Modèle de journal de trading Notion pour le suivi de vos performances

De nos jours, tout le monde pense aux revenus passifs comme moyen d'assurer sa sécurité face à l'inflation croissante et au coût de la vie.

À l'heure actuelle, l'intérêt pour l'investissement est plus fort que jamais. Le commerce mondial a déjà augmenté de 300 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année.

Le défi réside dans le fait que le trading et la gestion de vos finances peuvent rapidement devenir accablants, surtout lorsque la vie est déjà remplie de responsabilités.

Cet article vous facilitera un peu la tâche. Nous examinerons certains des meilleurs modèles de journal de trading Notion qui peuvent vous aider au suivi de vos transactions, à réfléchir à vos habitudes de trading et à comprendre où va votre argent.

Aperçu des modèles de journal de trading

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de journal de trading Notion et ClickUp:

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de journal de trading Notion ?

Selon un sondage Gallup, 62 % des Américains rapportent posséder des actions, soit le niveau le plus élevé depuis plus de dix ans. Avec autant de particuliers désormais actifs sur les marchés, il n'a jamais été aussi important de disposer d'un système clair pour enregistrer les transactions et suivre la progression.

Un bon modèle de journal de trading Notion offre aux traders un moyen structuré d'enregistrer les données de trading, de suivre les performances et d'affiner leurs stratégies.

Si votre modèle présente les qualités suivantes, vous pouvez être sûr qu'il est fiable :

Enregistrez les détails de vos transactions, notamment la date, l'instrument, les points d'entrée et de sortie, ainsi que la taille de la position

Suivez vos pertes et profits, votre taux de réussite et vos performances globales au fil du temps

Surveillez les niveaux de stop-loss, les ratios risque/récompense et d'autres indicateurs de gestion des risques

Prenez des notes sur les conditions du marché, les stratégies et votre état émotionnel

Passez en revue vos transactions passées pour identifier des tendances et fournir une assistance à une amélioration constante

Les 9 meilleurs modèles Notion gratuits pour les traders

En matière d'investissement, ce qui est confortable est rarement rentable.

L'étape de sortir de sa zone de confort demande plus que du courage. Cela nécessite un système fiable.

Pour vous faciliter la tâche, voici quelques-uns des meilleurs modèles gratuits de journal de trading Notion conçus pour vous fournir de l'assistance dans votre amélioration constante.

1. Journal de trading par Notion

via Notion

Dans The Big Short, Michael Burry passe ses nuits dans son bureau à étudier minutieusement des feuilles de calcul, à enregistrer chaque nombre et à suivre des données hypothécaires que personne d'autre ne prend la peine de vérifier. Cette obsession de la comptabilité lui a permis de repérer les failles du marché immobilier bien avant que quiconque ne le croie.

Le journal de trading de Notion offre aux traders un avantage similaire en transformant les transactions brutes en un récit que vous pouvez analyser et dont vous pouvez tirer des enseignements.

Il vous offre un moyen structuré d'enregistrer chaque transaction, y compris les points d'entrée et de sortie, les profits et les pertes, ainsi que le raisonnement qui sous-tend vos décisions.

Et comme il est personnalisable, vous pouvez l'adapter pour le suivi des actions, du forex ou même des cryptomonnaies, tout en y ajoutant des notes personnelles sur votre état émotionnel ou la condition du marché. Au fil du temps, ce modèle deviendra le reflet de vos habitudes de trading.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez chaque transaction avec des détails tels que l'entrée, la sortie, la taille de la position et le résultat

Examinez les tendances de vos performances de trading et identifiez les domaines à améliorer

Ajoutez des notes sur vos stratégies, vos installations ou votre état émotionnel pendant les transactions en direct

Utilisez-le comme un système à long terme pour affiner vos règles de trading et fournir de l'assistance pour de meilleures décisions

✨ Idéal pour : Les traders qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour enregistrer leurs transactions, analyser les tendances et renforcer leur discipline dans leur parcours de trading.

2. Journal de trading Forex (Lite) par Notion

via Notion

Le Forex reste le marché le plus important et le plus liquide au monde. Tout récemment, le volume quotidien des transactions de change de gré à gré aux États-Unis a augmenté de plus de 15 %.

Ces nombres montrent à quel point le marché est devenu actif et dynamique, et pourquoi les traders ont besoin de systèmes capables de suivre son rythme.

le journal de trading Forex (Lite)* de Notion est conçu pour les traders qui recherchent la clarté sans complexité inutile.

Ce modèle se concentre sur l'essentiel : un journal quotidien pour enregistrer les nouvelles transactions, des statistiques de performance qui vous donnent un aperçu rapide et un suivi de compte qui s'adapte que vous négociiez pour votre propre compte ou dans le cadre d'un défi proposé par une société de trading.

Grâce à son design épuré, ce modèle permet de repérer plus facilement les tendances. Tout est suffisamment simple pour être utilisé de manière cohérente, ce qui fait souvent la différence entre des notes éparpillées et un système de trading fiable.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez chaque transaction dans un journal quotidien qui se synchronise avec vos comptes pour plus de précision

Suivez vos pertes et profits ainsi que vos statistiques de performance pour obtenir des informations précieuses sur vos habitudes de trading

Gérez plusieurs comptes Forex en un seul endroit pour surveiller vos résultats de manière structurée

Utilisez-le comme un journal de suivi des transactions régulier pour les défis des sociétés de trading ou votre développement personnel

✨ Idéal pour : les traders Forex à la recherche d'un modèle de journal de trading minimaliste qui permet un suivi simple et efficace des performances.

3. Journal de trading quotidien en direct par Notion

via Notion

Le day trading est devenu plus courant ces derniers temps. Des rapports indiquent que les traders particuliers comptent désormais 20 % à 35 % de toutes les transactions boursières américaines les jours de pointe.

Le journal de trading quotidien en direct de Notion est conçu pour les traders qui souhaitent enregistrer les données de trading au fur et à mesure et réfléchir à leurs performances sans délai. Il fournit un cadre clair pour enregistrer les entrées, les sorties et les pertes et profits, tout en laissant de l'espace pour des notes personnelles et des réflexions.

Ce modèle est particulièrement efficace car il met l'accent sur les analyses régulières et accessibles. Vous pouvez consulter les transactions effectuées plus tôt dans la journée, voir comment différentes installations ont fonctionné et repérer les domaines dans lesquels vos règles de trading ont été mises à l'épreuve.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos transactions en direct avec tous les détails, y compris l'entrée, la sortie et le contexte du marché

Suivez vos pertes et profits pendant la journée de trading afin de surveiller vos performances en temps réel

Passez en revue vos stratégies immédiatement après leur exécution afin d'affiner vos installations et vos habitudes de trading

Mettez en place un système d'analyse cohérent qui fournit une assistance aux performances de trading à long terme

✨ Idéal pour : les day traders qui ont besoin d'un moyen structuré pour enregistrer leurs transactions en direct, surveiller leurs performances et revoir leurs stratégies le jour même.

4. Liste de contrôle et journal de trading par Notion

via Notion

Comme l'a dit un jour Jesse Livermore,

Un homme doit croire en lui-même et en son jugement s'il espère gagner sa vie dans ce domaine.

Une checklist vous permet de vous assurer que ces règles sont claires avant de risquer votre capital, et un journal vous permet de voir dans quelle mesure vous les avez respectées.

La checklist et le journal de trading de Notion sont conçus pour vous offrir une assistance dans les deux étapes du processus. Avant de prendre une position, vous pouvez passer en revue votre checklist pour confirmer les points d'entrée, les niveaux de stop-loss et vérifier si la transaction correspond à votre stratégie.

Par la suite, le journal vous aide à enregistrer les résultats, à réfléchir à ce qui a fonctionné, et à identifier les lacunes en matière de discipline.

Cette combinaison de préparation et de réflexion transforme le trading en une routine structurée plutôt qu'en une série de suppositions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez une checklist pré-transaction pour confirmer les entrées, les installations et les niveaux de risque

Enregistrez chaque transaction dans un journal structuré afin de suivre les performances et les pertes et profits

Réfléchissez à vos décisions et à votre état émotionnel afin d'identifier vos schémas de trading

✨ Idéal pour : les traders qui souhaitent disposer d'un système clair pour planifier leurs transactions à l'avance et acquérir de la discipline grâce à la tenue régulière d'un journal.

5. Base de données de trading par Notion

via Notion

Dans le film The Social Network, il y a un moment où Eduardo Saverin est frustré parce que la croissance de Facebook dépasse les capacités des feuilles de calcul qu'il utilise pour le suivi des finances.

Il en va de même pour le trading : si vous êtes sérieux, vous avez besoin d'un système capable d'évoluer avec vous.

La base de données de trading de Notion s'en charge pour vous. Chaque entrée, des installations et points d'entrée aux pertes et profits et résultat, est stockée dans un emplacement structuré afin que vous n'ayez pas à rassembler les informations plus tard.

En consultant toutes vos transactions dans une seule base de données, il devient plus facile de repérer des tendances, d'affiner vos stratégies et de développer votre discipline au fil du temps.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le total des pertes et profits de toutes vos transactions afin de surveiller vos performances à long terme

Organisez chaque détail dans une base de données centrale pour plus de clarté et de cohérence

Identifiez les schémas récurrents dans vos stratégies et vos habitudes afin de prendre des décisions de trading plus éclairées

✨ Idéal pour : les traders qui recherchent un modèle de journal de trading centralisé permettant d'organiser leurs transactions comme une base de données et de transformer leurs enregistrements quotidiens en améliorations à long terme.

6. Tableau de bord de trading crypto par Notion

via Notion

Les traders de cryptomonnaies discutent encore de la saison haussière de 2025, lorsque le Bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 120 000 dollars, grâce à de nouveaux ETF et à une réglementation plus favorable qui ont stimulé la demande.

Cela a été un rappel de à quel point le marché peut grimper rapidement et combien il est important de disposer d'un système clair pour le suivi des transactions.

Le tableau de bord de trading crypto de Notion vous offre ce système. Il rassemble les cours en direct, un outil de suivi de portfolio, un journal de trading et une liste de surveillance en un seul endroit.

Ce modèle est conçu aussi bien pour les traders débutants que pour les traders expérimentés. Il vous aide à surveiller les nouvelles transactions pendant les moments passionnants du marché tout en restant concentré sur vos stratégies à long terme.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les cours des cryptomonnaies en temps réel, ainsi que votre portfolio et votre liste de surveillance.

Enregistrez chaque transaction et examinez les pertes et profits pour obtenir des informations précieuses sur vos performances de trading.

Fixez-vous des objectifs et définissez des stratégies pour rester discipliné lorsque les conditions du marché changent.

✨ Idéal pour : les traders de cryptomonnaies qui souhaitent disposer d'un tableau de bord structuré pour rester informés et améliorer leurs performances, tant pendant les périodes haussières que sur les marchés plus calmes.

7. Calendrier de trading par Notion

via Notion

L'année dernière, l'activité boursière américaine a connu un pic autour des annonces clés de la Réserve fédérale, les volumes de transactions ayant bondi les jours où les décisions sur les taux d'intérêt ont été publiées.

Pour les traders, disposer d'un calendrier qui lie les performances à des jours et des évènements spécifiques peut faire la différence entre repérer des tendances et les manquer.

Le calendrier de trading de Notion vous offre un moyen simple mais efficace de suivre vos transactions quotidiennes. Chaque transaction est enregistrée directement dans un calendrier à afficher, où les profits et les pertes sont associés à des jours spécifiques.

Au-delà des entrées quotidiennes, ce modèle comprend également un diagramme permettant de visualiser les résultats. Ainsi, vous ne voyez pas seulement des nombres, mais aussi les tendances, les séries positives et les périodes difficiles, ce qui vous aide à identifier vos habitudes de trading.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos transactions sur un calendrier quotidien afin de créer la connexion entre les performances et des dates spécifiques.

Examinez vos profits et vos pertes à l'aide d'un diagramme clair qui visualise les tendances de trading.

Identifiez les jours ou les évènements où les décisions de trading fonctionnent le mieux ou le moins bien.

✨ Idéal pour : les traders qui recherchent un modèle de journal de trading simple qui relie les transactions aux dates et révèle les tendances en matière de performances.

8. Journal de trading par Notion

via Notion

Imaginez ceci. Vous effectuez une transaction tôt le matin, une autre après le déjeuner, et le soir venu, vous ne vous souvenez plus très bien pourquoi vous avez effectué la première. Était-ce l'installation que vous aviez prévue, ou était-ce à cause de quelque chose que vous avez vu sur les réseaux sociaux ? Sans enregistrement, il est facile de perdre de vue votre raisonnement et encore plus facile de répéter les mêmes erreurs.

Le journal de trading de Notion vous aide à résoudre ce problème en vous offrant un moyen clair et structuré de consigner chaque transaction. Vous pouvez enregistrer les points d'entrée et de sortie, les résultats et même votre état émotionnel au moment de la décision.

Simple à utiliser et facile à effectuer une modification en cours, ce modèle est idéal pour les traders qui souhaitent acquérir de la discipline sans se compliquer la vie. Chaque entrée dans le journal apporte plus de clarté à votre parcours de trading, transformant des décisions dispersées en une trajectoire structurée vers une amélioration constante.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez chaque transaction avec l'entrée, la sortie et les résultats pour plus de clarté.

Examinez les performances de trading pour identifier les tendances et affiner vos stratégies.

Prenez des notes sur vos installations, vos décisions ou votre état émotionnel pour prendre de meilleures décisions.

Utilisez-le comme base pour améliorer constamment vos performances de trading.

✨ Idéal pour : les traders qui recherchent un modèle de journal de trading simple pour acquérir de la discipline et suivre leur progression dès leur première transaction.

9. Journal de trading 3 en 1 par Notion

via Notion

Pensez à la série Billions, dans laquelle Bobby Axelrod semble toujours avoir dix étapes en avance, car il a un accès instantané à toutes les informations importantes : transactions, risques et résultat. Il ne perd pas de temps à passer d'un écran à l'autre ou à remettre en question les informations.

Le journal de trading 3 en 1 de Notion vous offre ce même sentiment de contrôle. Il combine un journal de trading, un calendrier et un outil de suivi des bénéfices dans un tableau de bord synchronisé.

Par ailleurs, les graphiques de profits en temps réel vous offrent un aperçu clair de vos performances sans effort supplémentaire. Cette conception tout-en-un vous fait gagner du temps et réduit l'encombrement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos transactions une seule fois et voyez-les se synchroniser automatiquement dans votre calendrier avec les mises à jour des pertes et profits.

Suivez vos gains cumulés grâce à des graphiques de profits en temps réel, sans saisie manuelle.

Passez en revue les installations, les stratégies et les résultats de manière structurée pour une amélioration constante.

Gérez votre parcours de trading à partir d'un seul tableau de bord au lieu de plusieurs applications.

✨ Idéal pour : les traders qui recherchent un modèle de journal de trading tout-en-un puissant qui leur permet de gagner du temps et de suivre facilement leurs performances.

Limites de Notion

McKinsey note que le consommateur d'aujourd'hui est confronté à une inflation persistante, mélangeant de manière imprévisible les dépenses somptuaires et les achats bon marché, et vit davantage en ligne tout en faisant moins confiance aux canaux numériques pour prendre ses décisions.

En bref, le comportement est rapide, incohérent et plus difficile à faire l'objet d'une prévision.

Cela place la barre plus haut en matière d'outils, qui doivent être rapides, riches en données et fiables. Et c'est précisément là que Notion peut vous aider. Lorsque les marchés évoluent rapidement, vous avez besoin d'un modèle de journal de trading pour obtenir de l'assistance dans la prise de décisions éclairées en temps réel.

Voici tous les défis que vous pourriez rencontrer avec Notion :

Pas de données de marché en temps réel ni à synchroniser avec les courtiers : cela oblige à effectuer des mises à jour manuelles ou à recourir à des solutions de contournement fragiles proposées par des tiers pour les prix et les pertes et profits.

Accès restreint à l'IA sur les environnements de travail gratuits : les documents de Notion présentent l'IA comme un essai, et une couverture indépendante précise qu'il existe une limite unique de 20 réponses avant de devoir passer à une version supérieure.

L'utilisation hors ligne est partielle : vous ne pouvez travailler que sur les pages que vous avez préparées à l'avance, et les autres actions hors ligne restent limitées.

Limites API et automatisation : les limites de fréquence officielles sont en moyenne de trois requêtes par seconde, et il n'existe pas de système de déclenchement natif basé sur les évènements. Les synchronisations à haute fréquence ou les tableaux de bord lourds peuvent donc sembler lents.

Les diagrammes et les analyses sont basiques par rapport aux outils de trading spécialisés : une analyse plus approfondie des performances, des tableaux de bord en direct ou des indicateurs de risque complexes nécessitent généralement des feuilles de calcul externes.

Alternatives aux modèles Notion

Le travail dispersé est ce qui se produit lorsque les tâches, les mises à jour et le contexte sont dispersés dans différents documents. Au lieu de vous concentrer sur le trading ou la stratégie, vous finissez par rassembler des informations.

Notion est utile pour un usage personnel, mais il n'empêche pas cette prolifération.

D'autre part, les utilisateurs de ClickUp rapportent régulièrement des rapports :

Désormais, il suffit d'ajouter une étiquette pour que l'ensemble du modèle de sous-tâche s'applique automatiquement. Nous ne perdons plus de temps à fouiller dans les sous-tâches ou à nous inquiéter que quelqu'un ait oublié une étape cruciale.

Découvrons donc quelques-uns des meilleurs modèles de journal de trading proposés par ClickUp, conçus à l'aide d'une IA contextuelle qui analyse le taux de réussite et les modèles de trading sans avoir besoin de plusieurs applications déconnectées.

1. Modèle de journal et de grand livre ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez chaque transaction dans un tableau prêt à l'emploi grâce au modèle de journal et de grand livre ClickUp Journal et Ledger Template.

Pensez à la méticulosité de Monica Geller dans Friends. Chaque libellé, chaque reçu et chaque détail a sa place, ce qui lui permet de maintenir son univers en commande.

Un journal de trading mérite le même type de structure, et le modèle de journal et de grand livre de ClickUp vous offre ce niveau de clarté.

Il vous aide à enregistrer vos revenus, vos dépenses et vos transferts dans un seul et même espace, tout en calculant automatiquement vos soldes grâce à des champs personnalisés. De plus, vous pouvez suivre vos performances grâce à des tableaux de bord et programmer des révisions régulières pour rester en phase avec vos objectifs financiers.

Grâce à des vues personnalisables, vous pouvez passer des listes de transactions aux résumés de haut niveau, ce qui vous permet de trouver plus facilement l'équilibre entre les détails et la vue d'ensemble.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez votre progression grâce à des statuts simples « Ouvert » et « Achevé ».

Analysez votre activité financière grâce à des tableaux de bord qui vous offrent une vision claire.

Établissez un budget directement à partir de votre grand livre pour guider vos futures décisions de trading.

✨ Idéal pour : les traders et les comptables qui recherchent un moyen fiable et structuré de garder le contrôle de leurs registres financiers.

2. Modèle de journal comptable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez vos transactions financières rapidement et avec précision grâce au modèle de journal comptable de ClickUp.

Si vous avez déjà regardé la série The Office, vous vous souvenez probablement qu'Oscar, le comptable, devait toujours corriger les erreurs des autres dans les livres comptables. Ce constant exercice d'équilibre est précisément la raison pour laquelle la structure est importante lorsqu'il s'agit de gérer ses finances.

Le modèle de journal comptable de ClickUp vous permet de conserver des registres clairs, cohérents et accessibles.

Vous pouvez enregistrer les débits et les crédits en un seul endroit, suivre chaque entrée de compte grâce aux champs personnalisés et afficher une vue actualisée de votre santé financière.

Cependant, ce modèle va au-delà de la simple entrée des transactions en vous aidant à équilibrer vos comptes en temps réel et à configurer des tâches récurrentes pour vos revues financières. Il transforme la comptabilité en un flux de travail organisé où les rapports et les enregistrements sont toujours prêts.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les données financières pour prendre des décisions plus éclairées

Suivez les changements au fil du temps pour évaluer les performances

Équilibrez les débits et les crédits pour garantir l'exactitude des données

Enregistrez et stockez toutes vos entrées dans la vue Journal

Créez et stockez vos états financiers directement dans ClickUp Document

✨ Idéal pour : les comptables et les équipes financières qui ont besoin d'un moyen structuré pour enregistrer, surveiller et fournir des rapports sur les données financières.

3. Modèle de tarification de la comptabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez votre comptabilité et réduisez vos frais administratifs grâce au modèle de tarification comptable ClickUp

Vous connaissez la chanson : après avoir passé une heure à expliquer en détail vos services à un client, celui-ci se penche en arrière et vous demande : « Pouvez-vous le faire pour la moitié du prix ? »

Cette seule question peut faire dérailler toute la discussion et vous mettre dans l'embarras. En réalité, cette tension provient principalement d'une tarification peu claire ou incohérente.

Le modèle de tarification comptable ClickUp vous aide à définir vos attentes dès le départ en créant un système transparent et structuré pour vos tarifs. Au lieu de négocier à chaque fois à partir de zéro, vous disposez d'un cadre clair à partager dès le départ.

Ce modèle de comptabilité vous fait gagner du temps et renforce la confiance de vos clients, car chacun sait où il en est avant même le début du projet.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Standardisez vos tarifs et garantissez leur cohérence pour tous vos clients

Éliminez le temps passé à créer des devis personnalisés

Créez une structure tarifaire qui reflète la valeur de vos services

Planifiez vos paiements mois par mois et gérez votre trésorerie grâce à la vue mensuelle

✨ Idéal pour : les comptables et les experts-comptables qui recherchent un système clair et fiable pour gérer les tarifs clients et les dossiers financiers.

4. Modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs

Obtenez un modèle gratuit Fournissez une vue d'ensemble claire de toutes les factures en cours et des dates d'échéance grâce au modèle ClickUp Accounts Payable Template

Les retards de paiement constituent aujourd'hui un problème sérieux pour les entreprises. Un rapport QuickBooks a révélé que plus de 56 % des petites entreprises avaient plus de 17 500 dollars de factures impayées, dont près de la moitié avec plus de 30 jours de retard.

Le modèle ClickUp Accounts Payable aide les entreprises à rester en tête face à ces défis en centralisant les factures, les échéances de paiement et les coordonnées des fournisseurs en un seul endroit.

Ce modèle améliore également la visibilité au sein de votre équipe financière, ce qui facilite la prévision des flux de trésorerie et la planification des budgets en toute confiance.

En supprimant l'entrée manuelle, il transforme les comptes fournisseurs en un processus prévisible. 💪🏻

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Assurez-vous que les fournisseurs et les prestataires reçoivent leur paiement en temps voulu afin de maintenir leur confiance

Améliorez vos prévisions de trésorerie grâce au suivi de vos obligations à venir en temps réel

Réduisez les erreurs humaines en automatisant l'entrée des factures et les rappels de paiement

Assurez-vous de l'exactitude des paiements grâce à la vue « Afficher Processus de paiement »

✨ Idéal pour : les comptables et les aide-comptes qui recherchent un système fiable et transparent pour gérer les factures et les paiements sans retard.

5. Modèle ClickUp de résumé des comptes financiers

Obtenez un modèle gratuit Affichez une vue claire et organisée de tous vos comptes financiers en un seul endroit grâce au modèle de résumé des comptes financiers de ClickUp.

Warren Buffett a dit un jour :

La comptabilité est le langage de l'entreprise.

Pourtant, pour de nombreuses équipes, ce langage se perd lorsque les comptes sont dispersés entre les banques, les cartes de crédit et les feuilles de calcul.

Le modèle de résumé des comptes financiers ClickUp rassemble tout dans un tableau de bord structuré.

Ce modèle fournit un aperçu en temps réel de vos comptes afin que vous puissiez repérer les tendances, surveiller facilement vos passifs et fonder vos décisions sur des données précises. Il est ainsi beaucoup plus facile de partager une image financière claire avec la direction ou les parties prenantes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos actifs, vos passifs et vos investissements pour comprendre votre santé financière globale.

Simplifiez le suivi des flux de trésorerie en consolidant les activités liées aux revenus et aux dépenses.

Organisez vos comptes en différentes catégories pour faciliter la navigation grâce à l'afficher « Groupes de comptes ».

Fournissez la transparence pour les équipes et les parties prenantes grâce à une source unique d'informations fiables.

✨ Idéal pour : les analystes financiers et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'un système fiable pour consolider les données de compte et présenter un aperçu financier précis.

6. Modèle ClickUp pour les opérations comptables

Obtenir un modèle gratuit Consolidez les ventes, les dépenses et les paiements des clients dans une seule vue grâce au modèle ClickUp Accounting Operations.

Imaginez ceci : votre équipe financière clôture le trimestre, les factures sont éparpillées, les notes de frais sont coincées dans des feuilles de calcul et personne ne parvient à se mettre d'accord sur les nombres définitifs.

À quoi pouvons-nous créditer cette situation ? À des outils déconnectés.

Le modèle ClickUp Accounting Operations change la donne en centralisant tout dans un système organisé. Du suivi des dépenses et des ventes à la surveillance des factures et des paiements, ce modèle crée une source unique de vérité.

De plus, les équipes peuvent collaborer en temps réel, réduire les erreurs et visualiser instantanément les performances grâce à des rapports et des tableaux de bord utilisant ClickUp Dashboards.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Réduisez les erreurs manuelles grâce à des champs d'automatisation qui garantissent le suivi correct de chaque transaction.

Permettez une collaboration en temps réel entre les équipes financières afin de garantir la cohérence et la transparence des tâches.

Organisez et suivez toutes vos tâches comptables grâce à la vue « Liste ».

Visualisez les données grâce à des rapports intégrés et des tableaux de bord pour une assistance aux décisions plus rapides et plus intelligentes.

✨ Idéal pour : les équipes financières et les comptables qui recherchent un système structuré et sans erreur pour gérer toutes les opérations comptables en un seul endroit.

Voici un guide rapide et facile pour créer votre propre tableau de bord personnalisé et vous lancer :

7. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Collaborez entre équipes afin que tout le monde dispose de la même vue financière à jour grâce au modèle de gestion financière ClickUp.

L'inflation américaine a grimpé à 2,7 % en juin 2025, principalement en raison de l'augmentation du coût des meubles, des vêtements et des appareils électroménagers due aux droits de douane.

Pour les entreprises, cela montre à quelle vitesse les conditions financières peuvent changer et pourquoi il est important d'avoir des nombres organisés et faciles à suivre.

Le modèle de gestion financière ClickUp vous offre un système clair pour regrouper vos budgets, vos dépenses et vos objectifs financiers en un seul endroit. Même si vous n'êtes pas un expert en finance, ce modèle vous permet de voir facilement où va votre argent et où des ajustements sont nécessaires.

Le modèle vous permet d'établir un budget, d'enregistrer chaque dépense et de comparer les dépenses réelles avec les nombres prévus.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos budgets et vos dépenses en temps réel pour repérer les écarts par rapport à vos forfaits

Organisez toutes vos tâches financières en un seul endroit avec des dates d'échéance et des rappels

Visualisez vos performances afin de voir instantanément la croissance de vos revenus ou les pics de dépenses

Faites une prévision de vos flux de trésorerie et gérez le stress financier avant qu'il ne se transforme en crise

✨ Idéal pour : les équipes financières et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent clarifier et contrôler leur situation financière en période d'incertitude.

8. Modèle de grand livre général ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Conservez une source unique et fiable pour toutes vos transactions financières grâce au modèle de grand livre général ClickUp

Imaginez : c'est vendredi soir, et votre patron vous demande un aperçu rapide de toutes les dépenses de l'entreprise pour ce trimestre. Vous ouvrez votre ordinateur portable, mais vous constatez que les transactions sont dispersées dans cinq feuilles de calcul différentes.

Soudain, ce qui devait être « rapide » se transforme en des heures passées à courir après les nombres.

Le modèle de grand livre général ClickUp vous aide à conserver toutes vos transactions au même endroit afin que vous sachiez toujours d'où vient votre argent et où il va.

Au lieu de générer manuellement des rapports, vous pouvez surveiller clairement les crédits, les débits et les soldes. Ce modèle de grand livre général facilite également les audits et les examens financiers, car les enregistrements sont cohérents et faciles d'accès.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos crédits et débits avec précision afin que vos comptes restent équilibrés

Affichez instantanément des aperçus de vos profits/pertes et de votre bilan sans avoir à créer de nouveaux rapports

Améliorez la transparence des performances, ce qui facilite les examens et les audits

✨ Idéal pour : les comptables et les équipes financières qui recherchent un moyen fiable et organisé de suivre les transactions et de simplifier les rapports financiers.

Comptez vos bénéfices avec ClickUp

La vie semble plus simple lorsque vos finances et votre travail sont organisés au même endroit. Bien que Notion ait ses avantages, lorsqu'on prend une étape, il est clair que ClickUp rassemble tout sans compliquer les choses.

Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement le nombre de modèles ou de fonctionnalités, mais la façon dont il vous soulage discrètement. Vous pouvez vous asseoir, ouvrir ClickUp et savoir que chaque chiffre et chaque détail ont leur place.

Avec vos fichiers, vos transactions et les discussions de votre équipe réunis en un seul endroit, l'environnement de travail convergent alimenté par l'IA de ClickUp devient la solution tout-en-un pour la tenue de vos registres financiers.

Si vous cherchez un moyen de gérer vos opérations boursières, votre compte ou vos flux de travail financiers quotidiens avec moins de stress, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!