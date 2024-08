11 modèles gratuits d'organigramme en PPT, Word et ClickUp

En tant que responsable expérimenté du marketing de croissance, j'ai dirigé de nombreuses équipes et j'ai toujours réalisé que la création d'organigrammes s'apparente à un jeu de Tétris à la fois difficile et intriguant. Mais au lieu d'avoir affaire à de simples blocs, je devais placer les gens dans des rôles où ils pouvaient exceller. Cela m'a donné un aperçu clair de la hiérarchie - qui est qui dans mon équipe et comment ils s'intègrent dans le grand schéma des choses.

Les modèles d'organigramme m'ont été d'une grande utilité pour veiller à ce que chaque aspect de la structure de mon équipe s'intègre parfaitement, sans laisser de place aux chevauchements ou aux surcharges. Ils ont simplifié le processus de création d'une vue d'ensemble de la structure de mon équipe. C'est ainsi que je sais qu'ils peuvent aussi être la clé de votre réussite.

Si vous souhaitez améliorer votre gestion d'équipe, ne cherchez pas plus loin. J'ai rassemblé un assortiment de 11 modèles d'organigramme gratuits pour PowerPoint, Word et ClickUp !

Qu'est-ce qu'un modèle d'organigramme ?

Un organigramme - ou organigramme ou organigramme - est un diagramme visuel de votre structure organisationnelle.

L'organigramme type indique qui fait quoi, qui est responsable de qui, qui rend compte à qui et qui prend les décisions à chaque niveau. Cette vue descendante facilite la compréhension des relations entre les différents membres de l'équipe de l'organisation, leurs postes et les différents services.

Un modèle d'organigramme est un diagramme préétabli, qui comporte souvent des espaces réservés personnalisables pour vous aider à le remplir. Après tout, la création d'une structure organisationnelle visuelle et établie pour votre entreprise ne devrait pas vous donner mal à la tête.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organigramme ?

Un bon modèle d'organigramme doit permettre de comprendre facilement la hiérarchie des postes de l'organisation et les relations entre eux. Les modèles d'organigramme sont essentiels pour identifier les zones de chevauchement ou les lacunes dans les responsabilités.

Les trois types classiques de structures organisationnelles sont les suivants :

Organigramme hiérarchique: Également connu sous le nom d'organigramme hiérarchique, ce type d'organigramme est le plus courant pour créer une structure organisationnelle. Ce type d'organigramme présente une personne ou un groupe au sommet de la structure organisationnelle, avec une structure hiérarchique descendante en dessous, sous la forme d'une pyramide

Également connu sous le nom d'organigramme hiérarchique, ce type d'organigramme est le plus courant pour créer une structure organisationnelle. Ce type d'organigramme présente une personne ou un groupe au sommet de la structure organisationnelle, avec une structure hiérarchique descendante en dessous, sous la forme d'une pyramide Organigramme matriciel: Astructure organisationnelle matricielle est moins courant. Ce type d'organigramme est utilisé lorsque des personnes ont plusieurs responsables. Ces organigrammes peuvent avoir une forme plus rectangulaire afin de détailler avec précision les relations hiérarchiques de chaque membre de l'équipe et de chaque chef de projet

Astructure organisationnelle matricielle est moins courant. Ce type d'organigramme est utilisé lorsque des personnes ont plusieurs responsables. Ces organigrammes peuvent avoir une forme plus rectangulaire afin de détailler avec précision les relations hiérarchiques de chaque membre de l'équipe et de chaque chef de projet Organigramme plat: Un organigramme plat ou horizontal comporte généralement deux niveaux, l'un pour les travailleurs et l'autre pour les administrateurs supérieurs. Dans ces entreprises, les travailleurs sont généralement plus impliqués dans la prise de décision et on attend d'eux qu'ils assument davantage de responsabilités

Mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ces trois types d'organigrammes classiques ! Vous pouvez, par exemple, créer un "arbre généalogique" présentant les compétences et le poste de chaque employé. Vous pouvez également créer un organigramme d'intégration pour que les nouveaux employés soient impliqués dans le processus.

Quel que soit votre besoin, il existe un modèle d'organigramme qui répondra à vos attentes. 🛠️

Enfin, n'oubliez pas qu'un bon modèle d'organigramme doit être convivial, personnalisable et adapté à la structure de votre entreprise. Et il doit fonctionner avec des logiciels fiables logiciel d'organigramme .

11 modèles d'organigramme gratuits pour visualiser l'ensemble de l'entreprise

Bien qu'un modèle d'organigramme puisse sembler ennuyeux, trouver la façon parfaite de visualiser votre startup, votre petite entreprise ou votre entreprise est en fait très intéressant. (Allez, vous savez que vous aimez les bons organigrammes !)

Un bon organigramme aidera les nouveaux employés à comprendre leur place dans l'entreprise et donnera aux dirigeants une vue d'ensemble fonctionnelle de toutes les lignes hiérarchiques - ou par titre de poste.

De plus, ils sont comme un anneau de décodage secret pour la collaboration - soudainement, tout le monde sait comment travailler ensemble comme une machine bien huilée.

Si vous souhaitez améliorer votre performance, procurez-vous l'un de ces modèles d'organigramme et regardez la magie opérer ! ✨

1. Modèle d'organigramme ClickUp

Modèle d'organigramme ClickUp

Vous voulez un modèle d'organigramme gratuit pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que les employés sachent qui est responsable dans l'entreprise ?

entrez : L'organigramme de l'entreprise Modèle d'organigramme ClickUp . 🙌

Ce modèle d'organigramme convivial pour les débutants vous permet de voir qui relève de qui et de visualiser toutes les relations interfonctionnelles au sein de votre entreprise. De plus, cet organigramme fonctionne avec Tableaux blancs ClickUp il est donc garanti visuellement attrayant et super personnalisable.

Les tableaux blancs vous permettent de faire glisser les connexions entre les formes, de déposer des médias, d'intégrer des documents et de dessiner à main levée dans des couleurs coordonnées. Les modèles d'organigramme avec tableaux blancs vous offrent une toile infinie pour collaboration en temps réel pour que vous puissiez travailler avec votre équipe.

Ai-je mentionné que cet organigramme vous permet d'ajouter et de supprimer facilement des membres de l'équipe ?

Ou de construire la chaîne de commandement ? Considérez ce modèle d'organigramme comme une infographie sur la hiérarchie de votre entreprise, le tout dans un didacticiel pratique. Télécharger ce modèle

2. Modèle ClickUp Meet the Team

Modèle de rencontre de l'équipe ClickUp

Vous souhaitez mettre en valeur les compétences et les personnalités de votre équipe ? Permettez-nous de vous présenter le Modèle ClickUp Meet the Team !

Ce modèle d'organigramme crée une page amusante et attrayante qui met en valeur l'expérience, les compétences et les intérêts uniques de chaque membre de l'équipe. Que vous souhaitiez impressionner vos clients ou simplement montrer à vos nouveaux employés à quel point votre équipe est formidable, ce modèle d'organigramme est une excellente option.

Facile à utiliser et entièrement personnalisable, l'organigramme est la solution idéale pour les entreprises de toutes tailles. Ce modèle d'organigramme gratuit est un excellent moyen d'aider tout le monde à se sentir en confiance avec les nouveaux employés collaboration au sein de l'équipe projets.

Alors pourquoi attendre ? Commencez à mettre le "fun" dans la fonctionnalité avec le modèle d'organigramme ClickUp dès aujourd'hui ! Télécharger ce modèle

3. Modèle d'annuaire photo de l'équipe ClickUp

Modèle de répertoire de photos de l'équipe ClickUp

Le Modèle de répertoire de photos de l'équipe ClickUp est un outil fantastique qui vous aide à garder une trace de toutes les photos des membres de votre équipe en un seul endroit. Plus besoin de faire défiler votre rouleau d'appareils photo pour trouver la photo de tête.

Mais soyons réalistes : les photos d'équipe peuvent être un peu ennuyeuses. C'est pourquoi ClickUp a ajouté des fonctionnalités amusantes, comme des émojis à côté des noms des membres pour mettre en valeur leur personnalité !

De plus, avec le modèle de répertoire de photos d'équipe ClickUp, vous n'oublierez plus jamais le nom d'un membre de l'équipe. Au contraire, vous serez toujours au courant car chaque photo est étiquetée avec le nom et le rôle du membre.

Donc, si vous cherchez à pimenter votre annuaire d'équipe et à ajouter un peu de plaisir à la journée de votre équipe, essayez le modèle d'annuaire de photos d'équipe ClickUp. Votre équipe vous remerciera ! 🙌 Télécharger ce modèle

4. Modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp

Modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp

Vous voulez un outil astucieux pour aider votre équipe à visualiser ses forces et ses faiblesses collectives ? L'outil Modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp fait précisément cela.

Imaginez ceci : Les membres de votre équipe sont des super-héros (ou des méchants, si c'est votre truc), et vous êtes leur chef. Le modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp vous permet de suivre les forces et les faiblesses de chaque membre de l'équipe afin de surpasser vos adversaires.

De plus, ce modèle d'organigramme est très facile à utiliser. Vous remplissez le modèle d'organigramme matriciel avec les noms des membres de votre équipe et leurs compétences respectives, et voilà ! Vous aurez une idée claire de la situation de votre équipe et des points sur lesquels vous devez travailler. Gestion de l'équipe n'a jamais été aussi simple.

Alors, qu'attendez-vous ? Enfilez votre cape et lancez-vous dans l'analyse avec le modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp. Il est temps de sauver la situation (ou de conquérir le monde). Télécharger ce modèle

5. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Le Modèle de manuel de l'employé ClickUp est un outil de rêve pour les ressources humaines. 🤩

Bien qu'il ne s'agisse pas tout à fait d'un modèle d'organigramme, ce document est conçu pour faciliter grandement la vie des employés, presque comme un assistant personnel sur appel.

Le modèle crée une structure organisationnelle pour l'ensemble de l'entreprise, de sorte que vous pouvez tout inclure, des valeurs de l'entreprise à la gestion des ressources humaines outils de communication sur le lieu de travail afin que les employés sachent où trouver ce que l'on attend d'eux et ce qu'ils peuvent attendre en retour.

Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez aller au-delà de la simple information et faire de votre manuel de l'employé divertissant avec des illustrations originales. Et si vous voulez aller plus loin, pourquoi ne pas ajouter des blagues pour divertir les employés pendant qu'ils découvrent les tenants et les aboutissants de l'entreprise ?

Que vous souhaitiez aider les membres chevronnés de votre équipe à se familiariser avec les politiques de l'entreprise ou montrer les ficelles du métier à vos nouveaux employés, le programme ClickUp Modèle de manuel de l'employé vous soutient.

Et si vous voulez plus modèles RH gratuits clickUp vous couvre également dans ce domaine. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'accueil des nouveaux employés ClickUp

Modèle d'intégration des nouveaux employés ClickUp

En parlant de nouvelles recrues, le Modèle d'intégration des nouveaux employés ClickUp les aidera à démarrer rapidement.

Ce modèle de structure organisationnelle facilite la création d'une liste de contrôle pour les nouveaux employés. Il vous permettra de vous assurer qu'ils sont bien équipés avant d'entamer leur parcours au sein de votre entreprise en vous aidant à élaborer un guide de démarrage étape par étape pour chaque phase du processus d'intégration.

Vous serez en mesure de suivre les progrès des employés à chaque phase de l'onboarding, avec un tableau d'avancement pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il vous aidera également à garder le contrôle sur tout ce qui concerne la présentation des nouveaux employés à l'ensemble de l'équipe, ainsi qu'à formation à la gestion du flux de travail et partage cadence des réunions pour les équipes à distance .

Le plus beau dans notre modèle d'intégration ? Il est entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins. Télécharger ce modèle

7. Modèle de présentation de l'entreprise ClickUp

Modèle de présentation de l'entreprise ClickUp

Avez-vous entendu parler de la Modèle de présentation de l'entreprise ClickUp ? Cela change la donne.

Ce modèle, inspiré d'un organigramme, constitue une plaque tournante rationalisée qui couvre tous les aspects de l'entreprise. Il permet aux membres de l'équipe, aux investisseurs et à tous ceux qui y ont accès d'avoir une vue d'ensemble claire et concise de votre entreprise.

Avec ce modèle, vous pouvez présenter votre mission, vos valeurs, vos objectifs et votre culture d'entreprise d'une manière visuellement attrayante. De plus, il est très facile à utiliser et à personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques.

Vous aurez accès à plusieurs types d'affichage et de champs personnalisés, y compris des options pour les parties prenantes, le coût du projet, la complexité, le taux d'avancement, les victoires et bien plus encore. Télécharger ce modèle

8. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Vous avez besoin d'expliquer la culture de votre entreprise ? Vous êtes encore en train de construire l'identité de votre entreprise ? C'est ce que le Modèle de culture d'entreprise ClickUp est pour !

La culture d'entreprise se manifeste dans les interactions entre les membres de votre équipe, dans les valeurs de votre entreprise et dans les décisions prises à tous les niveaux. Elle se manifeste également dans la façon dont les équipes interfonctionnelles se réunissent pour atteindre des objectifs communs.

Notre modèle de culture d'entreprise ClickUp est comme un plan de réussite. Il comporte plusieurs pages - avec des questions sur votre structure organisationnelle, vos convictions, votre vision et votre promesse de marque, ainsi que sur les valeurs et la culture de votre entreprise - afin de vous guider et de vous inspirer à chaque étape du processus. Télécharger ce modèle

9. Modèle d'organigramme Microsoft PowerPoint

Modèle d'organigramme via Microsoft

Les fans de Microsoft apprécieront le modèle d'organigramme de Microsoft PowerPoint. C'est un moyen amusant et facile de créer un organigramme pour n'importe quelle entreprise.

Ce modèle d'organigramme PPT très pratique peut vous aider à visualiser la hiérarchie de votre entreprise et à structure de l'équipe rapidement. Si le modèle d'organigramme lui-même est gratuit, l'accès complet à Microsoft PowerPoint ne l'est pas. Mais si vous payez déjà pour un plan Microsoft 365, cela ne devrait pas poser de problème.

Comme la plupart des modèles PowerPoint gratuits, vous pouvez ajouter des polices amusantes, des schémas de couleurs et des graphiques personnalisés à chaque conception de diapositive d'organigramme pour que votre présentation PowerPoint brille.

Mais attendez, ce n'est pas tout ! Vous pouvez utiliser ce modèle de présentation PowerPoint d'organigramme pour éblouir les employés en incluant des vidéos, des animations et des transitions. Vous avez également accès à des milliers de photos et de graphiques à utiliser.

Bonus: Comment créer un organigramme dans Google Sheets! Télécharger ce modèle

10. Organigramme Microsoft Word Modèle

Modèle d'organigramme via Template Lab

Vous souhaitez utiliser un modèle d'organigramme dans Word ? Le modèle d'organigramme Microsoft Word de Template Lab vous permet de le faire.

Ce modèle d'organigramme fonctionnel vous permet de créer facilement une représentation visuelle de la hiérarchie de votre équipe afin de savoir qui est responsable de quoi et qui rend compte à qui.

Il est parfait pour ceux d'entre nous qui aiment les applications Microsoft et qui ont besoin d'un peu d'aide pour garder les choses organisées (et soyons honnêtes, qui n'en a pas besoin ?). De plus, votre organigramme sera élégant et présentable, ce qui permettra à votre équipe de comprendre facilement la structure organisationnelle globale Télécharger ce modèle

11. Modèle PowerPoint de structure organisationnelle avec code couleur

Modèle d'organigramme via Microsoft

Le modèle d'organigramme PowerPoint à code couleur est un outil visuel utilisé pour afficher la structure hiérarchique d'une organisation. Cet organigramme comporte des éléments codés en couleur qui représentent les différents niveaux ou départements de l'organisation.

Ce modèle permet aux utilisateurs de créer des organigrammes d'aspect professionnel dans PowerPoint en utilisant des mises en page et des formes préconçues.

En utilisant ce modèle, les utilisateurs peuvent personnaliser l'organigramme en fonction de leurs besoins spécifiques. Ils peuvent ajouter ou supprimer des postes, modifier la mise en page et ajuster les couleurs pour qu'elles correspondent à l'image de marque de leur organisation ou à leurs préférences. Télécharger ce modèle

Org Chart Template FAQs

Quelle est la meilleure présentation pour un organigramme ?

La meilleure présentation d'un organigramme dépend de la taille et de la structure de votre organisation. Parmi les dispositions les plus courantes, on peut citer les dispositions hiérarchiques, matricielles, plates et divisionnaires. Il est important de choisir une présentation qui reflète fidèlement la structure de votre organisation et qui permette aux employés de comprendre facilement leur rôle et les liens hiérarchiques qui les unissent.

Pour rendre vos organigrammes visuellement attrayants, vous pouvez utiliser des couleurs, des polices et des formes différentes pour mettre en évidence les différents services ou niveaux de votre organisation. Vous pouvez également incorporer des images ou des icônes pour représenter les titres de postes et les rôles. Essayez de trouver un équilibre entre la fonctionnalité et la conception afin de créer un organigramme qui soit à la fois informatif et attrayant sur le plan visuel.

À quelle fréquence dois-je mettre à jour mon organigramme ?

Votre organigramme doit être mis à jour chaque fois que des changements interviennent dans la structure ou les rôles de votre organisation. Il peut s'agir de nouvelles embauches, de promotions, de mutations ou de départs. La mise à jour de votre organigramme garantit que tous les employés disposent des informations les plus précises sur leurs rôles et leurs relations hiérarchiques.

Dois-je inclure tout le monde dans mon organigramme ?

Il n'est pas nécessaire d'inclure chaque employé dans votre organigramme. Il faut plutôt s'attacher à inclure les rôles et les postes clés qui ont un impact direct sur la structure et les activités de l'organisation. Il peut s'agir de managers, de chefs d'équipe ou de chefs de service. L'inclusion d'un trop grand nombre d'employés peut rendre l'organigramme encombré et difficile à lire.

Qu'est-ce qu'un organigramme divisionnaire ?

Un organigramme divisionnaire est un type d'organigramme qui regroupe les employés en fonction de leurs divisions ou départements spécifiques au sein de l'entreprise. Cette structure est souvent utilisée dans les grandes entreprises pour faciliter la gestion des différentes unités commerciales, des produits ou des services. Chaque division a sa propre direction et fonctionne de manière relativement indépendante des autres divisions, tout en faisant partie de l'organisation globale.

Améliorer la responsabilité et la transparence grâce à des modèles d'organigramme détaillés

Les modèles d'organigramme sont essentiels pour les entreprises de toutes tailles. Ils offrent une représentation visuelle claire de votre structure organisationnelle et divers avantages tels que l'amélioration de la communication et la rationalisation des processus, l'amélioration de la productivité et du travail d'équipe.

Grâce à ces modèles d'organigramme utiles, les équipes peuvent être mieux alignées, plus transparentes et plus responsables, ce qui favorise la croissance et le succès.

Vous trouverez d'autres modèles RH dans la section Centre de modèles ClickUp aujourd'hui !