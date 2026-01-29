Les 11 meilleures alternatives à Bardeen IA pour l'automatisation des flux de travail en [année]

Bardeen IA est une plateforme d'automatisation sans code fiable pour les tâches quotidiennes. Elle est idéale pour obtenir des résultats rapides, comme le transfert de données entre applications et le nettoyage des tâches répétitives.

Mais dès que votre équipe commence à s'agrandir, l'automatisation cesse d'être un simple « plus » pour devenir une infrastructure à part entière. Vous avez besoin d'une automatisation intelligente qui continue à faire avancer le travail, même lorsque les données d'entrée changent et que le processus n'est pas 100 % linéaire.

Et c'est généralement là que les équipes commencent à se heurter à des limites : des intégrations qui ne vont pas assez loin, des automatisations qui ne fonctionnent pas dans les cas particuliers et une IA qui ne parvient pas à comprendre le contexte entre les différents systèmes.

C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des meilleures alternatives à Bardeen IA.

Nous couvrons les outils conçus pour gérer des flux de travail plus complexes, transférer des données de manière fiable entre différentes plateformes et s'adapter à des opérations réelles (et pas seulement à la productivité personnelle).

Venez, nous vous aiderons à trouver l'installation d'automatisation adaptée à votre équipe ! 🛠️

Pourquoi choisir des alternatives à Bardeen IA ?

Si Bardeen AI est apprécié par de nombreuses équipes pour l'automatisation des tâches répétitives et ses capacités de scraping (largement fiables), d'autres utilisateurs le trouvent inadéquat pour étendre l'automatisation des flux de travail IA à l'ensemble des équipes et des outils.

Voici quelques-unes des limites les plus fréquemment mentionnées dans les avis réels :

Difficulté à gérer les flux de travail en plusieurs étapes qui dépendent de conditions de page changeantes ou d'une logique avancée de type « si-alors ».

Résultats de scraping incohérents. Certains champs peuvent être ignorés ou extraits de manière incorrecte, en particulier à partir de pages présentant des structures inhabituelles.

L'absence d'intégrations natives et de certaines API rend plus difficile l'automatisation de tous les outils que les utilisateurs utilisent quotidiennement.

Déclencheurs peu fiables pour certaines applications. Par exemple, les déclencheurs Notion tels que « page créée » ou « page mise à jour » ne fonctionnent pas toujours de manière fiable.

Personnalisation limitée. Renommer des variables, modifier les liens des modèles après avoir créé un scraper ou modifier des exemples, etc. ne sont pas aussi flexibles que les utilisateurs le souhaiteraient.

🔍 Le saviez-vous ? 81 % des professionnels de l'automatisation utilisent des produits d'IA dans le cadre de projets d'automatisation au moins plusieurs fois par semaine.

Aperçu des alternatives à Bardeen IA

Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Bardeen IA et de ce que chacune offre :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Intelligence IA pour l'environnement de travail (ClickUp Brain), automatisations, agents IA + super agents, tableaux de bord, recherche, intégration transparente Équipes qui souhaitent bénéficier d'une productivité interne, d'une automatisation des tâches et d'agents IA au sein d'un même hub de travail. Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Zapier Zaps en plusieurs étapes, logique conditionnelle, plus de 8 000 intégrations, surveillance + journaux, cartographie Canvas, agents IA + modules complémentaires Copilot. PME et équipes qui recherchent la plus grande bibliothèque d'intégration et des flux de travail structurés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois. Créer Scénarios sous forme d'organigrammes visuels, routeurs + filtres, itérateurs, transformation puissante des données, module HTTP, modules IA + agents Développeurs qui souhaitent bénéficier d'une automatisation visuelle et d'une évolutivité économique Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10,59 $/mois. n8n Contrôle de l'auto-hébergement, JS dans les flux de travail, flexibilité de l'API, sous-workflows/modèles réutilisables, orchestration des agents IA Équipes techniques qui souhaitent bénéficier d'un contrôle, d'un auto-hébergement et d'une logique d'automatisation avancée. Les forfaits payants commencent à 24 € par mois. Workato Recettes d'entreprise, gouvernance, journaux d'audit, Workbot (Slack/Teams), IA, Genies, connecteurs de niveau entreprise Entreprises ayant besoin d'une automatisation sécurisée et contrôlée sur l'ensemble de leurs systèmes Tarification personnalisée Notion Automatisations Déclencheurs de base de données, boutons de modèle, agents Notion IA, API et intégrations Équipes qui utilisent Notion et souhaitent bénéficier d'une automatisation légère et regrouper documents et tâches Gratuit pour jusqu'à 100 tâches ; les forfaits payants commencent à 29,99 $/mois. Integrately Automatisations en un clic, installation guidée SmartConnect, générateur IA, vaste bibliothèque d'automatisations Débutants qui souhaitent bénéficier d'automatisations rapides et prêtes à l'emploi, avec un minimum d'efforts d'installation. Gratuit pour jusqu'à 100 tâches ; les forfaits payants commencent à 29,99 $/mois. UiPath RPA complet pour l'automatisation de l'interface utilisateur, fiabilité d'entreprise, écosystème et composants solides Organisations à forte charge opérationnelle nécessitant une automatisation de l'interface utilisateur au-delà des outils API Les forfaits payants commencent à 25 $ par mois. IFTTT Applets simples de déclenchement → action, automatisations conviviales, installation facile Utilisateurs particuliers et utilisateurs de maisons intelligentes qui souhaitent une automatisation rapide et légère Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 3,99 $/mois. Tray. io iPaaS low-code, flux de travail riches en API, intégrations embarquées, générateur d'agents Merlin IA, journaux, promotion d'environnement Équipes produit et ingénierie ayant besoin d'intégrations d'entreprise et d'automatisation intégrée Tarification personnalisée Drift Agent de chat IA, guides, routage, transfert en direct, capture après les heures de bureau, réservation de réunion dans le chat Équipes commerciales et financières ayant besoin d'automatiser la conversion des sites web et de réserver instantanément des réunions Tarification personnalisée

Les meilleures alternatives à Bardeen IA

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Passons maintenant aux détails.

1. ClickUp (idéal pour la productivité des équipes internes et les agents intelligents et contextuels)

Essayez ClickUp gratuitement Accélérez vos flux de travail grâce aux Super Agents personnalisés de ClickUp.

La plupart des équipes utilisent cinq ou six outils d'IA différents. Un pour la création de contenu, un pour l'automatisation des tâches, un pour les résumés, un pour les rapports... et ainsi de suite. Au fil du temps, cela crée un énorme problème de prolifération de l'IA. Vous vous retrouvez avec beaucoup trop d'outils et de modèles d'IA qui ne communiquent pas entre eux. Vos coûts se multiplient du jour au lendemain, tandis que le contexte devient de plus en plus fragmenté.

C'est exactement le problème que ClickUp résout. Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, où toutes vos tâches, tous vos documents, toutes vos discussions et tous vos projets sont regroupés dans un seul système, et où l'IA est directement intégrée à cette base.

Voici ce qui en fait une alternative parfaite à Bardeen IA :

Une IA qui comprend votre travail

ClickUp Brain est une couche d'IA contextuelle qui comprend l'ensemble de votre espace de travail, y compris vos tâches, vos échéanciers, vos ressources, vos dépendances et les capacités de votre équipe.

Hiérarchisez les tâches à effectuer depuis votre environnement de travail ClickUp à l'aide des réponses contextuelles de ClickUp Brain.

Ainsi, lorsque vous posez une question à Brain, il vous donne une réponse en effectuant une recherche dans votre environnement de travail réel, y compris dans les mêmes dossiers, listes et projets que vous ouvririez manuellement un par un. Et comme ClickUp connaît déjà votre façon de travailler, qui sont vos collaborateurs, ce dont chaque équipe est responsable et quelles sont les permissions applicables, les réponses sont contextuelles, précises et tiennent compte des permissions.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez :

Transformez les discussions en travail concret en convertissant les discussions, les notes et les idées en tâches avec le contexte approprié déjà associé.

Prenez des décisions plus éclairées en tenant compte du contexte du projet en temps réel , en intégrant automatiquement les délais, les propriétaires, les dépendances et la charge de travail de l'équipe.

Créez et mettez à jour votre travail directement dans ClickUp , de la rédaction de documents et de commentaires à la mise à jour du statut des tâches.

Obtenez une visibilité instantanée sur ce qui se passe grâce à des réponses en temps réel à des questions telles que : qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui nécessite une attention particulière aujourd'hui ?

De plus, ClickUp Brain MAX (le compagnon de bureau de Brain) vous donne également accès à plusieurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude ou Gemini. Cette flexibilité rend Brain MAX particulièrement puissant pour les équipes qui souhaitent intégrer l'assistance IA dans leurs opérations quotidiennes, plutôt que de la cloisonner dans des applications distinctes.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre sans quitter ClickUp, grâce à BrainGPT.

⭐ Bonus : Parlez naturellement et transformez instantanément vos instructions verbales en textes écrits grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX. Que vous parliez pendant un appel Zoom, que vous fassiez un brainstorming à voix haute ou que vous partagiez des mises à jour rapides, votre voix se transforme en travail utilisable directement dans ClickUp.

Identifiez instantanément ce qui compte grâce aux résumés de projets d'IA.

L'un des cas d'utilisation les plus pratiques de ClickUp Brain est la création de résumés de projet alimentés par l'IA. Brain analyse automatiquement vos tâches, vos discussions, vos commentaires et vos mises à jour pour générer des résumés de projet clairs, vous évitant ainsi de perdre du temps et d'efforcer votre énergie à déterminer manuellement le statut d'un projet.

Résumez l'activité dans les tâches, les listes, les dossiers et les espaces dans ClickUp à l'aide de ClickUp Brain.

Avec les résumés de projets IA, vous pouvez :

Obtenez une vue d'ensemble de l'avancement de votre projet , indiquant ce qui est achevé, en cours ou en retard.

Détectez automatiquement les bloqueurs et les risques afin que les retards et les dépendances ne restent pas cachés dans de longs fils de commentaires.

Visualisez clairement la propriété et l’accountability , avec une mise en évidence des personnes responsables de chaque tâche et des points à traiter en priorité.

Intégrez plus rapidement les nouveaux acteurs ou membres de l'équipe, sans leur demander de lire des semaines d'historique des tâches.

Vous pouvez même lui demander d'analyser votre projet et de vous suggérer des moyens d'améliorer la planification et l'exécution du travail.

Automatisez vos flux de travail de bout en bout

Pourquoi se contenter d'obtenir des mises à jour sur votre travail avec l'IA ? Pourquoi ne pas le déléguer également ? Dans ClickUp, il existe deux façons de procéder : ClickUp Automations et ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations permet d'automatiser le travail répétitif en exécutant des règles simples basées sur une structure déclencheur → condition → action. Vous pouvez automatiser des actions telles que l'attribution de tâches, les mises à jour de statut et les suivis, ce qui rend vos flux de travail plus efficaces sans effort manuel.

Par exemple, si vous gérez un projet de contenu, vous pouvez mettre en place une automatisation qui, dès qu'une tâche passe à l'état « Draft Ready » (Brouillon prêt), permet à ClickUp de l'attribuer instantanément à l'éditeur, d'augmenter sa priorité et d'ajouter un commentaire avec les étapes suivantes, à condition que la tâche ait déjà une date d'échéance.

Créez visuellement de puissantes automatisations sans code avec ClickUp Automations.

💡 Conseil de pro : vous pouvez soit configurer vous-même les automatisations à l'aide du générateur sans code de ClickUp, soit simplement décrire ce que vous voulez en anglais courant à ClickUp Brain, et ClickUp configurera la règle pour vous.

Et voici le meilleur : chaque automatisation est également enregistrée, donc si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez voir exactement ce qui s'est passé et l'ajuster.

Découvrez-le en action dans cette vidéo !

Une automatisation qui réfléchit par elle-même : ClickUp AI Super Agents

Si l'automatisation vous décharge d'une grande partie de votre travail, la plupart des tâches que vous souhaitez automatiser nécessitent toutefois un certain jugement. C'est là que ClickUp Super Agents entre en jeu.

Utilisez les agents IA dans ClickUp pour automatiser des actions intelligentes et contextuelles.

Ces coéquipiers IA sont 100 % ambiants : ils surveillent votre environnement de travail et agissent en fonction de ce qui se passe. Par exemple, si un bug à haute priorité n'a pas été mis à jour dans les 24 heures, un agent peut automatiquement contacter la personne assignée, escalader le problème ou même le réattribuer.

Vous pouvez configurer des agents pour surveiller les tâches en retard, les SLA non respectés ou des mots-clés spécifiques dans les commentaires. Ils peuvent fonctionner selon un calendrier ou réagir en temps réel, et grâce à leur mémoire et leurs connaissances infinies de votre environnement de travail, ils sont suffisamment intelligents pour interagir à la fois avec ClickUp et vos autres outils via des API.

Comme avec vos collègues humains, vous pouvez envoyer des messages privés, mentionner et assigner des tâches aux Super Agents.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les super agents :

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation de ClickUp peuvent sembler intimidantes au premier abord.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur satisfait partage son avis :

Les tâches intégrées à l'IA sont très utiles, elles facilitent la création de résumés, la réattribution, la recherche de tâches et permettent de gagner du temps sur les petites tâches en général. Les automatisations sont également très puissantes et peuvent aider à réduire considérablement les tâches répétitives telles que l'attribution de priorités, etc. Vous pouvez les remplacer par des agents IA, qui sont en quelque sorte des automatisations surpuissantes lol.

Les tâches intégrées à l'IA sont très utiles, elles facilitent la création de résumés, la réattribution, la recherche de tâches et permettent de gagner du temps en général pour les petites tâches. Les automatisations sont également très puissantes et peuvent aider à réduire considérablement les tâches répétitives pour l'attribution des priorités, etc. Vous pouvez les remplacer par des agents IA, qui sont en fait des automatisations surpuissantes lol.

👀 Le saviez-vous ? 52 % des développeurs affirment que les outils et agents IA les aident à améliorer leur productivité. Et 16,5 % utilisent déjà quotidiennement des agents IA dans leur travail (et davantage encore les utilisent hebdomadairement/mensuellement).

2. Zapier (idéal pour les intégrations d'applications étendues et les flux de travail pour les entreprises)

via Zapier

Zapier est l'une des plateformes d'automatisation des flux de travail sans code les plus populaires, conçue pour les flux de travail systématiques en plusieurs étapes. Vous pouvez enchaîner des actions et superposer des logiques afin que le flux de travail s'adapte à ce qui se passe. Par exemple, vous pouvez acheminer les prospects différemment en fonction de la taille de la transaction, nettoyer et enrichir les données avant de les synchroniser avec un autre outil, et même arrêter complètement les flux de travail lorsque certaines conditions ne sont pas remplies.

L'outil propose également des agents IA pour l'automatisation et un copilote IA. Au lieu de déterminer manuellement chaque étape, vous pouvez décrire ce que vous voulez dans un langage simple et laisser un agent IA décider comment l'exécuter dans vos applications.

L'IA Copilot est également utile pour créer des flux de travail. Il suggère des étapes, signale les lacunes logiques et accélère les choses, ce qui est particulièrement utile si vous n'êtes pas un expert en automatisation. Vous pouvez garder le contrôle grâce à des permissions, des journaux d'activité et même des vérifications de type approbation pour les actions sensibles, afin que les automatisations restent sécurisées lorsqu'elles touchent à des données sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Connectez plus de 8 000 applications dans les domaines du CRM, du marketing, des finances, de l'assistance, de l'analyse et des outils internes pour assurer le flux automatique des données.

Visualisez les flux de travail à l'aide de Zapier Canvas , qui vous permet de cartographier les flux d'automatisation sous forme de diagramme et de planifier l'ensemble du processus avant de le mettre en place.

Collaborez à l'aide de dossiers partagés, d'un accès basé sur les rôles, de contrôles d'administrateurs et d'un historique des versions sans craindre de perturber les automatisations en cours.

Surveillez l'état de l'automatisation à l'aide de l'historique des tâches, des journaux, des alertes d'erreur, des nouvelles tentatives et des contrôles de fiabilité.

Limitations de Zapier

Les déclencheurs peuvent fonctionner plus lentement que prévu et, dans certains cas, les flux de travail peuvent échouer silencieusement sans messages d'erreur clairs.

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : à partir de 29,99 $/mois

Équipe : à partir de 103,50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

Zapier facilite considérablement la connexion de nos différents outils et l'automatisation des tâches répétitives. En tant que petite entreprise de coaching, nous gagnons plusieurs heures chaque semaine en automatisant l'envoi de formulaires, les e-mails d'intégration des clients et la synchronisation des données entre des applications telles que Google Sheets, HubSpot et Google Agenda. Cet outil est fiable, convivial et ne nécessite aucune compétence en codage, ce qui le rend parfait pour une petite équipe en pleine croissance comme la nôtre.

Zapier facilite considérablement la connexion de nos différents outils et l'automatisation des tâches répétitives. En tant que petite entreprise de coaching, nous gagnons plusieurs heures chaque semaine en automatisant l'envoi de formulaires, les e-mails d'intégration des clients et la synchronisation des données entre des applications telles que Google Sheets, HubSpot et Google Agenda. Cet outil est fiable, convivial et ne nécessite aucune compétence en codage, ce qui le rend parfait pour une petite équipe en pleine croissance comme la nôtre.

🤯 Anecdote : le terme « Automatisation » a été inventé dans l'industrie automobile par les ingénieurs de Ford en 1946 pour décrire l'utilisation croissante de dispositifs et de commandes automatiques dans les chaînes de production.

3. Make (idéal pour l'automatisation visuelle et économique des flux de travail)

via Make

Dans Make, chaque automatisation est présentée sous forme d'organigramme, ce qui vous permet de voir comment les données passent d'une application à l'autre. Vous pouvez diviser un flux de travail en plusieurs chemins, n'exécuter des étapes que lorsque certaines conditions sont remplies et traiter les éléments un par un lorsque vous travaillez avec des listes.

L'outil prend également en charge les agrégateurs, ce qui est utile lorsque vous souhaitez collecter les résultats de plusieurs étapes et tout regrouper de manière claire avant de passer à l'étape suivante. Il combine l'automatisation basée sur des agents et l'IA. Au lieu de définir chaque étape, vous décrivez l'objectif, et l'agent aide à déterminer les actions suivantes en fonction du contexte, ce qui rend les flux de travail plus adaptatifs et plus faciles à gérer à grande échelle.

Grâce à la gestion intégrée des données, vous pouvez nettoyer du texte, traiter des dates ou remodeler des données directement dans le flux de travail, ce qui facilite considérablement le traitement des entrées réelles.

Trouvez les meilleures fonctionnalités

Tirez parti d'intégrations d'applications plus approfondies en travaillant avec des points de terminaison avancés, des appels API personnalisés et une configuration détaillée au lieu d'étapes de déclenchement-action de base.

Intégrez des modules IA par glisser-déposer pour générer, résumer, classer ou enrichir des données directement dans vos flux de travail, sans scripts ni plugins externes.

Réduisez les problèmes de production grâce aux journaux d'exécution et à la gestion des erreurs qui indiquent exactement où et pourquoi un flux de travail a échoué.

Concevez des flux de travail à l'aide d'invites en langage naturel pour accélérer la création de scénarios et réduire l'effort nécessaire à la mise en place d'une logique d'automatisation complexe.

Définissez vos limites

Les flux de travail peuvent devenir sujets aux erreurs à mesure qu'ils prennent de l'ampleur, et les messages d'erreur peu clairs et illisibles par l'homme rendent souvent le débogage frustrant.

Définir les tarifs

Free

Core : à partir de 10,59 $/mois

Avantage : À partir de 18,82 $/mois

Teams : à partir de 34 $ par mois.

Enterprise : Tarification personnalisée

Donnez vos évaluations et vos notes

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Make ?

Un critique Reddit déclare :

Make est nettement plus puissant et son générateur visuel de flux de travail est en réalité très performant. Il est bien mieux adapté aux automatisations complexes comportant plusieurs branches, à la manipulation de données et à la gestion des erreurs. Son prix est plus raisonnable que celui de Zapier pour une utilisation intensive.

Make est nettement plus puissant et son générateur visuel de flux de travail est en réalité très performant. Il est bien mieux adapté aux automatisations complexes comportant plusieurs branches, à la manipulation de données et à la gestion des erreurs. Son prix est plus raisonnable que celui de Zapier pour une utilisation intensive.

⚡ Archive de modèles : modèles de cartes de processus pour ClickUp, Excel et Word

4. n8n (Idéal pour l'automatisation auto-hébergée avec contrôle technique)

via n8n

n8n est idéal pour les équipes qui souhaitent contrôler entièrement le fonctionnement de leurs automatisations, plutôt que de tout confier à un outil d'automatisation opaque. Vous créez des flux de travail de manière visuelle à l'aide de nœuds, de branches, de conditions et de boucles. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'héberger entièrement vous-même, ce qui signifie que vos automatisations s'exécutent sur vos propres serveurs et que vos données ne quittent jamais votre installation.

Cet outil vous permet d'intégrer directement du JavaScript dans un flux de travail, d'appeler n'importe quelle API ou même de créer vos propres nœuds si nécessaire. De plus, les modèles d'IA peuvent être utilisés pour guider activement les flux de travail, en décidant de ce qui doit être fait ensuite, de l'outil à utiliser ou de la manière d'acheminer les données.

Les meilleures fonctionnalités de n8n

Orchestrez des agents IA qui comprennent les entrées, choisissez les bons outils d'agent IA et effectuez des actions en plusieurs étapes à l'aide de LLM, d'API et de systèmes internes.

Adaptez et surveillez les flux de travail grâce aux journaux d'exécution, aux nouvelles tentatives, au débogage étape par étape et au traitement basé sur les files d'attente pour les charges de travail plus lourdes.

Réutilisez la logique d'automatisation en divisant les flux de travail en sous-flux et en modèles de flux de travail , ce qui facilite la standardisation des processus entre les équipes.

Limitations de n8n

De petites erreurs de configuration peuvent déclencher des exécutions excessives ou des coûts imprévus, en particulier dans les boucles ou les flux de travail de scraping.

Tarifs n8n

Essai gratuit

Starter : 24 € / mois (~28 $ / mois)

Pro : 60 € / mois (~70 $ / mois)

Entreprise : 800 € / mois (~936 $ / mois)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de n8n ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de n8n :

Le principal atout de n8n.io réside dans son incroyable flexibilité pour créer des automatisations personnalisées. Vous pouvez connecter différentes applications, services et sources de données dans des flux de travail faciles à concevoir visuellement. Il est idéal pour automatiser les tâches répétitives de web scraping et de gestion des données, en particulier lorsqu'il est associé à des outils tels qu'Apify.

Le principal atout de n8n.io réside dans son incroyable flexibilité pour créer des automatisations personnalisées. Vous pouvez connecter différentes applications, services et sources de données dans des flux de travail faciles à concevoir visuellement. Il est idéal pour automatiser les tâches répétitives de web scraping et de gestion des données, en particulier lorsqu'il est associé à des outils tels qu'Apify.

5. Workato (idéal pour les intégrations et l'automatisation à grande échelle au niveau de l'entreprise)

via Workato

L'automatisation dans Workato s'articule autour de recettes. Une seule recette peut gérer plusieurs étapes, conditions, chemins parallèles, approbations et traitements d'erreurs appropriés. Comme vous pouvez nettoyer les données, les valider, appliquer des règles métier et enrichir les enregistrements au sein même du flux de travail, cet outil est idéal pour les processus où la précision prime sur la rapidité.

Les Copilots de Workato utilisent l'IA pour aider les équipes à créer et à gérer plus rapidement des automatisations, et peuvent les aider à travailler à partir d'entrées désordonnées lors de la conception de flux de travail. Les agents IA de Workato, appelés Genies, peuvent observer des évènements, réfléchir aux étapes suivantes, puis effectuer des actions en plusieurs étapes dans le respect des règles de l'entreprise.

Vous bénéficiez également d'Agent Studio pour les créer et les gérer, ainsi que d'une base de connaissances Agent afin que les Genies puissent extraire le contexte à partir d'informations internes. De plus, une surveillance efficace avec des journaux d'exécution et des tentatives de réinitialisation permet de détecter plus facilement les problèmes à un stade précoce et de garantir le bon fonctionnement des automatisations en production.

Meilleures fonctionnalités de Workato

Intégrez-les à vos systèmes d'entreprise et hérités à l'aide de connecteurs robustes et d'API bidirectionnelles.

Contrôlez l'automatisation et les actions de l'IA grâce à un accès basé sur les rôles, des journaux d'audit, la séparation des environnements et le protocole MCP (Model Context Protocol) pour une exécution sûre et contextuelle de l'IA

Interagissez avec les flux de travail via Workbot dans Slack ou Microsoft Teams, ce qui facilite le déclenchement d'automatisations basées sur l'IA et vous permet de rester informé.

Limitations de Workato

Peut sembler restrictif lorsque vous travaillez avec des ensembles de données très volumineux ou du code personnalisé lourd, en particulier si vous le comparez à des outils iPaaS davantage axés sur les développeurs.

Tarifs Workato

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workato

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workato ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Workato :

J'apprécie Workato pour sa solide capacité à s'intégrer à diverses applications tierces, ce qui améliore considérablement mon flux de travail. La fonctionnalité que j'admire particulièrement est la facilité avec laquelle je peux configurer des déclencheurs quotidiens. Cette fonctionnalité est essentielle à mes tâches quotidiennes, car elle me permet d'automatiser efficacement des processus, tels que le déclenchement d'un appel API pour récupérer des données et les transférer ensuite vers une base de données. Cette automatisation me fait gagner du temps et m'épargne des efforts, ce qui améliore ma productivité et garantit le bon déroulement de mes tâches.

J'apprécie Workato pour sa capacité à s'intégrer à une multitude d'applications tierces, ce qui améliore considérablement mon flux de travail. La fonctionnalité que j'apprécie particulièrement est la facilité avec laquelle je peux configurer des déclencheurs quotidiens. Cette fonctionnalité est essentielle à mes tâches quotidiennes, car elle me permet d'automatiser efficacement des processus, tels que le déclenchement d'un appel API pour récupérer des données et les transférer ensuite vers une base de données. Cette automatisation me fait gagner du temps et m'évite des efforts, ce qui améliore ma productivité et garantit le bon déroulement de mes tâches.

🚨 Alerte statistique : le rapport State of AI de McKinsey révèle que 23 % des entreprises déploient déjà des systèmes d'IA agentique dans au moins un domaine, tandis que 39 % d'entre elles mènent activement des expériences dans ce domaine.

6. Notion Automations (idéal pour les équipes de productivité qui centralisent leurs documents et leurs tâches)

via Notion

Si votre équipe utilise déjà Notion pour ses notes, ses wikis, ses tâches et ses suivis de projet, son API et ses intégrations facilitent l'automatisation de la gestion de projet. Par exemple, vous pouvez envoyer directement les envois de formulaires dans une base de données de tâches, mettre à jour des pages lorsqu'un changement intervient dans un autre outil ou déclencher des suivis lorsqu'un nouvel élément est ajouté.

Notion propose également des automatisations de base de données, qui vous permettent de définir des déclencheurs tels que « lorsqu'une page est créée » ou « lorsqu'une propriété change », puis d'automatiser des actions telles que l'attribution d'un propriétaire, la mise à jour du statut, la définition de dates ou l'envoi de rappels.

Les bases de données liées, les relations et les rollups synchronisent automatiquement les données, vous évitant ainsi d'avoir à mettre à jour les mêmes informations à différents endroits. Notion Agent vous aide à créer des pages, mettre à jour des bases de données, attribuer des tâches et réorganiser le contenu de plusieurs pages en une seule fois.

Les meilleures fonctionnalités d'Automatisations Notion

Exécutez du travail en plusieurs étapes dans Notion à l'aide de Notion Agent, qui permet de créer, modifier, organiser et mettre à jour des pages à partir d'une seule instruction.

Accélérez votre réflexion et votre rédaction grâce à Notion IA pour les résumés, les brouillons, l'analyse de documents et les questions-réponses basées sur l'environnement de travail.

Étendez vos flux de travail à l'aide de l'API Notion et des intégrations lorsque vous avez besoin que des données transitent vers ou depuis d'autres outils.

Limitations de Notion Automations

Vous devez vous appuyer sur des outils externes lorsque vous avez besoin d'une automatisation inter-applications lourde, comme des actions de navigateur ou des flux de travail multi-systèmes.

Vous ne pouvez pas encore créer d'agents personnalisables dans Notion.

Tarifs de Notion Automations

Free

Plus : 12 $ par membre et par mois

Entreprise : 24 $ par membre et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Notion Automations

G2 : 4,6/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion Automations ?

Voici l'avis d'un évaluateur G2:

J'apprécie la façon dont Notion me permet de configurer des automatisations et des formules qui se lient à chaque formulaire, offrant ainsi un système flexible qui s'adapte à mes besoins. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique, car elle m'aide à gérer et à lier efficacement différents projets, notamment lorsque je suis confronté à des contraintes de temps.

J'apprécie la façon dont Notion me permet de configurer des automatisations et des formules qui se lient à chaque formulaire, offrant ainsi un système flexible qui s'adapte à mes besoins. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique, car elle m'aide à gérer et à relier efficacement différents projets entre eux, notamment lorsque je suis confronté à des contraintes de temps.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents IA de ClickUp AI vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

via Integrately

Integrately est un outil iPaaS qui aide vos applications à communiquer automatiquement entre elles grâce à plus de 20 millions d'automatisations prêtes à l'emploi. La plupart du temps, il vous suffit de rechercher ce que vous voulez faire, de cliquer sur une automatisation suggérée, de réaliser la connexion entre vos applications et de l'activer.

L'installation est très facile pour les débutants, car SmartConnect vous guide étape par étape. Vous commencez par choisir l'automatisation, puis vous effectuez la connexion de vos applications, vérifiez l'installation et l'activez. Dans de nombreux cas, l'outil pré-mappe même les champs pour vous, vous n'avez donc pas à décider quelles données vont où.

Le générateur d'automatisation IA vous permet de décrire en langage clair les tâches que vous souhaitez automatiser à l'aide de l'IA, et il crée le flux de travail pour vous. Il fonctionne bien avec des outils tels que Shopify, WooCommerce et BigCommerce, et est efficace pour réaliser la connexion entre des outils anciens ou hérités et des applications SaaS modernes. C'est un choix judicieux si votre pile comprend à la fois de nouveaux outils cloud et des systèmes plus anciens qui ne disposent pas d'API propres.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrately

Effectuez la connexion de plus de 1 400 applications dans les domaines du CRM, du marketing, de la communication, des feuilles de calcul, du service d'assistance et des outils opérationnels.

Intégrez l'IA générative dans vos flux de travail pour ajouter des étapes basées sur l'IA telles que la génération de texte, la résumation ou l'enrichissement des données.

Planifiez l'exécution des flux de travail à intervalles fixes, et pas seulement en réponse à des déclencheurs en temps réel.

Limitations d'Integrately

Les automatisations complexes en plusieurs étapes peuvent sembler difficiles à mettre en place, en particulier lorsqu'il s'agit de mapper de nombreux champs personnalisés.

Tarifs Integrately

Free

Starter : 29,99 $/mois pour 2 000 tâches

Professionnel : 49 $/mois pour 10 000 tâches

Croissance : 124 $/mois pour 30 000 tâches

Entreprise : 299 $/mois pour 150 000 tâches

Évaluations et avis sur Integrately

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Integrately ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos d'Integrately :

J'utilise Integrately.com depuis un certain temps déjà, et cela m'a considérablement simplifié la vie. Je m'en sers pour automatiser mes processus internes, gérer mes prospects et traiter des tâches liées aux données avec Google Sheets. Le principal avantage d'Integrately est sa simplicité de configuration. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec du codage pour que mes applications communiquent entre elles.

J'utilise Integrately.com depuis un certain temps déjà, et cela m'a considérablement simplifié la vie. Je m'en sers pour automatiser mes processus internes, gérer mes prospects et traiter des tâches liées aux données avec Google Sheets. Le principal avantage d'Integrately est sa simplicité de configuration. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec du code pour que mes applications communiquent entre elles.

8. UiPath (idéal pour l'automatisation robotisée des processus et les équipes informatiques d'entreprise)

via UiPath

UiPath est basé sur l'automatisation robotisée des processus (RPA). Les robots ne se contentent pas de transmettre des données via des API. Ils ouvrent des applications, cliquent sur des boutons, lisent des écrans, téléchargent des fichiers et déplacent des informations exactement comme le ferait un être humain.

Vous pouvez concevoir des automatisations dans UiPath Studio. Bien qu'il s'agisse d'un outil visuel et de type glisser-déposer, vous conservez un contrôle total sur les conditions, les branchements, les réessais et la gestion des erreurs. Une fois le flux de travail prêt, les robots UiPath prennent le relais, soit en accompagnant l'utilisateur pour les tâches assistées, soit en fonctionnant de manière entièrement autonome en arrière-plan pour une exécution sans intervention.

À mesure que les choses évoluent, UiPath Orchestrator vous permet de planifier des tâches, de gérer les identifiants en toute sécurité, de contrôler les accès et de tout surveiller grâce aux journaux et à l'historique d'exécution.

Meilleures fonctionnalités de UiPath

Extrayez des données utiles de documents désordonnés grâce à Document Understanding, qui lit les factures, les formulaires, les e-mails et les contrats et vous permet de vérifier tout ce qui semble incertain.

Gérez les interfaces peu fiables ou héritées à l'aide de la vision par ordinateur, afin que les bots puissent « voir » les boutons et les champs même lorsque les sélecteurs ou les API ne fonctionnent pas.

Interagissez avec l'automatisation dans un langage simple grâce aux agents conversationnels et au pilote automatique, pour une expérience similaire à celle offerte par un assistant IA.

Intégrez l'apprentissage automatique dans vos flux de travail à l'aide d'IA Center, qui permet aux automatisations de classer les données, de faire des prédictions et de prendre des décisions plus intelligentes au lieu de se fier uniquement à des règles fixes.

Limitations de UiPath

Les automatisations basées sur l'interface utilisateur et les flux de travail agentifs peuvent être fragiles, ce qui signifie que les modifications apportées à l'application ou à la disposition peuvent perturber les flux de travail si la gouvernance et la maintenance ne sont pas gérées correctement.

Tarifs UiPath

Basique : 25 $/mois

Standard : Tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UiPath

G2 : 4,6/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de UiPath ?

Extrait d'un avis publié sur Capterra:

UiPath vous fournit des structures pour créer rapidement un processus automatisé. Son développement ne nécessite pas beaucoup de codage. Il est extensible et personnalisable. Grâce à sa courbe d'apprentissage courte, j'ai pu l'apprendre sans grande difficulté.

UiPath vous fournit des structures pour créer rapidement un processus automatisé. Son développement ne nécessite pas beaucoup de codage. Il est extensible et personnalisable. Grâce à sa courbe d'apprentissage courte, j'ai pu l'apprendre sans grande difficulté.

📌 Le saviez-vous ? Selon le rapport « Future of Jobs » du Forum économique mondial, 58 % des employeurs pensent que la robotique et l'automatisation vont transformer leur entreprise au cours des cinq prochaines années.

9. IFTTT (idéal pour les tâches personnelles simples et les automatisations domestiques intelligentes)

via IFTTT

IFTTT fonctionne selon une installation d'automatisation simple : « un déclencheur → une action ». Vous pouvez configurer des automatisations telles que « Si j'arrive chez moi (GPS), allume mes lumières intelligentes » en quelques minutes. Ces automatisations sont appelées « applets ».

L'outil dispose d'une vaste bibliothèque d'applets prêtes à l'emploi. La plupart du temps, il vous suffit donc de rechercher, de cliquer, de réaliser la connexion de vos comptes et le tour est joué. Vous trouverez des applets pour publier automatiquement des mises à jour sur les réseaux sociaux, synchroniser des notifications, exécuter des actions en fonction de l'heure, du lieu ou du statut de l'appareil, ou créer/mettre à jour des tâches lorsqu'un changement survient dans une autre application.

L'IA Applet Maker vous permet de saisir ce que vous voulez en anglais simple, et il crée l'Applet pour vous. Il existe également un assistant d'automatisation IFTTT GPT qui vous permet de gérer ou de déclencher des automatisations à partir d'une interface conviviale de type ChatGPT. Et si vous disposez d'un forfait avancé, Filter Code vous aide à ajouter des logiques telles que des conditions et des règles temporelles afin que les Applets ne se déclenchent pas aveuglément.

Meilleures fonctionnalités d'IFTTT

Connectez plus de 700 services tels qu'Alexa, Google Assistant, Philips Hue, les thermostats intelligents, Fitbit, Twitter/X, Dropbox, et bien d'autres encore.

Utilisez des outils d'IA intégrés tels que AI Social Creator (publications courtes), AI Content Creator (brouillons longs tels que plans/blogs) et AI Summarizer (notes de réunion/résumés d'articles).

Intégrez l'IA directement dans les automatisations grâce à des fonctionnalités robustes telles que AI Prompt, afin que les déclencheurs puissent générer automatiquement une réponse/un résultat intelligent avant que l'étape suivante ne se produise.

Limites de l'IFTTT

Certains utilisateurs ont fait des rapports selon lesquels les applets peuvent échouer de manière aléatoire et qu'il n'existe aucun journal détaillé permettant de comprendre pourquoi.

Tarifs IFTTT

Free

Avantage : 4,99 $/mois

Pro+ : 14,99 $/mois

Évaluations et avis sur IFTTT

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IFTTT ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos d'IFTTT :

Une fonctionnalité que je trouve vraiment exceptionnelle est sa flexibilité pour l'utilisateur quotidien, qu'il s'agisse d'une simple sauvegarde d'e-mails sur un stockage cloud ou d'une automatisation plus complexe utilisant plusieurs plateformes. IFTTT s'adresse à tous les niveaux d'utilisateurs et propose de nombreuses applications et options différentes.

Une fonctionnalité que je trouve vraiment exceptionnelle est sa flexibilité pour l'utilisateur quotidien, qu'il s'agisse d'une simple sauvegarde d'e-mails sur un stockage cloud ou d'une automatisation plus complexe utilisant plusieurs plateformes. IFTTT s'adresse à tous les niveaux d'utilisateurs et propose de nombreuses applications et options différentes.

🚨 Alerte statistique : SNS Insider rapporte que 60,8 millions de foyers américains, soit environ 41,3 % du pays, utilisent la technologie domotique.

10. Barre des tâches. ai (Idéal pour les développeurs et les ingénieurs qui ont besoin d'intégrations API flexibles)

Tray. ai est une plateforme iPaaS low-code de niveau entreprise conçue pour les équipes qui ont besoin d'une automatisation en tant qu'infrastructure, et pas seulement de raccourcis rapides entre applications. Elle vous offre un puissant générateur de flux de travail visuel. Utilisez-le pour créer des flux en plusieurs étapes avec des ramifications, des boucles et le traitement des données.

Cet outil offre une assistance solide pour les intégrations embarquées et les versions basées sur l'IA. Il constitue donc un bon choix si vous souhaitez automatiser davantage votre flux de travail. Avec Tray Embedded, vous pouvez utiliser l'API Call Connector pour exécuter des actions de connexion au sein de votre propre produit. Ainsi, au lieu de demander aux utilisateurs de connecter cet outil ailleurs, c'est votre produit lui-même qui devient le lieu où les intégrations se produisent.

Merlin Agent Builder aide à créer des agents IA capables de comprendre le contexte, de décider de ce qu'il faut faire et de prendre des mesures à travers différents outils. Vous pouvez également intégrer l'IA dans vos flux de travail à l'aide de différents LLM sans être limité à un seul. Et pour accélérer la création, Merlin Build peut générer automatiquement la documentation relative aux flux de travail et même suggérer les bonnes pratiques pour améliorer vos flux de travail à mesure qu'ils se développent.

Tray. IA : meilleures fonctionnalités

Suivez facilement les problèmes grâce à des journaux détaillés, afin de voir exactement où le flux de travail a échoué et quelle en est la cause.

Contrôlez les modifications apportées au flux de travail grâce à l'historique des versions et à l'installation dev → staging → production à l'aide des fonctions d'exportation/importation.

Assurez la stabilité des flux de travail grâce aux tentatives de reprise et à la gestion des erreurs, afin que les automatisations ne s'interrompent pas en cours de route.

Limitations de Tray.ia

Il est plus difficile de gérer des flux de travail complexes : les connecteurs peuvent être obsolètes et il manque un contrôle de version/une visibilité solides.

Tarifs de Tray.ia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tray.ai

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tray.ai ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Tray.io est un excellent outil. L'interface utilisateur est incroyable et très facile à comprendre. Vous pouvez créer des flux de travail à des fins diverses et les intégrer à différents connecteurs pour des API spécifiques. Vous pouvez consulter immédiatement les journaux dans un onglet différent et, en ce qui concerne l'assistance à la production, il est vraiment intuitif de comprendre ce qui se passe dans les flux de travail.

Tray.io est un excellent outil. L'interface utilisateur est incroyable et très facile à comprendre. Vous pouvez créer des flux de travail à des fins diverses et les intégrer à différents connecteurs pour des API spécifiques. Vous pouvez consulter immédiatement les journaux dans un onglet différent et, en ce qui concerne l'assistance à la production, il est vraiment intuitif de comprendre ce qui se passe dans les flux de travail.

11. Drift (idéal pour les chatbots basés sur l'IA et l'automatisation des ventes)

via Salesloft

Drift (qui fait désormais partie de Salesloft) est un outil de chat et d'automatisation des ventes conçu pour générer des prospects. Voici comment cela fonctionne : lorsqu'un visiteur se rend sur votre site (en particulier sur les pages consacrées aux tarifs ou aux produits), Drift peut engager une discussion, poser quelques questions pertinentes et faire passer cette personne à l'étape suivante sans que votre équipe ait à la relancer manuellement.

Le moteur central derrière tout cela est l'agent de chat IA de Drift. Il gère le chat de manière structurée, qualifie le visiteur, comprend ses besoins et décide de ce qu'il faut faire. Drift utilise des playbooks pour contrôler ces flux, ce qui vous permet de définir des règles telles que « Si quelqu'un reste sur la page des tarifs pendant 30 secondes, affichez un message proposant de l'aide et suggérez de réserver une démonstration. »

Vous pouvez également cibler en fonction de l'URL, de la source de référence ou même des signaux CRM. Et si un membre de votre équipe commerciale est en ligne, Drift peut facilement transférer le chat en direct et diriger le visiteur vers le bon représentant. Lorsqu'un visiteur est prêt à passer à l'étape suivante, Drift Meetings lui permet de réserver une démonstration directement dans le chat, éliminant ainsi les échanges d'e-mails habituels.

Les meilleures fonctionnalités de Drift

Synchronisez les prospects issus des chats avec des CRM tels que HubSpot et Salesforce afin que l'équipe commerciale puisse assurer le suivi sans perdre le contexte.

Capturez des prospects après les heures de bureau grâce au chat IA afin de ne pas perdre les visiteurs très motivés lorsque votre équipe n'est pas disponible.

Utilisez des discussions en langage naturel et en texte libre pour répondre aux questions et donner un sentiment d'authenticité aux interactions avec les clients.

Déclenchez des suivis par e-mail et vidéo via les flux de travail Salesloft afin que la discussion se poursuive même après la fin du chat.

Limitations de Drift

La création de flux de travail peut sembler fastidieuse, et vous finissez souvent par recréer les mêmes blocs au lieu de les réutiliser dans différents Playbooks.

Tarifs Drift

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Drift

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Drift ?

Lisez l'avis d'un critique Reddit sur Drift :

Cela fonctionne parce que c'est facile et agréable à utiliser, non seulement pour vos visiteurs, mais aussi pour vos employés, ce qui les incite à l'utiliser davantage et à répondre rapidement. En plus de cela, c'est comme un appel connecté. Vous êtes déjà en discussion avec un prospect et vous évitez les échanges téléphoniques incessants. Le chatbot est également très pratique. Nous l'utilisons après les heures de bureau, quand il n'y a plus personne au bureau.

Cela fonctionne parce que c'est facile et agréable à utiliser, non seulement pour vos visiteurs, mais aussi pour vos employés, ce qui les incite à l'utiliser davantage et à répondre rapidement. En plus de cela, c'est comme un appel connecté. Vous êtes déjà en discussion avec un prospect et vous évitez les échanges téléphoniques incessants. Le chatbot est également très pratique. Nous l'utilisons après les heures de bureau, quand il n'y a plus personne au bureau.

Réunissez vos flux de travail, votre automatisation et votre IA dans ClickUp

Le paysage de l'automatisation regorge d'outils conçus pour résoudre des problèmes de flux de travail très spécifiques.

Mais l'automatisation seule ne suffit plus. Les équipes modernes ont également besoin de capacités basées sur l'IA et d'un hub centralisé pour gérer le travail, les décisions, les données et la collaboration en un seul endroit. Sans cela, l'automatisation ne fait qu'ajouter davantage d'outils et de fragmentation.

ClickUp aide les équipes à éliminer la prolifération des outils et des tâches plutôt que d'y contribuer. Il s'agit d'un hub de travail complet avec des automatisations intégrées, ClickUp Brain et des agents IA qui vous aident à exécuter des flux de travail avec moins d'efforts manuels. Avec ClickUp, vous allez au-delà de l'automatisation des tâches et vous vous dirigez vers un système capable de véritablement exécuter et coordonner les opérations de bout en bout.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer dès aujourd'hui !