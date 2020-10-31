Comment utiliser ClickUp pour définir des objectifs pour votre équipe

L'équipe de ClickUp a une routine hebdomadaire régulière que nous suivons toujours.

Nous fixons des objectifs hebdomadaires pour ce que nous faisons cette semaine-là.

Chaque membre de l'équipe dresse une liste de 4 à 5 cibles qu'il souhaite atteindre et s'efforce de réaliser de la progression dans ce sens.

Ceux-ci reflètent les principales priorités que nous avons pour la semaine.

Au cours de la semaine, nous mettons à jour nos objectifs en fonction du travail que nous avons effectué et de la progression que nous avons réalisée.

Nous avions l'habitude de faire cela en combinant Slack et Google Sheets... mais nous avons ensuite eu une idée plus ambitieuse :

Et si nous intégrions les objectifs et les OKR directement dans ClickUp plutôt que de recourir à un autre logiciel OKR?

De cette manière, notre entreprise serait alignée à tous les niveaux, avec les grands objectifs de l'entreprise et les résultats clés que nous voulons atteindre.

Bonne nouvelle : vous pouvez aussi l'utiliser !

ClickUp a ajouté cette fonctionnalité car il n'existait pas d'outil performant sur le marché permettant de relier les objectifs et les tâches entre eux.

Dans la version ClickUp des OKR, vous définissez des objectifs, puis les cibles que vous souhaitez atteindre pour concrétiser ces objectifs.

« Actuellement, la seule façon de suivre les objectifs est d'utiliser soit un tableur, soit une application entièrement dédiée à cet effet (qui est également extrêmement coûteuse et destinée aux entreprises). Nous voulions trouver un moyen non seulement de suivre les objectifs traditionnels dans ClickUp, mais aussi des éléments tels que les Sprints, où nous pouvons lier des tâches provenant de différents endroits », a déclaré Zeb Evans, PDG et cofondateur de ClickUp.

Les objectifs ClickUp apportent de la clarté

Voici comment cela fonctionne. Dans chaque section d'objectif, les membres de l'équipe peuvent indiquer le nom, la description et les dates d'échéance.

Ensuite, les équipes peuvent utiliser ClickUp pour créer une liste de cibles spécifiques et même établir une connexion entre ces cibles et une tâche.

Vous pouvez même utiliser le champ de description pour clarifier vos objectifs et ajouter des détails à l'appui.

Fixez vos cibles

ClickUp Objectifs vous permet également de définir des objectifs chiffrés, des tâches à accomplir, des objectifs vrai/faux ou des objectifs en devise.

Les équipes peuvent alors voir qui a fixé des objectifs, pour quoi faire et comment ils comptent les atteindre.

Si vous travaillez seul ou si vous souhaitez définir des objectifs individuels, définissez vos objectifs comme privés lorsque vous commencez.

Une fois vos objectifs fixés, vous êtes prêt à vous mettre au travail.

Bonus : Améliorez vos objectifs en vous fixant des objectifs SMART ! 💜

Comment utilisons-nous les objectifs chez ClickUp ?

L'une des façons dont nous utilisons les objectifs chez ClickUp consiste à établir des tableaux de bord hebdomadaires.

Voici nos principales initiatives pour la semaine et ce que nous espérons accomplir.

« Créer un tableau de bord hebdomadaire est de loin ma tactique la plus efficace pour éviter la procrastination et établir des priorités. Je me fixe des objectifs ambitieux (mais réalistes) et je les décompose en petites tâches quotidiennes pour m'assurer que chaque élément soit fait. Plutôt que d'aller au travail sans but précis, mon tableau de bord me donne chaque jour un sentiment d'utilité par rapport à ce que je dois accomplir », explique Sophia Kaminski, responsable de l'équipe Customer Success chez ClickUp.

Très souvent, cela implique de répondre à un certain nombre de demandes d'aide, de réaliser des modifications en cours sur plusieurs pages d'accueil de sites Web ou de mettre en place un nouveau système de facturation ou d'analyse.

Les objectifs doivent toujours être mesurables, ce qui peut impliquer de diviser les projets en tâches plus petites, puis d'essayer d'accomplir un certain nombre de tâches au cours de la semaine.

Nous pouvons également utiliser les objectifs pour nous aider à planifier des initiatives plus importantes, telles que des objectifs ambitieux en matière de chiffre d'affaires ou de marketing, et voir quel effet ceux-ci ont sur les résultats financiers.

Grâce aux tableaux de bord hebdomadaires, nous savons sur quoi chaque personne travaille et pouvons voir si cela correspond aux objectifs et initiatives plus larges du projet de l'entreprise.

C'est un autre facteur motivant qui nous aide à rester concentrés sur l'essentiel.

Bonus : objectifs SMART en matière de ressources humaines

Conclusion : N'oubliez jamais de lier vos objectifs à un objectif plus large.

Les objectifs ne devraient pas exister dans le vide.

Votre équipe doit comprendre comment ses tâches et ses projets contribuent à la vision d'ensemble.

À cette fin, les objectifs dans ClickUp peuvent vous aider à déterminer vos projets.

Si vous savez ce que vous essayez d'accomplir, il est plus facile de créer un travail qui a du sens plutôt que d'exister uniquement parce que vous devez faire quelque chose.

Commencez plutôt par définir les objectifs de l'entreprise, puis créez des projets et des tâches qui vous aideront à les atteindre.

Les objectifs et les buts de votre équipe doivent toujours être en phase avec ceux de l'entreprise. Désormais, ClickUp Goals vous permet de les regrouper en un seul endroit, pour l'ensemble de l'organisation.