10 modèles gratuits de manuel de l'employé dans Word et ClickUp

Création d'un manuel de l'employé est une nécessité pour toute entreprise.

Il sert de point de référence à la fois pour les employeurs et les employés, et permet de s'assurer que chacun comprend ses droits, ses responsabilités et ses attentes sur le lieu de travail. Un manuel de l'employé efficace doit être à la fois complet et concis et couvrir des sujets tels que les comportements acceptables, les procédures de sécurité, les lignes directrices en matière de rémunération et les politiques en matière de congés.

Bien que ces documents constituent un élément essentiel de la gestion d'une entreprise, il peut être difficile de savoir ce qu'ils doivent contenir et comment commencer. Heureusement pour vous, nous avons déjà fait le gros du travail.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un modèle de manuel de l'employé et ce qui en fait un bon. Nous vous présenterons ensuite nos 10 modèles de manuels d'employés préférés, afin que vous puissiez commencer à créer le vôtre.

Qu'est-ce qu'un modèle de manuel de l'employé ?

Avant de parler de modèles, assurons-nous que nous sommes bien d'accord sur ce qu'est un manuel de l'employé.

Les manuels des employés sont des documents qui communiquent aux employés des informations essentielles sur les politiques et les procédures de l'organisation, ainsi que sur leurs droits et leurs responsabilités sur le lieu de travail.

Ils servent de guides à l'ensemble du personnel pour l'aider à comprendre son rôle et à se conformer aux règles de l'entreprise, en abordant des sujets tels que la structure organisationnelle, les procédures opérationnelles standard, le code de conduite, les congés, les congés de maladie et autres avantages sociaux, les procédures disciplinaires et bien d'autres encore.

Un manuel de l'employé efficace est essentiel pour créer un lieu de travail sain et productif, car il permet de définir les attentes, de favoriser la confiance entre les employés et leurs employeurs, de clarifier les rôles et les responsabilités, d'instaurer une culture du respect et de garantir le respect des lois en vigueur. Les employés doivent être informés du contenu du manuel dès le début de leur emploi afin de s'assurer qu'ils comprennent les politiques et les procédures de l'entreprise, et tout changement doit être communiqué rapidement pour éviter toute confusion.

Grâce à un manuel de l'employé complet et actualisé, les entreprises peuvent s'assurer que leurs employés se sentent informés et respectés, tout en travaillant ensemble à la réussite de l'entreprise.

La création d'un manuel de l'employé à l'aide d'un modèle est la façon la plus simple de commencer.

Les modèles sont simplement des feuilles de route préétablies qui décrivent le contenu de votre manuel de l'employé. Un modèle comporte généralement des sections telles que la structure organisationnelle, la gestion des performances le plan d'action peut être personnalisé pour inclure des informations spécifiques à chaque entreprise, telles que sa mission, ses valeurs, ses lignes directrices en matière de service à la clientèle et ses initiatives en matière de diversité. En outre, il peut être personnalisé pour inclure des informations spécifiques à chaque entreprise, telles que sa mission et ses valeurs, ses lignes directrices en matière de service à la clientèle et ses initiatives en matière de diversité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de manuel de l'employé ?

Un bon modèle de manuel de l'employé est un modèle complet, facile à comprendre et conforme à la culture et aux valeurs de votre entreprise. Voici quelques caractéristiques clés d'un bon modèle :

Détaillé: Un bon modèle doit prendre en compte toutes les sections qu'il est essentiel d'inclure dans un manuel de l'employé. Vous pouvez toujours supprimer les sections qui ne s'appliquent pas à votre entreprise, mais il est préférable d'avoir un modèle trop détaillé plutôt qu'un modèle dans lequel il manque des informations importantes.

Lorsque vous choisissez un modèle, gardez ces considérations à l'esprit. En fin de compte, vous voulez choisir le modèle qui convient le mieux à votre entreprise et aux besoins de vos employés, dans un format qui convient à votre personnel.

10 modèles de manuel de l'employé

Nous avons rassemblé dix de nos modèles de manuel de l'employé préférés pour vous aider à créer rapidement et facilement un manuel complet, bien rédigé et conforme à la législation. Ces modèles vous permettront de gagner du temps et de l'énergie tout en garantissant que vos employés disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour réussir dans leurs fonctions.

1. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Ne commettez pas l'erreur de rédiger un manuel ennuyeux. Ce n'est un secret pour personne que les manuels de base pour les employés peuvent être un festin ennuyeux, et votre manuel peut être une source d'inspiration nouveaux embauchés perdront rapidement leur intérêt. Au lieu de cela, notre Modèle de manuel de l'employé de ClickUp vous montre comment donner de la personnalité à votre manuel et le rendre amusant à l'aide de graphiques, d'émojis ou même de gifs.

Ce modèle de manuel de l'employé comprend :

8 sections d'informations, y compris l'histoire de l'entreprise, les normes de conduite, les politiques de communication, les avantages sociaux et l'assurance maladie, les politiques d'équipe, les politiques de bureau, les politiques de rémunération et d'évaluation des performances, et les politiques de licenciement Une mise en page numérique entièrement personnalisable qui peut être mise à jour et complétée à tout moment Des conseils et des suggestions sur la manière de rendre votre manuel plus agréable et plus attrayant pour les employés.

N'oubliez pas qu'un manuel de l'employé est un excellent moyen de communiquer des informations et des politiques importantes aux membres de votre équipe. Prenez donc le temps de le rendre unique et attrayant, et vos nouvelles recrues vous en remercieront ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de manuel de l'employé ClickUp Advanced

Modèle avancé de manuel de l'employé ClickUp

Parfois, un manuel de l'employé de haut niveau ne contenant que les informations les plus importantes ne suffit pas. Si votre entreprise a besoin d'un manuel plus complet, d'un guichet unique, Modèle avancé de manuel de l'employé de ClickUp est fait pour vous.

Ce modèle de manuel de l'employé comprend:

Un guide de démarrage détaillé qui définit chaque section et offre des conseils et des ressources sur la collecte et la rédaction des informations 11 sections d'information, y compris des sections pourl'intégrationles informations sur l'entreprise, la culture, les politiques du lieu de travail (comme le code vestimentaire, les congés payés et les conflits d'intérêts), les politiques du bureau à distance, le code de conduite standard, les pratiques commerciales, les politiques d'assiduité, les évaluations des performances, les avantages de l'entreprise et les procédures d'expatriation

Ce modèle a été conçu en tenant compte de l'expérience de l'utilisateur et fournit à peu près les éléments suivants tout ce qu'un nouvel employé peut souhaiter (ou avoir besoin de savoir) sur votre entreprise, de son premier à son dernier jour. Télécharger ce modèle

3. Modèle de manuel et de politique de l'employé ClickUp

Manuel de l'employé ClickUp et modèle de politique

Si vous avez besoin d'un manuel plus professionnel qui se concentre principalement sur les politiques d'emploi et les procédures de votre entreprise, les structures de gestion et le code de conduite, prendre en compte Modèle de manuel de l'employé, de politique et de procédure de ClickUp .

Ce modèle de manuel de l'employé comprend :

17 sections d'informations , dont une note de bienvenue, une description du "membre idéal de l'équipe", des informations sur l'intégration, une section sur la culture de l'entreprise, des réponses aux questions, des politiques relatives au lieu de travail, des informations sur votre entreprise, une politique relative aux bureaux à distance, notre mode de fonctionnement, une politique de présence, un plan d'action en cas d'urgence, un code de conduite standard, des pratiques commerciales, des politiques et des procédures, des évaluations des performances, des avantages liés à l'entreprise et des pratiques d'intégration

, dont une note de bienvenue, une description du "membre idéal de l'équipe", des informations sur l'intégration, une section sur la culture de l'entreprise, des réponses aux questions, des politiques relatives au lieu de travail, des informations sur votre entreprise, une politique relative aux bureaux à distance, notre mode de fonctionnement, une politique de présence, un plan d'action en cas d'urgence, un code de conduite standard, des pratiques commerciales, des politiques et des procédures, des évaluations des performances, des avantages liés à l'entreprise et des pratiques d'intégration Une couverture personnalisable qui vous permet d'imprimer facilement le manuel ou de le mettre au format PDF

qui vous permet d'imprimer facilement le manuel ou de le mettre au format PDF Un tableau de bord de la page d'accueil qui affiche toutes les sous-pages et vous permet d'assigner des propriétaires et des contributeurs à chaque section

Ce modèle est divisé en 4 sections principales (Tout savoir, Comment nous travaillons, Code de conduite standard et Politiques et procédures) avec des sous-sections dans chacune d'entre elles pour s'assurer qu'aucune politique n'est oubliée. Télécharger ce modèle

4. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Si vous démarrez une entreprise mais que vous n'avez pas d'entreprise formation des employés si vous n'avez pas encore de guide, vous devez créer un manuel de l'employé. Et ce Modèle de manuel de l'employé par ClickUp est l'endroit idéal pour commencer. Remplissez ce modèle pour montrer à vos employés comment réussir et évoluer dans leurs fonctions.

Ce modèle de manuel de l'employé comprend :

Un guide de démarrage qui explique ce qu'est un manuel de l'employé, pourquoi il est bénéfique d'en avoir un, et comment utiliser le modèle de manuel de l'employé ClickUp

qui explique ce qu'est un manuel de l'employé, pourquoi il est bénéfique d'en avoir un, et comment utiliser le modèle de manuel de l'employé ClickUp Deux sections principales et 19 sous-sections comprenant des informations sur votre entreprise, des détails sur le rôle spécifique de l'employé, et des politiques et procédures telles que la comptabilisation du temps, l'éligibilité aux heures supplémentaires, les jours de paie, les pauses, les retenues sur salaire, les horaires, les avantages sociaux, les congés, les vacances, les mesures disciplinaires, les restrictions COVID, l'hygiène et la sécurité

comprenant des informations sur votre entreprise, des détails sur le rôle spécifique de l'employé, et des politiques et procédures telles que la comptabilisation du temps, l'éligibilité aux heures supplémentaires, les jours de paie, les pauses, les retenues sur salaire, les horaires, les avantages sociaux, les congés, les vacances, les mesures disciplinaires, les restrictions COVID, l'hygiène et la sécurité des notes, des incitations à la rédaction, des questions-guides et des conseils pour chaque section afin de guider la création de votre manuel et de vous aider à réfléchir à ce qu'il faut écrire

Notez que les manuels des employés et les guides des employés ne sont pas la même chose. Bien que les deux documents fournissent des informations importantes aux employés, un manuel de l'employé couvre les politiques et les attentes générales de l'entreprise, tandis qu'un manuel de l'employé se concentre sur les procédures et les tâches spécifiques à un rôle ou à un service particulier. Télécharger ce modèle

5. Modèle de manuel RH ClickUp

Modèle de manuel RH ClickUp

Certains modèles de manuel de l'employé peuvent inclure une section pour le manuel des ressources humaines, mais dans certaines situations, vous pouvez vouloir garder les deux documents séparés. Dans ce cas, utilisez Modèle de manuel RH de ClickUp .

Les manuels de ressources humaines peuvent prendre deux formes. Il s'agit soit de manuels pour le département, avec des informations sur l'équipe, Objectifs de l'équipe RH ou leurs manuels pour tout ce qui concerne les RH, auxquels l'ensemble de l'entreprise peut se référer.

Le manuel "tout sur les ressources humaines" est le type de manuel que notre modèle est conçu pour créer. Les manuels de RH couvrent généralement le droit du travail, l'emploi à volonté et l'égalité des chances en matière d'emploi, les informations relatives à la conformité telles que l'indemnisation des travailleurs, la classification temps plein/temps partiel, les politiques de lutte contre le harcèlement et la non-discrimination, ainsi que les politiques de congé spécifiques à l'entreprise, telles que le devoir de juré, le PTO, le congé de deuil et la loi sur le congé familial pour raison médicale (FMLA).

Ce modèle de manuel RH comprend :

3 sections principales et 12 sous-sections couvrant la mission et les valeurs de l'entreprise, des informations sur l'entreprise telles que son histoire, ses services, sa structure, son leadership et sa culture, ainsi que les politiques de ressources humaines relatives à l'accueil et à l'éloignement, à la conduite sur le lieu de travail, à l'assiduité et aux avantages offerts par l'entreprise

Il se peut qu'il y ait des chevauchements entre votre manuel de l'employé et vos manuels de ressources humaines, notamment en ce qui concerne les informations sur l'entreprise ou les valeurs fondamentales. Ce n'est pas grave ! Le fait de réitérer ce message dans plusieurs documents permet d'harmoniser l'ensemble des politiques et des messages. Télécharger ce modèle

6. Modèle de contrat d'exploitation ClickUp

Modèle de contrat d'exploitation ClickUp

Vous créez votre propre société à responsabilité limitée (SARL) ? Vous aurez besoin d'un contrat d'exploitation pour vous conformer à la loi, et Modèle d'accord d'exploitation de ClickUp peut vous aider à démarrer.

Un accord d'exploitation est un document juridique important qui vérifie le cadre organisationnel d'une entreprise, sa structure de propriété et les obligations de ses membres, les procédures opérationnelles standard et bien d'autres choses encore. Pour les propriétaires d'entreprises qui opèrent sous la forme d'une SARL, ce document est essentiel et exigé dans la plupart des pays lors de la création de l'entreprise.

Ce modèle d'accord d'exploitation comprend:

11 sections d'informations sur la société comprenant des informations sur l'organisation, des définitions, le capital et le financement, le revenu net et l'allocation des pertes, les distributions, les dépenses de la société, les pouvoirs et les responsabilités des membres, l'attribution des intérêts des membres, les registres, les audits, et les rapports la dissolution de la société et la cessation de ses activités, ainsi qu'une section diversifiée

comprenant des informations sur l'organisation, des définitions, le capital et le financement, le revenu net et l'allocation des pertes, les distributions, les dépenses de la société, les pouvoirs et les responsabilités des membres, l'attribution des intérêts des membres, les registres, les audits, et les rapports la dissolution de la société et la cessation de ses activités, ainsi qu'une section diversifiée Dans chaque section, vous trouverez un langage juridique conforme aux contrats types, ce qui vous permettra de travailler à partir d'un contrat de base

Remarque : bien qu'il s'agisse d'un excellent modèle pour commencer à rédiger l'accord d'exploitation de votre SARL, chaque fois que vous utilisez un document à des fins juridiques, vous devriez consulter votre avocat d'affaires avant de le soumettre. Télécharger ce modèle

7. Modèle de mémo sur la politique de ClickUp

Modèle de mémo politique ClickUp

Pouvoir communiquer efficacement les changements de politique à vos employés est vital pour le succès de votre entreprise. Modèle de note de politique de ClickUp vous aide à développer un format et une organisation cohérents pour les notes de politique afin de vous assurer que tous les membres de votre équipe restent informés et à jour des derniers changements.

Ce modèle de note de politique comprend:

**Un guide d'introduction expliquant ce qu'est une note de politique générale, ce qui rend une note efficace, et les sections que votre note devrait inclure (c'est-à-dire l'en-tête, le résumé, le contexte, la recommandation et l'appel à l'action)

Des conseils et des ressources supplémentaires pour vous aider à compléter les informations de chaque section et à en savoir plus sur la rédaction de mémos efficaces

L'utilisation de ce modèle simple de note de politique permet de s'assurer que tous vos employés comprennent les attentes et les règlements de votre entreprise. Télécharger ce modèle Bonus : Check out *10 modèles de mémos gratuits dans Word et ClickUp

8. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Modèle de culture d'entreprise ClickUp

La culture d'entreprise est la manière dont votre entreprise et son personnel agissent et se comportent.

C'est la façon dont les employés se traitent les uns les autres, les valeurs morales qu'ils défendent et les décisions qu'ils prennent. Si vous cherchez à établir une culture d'entreprise forte, Modèle de culture d'entreprise de ClickUp peut être un outil utile. Ces pages fournissent des conseils et de l'inspiration pour construire l'identité de votre entreprise.

Ce modèle de culture d'entreprise comprend :

4 sections principales avec 12 sous-sections qui détaillent qui vous êtes en tant qu'entreprise (y compris l'histoire, l'équipe, les récompenses et la presse), votre déclaration de mission, vos valeurs et votre promesse de marque, les valeurs de votre entreprise et vos impératifs stratégiques, ainsi que les solutions et les services que vous offrez.

Utilisez ce modèle pour rédiger la section relative à la culture d'entreprise de votre manuel de l'employé, ou laissez-le en tant que guide indépendant. Télécharger ce modèle

9. Rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp

Rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp

La gestion des performances des employés est un aspect crucial de la gestion d'une entreprise, et l'un des moyens d'y parvenir est de tenir un rapport d'activité quotidien. C'est là que le Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé de ClickUp est très pratique. Il s'agit en quelque sorte d'un mini rapport de performance pour chacun des membres de votre équipe.

Ce modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé comprend :

3 sections principales que les employés doivent remplir quotidiennement, y compris les réalisations (projets achevés et temps consacré à chacun d'eux), les activités en cours (projets toujours en cours) et les activités à venir (priorités pour les prochains jours ou la prochaine semaine, ainsi que toute assistance dont vous avez besoin)

Ce modèle fournit des informations précieuses sur les aspects suivants de votre équipe habitudes de travail quotidiennes de votre équipe . Utilisez-le pour identifier les victoires, les difficultés et les problèmes domaines d'amélioration tout en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Télécharger ce modèle

10. Modèle de manuel de l'employé Microsoft de TemplateLab

Via TemplateLab.com Bien que nous ayons un faible pour le large éventail de modèles de manuels d'employés de ClickUp, nous savons que votre organisation exige parfois que vous utilisiez des outils d'une société ou d'une suite particulière.

Les utilisateurs de Microsoft peuvent utiliser Modèle de manuel de l'employé de Template Lab pour concevoir rapidement un manuel de l'employé. Ce manuel de l'employé décrit les sections des politiques liées à des sujets tels que la technologie, les avantages sociaux, l'assurance maladie, et plus encore. Télécharger ce modèle

Maintenant que vous avez le choix entre plusieurs modèles de manuel de l'employé, il est temps de commencer à rédiger le vôtre. Mais par où commencer ? Voici quelques conseils et bonnes pratiques pour créer un manuel du salarié complet et efficace :

1. Commencez par l'essentiel

La première étape de la rédaction d'un manuel de l'employé consiste à rassembler toutes les informations nécessaires sur votre entreprise et ses politiques. Il s'agit notamment de la mission et des valeurs de votre entreprise, de la structure organisationnelle, des avantages sociaux, de l'assurance maladie, du code de conduite standard et des informations juridiques importantes. Veillez à consulter les services concernés (RH, juridique, etc.) pour vous assurer de l'exactitude des informations.

2. Suivre un modèle

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'utilisation d'un modèle de manuel de l'employé peut vous faire gagner du temps et vous épargner des efforts lors de la création de votre propre document. Les modèles fournissent une structure et une organisation pour votre manuel, ce qui facilite l'inclusion de toutes les informations nécessaires.

3. Être clair et concis

Votre manuel du salarié doit être facile à lire et à comprendre pour tous les salariés. Utilisez un langage simple et évitez le jargon ou les termes techniques qui ne sont pas forcément familiers à tout le monde. En outre, chaque section de la politique doit être courte et pertinente.

4. Inclure des images et des exemples

L'ajout d'images, de graphiques ou de tableaux pertinents peut rendre votre manuel de l'employé plus attrayant et plus facile à traiter. En outre, l'inclusion d'exemples ou de scénarios réels peut aider les employés à mieux comprendre les politiques et la manière dont elles s'appliquent dans différentes situations.

5. Tenez-le à jour

La croissance et l'évolution de votre entreprise doivent s'accompagner d'une mise à jour de votre manuel du salarié. Veillez à le réviser et à le mettre à jour régulièrement afin de vous assurer qu'il reflète vos politiques et procédures actuelles. Vous éviterez ainsi tout problème juridique potentiel.

6. Rendez-le accessible

Votre manuel de l'employé est une ressource pour tous les employés, alors assurez-vous qu'il leur est facilement accessible. Envisagez de créer une version numérique accessible sur les appareils de l'entreprise ou via un portail en ligne sécurisé.

7. Consulter des professionnels du droit et des ressources humaines

Comme indiqué précédemment, il est important de faire réviser votre manuel de l'employé par les services concernés, en particulier les RH et le service juridique. Cela permettra de s'assurer que toutes les politiques sont conformes à la législation et à la réglementation en matière d'emploi.

Les rubriques à inclure dans un manuel de l'employé

Bien que chaque entreprise puisse avoir des politiques et des procédures qui lui sont propres, certaines sections communes devraient figurer dans tout manuel de l'employé. Il s'agit notamment des sections suivantes

Jours fériés de l'entreprise

Votre manuel de l'employé doit fournir une liste complète des jours fériés reconnus par l'entreprise. Il doit préciser si les salariés sont censés travailler ou non pendant ces jours fériés et, s'ils le font, à quel type de compensation ou de congé compensatoire ils ont droit.

Assurance maladie

Détaillez la politique de votre entreprise en matière d'assurance maladie, y compris l'étendue de la couverture, les options offertes aux salariés, leur contribution et la procédure de demande de prestations. Cette section doit également expliquer comment les salariés peuvent ajouter des personnes à charge et quelles sont les conséquences de tout changement de leur statut professionnel sur leurs prestations.

Politique en matière de maladie

Décrivez la politique de votre entreprise en matière de congés de maladie, y compris le nombre de jours autorisés, la procédure à suivre pour se faire porter pâle et les documents requis. La politique doit également porter sur les maladies de longue durée et sur le soutien que l'entreprise peut apporter dans de tels cas. Mentionnez toute loi ou réglementation régissant les congés de maladie et précisez s'ils sont rémunérés ou non.

Vacances et congés

Expliquez la politique de votre entreprise en matière de vacances et de congés, y compris le nombre de jours de congés annuels auxquels les salariés ont droit, la procédure de demande de congés et les éventuelles restrictions. Vous pouvez également inclure des informations sur d'autres types de congés, tels que le congé de deuil ou le congé familial pour raisons médicales.

Code de conduite

Cette section donne le ton en matière de comportement et d'attentes sur le lieu de travail. Elle doit couvrir des sujets tels que le code vestimentaire, le professionnalisme, les politiques de lutte contre la discrimination, les procédures de résolution des conflits et toute autre règle ou réglementation spécifique à l'entreprise.

Examens des performances

Expliquez le processus d'évaluation des performances de votre entreprise et la manière dont les employés peuvent s'attendre à recevoir un retour d'information sur leur travail. Cette section peut également contenir des informations sur les promotions, les augmentations de salaire et les primes.

Politique de licenciement

Même s'il n'est pas agréable d'y penser, il est important d'exposer la politique de votre entreprise en matière de licenciement. Cette section doit couvrir les motifs de licenciement, la procédure de licenciement et toute loi ou réglementation régissant le licenciement des employés.

Accord de non-divulgation (NDA)

Si votre entreprise traite des informations sensibles ou des données exclusives, vous pouvez inclure un accord de non-divulgation dans votre manuel de l'employé. Ce document juridiquement contraignant décrit les attentes des employés en matière de confidentialité et les conséquences éventuelles d'un manquement à ces attentes.

Accusé de réception

Enfin, demandez aux employés de signer un accusé de réception pour confirmer qu'ils ont reçu et lu le manuel de l'employé. En cas de litige, cet accusé de réception peut servir de preuve que les employés ont pris connaissance des politiques décrites dans le manuel.

Information pour les employés non exemptés

Si votre entreprise emploie des salariés non exemptés (rémunérés à l'heure), il est important de les informer sur les politiques en matière d'heures supplémentaires, de pauses repas et de repos, ainsi que sur toute autre réglementation susceptible de s'appliquer à eux. Cela contribuera à garantir le respect de la législation du travail.

Qui bénéficie de l'utilisation d'un manuel de l'employé ?

Les managers: Un manuel de l'employé fournit aux managers une structure et des lignes directrices claires pour la gestion de leur équipe. Il permet également d'assurer la cohérence des politiques et des procédures dans l'ensemble de l'organisation. Voici quelques modèles qui peuvent être utiles aux managers :

Petites entreprises: Les petites entreprises n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour élaborer des politiques et des procédures RH détaillées. Un modèle de manuel de l'employé peut fournir un cadre permettant aux propriétaires de petites entreprises de créer leur propre manuel sans avoir à partir de zéro. Voici quelques modèles qui peuvent être utiles aux petites entreprises :

Optimisez votre manuel de l'employé dès aujourd'hui

La création d'un manuel de l'employé n'est peut-être pas la responsabilité que vous préférez en tant que propriétaire d'entreprise ou en tant qu'employé d'un salon de coiffure Professionnel des RH en tant que professionnel des ressources humaines, il est essentiel pour la conformité que toutes vos politiques internes et d'entreprise soient documentées pour votre personnel de manière claire et détaillée. L'utilisation de modèles peut rendre la création de ce document beaucoup plus facile - et peut-être même amusante, lorsque vous choisissez d'utiliser une solution ClickUp !

ClickUp est votre guichet unique pour l'organisation de vos documents d'entreprise, de vos plans de projet, de vos processus de travail et, oui, même de votre manuel de l'employé.

Notre vaste bibliothèque de modèles peut vous aider à créer, éditer et mettre à jour presque tous les types de documents dont vous avez besoin - et nos modèles de manuels ajoutent un peu de couleur à une tâche autrement ennuyeuse. Une fois que vous avez créé votre manuel de l'employé, vous pouvez facilement utiliser ClickUp pour le partager avec votre équipe et le mettre à jour si nécessaire.

L'utilisation de ClickUp est gratuite essayez-nous dès aujourd'hui .