Agent IA et IA générative : différences clés et cas d'utilisation

Aujourd'hui, près de 75 % des travailleurs utilisent l'intelligence artificielle (IA) sur leur lieu de travail.

L'époque où une seule IA traditionnelle servait à la reconnaissance de formes et à l'analyse de données est révolue. Du codage à la rédaction en passant par la recherche, c'est le début de l'IA contextuelle, l'avenir du travail.

Aujourd'hui, divers types d'IA alimentent un large intervalle d'applications concrètes. Les deux principales catégories d'IA qui façonnent les industries modernes sont l'IA agentique et l'IA générative

La différence réside dans la manière dont ils traitent et utilisent les données d'entraînement. Alors que l'un agit comme un assistant virtuel hautement qualifié, l'autre s'apparente davantage à un collaborateur créatif.

Cet article explore les distinctions, les points forts et les cas d'utilisation uniques des agents IA par rapport à l'IA générative.

En quoi les modèles d'IA générative diffèrent-ils des agents IA en termes de fonctionnalités ?

Voici les principales différences entre les agents IA et l'IA générative :

Fonctionnalité Agent IA IA générative Fonctionnalité Exécute des tâches de manière autonome, prend des décisions et interagit avec les utilisateurs ou les systèmes Spécialisé dans la création de nouveaux contenus, tels que des textes, des images, de la musique et du code, sur la base de modèles appris Résultat Génère des actions, des décisions et des réponses basées sur des règles prédéfinies ou l'apprentissage par renforcement Produit du contenu créatif, notamment du texte, des illustrations, de la musique et des discussions réalistes semblables à celles d'un être humain Cas d'utilisation Alimente les chatbots, les assistants virtuels, les véhicules autonomes, les robots de service client et les systèmes de trading automatisés Génère des images basées sur l'IA, des textes créatifs, des compositions musicales, du contenu marketing personnalisé et une aide au codage Objectif Exécute des tâches prédéfinies avec efficacité et précision Imite la créativité humaine pour générer un contenu original et de haute qualité Interaction avec l'utilisateur Fonctionne de manière orientée vers les objectifs, en répondant à des commandes ou des requêtes spécifiques Assistance à l'exploration ouverte, permettant aux utilisateurs d'affiner et d'adapter les résultats Processus d'apprentissage Suivez une logique basée sur des règles, l'apprentissage par renforcement ou l'adaptation des données en temps réel pour améliorer les performances Formés à partir de vastes ensembles de données à l'aide de modèles d'apprentissage automatique tels que GPT et les modèles de diffusion Exemples concrets Siri, Alexa, voitures autonomes, logiciels d'analyse prédictive et systèmes de recommandation ChatGPT, Midjourney, DALL·E et les compositeurs de musique IA

Passons maintenant aux détails.

Qu'est-ce qu'un agent IA ?

Un agent IA est un programme logiciel axé sur des tâches qui fonctionne de manière autonome pour effectuer des tâches spécifiques. Il prend des décisions et interagit avec son environnement en fonction d'objectifs prédéfinis.

Considérez un agent IA comme un assistant numérique doté d'un cerveau propre. Contrairement aux logiciels de base qui suivent des règles prédéfinies, ce système IA prend des décisions indépendantes en fonction de ce qu'il observe et apprend de son environnement.

Un agent IA travaille de manière méthodique à travers une série d'étapes, effectuant des tâches complexes basées sur des données d'entrée, ce qui en fait un outil idéal pour la gestion de projet. Il fonctionne de manière indépendante, analyse son environnement, s'adapte aux nouvelles informations et s'améliore continuellement en fonction de ses expériences passées.

Voici une explication visuelle pour répondre à la question « qu'est-ce qu'un agent IA ? » 🎥

Applications concrètes des agents IA

Les utilisations pratiques des outils d'IA pour l'automatisation sont diverses. Comparons et opposons les applications de l'IA générative et des agents IA dans divers secteurs :

Service client : les entreprises utilisent des agents IA pour traiter les questions courantes des clients, libérant ainsi les équipes d'assistance humaine qui peuvent alors se consacrer à des problèmes plus complexes

L'Hôpital d'Ottawa, par exemple, utilise des agents IA pour aider à réduire l'anxiété des patients en leur fournissant des informations rapides et précises sur les procédures.

Assistance personnelle : les assistants IA sont alimentés par de grands modèles linguistiques qui gèrent les calendriers, définissent des rappels et répondent aux questions à la demande. Ces assistants numériques facilitent les tâches quotidiennes en comprenant et en répondant au langage naturel

Par exemple, Erica, l'assistante IA de Bank of America, traite plus d'un million de questions de clients chaque jour. Elle aide à effectuer des tâches telles que la vérification des soldes de comptes et le suivi des habitudes de dépenses. Erica utilise l'intelligence artificielle pour apprendre, s'adapter et répondre en fonction des commentaires en temps réel et des conditions changeantes.

Automatisation : les technologies d'IA sont à l'origine de tout, des voitures autonomes qui traitent les conditions routières en temps réel aux systèmes de vente au détail qui analysent les habitudes d'achat et suggèrent des produits

🧠 Anecdote : Le rover Mars Curiosity de la NASA utilise l'IA pour analyser le terrain. Il sélectionne de manière autonome ses itinéraires d'exploration, prouvant ainsi que les agents IA peuvent fonctionner de manière indépendante, même dans des environnements extrêmes.

Qu'est-ce que l'IA générative ?

L'IA générative est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui génère du contenu en étudiant et en apprenant à partir de modèles de données existants. Elle utilise des modèles sophistiqués d'apprentissage automatique, en particulier des algorithmes d'apprentissage profond, pour créer du texte, des images, des vidéos, du son et même du code logiciel.

Plusieurs applications d'IA utilisent l'IA générative pour produire des résultats originaux en réponse à des invites ou des demandes. Cette technologie est utile pour les tâches créatives et axées sur le contenu, de la composition musicale et la création d'images aux stratégies marketing et de conception.

Applications concrètes de l'IA générative

De véritables entreprises utilisent déjà l'IA générative de manière fascinante dans leur travail :

Création de contenu : l'IA générative peut créer des articles de blog, des publicités et du contenu pour les réseaux sociaux en générant du texte, des images et des vidéos à partir d'invites, d'instructions ou de descriptions

Prenons l'exemple d'Akbank. Cette banque commerciale a utilisé des outils d'écriture IA pour accélérer la création de contenu de 40 % et augmenter le taux de clics de ses campagnes de 70 %, un résultat impressionnant. Les grandes marques utilisent également l'IA générative comme stratégie marketing. Coca-Cola s'est associé à OpenAI pour créer une plateforme où les fans peuvent créer des œuvres d'art uniques en utilisant les éléments emblématiques de la marque.

Génération de vidéos : De la même manière, l'IA générative peut être utilisée pour créer des vidéos. Elle génère des animations, améliore les séquences et synthétise des visuels réalistes à partir d'instructions sous forme de texte ou d'images

La productivité de l'agence créative Lucid Dream Network a bondi de 350 % grâce aux outils vidéo basés sur l'IA.

Conception de produits : l'IA générative accélère la conception de produits en générant des prototypes et en optimisant les structures. Elle suggère également des conceptions innovantes basées sur des paramètres d'entrée

Dans le domaine de la mode, des projets tels que ClothingGAN sur GitHub montrent comment l'IA générative peut susciter de nouvelles idées de design.

Quelle IA correspond à vos besoins ?

Le choix entre un agent IA et une IA générative dépendra des objectifs de votre entreprise ou de vos projets personnels.

Agent IA : votre assistant numérique intelligent

Les agents IA sont excellents pour la productivité. Leur force réside dans l'analyse des données et la prise de décisions en une fraction de seconde sur la base de paramètres définis. Par exemple, l'utilisation d'un agent IA dans le service client peut aider à répondre instantanément aux questions courantes et à transférer les problèmes complexes à des représentants humains.

Explorons quelques façons dont les agents IA peuvent être utilisés dans les outils de productivité :

✅ Automatisation des tâches

Les agents IA automatisent des tâches telles que la saisie de données et la gestion des e-mails, libérant ainsi du temps pour le travail stratégique. Ils rationalisent également la planification et la coordination.

✅ Assistance à la décision et informations

Les agents IA analysent les données pour identifier les tendances et fournir des informations permettant de prendre de meilleures décisions. Ils prédisent également la demande afin d'optimiser la gestion des stocks.

✅ Service client et assistance

Ils apprennent à partir des interactions et peuvent offrir des réponses personnalisées, résolvant ainsi efficacement les problèmes.

✅ Gestion de projet

L'IA agentive peut automatiser la gestion des tâches, les attributions et les échéances. Elle améliore la collaboration en organisant les connaissances, le temps et les objectifs. Elle peut également aider à établir des budgets, à suivre les dépenses, à planifier les investissements et à allouer les ressources.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des outils d'IA pour leurs tâches personnelles tous les jours, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour.

IA générative : une puissance créative

L'IA générative est le meilleur choix si vous avez besoin de générer du contenu original, de trouver l'inspiration créative ou d'obtenir de l'aide pour la rédaction, la conception ou le codage. Cette technologie exploite la créativité humaine et est largement utilisée dans le marketing, les médias et le divertissement.

Voici comment :

✅ Création automatisée de contenu

L'IA générative automatise les textes marketing, les publications sur les réseaux sociaux, le contenu vidéo et les campagnes publicitaires, réduisant ainsi considérablement le temps de production. Les médias s'appuient sur cette capacité pour rédiger des articles et des résumés d'actualité, tandis que les industries du divertissement l'utilisent pour l'écriture de scénarios, la conception de personnages et la composition musicale.

✅ Informations basées sur les données et personnalisation

Les spécialistes du marketing exploitent l'IA générative pour personnaliser l'expérience client, améliorer l'engagement et les taux de conversion. Les systèmes de recommandation basés sur l'IA peuvent suggérer un contenu sur mesure, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

De plus, si vous êtes un créateur développant un jeu, vous pouvez utiliser Gen AI pour prédire les préférences de votre public afin d'éclairer votre processus de création.

✅ Améliorer l'engagement de l'audience

L'IA générative étant axée sur la personnalisation, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser vos campagnes d'e-mail marketing, vos publicités et vos suggestions de produits. Cela peut vous aider à accroître l'interaction avec vos clients et à améliorer leur fidélisation et leur engagement.

✅ Rationalisation de la production et du flux de travail

Les spécialistes du marketing peuvent utiliser l'IA générative pour ajuster leurs campagnes en temps réel et cibler leur audience. Les professionnels des médias peuvent également tirer parti des outils de modification en cours de vidéo et de génération d'images basés sur l'IA pour améliorer leur efficacité et réduire les délais de développement.

👀 Le saviez-vous ? Les modèles linguistiques à grande échelle (LLM) sont un type de modèle d'IA générative spécialement conçu pour les tâches basées sur le texte, telles que la discussion, la résumé et la traduction. De même, les agents IA sont conçus pour automatiser les tâches, la prise de décision et interagir avec les utilisateurs ou les environnements.

Les agents IA et l'IA générative convergent dans ClickUp

L'IA est l'avenir du travail. Nous avons vu de nombreux exemples illustrant comment les agents IA et l'IA générative peuvent faire gagner des dizaines d'heures par semaine aux employés.

Mais passer d'un outil d'IA à l'autre perturbe votre flux de travail. Pire encore, cela manque de contexte et n'offre pas une véritable assistance. Votre base de connaissances, vos discussions, votre calendrier et votre travail se trouvent sur différentes plateformes déconnectées, et il n'est pas toujours facile (ni conseillé) de donner à plusieurs outils d'IA accès à vos données professionnelles.

Comment ClickUp élimine la prolifération des outils d'IA

Ce dont vous avez besoin, c'est d'une IA puissante qui combine la puissance des agents IA, de multiples modèles d'IA générative, avec le contexte COMPLET de votre écosystème de travail plus large et des applications connectées, ainsi que la garantie de la confidentialité.

C'est exactement ce qu'offre ClickUp Brain. En tant que réseau neuronal alimenté par l'IA, il connecte de manière transparente les tâches, les documents, les personnes et l'ensemble du système de connaissances de votre entreprise, rendant ainsi le travail plus intelligent et plus efficace.

Utilisez la voix pour créer des tâches, résumer des réunions, automatiser les suivis ou générer des images avec Talk to text

Recherchez et récupérez des informations à partir de n'importe quelle application connectée, puis agissez en conséquence grâce à l'IA

Discutez avec les derniers modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini pour le codage, la rédaction, le raisonnement complexe et bien plus encore, sans avoir à passer d'une application à l'autre

Générez des images, des tâches, des messages, des projets et bien plus encore, sans aucune invitation, instruction ou saisie manuelle.

Nous allons encore plus loin avec ClickUp Brain MAX: un compagnon d'IA dédié pour bureau qui unifie l'IA, la recherche et l'automatisation dans toutes les applications de travail, inaugurant ainsi une nouvelle ère d'IA contextuelle et mettant fin au chaos des outils d'IA déconnectés.

Utilisez ClickUp Brain pour les tâches, les documents et les discussions

ClickUp Brain propose l'utilisation de plusieurs modèles d'IA générique tels que Claude, ChatGPT et Gemini, afin que vous obteniez les meilleures réponses avec Brain. Vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser plusieurs LLM.

Nancy Hamlet, propriétaire de Kokua Creative Group, utilisatrice de ClickUp, déclare :

ClickUp est parfait pour toute agence qui cherche à gérer des projets avec plusieurs membres d'équipe. Nous l'utilisons pour gérer des projets de conception créative, du contenu, des réseaux sociaux, des projets de sites web et une multitude d'autres projets. Chaque client dispose de son propre tableau et nous pouvons consulter les projets par client ou à l'échelle de l'entreprise. »

ClickUp est parfait pour toute agence qui cherche à gérer des projets avec plusieurs membres d'équipe. Nous l'utilisons pour gérer des projets de conception créative, du contenu, des réseaux sociaux, des projets de sites web et une multitude d'autres projets. Chaque client dispose de son propre tableau et nous pouvons consulter les projets par client ou à l'échelle de l'entreprise. »

Simplifiez la planification des projets et l'automatisation des tâches

Vous avez besoin de réponses rapides concernant des tâches, des documents ou des mises à jour de l'équipe ? ClickUp Brain vous fournit des réponses instantanées et contextuelles en analysant les données de votre environnement de travail. Plus besoin d'envoyer des messages à vos collègues ou de fouiller dans d'anciens messages.

Obtenez des rapports de statut instantanés pour les tâches, les documents et les membres de votre équipe avec ClickUp Brain

L'IA peut décomposer des projets complexes en éléments gérables. Imaginons que vous planifiez le lancement d'un produit. ClickUp Brain vous aide à créer des sous-tâches, à fixer des délais et à attribuer des responsabilités. Il génère même des résumés de progression en temps réel sans que vous ayez à ouvrir chaque tâche individuellement.

En plus de Brain, ClickUp propose également deux types d'agents IA :

1. Agents IA prédéfinis ClickUp

Ces agents automatisés sont préconfigurés pour répondre à certains déclencheurs, puis publier des mises à jour, des rapports ou des réponses à un emplacement spécifique.

Par exemple, l'équipe Gestion de projet dispose d'un canal dédié à une initiative visant à mettre en œuvre de nouveaux processus. Un membre de l'équipe configure un agent de réponses automatiques. Un intervenant d'une autre équipe demande : Qui est le chef de projet ici ? Quelques secondes plus tard, l'agent de réponses automatiques de la chaîne répond en indiquant le nom du chef de projet et les deux sources où il a trouvé les informations.

Optimisez votre flux de travail grâce aux agents IA préconfigurés de ClickUp, conçus pour automatiser les tâches et booster la productivité sans effort.

Voici les différents types d'agents IA préconfigurés et prêts à l'emploi disponibles dans ClickUp :

2. Agents personnalisés ClickUp Autopilot

Les agents personnalisés ClickUp Autopilot s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail pour agir de manière autonome en fonction des instructions données. Utilisez notre générateur sans code pour configurer des agents personnalisés Autopilot dans plusieurs Espaces, dossiers, listes et discussions de votre environnement de travail.

Débloquez l'automatisation avec l'agent IA personnalisé de ClickUp, qui permet des discussions intelligentes et un travail d'équipe efficace

Par exemple, le canal de l'équipe RH reçoit beaucoup de questions. Le responsable des ressources humaines souhaite utiliser l'IA pour répondre à certaines de ces questions et libérer du temps pour son équipe. Il crée un agent Autopilot personnalisé dans le canal, avec pour instruction de répondre aux questions uniquement si la réponse se trouve dans les connaissances auxquelles il a accès. Ils précisent ensuite que l'agent Autopilot ne doit répondre que lorsque le message de l'utilisateur contient un exemple clair et direct. Ils fournissent même à l'agent Autopilot des exemples de questions.

Rédigez plus intelligemment, créez plus rapidement et communiquez plus efficacement

L'assistant de rédaction de ClickUp Brain agit comme votre éditeur personnel. Il vous aide à peaufiner votre contenu grâce à un correcteur orthographique intégré et vous suggère des améliorations en fonction de votre style d'écriture et du contexte.

Utilisez les outils d'IA de ClickUp Brain dans vos documents pour rédiger, générer des idées, résumer, traduire, modifier et bien plus encore

Vous souhaitez répondre plus rapidement aux messages ? La fonctionnalité de réponse rapide IA vous permet de taper une note brève, qui sera transformée en une réponse professionnelle correspondant au ton que vous souhaitez donner.

Pour les messages vocaux, ClickUp Brain crée automatiquement des transcriptions textuelles, ce qui facilite la consultation ultérieure des points de discussion. Vous pouvez également utiliser les capacités d'IA générative de ClickUp Brain en générant des images à partir d'invites, d'instructions sur des tableaux blancs afin de rendre vos présentations visuellement attrayantes.

Créez facilement des images avec le générateur d'images IA dans les tableaux blancs ClickUp

Tirez parti de l'automatisation dans la gestion de vos projets

ClickUp Brain fonctionne comme un gestionnaire de projet par l'IA qui :

Crée des rapports quotidiens mettant en évidence les points clés de la progression

Génère des mises à jour des tâches résumant les changements récents et les prochaines étapes

Analyse les documents et les fils de commentaires pour détecter rapidement les problèmes potentiels

Aide à créer des automatisations de flux de travail à l'aide de commandes en anglais simple

Configurez vos tâches en mode automatique avec les automatisations ClickUp

Les équipes peuvent également utiliser des modèles d'invites d'IA pour accélérer les tâches quotidiennes. Lors de la rédaction de rapports de bugs ou de mises à jour de projets, ces modèles fournissent des points de départ structurés qui garantissent la cohérence tout en permettant de gagner un temps précieux.

Permettez une collaboration et une connexion en temps réel

ClickUp Chat est l'outil de messagerie en temps réel de la plateforme, alimenté par des agents IA. Il ne se contente pas de faciliter les discussions, il les améliore activement en intégrant des informations pertinentes issues de vos projets, tâches et documents.

Utilisez ClickUp Brain dans ClickUp Chat pour rester connecté et collaborer efficacement sur tous vos travaux

Grâce à l'IA, ClickUp Chat peut résumer les discussions, récupérer des détails cruciaux sur les projets et même créer des tâches directement à partir de vos discussions.

Voici comment cela transforme la collaboration au travail :

✅ Récupération instantanée d'informations : Vous avez besoin d'un fichier sur Google Drive ? Il vous suffit d'envoyer une invite, des instructions à ClickUp Chat (assurez-vous simplement que Drive est connecté à votre compte ClickUp) ✅ Récapitulatifs rapides : si vous manquez un fil important, vous pouvez cliquer sur « catch me up » pour obtenir un résumé généré par l'IA✅ Création de tâches à la volée : attribuez des tâches en cours de discussion, liez-les à des projets et attribuez-les automatiquement aux membres de l'équipe, le tout sans quitter le chat✅ Flux de travail rationalisés : connectez sans effort des tâches et des documents dans le chat pour minimiser les changements d'application

L'avenir de l'IA : la solution complète de ClickUp pour l'IA au travail

Les différences entre les agents IA et l'IA générative illustrent clairement leurs atouts uniques. Les agents IA excellent dans l'exécution de tâches de manière indépendante et dans la prise de décisions en temps réel, comme le montrent les voitures autonomes et les assistants intelligents.

L'IA générative excelle dans la création de contenu original. Elle apprend à partir de vastes ensembles de données, ce qui lui permet de tout faire, du traitement du langage naturel à la création artistique.

ClickUp combine les deux !

ClickUp combine les deux !

Sur une seule plateforme, vous bénéficiez de la productivité analytique des agents IA et de la flexibilité créative de l'IA générative. De l'exécution automatisée des tâches à la gestion de projet contextuelle, ClickUp Brain est la réponse à vos besoins en matière de flux de travail évolué.

