appréciables.

5. n8n (Idéal pour l'automatisation des flux de travail open source avec l'IA)

via n8n

Si vous cherchez à créer des automatisations de flux de travail basées sur l'IA sans être lié à un fournisseur, n8n est un bon choix. Il s'agit d'une solution open source et auto-hébergée, vous pouvez donc tout exécuter sur votre propre infrastructure et avoir un contrôle total sur les données et les flux de travail. Vous pouvez connecter n'importe quel modèle linguistique de grande taille, définir vos propres règles d'entreprise et vous lancer.

L'éditeur visuel est extrêmement intuitif. Chaque étape correspond à un nœud sur une toile. Il vous suffit de faire glisser les tâches IA, de les connecter à des déclencheurs ou à des bases de données, et vous obtenez un agent.

Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet de définir qui peut créer, réviser ou exécuter des flux de travail, tandis que la gestion des versions facilite le suivi des modifications et la correction des erreurs. Grâce à la séparation des environnements (développement, environnement de test, production), les équipes peuvent tester et itérer en toute sécurité les automatisations avant de les déployer.

Les meilleures fonctionnalités de n8n

Créez des automatisations grâce à plus de 500 connecteurs prédéfinis couvrant les CRM, les bases de données, les outils cloud et bien plus encore.

Déclenchez des flux de travail IA à l'aide de webhooks, de calendriers ou d'évènements à partir de n'importe quel système intégré.

Intégrez des tâches d'IA telles que la résumation ou la classification à l'aide des API LLM.

Limitations de n8n

Les messages d'erreur peuvent être trop génériques, ce qui rend la résolution des problèmes plus longue et plus difficile.

Tarifs n8n

Essai gratuit

Starter : 24 € par mois

Pro : 60 € par mois

Business : 800 € par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de n8n ?

Voici comment un utilisateur de Capterra a évalué n8n :

L'option d'auto-hébergement de cette plateforme est époustouflante. Elle permet également d'écrire les scripts d'automatisation en Typescript ou en JavaScript. En tant que développeur web, c'est une bonne chose, car cela évite d'avoir à apprendre un langage distinct pour l'automatisation.

L'option d'auto-hébergement de cette plateforme est époustouflante. Elle permet également d'écrire les scripts d'automatisation en Typescript ou en JavaScript. En tant que développeur web, c'est une bonne chose, car cela évite d'avoir à apprendre un langage distinct pour l'automatisation.

6. Crew IA (Idéal pour les entreprises qui coordonnent des équipes d'agents IA)

via Crew IA

CrewAI est conçu pour permettre à plusieurs agents IA de travailler ensemble comme une véritable équipe. Vous configurez les membres de l'équipe, leur attribuez des rôles, définissez la manière dont ils doivent collaborer, et la plateforme coordonne tout en arrière-plan. L'installation est facile grâce à leur éditeur visuel et à leur copilote IA intégré, qui vous guide tout au long de la création des flux de travail.

Les ingénieurs peuvent se plonger dans l'API pour personnaliser la logique, tandis que les personnes non techniques, comme les chefs de projet, peuvent toujours configurer et gérer les agents via l'interface utilisateur sans toucher au code.

Cet outil effectue également une connexion avec des outils tels que les CRM, les e-mails et les webhooks. Ainsi, une fois votre équipe en place, elle peut répondre aux messages, mettre à jour les systèmes et déclencher des actions dans différentes applications. Pour la surveillance, vous obtenez des journaux complets de ce que chaque agent a fait et pourquoi, ce qui facilite le débogage.

Les meilleures fonctionnalités de Crew IA

Utilisez le copilote IA intégré à CrewAI pour générer des flux de travail d'agents à partir de briefs en anglais simple.

Simulez le comportement des agents, définissez des règles et gérez de manière centralisée les configurations LLM afin de garantir leur alignement sur les objectifs de l’entreprise.

Gérez les déploiements multi-équipes à l'aide du RBAC, d'agents conteneurisés et de tableaux de bord centralisés.

Optez pour un déploiement sur site ou VPC, avec des fonctionnalités de niveau entreprise telles que la conformité SOC2 et l'intégration Azure AD/SSO.

Limites de Crew IA

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants, en particulier si vous êtes novice en matière de systèmes multi-agents.

Le débogage et le perfectionnement des résultats peuvent nécessiter des allers-retours supplémentaires avant que le produit ne soit prêt à être mis en production.

Tarifs de Crew IA

Basique : Gratuit

Professionnel : 25 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Crew IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Crew IA ?

Voici comment un utilisateur de Reddit a évalué Crew IA :

J'utilise depuis peu CrewAI pour créer des flux de travail multi-agents, et mon expérience est globalement positive. La décomposition des tâches et la coordination des agents fonctionnent bien.

J'utilise depuis peu CrewAI pour créer des flux de travail multi-agents, et mon expérience est globalement positive. La décomposition des tâches et la coordination des agents fonctionnent sans problème.

7. Microsoft Copilot (idéal pour une productivité IA intégrée dans Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Si vous travaillez dans l'écosystème Microsoft 365, Microsoft Copilot s'impose comme une extension naturelle de votre flux de travail.

C'est l'un des moyens les plus simples de se lancer dans l'utilisation d'agents IA pour améliorer la productivité, car Copilot est intégré à des outils tels que Word, Excel, Outlook et Teams. Il vous suffit d'utiliser Copilot Studio pour définir ce que l'agent doit faire (comme réaliser l'automatisation du rapprochement financier ou gérer les tickets internes), choisir les données auxquelles il doit accéder, et tout est configuré en tenant compte de la pile Microsoft.

Les utilisateurs peuvent également discuter avec Copilot dans ces applications et recevoir des réponses utiles et adaptées au contexte. Et comme il utilise Microsoft Graph, il comprend vos données à l'échelle de l'organisation et pas seulement d'une application à la fois.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Travaillez en mode natif dans les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel, Teams et Outlook pour résumer ou analyser sans changer de contexte.

Renforcez la sécurité et la conformité de votre entreprise grâce à des contrôles basés sur Azure, notamment des stratégies DLP et un contrôle d'accès basé sur les rôles via Azure AD.

Déployez des agents à l'aide de modèles prédéfinis pour des flux de travail tels que la finance, le juridique ou l'informatique, et personnalisez-les pour répondre aux besoins de votre équipe.

Limitations de Microsoft Copilot

Les réponses peuvent être aléatoires et nécessitent souvent d'être affinées, elles ne permettent donc pas toujours de gagner autant de temps que prévu.

Tarifs Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (forfait de préachat) : tarification personnalisée

Microsoft Copilot Studio (paiement à l'utilisation) : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Copilot ?

Voici comment un utilisateur de G2 a évalué Microsoft Copilot :

Copilot Studio aide à relever le défi de la création d'agents IA conversationnels sans avoir à écrire des tonnes de code. Je peux concevoir et déployer des agents IA qui traitent les requêtes internes, automatisent les tâches répétitives ou guident les utilisateurs tout au long des processus, le tout avec un minimum de frais techniques.

Copilot Studio aide à relever le défi de la création d'agents IA conversationnels sans avoir à écrire des tonnes de code. Je peux concevoir et déployer des agents IA qui traitent les requêtes internes, automatisent les tâches répétitives ou guident les utilisateurs tout au long des processus, le tout avec un minimum de frais techniques.

🔍 Le saviez-vous ? Les agents isolés constituent un risque réel lorsqu'ils peuvent accéder directement aux systèmes en direct. Dans les installations sérieuses, les agents doivent d'abord fonctionner dans un environnement sandbox, de sorte que même s'ils commettent une erreur, cela n'affecte pas votre base de données de production et ne perturbe pas les flux de travail réels.

8. Vellum IA (idéal pour créer des flux de travail et des agents IA de niveau entreprise)

via Vellum IA

Pour créer un agent, décrivez une tâche en langage simple, et Vellum génère un agent fonctionnel qui se connecte aux outils, gère la logique et montre exactement ce qu'il fait à chaque exécution.

Le générateur visuel vous permet de glisser-déposer des invites, des modèles et des sources de données dans une interface graphique ou de les intégrer dans du code. Cette approche hybride permet aux équipes techniques et non techniques de collaborer sur les mêmes conceptions d'agents.

Dans l'éditeur d'invites, vous pouvez comparer les résultats des invites côte à côte, les modifier et les réexécuter instantanément. Les appels de fonction sont également pris en charge, ce qui permet à vos agents d'accéder aux API ou d'exécuter des logiques en cours de flux.

Les meilleures fonctionnalités de Vellum IA

Configurez les agents pour qu'ils s'exécutent par étapes ou tous en même temps, y compris les agents plus petits qui fonctionnent ensemble dans les grands flux de travail.

Essayez et suivez vos agents à l'aide d'outils intégrés pour comparer les versions, mesurer les performances et voir ce qu'ils ont fait.

Permettez aux agents d'extraire des informations des documents ou des bases de données de votre entreprise afin qu'ils puissent prendre des décisions plus intelligentes et mieux informées.

Assurez la sécurité de vos données grâce à des fonctionnalités telles que l'authentification unique (SSO), la prise en charge de la norme HIPAA, l'installation d'un cloud privé et l'assistance aux équipes soumises à des règles strictes en matière de données.

Limites de Vellum IA

La mise à l'échelle des agents sur un trop grand nombre d'outils réduit la fiabilité, car l'orchestration des outils devient plus difficile à contrôler.

Tarifs de Vellum IA

Free

Pro : 25 $/mois

Business : 50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vellum IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vellum IA ?

Voici comment un utilisateur de Reddit a évalué Vellum IA :

Vellum est très pratique en tant que générateur d'agents, car il vous suffit de décrire ce que vous voulez et il crée le flux de travail à votre place. Il n'y a pratiquement pas de courbe d'apprentissage. Leur approche de codage par ambiance pour l'automatisation de l'IA est très judicieuse si vous ne souhaitez pas consacrer du temps d'ingénierie à ce genre de choses.

Vellum est très pratique en tant que générateur d'agents, car il vous suffit de décrire ce que vous voulez et il crée le flux de travail pour vous. Il n'y a pratiquement pas de courbe d'apprentissage. Leur approche de codage par ambiance pour l'automatisation de l'IA est très judicieuse si vous ne souhaitez pas consacrer du temps d'ingénierie à ce genre de choses.

📊 Alerte statistique : l'orchestration des agents ne sert pas seulement à rendre les flux de travail plus clairs, elle peut aussi changer les résultats. Selon certaines estimations, des systèmes d'agents bien orchestrés pourraient améliorer les résultats du marché de 15 à 30 %. Qu'est-ce que cela signifie ? L'avantage concurrentiel ne peut venir que d'agents qui travaillent ensemble avec des rôles, des transferts et des garde-fous clairement définis.

9. IBM WatsonX (idéal pour le développement et la gouvernance de l'IA en entreprise)

via IBM watsonx

IBM WatsonX est une plateforme d'IA complète qui comprend des outils pour l'orchestration des agents. Avec WatsonX Orchestrate, vous pouvez créer des flux de travail en glissant-déposant des étapes et automatiser des tâches complexes telles que la révision de contrats ou le transfert du service client. Ces agents multi-étapes effectuent des connexions à la fois aux outils IBM et aux outils tiers.

Vous pouvez affiner les modèles de domaine pré-entraînés d'IBM, tels que watsonx. data, pour vos propres cas d'utilisation de l'IA, et créer des agents adaptés aux besoins de votre organisation. Si vous êtes plutôt du côté de l'ingénierie, il existe également un SDK qui vous permet de créer des scripts, de gérer les versions et de gérer les agents comme dans de véritables projets logiciels.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM WatsonX

Répondez aux questions spécifiques à votre entreprise à l'aide de la recherche IA qui extrait en toute sécurité les informations de vos documents et bases de données internes en matière de sécurité.

Connectez-vous directement à des sources de données d'entreprise telles que Cloud Pak for Data ou Db2, afin que les agents puissent extraire des données en temps réel et travailler au sein de votre pile analytique existante.

Suivez les performances de vos agents grâce à des tableaux de bord intégrés, des journaux et des outils de conformité tels que des pistes d'audit et des contrôles de biais.

Prenez une longueur d'avance grâce à des modèles d'agents prédéfinis personnalisés pour des secteurs tels que le service client ou la chaîne d'approvisionnement.

Limites d'IBM WatsonX

Cela semble très lourd pour les entreprises, de sorte que l'expérimentation rapide et la création d'agents légers peuvent être plus lentes que prévu.

Tarifs IBM WatsonX

Essai gratuit

Free : jusqu'à 300 000 jetons par mois

Essentiel : tarification personnalisée

Standard : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM WatsonX

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM WatsonX ?

Voici comment un utilisateur de G2 a évalué IBM WatsonX :

IBM Watson x orchestrate est impressionnant, car il simplifie l'automatisation et la rend intuitive. Au lieu de s'appuyer sur un code lourd ou sur plusieurs outils déconnectés, il vous permet de déléguer des tâches en langage clair et de faire travailler les agents IA ensemble de manière transparente.

IBM Watson x orchestrate est impressionnant, car il simplifie l'automatisation et la rend intuitive. Au lieu de s'appuyer sur un codage lourd ou sur plusieurs outils déconnectés, il vous permet de déléguer des tâches en langage clair et de faire travailler les agents IA ensemble de manière transparente.

via Stack IA

Stack AI est adapté à l'automatisation de tâches qui nécessitent normalement un effort manuel ou une expertise technique approfondie. Les agents IA peuvent analyser des données, répondre à des questions, extraire des informations structurées et agir sur la base de ces informations sans codage.

Vous disposez d'un générateur de flux de travail visuel et low-code pour composer la logique et réaliser des connexions entre les systèmes sur un canevas. Ainsi, les experts en la matière peuvent créer des solutions sans avoir besoin de compétences approfondies en programmation.

La plateforme dispose d'outils intégrés permettant de convertir des documents non structurés (PDF, scans, formulaires) en données structurées. Pour une extraction efficace des données, vous pouvez créer des agents capables de récupérer des réponses à partir des bases de connaissances de l'entreprise avec des citations à l'aide de la génération augmentée par la récupération (RAG).

Les meilleures fonctionnalités de Stack IA

Déclenchez des actions d’automatisation dans des outils tels que ClickUp, Slack, Gmail ou Zapier lorsque certaines conditions sont remplies dans vos tableaux de données.

Améliorez la précision des agents au fil du temps grâce à une boucle de rétroaction qui suit les invites et s'adapte aux préférences de votre équipe.

Assurez une sécurité de niveau entreprise grâce à l'authentification unique (SSO), aux permissions granulaires et au chiffrement. Les agents n'accèdent qu'aux données que les utilisateurs sont autorisés à voir.

Limites de l'IA empilée

Certaines intégrations/plugins peuvent être déroutantes ou incohérentes, ce qui ralentit l'automatisation des flux de travail des agents dans la pratique.

Les flux de travail des agents peuvent s'apparenter davantage à des automatisations avancées qu'à de véritables agents autonomes.

Tarifs Stack IA

Free

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stack IA

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Stack IA ?

Voici comment un utilisateur de G2 a évalué Stack IA :

J'utilise principalement Stack AI pour créer des agents qui m'aident à organiser et à accélérer les flux de travail créatifs, par exemple en transformant les notes des clients en briefs ou en extrayant rapidement des informations pertinentes à partir de rapports. Je l'ai également utilisé pour configurer des chatbots simples, à la fois pour un usage interne (répondre aux questions de l'équipe) et pour des projets clients où un chatbot est utile.

J'utilise principalement Stack AI pour créer des agents qui m'aident à organiser et à accélérer les flux de travail créatifs, par exemple en transformant les notes des clients en briefs ou en extrayant rapidement des informations pertinentes à partir de rapports. Je l'ai également utilisé pour configurer des chatbots simples, à la fois pour un usage interne (répondre aux questions de l'équipe) et pour des projets clients où un chatbot est utile.

La manière la plus simple de se lancer avec les agents IA ? Essayez ClickUp.

Si vous commencez tout juste à explorer les meilleures plateformes d'agents IA, vous risquez d'être rapidement submergé. Certaines plateformes sont puissantes, mais trop complexes. D'autres semblent simples, mais ne disposent pas de fonctionnalités essentielles.

ClickUp est la solution idéale. Elle est suffisamment flexible pour les équipes qui souhaitent garder le contrôle, mais également conviviale pour les débutants qui souhaitent accomplir rapidement leurs tâches.

Vous pouvez automatiser les tâches répétitives, intégrer l'IA et suivre tout depuis un seul endroit (adieu la prolifération des outils 👋🏻). Que vous travailliez seul ou à plusieurs, cela fonctionne.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.