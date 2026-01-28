Quelle pile IA convient aux équipes novices en matière d'IA ?

Une équipe expérimente un outil de rédaction IA pour gagner du temps sur le contenu. Peu après, quelqu'un essaie un générateur d'images IA. Plus tard, un autre outil est ajouté pour réaliser l'automatisation de quelques tâches répétitives.

Prises individuellement, ces outils semblent utiles. Mais avec le temps, l’installation commence à devenir confuse.

Les outils ne communiquent pas entre eux. Certains font des choses similaires. Les résultats sont dispersés dans différentes applications, et il est difficile de distinguer ce qui est réellement utile de ce qui ne fait qu'ajouter du bruit.

Pour les équipes novices en matière d'IA, ce chaos, également appelé « prolifération de l'IA », est une première phase courante. Il fait partie intégrante du processus d'apprentissage.

Mais devinez quoi ? Vous n'avez pas besoin de plus d'outils d'IA, mais plutôt de la bonne combinaison qui répond aux besoins spécifiques de votre équipe et à son niveau de maturité en matière d'IA.

Dans cet article, nous vous montrerons comment dépasser l'adoption ponctuelle de l'IA et créer une pile technologique IA efficace. Une pile qui réduira réellement votre charge de travail.

Le défi de se lancer dans l'IA

Les applications basées sur l'IA arrivent sur le marché plus rapidement que jamais.

Tout le monde peut créer un outil d'IA à l'aide d'une poignée d'API, de modèles pré-entraînés et d'une infrastructure cloud. Chaque outil promet un travail plus rapide, des décisions plus intelligentes ou moins d'étapes manuelles.

Vous avez le choix entre des dizaines de frameworks d'apprentissage automatique, de plateformes cloud et d'outils de stockage de données. Plus les options disponibles sont nombreuses, plus la paralysie décisionnelle est grave.

Mais ce n'est pas tout. Le véritable défi commence après cela :

La migration comporte des risques , car le transfert de flux de travail actifs et de données sensibles vers des systèmes basés sur l'IA peut facilement perturber le travail.

La courbe d'apprentissage est impitoyable . Si les outils semblent peu pratiques ou intrusifs, les équipes cessent de les utiliser, quelle que soit leur puissance.

Le retour sur investissement reste flou , les dirigeants ne sachant pas exactement à quoi ressemble la réussite ni combien de temps il faut pour obtenir des résultats.

La dette technique s'accumule, car les choix précipités en matière d'IA ajoutent de la complexité à des systèmes déjà saturés.

L'adoption précoce est délicate pour les équipes novices en matière d'IA. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une installation simple, très conviviale et parfaitement intégrée.

Les piles technologiques IA adaptées apportent la structure indispensable à l'ensemble du cycle de vie de l'IA, facilitant ainsi la transition vers l'IA.

Comment ? Découvrons-le ensemble !

👀 Le saviez-vous ? Selon le sondage ClickUp sur les lacunes en matière d'utilisation de l'IA, 23 % des professionnels sont essentiellement « paralysés par l'IA » : ils souhaitent utiliser cette technologie, mais ne savent pas par où commencer ni comment l'intégrer à leurs tâches quotidiennes sans compliquer les choses.

Qu'est-ce qu'une pile IA ?

Une pile IA est un ensemble interconnecté d'outils, de technologies, d'infrastructures et de cadres que vous utilisez pour exploiter les capacités de l'IA dans l'ensemble de votre équipe ou de votre organisation.

Comprendre les couches d'une pile IA

Les piles technologiques d'IA sont construites en couches. Vous choisissez les outils adaptés pour former chaque couche, et ensemble, ces couches constituent votre pile d'IA.

Les trois couches principales sont les suivantes :

1. Couche de données

L'IA apprend à partir des informations que vous lui fournissez. Cette couche comprend tout ce dont l'IA peut tirer des enseignements. Elle garantit que les informations de votre entreprise sont organisées, propres et faciles à trouver pour l'IA.

✅ Les composants clés comprennent : Documents, bases de données, outils, systèmes d'enregistrement

Outils de nettoyage des données pour améliorer la qualité des données

Entrepôts de données, lacs de données et bases de données vectorielles pour stocker les données brutes

Pipelines de données pour extraire et transmettre les données

Systèmes de contrôle de version des données pour suivre les modifications apportées à l'ensemble de données

2. Couche d'intelligence

Il s'agit de la partie « réflexion » de votre pile technologique IA. Elle traite les données collectées pour fournir des prévisions, des résumés ou des décisions automatisées.

✅ Les composants clés comprennent : Vision par ordinateur

Cadres d'apprentissage automatique pour le développement de modèles

Modèles d'IA réels

Moteurs d'inférence

Traitement du langage naturel (NLP)

Invitation, raisonnement et logique décisionnelle

3. Couche application

La couche applicative effectue la connexion entre l'IA et vos flux de travail afin que les membres de votre équipe puissent réellement l'utiliser pour accomplir leur travail.

✅ Les composants clés comprennent : Logique spécifique à une tâche ou à un flux de travail

Mécanismes de collecte de commentaires pour affiner les modèles d'apprentissage automatique

Interfaces de discussion, copilotes, fonctionnalités intégrées

Applications destinées aux utilisateurs finaux où les résultats de l'IA sont générés et examinés

🧠 Anecdote amusante : dans les années 1770, un horloger suisse, Pierre Jacquet-Droz, a construit « L'Écrivain », un garçon mécanique composé de 6 000 pièces capable d'écrire n'importe quelle phrase personnalisée pouvant comporter jusqu'à 40 caractères. Il est considéré comme l'un des premiers exemples d'ordinateur. via Colossal

Lorsque vous choisissez des outils d'IA autonomes, vous vous demandez : Que fait cet outil ?

La rapidité et la commodité immédiates ont la priorité. Vous préférez une solution prête à l'emploi qui résout un problème spécifique dès maintenant.

📌 Exemple : vous copiez-collez vos données de ventes mensuelles, vos analyses et vos résumés dans un générateur de rapports IA pour créer rapidement un rapport professionnel.

Lors de la création d'une pile IA, l'accent est mis sur : Comment cet outil s'intègre-t-il dans notre flux de travail ?

L'objectif est d'investir dans des solutions d'IA qui :

Résolvez vos problèmes

Ils sont hautement compatibles entre eux.

Intégrez facilement vos systèmes/flux de travail hérités

Offrez de l'assistance à votre équipe sur le long terme

📌 Exemple : vous mettez en place un système dans lequel vos enregistrements de ventes internes et vos notes de projet sont automatiquement transférés vers un modèle d'IA qui a été formé à la voix de votre marque. Ce modèle rédige le rapport et le dépose directement dans le dossier partagé de votre équipe pour révision.

Pourquoi les équipes novices en matière d'IA ont besoin d'une installation intégrée et modulaire

Il est tentant de se procurer quelques outils d'IA et de les utiliser pour gérer votre boutique. Mais si vous souhaitez que votre IA évolue au même rythme que votre équipe, il est essentiel de mettre en place une installation intégrée et modulaire.

Voici pourquoi :

Il est facile de changer d'outils : le paysage de l'IA est très volatile. Les équipes doivent se mettre à niveau vers de meilleures alternatives pour suivre les nouvelles tendances. Avec une pile modulaire, il est beaucoup plus facile d'ajouter ou de supprimer un outil d'IA sans perturber le travail.

Résolvez plus de problèmes avec un seul outil : les équipes novices en matière d'IA finissent par acheter une application d'IA distincte pour chaque point faible, ce qui ne fait qu'augmenter la dette technique. En créant une couche d'intelligence centralisée, vous pouvez optimiser toutes vos opérations sans multiplier les outils.

Cohérence entre les différentes équipes : comme les outils d'IA autonomes ne communiquent pas entre eux, les différentes équipes ou les membres d'une même équipe sont contraints de travailler avec des résultats incohérents. Une installation intégrée résout ce problème en créant une source unique de vérité pour tous.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais qu'en est-il de l'utilisation d'une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Exemples d’exemples de piles IA simples utilisées au quotidien

Vous pensez que les piles IA sont compliquées ? En réalité, elles sont beaucoup plus simples et ne nécessitent pas d'ingénierie avancée ni de développement IA à partir de zéro.

L'important est de choisir les bonnes applications d'IA et de les combiner de manière judicieuse. Vous serez alors prêt à tirer pleinement la valeur de l'IA, avec moins de confusion, un minimum de perturbation dans votre flux de travail et des coûts réduits.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples simples illustrant comment les équipes utilisent des outils basés sur l'IA dans leur travail quotidien.

1. CRM + analyse + IA rédactionnelle

📌 Exemple : vous dirigez une équipe commerciale qui gère des centaines de prospects actifs. Au lieu de demander à vos commerciaux de scanner manuellement les enregistrements CRM, vous superposez des analyses basées sur l'IA à votre CRM afin de suivre le comportement récent des prospects et les signaux d'achat.

Lorsque le système identifie un prospect ayant une forte intention d'achat, il transmet ces informations à un outil de rédaction IA. L'outil rédige un e-mail de suivi personnalisé, que le commercial relit rapidement avant de l'envoyer.

2. Gestion de projet + automatisation des réunions + répartition intelligente des tâches

📌 Exemple : pendant la réunion de votre équipe, un outil de réunion écoute, transcrit la discussion et identifie toutes les tâches à faire mentionnées.

Il envoie automatiquement ces éléments à votre outil de gestion de projet. À la fin de la réunion, le tableau du projet est mis à jour avec toutes les nouvelles tâches.

L'IA analyse également automatiquement la charge de travail et les compétences de chaque membre de l'équipe avant d'attribuer les tâches et de les notifier.

3. Chat interne + recherche IA

📌 Exemple : au lieu que les membres de l'équipe s'échangent des messages pour obtenir des informations contextuelles ou retrouver des fichiers perdus, vous intégrez l'IA dans le wiki et les dossiers partagés de votre entreprise. L'IA lit tout : vos politiques RH, vos anciens plans de projet et vos guides techniques.

Vous pouvez ensuite lier cette pile à votre application de chat interne. Lorsqu'un membre de l'équipe a une question, il la tape dans le chat et l'IA récupère l'information demandée.

Comment choisir la bonne pile IA pour les débutants (étape par étape)

Voici comment choisir la bonne pile pour une réussite du déploiement de l'IA :

Étape 1 : Définissez vos besoins

Commencez par observer le fonctionnement actuel de votre équipe.

Votre équipe utilise-t-elle principalement l'IA pour des tâches individuelles telles que la rédaction de contenu, la résumation de notes ou le brainstorming d'idées ? Dans ce cas, quelques outils d'IA autonomes peuvent sembler suffisants dans un premier temps.

Mais si l'IA commence à toucher les flux de travail partagés (mises à jour de statut, création de tâches, rapports ou documentation interne), vous rencontrerez rapidement des difficultés. Copier-coller le contexte, réexpliquer le travail et suivre les résultats entre les différents outils devient une corvée quotidienne.

Ensuite, réfléchissez aux domaines dans lesquels l'IA devrait vous faire gagner du temps.

Si l'objectif est la rapidité pour des tâches ponctuelles, une installation légère peut suffire.

Mais si vous souhaitez que l'IA réduise la coordination, les suivis et les mises à jour manuelles au sein de l'équipe, vous aurez besoin d'outils qui s'intègrent directement à vos flux de travail existants.

Enfin, réfléchissez à son adoption.

Si l'IA oblige votre équipe à apprendre de nouvelles interfaces ou à changer constamment d'outils, son utilisation diminuera. Pour les équipes novices en matière d'IA, la pile adéquate s'intègre aux outils quotidiens utilisés par votre équipe.

👀 Le saviez-vous ? Le mot « robot » vient du titre d'une pièce de théâtre tchèque de 1920 intitulée Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) de Karel Čapek. « Roboti » est dérivé de « robota », qui signifie travail forcé ou corvée. Dans la pièce, les robots sont en réalité des entités sans âme, issues de la bio-ingénierie, dotées d'une chair et d'un sang semblables à ceux des humains. Ils finissent par se révolter et anéantir toute la race humaine.

Étape 2 : Regroupez, triez et hiérarchisez les points faibles

Pourquoi devez-vous organiser vos points faibles et vos objectifs en matière d'IA avant de sélectionner les outils ?

Imaginons que l'équipe marketing ait besoin d'aide pour rédiger des textes publicitaires. L'équipe commerciale a besoin d'aide pour rédiger des argumentaires de vente.

Si les deux équipes achètent des outils d'écriture IA distincts, vous doublez vos coûts sans résoudre de nouveau problème.

Pour éviter cela, n'oubliez pas : ne regroupez pas les points faibles par équipes ou par services. Regroupez-les par type de capacité IA requise.

Capacité IA Ce qu'il couvre Exemples courants Génération IA Création ou transformation de contenu Résumer de longs documents, réécrire des mises à jour internes, générer des agendas de réunion et créer des images Analyse IA Interpréter les données et identifier les modèles Analyser les tendances comportementales des clients, signaler les campagnes peu performantes et repérer les incohérences dans les données Routage et automatisation de l'IA Déplacer le travail sans coordination manuelle Convertir les éléments d'action des réunions en tâches, acheminer les approbations, classer le travail entrant et mettre à jour le statut des tâches

Ensuite, examinez chaque fonctionnalité une par une et évaluez chaque problème à l'aide de deux questions :

À quelle fréquence ce problème se pose-t-il ? Combien de temps et d'efforts cela demande-t-il ?

Les problèmes qui surviennent quotidiennement et bloquent la progression doivent être traités en priorité. Ce sont les capacités sur lesquelles votre pile IA ne peut se permettre de faire des compromis.

Considérez ces problèmes à fort impact comme vos cas d'utilisation pilotes.

Lorsque vous choisissez les outils adaptés à votre pile IA moderne, cherchez à créer un écosystème cohérent, et pas seulement à trouver les fonctionnalités adéquates pour résoudre vos problèmes.

Voici quelques éléments clés à prendre en compte lors de la sélection d'outils d'IA :

Intégrations natives et API : privilégiez les outils dotés d'intégrations natives (intégrées) pour vos systèmes existants (par exemple, votre CRM). Si un outil ne dispose pas d'une connexion native, il doit être doté d'une API robuste. Cela vous permettra d'utiliser des outils de transition tels que Zapier ou Make pour automatiser le flux de données.

Moins, c'est mieux : recherchez des plateformes qui résolvent plusieurs problèmes connexes à la fois, par exemple un outil d'IA qui gère la transcription des réunions, la résumation et l'attribution des tâches en une seule fois. Cela évite les doublons et réduit les frais d'abonnement.

Courbe d'apprentissage minimale : comme votre équipe est novice en matière d'IA, évitez les outils qui nécessitent une ingénierie rapide ou un codage complexe.

Infrastructure de données sécurisée : recherchez une confidentialité de niveau entreprise pour que vos données soient cryptées.

Évolutivité modulaire : choisissez des outils qui vous permettent de commencer avec une seule place ou un petit projet pilote, puis d'évoluer pour gérer une augmentation massive des données ou des utilisateurs par la suite.

Étape 4 : relier les flux de travail IA grâce à une orchestration unifiée

Que se passe-t-il lorsque vous utilisez trop d'outils d'IA ?

La prolifération des outils nuit à votre productivité, à votre budget et à votre concentration. Avant même de vous en rendre compte, cela se traduit par une prolifération du travail, où les fichiers, les mises à jour et les décisions sont dispersés entre les applications, les fils de discussion et les boîtes de réception.

Et le coût est énorme : on estime à 2 500 milliards de dollars la perte de productivité mondiale chaque année.

Une fois votre pile IA opérationnelle, vous avez besoin d'une couche d'orchestration unique pour assurer la connexion de tout, quels que soient les outils, les flux de travail et les équipes.

Cette couche d'orchestration sert de système d'enregistrement pour :

Travail en cours

Résultats générés par l'IA

Propriété et responsabilité

Visibilité inter-équipes

ClickUp devient cette couche d'orchestration. Le premier environnement de travail IA convergent au monde connecte les applications et les flux de travail au sein d'une plateforme unifiée.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Regardez cette vidéo pour le découvrir 👇

Étape 5 : Déployez la pile et formez votre équipe

Une fois votre pile IA prête, déployez-la par étapes afin d'assurer une adoption en douceur et de limiter les risques.

Commencez par des flux de travail qui apportent une valeur immédiate, tels que le résumé des mises à jour, la rédaction de contenus courants ou le routage des demandes répétitives. Affinez ces flux de travail avant de vous lancer dans une expansion plus importante.

Si votre équipe est petite, déployez d'abord la pile sur un seul projet.

Tirez parti des premiers succès pour renforcer la confiance et obtenir l'adhésion des parties prenantes, puis étendez progressivement l'adoption de l'IA à l'ensemble des équipes.

💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations ClickUp pour gérer les tâches de coordination répétitives afin que votre équipe puisse se concentrer sur du travail plus important. Configurez des déclencheurs simples tels que les changements de statut des tâches, les rappels de date d'échéance ou les ajustements de priorité qui mettent automatiquement à jour les champs des tâches, envoient des notifications ou créent des suivis. Automatisez vos tâches répétitives grâce aux automatisations ClickUp. Vous pouvez par exemple automatiser les transitions de statut lorsqu'une sous-tâche est achevée, informer les parties prenantes lorsqu'un jalon clé est atteint ou attribuer automatiquement des tâches en fonction des règles de charge de travail.

Si vous vous lancez dans l'automatisation pour la première fois, nous avons réalisé cette vidéo pour vous 👇

Étape 6 : surveillez, mesurez et ajustez votre pile technologique

La surveillance de la pile IA implique deux choses :

Évaluation des performances du flux de travail : comparez les références avant et après pour le processus exact que vous avez testé. Examinez des indicateurs tels que le temps nécessaire pour achever une tâche, le nombre d'étapes manuelles, les cycles de révision, les taux de retouche et le traitement des exceptions.

Évaluer la fiabilité de la pile : vérifiez si les intégrations fonctionnent de manière cohérente et si les automatisations se déclenchent au bon moment. Surveillez les performances du modèle afin de comprendre et d'atténuer la « dérive du modèle », c'est-à-dire la dégradation des résultats de l'IA au fil du temps.

N'oubliez pas non plus que le suivi de la progression est un processus continu.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des personnes interrogées utilisent quotidiennement trois applications ou plus, luttant contre la « prolifération des applications » et la dispersion des flux de travail. Même si vous avez l'impression d'être productif et occupé, votre contexte se perd simplement entre les différentes applications, sans parler de l'énergie que vous dépensez à taper au clavier. BrainGPT rassemble tout cela : parlez une seule fois, et vos mises à jour, tâches et notes se retrouvent exactement là où elles doivent être dans ClickUp. Plus besoin d'activer/désactiver des applications, plus de chaos, juste une productivité centralisée et fluide.

Exemples de piles IA pour les équipes novices en matière d'IA

Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet d'une pile technologique IA conçue pour les débutants. Nous avons sélectionné des outils qui vous offrent le meilleur rapport qualité-prix tout en restant simples d'utilisation.

Utilisez-la comme source d'inspiration pour votre pile technologique et adaptez-la à votre guise.

1. Couche données, rapports et analyses

Cette couche constitue la base de la pile technologique. Elle permet de recueillir des informations à partir de votre site web, de vos publicités et de votre CRM afin que tous les autres outils d'IA de votre pile puissent fonctionner avec des données de même qualité.

Elle comprend des outils permettant la collecte, l'ingestion, le stockage, la validation, l'analyse et la gestion globale de données de qualité.

Airbyte

Airbyte est une plateforme d'intégration de données open source. Elle permet de transférer des données provenant de centaines de sources différentes, telles que vos publicités Facebook, votre boutique Shopify ou votre compte Stripe, vers un entrepôt central.

Principales fonctionnalités

Trois méthodes d'intégration : sans code, avec peu de code et kits de développement de connecteurs spécifiques à un langage.

Connectez vos outils favoris et même vos anciennes applications en moins de 10 minutes.

S'intègre aux principales plateformes de données, notamment Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate, etc.

Tarifs

Tarification personnalisée

Google BigQuery

Google BigQuery est un entrepôt de données sans serveur capable de traiter d'énormes quantités de données et d'effectuer des recherches complexes (requêtes) en quelques secondes. Il dispose de fonctionnalités intégrées qui vous permettent d'exécuter des modèles d'IA directement sur vos données stockées.

Principales fonctionnalités

Requête rapide dans de grands ensembles de données

Effectue une connexion avec Google Sheets, Dataflow, Spark, Hadoop et d'autres outils.

Très rentable, car vous payez séparément pour ce que vous stockez et ce que vous recherchez.

Tarifs

Tarification personnalisée

De grandes attentes

Great Expectations est une solution alimentée par l'IA qui garantit que seuls des flux de données de haute qualité transitent par vos pipelines. Par exemple, en cas de prix négatif ou d'adresse e-mail manquante, elle vous alerte avant que les données incorrectes/incomplètes n'atteignent vos modèles d'IA.

Principales fonctionnalités

Surveillance en temps réel de l'intégrité des données pour une détection instantanée des anomalies

Livré avec des outils d'observabilité des données intégrés

Utilise l'IA pour générer automatiquement des tests et valider la qualité des données.

Tarifs

Tarification personnalisée

🚀 Avantage ClickUp : Bien que BigQuery stocke les données, Airbyte les transfère et Great Expectations les valide, vous avez toujours besoin d'un outil pour analyser et visualiser les résultats. Les tableaux de bord ClickUp transforment les données brutes en temps réel en informations faciles à comprendre pour tous les membres de votre entreprise. Bénéficiez de mises à jour alimentées par l'IA sur vos flux de travail à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Personnalisez votre tableau de bord en organisant plusieurs cartes (diagramme circulaire, graphique, histogramme, etc.) pour suivre le travail, le temps, les revenus, les sprints et les performances de l'équipe dans une seule vue. Avec AI Cards, vous pouvez résumer automatiquement votre travail, mettre en évidence les goulots d'étranglement et générer des résumés narratifs à partir des mêmes données sous-jacentes. Cette combinaison de personnalisation par glisser-déposer et de cartes IA permet de créer des tableaux de bord prêts à l'emploi avec des diagrammes, des indicateurs clés de performance et des résumés d'automatisation en un seul endroit.

2. Couche de contenu créatif

/IA ne peut pas remplacer la créativité. Mais elle peut réduire le temps passé sur les premières ébauches, les révisions et la réutilisation.

Gardant cela à l'esprit, explorons les principaux outils d'IA pour la couche de création de contenu :

Jasper

La plateforme d'automatisation de contenu IA Jasper unifie la voix de votre marque, effectue la connexion de vos flux de travail et automatise le cycle de vie de votre contenu grâce à des pipelines de contenu intelligents.

Principales fonctionnalités

Jasper est sensible à la marque, ce qui signifie qu'il utilise des modèles d'apprentissage profond pour comprendre le ton, le style et les connaissances spécifiques de votre entreprise en matière de produits.

S'intègre à Surfer SEO et Semrush pour optimiser votre contenu pour le référencement naturel (SEO).

Prend en charge la création de contenu dans plus de 30 langues

Tarifs

À partir de 69 $/mois par utilisateur

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio est une suite de conception IA tout-en-un. Elle simplifie les tâches complexes telles que la modification en cours de photos, la conception de dispositions et la création de vidéos en quelques clics.

Principales fonctionnalités

Génère des modèles de conception modifiables et adaptés à votre marque pour les publications sur les réseaux sociaux, les présentations, les affiches, etc., à partir de simples instructions textuelles.

Transforme les données brutes en diagrammes visuellement attrayants et personnalisés à l'image de votre marque.

Offre d'assistance pour les travaux de conception et de modification en cours de niveau professionnel.

Tarifs

Free

Les forfaits payants commencent à 15 $ par mois et par utilisateur.

HeyGen

Utilisez la plateforme de génération de vidéos IA HeyGen pour produire des vidéos de qualité professionnelle, même à partir d'un simple script. Elle effectue l'automatisation du processus et vous fait gagner des heures de production. Générez des vidéos de haute qualité avec une voix off, des visuels et un avatar IA.

Principales fonctionnalités

Clonez votre propre voix et votre apparence pour créer un avatar numérique pour vos vidéos.

Transformez une simple photo ou image en une vidéo parlante avec une synchronisation labiale précise.

Traduisez automatiquement vos vidéos dans plus de 175 langues et dialectes.

Tarifs

Free

Les forfaits payants commencent à 29 $ par mois et par utilisateur.

🚀 Avantage ClickUp : Vous recherchez un outil tout-en-un de génération de contenu IA qui s'intègre à vos tâches, vos documents et l'ensemble de votre environnement de travail ? Essayez ClickUp Brain. Que vous rédigiez un brief de projet dans un document, conceviez une image ou rédigiez une description de tâche, un simple clic suffit pour le terminer. Utilisez ClickUp Brain pour gérer la création et l'analyse de contenu. Avec Brain, vous pouvez : Affinez le texte existant pour en améliorer la clarté, le ton, la grammaire et la structure.

Identifiez les tâches à corriger en fonction de vos données existantes.

Générez des briefs de contenu, des articles, des documents techniques, des procédures opératoires normalisées, des descriptions de produits, des textes publicitaires, des légendes pour les réseaux sociaux, des guides d'intégration, des manuels de formation, etc. en quelques secondes.

3. Couche d'aide à la commercialisation et à l'équipe commerciale

Si vous dirigez une équipe marketing ou commerciale, vos initiatives en matière d'IA doivent se concentrer sur l'hyper-personnalisation, l'automatisation de la planification et de la communication, et l'analyse comportementale. C'est exactement ce que couvrent les outils de cette couche :

ActiveCampaign

ActiveCampaign gère la stratégie marketing et son exécution sur plusieurs canaux. Il utilise l'IA pour orchestrer l'ensemble du parcours client, gérer des campagnes marketing de bout en bout, créer des segments d'audience et personnaliser les Messages.

Principales fonctionnalités

Génère des campagnes achevées, avec du texte et des images, à partir de simples invitations textuelles.

Automatisation des e-mails et des messages basée sur le comportement

Offre d'assistance pour l'automatisation omnicanale (WhatsApp, SMS, e-mails, site web, etc.)

Tarifs

À partir de 15 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Apollo. io

Apollo.io est une plateforme B2B de veille commerciale et d'engagement qui combine une base de données massive et vérifiée de plus de 275 millions de contacts avec des outils de prospection automatisés. C'est l'interface principale idéale pour toute équipe de prospection.

Principales fonctionnalités

Signaux d'intention pour signaler les entreprises qui recherchent activement votre solution

Recueille de manière autonome des informations sur les entreprises et les contacts afin de générer des sujets de conversation personnalisés.

Génère des e-mails, des réponses et des objets de courrier électronique adaptés à votre marque.

Tarifs

Free

Les forfaits payants commencent à 59 $ par mois et par utilisateur.

4. Couche de service client et d'assistance

Intégrer l'IA dans votre couche CX signifie passer d'un dépannage réactif à un service proactif. L'objectif est de résoudre instantanément les demandes simples à l'aide de bots, tout en fournissant aux représentants humains le contexte nécessaire pour gérer les situations complexes et émotionnellement chargées.

Les deux outils suivants constituent la base de cette couche :

Intercom

Intercom gère la communication en temps réel avec les clients via le chat, les messages intégrés à l'application et les boîtes de réception d'assistance. Ses capacités d'IA permettent de trier les demandes, de suggérer des réponses et de résoudre les questions courantes avant qu'elles ne parviennent à un agent humain.

Principales fonctionnalités

Un bot alimenté par GPT-4 pour l'assistance de première ligne

Profils clients contextuels avec historique des discussions

Boîte de réception unifiée pour les chats, les e-mails et les messages dans l'application

Tarifs

À partir de 39 $/mois par utilisateur

Gong

Gong agit comme les oreilles et les yeux de votre équipe commerciale après-vente. Il enregistre, transcrit et analyse chaque interaction avec les clients (appels, e-mails et réunions) afin d'identifier les tendances, les risques et les opportunités que les représentants humains manquent souvent.

Principales fonctionnalités

Analyse basée sur l'IA du sentiment et des sujets des clients

Mesurez l'adoption des méthodologies sur le terrain, prenez du recul pour repérer les tendances globales de l'équipe et zoomez pour voir les schémas individuels.

Informations sur les performances des agents et les possibilités de coaching

Tarifs

Tarification personnalisée

5. Couche d'orchestration des flux de travail

C'est une chose d'acheter et de mettre en œuvre des systèmes, mais c'en est une autre de créer des flux de travail basés sur l'IA pour les opérations quotidiennes. Il n'est donc pas étonnant que ce soit l'étape la plus intimidante pour les équipes qui découvrent l'IA.

ClickUp réduit cette barrière grâce à une automatisation des flux de travail sans code et adaptée aux débutants. Il fournit des outils intégrés et intuitifs pour commencer modestement, comme l'automatisation des mises à jour du statut des tâches, et passer rapidement à la création d'agents IA entièrement autonomes qui gèrent l'ensemble de vos projets à votre place.

Découvrons ses capacités en tant qu'agent IA contextuel pour votre équipe :

Une IA contextuelle qui comprend votre travail

ClickUp BrainGPT est votre assistant IA de bureau toujours disponible qui comprend votre travail, vos tâches, vos documents, vos discussions, vos projets, vos feuilles de route et vos équipes. Tout est intégré et connecté à votre environnement de travail ClickUp.

Demandez à ClickUp BrainGPT des mises à jour sur la progression des tâches, avec signalement des tâches en retard et bloquées.

BrainGPT, l'IA contextuelle, comprend le contexte de votre travail. Comme elle est directement intégrée à vos flux de travail, elle peut répondre à vos questions :

Quels travaux sont en cours ?

Qui possède quoi ?

Ce qui est en retard, bloqué ou en attente d'entrée

Comment les tâches et les documents sont-ils liés entre eux ?

📌 Exemple : imaginez un chef de projet qui rejoint son équipe en milieu de semaine après une journée remplie d'appels téléphoniques. Au lieu de rechercher les dernières informations dans les chats et les documents, il demande à BrainGPT : « Quel est le statut actuel du lancement du site web ? »

BrainGPT extrait directement le contexte de l'environnement de travail et répond par un résumé concis :

La conception de la page d'accueil est approuvée et prête à être développée.

Les mises à jour sont en cours de révision et ont été attribuées au responsable du contenu.

Le contrôle qualité est bloqué, en attente des ressources finales.

Deux tâches sont en retard et attribuées au même propriétaire.

À partir de là, BrainGPT peut également résumer les obstacles et créer un bref statut pour les parties prenantes.

Un assistant IA qui élimine la prolifération de l'IA

L'expansion de l'IA commence généralement par de bonnes intentions. Un outil pour l'écriture. Un autre pour les réunions. Un troisième pour la recherche. Rapidement, votre équipe se retrouve à jongler entre plusieurs applications d'IA, chacune avec sa propre interface, son propre prix et sa propre courbe d'apprentissage.

Au lieu de simplifier le travail, l'IA ajoute des frictions.

Voici comment BrainGPT réduit la prolifération de l'IA:

Accès à plusieurs modèles d'IA en un seul endroit : avec ClickUp Brain GPT, les équipes peuvent accéder à plusieurs modèles d'IA de pointe à partir d'une seule interface, sans avoir à changer d'outil ou à gérer des abonnements distincts.

Une seule application pour le travail et l'IA : ClickUp intègre l'IA directement dans les tâches, les documents, les chats et les projets. Cela signifie que les résultats de l'IA sont automatiquement liés à l'exécution, sans copier-coller, sans perte de contexte et sans outils supplémentaires.

Recherche d'entreprise dans votre environnement de travail : au lieu de rechercher manuellement dans des dossiers, des chats et des disques durs, Brain GPT permet aux équipes de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des réponses à partir de tâches, de documents et d'outils connectés. au lieu de rechercher manuellement dans des dossiers, des chats et des disques durs, Brain GPT permet aux équipes de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des réponses à partir de tâches, de documents et d'outils connectés.

Talk to Text pour des mises à jour plus rapides : pour les idées, les notes ou les mises à jour de tâches rapides, Talk-to-Text permet aux membres de l'équipe de parler naturellement au lieu de tout taper. pour les idées, les notes ou les mises à jour de tâches rapides, Talk-to-Text permet aux membres de l'équipe de parler naturellement au lieu de tout taper.

AI Notetaker transforme les discussions en actions : AI Notetaker capture les discussions, résume les points clés et convertit les actions à mener en tâches, ce qui permet de faire avancer le travail sans suivi manuel. AI Notetaker capture les discussions, résume les points clés et convertit les actions à mener en tâches, ce qui permet de faire avancer le travail sans suivi manuel.

Voici ce que vous pouvez faire avec AI Notetaker 👇

Ensemble, ces capacités remplacent un ensemble disparate d'outils d'IA par une seule couche d'IA contextuelle. Pour les équipes qui découvrent l'IA, cette consolidation est ce qui permet de pérenniser l'adoption précoce.

Des agents alimentés par l'IA qui font le gros du travail à faire

Pour les automatisations de processus métier personnalisées, en plusieurs étapes ou complexes, vous disposez de ClickUp Super Agents.

Les super agents sont des agents alimentés par l'IA conçus pour gérer des flux de travail complexes de bout en bout sans supervision humaine constante. Au lieu de déclencher une seule action, ils peuvent observer le travail, interpréter le contexte et prendre une série de mesures en fonction d'objectifs prédéfinis.

Engagez une discussion en langage naturel avec les Super Agents grâce à ClickUp Brain.

Comme les super agents vivent dans ClickUp, ils fonctionnent en ayant une connaissance complète de vos tâches, documents, statuts, propriétaires et échéances.

📌 Exemple : les super agents sont particulièrement efficaces lorsque les flux de travail s'étendent sur plusieurs outils ou étapes et peuvent être répétés entre différentes équipes. Voici quelques exemples d'utilisation :

Cas d'utilisation Ce que fait le Super Agent Briefings créatifs Rédigez des briefs créatifs en utilisant le contexte des tâches ou des discussions Chat et suggérez des améliorations concrètes. Présentation des fonctionnalités Convertit les demandes de fonctionnalités brutes en briefs structurés avec portée, hypothèses et exigences clés. E-mails de suivi Transformez les notes de réunion prises par AI Notetaker en e-mails de suivi concis et prêts à être envoyés aux clients, avec les décisions, les propriétaires et les dates d'échéance. Escalade des problèmes Gère un résumé centralisé des escalades Document lié à chaque tâche Descriptions de poste Génère des descriptions de poste complètes à partir des détails des tâches et du contexte web pertinent. Recherche SharePoint Recherchez directement dans SharePoint depuis ClickUp pour répondre aux questions postées dans un canal de discussion.

Connectez votre pile technologique IA à plus de 1 000 outils professionnels essentiels tels que Google Sheets, GitLab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio, etc. à l'aide des intégrations ClickUp.

Créez une pile technologique IA intégrée à l'aide des intégrations ClickUp.

Il vous suffit de sélectionner l'outil souhaité et de l'activer/désactiver pour le configurer rapidement. Vous pouvez également configurer des intégrations personnalisées à l'aide d'API pour achever la configuration de votre pile technologique.

Gagnez du temps grâce à des modèles prédéfinis

Mais savez-vous ce qui rend ClickUp AI vraiment accessible aux débutants ?

Des modèles prédéfinis pour tout : flux de travail, automatisations, calendriers de contenu, tableaux de visualisation, campagnes marketing, analyse de la concurrence, gestion de flotte, gestion de projet, etc.

Le centre de modèles ClickUp propose plus de 500 modèles prédéfinis pour lancer vos processus d’entreprise.

Chaque modèle offre un point de départ. Par exemple, vous pouvez adopter un modèle de production de contenu, puis facilement modifier les agents IA qu'il contient pour les adapter à vos besoins spécifiques.

Cela élimine l'angoisse du « vide » qui freine souvent l'adoption de l'IA dans les nouvelles équipes.

Non seulement vous pouvez choisir parmi la vaste bibliothèque de modèles de ClickUp, mais vous pouvez également créer et enregistrer des modèles personnalisés pour une utilisation future.

Erreurs courantes commises par les équipes lors de l'adoption de l'IA

Voici quatre défis courants liés à l'adoption de l'IA et des solutions pratiques pour les relever :

Pièges courants Pourquoi cela se produit-il ? Solutions ✅ Automatisation des processus défaillants Les équipes partent du principe que l'IA va « nettoyer » les flux de travail inefficaces. Elles transmettent des données incomplètes ou incohérentes, ce qui conduit à des résultats peu fiables et amplifie les erreurs existantes. Stabilisez d'abord le flux de travail pour des opérations d'apprentissage automatique fluides. Utilisez l'IA pour éliminer les frictions d'un processus clair, et non pour compenser un processus défaillant. Acheter des outils d'IA pour suivre la tendance Les nouveaux outils d'IA promettent des capacités étendues et des gains rapides, ce qui incite à les adopter rapidement. Évaluez les outils en fonction de la qualité de l'intégration, de l'accès aux données, de l'adéquation opérationnelle et des antécédents solides du fournisseur. Surinvestir dès le départ Évaluez les outils en fonction de la qualité de l'intégration, de l'accès aux données et de l'adéquation opérationnelle. Commencez avec des données limitées, un petit groupe d'utilisateurs et un ou deux flux de travail. Ne vous développez qu'après avoir mesuré les performances du flux de travail et la précision du modèle. En supposant que tous les outils d'IA sont « faciles » à utiliser Les équipes partent du principe que « l'IA est facile », puis se heurtent à des difficultés liées à une utilisation incohérente et à une mauvaise adoption. Pour améliorer l'expertise de votre équipe en matière d'outils d'IA, fournissez-lui un guide pratique. Créez une bibliothèque de commandes d'IA éprouvées, organisez de courts tutoriels et faites appel à des champions de l'IA pour faciliter l'adoption.

Avantages d'une pile IA adaptée aux débutants

Voici cinq avantages clés à commencer avec une pile IA adaptée aux débutants :

Vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie : les personnes qui ne sont pas spécialisées dans ce domaine peuvent facilement créer une pile technologique IA de niveau professionnel à l'aide d'outils sans code et d'automatisation. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder ni d'engager un développeur coûteux.

Le retour sur investissement est quasi immédiat : comme vous n'avez pas à débourser des milliers d'euros en frais d'installation, le temps que vous gagnez dès les premières semaines couvre généralement le coût des outils.

Vous pouvez commencer modestement et ajouter des modules complémentaires plus tard : vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Commencez par automatiser vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Commencez par automatiser la gestion de projet . Une fois que cela fonctionne, vous pouvez ajouter un outil pour automatiser votre service client.

Votre équipe l'utilisera réellement : au lieu de se sentir menacés par une technologie complexe, les employés considèrent ces outils comme des améliorations utiles à leur flux de travail quotidien. Cela conduit à une plus grande satisfaction et à une résistance au changement beaucoup moins importante.

Vous n'êtes pas « coincé » avec un seul outil : si un meilleur outil sort le mois prochain, une pile pour débutants vous permet de remplacer facilement l'ancien. Vous n'êtes pas lié par un contrat de 3 ans pour un outil qui pourrait bientôt être obsolète.

Construisez votre pile IA en quelques minutes avec ClickUp

Nous assistons à l'adoption technologique la plus rapide de l'histoire, et même s'il est naturel de se sentir dépassé, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre.

ClickUp vous offre une longueur d'avance en vous aidant à adopter l'IA sans courbe d'apprentissage.

ClickUp offre l'environnement de production sans code idéal pour créer des piles IA personnalisées. Vous pouvez intégrer toutes vos applications, configurer des automatisations complexes, analyser des indicateurs en temps réel et générer des ressources créatives en quelques minutes.

Plus important encore, l'IA contextuelle de ClickUp agit comme un ciment qui assure la connexion de l'ensemble de votre pile sans aucun problème.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Une pile IA est un ensemble d'outils d'IA stratégiquement planifié pour automatiser et améliorer les opérations de l'entreprise. Elle comprend généralement trois couches : les données (pour stocker et traiter les données avant de les transmettre aux outils d'IA), l'intelligence (qui contient tous vos modèles d'IA et votre infrastructure d'intelligence) et les applications (les outils que vous utilisez pour accéder à l'IA). Pour les débutants, la pile se concentre sur des outils conviviaux et sans code qui résolvent les goulots d'étranglement immédiats sans nécessiter d'expertise technique approfondie ou de codage personnalisé.

Commencez par cartographier les processus existants afin d'identifier les principaux goulots d'étranglement. Cela vous aidera à comprendre les objectifs IA que vous devez suivre pour votre pile. Ensuite, regroupez ces problèmes afin de définir les capacités spécifiques dont vous avez besoin, telles que la résumation ou l'extraction de données. Sélectionnez des fournisseurs réputés, configurez le logiciel en fonction de votre flux de travail et organisez une formation pour votre équipe. Enfin, surveillez les performances grâce à des audits réguliers afin de vous assurer que la pile reste fiable.

Les « meilleurs » outils pour les petites équipes privilégient la polyvalence, la facilité d'entretien et la rentabilité. Ils doivent remplir plusieurs fonctions afin d'éviter la prolifération des outils. Parmi les meilleurs choix, citons ClickUp pour l'intelligence et l'automatisation de projet tout-en-un, ActiveCampaign pour le marketing, Intercom pour le service client et Jasper pour la rédaction.

ClickUp simplifie l'adoption de l'IA en fournissant un environnement unifié et sans code où l'intelligence est intégrée de manière native. Des fonctionnalités telles que ClickUp BrainGPT offrent des réponses instantanées à partir de la base de connaissances de votre entreprise, tandis que les automatisations sans code gèrent automatiquement la saisie des données et les mises à jour de statut. Cela élimine la « toggle tax » en permettant aux équipes d'accéder à plusieurs LLM d'élite, tels que GPT et Claude, directement dans leurs tâches et documents existants.

Mesurez votre réussite en comparant les performances avant et après. Les indicateurs clés comprennent le temps nécessaire pour achever des tâches spécifiques, la réduction des étapes manuelles et l'amélioration des taux de retouche. De plus, suivez le retour sur investissement en calculant le nombre d'heures économisées par rapport au coût des outils.