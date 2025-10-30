Modèles gratuits de description de programme pour communiquer votre initiative

Les évaluateurs de subventions veulent un aperçu clair qu'ils peuvent parcourir rapidement. Les partenaires veulent des dates. Votre équipe veut un forfait qui facilite le travail quotidien sans nécessiter de réunions supplémentaires. Et vos managers d'équipe exigeront des modèles structurés qui garantissent la clarté et la cohérence.

Les modèles de description de programme vous permettent de décrire clairement votre programme, de définir des objectifs mesurables, d'identifier les parties prenantes clés et leurs rôles, et de créer un échéancier avec les jalons clés. Ensemble, ces éléments guident l'allocation du budget et des ressources pour une livraison dans les délais.

Découvrons les modèles qui permettent à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde et aident les parties prenantes à comprendre la valeur de votre vision.

Que sont les modèles de description de programme ?

Un modèle de description de programme est un plan ou un document structuré utilisé pour définir et communiquer clairement les détails d'un programme. Vous pouvez les utiliser pour rédiger une demande de subvention, présenter un nouveau projet à des bailleurs de fonds, définir des forfaits de formation pour les employés ou présenter une initiative stratégique à la direction.

En garantissant que chaque programme est décrit de manière cohérente et structurée, ces modèles apportent de la clarté aux décideurs et renforcent la responsabilité en matière de rôles, d'objectifs, d'échéanciers et d'indicateurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de description de programme ?

Un bon modèle de description de programme doit raconter une histoire (pourquoi), présenter un forfait (comment) et prouver les résultats (à quoi ressemble la réussite).

👉 Commencez par une brève description compréhensible par tous, veillez à ce qu'elle soit pertinente pour un large public et fixez un délai pour chaque objet afin d'obtenir des résultats mesurables.

Lorsque vous recherchez un modèle de description de programme, assurez-vous qu'il vous aide à :

Organisez les informations en sections logiques , telles que aperçu, objets, activités, indicateurs, etc.

Reliez les objectifs à la stratégie ou à la mission de l'organisation et aidez les parties prenantes à en percevoir rapidement la valeur et l'impact.

Personnalisez la disposition pour différents types de programmes (à but non lucratif, entreprise, santé, éducation, gouvernement) sans modifier la mise en forme.

Définissez des objectifs SMART avec un espace pour les résultats quantitatifs et qualitatifs.

Convertissez les activités de gestion de programme en tâches réalisables et mappez-les aux risques, aux dépendances et aux ressources. et mappez-les aux risques, aux dépendances et aux ressources.

Aperçu des modèles de description de programme

10 modèles de description de programme

Ces modèles résumer les objectifs d'un programme et les connecter à la mission de l'organisation, offrant ainsi aux parties prenantes une vue d'ensemble claire qui peut être intégrée dans les outils de rapports de projet.

ClickUp vous aide à gérer vos programmes en centralisant les objectifs, les tâches, les échéanciers, les ressources et la collaboration en temps réel sur une seule plateforme.

Ses modèles prêts à l'emploi peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de n'importe quel programme, ce qui permet de gagner du temps en réduisant l'installation manuelle. De plus, les équipes peuvent mieux travailler ensemble grâce à des cadres prédéfinis qui garantissent la clarté des programmes complexes.

1. Modèle de gestion de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion de programme de ClickUp pour obtenir un aperçu de tous vos projets et de leur progression.

Le modèle de gestion de programme ClickUp permet aux responsables de programme d'allouer efficacement les ressources et le budget, en veillant à ce qu'ils soient affectés là où ils ont le plus d'impact. Grâce à une hiérarchie claire au niveau des dossiers contenant trois listes clés, le modèle contribue à améliorer la visibilité des risques et à gérer les interdépendances entre les tâches.

Le modèle comprend une vue Liste des problèmes, dans laquelle vous pouvez saisir tous les problèmes liés au programme et ajouter plus de contexte à chacun d'entre eux grâce à des champs personnalisés. La vue Tableur des finances du projet vous donne un aperçu clair des dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles, avec des champs de formule qui mettent automatiquement à jour la date, l'heure et les champs numériques à mesure que les échéanciers et les budgets évoluent.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Obtenez un échéancier visuel des activités du projet où vous pouvez facilement ajuster les dates et la durée des tâches en faisant glisser les éléments sur le diagramme de Gantt.

Choisissez parmi plus de 500 options dans le champ personnalisé menu déroulant et personnalisez chacune d'entre elles avec une couleur et un libellé pour plus de clarté.

Identifiez et consignez les risques potentiels dans la liste des risques, afin de faciliter la collaboration de votre équipe sur les stratégies d'atténuation.

Idéal pour : les petites organisations qui gèrent du travail impliquant plusieurs partenaires et recherchent un modèle pour créer un résumé de leurs programmes.

🎯 Avantage ClickUp : Vous recherchez un outil qui unifie les capacités de recherche et vous permet d'accéder aux informations les plus récentes lors de la rédaction de descriptions de programmes ou de la planification d'initiatives ? Les capacités d'IA de ClickUp Brain MAX peuvent aider à générer des descriptions de programme claires et structurées à partir d'informations clés, telles que les objectifs, les parties prenantes, les échéanciers et les résultats attendus. Une fois celles-ci prêtes, il peut automatiquement créer des tâches et des sous-tâches alignées sur chaque objectif. Vous pouvez utiliser sa fonctionnalité Talk to Text pour obtenir des mises à jour telles que « Montrez-moi quels objets du programme sont menacés cette semaine » et obtenir des informations instantanées. Commandez votre environnement de travail avec ClickUp Brain Max : utilisez votre voix pour créer, résumer et gérer des tâches sans les mains.

2. Modèle de proposition de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de proposition de programme de ClickUp pour présenter de nouvelles initiatives avec des objets clairs.

Le modèle de proposition de programme ClickUp offre un cadre complet et prêt à l'emploi qui vous guide à chaque étape du processus de proposition.

L'espace et le format du modèle sont conçus pour créer un échéancier avec des jalons, et les outils de mise en forme vous permettent de visualiser comment les activités, les ressources et les délais s'alignent dans un plan cohérent. Comme le modèle présente une disposition étape par étape, votre proposition s'articule naturellement autour de la mission et des objectifs, puis des jalons et des livraisons, ce qui facilite le suivi pour les réviseurs.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rédigez rapidement les détails du programme grâce à des sections prêtes à l'emploi pour la description, les objets mesurables , les parties prenantes et le public.

Établissez un budget clair à l'aide de tableaux prédéfinis pour le personnel, les installations, l'équipement et les cadeaux promotionnels.

Assurez la responsabilité grâce à un bloc d'approbation pour les dates de signature, les noms et les signatures.

Idéal pour : les équipes à but non lucratif et éducatives qui soumettent des demandes de subvention ou lancent de nouveaux services et qui ont besoin d'une description concise du programme dans une mise en forme pratique.

💡 Conseil de pro : intégrez des stratégies de définition d'objectifs dans la description de votre programme afin de rendre votre initiative mesurable et réalisable. En décrivant les objectifs de votre initiative, vous pouvez vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille à la réalisation des mêmes résultats.

3. Modèle de charte de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Procurez-vous le modèle de charte de programme de ClickUp pour définir la portée, les rôles et les indicateurs de réussite.

Le modèle de charte de programme ClickUp vous permet de jeter les bases d'une initiative en définissant sa structure et sa portée avant le début du travail.

La section Organisation du programme regroupe les éléments essentiels tels que le titre, la durée, le responsable, le sponsor et les canaux de communication directs, afin que les responsabilités aient une visibilité dès le départ. Pour assurer la cohérence de l'exécution, vous pouvez créer un calendrier général qui décrit les principales phases et les dates clés pour atteindre vos objectifs. Il existe des sections intégrées pour les livrables, les jalons, les risques et les validations qui constituent une source unique d'informations fiables. Elles permettent de coordonner les partenaires, les bailleurs de fonds et les équipes internes tout au long du cycle de vie du programme. Voici pourquoi vous apprécierez ce modèle :

Utilisez la section Portée pour distinguer clairement les activités qui entrent dans le champ d'application de celles qui n'y entrent pas.

Rendez la réussite mesurable grâce au tableau Indicateurs de réussite qui répertorie les propriétaires, les objectifs et les méthodes de mesure.

Liste les risques et la manière dont vous comptez les gérer à l'aide d'une matrice de risques simple : probabilité vs impact.

Idéal pour : les programmes financés par des subventions et le travail interdépartemental qui nécessitent des accords ou des approbations au moment du lancement avant de planifier des tâches détaillées.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans discuter, e-mail et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discuter, de commentaires sur les tâches, de documents et d'e-mail en un seul clic !

4. Modèle de plan de travail de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan de travail de projet de ClickUp pour mapper, suivre et faire avancer vos projets en toute confiance.

Le modèle de plan de travail de projet ClickUp offre aux gestionnaires de projet un système prêt à l'emploi pour mesurer les performances prévues par rapport aux performances réelles à l'aide de formules intégrées.

Vous disposez d'une vue Liste pour enregistrer les livrables par phase avec les propriétaires, les dates d'échéance et les dépendances qui permettent de maintenir l'ordre dans les tâches. Ce qui rend ce modèle de gestion de programme si puissant, c'est la façon dont il suit les performances grâce à des champs personnalisés, notamment effort, durée, durée réelle et calendrier, afin de mettre en évidence les retards dans les délais ou les charges de travail inégales. Une fois les tâches alignées, vous pouvez suivre leur progression à l'aide de la vue Diagramme de Gantt ou de la vue Échéancier. Les deux offrent un moyen simple de faire glisser les jalons, de reprogrammer les tâches retardées et d'ajuster les charges de travail ou les calendriers sans perturber le flux global.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Standardisez la saisie des nouvelles tâches à l'aide d'un formulaire d'envoi qui permet de saisir à l'avance les estimations d'effort et les délais afin d'améliorer les prévisions.

Assurez le suivi des projets grâce à la visibilité sur les tâches en retard et non planifiées afin de prendre des mesures immédiates.

Réalisez la connexion de ce plan de travail à vos documents de haut niveau, tels que la charte du programme ou le plan du projet, afin que l'exécution se déroule conformément au plan.

Idéal pour : les responsables de programme qui ont besoin d'un plan d'action pratique permettant de suivre les ressources et les dates, et de fournir des rapports clairs aux partenaires et aux évaluateurs sur la progression.

5. Modèle de proposition de subvention ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Procurez-vous le modèle de proposition de subvention de ClickUp pour organiser vos propositions en sections, suivre les échéances et garantir la transparence des détails de financement.

Le modèle de proposition de subvention ClickUp Grant Proposal Template vous permet de présenter une proposition claire et cohérente en liant les objectifs, les échéanciers et les coûts entre les différentes vues. La vue Liste vous permet de structurer les éléments essentiels, notamment la définition du problème, les objectifs du programme et les jalons clés, chacun avec des dates d'échéance, des assignés et des priorités assignés.

La vue Tableau vous permet d'afficher les progrès regroupés par phases. Il est ainsi plus facile de suivre ce qui est achevé et ce qui nécessite une attention particulière. De plus, la vue Calendrier fournit un échéancier des activités prévues, ce qui vous permet de toujours garder un œil sur les échéances.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des filtres pour vous concentrer uniquement sur les éléments en cours, les tâches en retard ou les missions par membre de l'équipe, afin que les révisions soient plus rapides et plus précises.

Saisissez les informations essentielles à l'aide de champs personnalisés tels que « Partie de la proposition », « Date cible », « Coûts de la première année » et « Indicateurs de performance », afin de garantir la transparence de votre budget et de vos résultats.

Configurez des automatisations dans ClickUp pour envoyer des rappels, mettre à jour automatiquement le statut ou informer les parties prenantes de l'achevement d'une tâche.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment gagner du temps chaque jour grâce aux automatisations ClickUp !

Idéal pour : les équipes RSE d'entreprise à la recherche de modèles de propositions de subventions pour des initiatives sociales, des projets communautaires ou des programmes de développement durable.

6. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Des équipes interfonctionnelles des grandes entreprises aux petites entreprises et aux start-ups, le modèle de demande et d'approbation de projet de ClickUp permet de s'assurer que toutes les propositions font l'objet d'un examen interne approprié avant leur exécution.

En fonction de vos besoins, vous pouvez personnaliser le formulaire de demande de projet intégré afin de saisir les informations essentielles pour chaque projet, notamment le nom et la description, la portée et les objectifs, l'échéancier prévisionnel et les ressources nécessaires, ainsi que le budget et l'impact potentiel.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les dépendances entre les tâches et définissez des jalons pour un suivi efficace de la progression dans la vue Gantt .

Utilisez ClickUp Automatisations pour acheminer les demandes de projet vers les réviseurs désignés ou envoyer des notifications lorsque les tâches sont mises à jour ou achevées.

Attribuez des responsabilités avec ClickUp Tasks et fournissez de la visibilité sur le statut et la progression de chaque demande grâce aux statuts de tâche personnalisés

Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un processus transparent pour soumettre et approuver les demandes de travail, en garantissant une allocation adéquate du budget et des ressources.

7. Modèle de processus d'approbation de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Procurez-vous le modèle de processus d'approbation de projet de ClickUp pour organiser les demandes, guider les révisions à l'aide de checklist et suivre le statut d'approbation en temps réel.

Le modèle de processus d'approbation de projet ClickUp, fournisseur, prest ataire, est une méthode reproductible pour documenter, examiner et approuver de nouvelles initiatives. Il se présente sous la forme d'un format prêt à l'emploi avec des champs personnalisés pour le résumé du projet, les critères de réussite, les avantages, le budget et les approbateurs. Cela signifie que chaque proposition a la même structure et qu'aucun détail n'est omis. L'utilisation de ce modèle garantit une prise de décision fluide, car la checklist guide les auteurs à travers chaque étape, de la rédaction du plan du projet à l'ajout des ressources en tant que pièce jointe.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les journaux d'activité afin que les réviseurs puissent afficher les modifications, les commentaires et les décisions dans un seul fil.

Accélérez les révisions en filtrant les tâches par statut, assigné ou étape, afin que les décideurs ne voient que les éléments qui nécessitent leur intervention.

Remplissez les champs prédéfinis pour les objectifs, les avantages, le budget et les approbateurs, afin que chaque demande arrive avec le même niveau de détail.

Idéal pour : les chefs de projet et les responsables des opérations à la recherche d'un outil permettant de standardiser les processus d'approbation au sein de l'organisation afin de garantir la cohérence et l'efficacité.

8. Modèle de rapport d'état du programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Procurez-vous le modèle de rapport de statut du programme de ClickUp pour donner aux parties prenantes une vue claire de la santé, des risques et de la progression du programme.

Le modèle de rapport d'état du programme ClickUp transforme les mises à jour en informations exploitables en combinant la santé, la progression et les risques du programme dans un document clair. En haut, vous pouvez enregistrer le responsable du programme, la période de rapports et les indicateurs de santé de haut niveau pour le échéancier, le budget et la qualité.

Une section dédiée aux risques permet le suivi de chaque risque avec un niveau de gravité et un forfait d'action correspondant, ce qui permet aux dirigeants de voir non seulement les problèmes, mais aussi la stratégie pour les atténuer. De plus, vous recevez les diagrammes d'allocation des ressources, les détails du financement et les points forts de la feuille de route pour achever un rapport de projet à la fois transparent et axé sur les solutions.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la section « Résumé des progrès » pour mettre en évidence les réussites et signaler les obstacles dans un langage simple, afin d'accélérer les révisions.

Appliquez une mise en forme cohérente aux sections telles que les jalons, le financement et les ressources afin que les rapports de progression restent professionnels et faciles à consulter.

Configurez des rappels dans ClickUp pour examiner et mettre à jour le rapport de statut du programme, afin de garantir que toutes les informations restent à jour et exactes.

Idéal pour : les responsables de programmes, les directeurs d'organisations à but non lucratif et les équipes PMO qui ont besoin de rapports structurés combinant les progrès, les risques et les obstacles en un seul endroit.

💡 Conseil de pro : reliez les tâches et les responsabilités du modèle de programme aux descriptions de poste et aux rôles individuels afin de garantir la responsabilité de chacun et de permettre à tous de comprendre plus facilement comment leur travail contribue à la réussite du programme.

9. Modèle de suivi de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de suivi de programme de ClickUp pour surveiller les phases, les priorités et les charges de travail du projet dans une vue organisée.

Le modèle de suivi de programme ClickUp simplifie les programmes complexes en les décomposant en phases structurées, garantissant ainsi que chaque tâche est liée à son impact, à l'effort nécessaire, au budget et au propriétaire correspondants. Il comprend des champs intégrés pour le suivi des coûts, de la durée et de la responsabilité du service afin de garantir la visibilité des progrès et des responsabilités. Ce modèle permet de hiérarchiser les initiatives à l'aide d'évaluations de l'impact et de l'effort, de surveiller les charges de travail pour éviter les goulots d'étranglement et d'aligner les échéanciers entre les services RH, financier, marketing et autres. La vue Échéancier organise les tâches par service et vous permet de glisser-déposer les calendriers pour ajuster les dates ou les durées. Il existe également la vue Charge de travail, qui permet de voir facilement qui est à pleine capacité et de rééquilibrer les affectations avant que des goulots d'étranglement ne se produisent.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Saisissez l'impact, l'effort, les coûts réels, le budget restant et les journaux pour obtenir un aperçu complet des finances et des opérations en un seul endroit.

Saisissez les pièces justificatives, les journaux et les coûts directement dans les champs des tâches afin que les données financières restent liées à l'exécution.

Ajoutez des sous-tâches, des colonnes et des formules pour personnaliser le suivi, des écarts budgétaires aux taux d'achèvement, sans perturber la structure.

Idéal pour : les PMO, les responsables interfonctionnels et les responsables des opérations qui ont besoin d'une source unique d'informations fiables pour le suivi des projets et la planification des ressources.

10. Modèle de résumé de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez une gestion claire des programmes grâce à des budgets résumés, des échéanciers et des responsabilités dans le modèle de résumé de programme de ClickUp.

Le modèle de résumé de programme ClickUp rassemble les projets, les problèmes et les risques sous un même toit. Il fournit aux dirigeants une image claire et en temps réel de la santé du programme.

Dans le dossier, vous trouverez trois listes spécialement conçues à cet effet. Project Gantt mappe les tâches avec les budgets, les propriétaires et les dépendances. La liste Problèmes répertorie les obstacles et les fait passer par les étapes « ouvert », « en cours de révision » et « terminé ». Enfin, la vue Risk classe les menaces par niveau de gravité et permet la création d'un plan d'atténuation.

Chaque liste est accompagnée de vues flexibles telles que Liste, Tableau, Gantt et Tableau, afin que vous puissiez analyser les calendriers, suivre les finances ou gérer les charges de travail de la manière qui convient le mieux à votre équipe. Chaque tâche est liée à son coût, à son calendrier et à son responsable, ce qui garantit la transparence des progrès et permet de prendre des décisions fondées sur des données réelles.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez des champs basés sur des formules telles que Reste ou Nombre de jours pour calculer automatiquement les budgets et les échéanciers sans effort manuel.

Suivez les risques et les problèmes dans des listes et des vues Tableau dédiés, ce qui permet de repérer facilement les obstacles à un stade précoce et d'attribuer clairement les propriétaires pour leur résolution.

Modifiez et exportez des données en masse dans la vue Tableau, ce qui simplifie et uniformise la création de rapports et les mises à jour entre les équipes.

Idéal pour : les responsables de programmes à la recherche d'un outil permettant de fournir régulièrement aux parties prenantes et aux sponsors des informations sur le statut et les résultats.

Organisez vos initiatives et renforcez leur impact avec ClickUp.

Un modèle de description de programme fiable garantit que tout le monde partage la même compréhension du travail. Il permet à votre résumé et à votre statut d'évoluer vers un plan d'action concret afin que l'impact réel devienne visible.

Les modèles personnalisables de ClickUp vous permettent d'obtenir un document soigné que vous pouvez partager avec vos partenaires tout en utilisant le même forfait pour gérer quotidiennement vos projets et établir vos rapports publics.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et simplifiez la planification, la communication et l'exécution de vos programmes.