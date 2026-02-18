Les 15 meilleures instructions Grok IA et comment les utiliser

La plupart d'entre nous avons essayé Grok IA de la même manière que nous avons essayé tous les autres chatbots : nous avons posé une question rapide, parcouru la réponse et sommes passés à autre chose. Mais Grok n'est plus simplement un bot parmi d'autres.

En un an, il a attiré près de 687 millions de visites sur le web, se hissant discrètement parmi les outils les plus prisés par votre équipe. Dans le même temps, il compte encore environ 24 fois moins de visiteurs uniques que ChatGPT, ce qui signifie que la plupart des gens ne connaissent que très peu les possibilités offertes par les invites Grok AI dans le cadre d'un travail réel.

Cet article comble cette lacune en expliquant comment transformer Grok en un partenaire fiable pour la recherche approfondie, la planification et même la génération d'images grâce à des invitations qui fournissent exactement le format de résultat requis par vos projets.

Qu'est-ce qui fait une bonne invitation pour Grok ?

Lorsque les invites Grok IA fonctionnent, c'est parce qu'elles indiquent au modèle ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et ce que vous attendez d'obtenir au final.

1. Clarté et spécificité

Les meilleures instructions se lisent comme de courts briefs créatifs. Grok est un bon outil de recherche, mais vous devez :

Spécifiez les intervalles horaires, les régions, les indicateurs et même les concurrents à inclure.

Précisez les sources académiques par rapport aux sources web générales.

Demandez des citations, des vérifications de fiabilité et de transparence.

Parfois, vous devez vérifier manuellement des informations importantes. Néanmoins, plus votre demande est claire, mieux vous maîtriserez Grok.

2. Contexte et définition des rôles

Grok se comporte très différemment selon le rôle qu'il endosse : assistant universitaire, analyste technique, expert en conformité ou stratège marketing.

Le rôle et le contexte indiquent au modèle quelle perspective appliquer à une même question, afin que la réponse soit pertinente pour votre équipe.

3. Spécification du format de résultat

Chaque invite efficace se termine en indiquant à Grok comment structurer le résultat : rapport, checklist, tableau comparatif, feuille de route avec étapes. Les invites de recherche les plus efficaces définissent toujours un format que vous pouvez coller directement dans un document ou une tâche.

4. Suivi avec des questions de clarification

Considérez la première réponse comme un brouillon. Posez des questions complémentaires, affinez le champ d'application et corrigez les malentendus. Ces échanges rapides transforment une réponse générique en une réponse fondée sur vos exemples et données concrets.

🧠 Le saviez-vous ? : La taille du marché mondial de l'ingénierie des invites était estimée à 222,1 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,06 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,8 %.

Invites que vous pouvez utiliser avec Grok

C'est ici que les invites Grok IA passent de la théorie à quelque chose que vous pouvez copier tel quel ou modifier selon vos spécifications. Dans les prochains paragraphes, nous vous expliquerons comment rédiger des invites efficaces et partagerons des exemples prêts à l'emploi pour cinq spécialisations industrielles.

Remarque : nous utiliserons la version Basic/Free de Grok AI pour exécuter nos échantillons de suggestions et vous donner une idée de leurs performances. Cependant, leurs forfaits payants SuperGrok et SuperGrok Heavy sont censés fournir des résultats et des offres encore meilleurs.

1. Création de contenu et réseaux sociaux

Pour le contenu et les réseaux sociaux, Grok fonctionne mieux lorsque vous le considérez comme un partenaire créatif, et non comme un générateur de calendrier. Évitez de lui demander de « créer un plan de contenu » et créez plutôt quelques blocs de suggestions réutilisables que vous pouvez intégrer à n'importe quel sujet.

Commencez par des angles d'approche :

Donnez-moi cinq angles de contenu qui remettent en question une croyance courante dans [votre secteur] au sujet de [sujet] Transformez cette idée en trois formats : une vidéo de présentation, une publication LinkedIn et un carrousel éducatif.

Ajoutez ensuite des changements de perspective et des accroches :

Réécrivez ce sujet en adoptant le point de vue d'un novice, d'un expert et d'un sceptique, avec un argument convaincant pour chacun d'entre eux. Quelle est l'idée la plus inattendue ou la plus sous-estimée qui se cache derrière ce sujet ?

Vous pouvez également utiliser un modèle de prompt simple pour des accroches rapides :

Donnez-moi trois angles d'approche pour ce sujet, chacun avec un accroche, un point clé et un appel à l'action simple

Grok génère des angles de contenu en réponse à nos instructions

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations liées à la sécurité.

2. Recherche et résumation

Grok donne le meilleur de lui-même lorsque vous le traitez comme un analyste junior travaillant à partir d'un brief concis plutôt que comme un simple champ de recherche IA. Vous lui fournissez la source, la tâche et le format de sortie, puis vous le laissez se charger du travail fastidieux d'analyse et de résumé.

Pour les recherches approfondies ou les articles universitaires, commencez par coller le texte complet ou les liens clés, puis précisez ce qui vous importe. Par exemple :

Extrayez les principales conclusions, la méthodologie, les limites et les questions futures Signalez les données qui vous semblent faibles ou obsolètes Comparez cela avec les deux autres sources que je partage ci-dessous

Terminez chaque invitation en définissant la structure dont vous avez besoin. Cela peut être :

Fournissez un résumé, puis présentez vos conclusions sous forme de liste à puces avec des citations. Créez une courte section critique et une liste de questions ouvertes que je peux transformer en tâches

🧠 Le saviez-vous ? 45 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent conserver ouverts pendant des semaines les onglets liés à leurs recherches liées au travail. Pour 23 % d'entre elles, ces onglets précieux contiennent des fils de discussion IA riches en contexte. En gros, une grande majorité externalise sa mémoire et son contexte vers des onglets de navigateur fragiles.

3. Génération de code et visualisation des données

Donnez à Grok un briefing technique complet. Il fait son meilleur travail lorsque vous lui expliquez la tâche comme vous le feriez à un développeur junior et que vous la reliez à des données réelles.

Au lieu d'écrire « écrire une API », précisez la requête, les bibliothèques et les cas limites. Par exemple :

Écrivez une route Node.js Express qui gère une requête POST vers /api/users, valide le nom d'utilisateur et le mot de passe, enregistre les données dans MongoDB avec Mongoose, renvoie 201 en cas de réussite et 400 avec un message d'erreur en cas d'échec. Créez un composant React qui appelle /api/user/:identifiant, affiche un état de chargement, gère les erreurs et affiche le nom, l'adresse e-mail et l'avatar à l'aide de Material UI. Écrivez des tests unitaires pytest pour cette fonction [coller la fonction] qui couvrent les chemins heureux et les cas limites

Vous pouvez également demander à Grok de transformer les résultats en diagrammes :

À l'aide de ce fichier CSV [coller], suggérez 2 ou 3 diagrammes utiles et écrivez le code Python avec Matplotlib pour les générer, ainsi qu'une brève analyse de ce que chaque diagramme montre.

4. Modification en cours ou génération d'images via le modèle d'image de Grok

L'un des avantages de la génération d'images par Grok est que vous n'avez pas besoin de « langage technique ». Depuis la page d'accueil du chat, sélectionnez « Créer une image » pour ouvrir Imagine by Grok IA, où vous pouvez générer des images à l'aide d'un langage simple et clair.

Lorsque vous rédigez des instructions, pensez en quatre parties :

Sujet

Le changement que vous souhaitez

Humeur

Style

Par exemple :

Photo d'un produit représentant une bouteille d'eau réutilisable sur un bureau, éclairage plus lumineux, ambiance chaleureuse, style studio doux

Vous pouvez ensuite regrouper les modifications en une seule fois. Demandez à Grok d'éclaircir la scène, de changer l'arrière-plan et d'ajouter du texte en superposition en une seule requête, au lieu de trois invitations distinctes.

Vous pouvez essayer quelque chose comme « lumière dorée avec des ombres douces et dramatiques » pour un rendu plus raffiné.

💡 Conseil de pro : lorsque vous testez des instructions visuelles, enregistrez les meilleures images et leurs invitations sous forme de modèle rapide dans un document. Vous pouvez ajouter les images avant et après dans le même document et les examiner avec votre équipe en un seul endroit.

5. Invites avancées ou de niveau expert pour Grok (niveau ingénierie)

C'est le moment où vous pouvez sélectionner le mode Expert pour utiliser votre invite Grok IA. En mode Expert, Grok commence à agir comme un cerveau supplémentaire au sein de votre équipe technique. Il permet au modèle de passer par des étapes de raisonnement intermédiaires avant de répondre, ce qui est parfait pour les problèmes d'ingénierie complexes.

Une bonne invitation principale est une invitation que vous réutilisez pour différentes tâches, et non une invitation ponctuelle. Par exemple :

Vous êtes ingénieur au niveau du personnel. J'ai besoin d'aide pour concevoir et mettre en œuvre le système suivant : [brève description]. Travaillez en quatre étapes.

Reformulez l'objectif, les données d'entrée, les contraintes et les conditions d'échec avec vos propres mots.

Proposez trois architectures, comparez les compromis (performances, complexité, coût, fiabilité, adéquation des compétences de l'équipe)

Choisissez-en une et réfléchissez à la conception étape par étape en mode Think : flux de données, API, structures de données, gestion des erreurs et observabilité.

Générer un code prêt à l'emploi pour le chemin principal, des tests de base et un bref journal des risques avec des questions ouvertes que je devrais valider avec mon équipe

💡 Conseil de pro : enregistrez une invite principale comme celle-ci dans un espace partagé afin que toute votre équipe utilise le même processus, et mettez-la à jour avec de petites modifications chaque fois que votre pile ou vos normes changent.

Étape par étape : comment créer des invites Grok efficaces

Avant de coller un long texte dans Grok, il est préférable de prendre le temps de construire votre requête par étapes. Voici une structure simple que vous pouvez réutiliser pour la plupart des tâches.

Commencez par choisir le mode approprié : utilisez Fast pour les brouillons rapides, Expert ou Heavy lorsque vous avez besoin d'un raisonnement avancé ou d'une analyse plus approfondie. Activez DeepSearch lorsque vous avez besoin de réponses basées sur le Web.

Ajoutez le contexte approprié : joignez des pièces jointes, collez des données ou ajoutez du contenu textuel à partir de Drive ou OneDrive afin que Grok n'ait pas à deviner. Indiquez la nature de chaque fichier et comment vous souhaitez qu'il soit utilisé.

Choisissez un personnage adapté : un un assistant de rédaction , un réviseur juridique ou un personnage de projet personnalisé incite Grok à adopter le ton et la profondeur que vous attendez.

Définissez un objectif clair : énoncez l'objectif en une phrase, puis ajoutez les contraintes importantes. Mentionnez le public, la longueur, les régions ou les outils qui vous intéressent.

Obtenez un format de résultat précis : demandez des sections, des puces, des tableaux ou des blocs de code afin de pouvoir insérer directement le résultat dans des documents, des présentations ou des tâches.

Erreurs courantes et pièges à éviter lors de l'invitation à l'utilisation de Grok

Même les invites Grok IA bien structurées peuvent manquer leur cible si votre façon de travailler avec Grok vous en empêche. Ces trois habitudes limitent discrètement la qualité de chaque réponse.

Accepter la première réponse

La première réponse est rarement la version finale. Considérez-la comme un point de départ et demandez à Grok d'affiner son processus. Essayez des suivis tels que :

« Cette partie est utile. Pouvez-vous développer [point spécifique] ? »

« Quels sont les inconvénients potentiels de cette approche ? »

« Pouvez-vous me donner un exemple concret adapté à ma situation ? »

Ignorer votre style d'apprentissage

Si l'explication ne vous convient pas, indiquez à Grok comment vous apprenez le mieux afin qu'il puisse adapter la forme de ses résultats à votre mode de fonctionnement. Utilisez des invitations telles que :

« J'apprends mieux visuellement. Pouvez-vous utiliser un diagramme ou un tableau ? »

« Décomposez cela en étapes simples que je peux suivre ».

« Expliquez à l'aide d'exemples concrets tirés d'équipes de développement logiciel ».

Ne pas s'appuyer sur les discussions précédentes

Recommencer à zéro à chaque fois fait perdre le contexte et ralentit la compréhension. Référez-vous aux discussions et résultats précédents :

« D'après nos dernières recherches sur [sujet], voici ce que j'ai essayé et ce qui s'est passé. Que dois-je ajuster ensuite ? »

Les points forts et les points faibles de Grok

Grok peut être génial dans le bon contexte et frustrant dans le mauvais. Il est utile de savoir où le modèle brille naturellement et où vous avez encore besoin de garde-fous.

Avantages

Gère bien les questions complexes, en particulier lorsque vous avez besoin d'une analyse approfondie sur des sujets juridiques, techniques ou liés aux produits.

Récupère en temps réel des données web pour les tâches d’actualités, de finance et de recherche, afin que les réponses ne semblent pas figées dans le temps.

Fonctionne avec du texte, du code et des images, ce qui permet de regrouper tout dans une seule discussion au lieu de jongler entre différents outils.

Conserve le contexte des longues conversations, ce qui vous permet de revenir sur la même idée au lieu de réexpliquer votre projet à chaque fois.

Inconvénients

Son adoption reste moins répandue et ses intégrations moins nombreuses que celles de ses concurrents, ce qui se traduit par un manque de plugins, de flux de travail et de documentation.

L'accès en temps réel à des sources en ligne peut introduire des biais, du contenu obsolète ou une faible fiabilité si vous ne demandez pas activement des citations et des vérifications des sources.

Une étroite intégration avec l'écosystème X peut être contraignante si votre équipe utilise d'autres plateformes et a besoin d'une infrastructure neutre.

L'assistance aux développeurs et aux entreprises est encore en phase de rattrapage, de sorte que les équipes qui développent des systèmes sérieux autour de Grok ont souvent besoin d'outils supplémentaires de validation, de surveillance et de sauvegarde.

Alternative à Grok pour les flux de travail quotidiens

Grok a encore du chemin à faire. Si son mode vocal est impressionnant, sa génération d'images semble sous-développée. À l'heure actuelle, si vous devez utiliser un outil IA pour l'écriture, un autre pour la génération d'images et un troisième pour générer ou corriger du code, cela entraîne une prolifération des IA. En d'autres termes, vous vous retrouvez avec plusieurs outils d'IA qui ne peuvent pas communiquer entre eux, qui n'ont aucune connaissance de votre travail et qui vous coûtent des frais d'abonnement supplémentaires. Vous avez donc besoin d'une alternative à Grok qui puisse cohabiter (ou parfois remplacer) Grok dans votre pile. L'une de ces alternatives est ClickUp Brain, un assistant complet alimenté par l'IA au sein de la plateforme de gestion de projet ClickUp. ClickUp Brain est un ensemble de fonctionnalités d'IA intégrées de manière transparente dans l'environnement de travail ClickUp. Vous pouvez l'utiliser directement dans vos projets existants afin qu'il puisse extraire le contexte réel du projet, les tâches et les commentaires dans chaque réponse.

Essai de l'invite pour voir comment ClickUp Brain fonctionne avec la révision et le résumé de documents

Comment ClickUp Brain améliore l'utilisation de Grok seul

Voici comment ClickUp Brain remédie à certaines des limites que vous rencontrerez avec les invites Grok autonomes :

Contexte approfondi issu du travail en direct : ClickUp Brain peut voir vos tâches, vos documents, vos commentaires et vos statuts, de sorte que les réponses reflètent les priorités en fonction des délais.

Actions natives au flux de travail : au lieu de copier les réponses dans les outils, cette fonctionnalité permet de créer des tâches, de mettre à jour des champs, de générer des sous-tâches et d'enregistrer des résumés directement dans l'environnement de travail de votre équipe.

Assistance adaptée au rôle : les CSM, les PM, les ingénieurs et les dirigeants peuvent tous utiliser la même IA, mais obtenir des résultats différents : résumés de statut, notes de résumé rapide, checklists pour la correction des bogues ou synthèses exécutives.

Recherche multi-outils avec ClickUp BrainGPT : ClickUp BrainGPT extrait le contexte de ClickUp et des applications en connexion (comme Drive ou Slack), ce qui vous permet de répondre aux questions en ayant une vue d'ensemble, plutôt que de jongler entre plusieurs onglets IA.

Réduction de la prolifération de l'IA : une seule couche d'IA prend en charge l'écriture, la planification, l'analyse et les flux de travail d'assistance, vous n'avez donc pas besoin de gérer des outils de type Grok distincts pour chaque fonction. une seule couche d'IA prend en charge l'écriture, la planification, l'analyse et les flux de travail d'assistance, vous n'avez donc pas besoin de gérer des outils de type Grok distincts pour chaque fonction.

Sécurité de niveau entreprise : tout cela fonctionne sur la pile sécurisée de ClickUp (y compris les contrôles conformes au RGPD, à la norme ISO, à la loi HIPAA et à la norme SOC 2), avec des limites strictes en matière de formation et de conservation des données tierces.

Utilisez les invites basées sur les rôles dans ClickUp Brain pour répondre aux besoins spécifiques de votre rôle

Principales façons d'utiliser ClickUp Brain avec les invites de type Grok

Demandez à résumer les tâches, tickets ou documents longs afin que les parties prenantes puissent comprendre le contexte en quelques lignes.

Transformez une idée vague ou des notes de réunion en une liste de tâches structurée avec des sous-tâches, des propriétaires et des dates d'échéance .

Réécrivez ou adaptez vos messages en fonction des différents publics : clients, cadres ou équipes internes.

Générez en quelques secondes des mises à jour de statut et des résumés d'avancement pour les sprints, les comptes ou les projets.

Créez des modèles standardisés (guides d'intégration, cadres QBR, checklists de publication) à partir d'une invite bien conçue.

Utilisez ClickUp BrainGPT pour effectuer des recherches dans ClickUp et des outils externes , puis rédigez une réponse ou un plan en utilisant tout ce que vous trouvez.

Déposez des fichiers ou des liens et demandez à BrainGPT de comparer les versions, d'extraire les décisions clés ou de mettre en évidence les risques .

Convertissez vos notes vocales ou vos discussions rapides ClickUp BrainGPT en tâches ClickUp afin que vos idées ne se perdent pas dans différents Outils d'IA.

De cette façon, Grok reste utile pour l'exploration et l'expérimentation, tandis que ClickUp Brain et ClickUp BrainGPT gèrent les invitations quotidiennes qui nécessitent un contexte réel, la propriété et le suivi.

Générez des invites IA plus intelligentes avec ClickUp

S'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est que Grok n'est aussi performant que le brief que vous lui donnez. Des rôles clairs, des résultats structurés et des suivis intelligents le transforment d'une simple fenêtre de chat en un partenaire fiable pour la recherche, le code et le travail créatif.

Nous avons également vu les pièges courants, les stratégies plus intelligentes pour s'améliorer et les domaines dans lesquels Grok a encore besoin de l'assistance d'outils tels que ClickUp Brain et ClickUp BrainGPT pour que tout reste lié à des projets et à des personnes réels.

Foire aux questions (FAQ)

Les invites Grok IA sont les instructions écrites que vous donnez à Grok pour effectuer une tâche : recherche, rédaction, codage ou analyse. Les bonnes invites définissent l'objectif, le contexte et le format de sortie afin que les équipes puissent réellement utiliser le résultat dans leur flux de travail.

Soyez précis quant au public, aux contraintes et à la structure que vous souhaitez. Partagez les sources, demandez un raisonnement étape par étape et effectuez toujours un suivi avec des améliorations. Considérez la première réponse comme un brouillon que vous affinerez, et non comme la réponse finale.

Oui. Vous pouvez décrire le sujet, le changement souhaité, l'ambiance et le style dans un langage simple, puis empiler les modifications telles que « éclaircir, changer l'arrière-plan et ajouter un titre ». C'est idéal pour créer rapidement des visuels conceptuels et des ressources prêtes à être publiées sur les réseaux sociaux.

Une invite standard permet de résoudre une tâche. Une invite avancée ou principale agit comme un modèle réutilisable : elle définit les rôles, les contraintes, les étapes de raisonnement et la structure des résultats afin que Grok puisse traiter de manière cohérente du travail complexe en plusieurs étapes, quel que soit le projet ou l'équipe.

Grok est idéal pour l'exploration, la rédaction et l'assistance à la décision, mais il ne doit pas remplacer l'examen humain. Pour le travail à haut risque ou réglementé, utilisez-le pour faire émerger des options et des idées, puis validez les faits, les données et les décisions avec des experts du domaine.