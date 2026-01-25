Les 9 meilleures alternatives à Augmentcode pour les équipes en 2026

La plupart des développeurs qui choisissent un assistant de codage IA se concentrent sur la vitesse de saisie automatique ou la qualité du chat, mais le véritable obstacle n'est pas d'écrire du code plus rapidement. C'est le changement constant de contexte entre votre IDE, votre outil de suivi des tâches, votre documentation et vos outils de communication qui brise votre élan. Chaque fois que vous activez ou désactivez une application, les informations critiques sont dispersées et votre flux de travail est interrompu.

Ce guide présente 9 alternatives à Augment Code, des outils natifs IDE tels que GitHub Copilot et Cursor aux plateformes couvrant l'ensemble du flux de travail telles que ClickUp, qui relient votre code à l'histoire complète de sa création. L'objectif n'est pas seulement d'accélérer la saisie automatique. Il s'agit de trouver l'outil adapté au mode de fonctionnement réel de votre équipe.

Pourquoi opter pour des alternatives à Augment Code ?

Augment Code est un assistant de codage alimenté par l'IA, conçu pour comprendre les bases de code à grande échelle et fournir des suggestions contextuelles. Il est destiné aux développeurs travaillant sur des référentiels tentaculaires où les outils d'IA génériques perdent le contexte. Mais toutes les équipes n'ont pas besoin d'un tel niveau d'indexation de la base de code, et certains développeurs trouvent que l'assistance IDE ou l'intégration des flux de travail d'Augment ne correspondent pas à leur pile.

De nombreux développeurs souhaitent bénéficier d'interactions plus approfondies via le chat, de meilleures complétions en ligne ou d'outils fonctionnant dans l'ensemble de leur écosystème technologique, et pas seulement dans l'IDE. Voici les raisons les plus courantes pour lesquelles les équipes recherchent des alternatives :

Flexibilité IDE : certains outils offrent une assistance plus large pour les éditeurs ou fonctionnent comme des applications autonomes.

Intégration des flux de travail : les développeurs peuvent avoir besoin d'un assistant de codage alimenté par l'IA qui effectue la connexion avec la gestion de projet, la documentation ou les développeurs peuvent avoir besoin d'un assistant de codage alimenté par l'IA qui effectue la connexion avec la gestion de projet, la documentation ou les pipelines CI/CD

Portée du contexte : différents outils gèrent différemment le contexte du code source : certains excellent dans les suggestions de fichiers uniques, d'autres dans la compréhension des référentiels inter-référentiels.

Collaboration en équipe : les équipes d'entreprise peuvent avoir besoin de fonctionnalités telles que les équipes d'entreprise peuvent avoir besoin de fonctionnalités telles que l'aide à la révision du code , le partage des connaissances ou la gestion centralisée de l'IA.

📮 ClickUp Insight : les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

Les alternatives à Augment Code en un coup d'œil

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Équipes gérant les flux de travail de développement parallèlement au codeTaille des équipes : petites équipes à grandes entreprises Agent Codegen pour la génération de code, Brain pour le contexte à l'échelle de l'environnement de travail, Docs, liaison des tâches, automatisations, gestion intégrée des flux de travail. Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. GitHub Copilot Développeurs souhaitant une intégration GitHub transparenteTaille de l'équipe : des individus aux grandes équipes de développement Suggestions en ligne, Copilot Chat, résumés PR, contexte multi-fichiers, flux de travail natif GitHub Offre gratuite, forfaits payants à partir de 10 $/mois Curseur Développeurs à la recherche d'un IDE natif pour l'IATaille de l'équipe : équipes à l'aise avec le changement d'IDE Indexation du code source, Composer pour les modifications multi-fichiers, édition prédictive, commandes en langage naturel. Offre gratuite, forfaits payants à partir de 20 $/mois Amazon Q Developer Équipes dans des environnements centrés sur AWSTaille des équipes : des startups aux grandes entreprises sur AWS Assistance native AWS, analyse de sécurité, transformation de code, conseils en architecture Offre gratuite, forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois Tabnine Équipes d'entreprise privilégiant la confidentialité du codeTaille de l'équipe : secteurs réglementés et grandes entreprises Déploiement sur site, modèles personnalisés, aucune conservation des données, flexibilité IDE Forfaits payants à partir de 59 $/utilisateur/mois Sourcegraph Cody Développeurs travaillant sur des bases de code volumineuses Taille de l'équipe : grandes organisations d'ingénierie avec de nombreux référentiels Contexte multi-référentiels, recherche d'entreprise, options de backend LLM, intelligence de code approfondie. Offre gratuite, forfaits payants à partir de 9 $/utilisateur/mois Windsurf Développeurs souhaitant mettre en place des flux de travail d'IA agentiqueTaille de l'équipe : équipes explorant l'exécution autonome de tâches Cascade pour les tâches en plusieurs étapes, flux, indexation approfondie, suggestions en ligne Offre gratuite, forfaits payants à partir de 15 $/mois Qodo Équipes axées sur la qualité du code et les testsTaille de l'équipe : équipes axées sur l'assurance qualité et organisations d'ingénierie Tests générés par l'IA, analyse des relations publiques, informations sur la qualité du code, tests basés sur le comportement Offre gratuite, forfaits payants à partir de 38 $/utilisateur/mois Replit Ghostwriter Développeurs qui codent dans le navigateurTaille de l'équipe : débutants, formateurs et petites équipes Cloud IDE, suggestions en ligne, déploiement instantané, collaboration en temps réel Offre gratuite, forfaits payants à partir de 20 $/mois Codeium Développeurs souhaitant une assistance IDE étendueTaille de l'équipe : toute équipe utilisant différents éditeurs Saisie automatique rapide, assistance pour plus de 70 langages et 40 IDE, assistance par discussion. Offre gratuite, tarifs Enterprise disponibles

Les meilleures alternatives au code Augment à utiliser

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion des flux de travail de développement basée sur l'IA)

Les équipes de développement sont souvent confrontées à une prolifération d'outils: le code se trouve dans l'IDE, les tâches dans un outil, la documentation dans un autre et la communication est dispersée entre plusieurs plateformes. Cette fragmentation ralentit la livraison, crée des angles morts et laisse les développeurs se demander pourquoi ils créent une fonctionnalité, et pas seulement comment.

ClickUp élimine cette dispersion du travail grâce à un espace de travail IA convergent qui relie l'ensemble de votre flux de travail de développement. Contrairement aux assistants de codage autonomes qui ne voient que votre code, ClickUp fournit le contexte complet de ce que vous construisez et pourquoi.

Et si vous voulez une IA qui fournit du code, et pas seulement des suggestions, ClickUp Brain Agents peut vous aider à passer plus rapidement de la tâche à la mise en œuvre. Par exemple, l'agent Codegen de ClickUp peut utiliser le contexte de la tâche pour générer du code et aider à faire progresser le travail vers un flux de travail PR, afin que l'exécution reste connectée aux exigences et aux décisions qui l'ont façonnée.

L'agent Codegen dans ClickUp met automatiquement à jour les tâches avec les modifications de code, publie des liens de demandes de tirage et résume la progression réalisée.

Avec ClickUp Brain, l'assistance IA fonctionne dans tout votre espace de travail. Vous pouvez @mentionner Brain dans un commentaire de tâche ou dans ClickUp Chat, et il répond en utilisant les connaissances issues de vos tâches, documents et discussions. Demandez-lui de résumer la progression d'un sprint, de rédiger des spécifications techniques à partir de descriptions de tâches ou d'afficher instantanément la documentation associée, afin de passer moins de temps à rechercher du contexte et plus de temps à livrer.

L'assistant IA explique les problèmes de portée lambda Python et fournit un exemple de code corrigé, facilitant ainsi le débogage et l'apprentissage pour les développeurs.

Ensuite, ClickUp Automatisations se charge des mises à jour manuelles qui interrompent le travail approfondi. Déclenchez des flux de travail à partir d'évènements de développement. Lorsqu'une demande de tirage est fusionnée, déplacez automatiquement la tâche liée vers « Terminé » et informez les personnes concernées. Lorsqu'un bug est signalé, attribuez-le en fonction du composant ou de la propriété. Cela réduit le nombre de vérifications de statut, de questions du type « Quelqu'un a-t-il mis à jour ceci ? » et de changements de contexte imprévus.

Configurez les automatisations ClickUp sans code pour faire le travail à votre place.

Enfin, ClickUp Docs permet de relier la documentation technique au travail qu'elle décrit. Créez des références API, des décisions d'architecture ou des guides d'intégration qui renvoient directement aux tâches ClickUp pertinentes, de sorte que lorsque les exigences changent, les documents et les tâches concernés apparaissent ensemble.

ClickUp Brain crée un nouveau document de type wiki avec un tableau personnalisable, ce qui facilite l'organisation et le suivi des tâches de contenu directement à partir d'une simple invite IA.

Meilleures fonctionnalités

Génération de code alimentée par l'IA avec l'agent Codegen : allez au-delà des suggestions de code. allez au-delà des suggestions de code. L'agent Codegen de ClickUp utilise le contexte complet de vos tâches pour générer du code prêt à être utilisé et faire avancer le travail vers une demande de tirage. Cela permet de maintenir une mise en œuvre étroitement liée aux exigences et aux décisions, ce qui réduit les erreurs de transfert et accélère la livraison.

Assistance IA à l'échelle de l'environnement de travail avec ClickUp Brain : accédez instantanément aux connaissances issues des tâches, des documents et des discussions en @mentionnant Brain dans les commentaires ou le chat. Résumez la progression des sprints, rédigez des spécifications techniques ou affichez la documentation associée en quelques secondes, afin que les développeurs passent moins de temps à rechercher et plus de temps à créer.

Automatisations flexibles et basées sur les événements : automatisez les mises à jour manuelles et les tâches répétitives en déclenchant des flux de travail à partir d'évènements de développement. Par exemple, lorsqu'une demande de tirage est fusionnée, ClickUp peut automatiquement déplacer la tâche liée vers « Terminé », informer les parties prenantes ou attribuer des actions de suivi, ce qui minimise les changements de contexte et permet à tout le monde de rester aligné.

Des documents connectés à votre flux de travail : créez et gérez de la documentation technique (comme des références API ou des décisions d'architecture) directement liée aux tâches pertinentes. Lorsque les exigences changent, les documents et tâches concernés apparaissent ensemble, garantissant ainsi que votre équipe travaille toujours à partir des informations les plus récentes.

Environnement de travail unifié et convergent : éliminez la prolifération des outils en gérant le code, les tâches, les documents et la communication en un seul endroit. L'environnement de travail IA convergent de ClickUp offre à votre équipe une vue complète et en temps réel de ce qui est en cours de développement et pourquoi, réduisant ainsi les angles morts et accélérant la collaboration.

Avantages :

Le contexte unifié issu des tâches, des documents et des discussions offre aux développeurs une vue d'ensemble complète des exigences du projet.

L'automatisation flexible s'adapte à n'importe quel flux de travail grâce à des déclencheurs personnalisés et des actions en chaîne.

L'environnement de travail tout-en-un élimine la fragmentation qui disperse les connaissances de l'équipe sur plusieurs plateformes.

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage pour les équipes novices en matière de plateformes tout-en-un

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que l'application de bureau.

Certaines automatisations avancées nécessitent du temps pour être configurées.

Tarifs

Évaluations et avis :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de ClickUp.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui combine la gestion des tâches, le suivi du temps, la documentation et la création de rapports en un seul endroit. Ce que j'apprécie le plus, c'est le haut niveau de personnalisation : vous pouvez adapter les vues, les statuts et les automatisations en fonction de chaque flux de travail. Les intégrations avec Slack, Google Drive et les outils de calendrier facilitent grandement la collaboration. J'apprécie également la facilité avec laquelle il est possible de gérer plusieurs projets et de suivre la productivité de l'équipe en temps réel.

2. GitHub Copilot (idéal pour les développeurs intégrés à l'écosystème GitHub)

Pour les développeurs qui utilisent déjà GitHub, le fait de devoir constamment changer d'outil pour poser des questions ou examiner les demandes de tirage peut nuire considérablement à la productivité. GitHub Copilot résout ce problème en intégrant l'assistance IA directement dans votre flux de travail existant. Les développeurs qui utilisent Copilot terminent leurs tâches 35 % plus rapidement que ceux qui ne l'utilisent pas. Il suggère du code pendant que vous tapez, répond à vos questions dans le chat et vous aide à examiner les demandes de tirage, le tout sans quitter votre éditeur.

Copilot utilise de grands modèles linguistiques entraînés sur du code public pour fournir des suggestions en ligne. Il comprend le contexte de votre fichier actuel, des onglets ouverts et de la structure du référentiel. L'interface de chat vous permet de poser des questions sur votre base de code ou de demander des explications sur du code inconnu, ce qui en fait un assistant IA de programmation puissant.

Meilleures fonctionnalités :

Suggestions de code en ligne : au fur et à mesure que vous tapez, Copilot vous propose des complétions allant de lignes uniques à des fonctions entières. Il apprend à partir de vos modèles de codage et du contexte environnant, anticipant souvent ce dont vous avez besoin avant même que vous ayez fini de taper.

Copilot Chat : posez des questions en langage naturel directement dans votre IDE. Demandez des explications sur du code complexe, sollicitez des suggestions de refactorisation ou générez des tests unitaires.

Assistance pour les demandes de tirage : Copilot peut générer des descriptions de demandes de tirage, résumer les modifications pour les réviseurs et suggérer des améliorations. Cela accélère le cycle de révision et garantit que les demandes de tirage ont un contexte significatif pour les coéquipiers.

Avantages :

Grâce à une intégration approfondie de GitHub, les suggestions correspondent souvent aux conventions de votre projet.

Assistance étendue pour les IDE, notamment VS Code, JetBrains IDE et Neovim.

Amélioration continue grâce à des mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités.

Inconvénients :

Les suggestions incluent parfois des modèles obsolètes ou des API dépassées.

Personnalisation limitée pour les normes de codage spécifiques à l'entreprise

Nécessite un compte GitHub et un abonnement.

Tarifs

Free

Pro : 10 $/mois

Pro+ : 39 $/mois

Business : 19 $/utilisateur/mois

Enterprise : 39 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de GitHub Copilot.

GitHub Copilot a considérablement amélioré ma productivité en matière de codage. Il suggère des complétions de code intelligentes et des fonctions entières qui correspondent souvent à ce que j'avais l'intention d'écrire. Copilot excelle dans les tâches routinières telles que l'installation des modèles, les boucles et les modèles standard, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et m'aide à me concentrer sur les aspects plus complexes du développement. C'est comme avoir une deuxième paire de mains dans mon éditeur, ce qui est particulièrement utile pour démarrer de nouveaux fichiers ou des API inconnues.

3. Cursor (idéal pour les développeurs qui souhaitent bénéficier d'une expérience IDE native en IA)

Vous en avez assez que l'IA soit considérée comme un simple ajout à votre éditeur ? Contrairement aux extensions, Cursor est un IDE axé sur l'IA, conçu dès le départ. Il s'agit d'un fork de VS Code, son interface est donc familière, mais les capacités de l'IA sont intégrées à chaque interaction, ce qui en fait l'un des meilleurs assistants de codage IA.

Le principal avantage de Cursor est sa capacité à indexer l'ensemble de votre base de code, ce qui permet de poser des questions et d'effectuer des modifications en cours sur plusieurs fichiers. Demandez-lui de « refactoriser le flux d'authentification » et il comprendra quels fichiers sont concernés. Cette connaissance globale du projet évite la frustration courante liée au fait que l'IA casse des éléments qu'elle ne peut pas voir.

Meilleures fonctionnalités :

Contexte à l'échelle du code : Cursor indexe l'ensemble de votre projet, ce qui permet aux interactions IA de comprendre les relations entre les fichiers. Cette vue holistique évite la frustration liée au fait que « l'IA ne comprend pas mon projet ».

Composer : décrivez ce que vous voulez en anglais simple, et Composer implémente les modifications dans plusieurs fichiers. Cela change la donne pour les tâches de refactorisation qui prendraient des heures à effectuer manuellement.

Édition prédictive : le curseur anticipe votre prochaine modification en fonction des modifications récentes. Si vous renommez une variable à un endroit, il suggère le même changement de nom ailleurs.

Avantages :

Une véritable compréhension du code réduit les suggestions qui perturbent d'autres parties de votre code.

L'interface familière de VS Code permet une prise en main rapide.

Offre l'assistance pour prendre en charge plusieurs modèles d'IA pour équilibrer vitesse et capacités.

Inconvénients :

Nécessite de changer d'IDE actuel.

L'indexation du code source peut être lente sur les très grands référentiels.

Certaines extensions VS Code peuvent ne pas fonctionner parfaitement.

Tarifs

Loisirs

Pro : 20 $/mois

Pro+ : 60 $/mois

Ultra : 200 $/mois

Équipes : 40 $/utilisateur/mois

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Cursor.

J'adore la façon dont Cursor intègre de manière transparente l'IA dans le flux de travail de développement. Les suggestions de code en ligne sont incroyablement précises, et la possibilité de poser des questions directement dans l'éditeur me fait gagner énormément de temps. C'est comme si je faisais de la programmation en binôme avec un développeur expert qui comprend le contexte de mon projet.

4. Amazon Q Developer (idéal pour les équipes qui développent sur AWS)

Si votre infrastructure fonctionne sur AWS, vous savez combien il est difficile d'amener un outil d'IA générique à comprendre les nuances des politiques IAM ou des configurations Lambda. Amazon Q Developer est un assistant IA qui parle AWS de manière native. Il va au-delà de la simple complétion de code pour vous aider dans vos décisions d'architecture, vos analyses de sécurité et même la migration d'applications héritées.

Conçu par Amazon, Q Developer comprend les relations entre les services AWS et peut recommander les bonnes pratiques spécifiques à votre architecture. Il peut suggérer des politiques IAM, aider à configurer des fonctions Lambda et expliquer les modèles CloudFormation.

Meilleures fonctionnalités :

Expertise en matière de services AWS : demandez comment configurer une politique de compartiment S3 ou optimiser une requête DynamoDB. Les suggestions suivent les bonnes pratiques AWS et tiennent compte des nuances spécifiques au service.

Transformation de code : vous migrez une application Java héritée ? Q Developer peut analyser votre base de code et vous guider dans le processus de mise à niveau, en gérant les mises à jour des dépendances et les modifications de l'API.

Analyse de sécurité : l'analyse de sécurité intégrée analyse votre code par rapport aux problèmes de sécurité connus et aux normes AWS, et propose des suggestions de corrections.

Avantages :

La compréhension native d'AWS permet d'éviter les erreurs de configuration courantes.

Les fonctionnalités d'Enterprise permettent la formation sur les bases de code et les normes internes.

Assistance pour de nombreux langages, notamment Python, Java et JavaScript.

Inconvénients :

Particulièrement utile pour les environnements fortement axés sur AWS.

Certaines fonctionnalités nécessitent l'intégration d'un compte AWS.

L'assistance IDE est plus limitée que chez certains concurrents.

Tarifs

Niveau gratuit

Niveau Pro : 19 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos d'Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer fournit une aide au codage précise et contextuelle directement dans l'IDE. Il m'aide à comprendre les API, à générer des extraits de code et à déboguer plus rapidement sans quitter mon environnement de travail. L'intégration avec les services AWS est transparente et permet de gagner beaucoup de temps lors de l'utilisation de configurations cloud ou de SDK.

5. Tabnine (idéal pour les entreprises qui accordent la priorité à la confidentialité du code)

L'envoi de code propriétaire à un serveur tiers est hors de question pour de nombreuses entreprises. Cette préoccupation relative à la confidentialité des données empêche souvent l'adoption d'outils de codage IA puissants : 57 % des professionnels de l'informatique dans les entreprises qui n'ont pas adopté l'IA générative citent les préoccupations relatives à la confidentialité des données comme leur principal frein. Tabnine répond directement à ce problème grâce à son approche axée sur la confidentialité.

Tabnine propose un déploiement sur site, ce qui signifie que votre code ne quitte jamais votre infrastructure. Pour les entreprises ayant des politiques strictes en matière de données ou celles opérant dans des secteurs réglementés, il s'agit d'une fonctionnalité essentielle. Même sa version hébergée dans le cloud offre une politique de conservation des données zéro, garantissant que votre code n'est pas stocké ou utilisé pour former d'autres modèles.

Meilleures fonctionnalités :

Déploiement sur site : exécutez Tabnine entièrement au sein de votre propre infrastructure. Cela répond aux exigences de sécurité qui interdisent les services d'IA externes et fournit l'assistance pour les environnements isolés.

Modèles personnalisés : Tabnine apprend à partir de votre base de code pour fournir des suggestions qui correspondent aux modèles, aux conventions de nommage et aux décisions architecturales de votre équipe.

Aucune conservation des données : pour les déploiements dans le cloud, la politique de Tabnine garantit que votre code n'est pas stocké après traitement, offrant ainsi une assistance IA sans problème de confidentialité des données.

Avantages :

Les fonctionnalités de confidentialité de niveau entreprise sont approuvées par les équipes chargées de la sécurité et de la conformité.

Favorise la cohérence au sein de l'équipe en suggérant du code conforme à vos normes.

L'assistance étendue des IDE fonctionne avec VS Code, JetBrains, Vim et bien d'autres encore.

Inconvénients :

Le déploiement sur site nécessite une gestion de l'infrastructure.

La personnalisation nécessite du temps pour s'entraîner sur votre base de code.

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux niveaux d'entreprise.

Tarifs

Tabnine Agentic Platform : 59 $/utilisateur/mois (abonnement annuel)

Évaluations et avis

G2 : 4,1/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Voici ce qu'un critique de Capterra a à dire à propos de Tabnine.

Tabnine est un assistant de codage incroyable pour les développeurs de logiciels. Il m'a fait gagner énormément de temps dans ma carrière. Il a boosté ma productivité. Je n'ai plus besoin d'écrire des modèles de classe ennuyeux. Il suffit d'appuyer sur le bouton Tab pour que tout mon code soit achevé. Il est également très facile à intégrer aux éditeurs de code.

📮 ClickUp Insight : 22 % de nos répondants restent méfiants quant à l'utilisation de l'IA au travail. Parmi ces 22 %, la moitié s'inquiète pour la confidentialité de leurs données, tandis que l'autre moitié n'est tout simplement pas sûre de pouvoir se fier aux informations fournies par l'IA. ClickUp répond à ces deux préoccupations en mettant en place des mesures de sécurité robustes et en générant des liens détaillés vers les tâches et les sources pour chaque réponse. Ainsi, même les équipes les plus prudentes peuvent commencer à profiter d'un gain de productivité sans se demander si leurs informations sont protégées ou si les résultats obtenus sont fiables.

6. Sourcegraph Cody (idéal pour naviguer dans les bases de code volumineuses des entreprises)

Les bases de code des entreprises peuvent s'étendre sur des milliers de référentiels, ce qui rend presque impossible pour un développeur de comprendre comment tout est connecté. Les outils d'IA génériques échouent souvent à cette échelle. Cody, développé par la société de recherche de code Sourcegraph, exploite sa puissante infrastructure de recherche pour fournir une assistance IA qui comprend réellement l'ensemble de votre base de code.

Cody s'appuie sur les années d'expérience de Sourcegraph dans l'indexation de code, ce qui lui permet de répondre à des questions qui dépassent les limites des référentiels. Demandez comment un service est appelé, et Cody trouvera toutes les utilisations au sein de votre organisation, et pas seulement dans le référentiel actuel.

Meilleures fonctionnalités :

Intégration de la recherche de code d'entreprise : Cody exploite l'intelligence de code de Sourcegraph pour comprendre les relations entre des milliers de référentiels.

Contexte multi-référentiels : contrairement aux outils limités à un seul référentiel, Cody peut extraire simultanément le contexte de plusieurs référentiels lorsqu'il travaille sur des services interconnectés.

Backends LLM personnalisables : les entreprises peuvent choisir le modèle d'IA qui correspond à leurs besoins (Claude, GPT-4 ou autres) en fonction des capacités, du coût ou des exigences de conformité.

Avantages :

Une évolutivité inégalée pour les organisations disposant de centaines de référentiels

Les réponses sont liées au code réel, ce qui permet aux développeurs de vérifier les suggestions.

Contrôles d'entreprise pour gérer l'accès, surveiller l'utilisation et configurer le contexte

Inconvénients :

Toutes les fonctionnalités nécessitent un déploiement Sourcegraph.

L'installation peut s'avérer complexe pour les organisations qui découvrent Sourcegraph.

Certaines fonctionnalités nécessitent une licence d'entreprise.

Tarifs

Cody Gratuit

Cody Pro : 9 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis

G2 : 4,5/5 (90 avis)

Capterra : introuvable

Voici ce qu'un critique de Gartner a à dire à propos de Sourcegraph Cody.

Cody est mon assistant de codage IA principal. J'ai déjà utilisé plusieurs outils similaires. Presque tous les outils d'assistance au codage IA ont des performances et des fonctionnalités similaires. Cody se distingue par son interface utilisateur. Plus précisément, il offre une liste impressionnante de personnalisations. Vous pouvez supprimer ou ajouter n'importe quelle fonctionnalité de l'interface utilisateur. Il est possible de choisir le backend parmi une large gamme d'IA. Jusqu'à présent, mon expérience globale a également été positive en termes de performances. Cela n'affecte pas les performances globales de l'éditeur.

📹 Ne réécrivez plus votre code manuellement. Cette vidéo présente cinq agents IA qui rendent le codage plus rapide, plus propre et beaucoup moins frustrant.

7. Windsurf (idéal pour les développeurs qui souhaitent disposer d'agents IA autonomes)

La plupart des outils de codage IA se contentent de proposer des suggestions, vous laissant faire le travail à leur place. Windsurf adopte une approche différente, allant au-delà des suggestions pour accomplir les tâches de manière autonome. Son IA agentique peut gérer des tâches de codage en plusieurs étapes, vous permettant ainsi de passer du rôle de rédacteur à celui de réviseur.

Vous décrivez un objectif, et sa fonctionnalité Cascade détermine les étapes à suivre. Windsurf propose également des flux de travail, qui sont des flux de travail prédéfinis pour des tâches courantes telles que l'ajout de fonctionnalités ou la correction de bugs. L'IA se charge de la planification et de l'exécution, et vous consulte lorsque des décisions doivent être prises.

Pour comprendre comment les agents IA transforment le paysage du codage, regardez cet aperçu des agents IA pour le codage et leurs applications pratiques dans les flux de travail de développement.

Meilleures fonctionnalités :

Cascade : décrivez une tâche en plusieurs étapes, telle que « Ajouter l'authentification de l'utilisateur avec OAuth », et Cascade la décompose et l'exécute avec votre accord à des points de contrôle clés.

Flux : flux de travail prédéfinis pour les tâches de développement courantes qui génèrent du code, des tests et de la documentation, accélérant ainsi les modèles répétitifs.

Indexation approfondie de la base de code : Windsurf indexe le code, les commentaires et la configuration du projet, de sorte que ses actions autonomes tiennent compte des conventions de votre projet.

Avantages :

Une véritable capacité autonome permet d'exécuter des tâches en plusieurs étapes.

Des points de contrôle bien pensés vous permettent de garder le contrôle sans microgestion.

Une période d'essai vous permet d'évaluer les flux de travail agenciques avant la validation.

Inconvénients :

Les fonctionnalités agentives nécessitent un certain niveau de confiance dans la prise de décision de l'IA.

En tant qu'outil plus récent, sa communauté est moins importante que celle des options déjà bien établies.

Les tâches complexes peuvent encore nécessiter une intervention manuelle.

Tarifs

Free

Pro : 15 $/mois

Équipes : 30 $/utilisateur/mois

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Windsurf.

Je l'apprécie vraiment pour mettre à jour et modifier plusieurs fichiers en même temps. J'aime la fonction d'autocomplétion de mon code par l'IA, qui rend mon expérience de codage amusante. Idéal pour discuter avec ma base de code grâce à la génération en temps réel de mon code. Fiable pour la modification en cours de mon code avec l'aide de l'IA. Interface utilisateur épurée et conviviale pour les débutants, facile à adopter.

8. Qodo (idéal pour les équipes axées sur la qualité du code et les tests)

Écrire du code rapidement est une chose, écrire du code fiable en est une autre. Alors que la plupart des outils d'IA se concentrent sur la vitesse, Qodo (anciennement CodiumAI) se concentre sur la qualité du code. Son point fort réside dans la génération de tests, l'analyse de la qualité du code et l'amélioration des demandes de tirage.

Qodo analyse votre code et génère des cas de test significatifs, y compris des cas limites que les développeurs ont souvent tendance à négliger. Il comprend le comportement du code et crée des tests qui vérifient réellement son bon fonctionnement. Cette attention portée à la qualité est un facteur clé de différenciation dans l'espace très concurrentiel d'Augment Code et Cursor.

Meilleures fonctionnalités :

Génération de tests IA : Qodo analyse vos fonctions et génère des suites de tests complètes, identifiant les cas limites, les conditions limites et les scénarios d'erreur.

Analyse des demandes de tirage : avant la révision humaine, Qodo analyse les demandes de tirage à la recherche de problèmes potentiels tels que des odeurs de code ou des zones manquant de couverture de test, ce qui augmente la productivité des révisions humaines.

Informations sur la qualité du code : au-delà des tests, Qodo fournit des commentaires sur la structure, la complexité et la maintenabilité du code pour vous aider à écrire un code plus propre.

Avantages :

Se concentre sur la génération d'un code meilleur et plus fiable, et pas seulement sur la quantité de code.

Les tests générés vérifient le comportement, et ne se contentent pas d'atteindre des indicateurs de couverture.

S'intègre naturellement dans le flux de travail de révision du code

Inconvénients :

Une approche plus ciblée que les assistants de codage à usage général

La qualité de génération des tests peut varier selon le langage et le framework.

Certaines fonctionnalités nécessitent des forfaits équipe ou entreprise.

Tarifs

Développeur : Gratuit

Équipes : 38 $/utilisateur/mois

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : introuvable

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Qodo.

J'utilise Qodo Gen + VS Code pour auditer, créer, refactoriser, optimiser et réviser toutes sortes de codes, allant du HTML spécifique au référencement aux architectures Django et Next.js, en passant par les scripts Python personnalisés. La fonctionnalité la plus puissante que j'utilise le plus est l'ajout de contexte. C'est ce qui manque à la plupart des chatbots d'interface utilisateur pour être vraiment utiles : une vue d'ensemble ! Qodo fait un travail incroyable en détectant les erreurs et les inefficacités que j'ai manquées, ainsi qu'en m'enseignant des concepts à travers le code sur lequel je travaille. Avec la bonne attitude, cet outil peut devenir un système éducatif à part entière !

9. Replit Ghostwriter (idéal pour les développeurs qui codent dans le navigateur)

La configuration d'un environnement de développement local peut s'avérer fastidieuse. Replit est un IDE basé sur le cloud qui vous permet d'écrire, d'exécuter et de déployer du code entièrement dans votre navigateur, et Ghostwriter est son assistant IA intégré.

Comme Ghostwriter réside dans Replit, il comprend l'environnement d'exécution, les dépendances et la configuration de déploiement de votre projet. Les suggestions tiennent compte de ce qui est réellement installé et disponible, ce qui réduit les problèmes de type « ça marche sur ma machine ». Le codage collaboratif en temps réel de Replit permet à Ghostwriter d'assister simultanément toute une équipe.

Meilleures fonctionnalités :

Environnement cloud intégré : aucune installation locale requise — commencez immédiatement à coder avec l'aide de l'IA depuis n'importe quel appareil.

Connaissance instantanée du déploiement : Ghostwriter peut vous aider tout au long du cycle de vie, du code à la configuration des déploiements et au dépannage des problèmes d'exécution.

Collaboration en temps réel : plusieurs développeurs peuvent coder ensemble dans Replit, avec l'aide de Ghostwriter, ce qui en fait un outil idéal pour la programmation en binôme.

Avantages :

Aucune installation n'est nécessaire, vous pouvez donc commencer à coder immédiatement.

Connaissance approfondie du code et de son environnement d'exécution

L'environnement intégré est très apprécié pour apprendre à coder.

Inconvénients :

Lié à l'environnement basé sur le navigateur de Replit

Moins adapté aux projets complexes et de grande envergure.

Nécessite une connexion Internet pour tous les codes.

Tarifs

Starter : gratuit

Replit Core : 20 $/mois (par mois, facturé annuellement)

Équipes : 35 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis

G2 : 4,5/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Voici ce qu'un critique de Capterra a à dire à propos de Replit Ghostwriter.

Excellent produit dans l'ensemble. Une véritable révolution pour les professionnels non codeurs qui peuvent désormais créer ce qu'ils recherchent. Un raccourci considérable pour passer à des développeurs professionnels, créer des outils internes (où tout ne doit pas nécessairement fonctionner parfaitement) et si vous souhaitez vous lancer dans le monde du développement logiciel pour des clients, etc. C'est un excellent point de départ, beaucoup plus convivial et complet que les autres solutions disponibles.

