Comment utiliser Snowflake Cortex pour l'analyse de l'entreprise

Vous avez sans doute déjà été confronté aux difficultés liées à la file d'attente des demandes de données.

Lorsque vous devez attendre plusieurs jours qu'un analyste traduise une question métier en SQL, l'occasion d'agir sur ces données est souvent manquée. Snowflake Cortex contribue à réduire les allers-retours entre les équipes métier et les équipes chargées des données en intégrant des fonctionnalités de requête et de récupération basées sur l'IA au sein de Snowflake. Les équipes peuvent poser des questions en langage naturel sur l'ensemble des données gérées et passer de la question à la réponse beaucoup plus rapidement.

Ce guide vous explique comment utiliser Snowflake Cortex pour l'analyse d'entreprise grâce à des fonctionnalités telles que Cortex Analyst et Cortex Search, afin que davantage d'équipes puissent obtenir des réponses conformes aux règles sans avoir à attendre dans la file d'attente des demandes de données. Vous apprendrez également comment associer ces informations à un environnement de travail IA convergent tel que ClickUp pour vous assurer que chaque réponse obtenue de Snowflake débouche sur un plan documenté et une tâche attribuée. 🤗

Qu'est-ce que Snowflake Cortex ?

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Snowflake Cortex est l'ensemble de fonctionnalités d'IA gérées par Snowflake pour les données structurées et non structurées. Il comprend des outils tels que Cortex Analyst pour l'analyse en langage naturel, Cortex Search pour la recherche dans du texte indexé, et Cortex Agents pour orchestrer des flux de travail en plusieurs étapes au sein de Snowflake.

Cortex repose sur trois piliers fondamentaux :

Cortex Analyst : votre outil de BI conversationnelle qui traduit des questions en langage naturel en requêtes SQL précises

Cortex Search : un moteur dédié au contenu non structuré permettant d'effectuer des recherches dans des documents, des tickets d'assistance et des fichiers PDF

Agents Cortex : des automatiseurs de flux de travail qui orchestrent des tâches en plusieurs étapes à l'aide des autres outils Cortex

La véritable valeur réside ici dans la démocratisation des données. Vos utilisateurs de l'entreprise peuvent enfin poser des questions avec leurs propres mots et obtenir des réponses fiables, régies par le modèle de sécurité de Snowflake, avec un comportement d'accès dépendant de la configuration des objets et des services sous-jacents. Aucun diplôme en SQL n'est requis. ✨

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? L'absence d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, fait de cela une réalité. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois préoccupations liées à l'adoption de l'IA tout en effectuant la connexion de votre chat, de vos tâches, de vos documents et de vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Principales fonctionnalités de Snowflake Cortex pour l'analyse

Cortex n'est pas un outil unique, mais une boîte à outils. Pour l'utiliser efficacement, il faut savoir quel outil choisir pour chaque tâche, tout en sachant que le choix d'un outil inadapté conduit à des résultats inefficaces.

Voici les composants essentiels qui vous permettront de choisir en toute confiance la fonctionnalité adaptée à vos besoins analytiques spécifiques.

1. Cortex Analyst pour les requêtes en langage naturel

Votre équipe commerciale souhaite savoir quel produit a été le plus performant au cours du dernier trimestre, mais elle ne maîtrise pas le langage SQL. Dans ce cas, Cortex Analyst joue le rôle d'interprète. Il convertit les questions formulées en langage naturel en requêtes SQL validées en se référant à un modèle sémantique que vous définissez.

Un modèle sémantique est une couche orientée métier qui décrit vos tables, vos indicateurs, vos relations et votre terminologie afin que les analystes puissent interpréter les questions en utilisant la logique de votre entreprise plutôt qu'en se basant uniquement sur le schéma brut.

Il s'agit d'un fichier qui explique à l'IA ce que vos données signifient réellement : il définit les termes métier, clarifie les relations entre les tables et fournit des synonymes. Le flux de travail est simple : un utilisateur pose une question, un analyste utilise le modèle sémantique pour comprendre l'intention, génère le code SQL approprié et renvoie une réponse, parfois accompagnée d'un diagramme. 🤩

Ce modèle sert de couche de contrôle pour l'interprétation en ancrant Analyst dans des définitions métier, des relations et des exemples de requêtes approuvés. Il améliore la cohérence, mais nécessite tout de même des tests et des itérations. Vous pouvez inclure des requêtes vérifiées et de la logique métier pour garantir que les indicateurs renvoyés sont précis et fiables. Il vous permet également d'intégrer Analyst dans des interfaces personnalisées, telles que les applications Streamlit, ou d'y accéder via une API REST.

2. Cortex Search pour les données non structurées

Toutes les connaissances de votre entreprise ne se trouvent pas dans des lignes et des colonnes bien ordonnées. Qu'en est-il des milliers de tickets d'assistance, de contrats juridiques et de documents de retour d'expérience sur les produits ? Dans ce cas, Cortex Search intervient en tant que service de recherche hybride qui combine la puissance des représentations vectorielles avec la recherche traditionnelle par mots-clés.

Cortex Search permet aux équipes d'interroger le texte indexé stocké dans Snowflake, y compris les champs de texte libre et le contenu extrait dans des tables consultables. Vous créez un service Cortex Search sur une source de texte choisie, et Snowflake gère la couche d'indexation et de récupération. Vous pouvez ensuite interroger vos documents à l'aide d'un simple SQL ou d'un appel API.

Cela crée une valeur ajoutée considérable pour les équipes de l'entreprise. Votre service juridique peut mettre en évidence des clauses spécifiques dans les contrats en quelques secondes, et les équipes produit peuvent analyser des thèmes récurrents parmi des milliers d'entrées de commentaires clients.

😎 Pour comprendre comment Snowflake Cortex Search se positionne par rapport aux autres solutions de recherche d'entreprise disponibles sur le marché, regardez cet aperçu des principaux outils de recherche d'entreprise et de leurs fonctionnalités.

3. Agents Cortex pour les flux de travail automatisés

Parfois, une seule question ne suffit pas. Vous devez effectuer une série d'étapes pour achever l'obtention d'une réponse complète. Les agents Cortex sont les orchestrateurs de l'automatisation des flux de travail. Ils peuvent enchaîner plusieurs outils, notamment Analyst, Search et même des fonctions personnalisées, pour mener à bien une tâche complexe.

Par exemple, vous pourriez créer un agent qui reçoit une question générale telle que « Quels sont les résultats de notre nouvelle fonctionnalité ? »

L'agent pourrait décider d'utiliser d'abord Cortex Analyst pour extraire des indicateurs de performance à partir de vos données structurées, puis d'utiliser Cortex Search pour trouver les commentaires pertinents des clients dans les tickets d'assistance. Enfin, il pourrait combiner ces deux résultats en un seul résumé unifié.

💡Conseil de pro : Les agents peuvent même appeler des API externes via les intégrations d'accès externe de Snowflake, ce qui leur permet d'effectuer des actions en dehors de Snowflake, comme envoyer une alerte Slack ou mettre à jour un enregistrement dans votre CRM.

Cas d'utilisation en entreprise de Snowflake Cortex

Voici des scénarios concrets dans lesquels Cortex apporte une réelle valeur ajoutée aux équipes d'entreprise.

Équipe commerciale Attendre plusieurs jours pour obtenir des rapports de performance régionaux ou des comparaisons de chiffre d'affaires Lancez la requête « Chiffre d'affaires Ouest vs Est au dernier trimestre » pour obtenir des réponses instantanées et visualisées sans ticket de données Service client Passer au crible manuellement des milliers de tickets pour trouver des bugs récurrents Mettez en évidence les problèmes récurrents, tels que les « erreurs de connexion », dans l'ensemble de l'historique de l'assistance afin de détecter les incidents avant qu'ils ne s'aggravent Finance Goulots d'étranglement lors de la clôture de fin de mois lors du calcul des écarts Utilisez le langage naturel pour comparer en quelques secondes les résultats réels aux prévisions pour des services spécifiques Marketing Compter sur les analystes pour extraire les données d'attribution de chaque campagne Explorez les facteurs d'inscription à des promotions spécifiques en posant des questions directes sur les données d'attribution Juridique et risques Passer des journées entières à examiner manuellement des contrats pour y trouver des clauses spécifiques Déployez Cortex Search pour faire apparaître en une seule fois tous les documents contenant des mentions spécifiques relatives à la responsabilité

Tous ces cas d'utilisation ont un point commun : ils permettent aux équipes de trouver leurs propres réponses tout en garantissant une gouvernance sécurisée des données au sein de Snowflake. Cela élimine la dépendance constante vis-à-vis d'un petit groupe d'experts SQL.

Comment configurer Snowflake Cortex pour l'analyse d'entreprise

⚠️ Ces étapes supposent que vous disposiez d'un compte Snowflake Enterprise Edition (ou supérieur) avec les fonctionnalités Cortex activées dans une région prise en charge. Vous aurez également besoin d'un entrepôt de données de taille appropriée, de tables contenant les données que vous souhaitez interroger et d'un rôle disposant des privilèges CREATE sur le schéma cible.

Étape 1 : Configurez votre environnement Snowflake

Vous devez vous assurer que votre installation est prête. Commencez par vérifier que la région de votre compte prend en charge Cortex en consultant la dernière documentation de Snowflake. Ensuite, créez ou désignez un entrepôt de données que Cortex pourra utiliser ; une taille MEDIUM constitue généralement un bon point de départ pour les tests.

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Vous devrez ensuite accorder les privilèges nécessaires au rôle qui créera vos modèles sémantiques ou vos services de recherche. Outre l'accès au niveau du schéma, Cortex Search peut également nécessiter des privilèges d'intégration Cortex tels que SNOWFLAKE.CORTEX_USER ou SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER, selon votre installation.

📌 Note importante : Testez toujours d'abord dans un schéma hors production afin d'éviter toute perturbation accidentelle de vos flux de travail en production.

Étape 2 : Créez votre modèle sémantique

Le modèle sémantique est au cœur de Cortex Analyst. Il s'agit d'un fichier YAML qui fait office de traducteur, enseignant à l'IA votre langage métier spécifique. Par exemple, sans lui, l'IA ne saurait pas que « ARR » signifie « chiffre d'affaires annuel récurrent ». Ni que la colonne user_id d'une table correspond à la colonne customer_id d'une autre.

Cette couche sémantique définit vos tables, vos colonnes, vos relations, vos synonymes spécifiques à l'entreprise et des exemples de logique afin qu'Analyst puisse générer du code SQL à partir de définitions métier approuvées plutôt que de se baser sur des suppositions concernant le schéma brut. Voici les sections clés que vous devrez définir :

Tables : Dressez la liste de vos tables et ajoutez des descriptions claires du contenu de chacune d'entre elles

Dimensions : incluez vos champs catégoriels, tels que la région, la catégorie de produit ou le segment de clientèle

Mesures : Mentionnez vos champs numériques, tels que le chiffre d'affaires, la quantité ou le coût

Dimensions temporelles : Spécifiez vos champs de date et leur granularité (jour, semaine, mois)

Requêtes vérifiées : Fournissez des exemples de paires question-SQL qui serviront à guider l'IA vers des interprétations précises.

📌 Notre recommandation : Commencez modestement. Concentrez-vous sur un seul domaine de données bien compris, comme une table de faits et quelques dimensions clés, avant d'essayer de modéliser l'ensemble de votre entrepôt de données. Snowflake propose également un outil de génération de modèles sémantiques qui peut vous aider à créer un fichier YAML de démarrage à partir de vos tables existantes.

Étape 3 : Créez votre première requête Cortex Analyst

Une fois votre modèle sémantique en place, il est temps de poser votre première question. Pour ce faire, deux voies s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser le panneau de discussion Analyst directement dans l'interface utilisateur de Snowsight pour effectuer des requêtes rapides et interactives, ou appeler l'API REST par programmation pour intégrer cette fonctionnalité à vos propres applications.

La requête est simple : il vous suffit de fournir l'emplacement du fichier de votre modèle sémantique et la question de l'utilisateur en langage naturel. La réponse peut inclure le code SQL généré à des fins de vérification, l'ensemble des résultats et le contexte de la discussion, qui permet de poser des questions complémentaires via l'API Analyst ou le flux de travail de l'interface utilisateur.

📌 Attention : si vous constatez que l'Analyst interprète mal un terme, modifiez votre modèle sémantique en ajoutant un synonyme ou une autre requête vérifiée afin de le guider dans la bonne direction.

Étape 4 : Déployez et testez votre flux de travail d'analyse

Vous devez maintenant vérifier que la solution est prête pour la production. Pour créer une expérience utilisateur soignée et professionnelle, nous vous recommandons d'intégrer Cortex Analyst dans une application Streamlit au sein de Snowflake. Cela vous permet de créer une interface personnalisée et conviviale pour vos équipes de l'entreprise.

Avant de le déployer, vous devez le tester de manière rigoureuse. Créez un ensemble de validation comprenant des questions métier courantes dont les réponses correctes sont connues. Traitez ces questions dans Analyst et mesurez la précision des résultats.

📌 Note : surveillez l'adoption et les dépenses à l'aide des vues d'observabilité et d'utilisation spécifiques à Cortex, telles que l'observabilité de l'administrateur Analyst et ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, plutôt que de vous fier uniquement à l'historique générique des requêtes.

Bonnes pratiques en matière de sécurité et de gouvernance pour Cortex

Donner accès aux données à un plus grand nombre de personnes soulève des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de gouvernance de l'IA. Mais Cortex a été conçu dans le respect de la sécurité de l'entreprise.

Cortex hérite directement du modèle de sécurité robuste de Snowflake. Cela signifie que votre contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), vos politiques de sécurité au niveau des lignes et vos règles de masquage dynamique des données s'appliquent automatiquement à toutes les requêtes Cortex. Il n'est pas nécessaire de configurer un ensemble distinct de permissions.

Pour les bonnes pratiques, créez des rôles dédiés pour les utilisateurs de Cortex, avec le minimum de privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

L'activité de Cortex peut être auditée à l'aide des outils de gouvernance et d'historique existants de Snowflake, et Analyst offre également une observabilité dédiée pour la surveillance des requêtes sur l'ensemble des actifs sémantiques. Vous pouvez voir exactement qui a interrogé quoi et quand. De plus, comme Cortex traite les données au sein de votre région Snowflake, les informations ne quittent jamais votre périmètre de gouvernance. Cela garantit ainsi le respect des exigences en matière de résidence des données.

💡Conseil de pro : Faites attention lorsque vous rédigez les définitions de vos modèles sémantiques. Évitez d'inclure des informations sensibles dans les descriptions de colonnes ou les échantillons de requêtes, qui pourraient être divulguées par inadvertance aux utilisateurs.

Avantages de Snowflake Cortex pour les équipes d'entreprise

Investir dans l'installation initiale génère des retours mesurables en transformant la manière dont les équipes interagissent avec vos données. Voici comment Cortex modifie le cadre opérationnel des équipes d'entreprise comme la vôtre :

Temps d'accès aux informations : Accélère la prise de décision en supprimant les délais d'attente généralement liés à la charge de travail des analystes

Productivité de l'équipe chargée des données : redirigez vos experts SQL vers des tâches de modélisation à forte valeur ajoutée, telles que redirigez vos experts SQL vers des tâches de modélisation à forte valeur ajoutée, telles que l'analyse des effectifs et la gouvernance, par l'automatisation des requêtes ad hoc.

Sécurité : préserve la souveraineté des données en exécutant des requêtes LLM directement au sein de l'environnement contrôlé de Snowflake

Coûts d'exploitation : facilite facilite la consolidation des outils grâce à une architecture entièrement gérée et sans serveur qui élimine le recours à des bases de données vectorielles externes

Évolutivité en libre-service : normalise la logique métier via un modèle sémantique central afin de garantir que chaque service utilise des définitions de données cohérentes

🔎 Le saviez-vous ? 78 % des employés apportent désormais leurs propres outils d'IA au travail (BYOAI). Dans les petites et moyennes entreprises, le nombre d'employés apportant leurs propres outils d'IA grimpe à 80 %. En termes simples, si votre équipe ne parvient pas à tirer facilement des enseignements de vos données internes, elle se tournera vers des modèles de langage (LLM) externes non vérifiés. Cela crée une faille de sécurité considérable. En mettant en œuvre Cortex, vous offrez à votre équipe la rapidité basée sur l'IA qu'elle recherche, tout en conservant les données sensibles de votre entreprise en toute sécurité au sein de l'environnement contrôlé de Snowflake.

Limites de l'utilisation de Snowflake Cortex pour les équipes d'entreprise

Connaître les limites d'un outil vous aide à planifier efficacement son déploiement. La plupart de ces limites ne constituent pas des obstacles, mais elles nécessitent une stratégie mûrement réfléchie :

Disponibilité par région : Vérifiez la prise en charge des fonctionnalités dans vos régions cloud spécifiques (AWS, Azure ou GCP) avant la validation de la version de production.

Dette sémantique : Maintenez la couche sémantique basée sur YAML à mesure que vos schémas sous-jacents évoluent afin d'éviter une dégradation de la précision des requêtes

Complexité des requêtes : optimisez les modèles de données hautement normalisés en structures plus plates de type schéma en étoile afin d'aider le LLM à gérer les jointures complexes de manière plus fiable

Pipelines de données non structurées : Préparez un flux de travail de prétraitement pour extraire et charger du texte à partir de fichiers PDF ou d'images dans des tables Snowflake en vue de l'indexation par Cortex Search

Consommation de crédits : surveillez la facturation basée sur des jetons à l'aide de moniteurs de ressources dédiés afin d'éviter les pics imprévisibles des coûts liés au data warehouse.

Vous pouvez surmonter la plupart de ces défis en définissant clairement la propriété de votre modèle sémantique, en commençant par des domaines de données bien modélisés, et en surveillant activement votre utilisation et vos coûts.

Comment ClickUp améliore les flux de travail et l'analyse au sein de l'entreprise

Bien que Snowflake Cortex soit un moteur de pointe pour effectuer des requêtes et extraire les données de votre entrepôt, ces données restent souvent statiques une fois qu'elles apparaissent sur un tableau de bord BI. ClickUp prend en charge le travail connexe et bien plus encore !

ClickUp est un environnement de travail IA convergent. Il regroupe vos tâches, projets, documentation, automatisations et IA au sein d'un seul système, permettant ainsi à votre équipe d'éviter la fragmentation du travail et de passer de la planification à l'exécution en un seul flux.

Voici un aperçu plus détaillé ! 👀

Mettez en œuvre vos informations Snowflake grâce aux tableaux de bord ClickUp

Snowflake Cortex identifie les faits, comme une hausse soudaine des risques liés à un projet ou une baisse de l'efficacité des ressources, mais la pile de données s'arrête souvent au niveau de l'analyse. Les tableaux de bord ClickUp servent de couche d'exécution pour vos résultats Snowflake.

Afficher les données dans les tableaux de bord ClickUp Visualisez des données complexes avec ClickUp

Il intègre vos indicateurs de haut niveau dans l'environnement de travail où votre équipe opère, éliminant ainsi la perte de contexte liée au passage d'un outil de BI à un plan de projet.

Voici comment utiliser les tableaux de bord ClickUp :

Prévision des risques liés aux projets : déployez déployez des cartes IA pour organiser automatiquement les échéanciers et équilibrer les charges de travail, garantissant ainsi que les corrections stratégiques identifiées par Cortex respectent les délais prévus

Suivez l'impact sur le chiffre d'affaires : intégrez intégrez des cartes de calcul pour suivre les heures facturables et les performances du pipeline par rapport aux données réelles de l'ensemble du service que vous extrayez de Snowflake

Visualisez la diffusion de vos campagnes : créez des widgets personnalisés pour voir comment votre équipe marketing met en œuvre les actions sur les canaux spécifiques à haut rendement identifiés par Cortex

Centralisez les portails clients : regroupez les commentaires des parties prenantes externes et l'état d'avancement des projets internes dans une vue unique afin de maintenir les partenaires alignés sur les jalons basés sur les données

Comblez les lacunes en matière de connaissances internes grâce à ClickUp Brain

Si Snowflake Cortex est le moteur de votre entrepôt de données, ClickUp Brain est celui de votre savoir-faire opérationnel. Il fonctionne comme un réseau neuronal à travers vos projets, vos documents et vos collaborateurs, garantissant que les informations que vous trouvez dans Snowflake ne se perdent pas dans la masse des tâches.

En effectuant la connexion des données de votre environnement de travail, Brain offre à votre travail la même puissance de requête en langage naturel que Cortex offre à vos tables SQL.

Voici comment procéder :

Obtenez des réponses instantanées : effectuez une requête effectuez une requête dans Enterprise Search pour trouver les propriétaires de projet, des versions spécifiques de fichiers ou les commentaires des parties prenantes dans l'ensemble de votre environnement de travail sans avoir à fouiller manuellement

Automatisez le suivi des progrès : déployez déployez AI Stand-ups pour compiler les mises à jour quotidiennes et les obstacles en un résumé clair, éliminant ainsi le besoin de réunions de suivi manuelles

Résumez le contexte de la réunion : transformez les transcriptions et les clips vidéo issus transformez les transcriptions et les clips vidéo issus d'AI SyncUps en résumés consultables et en listes de tâches automatisées afin que l'équipe reste alignée sur les prochaines étapes

Une fois que Snowflake Cortex a mis en évidence une information, vous pouvez déléguer le travail de suivi aux Super Agents de ClickUp. Ces coéquipiers agissent avec des compétences dignes d'un humain, comme envoyer des messages aux parties prenantes, attribuer des tâches et rédiger de la documentation, afin de garantir que les conclusions basées sur les données soient mises en œuvre 24 h/24 et 7 j/7 sans supervision manuelle. Il peut vous aider dans les domaines suivants : Automatisez la délégation des tâches courantes : désignez un agent pour surveiller certaines tâches synchronisées avec Snowflake et les acheminer automatiquement vers les membres de l'équipe concernés en fonction de leur charge de travail actuelle

Gardez une vision globale : utilisez des agents pour surveiller discrètement le contexte du projet en arrière-plan, afin d'apporter des réponses instantanées et adaptées au contexte aux questions concernant vos initiatives en cours en matière de données

Développez la mémoire institutionnelle : tirez parti de la mémoire infinie des Super Agents pour enregistrer et mettre à jour votre base de connaissances interne au fur et à mesure que les décisions sont prises, afin que votre équipe ne répète jamais les mêmes erreurs d'analyse

Déclenchez des flux de travail immédiats avec ClickUp Automatisations

Lorsque Snowflake Cortex identifie une anomalie ou une tendance critique, le délai entre la découverte et l'action en réduit l'impact. Les automatisations ClickUp transforment les alertes basées sur les données en tâches définies et reproductibles. Vous éliminez les transferts manuels qui font souvent passer à la trappe les informations pertinentes en liant directement votre environnement analytique à votre couche d'exécution.

Déclenchez des automatisations ClickUp personnalisées en configurant la logique dans AI Automation Builder

Utilisez les automatisations ClickUp pour :

Standardisez les protocoles de réponse : appliquez automatiquement des modèles prédéfinis aux nouvelles tâches afin de garantir que chaque équipe suive la même procédure opératoire normalisée pour les corrections basées sur les données

Acheminez les tâches de manière dynamique : attribuez automatiquement le travail aux créateurs de tâches, aux observateurs ou aux responsables de service spécifiques en fonction des changements de statut ou des envois de formulaires afin de faire avancer les projets

Générez des mises à jour alimentées par l'IA : déclenchez déclenchez les champs IA pour remplir automatiquement les résumés de tâches, les analyses de sentiment ou les mises à jour de projet dès qu'un seuil de données est atteint

Connectez votre pile technologique : utilisez des intégrations prêtes à l'emploi ou des webhooks pour synchroniser les actions avec des outils externes tels que HubSpot ou GitHub, afin que les résultats de Snowflake déclenchent des mises à jour dans toutes les applications de l'entreprise

Standardisez les journaux de décision et les guides d'intervention avec ClickUp Docs

Une information issue de Snowflake Cortex n'a de valeur que si elle donne lieu à un plan d'action. Si vos résultats analytiques sont stockés dans un outil et l'exécution de vos projets dans un autre, vous risquez de souffrir du syndrome de la page blanche, où les équipes peinent à transformer les données en actions concrètes.

ClickUp Docs sert de lien, vous permettant de créer des wikis et des procédures opératoires normalisées (SOP), qui sont nativement liés à vos flux de travail.

Gérez les tâches ClickUp et les modèles directement depuis ClickUp Docs

La documentation ClickUp peut vous aider à :

Reliez les résultats aux flux de travail : connectez vos journaux de recherche et de décision directement aux tâches et aux widgets afin que chaque collaborateur dispose du contexte Snowflake complet dans son éditeur

Transformez le texte en action : Transformez instantanément les idées issues de vos briefs de projet en Transformez instantanément les idées issues de vos briefs de projet en tâches ClickUp traçables à l'aide de commandes slash, afin de vous assurer qu'aucun élément de votre stratégie de données ne reste sans affectation

Collaborez sur les procédures opératoires normalisées (SOP) techniques : effectuez les modifications en cours des guides en temps réel avec votre équipe pour passer de l'interprétation des données brutes à un plan documenté sans problèmes de contrôle de version

Organisez le savoir institutionnel : Créez un Hub Documents consultable avec des pages imbriquées et des bannières à code couleur pour classer vos feuilles de route analytiques d'entreprise et vos bases de connaissances

Nous ne sommes pas les seuls à affirmer que ClickUp facilite la collaboration. Nos clients sont également d'accord ! Voici ce qu'en dit un client de ClickUp:

Au sein de l'équipe Opérations, nous avons constamment des discussions sur la manière d'améliorer la collaboration entre nos différents services. ClickUp nous a fourni un hub à partir duquel nous pouvons gérer, suivre et produire des rapports sur l'activité de chacun de nos services.

Au sein de l'équipe Opérations, nous avons constamment des discussions sur la manière d'améliorer la collaboration entre nos différents services. ClickUp nous a fourni un hub à partir duquel nous pouvons gérer, suivre et produire des rapports sur chacun de nos différents services.

Combler le fossé entre l'analyse et l'exécution

Snowflake Cortex facilite l'accès à l'analyse de données d'entreprise. Vos utilisateurs professionnels peuvent poser des questions en langage naturel tout en bénéficiant de la sécurité et de la gouvernance rigoureuses exigées par les entreprises.

Cependant, sa réussite repose sur une modélisation sémantique réfléchie, des définitions claires des rôles et un engagement en faveur d'une maintenance continue.

À mesure que l'analyse native de l'IA devient la nouvelle norme, les entreprises qui prospéreront seront celles qui investissent dès aujourd'hui dans le libre-service gouverné. Elles devanceront leurs concurrents qui continuent de faire passer toutes les questions métier par une équipe de données perpétuellement débordée.

C'est là que ClickUp entre en jeu : non pas pour remplacer Snowflake, mais en tant que couche d'exécution où les informations se transforment en plans documentés, en tâches attribuées et en suivi. Snowflake Cortex aide les équipes à obtenir plus rapidement des réponses fiables. ClickUp aide les équipes à agir sur ces réponses en transformant les informations en tâches, en documents, en flux de travail et en responsabilisation au sein d'un seul environnement de travail. Commencez gratuitement avec ClickUp pour maintenir le lien entre l'analyse et l'exécution.

Foire aux questions (FAQ)

Cortex Analyst est conçu pour l'analyse en langage naturel de données structurées, tandis que Cortex Agents permet de coordonner des flux de travail en plusieurs étapes combinant des fonctionnalités telles que celles d'Analyst, de Search et d'autres outils.

Oui, Cortex Analyst est spécialement conçu pour les utilisateurs professionnels de l'entreprise qui ne maîtrisent pas le langage SQL. Ils peuvent poser des questions en langage naturel, même si la précision des réponses dépend d'un modèle sémantique bien défini.

Cortex utilise un modèle de facturation à la consommation lié à l'utilisation des jetons LLM et aux ressources de calcul. Il est important que les entreprises surveillent le volume de requêtes et définissent des budgets à l'aide des moniteurs de ressources de Snowflake afin d'éviter des coûts imprévus.

Cortex offre un environnement géré et contrôlé avec une sécurité intégrée, ce qui simplifie le déploiement. Les solutions personnalisées offrent davantage de flexibilité, mais vous obligent à gérer votre propre infrastructure LLM, l'ingénierie des invites et les contrôles de sécurité, ce qui entraîne des coûts opérationnels nettement plus élevés.