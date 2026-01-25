Les 13 meilleures alternatives à Elvex pour l'orchestration de l'IA en [année]

Lorsque vous investissez dans l'IA, mais que vous vous appuyez sur des outils déconnectés et des flux de travail improvisés, tout ralentit. Cela crée une dette IA ou une prolifération IA, un écart croissant entre ce que vous construisez et ce que vous pouvez exécuter de manière cohérente en production.

Elvex Steps est une plateforme d'orchestration IA qui contribue à réduire certaines de ces frictions. Elle rassemble tous vos composants IA en un seul endroit, vous permettant ainsi de standardiser la manière dont le travail est effectué et de réduire les efforts manuels nécessaires pour faire fonctionner les systèmes alimentés par LLM.

Mais à mesure que vous évoluez, Elvex peut sembler limité lorsque vous avez besoin de modèles d'orchestration plus approfondis, d'une architecture plus flexible ou d'une assistance plus solide pour des flux de travail complexes impliquant plusieurs agents.

Si vous rencontrez des obstacles similaires, cette liste des meilleures alternatives à Elvex vous aidera à trouver une meilleure solution.

Les meilleures alternatives à Elvex pour l'orchestration de l'IA en un coup d'œil

Voici un comparatif rapide des meilleures alternatives à Elvex afin que vous puissiez trouver rapidement celle qui vous convient le mieux.

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Brain, BrainGPT, gestion de projet par l'IA, suivi des tâches, agents IA, orchestration multi-agents, gestion des flux de travail, modèles LLM premium Équipes souhaitant une gestion des effectifs et une gestion de projet de bout en bout basées sur l'IA Free Forever ; tarification personnalisée pour les entreprises Podium Interactions clients basées sur l'IA, automatisation du routage, rappels et suivi Ray ID Flux de travail de communication client Tarification personnalisée Tidio Chat en direct alimenté par l'IA, déclencheurs conditionnels, automatisation des flux de travail multi-plateformes Service client et chat en direct Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois. Vertex IA Orchestration de l'IA d'entreprise, flux de travail multimodèles, branchement conditionnel et surveillance Équipes gérant plusieurs modèles/pipelines d'IA Tarification personnalisée Kore. IA Orchestration de l'IA conversationnelle, flux de travail multi-étapes, tableaux de bord en temps réel Flux de travail conversationnel d'entreprise Tarification personnalisée Botpress IA conversationnelle open source, contrôle granulaire des flux de travail, composants modulaires Équipes ayant besoin d'une orchestration flexible et personnalisée des chats IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 89 $ + dépenses IA/mois LangChain Cadre pour la création de flux de travail IA, l'orchestration multi-agents et les intégrations API Développeurs créant des applications basées sur le LLM Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 39 $/mois. ServiceNow Orchestration des flux de travail IA, automatisation des opérations informatiques, alertes prédictives Équipes informatiques et opérationnelles dans les grandes organisations Tarification personnalisée CrewAI Orchestration multi-agents, intervention humaine, intégrations externes Équipes ayant besoin d'agents IA collaboratifs Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée n8n Automatisation des flux de travail open source, déclencheurs événementiels et modification en cours Automatisation des flux de travail sans code pour l'intégration des données et des applications Forfait Free gratuit disponible ; tarification personnalisée Zapier Automatisation sans code, Zaps en plusieurs étapes, intégrations d'applications Entreprises connectant plusieurs outils SaaS Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois. Atera Orchestration de la gestion informatique, gestion des correctifs, règles d'alerte et rapports Équipes informatiques et fournisseurs de services gérés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 169 $/mois. LocaliQ Gestion des prospects basée sur l'IA, automatisation du marketing multicanal, suivi des campagnes et automatisation des SMS/appels vocaux. Entreprises souhaitant gérer leurs prospects, mener des campagnes d’automatisation et suivre les performances marketing Tarification personnalisée

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Elvex ?

Bien que le choix de l'outil approprié dépende de vos besoins spécifiques et de la configuration de votre système, voici quelques facteurs à prendre en compte :

Conception et personnalisation des flux de travail IA : recherchez une plateforme qui vous permette de créer, visualiser et personnaliser recherchez une plateforme qui vous permette de créer, visualiser et personnaliser des automatisations de flux de travail IA en plusieurs étapes avec une logique de branchement, un routage dynamique, l'appel d'outils et la flexibilité nécessaire pour intégrer le modèle de votre choix.

Assistance multimodèle : assurez-vous que l'outil prend en charge différents modèles LLM et multimodaux, ce qui vous permet de changer de modèle, de les combiner dans des flux de travail ou d'optimiser leur utilisation en fonction du coût et des performances.

Exécution et automatisation en temps réel : vérifiez si l'outil peut déclencher des flux de travail en temps réel à l'aide de webhooks, d'évènements ou d'exécutions planifiées afin que les agents puissent répondre instantanément aux signaux de l'entreprise et aux besoins opérationnels.

Surveillance et observabilité : vérifiez si l'outil fournit des journaux détaillés, des analyses, des traces et des rapports de performance pour surveiller le comportement vérifiez si l'outil fournit des journaux détaillés, des analyses, des traces et des rapports de performance pour surveiller le comportement des agents IA d'automatisation , dépanner les pannes et optimiser en permanence les résultats.

Intégrations et connectivité des données : choisissez un outil qui offre une connexion facile avec vos outils, CRM, bases de données, API et environnements cloud existants.

Sécurité et conformité : choisissez une plateforme conforme aux principales normes de confidentialité des données telles que le RGPD et SOC-2, en plus du chiffrement, des contrôles d'accès, de la gestion sécurisée des API et des pistes d'audit.

Facilité d'utilisation : vérifiez si l'outil est intuitif, sans code ou avec peu de code, et accessible aux utilisateurs techniques et non techniques, afin que votre équipe puisse le mettre en place et l'utiliser rapidement.

Évolutivité : assurez-vous que la plateforme prend en charge les flux de travail à haut volume et l'architecture multi-agents, afin qu'elle évolue en douceur avec votre utilisation.

Les meilleures alternatives à Elvex

Découvrons les meilleures alternatives à Elvex et ce qui distingue chacune d'entre elles.

1. ClickUp (idéal pour les flux de travail basés sur l'IA et les agents IA)

Elvex offre une orchestration IA sécurisée avec prise en charge multimodèle, automatisation des flux de travail et création sans code, conçue pour répondre aux exigences de gouvernance des entreprises. Mais l'IA n'apporte aucune valeur ajoutée si elle est isolée de vos flux de travail opérationnels.

Et lorsque votre plateforme d'orchestration IA existe séparément de l'endroit où les équipes exécutent réellement leur travail, vous ajoutez un outil supplémentaire à gérer plutôt que de véritablement faire converger l'IA avec les opérations.

Découvrez ClickUp. Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Vos agents IA, votre gestion de projet, votre documentation et la collaboration de votre équipe sont regroupés dans un environnement de travail sécurisé où l'IA dispose d'un contexte métier complet, et non pas seulement d'instructions isolées.

Grâce à cet environnement entièrement contextuel, les utilisateurs de ClickUp éliminent toutes les formes de prolifération du travail. Finis les silos entre le chat, les e-mails et les agents, et finis les efforts pour alimenter votre agent IA avec tout le contexte et la documentation nécessaires pour qu'il fonctionne à chaque fois. Grâce à la sécurité et à la gouvernance de niveau entreprise intégrées à la plateforme où le travail est réellement effectué, vos agents et vos flux de travail IA agissent comme de véritables collègues.

Une IA qui comprend l'ensemble de votre contexte opérationnel

ClickUp Brain agit comme une couche d'intelligence qui relie l'ensemble de votre environnement de travail. Il lit vos tâches, vos documents, vos commentaires et les outils connectés tels que Drive, Slack, Figma, GitHub ou Jira.

Comme il comprend le contexte global de votre travail, vous pouvez lui poser des questions opérationnelles détaillées et obtenir des réponses précises tirées des flux de travail réels exécutés par votre équipe.

Obtenez des informations et augmentez votre productivité avec ClickUp Brain.

Agents IA qui exécutent du travail de manière autonome dans vos flux de travail

S'appuyant sur l'intelligence fournie par ClickUp Brain, les agents IA de ClickUp agissent comme des blocs de construction intelligents et sans code.

Vous pouvez déployer des agents pour gérer des tâches telles que le routage automatique des tickets d'assistance, la résumation de documents, l'extraction d'informations à partir d'e-mails, ou même le basculement entre différents modèles d'apprentissage automatique (LLM) en fonction du contexte ou de la sensibilité des données.

Chaque agent peut être configuré pour se déclencher lors d'évènements spécifiques, transmettre des données entre les modèles et interagir avec vos outils existants, tout en maintenant des contrôles de sécurité et d'audit stricts.

Créez des agents IA intelligents adaptés à votre flux de travail avec ClickUp Agents.

🎬 Agent en action pour les équipes informatiques d'entreprise : créez un super agent de sécurité logicielle qui gère votre file d'attente d'incidents de sécurité. Lorsqu'une vulnérabilité à haute priorité est signalée, l'agent évalue automatiquement la gravité en fonction des systèmes affectés dans votre CMDB. Il crée ensuite des tâches de correction et les attribue aux équipes d'ingénieurs appropriées. Il rédige des communications destinées aux parties prenantes en fonction de l'ampleur de l'impact. Il planifie des examens de suivi. Tout cela se fait en quelques minutes après la détection de l'incident, sans triage manuel ni coordination entre plusieurs équipes et outils. Des heures gagnées et une efficacité débloquée. Pour en savoir plus, regardez la vidéo ci-dessous :

Une fois vos agents configurés et opérationnels, vous pouvez affiner et rationaliser davantage l'orchestration des flux de travail grâce au changement de modèle. Vous pouvez accéder à des modèles d'IA haut de gamme et les attribuer à des tâches spécifiques, comme ChatGPT pour la rédaction et Claude pour le raisonnement, afin que chaque agent utilise l'IA la mieux adaptée à la tâche à accomplir.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre pour obtenir le résultat souhaité.

💟 Bonus : les déploiements d'IA en entreprise nécessitent une certaine flexibilité afin d'utiliser le modèle adapté à chaque cas d'utilisation, une accessibilité vocale pour des opérations plus rapides et une recherche unifiée dans toutes les connaissances de l'organisation. ClickUp BrainGPT offre des capacités d'IA multimodèles avec une gouvernance d'entreprise intégrée, éliminant ainsi le besoin de gérer des relations avec différents fournisseurs ou des protocoles de sécurité distincts pour chaque fournisseur d'IA. Une IA contextuelle qui comprend les flux de travail de votre entreprise : contrairement aux outils d'IA autonomes qui ne voient que les invites individuelles, Brain GPT accède à vos feuilles de route de projet, vos spécifications techniques, vos historiques d'incidents et vos discussions d'équipe pour fournir des réponses fondées sur vos opérations réelles, vos décisions architecturales et vos exigences de conformité.

Passez d'un LLM à l'autre en fonction des exigences de la tâche : accédez à Claude, ChatGPT et Gemini depuis une seule et même plateforme, afin que vos équipes puissent choisir le modèle optimal pour la documentation technique, la génération de code, le contenu créatif ou l'analyse de données sans avoir à gérer plusieurs clés API et contrôles de sécurité.

Opérations vocales pour une gestion du flux de travail mains libres : utilisez : utilisez Talk to Text pour enregistrer verbalement les rapports d'incident, mettre à jour le statut des projets, créer des tâches ou poser des requêtes sur les indicateurs opérationnels dans les situations critiques où la saisie au clavier n'est pas pratique.

Recherche unifiée sur l'ensemble de votre pile technologique : effectuez simultanément des requêtes dans les tâches ClickUp, la documentation technique, les référentiels en connexion tels que GitHub, les communications dans Slack et les fichiers de conception dans Figma.

Pour compléter l'offre, ClickUp Automatisations vous permet de configurer des flux de travail qui s'exécutent automatiquement sans avoir à écrire de code. Vous pouvez déclencher des actions en fonction des mises à jour des tâches, des changements de statut, des commentaires ou des champs personnalisés, afin que les processus de votre équipe restent cohérents sans suivi manuel.

Déclenchez automatiquement des flux de travail lorsque des tâches sont clôturées ou que des notes sont saisies avec ClickUp Automatisations.

🎬 L'automatisation en action : Les équipes d'entreprise peuvent créer des chaînes d'approbation qui acheminent les demandes vers les bonnes parties prenantes en fonction du type de projet ou des seuils budgétaires.

Les flux de travail de sécurité et de conformité peuvent attribuer automatiquement des audits lorsque des données sensibles sont consultées. Ils peuvent signaler les tâches qui n'ont pas été examinées dans les délais impartis par la gouvernance.

Les processus transversaux tels que l'intégration des fournisseurs, l'approvisionnement des employés ou l'escalade des incidents peuvent être orchestrés à l'aide d'une logique conditionnelle. La logique s'adapte à différents scénarios en fonction de vos besoins. Tout cela est configuré à l'aide d'un générateur visuel qui ne nécessite aucune ressource de développement ni aucun ticket informatique pour être modifié.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez et suivez votre travail : gérez tous vos projets, tâches et sous-tâches dans gérez tous vos projets, tâches et sous-tâches dans ClickUp Tasks avec des priorités, des statuts et des dates d'échéance pour rester au fait de toutes vos missions.

Documentez clairement les processus : créez des wikis, des procédures opératoires normalisées et des notes de réunion avec créez des wikis, des procédures opératoires normalisées et des notes de réunion avec ClickUp Docs , avec liaison des tâches, collaboration en temps réel et contrôle des versions.

Communiquez de manière fluide : gardez vos discussions contextuelles et ciblées grâce à gardez vos discussions contextuelles et ciblées grâce à ClickUp Chat en connectant directement les messages aux tâches, projets et documents pour une meilleure coordination de l'équipe.

Visualisez instantanément les performances : créez créez des tableaux de bord ClickUp personnalisables pour suivre les indicateurs clés de performance, surveiller l'avancement des projets et obtenir des informations exploitables sur l'ensemble des équipes et des flux de travail.

Limitations de ClickUp

Les projets de grande envergure ou les actions IA simultanées peuvent entraîner de légers retards.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur TrustRadius:

J'utilise ClickUp de manière intermittente pour gérer plusieurs projets UX à la fois. La principale raison pour laquelle j'apprécie ClickUp est que je peux séparer tout mon travail en projets et en équipes, puis tout afficher à un niveau aussi élevé ou détaillé que je le souhaite.

J'utilise ClickUp de manière intermittente pour gérer plusieurs projets UX à la fois. La principale raison pour laquelle j'apprécie ClickUp est que je peux séparer tout mon travail en projets et en équipes, puis tout afficher à un niveau aussi élevé ou détaillé que je le souhaite.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

2. Podium (meilleur outil d'orchestration IA pour la communication client)

via Podium

Podium aide votre équipe à gérer les actions basées sur l'IA liées aux interactions avec les clients. Au lieu de suivre manuellement les messages, de transférer les questions entrantes à la bonne personne, de générer des résumés de discussion et d'envoyer des rappels de suivi, vous pouvez configurer des règles d'IA pour gérer automatiquement ces étapes.

Les employés IA intégrés à l'outil, à savoir le commercial IA, le planificateur IA, le marketeur IA, le concierge IA et le gestionnaire de réputation IA, se chargent de toutes les tâches répétitives de votre projet. Le générateur de flux de travail d'automatisation vous permet de concevoir des séquences avec des déclencheurs, des délais, des filtres, des actions et une logique conditionnelle (branches if/else).

Vous bénéficiez également d'une boîte de réception unifiée pour les SMS, les chats en ligne et les interactions téléphoniques, ce qui garantit des réponses cohérentes sur tous les canaux.

Meilleures fonctionnalités de Podium

Gérez l'automatisation des SMS, du chat en ligne et des e-mails sur plusieurs canaux dans un flux unique et orchestré.

Transférez directement les résultats générés par l'IA vers les outils CRM ou de flux de travail connectés afin de maintenir la continuité.

Suivez l'achèvement des tâches IA et les déclencheurs de flux de travail afin d'identifier les goulots d'étranglement potentiels.

Limitations de Podium

Principalement axé sur les flux de travail basés sur la discussion, ce qui le rend moins adapté à l'orchestration interne ou non orientée client.

Tarifs Podium

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Podium

G2 : 4,6/5 (plus de 2 020 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Podium ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Nous avons été satisfaits de la fonctionnalité de messagerie texte de Podium, qui permet aux patients de communiquer sous cette forme et de discuter depuis notre site web ou de leur propre initiative. C'était la première fois que nous mettions en place cette fonctionnalité dans notre cabinet. Nous avons rarement eu besoin d'assistance de Podium, mais le service client était excellent !

Nous avons été satisfaits de la fonctionnalité de messagerie texte de Podium, qui permet aux patients de communiquer sous cette forme et de discuter depuis notre site web ou de leur propre initiative. C'était la première fois que nous mettions en place cette fonctionnalité dans notre cabinet. Nous avons rarement eu besoin d'assistance de Podium, mais le service client était excellent !

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'une invite en texte simple fournie par l'utilisateur ? ClickUp Brain peut le faire ! L'IA est profondément intégrée dans tous les aspects de ClickUp, y compris, mais sans s'y limiter, la résumation des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations à partir de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore !

3. Tidio (meilleure plateforme de chat en direct et d'assistance alimentée par l'IA)

via Tidio

Tidio vous évite d'être submergé par un flot incessant de messages clients. Il détecte automatiquement le type de demande à partir d'une réclamation et peut classer les messages par ordre de priorité en fonction de leur urgence ou de la valeur du client, garantissant ainsi que les interactions les plus critiques et les plus urgentes soient traitées en premier.

L'outil coordonne également les actions sur plusieurs plateformes. Un simple message instantané peut déclencher l'envoi d'un e-mail de suivi, mettre à jour votre CRM et informer le collègue concerné. L'icône de chat personnalisable s'intègre aux sites Web et aux applications, tandis que les déclencheurs conditionnels garantissent que les actions ne se produisent qu'au moment opportun.

Avec Tidio, l'orchestration IA garantit le bon déroulement et l'intelligence de vos flux de travail, sans supervision constante. De plus, vos données sont privées et sécurisées grâce à la conformité aux normes GDPR, AI Pact, CCPA et SOC (2).

Les meilleures fonctionnalités de Tidio

Créez des chemins de discussion automatisés pour déclencher des actions telles que l'offre de réductions et la récupération des paniers abandonnés.

Bénéficiez de fonctionnalités de chat en direct telles que l'aperçu de saisie, les réponses prédéfinies, le suivi des visiteurs, etc. , pour accélérer les temps de réponse.

Ajustez les couleurs, la position, les langues et l'image de marque du widget de chat pour qu'il s'harmonise avec votre site.

Limitations de Tidio

Les messages à volume élevé peuvent ralentir le marquage automatisé, les déclencheurs de flux de travail ou les actions multicanaux.

Tarifs Tidio

Essai gratuit de 7 jours

Lyro IA Agent : à partir de 39 $/mois

Flux : à partir de 29 $/mois

Starter : 29 $/mois

Croissance : 59 $/mois

Plus : 749 $/mois

Premium : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tidio

G2 : 4,7/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 560 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tidio ?

Un avis publié sur G2 indique :

L'interface intuitive de Tidio et son intégration transparente avec plusieurs plateformes facilitent considérablement la gestion de toutes les interactions avec les clients en un seul endroit. L'automatisation du chatbot est puissante mais simple à configurer, ce qui permet de gagner un temps précieux tout en conservant une touche personnelle.

L'interface intuitive de Tidio et son intégration transparente avec plusieurs plateformes facilitent considérablement la gestion de toutes les interactions avec les clients en un seul endroit. L'automatisation du chatbot est puissante mais simple à configurer, ce qui permet de gagner un temps précieux tout en conservant une touche personnelle.

👀 Le saviez-vous ? Même les chatbots IA ont besoin d'une orchestration adéquate. Le chatbot IA d'un concessionnaire Chevrolet a affiché un prix erroné de 1 $ pour un véhicule d'une valeur de 76 000 $, car le système IA n'était pas correctement orchestré. Vous comprenez désormais pourquoi vous avez besoin d'un système IA entièrement intégré dans votre flux de travail !

4. Vertex AI (meilleure plateforme d'orchestration IA de niveau entreprise)

via Vertex IA

Vertex AI combine la préparation des données, l'entraînement des modèles, les tests, le déploiement et la surveillance dans une seule plateforme, ce qui vous permet de passer rapidement des données brutes à des systèmes IA opérationnels. Comme il utilise le cloud haut débit, les GPU et les TPU de Google pour traiter des modèles et des ensembles de données volumineux, il peut facilement s'adapter à l'évolution de vos besoins.

Vous pouvez soit utiliser AutoML pour laisser l'IA de Google créer le modèle le mieux adapté à vos besoins, soit écrire votre propre code à l'aide de TensorFlow ou PyTorch. Cet outil convient donc aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs avancés.

L'outil assure également la surveillance et la journalisation de chaque étape du pipeline. Vous pouvez identifier immédiatement les goulots d'étranglement ou les erreurs et ajuster le flux de travail sans avoir à tout recommencer.

Meilleures fonctionnalités de Vertex IA

Accédez aux modèles avancés de Google, y compris la dernière famille Gemini, pour les tâches liées au texte, aux images, aux vidéos et aux multimodales.

Connectez-vous aux outils Google Cloud tels que BigQuery, stockage cloud et AI Notebooks pour convertir les données brutes en informations exploitables par le machine learning.

Configurez des pipelines ML automatisés pour gérer efficacement les étapes répétitives du flux de travail.

Limites de Verex IA

Il s'agit d'une plateforme complexe avec une courbe d'apprentissage abrupte.

Tarifs de Verex IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Verex IA

G2 : 4,3/5 (plus de 580 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Verex IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

La partie la plus intéressante de Vertex AI est qu'il dispose d'une plateforme unifiée pour l'ensemble du cycle de vie du machine learning. Vertex AI m'a aidé à créer rapidement des prototypes avec des notebooks pendant mon projet, ainsi qu'à orchestrer un pipeline avec une livraison accélérée des produits. Il présente également des avantages tels que les pipelines Vertex AI pour des flux de travail ML reproductibles et prêts pour le CI/CD.

La partie la plus intéressante de Vertex AI est qu'il dispose d'une plateforme unifiée pour l'ensemble du cycle de vie du machine learning. Vertex AI m'a aidé à créer rapidement des prototypes avec des notebooks pendant mon projet, ainsi qu'à orchestrer un pipeline avec une livraison accélérée des produits. Il présente également des avantages tels que les pipelines Vertex AI pour des flux de travail ML reproductibles et prêts pour le CI/CD.

🧠 Anecdote amusante : l'orchestration de l'IA n'est pas seulement utilisée pour le travail, elle est également à l'origine de certains des succès les plus étranges d'Internet, comme les feuilletons mettant en scène des chats. En combinant la génération d'images, la synthèse vocale et la narration surréaliste, l'IA a créé des chats à l'apparence humaine qui jouent dans des drames exubérants et trépidants.

5. Kore. IA (Meilleure plateforme d'IA conversationnelle pour les entreprises)

Pour les entreprises qui cherchent à développer des systèmes d'IA intelligents et multi-agents, Kore. ai est une option appropriée. Il vous permet d'orchestrer plusieurs agents, de conserver la mémoire contextuelle d'une session à l'autre et d'automatiser des flux de travail complexes avec différents niveaux d'autonomie.

Vous bénéficiez de IA for Work pour automatiser les tâches et obtenir des informations utiles à partir de votre environnement de travail. IA for Process rationalise les opérations grâce à la création d'agents sans code, et IA for Service améliore le service client grâce à des agents conversationnels et des bots préconfigurés spécifiques à chaque secteur.

Kore. IA : meilleures fonctionnalités

Utilisez des outils sans code ou pro-code pour créer et gérer des agents IA et accélérer le développement grâce à des modèles.

Suivez les performances des agents grâce à des analyses en temps réel, au suivi des évènements, aux journaux d'audit et à des informations exploitables.

Respectez les normes réglementaires et garantissez un comportement responsable de l'IA grâce à des contrôles d'accès robustes et des garanties éthiques.

Kore. Limites de l'IA

L'orchestration en temps réel en dehors des interactions par chat est limitée.

Tarifs Kore. IA

Tarification personnalisée

Kore. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kore. IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Kore. AI se distingue par sa plateforme conversationnelle hautement intuitive et basée sur l'IA. J'apprécie la façon dont elle permet une automatisation transparente sur plusieurs canaux, s'intègre facilement aux systèmes d'entreprise et fournit des outils low-code/no-code pour créer des assistants virtuels intelligents.

Kore. AI se distingue par sa plateforme conversationnelle hautement intuitive et basée sur l'IA. J'apprécie la façon dont elle permet une automatisation transparente sur plusieurs canaux, s'intègre facilement aux systèmes d'entreprise et fournit des outils low-code/no-code pour créer des assistants virtuels intelligents.

📚 À lire également : Vous avez du mal à réaliser l’automatisation de vos flux de travail ? Découvrez comment créer un agent IA à partir de zéro pour rationaliser les tâches et améliorer la productivité de vos projets. C'est étonnamment facile. Découvrez comment ci-dessous ? 👇🏼

6. Botpress (meilleure plateforme d'IA conversationnelle open source)

via Botpress

Botpress est une alternative fiable à Elvex si vous avez besoin d'agents de discussion. Il offre une plateforme agentique complète alimentée par son propre moteur d'inférence. Il combine le raisonnement LLM, la mémoire et l'exécution logique dans un seul système.

Vous pouvez également donner une forme au comportement d'un agent selon vos besoins. Vous pouvez créer des scripts logiques, contrôler l'exécution des outils, définir des étapes de raisonnement et gérer la mémoire avec précision.

De solides fonctionnalités d'observabilité, telles que le suivi des évènements et l'isolation du runtime, vous aident à surveiller chaque décision prise par votre agent. Si vous recherchez une plateforme qui vous permette de concevoir des agents à un niveau technique détaillé plutôt que de simplement assembler des flux de travail, Botpress vous offre un contrôle plus pratique qu'Elvex.

Meilleures fonctionnalités de Botpress

Déployez des agents sur des widgets Web, WhatsApp, Messenger, Slack ou vos propres applications grâce à une logique unifiée.

Gérez plusieurs versions d'agents grâce à une publication sécurisée et une restauration instantanée.

Prévisualisez les chemins de raisonnement et déboguez le comportement de l'agent étape par étape avant la publication.

Limitations de Botpress

Connecteurs intégrés limités par rapport aux plateformes d'automatisation générales

Tarifs Botpress

Paiement à l'utilisation : Gratuit + dépenses IA/mois

Plus : 89 $ + dépenses IA/mois par utilisateur

Équipe : 495 $ + dépenses IA/mois par utilisateur

Géré : 1 495 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Botpress

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Botpress ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Botpress est une excellente plateforme qui bénéficie d'une solide communauté de développeurs à travers le monde, accueillants et prêts à partager leur temps, leurs ressources et à promouvoir les bonnes pratiques parmi les créateurs de bots.

Botpress est une excellente plateforme qui bénéficie d'une solide communauté de développeurs à travers le monde, accueillants et prêts à partager leur temps, leurs ressources et à promouvoir les bonnes pratiques parmi les créateurs de bots.

📚 En savoir plus : Les meilleures start-ups d'agents IA à suivre

7. LangChain (meilleur framework pour créer des applications basées sur l'IA)

via LangChain

LangChain est un framework open source qui vous aide à créer des agents IA fiables et prêts à l'emploi. Vous bénéficiez d'un ensemble de modèles d'agents éprouvés pour des tâches telles que l'appel d'outils, la génération augmentée par la récupération et la prise de décision structurée. Cela vous évite d'avoir à reconstituer sans cesse la même logique.

Vos agents fonctionnent sur LangGraph, qui gère la complexité opérationnelle en arrière-plan. Il permet le suivi de l'état d'avancement des longs flux de travail, la réessaiement ou le retour en arrière après des échecs d'exécution, et l'activation de points de contrôle humains lorsque cela est nécessaire.

Vous pouvez connecter n'importe quel LLM, base de données vectorielle, outil API ou module de mémoire, et l'architecture s'adapte facilement à mesure que vos cas d'utilisation deviennent plus exigeants. LangChain étant entièrement open source sous licence MIT, vous avez la possibilité de modifier les composants, d'étendre les comportements et de concevoir des pipelines personnalisés qui correspondent exactement à vos besoins.

Meilleures fonctionnalités de LangChain

Créez des invites réutilisables et paramétrées avec des espaces réservés, des exemples en quelques clics et du contenu dynamique.

Suivez le comportement des agents à l'aide de rappels qui enregistrent et déboguent les étapes intermédiaires.

Validez les résultats LLM en imposant de les mettre en forme selon des formats structurés tels que JSON avant qu'ils ne soient transmis.

Limitations de LangChain

Nécessite des connaissances préalables en codage, car il ne s'agit pas d'un outil prêt à l'emploi.

Tarifs LangChain

Forfait Free

Développeur : Commencez gratuitement, puis payez à l'utilisation.

Plus : 39 $/mois par utilisateur, puis paiement à l'utilisation

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LangChain

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de LangChain ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez LangChain, c'est sa flexibilité qui permet d'intégrer de manière transparente des modèles, des sources de données et des outils, ce qui m'a permis de créer et de faire évoluer beaucoup plus rapidement des flux de travail complexes basés sur le LLM dans mes projets.

Ce que j'apprécie le plus chez LangChain, c'est sa flexibilité qui permet d'intégrer de manière transparente des modèles, des sources de données et des outils, ce qui m'a permis de créer et de faire évoluer beaucoup plus rapidement des flux de travail complexes basés sur le LLM dans mes projets.

💟 Bonus : Vous avez du mal à tirer parti de l'IA ? Apprenez à former votre propre modèle d'IA, à le personnaliser en fonction de vos besoins et à l'utiliser pour des tâches concrètes.

8. ServiceNow (Meilleure orchestration des flux de travail IA pour l'informatique et les opérations)

via ServiceNow

Si vous utilisez déjà la plateforme ServiceNow pour vos flux de travail et vos données, ServiceNow IA Agents est un bon choix.

Il existe un IA Agent Studio dédié où vous pouvez définir la mission, le rôle et les responsabilités d'un agent en langage naturel et le déployer instantanément. Vous pouvez également demander à la plateforme d'effectuer l'automatisation de tâches spécifiques (par exemple, « Créer un brouillon d'article de connaissance », « Enquêter sur cette alerte de sécurité », « Catégoriser ce ticket ») et elle produit des flux de travail structurés et reproductibles.

Cet outil dispose également de capacités d'orchestration et de gouvernance de l'IA. L'AI Agent Orchestrator permet à plusieurs agents spécialisés de collaborer sur des processus plus importants et plus complexes. Et dans ServiceNow AI Control Tower, vous pouvez gérer et surveiller tous vos agents IA à partir d'un seul hub.

Meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Utilisez Agent Fabric pour unifier les agents et outils IA tiers de n'importe quelle plateforme.

Utilisez des intégrations natives pour permettre aux agents d'agir directement sur vos flux de travail, automatisations, bases de connaissances et données existants.

Suivez l'efficacité de l'orchestration de l'IA grâce à des tableaux de bord qui comparent les résultats prévus et réels des flux de travail.

Limitations de ServiceNow

Les prédictions basées sur l'IA s'appuient fortement sur les données historiques, ce qui signifie que les nouveaux flux de travail ne peuvent pas être exploités immédiatement.

Tarifs ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceNow

G2 : 4,4/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ServiceNow ?

Un avis publié sur Capterra indique :

ServiceNow permet une gestion rapide et transparente des tickets et des flux de travail. L'interface est intuitive et les outils de rapports sont très utiles pour les opérations quotidiennes. Il s'intègre également facilement à d'autres systèmes tels que Salesforce CRM, par exemple.

ServiceNow permet une gestion rapide et transparente des tickets et des flux de travail. L'interface est intuitive et les outils de rapports sont très utiles pour les opérations quotidiennes. Il s'intègre également facilement à d'autres systèmes tels que Salesforce CRM, par exemple.

👀 Le saviez-vous ? Peu après le lancement de Bard AI, Google a rencontré des problèmes de crédibilité lorsque le chatbot a fourni des informations incorrectes lors d'une démonstration sur le télescope spatial James Webb. Cette erreur a entraîné une baisse significative du cours de l'action Google, soulignant l'importance d'une validation et d'une orchestration rigoureuses des résultats de l'IA.

9. CrewAI (Meilleure orchestration d'agents IA pour les équipes)

via CrewAI

CrewAI est un framework Python open source qui vous aide à créer des systèmes d'IA multi-agents dans lesquels plusieurs agents spécialisés collaborent comme une équipe coordonnée. Chaque agent a son propre domaine d'expertise et suit un flux de travail ou des processus structurés pour achever ses tâches.

L'architecture basée sur les rôles garantit que chaque agent a des responsabilités clairement définies, et vous pouvez même les structurer hiérarchiquement. Il peut y avoir des agents « managers » qui supervisent vos agents « travailleurs ».

Par exemple, vous pouvez créer une équipe pour un flux de travail d'analyse financière fintech. Elle comprendrait également un agent de collecte de données pour extraire les ensembles de données du marché, un agent de modélisation pour calculer les indicateurs clés, un agent de risque pour évaluer les niveaux d'exposition et un agent de rapports pour assembler les informations finales.

Les meilleures fonctionnalités de CrewAI

Activez le contrôle humain en pauseant certaines tâches spécifiques pour qu'elles soient examinées ou approuvées par un humain.

Gérez les agents à grande échelle grâce à des tableaux de bord, des journaux, des outils de surveillance et des outils de cycle de vie.

Créez des bibliothèques d'agents réutilisables (par exemple, agents de recherche, agents d'analyse, agents d'évaluation) et intégrez-les dans de nouveaux flux de travail sans réécrire la logique.

Étendez les capacités des agents grâce à l'accès aux API, aux ensembles de données externes, aux outils de code ou aux fonctions personnalisées.

Limitations de CrewAI

Les flux de travail doivent être conçus avec soin, car la collaboration entre les agents entraîne parfois des étapes redondantes.

Tarifs CrewAI

Gratuit, auto-hébergé, open source

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CrewAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de CrewAI ?

Un avis publié sur G2 indique :

Le principal avantage de crewAI est que, lors de la création d'un agent, nous pouvons lui attribuer un rôle, un objectif et une histoire, ce qui améliore considérablement ses performances. Il fournit l'assistance pour tous les fournisseurs LLM tels que OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc.

Le principal avantage de crewAI est que, lors de la création d'un agent, nous pouvons lui attribuer un rôle, un objectif et une histoire, ce qui améliore considérablement ses performances. Il fournit l'assistance pour tous les fournisseurs LLM tels que OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc.

10. n8n (Meilleur outil open source d'automatisation des flux de travail)

via n8n

De nombreux outils d'IA proposent soit un générateur visuel, soit du code pour créer des systèmes agentifs, mais n8n vous offre les deux. Vous pouvez concevoir des automatisations de flux de travail grâce à une interface claire de type glisser-déposer et ajouter du code JavaScript personnalisé tout en automatisant des tâches simples et des processus en plusieurs étapes.

Cela fait de n8n un bon choix tant pour les débutants qui ont besoin de simplicité que pour les utilisateurs avancés qui souhaitent un contrôle plus approfondi. L'outil prend en charge l'automatisation basée sur les évènements et les déclencheurs à l'aide de webhooks, de calendriers, d'évènements système ou de mises à jour d'applications. Vos flux de travail s'exécutent automatiquement en arrière-plan et vous pouvez les structurer à l'aide de chemins de branchement, de boucles, de filtres conditionnels et d'une gestion détaillée des erreurs.

La plateforme étant open source et hautement extensible, vous pouvez héberger vous-même des modèles d'IA, les déployer avec Docker et explorer ou personnaliser l'ensemble du code source sur GitHub.

Meilleures fonctionnalités de n8n

Accédez à vos données et achevez vos flux de travail à l'aide de Slack, Teams, SMS, voix ou l'interface de chat intégrée.

Sécurisez votre environnement grâce à l'authentification unique (SSO) via SAML, la prise en charge LDAP, les magasins secrets cryptés, le contrôle de version et les permissions RBAC avancées.

Obtenez des modèles prêts à l'emploi pour créer rapidement des automatisations et des flux de travail courants.

Limitations de n8n

Toutes les applications d'entreprise ne disposent pas de nœuds prêts à l'emploi ; elles peuvent nécessiter un travail sur l'API.

Tarifs n8n

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de n8n ?

Une critique de Capterra:

L'interface intuitive facilite grandement la création et la modification de flux de travail en fonction de mes besoins spécifiques.

L'interface intuitive facilite grandement la création et la modification de flux de travail en fonction de mes besoins spécifiques.

👀 Le saviez-vous ? Le port de Corpus Christi, au Texas, a mis en place un système de réplique numérique alimenté par l'IA appelé OPTICS. Ce système utilise l'apprentissage automatique pour prédire la position des navires et emploie l'IA générative pour la formation aux interventions d'urgence, améliorant ainsi le suivi en temps réel et les mesures de sécurité.

11. Zapier (meilleure plateforme d'automatisation sans code pour les entreprises)

via Zapier

Zapier est un choix judicieux pour automatiser les tâches professionnelles courantes dans des milliers d'applications. Pour automatiser un flux de travail, vous devez créer un Zap qui déclenche des actions en fonction d'évènements spécifiques.

Par exemple, un Zap peut automatiquement ajouter de nouveaux prospects à partir d'un formulaire web dans votre CRM, envoyer une notification Slack à votre équipe commerciale et mettre à jour une feuille Google Sheets pour le suivi.

Avec plus de 3 000 applications connectées, Zapier vous permet d'intégrer presque tous les outils à votre flux de travail. Cela en fait un outil fiable pour les freelances, les entreprises en pleine croissance et les grandes entreprises qui souhaitent automatiser leurs tâches routinières et rationaliser leurs opérations sans avoir à écrire de code.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des flux de travail complexes avec des Zaps en plusieurs étapes qui impliquent plusieurs actions et étapes.

Appliquez des filtres pour vous assurer que les Zaps ne s'exécutent que lorsque certaines conditions spécifiques sont remplies.

Utilisez Paths pour ajouter une logique de branchement afin d'obtenir des flux de travail plus dynamiques.

Intégrez n'importe quel service à l'aide de webhooks pour envoyer ou recevoir des données afin d'effectuer vos automatisations.

Limitations de Zapier

Le débogage peut s'avérer difficile avec des flux de travail longs ou à chemins multiples.

Tarifs Zapier (orchestration IA)

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois pour 25 utilisateurs

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3010 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Zapier effectue facilement la connexion entre des dizaines d'applications et crée des automatisations rapides. Les « Zaps » simplifient vraiment le travail quotidien.

Zapier effectue facilement la connexion entre des dizaines d'applications et crée des automatisations rapides. Les « Zaps » simplifient vraiment le travail quotidien.

📚 En savoir plus : Meilleures plateformes d'IA

12. Atera (Meilleure orchestration basée sur l'IA pour la gestion informatique)

via Atera

Conçus spécialement pour aider les équipes informatiques à évoluer, les agents IA d'Atera apportent une intelligence autonome à la gestion informatique. La plateforme propose deux agents clés : AI Copilot et IT Autopilot.

AI Copilot vous aide dans votre travail de technicien informatique en surveillant la santé du système, en résumant les tickets, en suggérant des scripts et en fournissant des informations exploitables. Il peut même générer des commandes PowerShell, Bash ou CLI à partir d'invites en langage naturel, vous aidant ainsi à résoudre les problèmes plus rapidement et à prendre des mesures immédiates sans avoir à écrire de scripts manuellement.

IT Autopilot, quant à lui, gère les tâches informatiques courantes pour les utilisateurs finaux. Cela comprend le dépannage, l'application de correctifs, l'installation de logiciels et la réinitialisation des mots de passe. Lorsqu'il rencontre un problème qu'il ne peut pas résoudre, il vous transmet le ticket avec un résumé complet du contexte.

Vous pouvez optimiser davantage ces agents dans le Centre IA en ajustant leur base de connaissances, en affinant leurs actions et en leur attribuant des contacts afin de les aligner sur les flux de travail de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Atera

Créez un résumé détaillé et ventilé de toutes les actions effectuées sur un appareil à l'aide de l'IA.

Rédigez de nouveaux articles pour la base de connaissances à partir des résolutions de tickets à l'aide d'IA Copilot.

Générez des résumés de rapports opérationnels, tels que l'historique des alertes et l'état des appareils, et obtenez des recommandations d'actions ayant une priorité élevée.

Limitations d'Atera

Le logiciel présente parfois des ralentissements, principalement lors de la gestion d'un grand nombre de terminaux.

Tarifs Atera

Essai gratuit de 30 jours

Professionnel : 169 $/mois par utilisateur

Expert : 229 $/mois par utilisateur

Master : 269 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

IA Copilot : 95 $/mois par technicien (module complémentaire)

Évaluations et avis sur Atera

G2 : 4,6/5 (plus de 910 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 440 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Atera ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur Capterra:

Une surveillance brillante des actifs qui inclut des statistiques, des alertes et des capacités de contrôle à distance. Facile à gérer les appareils et à organiser par clients. Interface utilisateur claire et facile à déployer. Cela m'a aidé à améliorer mon flux de travail.

Une surveillance brillante des actifs qui inclut des statistiques, des alertes et des capacités de contrôle à distance. Facile à gérer les appareils et à organiser par clients. Interface utilisateur claire et facile à déployer. Cela m'a aidé à améliorer mon flux de travail.

📚 En savoir plus : Exemples d'agents IA puissants qui transforment les industries

13. LocaliQ (meilleure solution basée sur l'IA pour le marketing unifié et l'automatisation des prospects)

via LocaliQ

Si vous souhaitez réengager des prospects négligés et relancer la discussion avant qu'ils ne perdent leur intérêt, essayez LocaliQ. Des agents IA répondent aux textes, prennent les appels et qualifient les prospects 24 h/24, 7 j/7, garantissant ainsi que chaque client potentiel reste engagé même lorsque votre équipe n'est pas disponible.

De plus, ces agents IA génèrent également des transcriptions et des résumés en temps réel de chaque appel et texte, ce qui vous permet de passer en revue les interactions sans avoir à passer des heures à écouter ou à lire. Ainsi, vous savez toujours ce qui a été discuté et pouvez assurer le suivi dans le bon contexte et au bon moment.

Meilleures fonctionnalités de LocaliQ

Gérez vos prospects de manière transparente grâce aux appels vocaux, aux SMS et à d'autres canaux de messagerie.

Synchronisez directement les données sur les prospects avec votre CRM ou vos systèmes marketing afin de maintenir les informations à jour sur toutes les plateformes.

Suivez les performances des prospects, l'efficacité des agents et l'efficacité des campagnes grâce à des tableaux de bord et des informations exploitables.

Limitations de LocaliQ

Les analyses et rapports personnalisés sont souvent réservés aux forfaits haut de gamme.

Tarifs LocaliQ

Tarification personnalisée

Évaluations et avis LocaliQ

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : pas suffisamment d'avis disponibles

Que disent les utilisateurs réels à propos de LocaliQ ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce qui distingue vraiment LocaliQ, c'est le caractère personnalisé de l'expérience. Nous avons bénéficié d'une communication constante, de véritables discussions et d'une équipe qui se soucie réellement de notre réussite.

Ce qui distingue vraiment LocaliQ, c'est le caractère personnalisé de l'expérience. Nous avons bénéficié d'une communication constante, de véritables discussions et d'une équipe qui se soucie réellement de notre réussite.

Comment choisir le bon outil ?

Commencez par déterminer le type d'aide dont vous avez besoin pour vos flux de travail. Qu'il s'agisse de transférer des données entre des applications, de respecter le calendrier des projets, de générer des rapports d'erreurs ou de traiter les demandes des clients.

Voici quelques autres paramètres utiles à prendre en compte avant de finaliser votre choix :

Définissez vos besoins en matière d'orchestration : Commencez par déterminer si vous avez besoin de l'IA pour transférer des données, gérer des projets ou traiter les interactions avec les clients. Une définition claire de votre périmètre vous aidera à choisir un outil adapté à vos flux de travail et vous évitera d'attendre les mises à jour et les résultats.

Équilibre entre flexibilité sans code et flexibilité API : déterminez le niveau de contrôle et de sécurité des performances dont vous avez besoin. Les flux de travail IA sans code facilitent l'installation, tandis que les options basées sur API s'adaptent mieux aux flux de travail complexes.

Évaluez les capacités réelles : testez la manière dont la plateforme gère l'orchestration de l'IA, l'automatisation des flux de travail et les processus en plusieurs étapes dans des scénarios qui reflètent votre travail quotidien.

Testez-le dans le cadre d'un petit projet afin d'évaluer sa facilité d'utilisation : déterminez si votre équipe est capable de naviguer dans l'interface, de configurer des flux de travail et de gérer des agents sans formation approfondie ni assistance technique.

Testez le potentiel d'intégration : vérifiez s'il peut effectuer une connexion facile à votre écosystème logiciel existant, y compris les CRM, le stockage de documents et les outils de communication.

Tirez parti de l'orchestration IA avec ClickUp

De nombreuses équipes qui investissent dans l'IA sont confrontées à des outils déconnectés, des flux de travail fragmentés et une complexité opérationnelle croissante. Ce sont précisément ces points faibles qui font souvent ressentir les limites d'Elvex.

Vous avez besoin d'une plateforme qui non seulement orchestre vos agents IA, mais qui unifie également vos projets, rapports, automatisations et collaboration d'équipe en un seul endroit.

ClickUp répond à ce besoin. Avec Brain comme couche d'intelligence artificielle, des agents IA pour une orchestration proactive, des automatisations sans code et un changement de modèle flexible, ClickUp vous permet de faire évoluer vos flux de travail IA sans avoir à passer constamment d'un outil à l'autre.

Si vous êtes prêt à rationaliser vos opérations IA, ClickUp est la plateforme qu'il vous faut. Commencez dès aujourd'hui à optimiser vos flux de travail IA avec ClickUp!

FAQ

L'automatisation de l'IA se concentre sur la réalisation d'une seule tâche par un modèle d'IA. Elle est généralement linéaire et traite une action à la fois. L'orchestration de l'IA, en revanche, coordonne plusieurs tâches, outils et points de décision de l'IA dans un flux de travail complet. Elle gère le séquençage, le contexte, l'état, la récupération des erreurs et les transferts entre les modèles, les outils et même les humains.

L'orchestration de l'IA intervient dans les flux de travail où plusieurs actions d'IA doivent être exécutées simultanément. Parmi les exemples courants, citons le routage des tickets de service client, la résumation des discussions et la mise à jour des systèmes CRM dans un flux coordonné. Elle est également utilisée dans les processus impliquant un volume important de documents, tels que l'extraction de données, la validation et les approbations automatisées.

Les secteurs qui s'appuient sur des flux de travail complexes en plusieurs étapes sont ceux qui tirent le plus profit de l'orchestration IA. Il s'agit notamment des services bancaires et financiers, des soins de santé, des assurances, du commerce électronique, de la logistique, des télécommunications et des services professionnels.

L'orchestration de l'IA deviendra beaucoup plus avancée à mesure que les LLM évolueront. Les futurs systèmes seront capables de raisonner sur des flux de travail plus longs, de prendre des décisions en fonction du contexte et de coordonner des dizaines d'outils avec une installation humaine minimale. Au fil du temps, l'orchestration passera de pipelines basés sur des règles à des systèmes flexibles, pilotés par des agents, capables de planifier, d'exécuter et d'optimiser des processus entiers de bout en bout.