plus de 25 invites Sora IA pour créer de la magie texte-vidéo

Et si une ligne de texte pouvait devenir une vidéo entièrement rendue ?

Ce n'est plus une simple hypothèse, mais la réalité quotidienne des premiers utilisateurs de Sora AI, un outil de création vidéo qui ne se contente pas d'accélérer la production. Il redéfinit la façon dont les équipes créatives envisagent la narration visuelle : moins de finition, plus d'itérations. Moins de brouillons, une compréhension plus rapide.

Et le monde créatif l'a remarqué.

Bien sûr, comme pour tout nouvel outil d'IA, Internet regorge rapidement de conseils, d'astuces et... de blagues. Exemple concret : voici une discussion sur Reddit qui se moque de la recherche des « meilleures » invites Sora AI :

Mais derrière les mèmes, il y a un réel potentiel. Des outils tels que Sora AI permettent aux spécialistes du marketing, aux créateurs et aux équipes produit de développer sans effort la génération de vidéos, la narration et l'automatisation du contenu visuel.

Dans cet article, nous explorerons quelques invites Sora AI qui vous aideront à créer du contenu pour votre public cible. En bonus, nous examinerons ClickUp comme la meilleure alternative à Sora AI ! 🏁

Qu'est-ce que Sora IA ?

via Sora IA

Sora AI est un modèle génératif de conversion de texte en vidéo développé par OpenAI qui crée de courts clips vidéo de haute qualité à partir de suggestions en langage naturel. Il peut produire des scènes avec : Plusieurs caractères interagissant naturellement

Mouvement de caméra et perspective cinématographique

Environnements détaillés et éclairage homogène

Physique logique et cohérence temporelle entre les images

L'outil d'IA peut également prolonger des vidéos existantes, en générant de nouvelles images et en utilisant une combinaison d'architectures de diffusion et de transformation pour produire des résultats cohérents dans le temps et visuellement homogènes.

Que sont les invites Sora IA ?

Les invites Sora AI sont des instructions que vous donnez à l'IA de conversion de texte en vidéo d'OpenAI pour donner vie à vos idées sous forme de vidéos d'une durée maximale d'une minute. Vous pouvez tout définir, du mouvement du caractère et de l'éclairage aux angles de caméra et au ton émotionnel. Veillez à ce qu'elles soient claires (moins de 120 mots), vivantes et structurées, comme un mini storyboard sous forme de texte.

Sora aime la précision. Dites-lui ce qui se passe, où et comment cela se passe.

✅ Exemple de suggestion :

« Un designer esquisse des maquettes dans un studio baigné de soleil, avec un fond musical de jazz doux. »

« Un designer esquisse des maquettes dans un studio baigné de soleil, avec un fond musical de jazz doux. »

C'est la clarté cinématographique en moins de 20 mots.

Avantages de l'utilisation des invites IA dans la création vidéo

Voici quelques avantages liés à l'utilisation des invites Sora IA pour la création de vidéos :

Accélère la production de vidéo, en générant rapidement du contenu à partir de simples saisies de texte.

Élargit les possibilités créatives en traduisant des idées imaginatives en scènes visuelles.

Réduit les coûts de production au minimum , en éliminant le besoin d'acteurs, de caméras et de modification en cours complexe.

Permet la personnalisation et la personnalisation du contenu vidéo à grande échelle grâce à des invites variées.

Améliore la cohérence des vidéos multi-scènes ou multi-prises grâce à un contrôle guidé par des instructions.

Facilite le prototypage rapide et l'itération des concepts de vidéo avant la production complète.

Adapte les projets et vous permet de collaborer à distance grâce à l'accessibilité basée sur le cloud.

🔍 Le saviez-vous ? Des recherches ont montré que les vidéos synthétiques générées par l'IA (utilisant des avatars à la place de présentateurs filmés) produisaient des gains d'apprentissage équivalents à ceux des vidéos traditionnelles, ce qui suggère que les vidéos de haute qualité ne sont plus nécessairement l'apanage des grands studios.

Vous voulez un guide marketing prêt à l'emploi sur l'IA ? Regardez ce guide de démarrage rapide pour découvrir comment de vraies équipes utilisent l'IA pour segmenter les prospects, rédiger plus rapidement et mesurer ce qui compte, sans avoir besoin de refondre leur infrastructure technologique.

Comment rédiger des invites Sora IA efficaces

La façon dont vous décrivez une scène, un caractère ou une action forme directement le résultat final de la vidéo. Il est donc essentiel de savoir rédiger des instructions claires, concises et imaginatives.

Voici comment rédiger des invites Sora IA claires et efficaces :

Étape n° 1 : définissez d'abord votre objectif

Demandez-vous : Quelle histoire est-ce que je raconte ? Un tutoriel rapide, une révélation spectaculaire ou une vidéo produit conviviale ? Votre objectif détermine le rythme, le ton et l'ambiance visuelle.

📌 Par exemple, une invite, instructions telles que « une démonstration élégante du produit mettant en avant les fonctionnalités de l'application avec une interface utilisateur minimaliste » sera très différente de « une démonstration ludique du produit présentant la même application avec des couleurs vives et des icônes de style cartoon. »

En précisant dès le départ votre intention, vous garantissez la cohérence de vos visuels et leur adéquation avec votre marque.

Réfléchissez au ton, au style et à la plateforme cible avant d'ajouter les détails des scènes ; cela vous fera gagner du temps lors des itérations.

🔍 Le saviez-vous ? Un sondage à grande échelle a révélé que 91 % des spécialistes du marketing intègrent déjà une forme d'IA dans leurs flux de travail vidéo, et 85 % d'entre eux affirment que cela a réduit leurs coûts.

Étape n° 2 : structurez les invites, instructions autour d'éléments clés

Chaque invite, instructions efficace couvre six éléments essentiels : Qui, Action, Paramètre, Caméra, Éclairage, Son.

exemple de décomposition d'une invite, instructions :

Sujet et action : « Un chef de produit fait des gestes tout en présentant un tableau de bord holographique flottant devant lui ».

Paramètres et ambiance : « Bureau lumineux et moderne avec des murs en verre baignés de soleil et de subtils reflets sur les surfaces polies ».

Caméra et cadrage : « Plan moyen, perspective basse et intime, prise de vue cinématographique, objectif 50 mm, faible profondeur de champ ».

Éclairage et couleur : « Éclairage doux et chaleureux, léger éclat cinématographique, mettant en valeur l'interface holographique ».

Son et ambiance : « Clics du clavier, bavardages discrets au bureau, musique d'ambiance douce ».

💡 Conseil de pro : utilisez des verbes qui indiquent un mouvement, tels que « glisse », « tourne », « balaye », pour rendre les animations plus naturelles.

Étape n° 3 : rédigez des descriptions vivantes mais concises

Évitez les invites Sora AI vagues, telles que « montre un produit sympa ». Décrivez plutôt la scène en détail : « L'utilisateur fait défiler le tableau de bord interactif tandis que les diagrammes animés se mettent à jour en temps réel. » La spécificité guide Sora tout en laissant place à la créativité de l'IA.

Étape n° 4 : ajoutez du personnalisé

Prenez le contrôle du mouvement, du style et des itérations de votre vidéo pour la personnaliser à votre guise :

Contrôlez le mouvement et le timing : divisez les séquences complexes en étapes claires. Par exemple : « Le manager se dirige vers son bureau, tape sur l'hologramme et zoome sur les indicateurs du tableau de bord. » Cela garantit des transitions fluides et évite les bugs dans les vidéos multi-prises.

Styles ou esthétique de référence : Ancrez vos visuels à l'aide d'indices de genre ou de conception : « Style commercial de start-up technologique, interface utilisateur futuriste, accents néons vibrants » ou « animation 2D minimaliste pour publicité sur les réseaux sociaux ». Des références cinématographiques familières aident Sora à assurer la maintenance visuelle.

💡 Conseil de pro : considérez les invites Sora AI comme des brouillons. Générez une version → modifiez un élément (angle de caméra, éclairage ou couleur) → relancez. Si le résultat ne vous convient pas, commencez par simplifier : verrouillez une action ou un paramètre clé, puis augmentez progressivement la complexité.

Étape n° 5 : utilisez des images et définissez les paramètres API

Vous souhaitez que l'apparence du caractère ou des produits soit cohérente dans plusieurs vidéos ? Fournissez une image de référence avec votre invite, instructions. C'est parfait pour les lancements de produits où les visuels de la marque doivent rester uniformes.

Vous devez également spécifier la durée, la résolution et la version du modèle de la vidéo dans l'API, plutôt que dans le texte de l'invite, des instructions. Les clips courts (4 à 8 secondes) sont plus faciles à gérer et à assembler en séquences plus longues, tout en conservant une fluidité et une cohérence optimales.

Les meilleures invites Sora IA pour différents cas d'utilisation

Sora IA change la façon dont les équipes réfléchissent, créent des storyboards et produisent des vidéos. Et pour obtenir la vidéo ou l'image idéale, vous n'avez pas besoin de devenir un ingénieur en invites.

Voici quelques idées d'invites, d'instructions et d'invites pour différents domaines :

Marketing et publicité

Une publicité cinématographique pour un café

📌 Cas d'utilisation : récits de marque, campagnes, publicités sur les réseaux sociaux et promotions de produits.

Créez une publicité cinématographique de 20 secondes montrant le propriétaire d'une petite entreprise ouvrant son café au lever du soleil, capturant la chaleur, les arômes et l'esprit communautaire. Créez une présentation élégante d'une montre connectée, en mettant en avant le suivi des activités physiques, le design minimaliste et les scènes de vie active. Visualisez un montage rapide d'une campagne marketing mondiale déployée sur des panneaux d'affichage, des téléphones et des plateformes sociales Produisez une courte vidéo verticale pour les réseaux sociaux avec la fonctionnalité de l'utilisation réelle d'une marque de soins de la peau durables à la lumière naturelle

💡 Conseil de pro : Spécifiez les mouvements de caméra (panoramique, zoom dolly, balayage aérien) pour obtenir des visuels dynamiques, dignes d'une publicité. Vous pouvez également inclure des termes de gradation de la couleur tels que « tons cinématographiques chauds »

Création de contenu et médias

Vidéo YouTube présentant des mouvements de caméra cinématographiques

📌 Cas d'utilisation : narration, intros/outros, contenu court et expérimentation visuelle.

Créez une intro YouTube de 15 secondes avec un balayage cinématographique de la caméra à travers un studio confortable et créatif, rempli d'éclairages d'ambiance et de fournitures artistiques Générez un time-lapse d'un artiste dessinant une fresque murale qui se transforme en version numérique à l'écran Produisez un court métrage narratif sur un cinéaste en quête d'inspiration dans les rues pluvieuses d'une ville la nuit Créez des visuels B-roll en boucle pour servir de toile de fond à un podcast : éclairage tamisé, caméra mobile, installation minimaliste du bureau

💡 Conseil de pro : incluez des détails tels que le format d'image (16:9 ou 9:16) et le mouvement de la caméra afin que votre résultat soit adapté à la plateforme. Cela fait une grande différence, comme le montrent ces exemples d'ingénierie de prompt.

Produit et technologie

Guide étape par étape du stockage cloud

📌 Cas d'utilisation : présentations de fonctionnalités, intégration, présentations aux investisseurs, narration de la vision du produit.

Présentez une animation fluide d'un utilisateur interagissant avec une application mobile, en mettant en avant les étapes d'intégration et les transitions fluides Créez une démonstration visuelle d'un environnement de travail IA futuriste avec des interfaces holographiques flottantes, une collaboration diversifiée entre les équipes et des visualisations de données Produisez une explication claire et concise montrant comment le stockage cloud permet de synchroniser les données sur plusieurs appareils Générez une vidéo présentant la vision du produit et montrant l'évolution d'un appareil domestique intelligent, de l'esquisse à son utilisation dans le monde réel

🔍 Le saviez-vous ? 99 % des spécialistes du marketing qui utilisent la vidéo estiment qu'elle a amélioré la compréhension de leurs produits ou services par les utilisateurs.

quand un chien déjoue son propriétaire : l'une des invites Sora IA les plus drôles à ce jour* On pourrait facilement considérer Sora IA comme un outil destiné à la narration cinématographique ou aux montages atmosphériques, mais c'est aussi un terrain de jeu pour des invites, instructions intelligentes, absurdes et étrangement charmantes comme celle-ci : Idée de suggestion :« Un chien est assis fièrement à côté de son propriétaire lors d'un pique-nique ensoleillé dans un parc. Le propriétaire brandit une part de pizza et dit : « Non, c'est ma nourriture. » Le chien a l'air triste... puis sort lentement un smartphone avec sa patte, commande une pizza en ligne et attend avec suffisance tandis que le livreur passe devant le propriétaire stupéfait et tend la boîte au chien. » Idée de suggestion :« Un chien est assis fièrement à côté de son propriétaire lors d'un pique-nique ensoleillé dans un parc. Le propriétaire brandit une part de pizza et dit : « Non, c'est ma nourriture. » Le chien a l'air triste... puis sort lentement un smartphone avec sa patte, commande une pizza en ligne et attend avec suffisance tandis que le livreur passe devant le propriétaire stupéfait et tend la boîte au chien. »

Communication d'entreprise

Vidéo ou image pour l'intégration des nouveaux employés

📌 Cas d'utilisation : récits internes, recrutement, intégration et développement de la culture d'entreprise.

Créez une vidéo professionnelle et chaleureuse montrant divers employés collaborant dans une installation de travail hybride Créez une vidéo culturelle mettant en avant le travail d'équipe, l'inclusivité et les jalons de l'entreprise dans un style documentaire Produisez une animation d'intégration présentant les valeurs et la mission de l'entreprise aux nouveaux employés Visualisez une scène de message de leadership avec un cadre s'adressant aux employés lors d'une réunion publique, dans un éclairage naturel et sur un ton de discussion

Commerce électronique et vente au détail

Découvrez un produit respectueux de l'environnement

📌 Cas d'utilisation : lancements de produits, lookbooks et présentations sur les réseaux sociaux.

Créez une vidéo de mode avec la fonctionnalité mettant en scène des mannequins défilant dans différents paysages urbains, chaque tenue reflétant une saison Créez une vidéo de déballage de produit épurée et minimaliste pour un parfum haut de gamme avec des prises de vue macro et un éclairage spectaculaire Montrez un client parcourant une boutique en ligne, ajoutant des produits écologiques à son panier et recevant sa commande dans un emballage durable Produisez une séquence visuelle montrant l'avant et l'après d'une rénovation de pièce à l'aide de produits de décoration intérieure.

Voyages et hôtellerie

Un voyageur solitaire sur un terrain sablonneux et rocheux

📌 Cas d'utilisation : marketing de destination, expériences, narration visuelle.

Créez un montage cinématographique d'un couple explorant des villes côtières avec des prises de vue par drone et un éclairage « golden hour ». Générez une vue aérienne passant d'un complexe hôtelier de luxe à des expériences culturelles et culinaires locales. Produisez une vidéo narrative montrant un voyageur solitaire tenant un journal et prenant des photos sur des sentiers de montagne pittoresques. Visualisez une expérience hôtelière, de l'enregistrement au petit-déjeuner, affichant la vue sur l'océan, dans une lumière naturelle douce.

🔍 Le saviez-vous ? 41 % des marques ont rapporté utiliser l'IA pour la création de vidéos.

🤩 Bonus : invites d'images

L'image principale d'un produit

📌 Cas d'utilisation : visuels de campagne, photos de produits et ressources pour les réseaux sociaux.

Générez une présentation photoréaliste d'une montre connectée sur un bureau minimaliste baigné d'une douce lumière matinale. Créez une publicité cinématographique pour les réseaux sociaux avec la fonctionnalité d'un petit propriétaire d'entreprise qui ouvre son café au lever du soleil. Produisez une image principale très contrastée d'un nouveau produit de soin pour la peau avec des textures naturelles et un arrière-plan épuré. Visualisez un panneau d'affichage numérique dynamique présentant plusieurs campagnes pour une marque mondiale dans une rue bondée de Tokyo.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre invite, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

Erreurs courantes à éviter avec les invites Sora IA

Sora AI n'est pas magique. C'est un miroir. Si votre vidéo semble vague, plate ou bizarre, c'est probablement parce que l'invite initiale était confuse. Les meilleurs résultats ne sont pas ceux qui sont les plus créatifs, mais ceux qui sont les plus intentionnels. Sora n'a pas seulement besoin d'idées, mais aussi d'une direction. Voici comment éviter de gaspiller vos commandes et commencer à obtenir des scènes qui fonctionnent réellement.

Ne surchargez pas les invites avec des descriptions contradictoires ou trop d'éléments visuels en une seule fois.

Incluez le contexte tel que l'environnement, l'éclairage et la perspective de la caméra pour ancrer vos visuels.

Utilisez un langage cohérent car le mélange de styles (par exemple, « cinématographique + dessin animé ») peut perturber le modèle et produire des résultats inégaux.

Contrôlez le rythme en mentionnant le timing ou les transitions entre les scènes afin d'éviter les coupures brusques.

Incluez des sentiments ou des actions subtiles (« anticipation nerveuse dans des regards rapides ») pour rendre les résultats plus réalistes.

Spécifiez les éléments indésirables (« pas de superposition de texte », « pas de reflets ») pour affiner les résultats finaux.

Documentez les invites efficaces et les résultats par catégorie afin d'accélérer vos futures expérimentations.

🧠 Anecdote amusante : une petite boutique familiale de tamales à Los Angeles a créé une vidéo de 46 secondes en seulement 10 minutes (en utilisant l'IA pour le script et la voix), qui est devenue virale avec 22 millions d'affichages en environ trois semaines, montrant ainsi comment la production vidéo par IA permet aux petites entreprises de rivaliser à armes égales.

Des exemples comme ceux-ci montrent à quel point les outils vidéo basés sur l'IA sont désormais accessibles, même pour les petites entreprises qui peuvent ainsi devenir virales.

Mais Sora lui-même comporte encore des limites. Il est certes puissant, mais ce n'est pas encore un outil entièrement ouvert ou prêt à l'emploi pour la plupart des utilisateurs. Le modèle est encore en phase de test et de perfectionnement, ce qui signifie que toute personne envisageant de l'utiliser pour des campagnes professionnelles ou des récits longs doit être consciente de ses limites. Considérez-le comme une preuve de concept : remarquablement performant, mais pas encore assez stable pour remplacer les pipelines vidéo à grande échelle.

Limites de l'utilisation de Sora

Chaque version de Sora apporte des avancées, mais le modèle présente encore des anomalies qui affectent l'aspect et le rendu de ses vidéos. Voici ce que les utilisateurs remarquent le plus, et ce à quoi vous devez prêter attention si vous le testez par rapport aux nouvelles alternatives à Sora IA .

Peut rencontrer des difficultés avec la physique réaliste et les relations de cause à effet, ce qui peut entraîner des mouvements artificiels ou des corrections automatiques des objets.

Limite les vidéos à une courte durée , généralement de 20 secondes à une minute, les clips plus longs risquant de présenter des artefacts visuels ou une perte de continuité.

Peut produire des incohérences dans les objets et les scènes, telles que des changements de position soudains, des scintillements ou des éléments qui disparaissent, ce qui réduit le réalisme.

L'accès est actuellement limité , principalement sur invitation pour les utilisateurs iOS dans certaines régions, ce qui limite les possibilités d'expérimentation et de retour d'expérience.

Fournit une assistance limitée pour un nombre limité de tâches vidéo simultanées, généralement jusqu'à deux, avec des restrictions de temps sur la disponibilité des tâches pouvant aller jusqu'à 24 heures.

🧠 Anecdote amusante : Coca-Cola a utilisé une seule vidéo originale mettant en scène un comédien populaire et a utilisé l'IA pour l'adapter automatiquement à 32 marchés différents. Ils ont modifié les blagues, l'argot et même les références visuelles pour les adapter à chaque culture. Résultat : une portée massive sans les coûts élevés liés au tournage de nouvelles scènes.

Vous souhaitez savoir comment l'IA transforme le marketing au-delà de la simple génération de vidéos ? Ce guide explique comment les équipes utilisent des outils tels que Sora et ClickUp pour personnaliser le contenu à grande échelle, réutiliser le contenu existant et aller plus vite sans perdre en précision.

Alternatives à Sora à explorer

Il existe plusieurs outils d'IA sur le marché qui offrent des récits cinématographiques, des explications guidées par des avatars et une réutilisation intelligente des séquences vidéo. Voici quelques excellentes alternatives à Sora IA qui offrent une grande flexibilité créative pour répondre à vos objectifs. 🏁

1. ClickUp (idéal pour la gestion créative des tâches et la génération d'images)

Si Sora IA transforme le texte en vidéos, ClickUp transforme ces idées en flux de travail créatifs à part entière. Sora vous aide à visualiser l'histoire. ClickUp vous aide à créer tout ce qui rend cette histoire réelle : scripts, calendriers, révisions et livraison.

Il s'agit d'un environnement de travail IA convergent destiné aux équipes qui vivent et respirent la production créative, optimisé par ClickUp Brain et son compagnon de bureau, ClickUp Brain MAX .

De l'idée à la réalisation : comment ClickUp Brain fournit l'assistance pour le travail créatif de bout en bout

clickUp Brain* n'est pas seulement un module complémentaire d'IA, c'est le moteur créatif au cœur de votre environnement de travail. De la première étincelle d'une idée à la livraison finale, il aide les équipes à réfléchir, à écrire, à visualiser et à s'organiser sans perdre le contexte ni l'élan.

Le tableau de bord ClickUp Brain regroupe les outils de conceptualisation, de rédaction et de visualisation, afin que toutes les étapes créatives, du script au storyboard, se déroulent au même endroit

✍️ Écriture de scénarios et conceptualisationCommencez par une note vocale rapide et terminez par un scénario prêt à être révisé. Grâce à la fonction Talk-to-Text de ClickUp Brain MAX, vous pouvez réfléchir sans les mains et voir vos idées se transformer en plans structurés en quelques secondes, ce qui est parfait pour une direction créative en constante évolution.

Avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez instantanément transcrire, structurer et peaufiner vos idées

*le chaînage des invites permet de développer l'histoire de manière logique. Écrivez votre invite Sora IA initiale dans un document, développez-la en storyboard dans un autre, puis demandez à Brain de générer des CTA ou des légendes dans le suivant, le tout lié au sein de votre environnement de travail.

Vous avez besoin d'un intervalle de tons ? ClickUp Brain et Brain MAX vous permettent tous deux de passer d'un LLM à l'autre (ClickUp Brain, GPT, Claude et Gemini) afin que vous puissiez adapter le ton, le style et la profondeur du raisonnement à votre objectif créatif.

Changez de modèle pour expérimenter :

Claude pour une profondeur émotionnelle

GPT pour des accroches percutantes

Brain pour une précision contextuelle liée aux données de votre projet

*exemple de prompt : « Rédigez un script VO de 15 secondes pour une bande-annonce de produit en 45 à 50 mots. Fournissez deux variations de ton. » → Brain génère les deux, les stocke dans un document et lie chaque version à sa tâche, afin que rien ne soit oublié entre la rédaction et la production.

*exemple d'invite : « Rédigez un script VO de 15 secondes pour une bande-annonce de produit en 45 à 50 mots. Fournissez deux variations de ton. » → Brain génère les deux, les stocke dans un document et lie chaque version à sa tâche, afin que rien ne soit oublié entre la rédaction et la production.

Pour les projets collaboratifs, un stratège peut résumer les informations sur le public dans Claude, tandis qu'un rédacteur peaufine le texte dans GPT, le tout dans le même fil de discussion, ce qui permet à votre équipe de rester synchronisée.

🖼 Génération d'images et ressources prêtes à l'emploi pour l'animation

ClickUp Brain ne se limite pas aux mots, c'est aussi un outil visuel puissant. Générez instantanément des visuels de référence, des moodboards, des palettes de couleurs, des photos de produits ou des concepts environnementaux directement dans Docs ou Tableau blanc. Chaque image est liée à sa tâche de campagne, de sorte que rien ne se perd dans une application séparée.

Par exemple, vous pouvez inviter ClickUp Brain à « générer un tableau d'ambiance pour une campagne sur le bien-être ». Le résultat apparaît instantanément dans votre document, prêt à guider vos suggestions vidéo Sora ou vos concepts de campagne.

Moodboard et images de référence générés par l'IA créés directement dans ClickUp Brain

Vous pouvez également générer des images conceptuelles de produits et les joindre en pièce jointe aux tâches ClickUp dans les campagnes, afin que toutes les références créatives soient accessibles pour révision et itération.

Les ressources visuelles générées par ClickUp Brain sont jointes aux tâches de la campagne, garantissant ainsi que toutes les références créatives sont accessibles pour révision et itération

Lorsque vous peaufinez votre prochaine vidéo Sora, ces images vous servent d'invites, d'instructions, garantissant ainsi la cohérence du ton, de la texture et du cadrage dans tous les éléments. Une fois les visuels approuvés, exportez-les vers Canva, Kapwing ou Runway pour les animer. ClickUp effectue automatiquement le suivi de chaque version, commentaire et boucle de rétroaction, afin que vous ne perdiez jamais de vue la progression du projet.

*exemple d'invite, instructions : « Générez trois images conceptuelles pour une publicité de 20 secondes sur le bien-être avec différentes ambiances lumineuses. » → Brain produit les images fixes, les joint à une tâche et met en place un flux de travail de validation avec des délais.

*exemple d'invite, instructions : « Générez trois images conceptuelles pour une publicité de 20 secondes sur le bien-être avec différentes ambiances lumineuses. » → Brain produit les images fixes, les joint à une tâche et met en place un flux de travail de validation avec des délais.

🎬 Storyboard, commentaires et itération

La création de storyboards est un jeu d'enfant avec ClickUp Brain. Générez des instructions claires, image par image (angle de caméra, style d'éclairage, ton émotionnel) et mappez-les visuellement dans un tableau blanc afin que votre équipe sache toujours ce qui va suivre.

Par exemple, vous pouvez inviter : « Esquissez six images de storyboard pour un teaser de 25 secondes. Indiquez l'émotion, le type de caméra et la référence d'éclairage pour chacune d'entre elles. » Le résultat est un storyboard détaillé, prêt à être examiné.

Exemple d'invite, instructions :« Esquissez six images de storyboard pour un teaser de 25 secondes. Indiquez pour chacune d'elles l'émotion, le type de caméra et la référence d'éclairage. » → Déposez les résultats dans un tableau blanc, étiquetez votre équipe et suivez la progression à mesure que chaque image évolue.

Images du storyboard générées par ClickUp Brain, chacune annotée avec des détails sur la caméra, l'éclairage et les émotions pour une planification précise de la production de vidéo

*exemple d'invite, instructions : « Esquissez six images de storyboard pour un teaser de 25 secondes. Indiquez pour chacune d'elles l'émotion, le type de caméra et la référence d'éclairage. »

→ Déposez les résultats dans un tableau blanc, étiquetez votre équipe et suivez la progression à mesure que chaque image évolue.

Une fois que la première ébauche de vidéo de Sora est prête, téléchargez-la sur ClickUp pour la révision. Brain résume les commentaires horodatés des relecteurs et les transforme automatiquement en modifications exploitables. Chaque cycle de commentaires devient une liste de tâches à faire, et non un trou noir.

Après le lancement, utilisez les cartes IA pour résumer les informations relatives à la campagne (quels visuels ou scripts ont été les plus performants) et enregistrez ces informations dans la bibliothèque créative de votre équipe pour vos futurs projets.

Les tableaux blancs ClickUp offrent aux utilisateurs de Sora l'espace visuel qui leur manquait, à savoir l'espace entre la « invitation » et la « production ». Planifiez, mapper et collaborez sur vos storyboards, séquences de campagne ou concepts d'ambiance avant que quoi que ce soit ne soit mis en ligne.

Transformez vos idées créatives en tâches ClickUp réalisables à partir de votre tableau blanc

Avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des images IA directement dans les tableaux blancs : visualisez les moments clés, les angles de produit ou les concepts d'ambiance sans jamais quitter votre canevas. Placez ces visuels à côté des notes, des scripts ou des images fixes des vidéos Sora, puis convertissez chaque élément en tâche ou en fil à mesure que le projet évolue.

Le tableau blanc collaboratif en action : les membres de l'équipe génèrent, organisent et attribuent du travail créatif, garantissant que chaque idée est réalisable et traçable

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Ses nombreuses fonctionnalités personnalisées peuvent être intimidantes pour les débutants.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Cette critique sur G2 l'explique très bien :

ClickUp est en pleine expansion ces derniers temps, avec le lancement de nombreuses fonctionnalités. Ils viennent également de lancer la génération d'images, qui est également très intéressante. J'adore la façon dont la nouvelle IA agentique rend l'utilisation très facile et permet de trouver des tâches, des sous-tâches, des listes, des documents, des formulaires et tout autre élément. Cela m'aide également à suivre assez bien les projets de l'équipe commerciale. C'est un excellent outil avec un service client. C'est sans conteste le meilleur outil de gestion de projet.

ClickUp est en pleine expansion ces derniers temps, avec le lancement de nombreuses fonctionnalités. Ils viennent également de lancer la génération d'images, qui est également très intéressante. J'adore la façon dont la nouvelle IA agentique rend l'utilisation très facile et permet de trouver des tâches, des sous-tâches, des listes, des documents, des formulaires et tout autre élément. Cela m'aide également à suivre assez bien les projets de vente. C'est un excellent outil avec un service client. C'est sans conteste le meilleur outil de gestion de projet.

2. Runway ML (idéal pour la création cinématographique de vidéos à partir de texte)

via Runway ML

Runway ML est une plateforme créative basée sur le cloud qui permet aux spécialistes du marketing et aux équipes produit de générer, modifier et transformer du contenu vidéo et visuel à l'aide d'outils IA avancés. Le générateur de vidéos IA propose un modèle Gen-4 qui permet aux utilisateurs de synthétiser des vidéos dans tous les styles imaginables. La plateforme offre également une suite complète d'outils pour la modification en cours de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Runway ML

Utilisez des outils basés sur l'IA pour modifier des vidéos, notamment en supprimant l'arrière-plan, en remplaçant des objets et en transformant des scènes.

Appliquez des effets de qualité professionnelle tels que l'étalonnage de la couleur, le ralenti et le flou du visage.

Bénéficiez d'une infrastructure cloud qui offre l'assistance pour un traitement haute performance.

Limites de Runway ML

Les utilisateurs se plaignent qu'il utilise trop de crédits pour les scènes courtes.

Tarifs de Runway ML

Free

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Unlimited : 95 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Runway ML

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

3. Pika Labs (idéal pour créer rapidement des vidéos destinées aux réseaux sociaux)

via Pika Labs

Pika Labs convertit du texte et des images en courtes vidéos attrayantes à des fins diverses, telles que des publications sur les réseaux sociaux, des supports marketing ou des démonstrations de produits. Les utilisateurs peuvent saisir du texte descriptif ou télécharger des images, et la plateforme génère des vidéos dans différents styles, notamment cinématographiques, animés et caricaturaux.

Les meilleures fonctionnalités de Pika Labs

Améliorez vos vidéos grâce à des effets créatifs tels que Poke It et Tear It pour ajouter une touche unique à votre contenu.

Exportez des vidéos dans des mises en forme optimisées pour des plateformes telles que TikTok, Instagram et YouTube Shorts.

Accédez à la plateforme depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet.

Limites de Pika Labs

Les animations générées peuvent manquer de détails cohérents.

Tarifs de Pika Labs

Free

Standard : 10 $/mois

Pro : 35 $/mois

Fancy : 95 $/mois

Évaluations et avis sur Pika Labs

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment utiliser les invites de chaîne de pensée (avec exemple)

4. Dream Machine (idéal pour les vidéos réalistes générées par IA)

via Dream Machine

Dream Machine de Luma Labs utilise le modèle Ray2 de Luma pour offrir des visuels cinématographiques avec des mouvements naturels et une physique précise.

Le générateur d'art IA crée des vidéos de 10 secondes en résolution 1080p, avec la possibilité de passer à la 4K. Il est accessible via une interface web et une application iOS, ce qui permet aux utilisateurs de créer et de réaliser des modifications en cours facilement, où qu'ils soient.

Les meilleures fonctionnalités de Dream Machine

Organisez et gérez vos projets vidéo à l'aide de la fonctionnalité Tableau pour une collaboration optimisée

Améliorez la qualité et les visuels grâce au modèle d'image Photon qui offre l'assistance aux itérations rapides

Maintenance de l'uniformité dans la représentation du caractère en fournissant une seule image de référence

Limites de Dream Machine

La maintenance de l'intégrité visuelle à des résolutions plus élevées nécessite une modification en cours supplémentaire

Tarifs Dream Machine

Free

Lite : 9,99 $/mois

Plus : 29,99 $/mois

Illimité : 94,99 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dream Machine

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Selon l'Interactive Advertising Bureau (IAB), 30 % des publicités vidéo numériques sont déjà créées à partir de zéro ou améliorées à l'aide de l'IA générative.

5. Makefilm (idéal pour créer du contenu raffiné généré par l'IA)

via Makefilm

Makefilm propose un puissant générateur de vidéos alimenté par l'IA qui convertit des invites de texte simple en vidéos entièrement réalisées. Son générateur de voix IA fournit accès à plus de 200 voix dans plus de 20 langues, permettant une narration réaliste et expressive.

Ajoutez et supprimez des légendes, des sous-titres et des filigranes pour avoir un contrôle total sur l'apparence de votre vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Makefilm

Intégrez ou supprimez des éléments de texte pour obtenir un message personnalisé de votre vidéo

Utilisez une technologie IA avancée pour effacer proprement les textes ou logos indésirables

Extrayez les points clés et créez des résumés concis de vidéos plus longues

Limites de Makefilm

Ses voix intégrées ont un son robotique et manquent de prosodie naturelle

Tarifs Makefilm

Free

Pro : À partir de 29 $/mois

Lite : 9,9 $/mois

Évaluations et avis sur Makefilm

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : Cadbury India a mené l'une des campagnes vidéo IA les plus intelligentes jamais réalisées. L'entreprise a utilisé l'IA générative pour permettre à des milliers de propriétaires de magasins locaux de créer des publicités personnalisées mettant en scène Shah Rukh Khan, avec le nom de leur magasin affiché. Une vidéo principale a donné naissance à des milliers de vidéos uniques, chacune faisant la promotion d'une entreprise locale différente.

Nous vous invitons à utiliser ClickUp !

Maîtriser les invites Sora AI, c'est donner vie à votre imagination à l'écran. Mais une fois la vidéo créée, le véritable travail créatif commence : rédaction de scripts, collecte de commentaires, gestion des validations et adaptation des idées à différentes campagnes.

C'est là qu'intervient ClickUp, non pas comme un outil créatif supplémentaire, mais comme le système d'exploitation qui sous-tend vos idées. Il conserve vos storyboards, vos visuels et vos validations dans le même espace où vous rédigez, suivez et livrez vos projets. Vous pouvez même générer des visuels ici, les exporter pour les animer et conserver chaque modification en cours ou révision dans une connexion dans un seul flux de travail.

Ainsi, lorsque la prochaine campagne débutera, vous n'aurez pas seulement une vidéo, mais aussi le moteur créatif achevé qui l'a conçue.

👉 Essayez ClickUp gratuitement et découvrez comment chaque idée peut suivre un flux ininterrompu de la invite à la production sans perdre une miette.